15 Beste Scrum-programma's voor projectbeheer in 2024

Natuurlijk kan het scrum-raamwerk deuren openen naar eindeloze mogelijkheden om problemen op te lossen.

Het kan je helpen snel beslissingen te nemen, feedback van klanten efficiënt te verwerken en iedereen op één lijn te houden.

Maar als het aankomt op het kloppen op de juiste deur voor de juiste scrumtools, is de beslissing niet eenvoudig.

Het kan net zo eng zijn als het kiezen van een nieuw huis. Je weet niet zeker of het aan je verwachtingen zal voldoen of dat het je zal achtervolgen. 👻

Hoewel we je niet kunnen helpen beslissen welk chic huis je gaat huren, kunnen we je wel de beste scrumtools aanbieden om uit te kiezen. Dit artikel belicht de beste 15 scrumtools voor projectmanagement samen met hun topfuncties en prijzen.

Scrum tools zijn gespecialiseerde softwaretoepassingen die zijn ontworpen om de Agile Scrum methodologie te ondersteunen. Ze faciliteren samenwerking tussen teams en projectmanagement in een flexibel, iteratief proces. Deze tools bieden functies zoals sprintplanning, backlogbeheer voortgangsbewaking via borden of dashboards en realtime communicatieopties om de teamsynergie te verbeteren.

Door scrum-tools te implementeren, kunnen teams hun werkstromen stroomlijnen, taken effectiever prioriteren en zich snel aanpassen aan veranderingen, wat uiteindelijk leidt tot productievere en efficiëntere projectresultaten. De scrumtools zijn essentieel voor moderne ontwikkelteams en belichamen de Agile-principes van samenwerking, klantfeedback en voortdurende verbetering.

Er zijn honderden agile tools voor scrum projectmanagement. Laten we de 15 beste scrum projectmanagementsoftware vandaag beschikbaar!

1. ClickUp - het beste voor Scrum-projectbeheer

ClickUp 3.0 geeft u de mogelijkheid om te transformeren en te schakelen tussen verschillende weergaven terwijl u taken direct bewerkt met ClickUp AI

ClickUp is een van de best beoordeelde scrum projectmanagement apps die productieve, agile teams gebruiken om hun sprints te beheren.

Of je nu een producteigenaar, een scrum master of een scrumteam lid, heeft ClickUp een aantal handige functies die u kunnen helpen met het bijhouden van bugs, sprintmanagement en productlanceringen.

Maar dit is het toppunt.

Deze scrum-app heeft veel functies Gratis eeuwig plan met ondersteuning voor sprints, Gantt-diagram, onbeperkt aantal taken, samenwerking in realtime en meer.

Laten we eens een snelle blik werpen op enkele handige ClickUp functies voor agile teams.

ClickUp belangrijkste functies

ClickUp Sprints : bevorder de samenwerking door sprintdata en -prioriteiten vast te stellen en sprintpunten toe te wijzen, zodat iedereen weet wanneer wat te doen

ClickUp AI : automatische toewijzing van taken, automatisering van terugkerende taken en slimme meldingen om u op schema te houden

Burndown en burnups : zie hoe uw team presteert en vergelijk het met het verwachte doel in een burndowngrafiek. Je kunt ook eenburnup grafiek om het werk dat moet worden gedaan en het werk dat is voltooid in de gaten te houden

: zie hoe uw team presteert en vergelijk het met het verwachte doel in een burndowngrafiek. Je kunt ook eenburnup grafiek om het werk dat moet worden gedaan en het werk dat is voltooid in de gaten te houden Cumulatieve stroom : visualiseer eenvoudig knelpunten door bij te houden waar taken zich bevinden op basis van hun huidige status

: visualiseer eenvoudig knelpunten door bij te houden waar taken zich bevinden op basis van hun huidige status Velocity: anticipeer op het voltooiingspercentage van uw taken met wekelijkse intervallen en gemiddelde snelheid weergegeven in een grafiek

anticipeer op het voltooiingspercentage van uw taken met wekelijkse intervallen en gemiddelde snelheid weergegeven in een grafiek Taakafhankelijkheden : voeg "blokkerende" of "wachtende op" afhankelijkheden tussen taken toe om ervoor te zorgen dat uw team weet waar het eerst aan moet werken

voeg "blokkerende" of "wachtende op" afhankelijkheden tussen taken toe om ervoor te zorgen dat uw team weet waar het eerst aan moet werken Aangepaste taakstatussen : voeg verschillende stadia toe aan je taken zodat je als scrum master weet waar iedereen aan werkt

voeg verschillende stadia toe aan je taken zodat je als scrum master weet waar iedereen aan werkt Meerdere weergaven : Bekijk je werk zoals jij dat wilt. SelecteerBureauweergave om snel taken tussen kolommen te slepen. Gebruik deGantt-weergave om tijd te plannen, bronnen te beheren en afhankelijkheden te visualiseren

Bekijk je werk zoals jij dat wilt. SelecteerBureauweergave om snel taken tussen kolommen te slepen. Gebruik deGantt-weergave om tijd te plannen, bronnen te beheren en afhankelijkheden te visualiseren To-do Lijsten : voeg opmaak en kleuren toe en koppel items aan contactpersonen of taken om lijsten om te zetten in werkbare workflows

: voeg opmaak en kleuren toe en koppel items aan contactpersonen of taken om lijsten om te zetten in werkbare workflows Time Estimates : stel verwachtingen en beheer werkdruk door tijdsinschattingen toe te wijzen aan teamleden

: stel verwachtingen en beheer werkdruk door tijdsinschattingen toe te wijzen aan teamleden Terugkerende taken : stroomlijn elk type repetitief scenario, van dagelijkse scrummeetings tot project SOP's

: stroomlijn elk type repetitief scenario, van dagelijkse scrummeetings tot project SOP's ClickUp Documenten maak stappenplannen en schets processen voor uw agile team. Werk samen en bewerk in realtime, wijs commentaar toe, maak en koppel taken, enz.

Integraties : Integreer met andere werkapps zoalsGitHub,GitLab,BitBucket,Google KalenderenMicrosoft Outlook *Gebouwde sjablonen: GebruikClickUp's Agile Scrum Management Sjabloon om backlogs, sprints, testbeheer en retrospectives bij te houden

Deze sjabloon biedt Agile Scrum-teams een oplossing die de levering van software volgens de agile scrum-methodologie standaardiseert

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp gebruikerswaarderingen

G2 : 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

ClickUp klantbeoordelingen

"ClickUp heeft mijn manier van werken volledig veranderd. Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou gebruiken. Het is bijna zover gekomen dat als het niet op ClickUp staat, ik het niet doe. Het is even wennen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt het exponentieel nuttig." - G2Crowd "Een levensveranderend hulpmiddel. Brengt het broodnodige perspectief terug op taken met een hoge prioriteit. Helpt bij het bijhouden van wat we hebben bereikt en waar we in een bepaald jaar meer tijd aan hebben besteed. Kan niet zonder!" - Geverifieerde Capterra-beoordeling

2. ActiveCollab - Beste voor Scrum Planning

ActiveCollab is een hulpmiddel voor projectbeheer waarmee je kunt plannen, organiseren, communiceren en samenwerken voor je scrum-project.

Als scrum master kun je je werk opdelen in uitvoerbare taken en deze toewijzen aan de juiste mensen.

ActiveCollab laat je echter niet erg actief zoeken naar items in projecten.

ActiveCollab belangrijkste functies

Herinneringen voor startdatum en vervaldatum

Taken en subtaken die actie vereisen

Onbeperkt aantal projecten

Gekleurde labels om taken te organiseren

ActiveCollab prijzen

ActiveCollab biedt een gratis versie. De betaalde abonnementen beginnen bij $9/maand voor maximaal drie gebruikers.

ActiveCollab gebruikersbeoordeling

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

ActiveCollab klantbeoordelingen

"Ons team beheert al onze projecten via ActiveCollab, en dat omvat budgettering, taken, en tijdmanagement . Zonder dat zouden we verloren zijn in een zee van e-mails en Slack-berichten." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik wou dat het verbinding zou maken met andere projectmanagementtools zoals basecamp, asana, enz. Ik werk met veel aannemers en leveranciers en als ik alles in active collab zou kunnen doen, dan zou het een ticket aanmaken in hun platforms, dat zou geweldig zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ ActiveCollab alternatieven !

3. easyBacklog - Het beste voor het beheren van sprint backlogs

Infinity is een opkomende scrumtool met een eenvoudige gebruikersinterface en eenvoudige drag-drop functionaliteit.

Deze agile projectmanagementsoftware helpt je bij te houden wat er in elke sprint gebeurt. Je kunt ook taken toewijzen, de voortgang visualiseren, items voorbereiden voor toekomstige sprints en nog veel meer.

Maar er zit een addertje onder het gras.

Deze projectmanagementtool heeft geen dashboardfunctie.

Maak je klaar om in het oneindige te staren om meerdere projecten tegelijk bij te houden. 🥴

de belangrijkste kenmerken van #### Infinity

Kant-en-klarescrum sjablonen om tijd te besparen

Eenvoudig schakelen tussen meerdere weergaven

Onbeperkte mappen en submappen om werk te organiseren

Meer dan 2000 integraties met derden

Infinity-prijzen

Het betaalde plan van deze agile tool begint bij $9/gebruiker per maand.

Infinity gebruikerswaarderingen

G2 : 4.6/5 (10+ beoordelingen)

: 4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Oneindigheid beoordelingen

"Ik vind het prettig hoe makkelijk het te gebruiken is voor kleine teams. Ik kan de weergaven van de verschillende borden veranderen om ze op een kalendermanier te bekijken en ze sorteren op prioriteit/naam/categorie." - GetApp Beoordelingen "Ik zou mijn schrijfcarrière niet kunnen beheren zonder de kracht van Infinity. Elk boek heeft zijn eigen overvloed aan essentiële en minder belangrijke taken, met vervaldatums, startdatums, voltooide datums, enzovoort, en Infinity beheert het allemaal prachtig." - GetApp beoordelingen

5. MeisterTask - Beste webgebaseerde scrumsoftware

MeisterTask is een geweldige webgebaseerde scrumsoftware waarmee je het volgende kunt beheren product backlogs en sprints kunt beheren met gemak.

Het is een goed hulpmiddel voor agile projectbeheer als je net begint met de scrum-aanpak, maar het heeft enkele beperkingen. Om te beginnen mist het een opvolg- of vervaldatumfunctie, waardoor je belangrijke deadlines zou kunnen missen.

Conclusie: MeisterTask is geen meester in taakbeheer.

MeisterTask belangrijkste functies

Flexibele kanban-borden

Ingebouwde automatiseringen

Taaklimieten om de teamfocus te verbeteren

Integreert met anderetools zoals Outlookdropbox, enz.

MeisterTask prijzen

MeisterTask heeft een gratis plan. Het betaalde plan begint bij $4,19/gebruiker per maand (jaarlijks betaald).

MeisterTask gebruikerswaarderingen

G2 : 4.6/5 (160+ beoordelingen)

: 4.6/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (950+ beoordelingen)

MeisterTask klantbeoordelingen

"Het enige waar ik niet echt blij mee ben, is de onmogelijkheid om taken van de ene sectie naar de andere te verplaatsen. Ik weet niet waarom dat wel kan! Je kunt maar één taak tegelijk verplaatsen. Ook is de schuifbalk vrij klein en moeilijk aan te klikken omdat hij vrij dun is. De gratis versie ondersteunt geen terugkerende taken, dus dat is iets om rekening mee te houden als je er niet voor gaat betalen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik wou dat de gratis versie meer projecten had - iets van 4 tot 6 zou geweldig zijn. Met mijn budget kan ik misschien de volledige (ik denk Pro) versie kopen. Ik gebruik het nu alleen voor mezelf, maar ik kan zien hoe een bedrijf het zou kunnen gebruiken. Zoals de meeste To-do apps, ontbreekt een fatsoenlijke sluimerfunctie. Soms zit ik midden in een taak en heb ik nog een paar minuten nodig om het af te maken - een aankomend item op snooze zetten is dan altijd handig." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ MeisterTask alternatieven !

6. Nutcache - Het beste voor releasebeheer

Nutcache is scrumsoftware waarmee je taken kunt plannen, organiseren en analyseren op zowel basis- als complex niveau.

Met deze scrumtool kun je een sprintdoel definiëren, de duur van de sprint kiezen of sprints aan releases koppelen. Je kunt ook op koers blijven door de voortgang van taken te meten.

Nutcache mist echter bepaalde rapportagefuncties zoals financiële of projectgerelateerde rapporten.

Nutcache belangrijkste functies

Sprints met duur, taken en story point

Rapportage en tijdregistratie

Kleurgecodeerde planningen

Gantt chart om taken visueel te organiseren

Nutcache prijzen

Je kunt kiezen voor het gratis plan of het betaalde plan dat begint bij $6/gebruiker per maand.

Nutcache gebruikersbeoordelingen

G2 : 4.1/5 (10+ beoordelingen)

: 4.1/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

Nutcache klantbeoordelingen

"Nutcache maakte het gemakkelijk om meerdere klantprojecten bij te houden en om binnen het project te subcategoriseren naar verschillende diensten die we aanbieden." - G2Crowd "De webinterface is eenvoudig te gebruiken, maar in een paar gevallen te simplistisch." - G2Crowd

7. OrangeScrum - Het beste voor scrum projectmanagement

OrangeScrum is een alles-in-één projectmanagementsoftware die het meest geschikt is voor het beheer van bouwprojecten.

Deze scrum-tool biedt functies zoals tijdlogboek , kanban-weergave, dagelijkse scrum, facturering, enz.

Het basisplan is echter te eenvoudig, terwijl andere agile tools die we hier behandelen meer geavanceerde functies bieden, zelfs in de gratis versie.

OrangeScrum belangrijkste functies

Aangepaste taakstatus om op maat gemaakte workflows te bouwen

Scrumborden en sprintrapporten

Snelheidsgrafieken voor betere planning

Backlogs om productideeën, stories, taken, bugs en subtaken te inventariseren

OrangeScrum prijzen

Het basispakket van deze scrumsoftware begint bij $9/maand voor maximaal tien gebruikers.

OrangeScrum gebruikerswaardering

G2 : 4.5/5 (20+ beoordelingen)

: 4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

OrangeScrum klantbeoordelingen

"Geeft een klein tot middelgroot bedrijf een eenvoudige manier om georganiseerd te raken en de efficiëntie te verhogen." - Geverifieerde beoordelingen van Capterra "Orangescrum maakte het ons heel gemakkelijk om onze projecten bij te houden en onze klanten op de hoogte te houden van hun projecten. Het gaf ons ook een manier voor klanten om al hun inhoud voor hun projecten in te dienen en door dat te doen, verminderde het het aantal e-mails dat we zouden krijgen met projectmateriaal. Doordat we al ons projectmateriaal op één locatie hadden, was het voor iedereen die bij een project betrokken was makkelijk om op de hoogte te blijven van nieuwe bestanden en wijzigingen." - Capterra geverifieerde beoordelingen

8. ScrumDo - Het beste voor het schalen van scrumprojecten

Als je op zoek bent naar een agile tool die je kunt schalen, kijk dan eens naar ScrumDo.

Met de krachtige rapportagefuncties kun je de prestaties van je project nauwkeurig in de gaten houden. Je kunt kiezen uit histogrammen, burndown, burnups, cumulatieve stroomdiagrammen, enz.

Wat is er niet zo goed te doen in ScrumDo?

ScrumDo biedt geen functie voor tijdlijnweergave.

ScrumDo belangrijkste functies

Planning van iteraties door slepen en neerzetten

Aangepaste rapportageprofielen

Ingebouwde workflowbewaking

Relaties van afhankelijkheden bekijken

ScrumDo prijzen

Het betaalde plan begint bij $8,99/maand voor maximaal tien gebruikers.

ScrumDo gebruikersbeoordelingen

G2 : 4.1/5 (10 beoordelingen)

: 4.1/5 (10 beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (5+ beoordelingen)

ScrumDo klantbeoordelingen

"Wij gebruiken ScrumDo om onze non-profit organisatie te beheren. Ik gebruik het om taken te prioriteren voor mijn team en ik houd er ook de dagelijkse voortgang mee bij. Het heeft een geweldige rapportagefunctie en biedt veel flexibiliteit voor het aanpassen van het bord." - Geverifieerde beoordelingen van Capterra "Gemakkelijk om de projectstatus te visualiseren met behulp van een SCRUM-methodologie. Eenvoudig toe te voegen en medewerkers te leren hoe het te gebruiken." - G2Crowd

9. Scrumwise - Het beste voor agile teams

Scrumwise is een eenvoudige en intuïtieve agile scrumtool met standaard scrumfuncties.

Wat is uniek in Scrumwise?

Het heeft een digitale post-its functie voor teams om backlog grooming sessies te houden.

De functie voor toegangscontrole is echter niet erg flexibel, dus het zou verstandig zijn om op zoek te gaan naar enkele Scrumwise alternatieven op de lijst.

Scrumwise belangrijkste functies

Beheer van releases

Burndown grafieken die rekening houden met vakanties en tijdzones

Ingebouwde tijdregistratie

Gemakkelijk te gebruiken takenborden

Scrumwise prijzen

Het betaalde plan begint bij $9/gebruiker per maand.

Scrumwise gebruikerswaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (10 beoordelingen)

Scrumwise klantbeoordelingen

"Geweldige sprint management tool die betaalbaar is en makkelijk te gebruiken door het hele team - ontwerp, ontwikkeling, QA." - Geverifieerde beoordelingen van Capterra "Het is makkelijk te gebruiken, geeft een beter beeld van het ontwikkelingsproces en de voortgang. Hoewel het geweldig zou zijn om een bugtracingsysteem te hebben en beter toegangsbeheer, bijv. de toegang tot elk project controleren en lees- en schrijftoegang kunnen geven." - Geverifieerde beoordelingen van Capterra

10. Smartsheet - Het beste voor end-to-end werkbeheer

Smartsheet hulpmiddel voor projectbeheer hiermee kunt u opschalen van een enkel project naar end-to-end werkbeheer.

Deze scrumtool in spreadsheetstijl helpt bij het beheren van workflows en verbetert de samenwerking.

Het is echter niet erg beginnersvriendelijk.

Smartsheet belangrijkste functies

Workflow automatiseringen

Taken en budget bijhouden

Integratie met andere tools zoals Google Drive, Salesforce

Meerdere weergaven zoals raster, kaart, Gantt en kalender

Smartsheet prijzen

Het betaalde plan van Smartsheet begint bij $14/gebruiker per maand.

Smartsheet gebruikersbeoordelingen

G2 : 4.3/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.700+ beoordelingen)

Smartsheet klantbeoordelingen

"We zijn een klein team zonder toegewijde projectmanager en moesten alles zelf instellen. Dit was prima voor zeer eenvoudige projecttracering en de sjablonen zijn nuttig, maar het werd erg ingewikkeld toen ik de sjablonen probeerde aan te passen." - Geverifieerde beoordelingen van Capterra "Ik ben helemaal weg van de software en het bedrijf. Het systeem voldoet aan onze behoeften en is flexibel als we aanpassingen moeten maken. Hoewel de opstartkosten vrij hoog zijn, zijn ze het jaarlijks waard, omdat het onze processen stroomlijnt en ons efficiënter laat werken." - Geverifieerde beoordelingen van Capterra

11. Trello - Het beste voor kanban-methodologie

Dankzij de eenvoud en aanpasbaarheid is Trello een van de beste scrum-projectmanagementtools die er zijn.

Met Trello kun je bijna alles bijhouden, zelfs een persoonlijk project. Als het gaat om een scrum-project, kun je eenvoudige kanban-borden maken om sprints bij te houden en samen te werken aan projecten.

Maar raad eens?

Deze scrum-software mist een cruciale scrum-functie: rapportage. Vergelijk Jira met Trello !

Belangrijkste kenmerken van Trello

Oneindig aantal borden om sprints te plannen en bij te houden

Power-ups voor integratie met andere tools

Kaarten om opmerkingen, bijlagen, checklists en deadlines toe te voegen

Ingebouwde automatiseringen met Trello's Butler

Trello prijzen

Trello biedt een gratis plan. Het betaalde plan begint bij $12,50/gebruiker per maand.

Trello gebruikerswaarderingen

G2 : 4.4/5 (11.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (11.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (19.500+ beoordelingen)

Trello klantbeoordelingen

"Tot nu toe doet Trello zijn werk uitstekend. Wat geadverteerd wordt, wordt gedaan zoals verwacht. Het enige dat ik wil noemen is de moderne gebruikersinterface. Ik zou echt graag een nieuwe en frisse look voor deze software hebben die de gebruikerservaring effectiever zal maken." - G2Crowd "Trello is een geweldig hulpmiddel, maar het is beperkt in termen van de projecten die het kan beheren. Trello is ideaal voor kleine taken, maar niet voor grote." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk deze_ Trello alternatieven !

12. Yodiz - Het beste voor het beheren van projectgegevens

Yodiz is een andere scrumtool met een aantal uitgebreide functies.

Je kunt je sprint backlog, afleveringen en releases beheren zonder integratie met een app van derden.

Deze agile tool heeft echter wel verbetering nodig op het gebied van compatibiliteit met onderzoekstools, mobiele apps en scannen.

Yodiz belangrijkste functies

Sjablonen productbacklog

Planbord om gegevens van meerdere projecten te bekijken

Epics voor functiebeheer

Burndown bijhouden, story toewijzing, etc. om zichtbaarheid te verbeteren

Yodiz-prijzen

Yodiz heeft een gratis plan voor maximaal drie teamleden. De betaalde versie van deze scrumsoftware begint bij $3/gebruiker per maand.

Yodiz gebruikerswaarderingen

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

Yodiz klantbeoordelingen

"Helpdocumentatie is eenvoudig - Relatief weinig integraties, maar met Zapier-integratie is het nu mogelijk om honderden applicaties te koppelen."- Yodiz-klantenbeoordeling Geverifieerde beoordeling van Capterra "Het doet alles wat ik nodig heb: bugtracking, Kanban-muur, user story tracking, Github-integratie, meldingen. Het is goedkoop, het is effectief en het is makkelijk te gebruiken." - G2Crowd

13. Zoho Sprints - Het beste voor het beheren van sprints

Met Zoho Sprints kun je backlogs en epics maken om je taken te structureren. Met deze scrumtool kun je ook een sprintplanning vergaderen en uitnodigingen versturen met locatie en duur.

Je kunt echter niet meerdere projecten tegelijk zien met hun bijbehorende sprints.

Sprint je misschien naar een andere tool?

Zoho Sprints belangrijkste functies

Aangepaste werkstatussen en gepersonaliseerd scrumbord

Epics om werk te structureren

Labels en checklists om taken te stroomlijnen

Jenkins integratie om releases te plannen en bij te houden

Zoho Sprints prijzen

Het betaalde plan van Zoho begint bij $14/maand (tot 12 gebruikers).

Zoho Sprints gebruikersbeoordelingen

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

Zoho Sprints klantbeoordelingen

"We houden van de eenvoud van de interface en het gemak waarmee we medewerkers kunnen trainen in de tool. Als de tool het project in de weg staat, halen we hem weg. Tot nu toe zijn we erg tevreden over hoe makkelijk het was voor mensen om betrokken te raken bij de tool." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Voor sprintgebaseerde projecten gaat het om de eenvoudigste software, maar met robuuste rapportage." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

14. Wrike - Het beste voor aangepaste workflows

Wrike is een gebruiksvriendelijke software voor agile projectbeheer die aangepaste workflows, rapporten, dashboards, aanvraagformulieren, enz. biedt.

Wrike slaat echter niet aan bij sommige projectmanagers omdat de betaalde plannen vrij prijzig zijn.

Belangrijkste functies van Wrike

Interactief Gantt-diagram

Aangepaste aanvraagformulieren

Vooraf gebouwde workflows

Visuele controle en geautomatiseerde goedkeuringssystemen

Wrike prijzen

Wrike biedt een gratis plan. Het betaalde plan begint bij $9,80/gebruiker per maand.

Wrike gebruikerswaarderingen

G2 : 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

Wrike klantbeoordelingen

"Soms heeft het wijzigen van bepaalde opties invloed op alle mappen; andere keren wil je dat een optie wordt toegepast op de submappen, maar wordt deze alleen toegepast op je hoofdmap. Het instellen van de tool kan een behoorlijk lang proces zijn zonder adequate training" - Klantenreviews Technologisch advies "Eerlijk gezegd is er niet veel dat ik zou veranderen of niet goed zou vinden aan Wrike. Het enige dat handig zou zijn, is als er een makkelijkere manier zou zijn om gesprekken in Wrike over te brengen naar onze Google e-mails. Ik vergeet soms mijn Wrike-berichten te controleren en zou daarom willen dat ik de berichten synchroon in mijn e-mail zou krijgen." - G2Crowd Bekijk deze_ Wrike alternatieven !

15. Jira - Het beste voor agile softwareontwikkeling

Jira is een hulpmiddel voor projectbeheer dat scrumteams voorziet van agile rapporten en workflows.

De aanpasbare workflows van Jira kunnen echter overweldigend en te complex zijn voor sommige gebruikers.

Jira belangrijkste functies

Agile weergaven zoals Scrum-borden en Kanban-borden

Projectflexibiliteit met aanpasbare workflows

Aanpasbare dashboards

Lanceringen, mijlpalen, bugs en meer volgen

Jira prijzen

Jira biedt een gratis plan voor maximaal 10 gebruikers. De maandelijkse betaalde plannen van Jira variëren van $7-$14 per lid.

Jira gebruikerswaarderingen

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

Jira klantbeoordelingen

"De eerste installatie kan complex zijn, maar het kan ook super krachtig zijn als je het goed kunt configureren. De visuele scripting- en workflowtool is echt capabel en gemakkelijk te leren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Het heeft een aantal van onze onmiddellijke bedrijfsbehoeften out-of-the-box of met matige configuratie-inspanning opgelost. Maar als volledige oplossing mist het een handvol eenvoudige, maar cruciale functies. Het "voelt" absoluut als een tweede versie. Het heeft een derde nodig." - Geverifieerde Capterra-beoordelingCompare Linear & Jira !

Beheer uw team met Scrum projectmanagementsoftware

In de snelle wereld van projectmanagement kan de effectiviteit van je Scrum-tool het succes van je projecten aanzienlijk beïnvloeden. Van het faciliteren van naadloze communicatie tot het uitgebreid bijhouden van elke sprint, de juiste tool kan het agile ontwikkelingsproces voor je team transformeren. Van de eenvoud van Trello tot de robuuste aanpassingsmogelijkheden van Jira, het is belangrijk om een tool te kiezen die aansluit bij de specifieke behoeften en workflowvoorkeuren van je team.

Als je op zoek bent naar een veelzijdige tool die de beste functies van de hierboven genoemde tools combineert, overweeg dan eens ClickUp . Met zijn aanpasbare weergaven, gedetailleerde rapportering en intuïtieve interface onderscheidt ClickUp zich als een krachtige maar gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheren van uw Scrum-projecten. Probeer ClickUp vandaag en ervaar een efficiëntere en gestroomlijnde aanpak van agile projectmanagement.