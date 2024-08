10 beste automatiseringssoftware voor QA-testen in 2024

Er zijn veel QA testsoftwaretools op de markt, maar ze allemaal uitproberen is tijdrovend en het kiezen van de meest bruikbare kan lastig zijn.

Daarom hebben wij het zware werk voor je gedaan!

We hebben de moderne tools die QA Teams gebruiken om hun werk te versnellen onderzocht en gevonden releaseprocessen hun productiviteit verhogen en producten op de markt brengen met minder of geen bugs.

Zelfs als je net begint in QA en op zoek bent naar de juiste software testing tools, of als je een veteraan bent, weten we zeker dat je minstens één aspect van je werk zult kunnen vinden dat verbeterd zal worden door te kiezen voor enkele van de tools in onze lijst.

Of, wie weet, misschien neem je ze wel allemaal op in je gereedschapskist, transformeer je je werkstroom radicaal en verminder je je technische schuld dramatisch.

1. ClickUp

Beste software voor het bijhouden van bugs en projecten

Maak de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren met de Board weergave in ClickUp ClickUp is een alles-in-één software voor projectmanagement en hulpmiddel voor productiviteit gebouwd voor elk type team. Het biedt honderden aanpasbare functies en een volledig aanpasbaar platform, wat betekent dat teams ClickUp kunnen configureren voor elke use case, behoeften, voorkeuren en workflows, inclusief bug bijhouden en probleembeheer.

Wat maakt ClickUp een handig hulpmiddel voor het bijhouden van bugs en QA-testen? Hier zijn een paar belangrijke functies die het een geweldig hulpmiddel maken voor teams voor kwaliteitsborging:

1️⃣ Aanpasbaar platform: Bouw ClickUp op maat van uw QA-processen en projecten. Gebruik flexibele en krachtige functies zoals aangepaste velden om zoveel details aan het werk toe te voegen als nodig is, aangepaste statussen voor taken voor een gestroomlijnde werkstroom en aanpasbare taken met meer dan 35 ClickApps zoals automatisering en Sprintpunten.

2️⃣ Samenwerkingsfuncties: Stroomlijn teamwerk met krachtige functies voor samenwerking die het eenvoudig maken om samen te werken aan elk type project met digitale Whiteboards, Documenten, opmerkingen, Redactie, E-mail in ClickIp, weergave via chatten en meer.

3️⃣ Dashboards met real-time rapportage: Maak aangepaste dashboards voor een overzichtelijke weergave van al uw werk en deel deze eenvoudig met uw team.

4️⃣ Kies uit meer dan 15 aangepaste weergaven: Bekijk je werk op jouw manier, inclusief Lijst, Tabel, Gantt grafiek, Kalender, en Weergave raad van bestuur waarmee u de perfecte Agile werkstroom voor uw team kunt creëren en effectief kunt beheren. De bordweergave in ClickUp kan worden gebruikt als een gebruiksvriendelijk bord voor het bijhouden van bugs om teams te helpen bij het abonneren op bugs, het beheren van agile projecten, het opsplitsen en toewijzen van taken en het effectiever samenwerken met hun engineeringteams. Voor het stroomlijnen van uw bug intake proces, kan uw team gebruik maken van de Formulier weergave om het volgende te creëren aangepaste formulieren te maken die automatisch een Taak aanmaken zodra een verzending is ontvangen.

5️⃣ Bibliotheek met sjablonen: Krijg toegang tot gebruiksvriendelijke en aanpasbare sjablonen voor elke behoefte, inclusief sjablonen voor engineering- en productteams.

Voorbeeld Sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen door ClickUp biedt een krachtige oplossing voor projectmanagement, rapportage en bijhouden, waarmee projectteams voortgang kunnen beheren, risico's kunnen beperken en middelen kunnen optimaliseren. Het biedt een gecentraliseerde hub voor oplossen van bugs en problemen en moedigt samenwerking aan tussen afdelingen om te zorgen voor consistente communicatie, tijdige oplossingen en verbeterde zichtbaarheid in de status van projecten. Gebruik dit sjabloon om het aanmaken van bugwachtrijen en -rapporten, aantekeningen voor de sprint en productbriefings te vereenvoudigen.

Stimuleer functieoverschrijdende samenwerking en lever sneller betere producten door het gebruik van geautomatiseerde en op maat gemaakte workflows, aangepaste intakeformulieren, flexibele weergaven en meer met de Bug and Issue Tracking-sjablonen Sjablonen voor het bijhouden van problemen door ClickUp

Hier zijn een paar andere functies in ClickUp om uw website een vliegende start te geven Agile testen installatie!

Beste functies