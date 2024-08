Agile releaseplanning: 5 best practices voor ontwikkelaars

De Behendig de Agile methode staat centraal bij softwareontwikkeling, maar wordt ook steeds populairder in andere bedrijfstakken.

Instance, 51% van de marketingbedrijven had in 2021 een Agile raamwerk geïmplementeerd.

Waarom? Agile werkstromen zorgen voor een verbeterde klantervaring door producten continu uit te rollen. Producten worden geproduceerd in een reeks incrementele releases. Dit betekent dat Agile teams snel kunnen reageren op veranderende eisen van belanghebbenden en klanten.

Agile release abonnementen geven structuur aan de ontwikkelingsproces met behoud van de flexibiliteit die essentieel is in de onvoorspelbare wereld van softwareontwikkeling.

Met behulp van deze gids leer je hoe je een Agile release abonnement opstelt, waarom het nodig is en wat de beste werkwijzen zijn om te volgen bij het plannen van Agile releases.

Wat is een Agile release planning?

Agile releaseplanning is een releasebeheerstrategie waarbij ontwikkelteams incrementele productreleases abonneren. In tegenstelling tot traditionele softwareplanning gaat het hierbij om veel kleine releases in plaats van één of twee grote releases, en wordt elke release opgedeeld in verschillende Sprints of iteraties die niet langer dan twee weken duren.

Elke Sprint resulteert in een nieuw product increment (een lijst van product backlog items Voltooid in die sprint), hoewel niet elk increment wordt vrijgegeven. Een typische Agile release bevat drie tot tien sprints of meer, maar bestaat altijd uit minimale marktfuncties - de kleinste groep productfuncties die effectief kan worden ingezet voor gebruikers.

Details zoals het aantal Sprints en wat ze willen bereiken staan allemaal in de release abonnement .

Het verschil tussen een releaseplan en een productroadmap

Een releaseplan en een product roadmap zijn beide belangrijke hulpmiddelen voor projectmanagement. Net als retailmanagement ze zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie en het stroomlijnen van processen.

Product roadmaps zijn bedoeld om de visie en functies van het product over te brengen aan de uitvoerende belanghebbenden en zijn over het algemeen voor de langere termijn en omvatten meerdere releases.

Releaseplannen daarentegen hebben een kortere looptijd en zijn gericht op één release per keer. Deze interne documenten dienen als leidraad voor ontwikkelteams, omdat ze de details van de backlogs van projecten en producten bevatten.

Het is belangrijk om het release abonnement in lijn te houden met de product roadmap, omdat de prioriteiten in de roadmap kunnen verschuiven en vertragingen in het release abonnement invloed kunnen hebben op de roadmap.

via Kate Priestman, Global App Testing

5. Het release abonnement voortdurend bijwerken

Als je eenmaal je Sprints hebt gepland, moet je je abonnement regelmatig opnieuw bekijken en bijwerken. Dit houdt je team op koers en helpt je om gebieden te identificeren die door veranderende omstandigheden beïnvloed kunnen worden.

Als er wijzigingen worden aangebracht in je abonnementen, zorg er dan voor dat je de eigenaar en belanghebbenden op de hoogte brengt, zodat ze altijd op één lijn zitten.

Je moet ook regelmatig vergaderingen met teams houden om de voortgang te bespreken. Tijdens deze vergaderingen kunt u eventuele problemen bij de uitvoering van het oorspronkelijke plan identificeren, het abonnement aanpassen of een nieuwe manier vinden om verder te gaan. Misschien kom je erachter dat je abonnement te ambitieus was, of misschien niet ambitieus genoeg.

Dit soort informatie kan dan gebruikt worden voor toekomstige releases.

5 best practices voor agile releaseplanning

Geef nooit onafgemaakt werk vrij

Om je releasedatum te halen kan het verleidelijk zijn om werk dat nog in productie is vrij te geven, maar het is beter om de release uit te stellen totdat alles grondig getest en beoordeeld is. Een deel van releasemanagement is immers app store beoordelingen en recensies beheren -moet je software vrij zijn van bugs en presteren zoals verwacht.

Duidelijk gedefinieerde rollen hebben

Agile teams hebben duidelijk gedefinieerde rollen gebaseerd op de vaardigheden van elk individu. Elk lid van het team weet wat er van hem of haar verwacht wordt, waardoor de release vlotter verloopt. Agile teams hebben twee gespecialiseerde rollen:

Product Owner : is verantwoordelijk voor doelen, het schrijven van gebruikersverhalen en het prioriteren van de productbacklog

: is verantwoordelijk voor doelen, het schrijven van gebruikersverhalen en het prioriteren van de productbacklog Scrum Master: coacht het team en helpt bij het verwijderen van obstakels die de release kunnen vertragen

via SAFe

Focus op je doelen

Het is gemakkelijk om in details te verzanden en het grotere geheel uit het oog te verliezen. Marketingmogelijkheden en functies zijn belangrijk, maar ze moeten niet je belangrijkste focus zijn. Zorg ervoor dat u werk en functies prioriteert op basis van uw productvisie en het doel van de release.

Regelmatig uitbrengen

Het doel van Agile release abonnementen is om producten vrij te geven aan je klanten. Zorg er dus voor dat je vaak releases uitbrengt en niet verstrikt raakt in eindeloze cycli van Sprints.

Kleinere releases zijn immers gemakkelijker voor klanten om zich aan aan te passen en het is gemakkelijker om wijzigingen aan te brengen voor toekomstige releases. Je doel moet altijd zijn om waarde toe te voegen aan klanten; stuur geen release uit als ze er niets aan hebben.

Regelmatig vergaderingen voor Sprint planning Als onderdeel van Agile releaseplanning moet je regelmatig

vergaderingen voor de planning van Sprints houden . Deze gaan meestal over user stories en de product backlog, maar ook over:

Taak afhankelijkheid

Product functionaliteit

Het benodigde aantal Sprints

De volgende release

Prioriteiten functies

Feedback van belanghebbenden en klanten

Sprint resultaten

Welke versie van het product uitbrengen

Vergaderingen over Sprint planning moeten ook het doel van de Sprint definiëren op basis van het release doel en de productvisie.

via Kate Priestman, Global App Testing

Plan je werk effectief om ervoor te zorgen dat je de doelen van je team haalt

De Agile-methode is een belangrijk onderdeel van softwareontwikkeling - Agile release planning begeleidt het Agile-ontwikkelingsproces. Het geeft teams structuur met behoud van de flexibiliteit die nodig is om zich aan te passen aan veranderende eisen.

Release planning kan de productontwikkeling stroomlijnen en de klanttevredenheid verhogen. Het goed doen is dus een essentiële vaardigheid voor elk productteam.

Hopelijk begrijp je nu beter wat het goed doen echt betekent.

Kortom, je moet je doelen zorgvuldig definiëren, je product backlog prioriteren, hard werken aan het plannen van Sprints en iteraties die passen bij je algemene doelen en je abonnement voortdurend bijwerken om flexibiliteit te behouden. Tools zoals SWOT-analyse en Theorie van verandering (TOC) zal u helpen om een abonnement vast te stellen en flexibiliteit te behouden in de uitvoering ervan.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image5-1.jpg

/$$$img/ kate Priestman_ is hoofd marketing bij Global App Testing, een betrouwbare en toonaangevende end-to-end oplossing voor functioneel testen voor QA bedrijven . Ze heeft meer dan 8 jaar ervaring in marketing en heeft uitgebreide kennis van merkontwikkeling, lead- en vraaggeneratie en marketingstrategie. Vind haar gepubliceerde artikelen op Dealavo en CEO Blog Nation.