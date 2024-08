Klaar, af, sprinten! Uw gids voor het meten van sprintsnelheid

Als je nieuw bent in Agile ontwikkeling, kan het uitzoeken van sprint snelheid en snelheid grafieken een verwarrende beproeving zijn. Nou, het gaat allemaal om het bijhouden van de score!

Sprintsnelheid is als de punten in een basketbalwedstrijd waar veel op het spel staat. Het helpt agile en scrumteam leden weten of ze winnen of verliezen tegen de klok.

Door de sprintsnelheid te begrijpen en toe te passen, kunnen ontwikkelteams hun werkritme verbeteren en hun activiteiten stroomlijnen Agile ontwikkeling processen. Het algemene idee is dat hoe hoger de snelheid, hoe meer je aflegt in elke sprint en hoe dichter je bij het winnen van het spel komt onder beperkingen zoals tijd en budget.

Beschouw deze gids als de Phil Jackson voor het berekenen en optimaliseren van de sprintsnelheid van je team. We bieden ook inzichten en strategieën om de teamproductiviteit tijdens sprintcycli te verhogen, zodat je een alley-oop naar de overwinning kunt maken.

klaar om het agile veld te domineren? Laten we gaan! 🏀

Wat is sprint snelheid?

Agile teams werken in korte ontwikkelingsfases die bekend staan als sprintcycli. Elke cyclus, die meestal één tot vier weken duurt, verdeelt het project in meetbare onderdelen van het werk dat nodig is om de software te leveren.

Natuurlijk plannen je teamleden, coderen ze, pakken ze de productbacklog aan en werken ze elke sprint aan nieuwe functies, maar hoe schat je de geoptimaliseerde tijd in die nodig is voor de oplevering? Dat is precies waarom je de snelheid berekent. ⚡

Sprint velocity houdt effectief de vooruitgang van je team bij en schat hoeveel werk ze aankunnen in een sprintcyclus. Elke cyclus zal een bepaalde velocity hebben met betrekking tot wat het team heeft voltooid. De gemiddelde snelheid over de laatste drie tot tien cycli zal je helpen om de standaardhoeveelheid werk te voorspellen die je product- of ontwikkelingsteam per sprint voltooit.

Wat is het doel van een schatting van de sprintsnelheid?

De sprintsnelheid is geen maatstaf voor succes, maar een schatting om inzicht te krijgen in uw team te begrijpen . Het kan een nogal arbitraire metriek zijn die kan veranderen op basis van factoren zoals de complexiteit van het project, de samenstelling van het team of invloeden van buitenaf.

Maar je moet nog steeds de sprintsnelheid meten om:

Te evalueren wanneer je team een bepaald project kan voltooien

De reikwijdte van toekomstige sprints en de werklast van het ontwerp aan te passen op basis van de huidige voortgangssnelheid

De verwachtingen van belanghebbenden nauwkeuriger te beoordelen en beheren

Sprintsnelheid geeft ook de voortdurende verbetering in een team aan op het gebied van productiviteit. In de meeste gevallen gaan de snelheidsschattingen gestaag omhoog, wat suggereert dat het team in de loop van de tijd efficiënter is geworden.

Pro Tip: De snelheid van je team heeft alles te maken met hoe betrouwbaar je sprintdoelen haalt. Als je de efficiëntie van je workflows wilt verbeteren, gebruik dan de ClickUp Sprints sjabloon . Het wordt geleverd met vooraf ingestelde agile statistieken en aangepaste velden om je te helpen de teamsnelheid op elke schaal te berekenen. En het beste deel? Het is helemaal gratis!

Gebruik deze sjabloon om uw sprintworkflows te verbeteren met tijdregistratiemogelijkheden, tags, afhankelijkheidswaarschuwingen, e-mailintegraties en meer

Hoe de snelheid van een sprint berekenen: Formule en stappen

Sprintsnelheid berekenen in softwareontwikkeling is eenvoudig als je eenmaal de basisformule begrijpt:

Sprint velocity = Total work completed in x aantal afgelopen sprints ➗ Het aantal afgelopen sprints, d.w.z., x

Om deze formule te gebruiken, moet je echter eerst een aantal dingen uitzoeken, zoals de metriek om het gedane werk te berekenen en je sprint backlog. Laten we het proces voor je opdelen in drie standaardstappen, gevolgd door voorbeelden:

Stap 1: Bepaal een metriek om de voortgang over meerdere sprints bij te houden

Het berekenen van de snelheid vereist het meten van werk over variabele dimensies zoals team, project en klant, wat een uitdaging kan zijn. Daarom moet je een geschikte metriek bepalen om het gedane werk nauwkeurig in te schatten. De drie meest gebruikte metrieken zijn:

Story points: Een user story beschrijft beknopt de vereiste functies vanuit het oogpunt van de klant. Het voltooien van elke story kost een bepaalde hoeveelheid tijd en moeite gebaseerd op de complexiteit van het werk, die wordt gekwantificeerd door story points. Om de hoeveelheid werk te vinden die in een sprint is gedaan, moet je denken in termen van-_Hoeveel story points zijn er in de sprint voltooid? Stel dat je team in Sprint 1 user stories heeft voltooid die 26 punten waard zijn, dan is het werk dat in deze cyclus is gedaan 26. Je kunt deze korte handleiding lezenstory points berekenen in Agile2. Uren: Als je de voorkeur geeft aan een meer traditionele metriek, kun je de sprintsnelheid in uren berekenen door het aantal uren te vinden dat elke sprint wordt besteed aan voltooide user stories, bijvoorbeeld 120 uur. Deze methode biedt mogelijk een minder fijnmazige waarde van gedaan werk in vergelijking met story points, vooral als tijdsschattingen onvoorspelbaar zijn Ideale dagen: Veel teams berekenen de sprintsnelheid in ideale dagen, waarbij elke ideale dag het aantal werkuren op een normale werkdag aangeeft (bijvoorbeeld 8 uur). Bijvoorbeeld, de 120 uur werk in Sprint 1 kan worden uitgedrukt als 120/8 of 15 ideale dagen

De meeste teams vinden berekeningen op basis van story points geschikter voor het bijhouden van de voortgang van een team, omdat ze rekening houden met de verschillende complexiteitsniveaus van verschillende ontwikkelingstaken, vaak met behulp van een Op Fibonacci gebaseerde reeks .

Je kunt een metriek kiezen tijdens de sprintplanning, idealiter vóór de eerste sprint. Welke metriek je ook kiest, deze zal ook bepalen hoe je team de snelheid uitdrukt - in story points, uren of ideale dagen.

Stap 2: Bereken het werk dat gedaan is voor elke sprint die je overweegt

Gebruik de metriek van je voorkeur om het werk te kwantificeren dat je team heeft gedaan voor een reeks sprints. Het werk kan het volgende omvatten backlog-items opruimen fouten oplossen en werken aan nieuwe functies die zijn voorgesteld door de producteigenaar.

Idealiter zou je moeten kijken naar het werk dat is gedaan in drie sprints om een benchmark team snelheid vast te stellen. Als het werk echter sterk fluctueert, heb je misschien meer sprints nodig om je voortgangssnelheid te stabiliseren.

Stap 3: Vind de gemiddelde sprintsnelheid voor je team

Als je eenmaal de cijfers hebt van het werk dat is gedaan in de geselecteerde sprints, zoek dan het gemiddelde. Tel het totaal aantal story points, uren of ideale dagen bij elkaar op en deel het resultaat door het aantal voltooide sprints.

Laten we een paar praktische voorbeelden bekijken voor meer duidelijkheid.

Voorbeeld #1 Sprintsnelheid berekenen met story points

Laten we zeggen dat we een logboek bijhouden van de story points die in de drie voorgaande sprints zijn voltooid:

Sprint 1: Het team voltooide 10 user stories van elk 3 punten en nog een ingewikkelde user story van 6 punten. Dat zijn 36 story points in totaal (exclusief fractioneel voltooide stories)

Sprint 2: We konden 9 user stories van elk 5 punten aan, dus dat zijn 45 story points

Sprint 3: 38 storypunten aan werk gedaan

Tel nu de story points bij elkaar op en pas de formule toe: (36+45+38 story points)/3 sprints, en het resultaat is 39,67.

In dit geval is onze gemiddelde sprint snelheid 39,67 story points per sprint. Dat is in wezen hoeveel inspanning je team in elke sprint kan stoppen.

Voorbeeld #2 Sprintsnelheid berekenen met uren

Het berekenen van de sprintsnelheid met uren als maatstaf volgt een vergelijkbare aanpak als het vorige voorbeeld, maar hier worden taken vertaald naar uren.

Sprint 1: 160 uur voor het voltooien van 5 taken

Sprint 2: 240 uur voor 8 taken

Sprint 3: 180 uur voor 6 taken

Over de afgelopen drie sprints heeft het team in totaal 580 uur geïnvesteerd. Dat is ruwweg 193,33 uur per sprint, waardoor de gemiddelde sprintsnelheid 190 uur is.

Het gebruik van urenschattingen helpt om te begrijpen hoeveel uur een team realistisch gezien kan besteden aan projectwerk zonder zich te veel vast te leggen. In ons voorbeeld zie je een opmerkelijke crunch tijdens sprint 2 die misschien niet realistisch is en moet worden aangepakt.

Voorbeeld #3 Sprintsnelheid berekenen met behulp van ideale dagen

Dagen gebruiken als maatstaf begint vaak met het bepalen van de ideale dag. Het kan zijn dat je daarvoor de totale output van verschillende sprints bij elkaar moet optellen. In ons voorbeeld beschouwen we een ideale dag als 8 uur lang.

Sprint 1: 96 uur gewerkt. 96/8 is 12 ideale dagen

Sprint 2: 120 uur-15 ideale dagen

Sprint 3: 108 uur-13,5 ideale dagen

Als we de ideale dagen voor elke sprint optellen, krijgen we 40,5, dus het gemiddelde is 13,5 ideale dagen voor elke sprint.

6 strategieën om de snelheid van je team te verbeteren en te stabiliseren

De sprintsnelheid moet stabiel zijn om betrouwbaar of nuttig te zijn voor sprintplanning. Toch kun je sterk fluctuerende snelheden verwachten door zaken als:

Een overgecompliceerd agile project

Onnodige tests en vergaderingen

Beperkte input van de producteigenaar

Onverfijnde product backlog

Personeelstekort

Hoewel je sommige van deze problemen niet in de hand hebt, kun je veelvoorkomende tegenslagen in productiviteit voorkomen door een kwaliteitsmanagementsysteem te gebruiken projectmanagementoplossing zoals ClickUp . De software helpt u om projecten effectief uit te voeren en een hogere snelheid te behouden naarmate de workflow vordert.

We hebben zes door experts goedgekeurde strategieën voor het verbeteren en stabiliseren van de teamsnelheid. We zullen ook een aantal handige functionaliteiten demonstreren met de ClickUp Agile Suite ideaal om sprintsnelheden bij te houden en teams productief te houden. 👇

1. Documenteer en optimaliseer uw workflow

Agile teams kunnen op een zijspoor raken door slecht geoptimaliseerde workflows, waardoor hun snelheid vaak afneemt. Stel je dit eens voor: Miriam, een ervaren codeur, besteedt 4 uur van haar werkdag aan het vragen van precieze productvereisten aan teamleden. Wat als dit ook bij andere teams gebeurt? Je snelheid daalt.

De enige manier om verschillende werkprocessen te stroomlijnen en fouten elke sprint te minimaliseren, is om alles te documenteren, van de gebruiker casestudies en projecteisen naar backlog items.

Neem ClickUp Documenten helpt u bijvoorbeeld uw productdocumentatie te centraliseren in een gemakkelijk doorzoekbaar formaat. Detailleer de vereiste specificaties, deel en werk samen aan prototypes en organiseer backlogs voor elke sprint, allemaal op één plek.

Met behulp van ClickUp Docs kunt u uw productvereisten weergeven met behulp van een ingesloten lijstweergave

Als een one-stop sprint planning tool clickUp biedt verschillende andere functies om de workflows van je team te optimaliseren, zoals:

ClickUp AI : De AI-assistent van het platform heeft een uitgebreide bibliotheek met branchespecifieke aanwijzingen die zijn ontworpen voor uw unieke rollen. Je teamgenoten kunnen de tool gebruiken als een schrijf- en brainstormpartner en hem inzetten voor taken als:

Het schrijven van case studies, testplannen en technische projectdocumenten Samenvatten van vergadernotities en andere gegevens Brainstormen over functienamen

De AI-assistent van het platform heeft een uitgebreide bibliotheek met branchespecifieke aanwijzingen die zijn ontworpen voor uw unieke rollen. Je teamgenoten kunnen de tool gebruiken als een schrijf- en brainstormpartner en hem inzetten voor taken als: ClickUp Automatiseringen : Gebruik naadloze automatisering om tijdrovende en routinematige taken te versnellen. Uw teamleden kunnen kiezen uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen of hun eigen automatiseringen bouwen, zodat ze workflows kunnen versnellen en de capaciteit voor kritieke ontwikkelingstaken kunnen verhogen

Gebruik naadloze automatisering om tijdrovende en routinematige taken te versnellen. Uw teamleden kunnen kiezen uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen of hun eigen automatiseringen bouwen, zodat ze workflows kunnen versnellen en de capaciteit voor kritieke ontwikkelingstaken kunnen verhogen Samenwerkingsdetectie : Met deze functie kunnen teamgenoten zien wanneer een andere collega aan dezelfde taak of hetzelfde document werkt als zij, waardoor dubbel werk wordt voorkomen

Snel bekijken en beheren van actieve en inactieve Automations in Spaces met gebruikersupdates en beschrijvingen

2. Visualiseer de voortgang via snelheidsrapporten

Je hoeft niet te wachten tot er drie sprints voorbij zijn om een idee te krijgen van je snelheid. Veel teams gebruiken nu visuele rapporten om in realtime de schattingen van hun sprintsnelheid bij te houden.

Twee populaire methoden om de snelheid bij te houden zijn:

Sprint velocity chart: Het is een eenvoudige grafische weergave van je gedane werk (weergegeven door de Y-as) over sprints (weergegeven door de X-as) Burndown grafiek: Een burndown grafiek is een andere grafische weergave om de snelheid te volgen, het geeft je een overzicht van de taken die je nog moet doen afgezet tegen de tijd

Verbeter toekomstige Sprint-schattingen door nauwkeurige en visueel aantrekkelijke snelheidsrapporten te maken in ClickUp

Verken Sprint snelheidskaarten in ClickUp om de voortgang van uw team visueel weer te geven en te volgen in een duidelijk formaat. Het instellen van deze rapportkaarten neemt nauwelijks tijd in beslag omdat ze automatisch worden afgestemd op de configuraties in uw standaard Werkruimte of Sprint map .

Daarnaast kunt u ook Burnup- en Burndown-kaarten maken in ClickUp om inzicht te krijgen in het lopende werk. Deze realtime rapporten verbeteren uw schatting van de sprintsnelheid en leiden tot productievere planningsmeetings.

De eenvoudig te volgen Sprint Burndown-kaarten kunnen u helpen dieper in uw gegevens te duiken voor meer diepgang capaciteitsplanning en analyse

3. Stabiele snelheid behouden door variabelen onder controle te houden

Consistentie is de sleutel tot het handhaven van de sprintsnelheid van je team. Het veranderen van te veel variabelen over meerdere sprints kan je achterlaten met wild schommelende voortgangssnelheden.

Probeer in het algemeen om de basisprincipes zoals sprintlengte, teamverloop en schatting van story points in balans te houden over de sprints. Je kunt altijd aanpassingen maken als je vertragingen voorspelt door een overwerkt team. Bijvoorbeeld, het toevoegen van een nieuw lid verhoogt meestal de werkdruk en helpt de snelheid te verhogen.

Het bijhouden van projectvariabelen is een fluitje van een cent ClickUp Sprints . Het biedt een reeks functionaliteiten voor scrum masters om efficiënt door elk projectaspect te navigeren. Stel sprintdata in, wijs punten toe, beheer backlogs, specificeer UX-ontwerptaken en pas prioriteiten aan, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft taken en tijdlijnen.

De perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en het projectbeheer te verbeteren met de Board-weergave in ClickUp

Met ClickUp kunt u sprintpunten per taak en opdrachtnemer bijhouden en een granulair overzicht van de voortgang krijgen. Voer op elk moment wijzigingen door op basis van gebruikerswensen en huidige bedrijfsdoelen en bekijk meteen hoe alles je snelheid beïnvloedt.

Heb je nog taken over? Je kunt onafgemaakt werk automatisch doorschuiven naar de volgende sprint en zelfs integreren met tools van derden zoals GitHub, GitLab of Bitbucket om de voortgang te synchroniseren.

Maak betere schattingen door het snelheidsbereik in ClickUp aan te passen

4. Bekijk je sprint backlog regelmatig

A goed uitgewerkte achterstand is een schat aan details in scrum werkstromen en voorziet teamleden van uitgebreide informatie bij het starten van een nieuwe sprint. Backlogverfijning zorgt ervoor dat teams prioriteit geven aan het uitvoeren van noodzakelijke en/of hoogwaardige taken om een hogere snelheid te behouden.

U kunt de ClickUp Project Backlog Sjabloon om elke sprint belangrijke taken en deadlines te organiseren en te overzien. Het is gemaakt om het vastleggen van taken te stroomlijnen en u te helpen door middel van real-time voortgangscontrole en ingebouwde teamsynchronisatie, prioritering en scrum hulpmiddelen .

Maak, organiseer en volg de voortgang van uw projectbacklogs terwijl u een oogje houdt op de lange termijn projectdoelen met het ClickUp Project Backlog Sjabloon

5. Kijk uit voor externe afhankelijkheden en technische storingen

Hoewel snelheid vaak op teamniveau wordt gemeten, kunnen zowel interne als externe factoren de metriek beïnvloeden. Verschuivingen in vereisten, ontbrekende kritieke software, trage feedback van klanten of de afwezigheid van een belangrijk teamlid kunnen de algemene snelheid omlaag halen.

De beste werkwijze hier is om een samenhangende kaart van afhankelijkheden te maken tijdens de sprintplanning. Houd rekening met alle mogelijke valkuilen, zoals verstoorde goedkeuringsprocessen en technische belemmeringen zoals verouderde testservers, om de onderling verbonden taken te bekijken.

Snel aan de slag? ClickUp afhankelijkheden kan helpen! Met deze functie kunt u links maken en bijhouden tussen taken, documenten en deliverables. U kunt de Gantt-diagrammen om een geconsolideerd overzicht van alles te krijgen, zoals het verband tussen klanten en bestellingen, klanten en deals, of gebruikers en bugrapporten.

Stel taken in om elkaar te blokkeren of op elkaar te wachten om een afhankelijkheid te maken in ClickUp

6. Besteed een sprint retrospective aan snelheidsoptimalisatie

Bij het identificeren van extra optimalisatiekansen voor de snelheid is het slim om een sprint retrospectieve sessie . Bespreek de vorige sprints met je team en geef individuele meningen over wat een haalbare werklast lijkt voor de volgende sprint.

Houd in gedachten dat het agressief proberen te optimaliseren van de sprintsnelheid soms contra-intuïtief kan zijn. Als je bijvoorbeeld meer functies in de volgende sprint pusht, is het waarschijnlijk dat de kwaliteit in het gedrang komt en dat het product veel bugs bevat.

Je hebt toegang tot een groot aantal agile rapporten voor je sprint retrospectives met ClickUp Dashboards . Voer op gegevens gebaseerde discussies over voortgangsblokkades. U kunt bijvoorbeeld Sprintkaarten om de prestaties voor de huidige sprint te meten of Kaarten voor tijdregistratie om het geschatte werk van werknemers te vergelijken met individuele uren.

Krijg een holistisch overzicht van projectstatussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Tip: Maak gebruik van ClickUp's retrospectieve en sprintplanning sjablonen om je sessies op een georganiseerde manier te documenteren.

Mogelijke uitdagingen bij het gebruik van Sprint Velocity

Sprint velocity kan, wanneer het verkeerd gebruikt wordt, vervelend zijn voor elk ontwikkelteam. Hier zijn enkele vervelende situaties waar je voor moet oppassen:

Slecht contextueel gebruik van de sprintsnelheid van je team

Zoals De Wet van Goodhart suggereert "Wanneer een maatregel een doel wordt, verliest hij zijn effectiviteit."

Sprint snelheid is niet het ideale hulpmiddel om veranderingen binnen een team te stimuleren. Het primaire doel is alleen om te helpen bij het plannen van toekomstige sprints en het rapporteren van schattingen.

Snelheden vergelijken tussen verschillende teams of ze gebruiken om te micromanagen medewerkers kan leiden tot burn-out en verminderde werkkwaliteit. Velocity zou alleen een ondersteunend hulpmiddel moeten zijn om het team op één lijn te brengen met waarde en tevredenheid aan klanten te leveren en voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden.

Overwegingen over technische schuld negeren

Proberen om de sprintsnelheid te verhogen kan leiden tot een potentiële afweging tussen snelheid en kwaliteit, waardoor technische schuld ontstaat. De druk om het werk snel af te krijgen kan ertoe leiden dat teams essentiële werkwijzen zoals unit tests en code reviews overslaan.

Weet dat een hogere snelheid niet gelijk staat aan bedrijfswaarde. Geef prioriteit aan een stabiele snelheid die werkt voor je team.

Geen ongebruikte tijd voor toekomstige sprints

Hoewel de sprintsnelheid een essentiële meetwaarde is in agile projectmanagement nieuwe teams maken vaak de fout om hun aankomende sprint te vol te stoppen met taken, waardoor er geen ruimte is voor vrije tijd. Dit kan van invloed zijn op de teamprestaties en de op te leveren producten, vooral bij het aanpakken van serviceverstoringen.

Voordelen van het consistent meten van de sprintsnelheid

De bovenstaande uitdagingen zijn grotendeels te vermijden als je sprint velocity met de juiste mindset gebruikt. Teams die deze meetmethode regelmatig gebruiken, hebben drie duidelijke voordelen:

Verbeterdsprintplanning: Sprintsnelheid biedt een betrouwbare methode om de werkbelasting van het team te beoordelen en onvoorziene wegversperringen in uw ontwikkelingsproces te voorkomen Verbeterde communicatie met belanghebbenden: Het vereenvoudigt de communicatie metbelanghebbenden bij het project. Je kunt precieze tijdschema's voor taken bieden door te vertrouwen op gegevensgestuurde rapporten Groter inzicht in werkpatronen: Regelmatige controles van de sprintsnelheid bieden diepere inzichten in de efficiëntie van je team en in de mate waarin je team in staat is om zijn taken uit te voerendiepgaand werk patronen, waardoor prestatiefluctuaties in een vroeg stadium kunnen worden geïdentificeerd

Laat projecten vooruitsprinten met ClickUp

Verhoog de efficiëntie en productiviteit van uw team met ClickUp, de ultieme tool voor het bijhouden van de sprintsnelheid en het navigeren door de hele levenscyclus van softwareontwikkeling.

Met AI-tools en agile sjablonen clickUp biedt de boost die je nodig hebt om de groep te leiden en epische overwinningen te behalen in elk project. Gratis aanmelden en geef je team dat beetje oomph dat het nodig heeft om de bal in elke taakhoepel te dunken! 🌺