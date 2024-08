Wat zijn Agile Waarden? (Ultieme gids)

Wil je meer leren over Agile waarden ?

De Agile aanpak is een van de meest efficiënte manieren om producten te bouwen.

Maar Agile gaat niet alleen over organiseren sprints en het bijwerken van Agile borden.

Om de Agile-methodologie te implementeren, moet je team ook een aantal core Agile-waarden volgen.

Deze waarden binden je team, net als onze favoriete studiegroep uit de serie Community!

We gebruiken voorbeelden uit Community in dit artikel om je kennis te laten maken met de 4 kernwaarden van de Agile aanpak. We zullen ook de beste Software voor agile projectbeheer om je te helpen je snel aan te passen aan de Agile methode.

Dus neem je studiegroep mee, want iedereen is welkom in deze Community!

Wat zijn Agile Waarden?

Agile waarden zijn de vier leidende eigenschappen die worden beschreven in het Agile Manifesto, het leidende document voor Agile projecten.

Het zijn:

Noot: Als je meer wilt weten over de Agile methode , ga dan naar dit gedeelte .

Agile waarden zijn echter niet alleen regels die je moet volgen om je project te voltooien.

De Agile beweging is immers niet zoals de Spaanse les van Senor Chang in Community, waar je uit de klas wordt gezet als je het verkeerde antwoord geeft!

In plaats daarvan zullen deze waarden een Agile mentaliteit die een softwareontwikkelaar helpen om sneller betere resultaten te behalen. Dus, hoewel ze niet bindend zijn, zijn deze waarden sterke herinneringen aan waar de Agile-methodologie voor staat.

en wat is dat, vraag je?

Laten we eens kijken...

Noot: Als je de ins en outs van de Agile-methode al kent en alleen de Agile-waarden wilt leren, klik dan op hier om naar de sectie te springen die ze behandelt.

Wat is agile projectmanagement?

De Behendig aanpak is een moderne softwareontwikkeling en projectmanagementmethode die aanpasbaarheid en efficiëntie benadrukt.

In feite is de Agile praktijk populair voor het verbeteren van de efficiëntie en samenwerking van softwareteams, waardoor ze klantgerichte producten snel kunnen leveren.

kortom, het is iets waar Senor Chang rekening mee moet houden tijdens zijn werk!

maar wat houdt het _Agile ontwikkelingsproces in?

laten we eens kijken..._

Hoe werkt Agile?

De Agile-methode helpt teams beter te coördineren en sneller resultaten te leveren dan wanneer ze een traditionele projectmanagementmethode zoals Waterval. Hier is een voorbeeld om je te helpen de verschil tussen Agile en Waterval :

Laten we zeggen dat je deel uitmaakt van een team van softwareontwikkelaars met een Agile mentaliteit.

Jouw team bouwt een app voor de studiegroepen van Greendale. Het eindproduct moet de groep helpen hun studiesessies te beheren.

In plaats van de complete app in één release op te leveren (zoals bij traditionele methodes), zou je het opsplitsen in verschillende kleine releases, elk met een korte ontwikkelcyclus (bekend als een sprint) van twee tot vier weken.

Na elke sprint legt je team een versie van de app voor aan de studiegroep voor feedback.

pas maar op voor wat scherpe feedback van voormalig jockey Troy:_

Als je ontwikkelteam samenwerkt met de klant, heb je al snel een geweldig product dat aan al hun behoeften voldoet!

Maar om dit te laten gebeuren, moet je de 4 Agile waarden volgen en 12 principes beschreven in het Agile Manifesto.

De 4 kernwaarden van Agile

Het Agile manifesto is een minimalistisch document dat alleen de essentie van het Agile framework weergeeft. Maar de echte betekenis (en dagelijkse toepassing) is misschien een beetje te moeilijk te ontdekken voor mensen als Chang.

Dat is precies waarom we elke waarde in detail behandelen!

Dit is hoe de waarden van het Agile manifest van toepassing zijn op jouw Agile organisatie:

Van het invullen van formulieren voor projectgoedkeuringen tot het aanvragen van toestemming om de vergaderzaal te gebruiken, elk bedrijf heeft een manier om dingen gedaan te krijgen.

Natuurlijk kunnen dit op hun eigen manier effectieve managementtactieken zijn.

Maar soms zijn zulke processen wendbaarheid in de weg in het team.

En als dat gebeurt, kunnen alleen directe gesprekken het probleem oplossen.

vooral als ex-advocaat Jeff degene is die praat

De makers van het Agile framework erkenden de kracht van mensen en interacties in het versnellen van dingen. En als gevolg daarvan zal de essentie van elk Agile proces een menselijk element bevatten.

Neem bijvoorbeeld de taak om de behoeften van de klant te begrijpen.

Natuurlijk kun je ze vragen om een standaardformulier in te vullen. Maar dat formulier alleen zal niet in staat zijn om al hun behoeften correct vast te leggen.

_Waarom in plaats daarvan geen directe interactie met hen?

Je zult duidelijk begrijpen wat ze nodig hebben in het eindproduct en eventuele zorgen of problemen gemakkelijk kunnen ophelderen!

Bovendien moet een Agile organisatie, om het potentieel van het team volledig te benutten, de capaciteiten van hun team op de eerste plaats zetten. Ik bedoel, uiteindelijk zijn zij degene die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelingsproces!

Daarom worden Agile beoefenaars afgeraden om te afhankelijk te zijn van processen en tools. Vertrouw in plaats daarvan op individuen en interacties!

Agile waarde #2: Werkende software boven uitgebreide documentatie

Met Dean's voorliefde voor papierwerk zou hij prima passen in een traditionele projectmanagementopzet.

In een dergelijke situatie kunnen stapels papierwerk echter wel of niet tot iets concreets leiden.

Bovendien neemt het cruciale tijd in beslag die in plaats daarvan geïnvesteerd had kunnen worden in het bouwen van waardevolle software.

Daarom beveelt de Agile methodologie iets beters aan om nutteloos papierwerk te vervangen: het product zelf!

Agile beoefenaars presenteren bijna elke twee weken een versie van de werkende software aan hun klanten. Dit helpt je om hun feedback te krijgen, maar ook om je deadlines te halen.

Dit betekent echter niet dat het Agile-proces geen belang hecht aan documentatie. Maar in het geval van een verpletterende deadline zal werkende software het altijd winnen van gedetailleerde documentatie.

je kunt dingen immers altijd later nog documenteren, toch?

Agile waarde #3: Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Als een Agile-organisatie en haar klanten alles wat gedaan moet worden gewoon van tevoren vastleggen, laat dat de softwareontwikkelaar weinig ruimte voor improvisatie.

Dit gaat tegen de kern van Agile ontwikkeling in.

Zonder nauwe samenwerking met de klant kan een ontwikkelaar zijn visie uit het oog verliezen.

En als het eindproduct klaar is, reageren klanten misschien niet zo positief als verwacht.

ze zullen hier zijn zoals Troy:_

In plaats van te onderhandelen over dergelijke contracten, wordt Agile beoefenaars aangeraden om op elk niveau van het ontwikkelingsproces samen te werken met de klanten.

Als je bijvoorbeeld Scrum volgt, zou de Scrum master de klant regelmatig moeten betrekken bij sprint review meetings, user testing sessies en focusgroep discussies.

Zeker, dit versnelt het softwareontwikkelingsproces omdat het team van softwareontwikkelaars meerdere klantinputs krijgt.

Maar belangrijker nog, de Agile praktijk geeft teams de mogelijkheid om tijd en ruimte om zich beter af te stemmen op de behoeften van de klant en waardevolle software voor hen te ontwikkelen.

Agile waarde #4: Verandering omarmen in plaats van een plan volgen

De meeste mensen geloven dat verandering duur en omslachtig is en ten koste van alles moet worden vermeden.

Maar zoals Senor Chang het zegt:

Dat klopt! Verandering is, net als verandering, onvermijdelijk.

En Agile leert ons om het te omarmen (en hem!).

Want het leven is onvoorspelbaar en gekke dingen kunnen je project doen ontsporen.

Zoals je school die wordt overgenomen door een kwaadaardige dictator-achtige beveiliger.

Op dezelfde manier kunnen je aanvankelijke aannames voor het project of de behoeften van de klant op elk moment veranderen.

Dit is onmogelijk om mee om te gaan onder de traditionele beperkingen van projectmanagement.

Je bent bijvoorbeeld begonnen met de aanname dat je een app maakt voor een studiegroep van zes leden. Maar met de overname door Chang zijn er misschien geen studiegroepen meer op het Greendale Community College!

Maar met de Agile praktijk heb je evaluatiebijeenkomsten en andere mogelijkheden om je aan te passen aan dergelijke veranderingen zonder je project in gevaar te brengen.

alhoewel, met Chang in de buurt, wil je misschien je bedrijfsprioriteiten helemaal herzien!

De 12 Agile Principes

De makers van de Agile-ontwikkelmethode zijn niet gestopt bij het ontwikkelen van waarden.

Ze hebben ons ook 12 Agile projectmanagementprincipes gegeven die verduidelijken wat de prioriteiten moeten zijn voor een Agile team .

Hopelijk helpt dit je om verwarring zoals deze te voorkomen in je Agile organisatie:

Hier is een korte blik op elk Agile manifesto principe om je te helpen een Agile mindset te ontwikkelen.

(We hebben elk principe ingedeeld in 4 verschillende groepen om je te helpen de essentie ervan beter te begrijpen)

Groep A. Agile projectmanagementprincipes over klanttevredenheid

kom je belofte aan hen na door hen binnen de deadline software van hoge kwaliteit te leveren. Zeg ja tegen veranderende eisen, zelfs op het laatste moment. Agile processen beheersen verandering en helpen u waardevolle software voor uw klanten te maken. lever vaak op, bij voorkeur om de paar weken of maanden. Dit helpt je om regelmatig feedback van klanten te krijgen en het product of de software dienovereenkomstig aan te passen.

Groep B. Agile projectmanagementprincipes over kwaliteit

Om het succes van je ontwikkelingsprocessen te bepalen, focus je op hoe goed je werkende software klanten tevreden stelt. het _Agile proces is gebaseerd op een testgedreven ontwikkelingsproces _ Om dit te implementeren, moet je ervoor zorgen dat je team over de nodige middelen beschikt om een gestaag tempo aan te houden. voortdurende aandacht voor _technische uitmuntendheid en goed ontwerp verbetert de agility, zodat u perfect aan de behoeften van de klant kunt voldoen.

Groep C. Agile projectmanagementprincipes over samenwerking

projectstakeholders en je ontwikkelaars moeten regelmatig samenwerken. _ Dit helpt je team om actief samen te werken aan voortdurende verbetering. bouw projecten rond gemotiveerde teamleden en geef ze de steun die ze nodig hebben._ Vertrouw er altijd op dat ze het juiste doen voor hun werk. Moedig leden aan om meer persoonlijke gesprekken te voeren omdat dit de meest betrouwbare en efficiënte manier is om informatie over te brengen. steun je _team om zichzelf te organiseren en zonder supervisie te werken.

Groep D. Agile projectmanagementprincipes over teammanagement

houd je processen eenvoudig en verwijder niet-essentieel werk. Dit is de kern van een Agile project. evalueer voortdurend de prestaties van je team om ze te verfijnen tot een beter, efficiënt team_

Elk Agile principe (mits opgevolgd natuurlijk) zal je zeker helpen om een product te ontwikkelen dat perfect voldoet aan de behoeften van je klanten.

In ieder geval zal een Agile principe veel effectiever zijn dan het experiment om het beruchte 'Duncan Principe' te bewijzen!

Hoe je Agile projecten efficiënt kunt beheren

Een Agile ontwikkelingsproject is als een spelletje paintball.

Om te slagen heb je flexibiliteit en samenwerking nodig.

Elke Agile waarde en elk principe in het Agile raamwerk legt de basis voor het succes van je project.

Maar dat is het wel zo'n beetje.

Hoe kun je **je Agile project nu daadwerkelijk_ managen?

Gelukkig heb je krachtige projectmanagementsoftware om je te helpen!

Traditionele, verouderde projectmanagementsoftware is misschien goed genoeg voor het kantoor van de decaan, maar voldoet niet aan de behoeften van je Agile project.

Agile draait tenslotte allemaal om verandering en flexibiliteit!

Daarom heb je een uitstekende tool voor Agile softwareontwikkeling zoals ClickUp aan je zijde nodig!

**Maar wat is ClickUp?

ClickUp is een van 's werelds toonaangevende hulpmiddelen voor projectbeheer dat wordt gebruikt door teams van startups tot techgiganten over de hele wereld.

Met een grote verscheidenheid aan functies voor Agile softwareontwikkeling en samenwerking heeft het alles wat je Agile team nodig heeft!

het beste deel?

Het is supergemakkelijk om aan de slag te gaan met ClickUp.

Je hebt er geen boek voor nodig, Dean!

Dit is hoe de functies van ClickUp succesvol ondersteunen Agile productbeheer .

A. Beheer sprints met Sprintlijsten Sprinten is een nuttige vaardigheid om te hebben als je paintball speelt op het Greendale Community College.

Maar een Agile project vereist heel andere soorten sprints.

Sprints zijn korte ontwikkelingsfasen (die elk 2 tot 4 weken duren) die eindigen met het tonen van een werkend product aan de klant.

Omdat elke sprint evenveel actie en opwinding bevat als een typische paintballwedstrijd, kan het moeilijk zijn om de voortgang bij te houden.

Maar niet met ClickUp!

ClickUp's Sprint List is een eenvoudige checklist die elke sprint in kleine taken verdeelt. Elke keer dat je een taak hebt voltooid, kun je deze snel van de lijst afvinken!

U kunt een checklist maken voor al uw Agile projecten, taken, subtaken en zelfs uw user stories. Je kunt ook Scrum-punten aan een lijst toevoegen om de tijd te meten die je nodig hebt om de backlogitems af te werken.

het beste deel?

Je kunt de Sprint List gebruiken tijdens verschillende Agile vergaderingen zoals sprint review, om de sprintvoortgang gemakkelijk te bespreken!

B. Verkrijg overzichten op hoog niveau over aanpasbare Dashboards de Greendale-studiegroep heeft een superstevige tafel die hen bij elkaar houdt

Een Agile team, vooral een dat op afstand werkt heeft iets betrouwbaars en toegankelijks nodig om dingen te beheren en de wendbaarheid van hun team te vergroten.

En dat is precies wat u krijgt met de Dashboard-functie van ClickUp!

Het geeft u snelle visuele overzichten van het hele project om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

U kunt uw Dashboard zelfs aanpassen met sprint widgets zoals:

Snelheidsgrafieken : benadrukt de mate waarin uw taken zijn voltooid

Burndown grafieken : toont de hoeveelheid werk die nog rest in een project

Burnup grafieken : toont de hoeveelheid werk die al is voltooid in een project

Cumulatieve stroomdiagrammen : toont de voortgang van de taak in de tijd

Film nerd Abed heeft in het verleden zijn problemen met communicatie gehad.

Maar een Agile project vereist dat alle teamleden voortdurend met elkaar communiceren, zelfs als ze op afstand werken.

Gelukkig vergemakkelijkt ClickUp teamgesprekken met zijn Comments-sectie.

U kunt het gebruiken voor:

Gedetailleerde gesprekken: over een specifieke taak, activiteit of opdracht

over een specifieke taak, activiteit of opdracht Teamleden taggen: om hen te waarschuwen voor belangrijke opmerkingen

om hen te waarschuwen voor belangrijke opmerkingen Documenten en bestanden delen: om je team te geven wat ze nodig hebben om verder te komen met hun werk

We weten wat je denkt.

Moet Abed niet door al die reacties _gaan om te zien waar hij in getagd is?

Met ClickUp's Toegewezen commentaar hoeft hij dat niet te doen!

U kunt elke opmerking omzetten in een taak en toewijzen aan uzelf of een ander teamlid! ClickUp brengt het toegewezen teamlid op de hoogte en geeft de opmerking zelfs weer in hun taakbalk, zodat ze er altijd aan denken.

Zodra ze klaar zijn met de taak, kunnen ze de opmerking gewoon oplossen om onnodige follow-ups te voorkomen.

D. Aangepaste toegangsrechten om belanghebbenden in uw projectruimte te brengen

Abed weet dat de echte actie plaatsvindt achter de schermen.

Hij geeft ons zelfs een kijkje achter de film van Dean met interessante beelden zoals deze:

Op dezelfde manier kan het 'maken' van een Agile project interessanter zijn dan alleen het eindresultaat. En een Agile team wordt aangemoedigd om hun klanten in verschillende ontwikkelingsfasen te betrekken ( waarde #3 ).

Om dit mogelijk te maken, kunt u met ClickUp Aangepaste toegangsrechten met hen delen.

Hierdoor kunt u uw projectbestanden, mappen en takenlijsten delen met iedereen binnen en buiten uw netwerk.

Maar u behoudt nog steeds volledige controle over alles wat ze kunnen doen als ze eenmaal binnen zijn. Ga uw gang en stel hun ' rechten '.

Hier zijn enkele soorten rechten die je kunt instellen voor mensen buiten je team:

Kan bekijken : kan projectdetails bekijken, maar geen interactie hebben

: kan projectdetails bekijken, maar geen interactie hebben Kan commentaar geven : kan alleen commentaar geven op de taken en takenlijsten

: kan alleen commentaar geven op de taken en takenlijsten Kan bewerken : kan geen taken aanmaken maar wel bewerken

: kan geen taken aanmaken maar wel bewerken Kan taken maken en bewerken : kan zijn eigen taken en subtaken maken

: kan zijn eigen taken en subtaken maken Kan verwijderen: kan taken verwijderen die hij niet heeft gemaakt

We hopen dat je hiermee een Abed-achtige documentaire van je project kunt maken!

E. Volg de voortgang van het project met Gantt-grafieken Abed's geest is een supercomputer die duizenden filmreferenties kan onthouden en parallelle tijdlijnen kan volgen.

Maar de rest van ons stervelingen heeft beperkte mogelijkheden.

Er is geen manier om de honderden taken, subtaken en deadlines in een Agile project handmatig bij te houden!

Gelukkig zal ClickUp's Gantt Charts dat voor u doen.

Het geeft u een all-round overzicht van uw softwareontwikkelingsproces in een kleurgecodeerde, gebruiksvriendelijke interface!

Het kan ook verschillende projectprocessen in real-time automatiseren.

Automatisch aanpassenTaak afhankelijkheden nadat je een taak opnieuw hebt ingepland

Bereken onmiddellijk het voltooiingspercentage van je project op basis van voltooide taken vs. totale taken

Vergelijk huidige vs. verwachte voortgang in je geplande projectplanning

Bereken onmiddellijk deKritisch pad om te weten welke taken u moet voltooien om deadlines op tijd te halen

Maar dit zijn niet alle functies van ClickUp.

Er is nog veel meer waar dat vandaan kwam!

ClickUp biedt ook een aantal andere geweldige Agile projectmanagementfuncties zoals:

Inheemse tijdregistratie : gebruik de Chrome-extensie om het tijdgebruik per taak bij te houden

Doelen : splits je sprintdoelen op in gemakkelijker te bereiken doelen

Meerdere overzichten : kies uit verschillende projectweergaven zoalsLijstweergave, Bord bekijken ,Kader bekijken,KalenderweergaveenMij-modus* Prioriteiten: eerst de belangrijkste taken uitvoeren

Wekelijkse scorekaarten : volg snel de doelstellingen en vooruitgang van uw ontwikkelteam

Aangepaste statussen : maak projectspecifieke statussen voor uw taken

Impuls : weet met welke taken uw team het meest bezig is tijdens een periode

Automatisering projectbeheer : terugkerende projectprocessen automatiseren om tijd te besparen

Conclusie

De Agile projectmanagementmethode kan de resultaten van softwareontwikkeling en andere projecten drastisch verbeteren.

Dus als je overstapt op de lichtvoetige Agile methode, moet je de Agile waarden en principes volgen om nieuwe hoogten te bereiken in projectsucces.

net zoals Troy en Abed deden toen ze een revolutie ontketenden in het maken van dekens voor fortuinen!

Maar je kunt geen producten leveren die voldoen aan de behoeften van je klant met behulp van onhandige, oude projectmanagementtools.

Wat u nodig hebt is een moderne, Agile projecttool voor softwareontwikkeling zoals ClickUp!

Het heeft alle functies om snelheid en transparantie te verbeteren, waardoor het de perfecte software is voor Agile projectmanagement. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om uw team te helpen projectsucces te behalen in stijl - waar ze ook zijn!