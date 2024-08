11 Gratis Issue Tracking & Log Sjablonen in Excel & ClickUp

Welk product of welke dienst je ook aanbiedt, er zullen elke dag problemen opduiken die jij en je team moeten oplossen. Of het nu gaat om een ontevreden klant of een levering die kwijt is, je hebt het volgende nodig software voor het bijhouden van problemen en hulpmiddelen om deze problemen efficiënt aan te pakken.

Een van de beste manieren om uw problemen te beheren is met een sjabloon voor probleemopsporing. Of u nu feedback van klanten in de gaten moet houden of bugs snel moet identificeren en oplossen, een betrouwbaar systeem kan het verschil maken.

Gelukkig zijn er genoeg sjablonen die je hierbij kunnen helpen. In dit artikel bespreken we een aantal van onze favoriete sjablonen voor het bijhouden van problemen, van Customer Service Management tot IT-beveiliging, zodat u de perfecte tool voor uw team kunt vinden!

Wat is een sjabloon voor het bijhouden van problemen?

Een sjabloon voor het bijhouden van problemen is een hulpmiddel waarmee teams eenvoudig problemen kunnen catalogiseren, strategieën voor probleemoplossing kunnen plannen en problemen uiteindelijk kunnen oplossen.

Zoals bij alle projecten zullen er van tijd tot tijd problemen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld functies zijn die niet werken zoals verwacht, bugs in software of klachten van klanten.

Het doel van een sjabloon voor probleemopsporing is om die projectproblemen te beheren en de voortgang ervan bij te houden tot ze zijn opgelost. Op deze manier kan je team snel en gemakkelijk problemen aanpakken als ze opduiken, zonder het risico te lopen dat dingen te lang onopgelost blijven.

Wat maakt een goed sjabloon voor issue tracking?

De beste issue tracker templates hebben allemaal een aantal belangrijke kenmerken gemeen. Om een effectief issue-tracking sjabloon te zijn, moet het:

Makkelijk te begrijpen : Een goede gebruikersinterface moet mensen in staat stellen in één oogopslag te vinden wat ze nodig hebben.

: Een goede gebruikersinterface moet mensen in staat stellen in één oogopslag te vinden wat ze nodig hebben. Aanpasbaar : Meerdere weergaven maken het sjabloon aanpasbaar aan uw behoeften.

: Meerdere weergaven maken het sjabloon aanpasbaar aan uw behoeften. Intelligent : Gemakkelijkgegevensinvoer die naadloos in uw workflows past.

: Gemakkelijkgegevensinvoer die naadloos in uw workflows past. Actiegericht: Neem ruimte op voor teamleden om te leren wat het probleem is en wat ze moeten doen om het op te lossen.

11 van de beste sjablonen voor het bijhouden van issues

Bedrijven hebben elke dag te maken met allerlei soorten problemen. Hier is een verzameling van 11 sjablonen die je kunnen helpen om het leeuwendeel ervan af te handelen.

1. ClickUp Issue Tracker Sjabloon

ClickUp Issue Tracker Sjabloon

Soms heb je echt niets bijzonders nodig. ClickUp's Issue Tracker Sjabloon is eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken en perfect voor bijna elk team. Dit maakt deze sjabloon bijzonder geschikt als werkpaard voor meerdere teams.

Dat het een basissjabloon is, betekent echter niet dat het geen trucjes achter de hand heeft. De Issue Tracker Template heeft bijvoorbeeld verschillende unieke weergaven. Met een klik op een knop kan het veranderen van een Gantt-diagram naar een lijstweergave, afhankelijk van je voorkeuren.

Bovendien bevat het alle relevante informatiekolommen die je nodig hebt om projectmanagementproblemen in realtime te volgen. Dit omvat:

Prioriteit van taak

Toegewezen personeel

Begindatum

Vervaldatum

Afdeling

Deze sjabloon is ook volledig aanpasbaar. Dus als je iets ziet wat je nodig hebt (of niet nodig hebt), is het eenvoudig genoeg om die wijzigingen aan te brengen.

Als je voor het eerst sjablonen voor het bijhouden van problemen gebruikt of gewoon iets nodig hebt voor de productbacklog zoek dan niet verder, dit is de perfecte sjabloonkeuze voor jou! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Issue Tracker Sjabloon met risiconiveau

ClickUp Issue Tracker Sjabloon voor risiconiveau

De ClickUp Risiconiveau Issue Tracker Sjabloon is een ideale oplossing voor teams die hun taken moeten prioriteren en ervoor moeten zorgen dat de belangrijkste items eerst worden aangepakt.

Deze sjabloon geeft teams een gestroomlijnd overzicht van de meest kritieke taken, zodat ze zich eerst op die taken kunnen richten. De mogelijkheid om de sjabloon snel te herformatteren in verschillende weergaven (bijv. Gantt-grafieken of lijstweergave) voegt extra functionaliteit toe die het nog gemakkelijker maakt om taken van alle risiconiveaus te beheren.

De Risk Level Issue Tracker wordt ook geleverd met alle essentiële kolommen die u nodig hebt, dus het zou u weinig werk moeten kosten om deze sjabloon te downloaden en er een belangrijk onderdeel van uw team van te maken.

Bekijk hoe u uw productstoringen onder controle kunt krijgen door vandaag nog onze sjabloon voor Issue Tracker op risiconiveau te downloaden. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon

ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon

Het is gewoon een feit dat niemand bugs leuk vindt - zeker niet als ze in uw software zitten. Gelukkig is er de ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon is het gemakkelijker dan ooit om bugs uit te roeien die tijdens het ontwikkelingsproces opduiken.

Deze sjabloon doet dit door de mogelijkheid om bugs te rapporteren, te volgen en op te lossen zo pijnloos mogelijk te maken voor uw team. In plaats van te vertrouwen op ingewikkelde spreadsheets of informele berichten via Slack, kan deze gecentraliseerde sjabloon de belangrijkste manier voor uw team zijn om bekende bugs snel op te sporen en op te lossen.

Met deze sjabloon kunt u de kracht van organisatie en teamwerk gebruiken om fouten in uw software te verminderen. Bijvoorbeeld, kunt u over verscheidene afdelingen werken om uw bug-zapping inspanningen te optimaliseren. De klantenservice kan bekende bugs rapporteren die door gebruikers zijn gerapporteerd, productteams kunnen het risiconiveau inschatten en bugrapporten maken en engineeringteams kunnen meteen achter de belangrijkste bugs aan.

Plus, staat deze sjabloon voor veelvoudige meningen toe, zodat al uw insect en probleem het volgen op één plaats gebeurt. Deze sjabloon wordt geleverd met de volgende weergaven:

Lijstweergave : Bekijk uw openstaande taken en organiseer ze op prioriteit, Scrum-punten en meer.

: Bekijk uw openstaande taken en organiseer ze op prioriteit, Scrum-punten en meer. Bordweergave : Gebruik een drag-and-dropKanban-bord om bij te houden waar bugfixes zich in uw pijplijn bevinden.

: Gebruik een drag-and-dropKanban-bord om bij te houden waar bugfixes zich in uw pijplijn bevinden. Werklastweergave : Bekijk de werklast van uw team zodat u knelpunten kunt voorkomen voordat ze zich voordoen.

: Bekijk de werklast van uw team zodat u knelpunten kunt voorkomen voordat ze zich voordoen. Vormweergave : Vind al uwbugrapporten op één plaats.

: Vind al uwbugrapporten op één plaats. Tijdlijnweergave: Plan je teaminitiatieven op een tijdlijn zodat iedereen precies weet hoe en wanneer je van doel A naar doel B komt.

Dus als je soepel werkende software wilt, koppel deze sjabloon dan aan geweldige software om bugs op te sporen en u bent binnen de kortste keren bug-vrij! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Bug Rapport Sjabloon

ClickUp Bug Rapport Sjabloon

Vaak worden bugs op de meest ongelegen momenten gevonden. Wanneer u met iets anders bezig bent, is het laatste wat u wilt doen een gedetailleerd bugrapport maken voor uw team.

Daarom hebben we de ClickUp Bug Rapport Sjabloon .

De ClickUp Bug Report Template is een ideale oplossing voor teams die een eenvoudige en ongecompliceerde manier nodig hebben om bugs te rapporteren, op te sporen en prioriteit te geven.

Deze sjabloon voor bugrapporten bevat gedetailleerde vragen waarmee u het probleem snel en nauwkeurig kunt rapporteren. Dit omvat informatie zoals:

Details over wanneer de bug verscheen

Het platform waarop het gebeurde

Functies die beïnvloed zijn

Stappen om te repliceren

Bovendien is deze sjabloon volledig aanpasbaar. Dus als u extra informatie hebt die bij elk bugrapport moet worden bijgehouden, kunt u die eenvoudig toevoegen.

Zorg er dus voor dat uw product probleemloos werkt door vandaag nog onze sjabloon voor bugrapporten toe te voegen! Deze sjabloon downloaden Meer hulp nodig bij productbeheer? Bekijk deze 20 sjablonen voor productbeheer voor nog meer product management goodness.

5. ClickUp Klantenservicemanagement Issue Tracking Sjabloon

ClickUp klantenservicemanagement sjabloon voor het bijhouden van problemen

Er zijn weinig dingen moeilijker dan een goede klantenservice. Het kost tijd, geduld en middelen om klanten een bevredigende oplossing te bieden voor hun problemen.

Een manier om uw klantenserviceteams een voorsprong te geven is met de juiste organisatietools. De ClickUp Klantenservicemanagement Issue Tracking Sjabloon kan precies dit doen.

Klantenservicemedewerkers kunnen deze sjabloon gebruiken om al hun klanten, feedback en prioriteiten op één plek te organiseren. Daarnaast kunnen ze klanttevredenheidsbeoordelingen bijhouden, tickets aanmaken en samenwerken met andere teams of afdelingen aan problemen.

Dus maak een taak die al moeilijk is niet nog moeilijker. Begin met het implementeren van de ClickUp Customer Service Management Issue Tracking Template en geef uw klantenserviceteams alle hulp die ze nodig hebben om de onvergetelijke service te bieden die klanten verwachten. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Agentschap Klant Gezondheid Tracker door Zenpilot

ClickUp Agentschap Klant Gezondheid Tracker door Zenpilot

In de wereld van agency's is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van klantproblemen om sterke relaties te onderhouden en klanttevredenheid te stimuleren. Dat is waar de ClickUp Agency Client Health Tracker van Zenpilot Sjabloon komt binnen. Met deze aanpasbare sjabloon kunnen bedrijven de gezondheid van hun klantrelaties bijhouden op één handige locatie, zodat het gemakkelijk is om klantinformatie te beheren en op de hoogte te blijven van problemen die zich voordoen.

Met de ClickUp Agency Client Health Tracker kunnen bureaus belangrijke gegevenspunten bijhouden, zoals klanttevredenheidsniveaus, contactmomenten en feedback. Deze informatie is cruciaal voor het identificeren van potentiële problemen voordat het grote problemen worden, zodat bedrijven proactief actie kunnen ondernemen en hun klanten tevreden kunnen houden. Met al deze gegevens op één plek is het eenvoudig om patronen en trends te identificeren, waardoor bedrijven hun diensten kunnen optimaliseren en de algehele klanttevredenheid kunnen verbeteren.

Door de ClickUp Agency Client Health Tracker op te nemen in het proces van probleemopsporing van uw agentschap, kunt u uw workflows stroomlijnen en op de hoogte blijven van alle problemen die zich bij klanten voordoen. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp IT Beveiligingssjabloon

ClickUp IT Beveiligingssjabloon

Een van de grootste problemen voor elk digitaal product is IT-beveiliging. Nu steeds meer informatie in de cloud wordt opgeslagen, moeten zowel bedrijven als klanten er zeker van zijn dat alle beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd.

Het is echter vooral voor kleinere bedrijven moeilijk om dit grote probleem bij te houden. Om de veiligheid van uw gegevens te helpen garanderen, hebben we de ClickUp IT Beveiligingssjabloon .

Deze sjabloon is vooraf opgemaakt met de meest actuele veiligheidsbenchmarks aanbevolen door De Centrum voor internetveiligheid (CIS). Met behulp van deze sjabloon kan uw IT-team ervoor zorgen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw gegevens veilig te houden.

Bovendien kunt u met de handige bordweergave zien welke beveiligingsinitiatieven er zijn, worden uitgevoerd of nog niet zijn gestart. Op deze manier kunt u een realistisch stappenplan opstellen om uw product veilig en vergrendeld te houden. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp leveringsprobleem sjabloon

ClickUp afleveringslogboek sjabloon

De ClickUp afleveringslogboek sjabloon is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor teams die hun leveringsproblemen moeten bijhouden.

Met deze sjabloon kunt u vertragingen of afwijkingen in het verzendproces controleren en beheren. Dit omvat het bijhouden van de huidige status van elke bestelling, het loggen van problemen die zich tijdens het transport voordoen en het verstrekken van gedetailleerde informatie over eventuele vertragingen.

Dit helpt je om eventuele problemen in de toeleveringsketen op te lossen en geeft je één enkel probleemlogboek waaruit je gegevens kunt putten om te onderzoeken hoe goed je bedrijf is in het leveren van producten. Je kunt deze gegevens vervolgens gebruiken om de snelheid en betrouwbaarheid te optimaliseren voor een nog betere service. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Feedback Formulier Sjabloon

ClickUp feedback formulier sjabloon

Geweldige producten worden gemaakt op basis van nog betere feedback. Want laten we eerlijk zijn, om te beginnen is niets perfect.

Dus als je ervoor wilt zorgen dat je product zo goed mogelijk is, heb je een eenvoudige manier nodig om feedback van klanten te verzamelen, op te slaan en te analyseren op één handige plek.

Kijk dan niet verder dan de ClickUp Feedback Formulier Sjabloon .

Deze sjabloon is een fenomenale manier voor teams om feedback van klanten te verzamelen en te beheren. Hiermee kun je op een efficiënte manier feedback van klanten verzamelen en het gemakkelijker maken om tijdig te reageren en verbeteringen aan te brengen op basis van de verstrekte informatie. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Helpdesk Sjabloon

ClickUp Help Desk-sjabloon

Niets maakt een klant zo boos als moeten wachten op een oplossing. Als er ook maar een paar dagen voorbij gaan terwijl hun ticket ligt te wachten tot er actie wordt ondernomen, kan een klein ongemak een regelrechte zakelijke schadepost worden.

Om dit te voorkomen heb je een helpdesk nodig die tickets zo snel mogelijk aanneemt en oplost.

De ClickUp Help Desk Sjabloon is een ideale keuze om u daarbij te helpen. Met deze sjabloon kunt u verzoeken van klanten organiseren, prioriteren en beheren voordat het grote problemen worden. Dat zou u moeten helpen om punten te winnen bij uw klanten en u moeten helpen om uw doelstellingen te halen oKR's voor klantsucces .

Plus, met de mogelijkheid om taken snel en efficiënt aan verschillende teamleden toe te wijzen, krijgen uw klanten hun oplossingen op tijd. Dus wat een groot negatief punt kan zijn in de ogen van uw klanten, kan voor u een kans zijn om te bewijzen dat als er iets fout gaat, u achter hen staat. Deze sjabloon downloaden

11. Sjabloon Lab Issue Tracking Excel

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Template-Lab-Excel-Issue-Tracking-Template-Example.webp Sjabloon Lab Excel Issue Tracking Voorbeeld /img/

Via Template Lab

Excel ziet er misschien niet zo modern uit, maar de kracht van dit systeem valt niet te ontkennen. Excel is al tientallen jaren de belangrijkste manier om zaken bij te houden, en dat is niet voor niets.

Als jij en je team vertrouwd zijn met het Excel-systeem en een sjabloon voor het bijhouden van problemen willen dat ermee integreert, dan is deze sjabloon iets voor jou.

Zoals de meeste Excel-sjablonen is deze sjabloon vrij eenvoudig. De sjabloon wordt geleverd met plekken die je kunt toevoegen:

Een issueverklaring

ID-nummer

De naam van de eigenaar

De uiteindelijke oplossing

De datum waarop het probleem is opgelost

Bovendien is het eenvoudig genoeg om kolommen toe te voegen of te verwijderen als dat nodig is.

Dus als je al deel uitmaakt van het Excel-ecosysteem, ben je het jezelf verschuldigd om deze eenvoudige sjabloon te proberen.

hier

Probleemopsporing oplossen met sjablonen voor probleemopsporing!

De juiste sjabloon voor het bijhouden van problemen kan het verschil maken bij het bijhouden van uw productproblemen.

Of u nu een klein team of een grote onderneming bent, er is altijd een oplossing voor het bijhouden van problemen die aan uw behoeften voldoet en die u helpt snel en eenvoudig potentiële problemen op te lossen.

Een manier om het meeste uit uw sjablonen te halen, is door ze in ClickUp te maken en te gebruiken. ClickUp wordt geleverd met duizenden kant-en-klare sjablonen die allemaal in ons ecosysteem werken. Dit betekent dat u gemakkelijk gegevens kunt importeren en exporteren, processen kunt automatiseren en issue tracking kunt koppelen aan uw workflows.

Laat het aanpakken van problemen uw productontwikkeling dus niet vertragen.

hier Begin vandaag nog met ClickUp

en creëer een vlekkeloze ervaring voor uw klanten.