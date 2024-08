Zeg vaarwel tegen afleiding: 10 manieren om je hersenen te trainen en diepgaand werk te beheersen

Een vraag om over na te denken: als je niet trots bent op je antwoord, is de kans groot dat je weinig ruimte overhoudt voor diepgaand, gericht werk.

Als je niet in staat bent om diepgaand werk te doen, kan dat je output beïnvloeden en de groei van je carrière belemmeren, of je nu op kantoor werkt of thuis. Maar met de allure van multitasken of de "druk/druk_werk"-cultuur in de heersende kringen, komt iemands affiniteit om gefocust te blijven vaak in het gedrang.

Denk aan het geval van Cal Nieuwpoort , de auteur van de bestseller- Diep werk: Regels voor gefocust succes in een afgeleide wereld . Terwijl veel werknemers in het weekend zwoegden, behaalde hij een Ph.D. van MIT en publiceerde hij vier boeken en talrijke academische artikelen, allemaal terwijl hij om 17.30 uur van zijn werk wegging.

Als hij dit combineert met zijn rol als hoogleraar computerwetenschappen aan Georgetown University, echtgenoot en vader van drie kinderen, dan is zijn verhaal een bewijs van de kracht van diep werk.

Het is duidelijk dat Newport iets op het spoor is dat de manier waarop we ons werk en privéleven benaderen kan veranderen. In dit artikel bespreken we 10 gezonde gewoontes die we moeten aannemen om afleidingen te overstijgen en een nieuw tijdperk van focus en productiviteit te omarmen. 🌻

Wat is diepgaand werk en hoe beïnvloedt het de productiviteit?

Newports studies herbekijken, zijn theorie stelt dat echte productiviteit bereikt wordt door je los te koppelen van alle communicatiemiddelen en je dagelijks gedurende langere periodes te concentreren op ononderbroken werk - dat is deep work voor jou.

Hoewel het vanuit praktisch oogpunt misschien niet mogelijk is om teamcommunicatie (bijvoorbeeld e-mails of vergaderingen) volledig te vermijden, is het doel om te streven naar continue, afleidingsvrije sessies van 60-90 minuten per keer.

In tegenstelling, Newport verwijst shallow work als taken die niet-cognitief veeleisend zijn en afgeleid kunnen worden uitgevoerd. Deze activiteiten, gekenmerkt door hun logistieke en routinematige aard, creëren "busyness" zonder veel inspanning en zijn gemakkelijk repliceerbaar.

Vandaag de dag is het bereiken van uitmuntendheid niet langer afhankelijk van oppervlakkige, oppervlakkige inspanningen. Om competitief te blijven en een impactvolle professionele of creatieve portfolio op te bouwen, moeten individuen complexe concepten snel begrijpen en hun kennis toepassen om uitzonderlijk werk te produceren.

Gelukkig wordt de effectiviteit van diepgaand werk en het vermogen om je vooruit te helpen op school of in je carrière ondersteund door de wetenschap. Dit soort werk vereist een hoge cognitieve aanwezigheid, die neurale paden opbouwt in je hersenen, waardoor je na verloop van tijd beter in staat bent om complexe Taken aan te pakken waarbij je kritisch moet denken en problemen moet oplossen.

4 levensveranderende voordelen van diepgaand werk in je professionele en persoonlijke leven

Diep werk is een zeer effectieve aanpak om verschillende dwingende redenen - laten we er dieper op ingaan:

Commando over meedogenloze afleidingen: Studies geven aan dat het meer dan 20 minuten kan duren om je volledige focus en momentum terug te krijgen na een onderbreking. Diep werk helpt je om externe afleidingen zoals sociale media, e-mails en willekeurig entertainment te elimineren of tot een minimum te beperken. Omdat je volledig opgaat in de Taak die je uitvoert, verbetert de productiviteit en kwaliteit van je werk Verhoogde eetlust voor complexe Taken: Door consequent te oefenen, versterkt diep werk het vermogen van je hersenen om moeilijke onderwerpen en ingewikkelde werkstromen aan te pakken. Het resultaat is dat je beter in staat bent om nieuwe vaardigheden te leren, informatie te verwerken en uitstekend te producerensneller werken3. Output met een hoge waarde: Een extensie van het vorige voordeel, diep werk helpt je om je honderd procent te geven aan taken, wat resulteert in een hoogrenderende output. Stel dat je je vijf uur lang concentreert op het maken van een solideverkoopstrategie. Stel je nu voor dat je dezelfde Taak doet in een periode van 12 uur die verstoord wordt door communicatie of administratief werk - je output zal misschien niet zo goed zijn omdat je hersenen dan te verzadigd of te gestimuleerd zijn om ideeën te ontwikkelen Verbeterd gevoel van eigenwaarde en discipline: Tijd verspillen aan oppervlakkig werk, vooral afleiding, triggert een domino-effect. Je voelt je rot omdat je doelen mist en er niet in slaagt om vaart in je leven te krijgen. Diep werk daarentegen zet je op het pad naar verwezenlijking, die je mentale gezondheid verbetert en je geest verkwikt ## Hoe ontwikkel je een diepgaande werkroutine: 10 technieken die resultaat opleveren

Diep werk is een moeilijk te verwerven vaardigheid geworden door ons sterk gedigitaliseerde leven. Het is moeilijk om los te komen van het geratel van smartphones, e-mails en notificaties, waardoor we de hele tijd afgeleid zijn en zelfs een beetje cognitief werk ons leegzuigt.

Zoals Cal Newport benadrukt ,,Het vermogen om diepgaand werk te verrichten wordt steeds zeldzamer op precies hetzelfde moment dat het steeds waardevoller wordt in onze economie. Bijgevolg zullen de weinigen die deze vaardigheid cultiveren en er de kern van hun werk van maken, gedijen."

Dus, hoe cultiveren we deze belangrijke levensvaardigheid? Drie manieren:

Volg religieus de best practices van diep werk: Je kunt hier niet op bezuinigen-er zijn verschillende gevestigde technieken (die hieronder worden besproken) die helpen de magie van diep werk in je dagelijkse leven in te brengen en je moet je bewust inspannen om ze te volgen Zoek een digitaal hulpmiddel voor productiviteit: U kunt digitale afleidingen bestrijden met apps voor productiviteit (zoalsClickUp). Deze apps hebben ingebouwde oplossingen zoals tijdsregistratie en het bijhouden van taken voor een goede concentratie zonder afleiding Wees geduldig: Je zin in diep werk zal zich niet in een dag of week ontwikkelen. Respecteer hoe het menselijk brein werkt, blijf consistent met je oefeningen en laat die neurale paden geleidelijk sterker worden

Laten we nu eens kijken naar de 10 gouden manieren om je op weg te helpen naar diep werk! 😊

1. Taken prioriteren

Uit een studie van Harvard Business Review blijkt dat een gemiddelde werknemer tot wel $$a verspilt 41% van de kantooruren aan taken met een lage waarde, waardoor er geen tijd is voor werk dat er toe doet.

Leren prioriteiten te stellen is diep werk 101, of je nu alleen werkt of met een team. De filosofie is dat multitasking afnemende opbrengsten heeft die output met een lage impact kunnen triggeren. Om diep werk een kickstart te geven, moet je:

Taken met een hoge impact gedurende de dag herkennen

Deze Taken prioriteit geven

Taken met een lage waarde delegeren of uitstellen

Prioriteiten stellen zorgt ervoor dat een diepgaande sessie gericht is op wat echt belangrijk is en u kunt dit gemakkelijk doen met ClickUp!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-for-Task-Management.gif ClickUp voor Taakbeheer /$$$img/

Optimaliseer uw tijd en middelen voor diepgaand werk met het ClickUp Weekplanningssjabloon

Als een alles-in-één werk management platform, ClickUp instellingen met vier kleur-gecodeerde vlaggen-Urgent, High, Normal, en Low te markeren prioriteiten in uw lijst met taken te markeren . Ze bieden kristalheldere richtlijnen, zodat jij en je team weten wat ze moeten doen en wanneer. Door items met een hoge prioriteit in je zwevende Taak systeemvak hebt u ze altijd in het zicht en vormen ze de perfecte leidraad voor uw dag.

ClickUp gaat nog een stap verder en biedt meer dan 35+ ClickApps om aan te passen taakbeheer voor elk werk. Van Taak Automatiseringen voor het afhandelen van vervelende beheerderstaken om Aangepaste velden voor het bijhouden van gegevens stelt u in staat om een stimulerende omgeving te creëren voor diepgaand werk. 🌱

2. Creëer persoonlijke rituelen

Velen van ons hebben persoonlijke rituelen, zoals dat kopje koffie 's ochtends, om de dag goed te beginnen. Maar hoe zit het met persoonlijke rituelen voor diepgaand werk? Dit zijn unieke routines die ontworpen zijn om je focus en productiviteit te optimaliseren. Het kan gaan om de instelling van specifieke sfeerverlichting, het luisteren naar rustgevende muziek of zelfs een korte mindfulnessoefening voordat je diep gaat werken. 🧘

Het is aan jou hoe je je dag indeelt, maar over het algemeen kun je de ochtend besteden aan diepgaand werk omdat je hersenen dan ontvankelijker zijn voor cognitieve eisen, terwijl je de middag kunt reserveren voor vergaderingen en lichtere taken. Misschien werk je het beste met regelmatige pauzes of gedij je het beste in langere ononderbroken sessies. Hoe dan ook, bepaal wat voor jou werkt en bouw je rituelen uit.

De ClickUp Weekplanner Sjabloon is een geweldige hulp als u net begint met diepgaand werk. Met de visuele interface kunt u uw week optimaliseren voor prioriteiten, vergaderingen, persoonlijke verplichtingen en pauzes, zodat u uw rituelen kunt verstevigen door consistentie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Weekly-Planner-Template.png ClickUp Weekplanner Sjabloon /%img/

Optimaliseer uw tijd en middelen voor diepgaand werk met het ClickUp Weekplanningssjabloon

3. Plan diep werk

Het maken van een realistische planning met diepe werkrituelen vereist een nauwgezet abonnement. Aantekeningen krabbelen werkt niet - je moet leren hoe je dagelijkse taken te organiseren efficiënt op een kalender en tijd blokkeren gebruiken om tijd te reserveren voor diepgaand werk. Het draait allemaal om de instelling van ononderbroken blokken van tijd voor belangrijke taken, die de keuzevrijheid van jou of je team wegneemt en een brein disciplineert dat gevoelig is voor afleiding.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-calendar-view-1400x971.png ClickUp Kalender weergave /$$img/

Nauwkeurig de tijd opnemen en bijhouden die is besteed aan taken en projecten in ClickUp-taak ClickUp's kalender weergave maakt dit proces naadloos en efficiënt. Door toegewezen tijdslots te blokkeren voor cognitieve taken, kunt u de niet-onderhandelbare delen van uw dag vastzetten en het volgende bereiken doelen voor productiviteit met behoud van een gezonde balans tussen werk en privé. Hulp nodig bij het plannen? U hebt een selectie van sjablonen voor tijdsblokkering om uit te kiezen!

Met de aanpasbare kalender van ClickUp kunt u een planning maken die op uw dagelijkse ritme is afgestemd, zodat u uw taken altijd kunt synchroniseren. Andere voordelen van het plannen zijn onder andere:

Tijdsinschattingen om levertijden te voorspellen

Aangepaste statussen om voortgang van taken bij te houden

Afhankelijkheid enrelaties om teamtaken in een logische bestelling te plannen

Taken tags om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van action items te verbeteren

4. Bijhouden hoe je je tijd besteedt

Tijd is uw meest waardevolle valuta en een goed begrip van de toewijzing ervan zal u helpen prioriteiten te stellen en concentreren op taken die veel opleveren . Begin met op te schrijven hoe je elk uur doorbrengt of hoeveel moeite je moet doen voor taken. Al snel zullen er patronen tevoorschijn komen, die duidelijk maken wanneer je het meest geconcentreerd bent en op welke momenten je het rustiger aan doet. Gebruik deze gegevens om je dag te herstructureren en tijd vrij te maken voor diepgaand werk tijdens je piekuren voor productiviteit. ⏳ ClickUp's tijdsregistratie voor projecten functie kan hier uw virtuoze assistent zijn. Hiermee kunt u uw werkuren registreren, tijdsinschattingen maken, belangrijke aantekeningen noteren en zelfs gedetailleerde tijdsstaten en rapporten tevoorschijn toveren, waar u ook bent.

Nauwkeurig werkuren registreren en bijhouden die zijn besteed aan projecten in ClickUp

Met ClickUp's gratis app of Extensie voor Chrome kunt u uw tijd bijhouden vanaf uw desktop, mobiele telefoon of browser - en dat alles perfect gesynchroniseerd. Deze functie helpt u niet alleen bij het bijhouden van uw voortgang, maar ook bij het afstemmen van uw tijdmanagement of strategieën voor procesverbetering .

5. Limiet context schakelen Contextomschakeling verwijst naar het omgaan met de voortdurende werkstroom van ongerelateerde taken, berichten en e-mails gedurende de dag. Het is een beruchte productiviteitskiller, die een tol eist van de cognitieve prestaties van een werknemer en zelfs

hun IQ verlagen . De situatie is nog erger als je heen en weer moet gaan tussen verschillende applicaties om die Taken uit te voeren - ze vertragen je en tasten de prestaties van je apparaat aan.🪫

De oplossing? Streef ernaar om één taak met diepe focus te voltooien voordat je naar de volgende gaat - demp Slack, communiceer async of gebruik aangepaste notificaties. Als een onderbreking onvermijdelijk is, aantekening maken van waar je gebleven was om de overgang soepeler te laten verlopen.

Als uw one-stop taak en Projectmanagement oplossing clickUp is uw strategische bondgenoot in de strijd tegen het wisselen van context, en helpt u het volgende te behouden focus voor diepgaand werk . In plaats van jongleren met meerdere apps, kunt u uw hele werkstroom beheren op dit platform.

ClickUp brengt je teams samen om elk project te plannen, bij te houden en samen te werken - alles op één plek Privé weergaven maken binnen ClickUp-taak om gepersonaliseerde Taak-weergaven exclusief voor uw ogen te ontwerpen. Met de optie om Taken te groeperen, sorteren en filteren en aangepaste notificaties in te stellen, kunt u de verstoring door het voortdurend wisselen van context tot een minimum beperken. Bovendien biedt het platform een op maat gemaakte Favorieten zijbalk met één klik toegankelijk, zodat u een bladwijzer kunt maken van uw vaak bezochte locaties in de werkruimte.

Voor degenen die met meerdere apps werken, biedt ClickUp native en aangepaste integraties om uw werk te centraliseren en de buffertijd te verminderen. Verbinding met 1000+ apps inclusief tools voor e-mail, vergaderingen en marketing, zonder code te schrijven!

6. Gebruik productiviteitstechnieken

Zie productiviteitstechnieken als je persoonlijke gereedschapskist om uitstelgedrag te overwinnen en je potentieel voor diepgaand werk te maximaliseren. 🧰

Hier zijn enkele veelgebruikte technieken om te verkennen:

Pomodoro timer : Werk 25 minuten en neem dan 5 minuten pauze om gericht succes te behalen. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om gefocust te blijven en een burn-out te voorkomen. ClickUp's geavanceerde AI-aangedreven Pomodoro werkintervallen kan u helpen geconcentreerd te blijven en meer te bereiken in kortere sessies

Eisenhower box : Gebruik dezegrafiek matrix voor het prioriteren van taken op basis van hun urgentie en belang

Getting Things Klaar ( GTD ) systeem: Het is een methode voor het organiseren en beheren van taken, projecten en informatie op een manier die mentale rommel vermindert en productiviteit verhoogt . Hier is onze gedetailleerde handleiding om de GTD-methodologie onder de knie te krijgen * Kanban-methode : Visualiseer je werk op een bord met kolommen die de verschillende fasen naar voltooiing voorstellen

( ) Het is een methode voor het organiseren en beheren van taken, projecten en informatie op een manier die mentale rommel vermindert en productiviteit verhoogt . Hier is onze gedetailleerde handleiding om de GTD-methodologie onder de knie te krijgen * Kanban-methode : Visualiseer je werk op een bord met kolommen die de verschillende fasen naar voltooiing voorstellen Twee minuten regel : Als het minder dan twee minuten duurt om een taak te voltooien, doe het dan onmiddellijk. Deze regel vermindert de opeenstapeling van kleine Taken en maakt uw mentale ruimte vrij

: Als het minder dan twee minuten duurt om een taak te voltooien, doe het dan onmiddellijk. Deze regel vermindert de opeenstapeling van kleine Taken en maakt uw mentale ruimte vrij Vreet de kikker: Begin je dag met het eerst aanpakken van de meest uitdagende of minst leuke Taak - vergelijkbaar met een kikker opeten. Deze techniek zorgt ervoor dat je belangrijk werk niet uitstelt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Board-view-1400x971.png Weergave van het bord in ClickUp /%img/

Houd uw team gefocust door een flexibel Kanban-systeem te bouwen om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren in ClickUp

Een zetje nodig? U kunt verschillende sjablonen voor productiviteit op ClickUp - ze zijn gebaseerd op beproefde productiviteitspraktijken en kunnen u helpen om alledaagse processen te organiseren voor het hele team.

7. Minimaliseer afleiding

In een wereld die verzadigd is met notificaties, oproepen en hersenloos scrollen op sociale media, zijn afleidingen de aartsvijand van diepgaand werk. De oplossing lijkt veel op wat je doet met wisselen van context: stel duidelijke grenzen in om een afleidingsvrije zone te creëren op je werk.

Het uitschakelen van niet-essentiële notificaties, het creëren van een speciale werkruimte en het communiceren van de behoefte aan ononderbroken focus zijn je wapens. We hebben ook ontdekt dat het inplannen van specifieke tijden voor het controleren van e-mail en sociale media externe prikkels limiet tijdens diepe werk periodes.

Als je merkt dat je impulsief naar afleidingen grijpt, kun je het volgende onderzoeken dopamine vasten om je hersenen te "resetten", moet je de blootstelling aan prikkels beperken (zoals het bekijken van statusupdates op sociale media) die de productie van de neurotransmitter dopamine triggeren. Na verloop van tijd zouden je hersenen de dopamineproductie moeten reguleren, waardoor je impulscontrole krijgt. 🧠

8. Houd informatie bij de hand

Diepgaand werk vereist vaak dat je verbindingen legt en naar innovatieve oplossingen zoekt zonder de beperkingen van gestructureerde vergaderingen. Dit betekent dat je alle relevante informatie binnen handbereik moet hebben, of het nu gaat om projectdocumentatie of actieplannen, zodat u geen tijd verliest met zoeken naar wat u nodig hebt.

ClickUp is een robuuste kennismanagementtool om diepgaande sessies te vergemakkelijken. U kunt elk type informatie opslaan in ClickUp Documenten -alle direct toegankelijk via Universeel zoeken.

Zoek eenvoudig in alle Taken, Documenten en projecten in ClickUp om in uw werk te springen

Als u aan iets creatiefs of analytisch werkt, biedt het platform ook Whiteboards en Mindmaps om je te helpen concepten te schetsen, maak snel aantekeningen en gemakkelijk visuele weergaven van je gedachten maken.

9. Zorg voor lichamelijk welzijn

Uw lichamelijke gezondheid en productiviteit op het werk zijn met elkaar verbonden. Geef prioriteit aan het eerste om het tweede te verbeteren.

Hier is wat je kunt proberen om je motivatie voor diepgaand werk op te bouwen:

Overweeg om een korte training op te nemen in je ochtendroutine om je dag te starten met een grotere mentale helderheid

Blijf goed gehydrateerd voor een optimale hersenfunctie (dus houd die fles water bij de hand)

Neem gedurende je werkdag korte rek- of ademhalingsoefeningen op om je lichaam en geest te verjongen

Neem regelmatig een korte pauze om je energieniveau weer op peil te brengen

Voed je lichaam met gezonde voeding en neem de rust die het nodig heeft. Het gaat er niet alleen om dat je je goed voelt, maar ook dat je de prestaties van je lichaam optimaliseert om een goede gewoonte op het werk te cultiveren

10. Stel doelen en houd ze bij

Doelen stellen is de pièce de résistance van diep werk. Het is niet genoeg om productiviteit te wensen-je moet er actief naar streven door jezelf targets te geven en deze objectief te meten.

Voordat je begint met diep werk, moet je duidelijk zijn over deze vier aspecten:

Specificeer je doelen : Wat wil je bereiken? Wees zo precies mogelijk Stel deadlines: Deze fungeren als een broodnodig duwtje in de rug om aan de slag te gaan en op schema te blijven Bewaak de voortgang: Hoe ga je je succes meten? Controleer regelmatig hoe ver u bent gekomen en hoe ver u nog moet gaan Beleef overwinningen: Vergeet jezelf niet te belonen voor kleine overwinningen onderweg

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png ClickUp doelen bijhouden /%img/

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatisch bijhouden van voortgang

Gelukkig is dit allemaal mogelijk en ongelooflijk efficiënt met ClickUp Doelen waardoor de reis naar persoonlijke en professionele prestaties naadloos en lonend verloopt. 🏆

Je kunt je doelen netjes georganiseerd in gebruiksvriendelijke mappen bewaren. Of het nu gaat om het bijhouden van cycli voor Sprint, OKR's of diep werk Mijlpalen kun je mappen maken om ervoor te zorgen dat elk doel zijn eigen ruimte heeft.

Symfonie van diepgaand werk orkestreren met ClickUp

Diep werk onder de knie krijgen is net als een instrument leren bespelen - het kost tijd, geduld en oefening. Nu je het gereedschap en de melodie hebt, is het tijd om te spelen!

Gelukkig is ClickUp uw bladmuziek, die de aantekeningen van productiviteit vereenvoudigt. Met intuïtieve opties voor Taak- en Tijdbeheer wordt diepgaand werk een melodieuze reis waarbij uw inspanning harmonieert met uw doelen!

Ga door en meld u aan voor ClickUp -en laat de wereld jouw meesterwerk zien! 🎼