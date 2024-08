100 essentiële productmanagementtermen van A-Z

Wat is productbeheer ?

Zelfs tien jaar geleden had je honderd verschillende antwoorden op die vraag kunnen krijgen. En op hun eigen manier hadden ze allemaal gelijk!

A verantwoordelijkheden productmanager zijn uitgegroeid tot een soort manusje-van-alles rol, waarbij UX-, technische en zakelijke vaardigheden worden gemengd om de hele levenscyclus van een product te volgen, van ontwerp tot lancering en zelfs toekomstige updates.

Klinkt dat als veel? Dat is ook zo. 😳

Toch is het een geweldige tijd om een productmanager te zijn, want ze zijn in grote vraag en in een beroep dat voortdurend evolueert, valt er altijd wel iets nieuws en spannends te leren.

Dat is waar deze productmanagementwoordenlijst van pas komt. 🤓

Het aantal toepasselijke termen op deze lijst zal voor iedereen anders zijn en hangt af van de behoeften van uw product, de grootte van uw bedrijf, het budget en de tijdlijn van een project .

Maar zelfs als slechts een handvol van deze termen nu relevant voor je zijn, kunnen de resterende termen je helpen om groeigebieden te identificeren, je voor te stellen waar je product naartoe gaat en je te informeren over de manieren waarop productmanagers bedrijven helpen om hun doelen te bereiken.

A-E Acceptatiecriteria voor Epic

Acceptatie Criteria

klant geaccepteerd, definitie van Klaar (Nog te doen)_

Acceptatiecriteria zijn een verzameling voorwaarden waaraan software moet voldoen om door een klant of belanghebbende te worden geaccepteerd. Uiteindelijk bepalen de eigenaren van het product of de functie doet wat de gebruikers willen dat het doet, oftewel of het zijn doel dient vanuit het verhaal van de gebruiker.

Agile

Deze term verwijst naar de methodologie voor productontwikkeling waarbij teams werken aan een reeks taken in korte beheersbare tijdspannes die Sprints worden genoemd. Er zijn 12 Agile principes die draaien om frequente feedback, klanttevredenheid, het verhogen van de snelheid van softwareontwikkeling en flexibiliteit.

Er komt heel wat kijken bij het samenstellen van een agile productteam en veel van de termen op deze lijst zullen helpen om ze samen te stellen!

Agile productontwikkeling

agile Software Ontwikkeling Agile projectbeheer Agile Software Management, Agile Projectmanagement, Agile Methode, Agile Methode, Agile Benadering, Agile Manier

Dit is een techniek voor projectmanagement waarmee ontwikkelaars in slechts enkele weken een werkend productmodel kunnen maken.

Klinkt een beetje stressvol, toch? Eigenlijk is deze methode enorm populair en elk team heeft zijn eigen speciale flair als het gaat om zijn unieke Agile framework!

Een Agile team splitsen hun project op in kleinere ontwikkelingscycli die iteraties of Sprints worden genoemd.

Aan het einde van elke Sprint kan het team een werkend product afleveren met alleen de essentiële functies die klaar zijn voor feedback en suggesties van gebruikers. Het team neemt deze suggesties mee in de volgende Sprint!

Deze cyclus gaat door tot je een definitieve software hebt gemaakt die je klanten in verrukking brengt. voila! Verschillende andere frameworks hebben zich vertakt uit Agile methodologieën zoals Scrum , Kanban, Lean en XP.

ART: Agile Vrijgavetraining

Een Agile Release Train bestaat uit meerdere Agile softwareontwikkelingsteams die werken aan grote projecten op ondernemingsschaal. Hier zijn veel mensen voor nodig, ongeveer 50-125 leden van het team die zich op verschillende delen van het project richten.

Net als Scrum-teams werkt een Agile Release Train in uitbarstingen, maar in tegenstelling tot Scrum-teams duren deze uitbarstingen veel langer. 🤯

Alfa-testen

Alfatests zijn de eerste end-to-end tests van een product om ervoor te zorgen dat het product goed werkt en doet wat het moet doen. Beschouw alfatests als uw eerste kans om de prestaties en functie van uw productrelease te evalueren.

B

Backlog

A achterstand is een lijst met nieuwe functies, updates, bugfixes, enz. die de gebruiker nodig heeft. De eigenaar van het product is verantwoordelijk voor het prioriteren van items in de product backlog en beslist aan het begin van elke iteratie aan welke items gewerkt moet worden.

Bèta testen

Terwijl alfatesten de eerste test is van de functie van je product, is bèta testen waar echte gebruikers je product kunnen testen op mogelijke bugs of defecten voor de lancering. Als u bètatests uitvoert, bevindt u zich in de laatste fase voor de vrijgave van uw product, dus het is het beste om mogelijke problemen op te lossen terwijl uw product zich nog in een gecontroleerde instelling bevindt.

Als je ook een theaterkind was, zie bèta testen dan als je laatste generale repetitie voor de openingsavond.

Bugs

defecten Fouten zijn onbedoeld of onverwacht gedrag in software en kunnen voorkomen in elke fase van de levenscyclus van uw product ook na de release! Testers, gebruikers of kwaliteitsingenieurs kunnen bugs ontdekken en terwijl sommige bugs onmiddellijk kunnen worden opgelost, kunnen andere wat tijd in beslag nemen.

BI: Bedrijfsinformatie

Strategieën voor het beheren, analyseren en interpreteren van gegevens om geïnformeerde beslissingen te nemen. Deze gegevens omvatten meestal een bereik van bronnen zoals sectorrapporten, feedback van klanten, gebruiksgegevens en onderzoek van concurrenten.

Burndown grafiek

burndown grafiek, Sprint Burndown Grafiek_ Een burndown grafiek helpt Agile projectmanagers om bij te houden hoeveel werk er nog over is in het project en hoeveel tijd er nog rest om het werk te voltooien door de resterende tijd in een sprint te meten aan de hand van het aantal onafgemaakte taken.

Pro tip: Een Agile projectmanagement tool zoals ClickUp kan een geprojecteerde voortgangslijn op uw burndown grafiek weergeven die laat zien hoe de voortgang van het project eruit zou zien als uw team in hetzelfde tempo zou werken.

C

Churn

klant verloop_

Dit is het nummer of percentage van klanten die hun abonnement opzeggen, niet gebruiken of ervoor kiezen om je product niet te verlengen. Dit kan uiteindelijk schadelijk zijn voor je terugkerende inkomsten, dus je kunt het beste op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem!

Neem contact op met je klanten over eventuele feedback of problemen die ze hebben - het kan een eenvoudige oplossing zijn!

Concurrentieanalyse

Beoordeel de sterke en zwakke punten van vergelijkbare producten van directe of indirecte concurrenten. Houd deze analyse in gedachten bij het definiëren van uw unieke waardebepalingen!

Conceptbeoordeling

Dit is het eerste idee voor een nieuw product en het proces waarbij productmanagers en belanghebbenden verschillende productconcepten beoordelen om te beslissen welk concept het meest succesvol zou zijn.

Continue integratie

CI, Continue levering

Continue integratie is een Agile praktijk waarbij ontwikkelaars voortdurend hun code toevoegen aan het hoofdsysteem. Ontwikkelingsprofessionals werken zelfstandig aan een functie en zodra die is voltooid, wordt hij getest op eventuele bugs. Nadat het de geautomatiseerde test heeft doorstaan, wordt het toegevoegd aan de uiteindelijke software.

Continue uitrol

Net als continue integratie en CI is continue implementatie een strategie om de tijd tussen het schrijven van code en het toevoegen ervan aan de uiteindelijke software te verkorten. Net als bij geautomatiseerd testen en releases helpt deze Agile praktijk om ervoor te zorgen dat defecten en feedback tijdig kunnen worden aangepakt.

Conversiesnelheid

Dit is het percentage bezoekers op uw site, prospects of kliks die vervolgens betalende klanten worden voor uw dienst. Zie dit als het aantal klanten dat iets koopt gedeeld door het aantal totale klanten dat een winkel binnenkomt.

Klantervaring

CX

Dit verwijst naar elke interactie die een klant met uw business heeft en hoe die klant zich in het algemeen over uw bedrijf voelt. Dit omvat elke ontmoeting met het product, de processen voor succes bij de klant, marketing, verkoop en reclame.

Feedback van klanten

Dit is alle informatie die een klant geeft over zijn ervaring met of het gebruik van uw product. Door hun tevredenheid over de service of het product te delen, kunnen u en uw team waar nodig verbeteringen aanbrengen of bugs oplossen. Door proactief een poll, enquête of plek voor klanten om beoordelingen te delen, kan uw product een concurrentievoordeel behouden!

Klantenbinding

klantenbehoud, CRR_

Terwijl churn verwijst naar het meten van klanten die niet verlengen, is klantbehoud het meten van hoeveel klanten wel hun contracten of abonnementen verlengen. De beste manier om een gezonde klantenbinding te behouden is om een vertrouwde en betrokken relatie op te bouwen tussen je bedrijf en je klanten, zodat ze betrokken en tevreden blijven!

Klanten Succes

Uw product heeft succes als de klant het probleem kan oplossen waarvoor uw product is gemaakt. Positieve beoordelingen, actieve feedback van klanten en een hoge klantenbinding zijn goede indicatoren voor het succes van uw product.

Multifunctioneel team

A functieoverschrijdend teams bestaan uit leden met verschillende vaardigheden, talenten en rente om snel een nieuw product te leveren of een bepaald probleem aan te pakken.

D

DAU: Dagelijkse actieve gebruikers

Het bijhouden van het aantal dagelijks actieve gebruikers is een veelgebruikte manier om betrokkenheid te meten en de retentie van uw klanten te bepalen. De definitie van een "actieve gebruiker" wordt bepaald door de functie en het gebruik van uw product en hoewel een hoge betrokkenheid het doel lijkt, kan het ook een indicator zijn van knelpunten in uw werkstroom.

Andere veelgebruikte engagementmetingen zijn Wekelijkse Actieve Gebruikers (WAU) en Maandelijkse Actieve Gebruikers (MAU).

Afhankelijkheidsbeheer Afhankelijkheid beschrijven de relatie tussen een taak of functie en een andere en bepalen wanneer ze Voltooid kunnen worden. Het is cruciaal om rekening te houden met afhankelijkheid bij het maken van de roadmap van je project en voor het bewaken van de efficiëntie van je productteam, want als taak B afhankelijk is van taak A, dan kan taak B niet beginnen totdat de taak waarvan hij afhankelijk is Voltooid is.

Ontwerp

Het proces van het visualiseren, definiëren, creëren en verbeteren van producten om een specifiek probleem op te lossen of aan de behoeften van een klant te voldoen.

Ontwerpers

Ontwerpers creëren het uiterlijk, het gevoel en de functie van een product. Ze zijn verantwoordelijk voor het abonnement op de presentatie van het product en de functies ervan, terwijl ze de gebruikerservaring verbeteren en de wrijvingspunten in toekomstige variaties verminderen. Er zijn meestal meerdere ontwerpers betrokken bij elke fase van de productontwikkeling, waaronder:

Productontwerpers

Gebruikerservaringen ontwerpers

Klantervaring Ontwerpers

Interactie-ontwerpers

Ontwerpend Denken

Dit is eerst de mens ontwerpproces dat vereist dat je de problemen en behoeften begrijpt van het publiek waarvoor je ontwerpt. Het idee is dat je door je in te leven in de mensen voor wie je product bedoeld is, beter kunt anticiperen op problemen en je product kunt innoveren omdat je zo goed weet wat de klant wil.

Ontwerpconcept

Uw ontwerpconcept is een korte beschrijving van het geplande ontwerp van uw product - zie dit als de elevator pitch van uw product die de waarde van het ontwerpen van dit product benadrukt. Uw ontwerpconcept moet:

Het probleem weergeven dat uw product zal oplossen

Je target publiek definiëren

Beschrijven hoe mensen het product zullen gebruiken

Ontwikkeling

Het proces van het maken van een nieuw product, het implementeren van een nieuwe iteratie of het toevoegen van functies om de ervaring van een klant met uw bestaande product te verbeteren.

Ontwikkelaars

Terwijl ontwerpers het uiterlijk, het gevoel en de functie van een product creëren, zijn ontwikkelaars verantwoordelijk voor het tot leven brengen van deze abonnementen.

Digitale transformatie

digitale adoptie

Het upgraden van traditionele bedrijfsprocessen om voordeel te halen uit nieuwe digitale technologieën. Dit wordt gebruikt om bedrijven efficiënter, toegankelijker voor meer klanten en schaalbaarder te maken. Het voltooien van dit proces kan jaren duren en vereist een gerichte strategie om de klantervaring van het bedrijf te behouden en te verbeteren.

Disruptie

fundamenteel nieuw product_

Innovatieve technologie, producten of denkwijzen die een nieuwe industrie of markt stimuleren die concurreert met een bestaande.

Afwijkend denken

Brainstormen voor nieuwe, unieke, creatieve manieren om een bestaand probleem op te lossen.

E

Ecosysteem

Een groep afzonderlijke producten die bedoeld zijn om samen gebruikt te worden voor een grotere waarde of om een groep gerelateerde problemen op te lossen.

Episch

verhalen_

Een episch is een idee of functie die kan worden opgesplitst in kleinere verhalen voor gebruikers, zoals hoe Harry Potters ongelooflijke jaren op Zweinstein zijn opgesplitst in zeven fantastische boeken.

Universeel via GIPHY Bij productontwikkeling kan een epos genaamd 'Verbeter mobiele UI' bestaan uit drie user stories: 'Voeg mobiel winkelwagentje toe', 'Optimaliseer snelheid' en 'Consistent lettertype'.

Elke user story kan dan worden opgesplitst in behapbare taken en zal vanwege de grootte worden opgeleverd in meerdere Sprints.

F-J functie naar taken die nog gedaan moeten worden

Functie

De functies van uw product zijn de kenmerken en mogelijkheden die ervoor zorgen dat uw product functioneert en zich onderscheidt van andere soortgelijke producten op de markt.

Functie-audit

Een functiecontrole is een controle van de functies van uw product om te zien hoeveel klanten ze gebruiken en hoe vaak ze worden gebruikt. Deze audits worden vaak weergegeven in een grafiek of grafiek en de informatie kan worden verzameld uit enquêtes, klantinterviews, online gebruiksgegevens of analysetools.

Functie Score

Dit is een andere manier om functies te rangschikken op basis van prestatiemetingen alleen en zonder de input van feedback of beoordelingen van klanten. Feature scores worden bepaald door het succes van een functie op gebieden zoals verkoop, klantenbinding, efficiëntie en benodigde tijd om te ontwikkelen.

FDD: Feature Driven Development

Dit agile framework structureert het softwareontwikkelingsproces volledig rond het voltooien van functies. Het verdeelt de productontwikkeling in kleinere brokken (functies) die gericht zijn op het vervullen van een andere klantgerichte behoefte.

G

Gantt Grafiek

project Tijdlijn_

Een horizontaal staafdiagram dat de opeenvolging van taken binnen de tijdlijn van een project visualiseert en kan laten zien welke taken dat zijn afhankelijkheid van elkaar. Elke taak heeft een startdatum en einddatum zodat je team de deadlines niet overschrijdt.

Doel

Sprint Doel, Iteratie Doel

In productbeheer, doelen kunnen veel specifieker zijn dan gewoon het product op tijd afmaken of een kwaliteitsproduct afleveren dat mensen zullen gebruiken. Elke Sprint wordt meestal afgesloten met een specifiek doel, of het gewenste resultaat dat het Scrum team wil bereiken met die taken.

Het is gebruikelijk dat deze doelen een werkend model van de software zijn dat aan de belanghebbenden kan worden getoond.

Agile projectmanagement tools zoals ClickUp hebben functies ingebouwd die je kunnen helpen om je doelen voor de Sprint bijhouden in real-time!

GOOB: Weg-met-het-gebouw

In het kort betekent dit acroniem dat je je klant moet ontmoeten waar hij is. Productteams testen en gebruiken hun producten vaak in gecontroleerde instellingen, maar hun klanten niet. Door het gebouw te verlaten, leer je je klanten kennen in de omgeving waarin ze je product zullen gebruiken.

GTM: Strategie voor marktbewerking Dit is uw strategisch en tactisch abonnement over hoe een bedrijf van plan is om

een succesvolle productrelease beheren . Dit abonnement omvat prijzen, verkoopstrategieën, een kaart van het klanttraject, marketing, budget, klantenservice en meer.

H

Hardware Product

Hardware verwijst naar de tastbare gereedschappen en mechanische apparatuur die betrokken zijn bij de ontwikkeling of het gebruik van uw product. Dit kunnen de fysieke onderdelen van een computer zijn en elementen die nodig zijn om hem te gebruiken, zoals een toetsenbord, monitor of muis.

I

Ideeënbeheer

Dit is het proces van verzamelen, sorteren en analyseren van ideeën om uw product te verbeteren. Ideeën kunnen afkomstig zijn van feedback van klanten, partners of intern en kunnen verschillende prioriteiten hebben.

Ideeënvorming

Het proces van het creëren van nieuwe ideeën en het uitwerken ervan via brainstormsessies, lijsten of mindmapping .

Stijgende productiviteit

incrementele innovatie_

Dit is een ontwikkelingsmodel waarbij elke iteratie voortbouwt op de vorige versie zonder deze te vervangen. Terwijl elke nieuwe versie een meer verbeterde variatie is van de vorige, is het vorige product nog steeds functioneel.

Intuïtief

intuïtief ontwerp_

Een intuïtief product past gemakkelijk in het bestaande mentale kader en de bestaande werkgewoonten van de klant. Het voelt natuurlijk aan om te gebruiken en slaat snel aan.

Integratie

Wanneer een toepassing integreren met een andere betekent dit dat de twee software kunnen synchroniseren met elkaars gegevens en werkstroom.

J

JTBD: Nog te doen taken

Dit verwijst naar de taak die een klant probeert te voltooien om de problemen waarmee hij te maken heeft en zijn motivatie om een oplossing te zoeken beter te begrijpen.

K-O Kaizen naar Opportunity Score

Kaizen

Kaizen is het concept van voortdurend zoeken naar gebieden die verbeterd kunnen worden op basis van de eigen ervaring van het teamlid met het gebruik van het product.

Kanban

In plaats van te werken in vaste en geplande iteraties zoals in Scrum, werken Kanban teams werken aan taken met prioriteit wanneer ze binnenkomen. Het is een zeer visueel Agile framework met als doel een constante stroom werk te hebben zonder knelpunten.

Teams voegen een limiet toe aan het aantal taken waaraan tegelijkertijd kan worden gewerkt (bekend als WIP-limiet), zodat het team niet gaat multitasken en de productiviteit vertraagt.

Kanban-bord

taakbord, Whiteboard, Kurkbord_

A Kanban-bord is een fysiek of visueel kurkbord dat is opgedeeld in 3-4 kolommen om al het werk binnen het project te visualiseren. Elke kolom in een Kanban-bord vertegenwoordigt een status van de taak, bereikend van 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar'.

In Kanban wordt elke Taak gevisualiseerd als een plakbriefje of kaart. Telkens als een lid van een team een taak afrondt, wordt de kaart verplaatst naar de kolom die van toepassing is.

Model Kano

Productfuncties prioriteren op basis van hoe waarschijnlijk het is dat uw klant tevreden zal zijn. Door de waarschijnlijkheid van tevredenheid af te zetten tegen de kosten om het te ontwikkelen, kan uw productteam bepalen of het strategisch is om het aan de roadmap toe te voegen.

KPI's: Sleutel prestatie-indicatoren KPI's zijn de meest invloedrijke kwantitatieve meetgegevens die worden gebruikt om het succes van uw product te bepalen. Financieel succes, omzet, klantgegevens en het aantal nieuwe gebruikers zijn veelgebruikte KPI's, maar de meest kritieke meetgegevens voor uw bedrijf hangen af van het type product dat u hebt en het unieke doel dat het dient.

L

Lean Productontwikkeling

lean Software Ontwikkeling_

Principes en praktijken die het ontwikkelingsproces optimaliseren. Het is geïnspireerd door de slanke productiebenadering geïntroduceerd door Toyota in de jaren 50.

Levenslange waarde

klantenlevensduurwaarde, CLV, CLTV_

Dit is de geschatte totale omzet die een klant creëert voor een bedrijf gedurende hun relatie. Op deze manier bepalen bedrijven de kostenefficiëntie van het toevoegen en ondersteunen van klanten in de loop van de tijd.

Levenscyclus

Elke fase in het bestaan van een product vanaf het eerste idee, via de ontwikkeling, iteraties, groei en uiteindelijk verval.

M

MRD: Marktbehoeftedocument

Een schriftelijk document van de productmanager waarin de vraag naar en de vereisten voor een product strategisch worden gedefinieerd. Het MRD bevat de productvisie, target markt, gebruikerspersona's oplossingen en mogelijke opbrengsten van uw product.

MVP: minimaal levensvatbaar product

Dit is een product in een vroege fase van ontwikkeling dat net genoeg functies heeft om het productidee uit te voeren. Zelfs met het minimum aantal functies, hoe sneller je klanten kunt aantrekken voor je product, hoe sneller je feedback kunt ontvangen en toekomstige iteraties kunt verbeteren.

Mockup

Mockups zijn realistische tekeningen of fysieke modellen van je product, maar hebben niet de functionaliteit. Ze zijn een visuele weergave of voorstelling van wat het team zich voorstelt voor het product.

MRR: Maandelijks terugkerende inkomsten

De berekening van de inkomsten die elke maand worden gegenereerd, of alle lopende inkomsten die in een maandelijks nummer worden verdeeld.

N

Zoeken naar behoeften

Identificeer de gebieden waar uw klanten een oplossing nodig hebben. Hiervoor moet u uw klanten leren kennen en zich in hen inleven om erachter te komen met welke problemen ze te maken hebben en hoe uw product de leemte kan opvullen.

NPS: Netto Promotor Score

Dit is de methode waarbij een eenvoudige enquête wordt gebruikt om de klanttevredenheid over uw product te bepalen. Door klanten herhaaldelijk te vragen uw product te beoordelen op een schaal van 0-10 in meerdere fasen van het klanttraject, kunt u een meer algemene of gedetailleerde score krijgen.

O

OKR's: Objectieven en sleutelresultaten

Vergelijkbaar met KPI's, Objectieven en sleutelresultaten worden gebruikt om de resultaten van uw product te meten, maar OKR's zijn gebaseerd op de instelling van duidelijke doelstellingen of doelen om bij te houden en te evalueren binnen een bepaald tijdsbestek.

Opportunity Score

Deze strategie wordt gebruikt om functies te identificeren die klanten nodig vinden, maar ook moeilijk efficiënt kunnen gebruiken. Door voortdurend te zoeken naar mogelijkheden in uw product kunt u de loyaliteit van uw klanten verhogen en nieuwe klanten aantrekken!

P-T Draaien naar thema

Pivot

Uw bedrijfsstrategie of -richting veranderen als gevolg van bevindingen in de markt van uw product, tekortkomingen in uw oorspronkelijke strategie of concurrentiedruk.

NBC via GIPHY

Prioritering

Items of initiatieven in uw achterstand in volgorde van belangrijkheid rangschikken om te beslissen welke als volgende worden ontwikkeld.

Product

Dit is waarom we hier zijn! Uw product is een item of dienst die het probleem van een klant oplost of in een behoefte voorziet. Een product kan een downloadbaar of fysiek item zijn, gratis of te koop - of een combinatie van beide!

Product ontdekken

Het ontdekken van een product komt voort uit een grondig begrip van de klant om producten te creëren die sleutel problemen oplossen waarmee hij regelmatig wordt geconfronteerd. Een goed begrip van wat uw klant nodig heeft, kan u helpen bij het prioriteren van de producten die u ontwikkelt en ervoor zorgen dat er een markt voor is.

Productanalyse

Objectieve kwantitatieve gegevens die worden verzameld door ingebouwde tools om te begrijpen hoe klanten uw producten gebruiken. Deze analyses kunnen onder andere betrekking hebben op de tijd die gebruikers besteden aan het voltooien van bepaalde acties, een kaart van de reis van de gebruiker met uw product of welke functies het meest worden gebruikt.

Productgestuurde groei

Dit is het gebruik van een product als voornaamste lokmiddel om klanten aan te trekken. Een bedrijf kan een beperkt gebruik van zijn producten gratis aanbieden met de optie om meer functies toe te voegen tegen extra kosten of een gratis proefversie aanbieden waarbij nieuwe klanten een product volledig kunnen gebruiken voor een bepaalde periode voordat ze de optie hebben om opnieuw te betalen voor toegang.

Productmanager

Een productmanager helpt het Agile team met het ontwikkelingsproces van begin tot eind. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn onder andere:

omgaan met problemen in het ontwikkelingsproces

ervoor zorgen dat het team de deadlines van het project haalt

samenwerken met andere afdelingen van het bedrijf zoals verkoop, marketing en klantenservice

Productiviteit

Uw rollen bij Product Operations zijn bedoeld om multifunctionele teams te helpen efficiënt te werken. Ze kunnen helpen bij klantinterviews voor onderzoek, toezicht houden op kwaliteitscontroles, ontwikkelingsprocessen stroomlijnen of werk naast ondersteuningsteams.

Producteigenaar

eigenaar

Dit zijn de sleutel leden van een Agile of Scrum team. Zij bepalen de visie en functies van de uiteindelijke software, maar de functies worden niet in een opwelling gekozen!

Ze begrijpen zorgvuldig de behoeften en eisen van de klant en voegen deze items toe aan de product backlog, ontvangen feedback van de klanten en geven deze door aan het ontwikkelingsteam.

PRD: Document met productvereisten Dit document beschrijft het volledige ontwikkelingsproces. Het bevat de mogelijkheden, het ontwerp, de beschrijving en details over de levering van het product. In dit document wordt alles beschreven waaraan het product moet voldoen voordat het kan worden vrijgegeven of als voltooid kan worden beschouwd.

Product Stappenplan

Een product roadmap is een beknopt kader van uw hele project abonnement. In plaats van je te verdrinken in details, kun je met een roadmap de planning van het product weergeven, cruciale mijlpalen en doelstellingen.

Door de sleutelcomponenten van je abonnement te benadrukken, helpt roadmapping je team om de komende Taken bij te houden.

Productgegevens

Dit document is vergelijkbaar met een PRD, maar beknopter en meer to the point. Het kan blauwdrukken of sleutelinformatie over het productpubliek bevatten, maar dient vooral om aan te geven waarom het product of de functie wordt gebouwd, wat de doelen zijn en hoe het succes zal worden gemeten.

Prototype

Terwijl een mockup een tekening of fysieke weergave is van hoe een product eruit zal zien, is een prototype een vroeg model dat voldoende is ontwikkeld voor klanten om de functie ervan te testen.

Q

Kwaliteitsborging

Dit is het proces van een bedrijf om de kwaliteit van zijn producten te garanderen en te verbeteren in alle fasen van de ontwikkeling van een product. Kwaliteitsborging is een proactieve benadering om bedrijven te helpen producten van hoge kwaliteit te leveren met een positieve gebruikerservaring.

R

Release-abonnement

A abonnement laat alle functies zien die in de volgende release worden opgenomen, samen met een geschatte releasedatum en beslaat meestal een periode van een paar maanden. Zie het als de filmtrailer van een Agile project.

Retrospectief

retrospectieve vergadering, Sprint Retrospective_

A retrospectief is een Scrum vergadering waar het team hun prestaties aan het einde van de Sprint analyseert.

Het team gebruikt Agile statistieken, grafieken en rapportages om te zien waar ze uitblinken en waar ze moeten verbeteren.

In plaats van het handmatig bijhouden van Agile meetgegevens, Agile hulpmiddelen voor projectmanagement zoals ClickUp bieden nauwkeurige grafieken en grafieken om je team door een Sprint retrospective te helpen.

S

Scrum

Scrum projectbeheer Scrum is een Agile methodologie waarbij teams werken in korte periodes van 2-4 weken, Sprints genoemd, om een product af te leveren dat klaar is voor feedback van de klant.

Scrum Teams stellen abonnementen op en houden regelmatig vergaderingen om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat ze doen en om op de hoogte te blijven van het proces binnen de Sprint.

Split-Test & A/B-test

Tests om de prestaties van twee variaties met elkaar te vergelijken. A/B-tests worden vaak gebruikt in productbeheer om de best presterende optie te identificeren. Als er bijvoorbeeld twee variaties van een nieuwe gebruikersinterface worden getest, wint de variatie met de meeste gebruikersbetrokkenheid de A/B-test.

Sprint

Iteraties

Sprint zijn de korte uitbarstingen van werk die teams helpen bij het bijhouden van de ontwikkeling van een product. Ze duren meestal zo'n 2-4 weken en omvatten verschillende Taken om het volgende belangrijke checkpoint op de tijdlijn van je project te bereiken. Maak en beheer eenvoudig je eigen Sprint in ClickUp!

Fase

fase-Poort Proces_

Dit is het proces waarbij uw productontwikkelingsproces in verschillende fasen of "stadia" wordt verdeeld, waaronder scoping, business case, ontwikkeling, testen en lancering. Door de voortgang van deze fasen te bekijken, kunt u bepalen hoe het product verder gaat naar de volgende fase.

Stakeholder

Dit verwijst naar iedereen buiten het team die een verbinding heeft met het project. Het kan een investeerder, accountmanager, verkoopteam of client zijn.

Verhaalpunten

A verhaalpunt is een eenheid die wordt toegewezen aan een verhaal van een gebruiker om uit te drukken hoeveel tijd en energie nodig zou zijn voor die taak. Een hoger nummer geeft dus aan dat de Taak moeilijker is en meer tijd vergt. Dit is een relatieve schattingstechniek, wat betekent dat de nummers worden toegewezen aan elke taak in vergelijking met andere vergelijkbare taken.

SWOT-analyse SWOT-analyse is een planningsmethode om strategisch en proactief na te denken over mogelijke sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor uw product. De sterke en zwakke punten van je product zijn vaak interne factoren, terwijl kansen en bedreigingen betrekking hebben op externe factoren (d.w.z. de markt, concurrenten, mogelijke trends).

T

Technisch productmanager

De technische productmanager werkt nauwer samen met engineeringteams dan met verkoop- of businessteams en heeft een technische achtergrond om te helpen bij de ontwikkelingsaspecten van het project.

Thema

Het productthema is een abonnement op zeer hoog niveau voor je product. Dit kan meestal worden samengevat door uw productdoel of als het antwoord op de vraag "welk probleem lost dit product op?"

U-Z Use Case naar Zeta Score

Use Case

Dit is een eenvoudig en zeer waarschijnlijk scenario dat uitlegt hoe een klant uw product zou gebruiken om een probleem op te lossen. Hoewel dit hypothetische voorbeelden zijn, komen ze vaak genoeg voor om geloofwaardig of herkenbaar te zijn en helpen ze de noodzaak en waarde van verschillende onderdelen van uw product aan te tonen.

Gebruikersonderzoek

Het proces om de behoeften van uw klant te begrijpen door te observeren hoe ze Taken uitvoeren, andere producten gebruiken en door hun denkprocessen te leren kennen.

UX: Gebruikerservaring

Een samenvatting van de interacties van uw klant met een product. Uw UX communiceert hoe iemand zich voelde tijdens het gebruik van uw product, hun houding ten opzichte van het gebruik, gemak en uitdagingen.

Gebruikerspersoonlijkheid

Uw gebruikerspersona is een fictieve klant die de ideale gebruiker van uw product vertegenwoordigt. Dit is een uitgebreide momentopname van uw target publiek, inclusief leeftijd, beroep, fase in hun carrière, mogelijk hun geografische locatie en gemeenschappelijke problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Gebruikersstromen

Dit zijn visuele weergaven van het pad dat een gebruiker aflegt bij het voltooien van taken in een applicatie. Meestal wordt dit in kaart gebracht in een grafiek of diagram. Het in kaart brengen van een gebruikersstroom helpt teams om meer intuïtieve interfaces te creëren en het proces te optimaliseren dat klanten doorlopen om een reeks taken te voltooien.

Gebruikersverhaal

Gebruikersdoelen

Dit is een korte beschrijving van een specifieke functie van een product of een functie die klanten nuttig zouden vinden. Typische gebruikersverhalen kunnen er ongeveer zo uitzien:

'Als (naam/type gebruiker) wil ik (iets doen), zodat ik (een doel kan bereiken).

Eigenlijk een informele uitleg van functies die iemand in het systeem wil.

V

Waarde stelling

unieke waardebepaling_

Dit is de voorstel dat het doel, de voordelen en het onderscheid van jouw product ten opzichte van andere producten in de markt overbrengt. Dit wordt gebruikt om klanten te overtuigen om jouw product te kiezen boven andere, vergelijkbare producten en communiceert wat jouw product waardevoller of concurrerender maakt.

Stem van de klant

Dit is de algemene term voor feedback en kwalitatieve of kwantitatieve gegevens die betrekking hebben op de behoeften van uw klant of het probleem dat uw product wil oplossen.

W

Waterval

Dit is een lineaire ontwikkelingsmethode voor de lange termijn waarbij elke fase opeenvolgend plaatsvindt en elke fase voltooid moet zijn voordat de volgende fase kan beginnen. Dit is een stap-voor-stap proces dat begint met het verzamelen van de nodige documenten en het opstellen van de vereisten, dan overgaat naar het ontwerp, dan coderen, testen, enz. zonder overlapping.

Draadmodel

Een wireframe lijkt enigszins op een mockup of een prototype, maar is een basisweergave van uw product, behalve dat alleen de functie wordt gecommuniceerd. Dit is vaak een zeer eenvoudig ogende webpagina die alleen functies rangschikt en laat zien hoe gebruikers uw product daadwerkelijk gebruiken.

Y

YOY: Jaar-op-Jaar

Het proces waarbij gegevens van een jaar worden vergeleken met dezelfde gegevens van het jaar daarvoor.

Z

Zeta Score

zeta Model, Z-Score Formule_ De formule die een bedrijf gebruikt om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat het failliet gaat.

Nu ken ik mijn... essentiële productmanagementtermen 🎶

Oké, dus het was niet exact A-Z, maar het was elke letter behalve X! Komt aardig in de buurt, al zeggen we het zelf. 💅🏼

Misschien ken je deze woordenlijst al uit je hoofd, of misschien stonden er een paar nieuwe termen in om te overwegen! Hoe dan ook, beschouw deze lijst als je springplank voor productmanagement - niet de eindstreep. Je kunt zien waar je staat en hoe je je productmanagement verder kunt brengen, en wie houdt er niet van om elke dag 1% groeien ? 😉

