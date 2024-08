Releasebeheer 101: Je product lanceren in de wereld

Ben je hier omdat je lijdt onder een gebroken softwarereleaseproces? Heb je het gevoel dat je nog één status vergadering verwijderd bent van de handdoek in de ring gooien?

Iedereen die betrokken is bij softwareontwikkeling weet dat het brengen van nieuwe en frisse functies van een product op de markt brengen is niet eenvoudig. Het is een zeer georganiseerd en complex proces waarbij het uitrollen van releases onvermijdelijk problemen met zich meebrengt.

Hier is wat waarheid: neveneffecten van een doelgericht releasebeheerproces zijn onder andere software van hoge kwaliteit, leveringstransformatie en tevreden medewerkers.

Laten we eens kijken waarom een controleerbaar, meetbaar en geautomatiseerd releasebeheerproces uw oplossing is.

Wat is releasebeheer?

In de kern minimaliseert releasebeheer risico's, het bijhouden en controleren van vereisten, klantzekerheid en consistente implementatie in de minst verstorende aanpak.

Wijzigingen worden bijgehouden, getest en zo vaak als nodig gecorrigeerd voor een succesvolle release.

Een release (of release unit) is de implementatie van een of meer componentwijzigingen aan een product in de productieomgeving.

Release management is het plannen, inplannen en testen van het product in verschillende fasen en omgevingen.

Om een succesvolle release te realiseren en te overleven in dit concurrerende tijdperk, zullen productmanagers KPI's en metriek bewaken om ervoor te zorgen dat hun gebruikers deze verbeteringen kunnen gebruiken om hun business te ondersteunen.

Als je niet voortdurend releases uitbrengt, doe je je Business schade.

Waarom? Het toewijzen van frequente software releases maakt je product betrouwbaar en stabiel-essentiële kenmerken voor de gezondheid van je bedrijf.

Hoe frequent is frequent? Eén keer per jaar, twee keer per jaar? Neem een paar punten in overweging om mee te wegen: het belang van de updates, de compatibiliteit met de eindgebruiker en de afhankelijkheid van de huidige software.

Op Werkpuls cOO Ryan Fyfe zegt: "Het tempo waarin Workpuls wordt uitgebracht is maandelijks. De meeste weken brengen we nieuw materiaal uit op de eerstvolgende Monday en maken we het vrij beschikbaar voor alle leden op onze website, met enkele uitzonderingen (bijv. een probleem dat al te vaak is gedownload of dat meer bewerking nodig heeft). Afgezien van die uitzonderingen zijn er geen vertragingen tussen publicatie en beschikbaarheid."

Laten we eens kijken naar vier paden die je kunt overwegen voor het uitbrengen van je uitgave:

Padnaam

Voordelen

Cons

Big Bang

🟢Uitrol naar alle gebruikers op hetzelfde moment 🟢Belanghebbenden krijgen de datum van uitrol, dus er is geen miscommunicatie over de planning 🟡Eventuele vertragingen bij de release kunnen gevolgen hebben voor specifieke afdelingen 🟡Als de release een belangrijk incident veroorzaakt, moeten alle gebruikers worden teruggeboekt

Push

🟢Organisatie pusht software naar vereiste producten

🟢Grote mogelijkheden voor automatisering

🟡Wanneer een belangrijke update wordt gepushed, kan het netwerk problemen ondervinden met de prestaties

Trekken

🟢Beschikbaar op een centrale locatie zodat gebruikers deze op hun gemak kunnen aanschaffen

🟡Er moet een specifieke tijdslimiet worden geïmplementeerd in releases met veiligheidsupdates

Gefaseerd

🟢Uitrolt naar een vaste groep gebruikers in één keerMinder riskant dan de "big bang"

🟡Release-implementatie duurt langer

Het kan verleidelijk zijn voor release managers om te vervallen in de denkwijze van "we moeten met elke mogelijke situatie rekening houden" om de functie perfect te maken.

Als je dat doet, maak je het product mogelijk moeilijk te ervaren voor gebruikers door het ingewikkeld in gebruik te maken.

Hoewel release management van begin tot eind ongetwijfeld hard werken is, wegen de voordelen op tegen de moeilijkheden.

Teams hebben er nog meer vertrouwen in dat wat ze uitbrengen werkt.

Bonus: Productlanceringssjablonen

Waarom je een Release Management Proces zou moeten toepassen (ook wel bekend als de Goede Sh*t)

Als je het giswerk zou kunnen wegnemen en de productiviteit per uur zou kunnen verhogen, wie zou dan beweren dat Agile release planning onnodig is?

Hier zijn opmerkelijke voordelen die voortvloeien uit de implementatie van een releasebeheerstrategie:

🔁 Verblijf op 'Repeat'

Automatiseren de tests en taken voor foutloze resultaten

Stroomlijn korte releases voor consistente implementatie in Sprints

Verminder de kans op handmatige betrokkenheid met codeerstandaarden van hoge kwaliteit op zijn plaats

Processen documenteren zodat ze na verloop van tijd gemakkelijker te volgen zijn voor iedereen (en voor degenen die nieuw zijn in de organisatie!)

Teams in staat stellen om te presteren en te communiceren terwijl de werkstromen worden verbeterd (bekijk onze gids over de beste apps voor werkstromen)

✨ Kwaliteit Zoals alles van Tom Hanks

Bespaar tijd, vermijdbare kosten en energie terwijl de samenwerking tussen teams verbetert

Stel ontwikkelaars in staat om snel koerscorrecties aan te brengen met continue feedback * Kennisoverdracht naar ondersteunend personeel om ondersteuning na productie te verminderen

Hogere softwarekwaliteit komt tegemoet aan de behoeften en verwachtingen van eindgebruikers

Reduceer drastisch de tijd die wordt besteed aan het perfectioneren van de versie en laat klanten testen en rapporteren wat werkt en wat niet

Verbinding maken met gebruikers over hoe ze het product gebruiken en wat ze ermee willen doen

Gebruik analyses van activiteiten om heen-en-weer gesprekken over vroege abonnementen te beperken en te bespreken welke functies je team denkt dat gebruikers leuk zullen vinden

In wezen willen we allemaal producten maken die we zelf zouden willen gebruiken, dus ons enthousiasme en onze reis door dit proces dragen bij aan het releasebeheerproces.

👉 Bekijk deze eens product OKR voorbeelden voor uw product team!

Chaos naar duidelijkheid: De 6 stappen van het releaseproces

Nu moderne technologie steeds geavanceerder wordt, hebben ontwikkelaars de weg vrijgemaakt om nieuwe functies sneller en veiliger uit te brengen.

Het agile framework brengt iteratieve veranderingen aan in tijdlijnen voor ontwikkeling, bekend als time-boxed Sprints (de kus van de chef voor frequente releases). Met een agile opleveringsaanpak, teams kunnen releaseactiviteiten beter coördineren om de impact op de business te minimaliseren.

Door groot werk op te splitsen in beheersbare Taken en deze te organiseren in de productbacklog kan het productteam beheren en beoordelen voor abonnementen .

"We volgen de Agile-methodologie, dus we brengen meestal iteratief onderhoudsitems en verbeteringen uit naast het langetermijnwerk aan grotere, verkoopbare releases", zegt Allie Wolff, directeur productmarketing bij Benchmark e-mail .

"We richten ons op het uitbrengen van één nieuwe functie per kwartaal. We hebben grote doelen en geen tekort aan ideeën. Alles is mogelijk als je onbeperkte middelen hebt, maar zoals voor de meeste bedrijven is dat voor ons geen realiteit. Met middelentoewijzing soms een hindernis is, geven we zorgvuldig prioriteit aan releases zodat we op schema blijven en waarde kunnen blijven leveren aan onze gebruikers."

Stap 1: De weg naar de release wijzen

Bij de eerste stap zijn de productmanager (of releasemanager), het productteam (eigenaren, analisten en marketeers) en de marketeers betrokken sleutel belanghebbenden de visie bepalen.

Ariana Dugan, VP Product bij Interplay Leren deelt: "We hebben regelmatige cross-functionele "squad" vergaderingen voor onze sleutel aandachtsgebieden waar we belangrijke aankomende releases en ontwerpen bespreken om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er wanneer komt en waarom."

Vervolgens bepaalt de groep welke functie(s) prioriteit krijgen om de business en de klant te verbeteren in de volgende release stappenplan .

"Onze releases worden besteld op basis van een mix van wat we denken dat de grootste impact zal hebben in overeenstemming met onze strategische doelen, seizoensgebondenheid van de klant en een grabbelton van quick-wins en bugs waarvan we weten dat veel klanten ze zullen waarderen," vervolgt Dugan. "We gebruiken een matrix voor het stellen van prioriteiten en voeren elk kwartaal veel gezonde discussies om deze prioriteiten en de volgorde over de functies en niveaus in de organisatie af te stemmen."

Beslissingsfactoren zijn onder andere:

Onmiddellijke bugfixes en UI-verbeteringen

Strategische doelstellingen van de business

Haalbaarheidsanalyse

Afhankelijkheid

Beschikbaarheid van middelen

Problemen in verband met kosten

Geschatte ROI

De beste manier om te voorkomen dat je later weer terugkrabbelt, is het creëren van cross-team betrokkenheid aan het begin van sprint abonnement . Maar het is natuurlijk altijd gemakkelijker om het meteen goed te doen.

Vervolgens bepaalt de releasemanager de omvang van het werk (met overwegingen van de belangrijkste belanghebbenden) om een gedetailleerd abonnement van de bouwvereisten, haalbaarheidsanalyse, prioriteit en testen van de productideeën.

Dit intakeproces is essentieel om grondig te doen, omdat het de waarde van de release duidelijk maakt.

👉 Start uw abonnement met de Stappenplan met tijdlijn Sjabloon in ClickUp's sjablooncentrum . 🚀

Stap 2: De weg naar code

De engineering- en DevOps-teams werken binnen hun specifieke vertakkingen aan de vertaling van de productvereisten en de verwachtingen van de stakeholders met de roadmap.

Feature branches zijn segmenten van de master branch line-waar alle functie branches worden verzameld en geïntegreerd om naar productie te pushen.

Een ontwikkelteam dat is toegewezen aan een specifieke feature branch kan bouwen, testen en wijzigingen aanbrengen zonder verstoring of instabiliteit te veroorzaken voor de andere feature branches. Echter, het integreren van alle code te vroeg in de cyclus van ontwikkeling zal waarschijnlijk conflicten veroorzaken en onbedoeld vertragingen veroorzaken.

Door deze scheiding kunnen ontwikkelaars tegelijkertijd aan Taken werken en snel feedback krijgen.

"Ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is om gesprekken en vergaderingen te hebben met je collega's als je een product beheert", zegt Alyssa Parr, Product Owner bij Alyssa Parr Jomo247 . "Face-to-face contact (zelfs via Zoom!) laat niets aan interpretatie over en maakt het mogelijk om van beide kanten eenvoudig uit te leggen wat we van elkaar nodig hebben."

Stap 3: Wild testen van QA

Het QA (Quality Assurance) team zoekt naar potentiële risico's in een stabiele fase op basis van de vastgestelde criteria. Hier worden de QA team bepalen wanneer capaciteiten falen en hierop reageren door regelmatig testen uit te voeren .

Staging-omgevingen zijn handig om functies te testen met een kleine groep gebruikers voordat de volledige release plaatsvindt. Dit maakt agressief testen en het bijhouden van de prestaties mogelijk voordat het beschikbaar is voor de eindgebruiker.

Matthew Ramirez, oprichter van Rephrase Media en de Hulpmiddel voor parafraseren adviseert het gebruik van checklists om de aanpak van het deployment management te organiseren:

"Productreleases zijn stressvol omdat er zoveel dingen mis kunnen gaan. Het hebben van een checklist met alle items die voltooid moeten zijn voor de release kan helpen om wat van de stress te verlichten die gepaard gaat met het uitbrengen van je product. Een goede checklist helpt ook voorkomen dat je stappen over het hoofd ziet of iets belangrijks vergeet tijdens het releaseproces."

Autatisering is redelijker dan extra mensenuren.

Een van de beste manieren om de betrouwbaarheid te verhogen is door repetitieve taken zoveel mogelijk te automatiseren. Automatisering zorgt ervoor dat de releasefrequenties sneller worden uitgevoerd en dat menselijke fouten tot een minimum worden beperkt. Bovendien zijn vertakkingen van functies van korte duur (ideaal voor Sprints met een timebox) en kunnen teams proactief wijzigingen aanbrengen.

Nu, de functie branches pushen naar de master vertakking!

Stap 4: Blijf kalm en bereid je voor

Nadat het testen veilig door de staging-omgeving is gegaan en de wijzigingen zijn aangepakt, stelt het team van productmarketing een ontwerp op van release aantekeningen om de functies te bevestigen.

Dan, na de eerste beoordelingen en goedkeuringen, moeten de eigenaren van functies alle documentatie definitief inspecteren.

Samen met een release abonnement voor eindgebruikers, moeten training en adoptiematerialen voor interne afdelingen net zo gedetailleerd en beschikbaar zijn.

Albin Poignot, medeoprichter van Linky product zegt het het beste: "Release aantekeningen worden opgenomen in een centraal documentatiecentrum dat beschikbaar is voor het hele bedrijf. Afhankelijk van het bedrijf kan dit een wiki , het ticketbeheersysteem of een gedeeld document."

"Maar ik vermijd altijd het gebruik van versiebeheersystemen (zoals Git). Het doel is om geen technische details op te nemen als de lezers alleen de functies willen weten die worden beïnvloed," legt Albin uit.

Kennisoverdracht naar ondersteunend personeel is van vitaal belang omdat zij klanten helpen het product optimaal te gebruiken.

👉 Bespaar tijd met schrijven en veeg de Sjabloon voor Release Aantekeningen in ClickUp's sjablooncentrum .

Stap 5: Laat het in productie gaan

Uw nieuw gebouwde en geteste softwarerelease wordt naar productie gestuurd voor gebruikers!

Het marketingteam publiceert de interne en externe aantekeningen voor de release, communiceert met klanten en organiseert de chaos als er dringende wijzigingen nodig zijn.

Deel je nieuwste release met je gebruikers

Stap 6: Verzamel sympathieën en antipathieën

Teams lopen het risico meer werk uit te nodigen als het afsluiten van de implementatie na de release niet wordt geoefend.

Met andere woorden, sla deze stap niet over!

Rapportage over efficiëntie, mogelijkheden voor verbetering en het bewaken van de gezondheid van het systeem is essentieel voor de oefening. Daarnaast is eerlijke feedback van gebruikers beschikbaar om onderhoud uit te voeren en te voldoen aan de eisen van de gebruiker.

Aravind Nallasivam, a Oplossingsarchitect op Claysys adviseert: "Als er kritieke problemen zijn gerapporteerd in de belangrijkste versies van releases, dan wordt de prioriteit verlegd naar het oplossen en oplappen van die problemen voordat we verder gaan met de volgende versie productontwikkeling . Soms is dit een uitdaging als er bugs zijn die ongewoon veel tijd kosten."

Gebruikersacceptatietesten (ook wel luisteren naar wat gebruikers wel en niet leuk vinden) werken in jouw voordeel, dus dit wordt opgenomen in de levenscyclus van softwareontwikkeling en zorgt ervoor dat de volgende release beter is dan de vorige!

Bonus: Meer informatie over verschillende productmanagementstijlen met onze productmanagementwoordenlijst!

Top 5 manieren om releasebeheer te verpesten (en hoe ze te vermijden)

Niet alles gaat volgens abonnement, dus het is handig om te weten wat vermeden kan worden door het release management proces weg te leiden van wegversperringen. De meest voorkomende zijn:

❌ De release scope in de meest vage termen uitleggen

Kun je het succes van de release meten als het team alleen maar Taken en Deadlines heeft? Dit is geen agile gedrag en kan gemakkelijk scope creep uitlokken !

❌ Beperk middelen

Hoewel teams in het begin binnen hun eigen vertakkingen werken, is het van vitaal belang om verbinding te houden met de keten om deadlines bij te houden en wijzigingsverzoeken aan te pakken. Daarom moet de taal van de softwarerelease duidelijk en beknopt zijn voor alle betrokken teams.

❌ Geautomatiseerde testpraktijken ontkennen

Automatiseer de aanlevering van informatie in uitvoerbare Taken, zodat ontwikkelaars weten waar ze nu aan moeten werken. Dit verbetert de efficiëntie en maakt de dagelijkse activiteiten gericht op productiviteit.

❌ Geef prioriteit aan het beheerproces boven risico's

Strategisch denken kan niet vrijuit gaan als het proces van een intern team wordt verstoord. Leden van een team nemen persoonlijk eigendom op zich wanneer hun vermogen om problemen op te lossen wordt ondermijnd door hun vermogen om problemen op te lossen meer waarde wordt gehecht dan aan processen en hulpmiddelen .

❌ Reageer rustig

Ontwikkelaars bouwen code die soms complex kan zijn. Hoe meer constructieve feedback ze krijgen, hoe beter ze hun functie kunnen verfijnen. Om dit te laten werken, moet je de verwachtingen voor een tijdig beoordelings- en goedkeuringssysteem duidelijk maken aan de teams en de belangrijkste belanghebbenden.

Bonus: Bekijk onze gids over release management tools ! 💜

Conclusie

Hoewel software de manier waarop organisaties werken verandert er zit ook een menselijke kant aan. dus vinden we nieuwe manieren om mensen te helpen verbinding te houden en de uitdagingen van het leven te vereenvoudigen._ Organisaties in alle bedrijfstakken hebben zich toegewezen om hun product voortdurend bij te werken om mensen een beter ontwerp te bieden, bruikbaarheidstesten en uitvoer bij elke nieuwe upgrade.

ClickUp is software voor release- en implementatiebeheer, ontworpen voor teams om hun productreleases naar een hoger niveau te tillen. Als je hulp nodig hebt bij projectmanagement volgens het agile framework of andere voorkeursmethodologieën, ClickUp helpt u !

Veel succes met uw digitale transformatie. We duimen voor u!