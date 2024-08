15 Beste software voor workflowbeheer in 2024

Door de chaos van een nieuw project te nemen en alles wat gedaan moet worden op te splitsen in individuele taken, gaat het van chaos naar georganiseerde chaos. Aan de andere kant, begrijpen hoe alle informatie en mensen met elkaar verbonden zijn en hoe gegevens zich door een project bewegen heet werkstroombeheer .

En workflowbeheer kan chaos uit uw projecten bannen en orde scheppen. šŸ™

De beste manier om jou en je team te helpen je processen te stroomlijnen is met workflow management software. Deze tools doen meer dan taken vastleggen en planningen maken. Ze helpen u te begrijpen hoe u elke stap moet uitvoeren, verantwoordelijkheden toe te wijzen, de voortgang bij te houden en, nog belangrijker, handmatige workflowstappen te automatiseren.

De voordelen van het implementeren van goede workflowsoftware zijn aanzienlijk en daarom is er veel keuze. Maar maak je geen zorgen - we zullen je niet laten verdwalen in het workflow-bos! We hebben een lijst gemaakt van 15 verschillende workflow management software oplossingen.

En voor elke workflow management tool hebben we een korte introductie, de sterke en zwakke punten, de kosten en beoordelingen van echte gebruikers opgenomen.

Wat moet je zoeken in software voor workflowbeheer?

Als het concept nieuw voor je is, is het belangrijkste dat je moet weten dat workflow management een manier is om processen en de uitvoering van taken te optimaliseren en tegelijkertijd te focussen op doelen. Dit wordt gedaan door te kijken hoe het werk door een project stroomt - vandaar de term "workflow"

Effectieve leiders implementeren workflow management software in hun bedrijfsprocessen omdat het de efficiƫntie van teams verhoogt terwijl het eindproduct verbetert.

Als je eenmaal weet wat workflowbeheer is en hoe het je team kan helpen, is het tijd om te kijken naar wat deze stijl van projectmanagementsoftware zo effectief. De beste workflowsoftware hangt af van de behoeften van je team, zoals automatisering, samenwerking en projectbeheer. Hier zijn een paar functies waar je rekening mee moet houden als je op zoek bent:

Functies voor workflowbeheer om je bedrijfsprocessen visueel in kaart te brengen en aan te passen

Sleutelfuncties om vervaldatums te definiƫren en bij te houden met eenvoudige drag-and-drop-functies om snel taken te verplaatsen en op te slaantaken te plannen* Metriek waarmee u de voortgang van het project kunt volgen ende prestaties beheren van individuen en het team als geheel

De mogelijkheid om routinetaken te automatiseren om handmatige processen te verminderen (AKA: workflowautomatisering)

Integratie met uw andere tools

Mogelijkheden voor teamsamenwerking die alle belanghebbenden en teamleden in Ć©Ć©n ruimte omvat

Aanpasbare sjablonen om je te helpen aangepaste dashboards te maken, de voortgang bij te houden en workflows te automatiseren

Functies voor taakbeheer met veelzijdige mogelijkheden voor het in kaart brengen van projectafhankelijkheden

Zoals altijd zijn uw specifieke behoeften afhankelijk van wat uw projectdoelen zijn en welke projectmanagementmethoden je gebruikt. Zorg ervoor dat je geen tool kiest vanwege Ć©Ć©n glanzend onderdeel, maar een oplossing die aan al je behoeften voldoet. šŸ§°

De 15 beste workflowbeheersoftwaresystemen in 2024

Er is heel veel om uit te kiezen. Veel van deze tools richten zich op ƩƩn aspect van workflow management, zoals diagrammen maken, softwareontwikkeling of automatisering van herhaalbare taken. Als je ze allemaal bekijkt, houd dan je algemene doelen in gedachten en bedenk wat het beste werkt je team zal helpen om samen te werken en efficiƫnt te zijn.

1. ClickUp - Het beste voor projectbeheer

Krijg een alles-in-Ć©Ć©n overzicht om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en agendagebeurtenissen en deze beter te organiseren met ClickUp Home

Gebouwd om uit te blinken in het stimuleren van teamproductiviteit en samenwerking, ClickUp heeft zakelijk workflowbeheer in elke functie en mogelijkheid geĆÆntegreerd. Het is meer dan een tool voor workflowbeheer, het is een productiviteitshub die functies combineert die normaal gesproken alleen beschikbaar zijn als afzonderlijke tools in een enkele, gebruiksvriendelijke interface.

Met ClickUp is er altijd meer dan Ć©Ć©n manier om uw katten te hoeden. Het workflow management platform integreert communicatie met documentatie, planning met tracking en brengt zelfs de nieuwste AI-tekstgeneratietools in de omgeving.

De drie dingen die projectmanagers het meest waarderen in ClickUp zijn de aanpasbare sjablonen, ClickUp Mindmaps en ClickUp Automatiseringen om repetitieve taken te beperken. Met deze en vele andere functies kunnen u en uw team zich concentreren op het consistent en efficiƫnt afhandelen van het werk.

ClickUp beste functies:

ClickUp Brein herhaalde taken automatiseren met AI

Groot aantal tools voor taakautomatisering die eenvoudig in te stellen en te controleren zijn

Meerdere manieren om taken aan te maken en te beheren, inclusief subtaken en checklists

Consistente, vriendelijk ogende gebruikersinterface die geweldig is voor zowel beginners als gevorderden

Meerdere visualisatietools, waaronder Gantt-diagrammen,MindmapspertCharts en nog veel meer

Met de functie Aangepaste status kunnen gebruikers hun eigen lijst met standaardstatuswaarden maken

Geweldige samenwerkingstools zoals de mogelijkheid om commentaar achter te laten bij taakopdrachten

Integratie met andere populaire productiviteitstools zoals Slack, Zoom, GitHub en meer

Grote bibliotheek vanworkflowsjablonen om je eigen aangepaste workflows te bouwen. ProbeerClickUp's Werkplan Whiteboard Sjabloon om uw volgende project te plannen.

ClickUp Werkplan Whiteboard Sjabloon

ClickUp beperkingen:

Er zijn zoveel mogelijkheden dat het even duurt voordat u de weg weet

Sommige nieuwe mogelijkheden zijn nog niet volledig ontwikkeld.

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

4.7/5 (6.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. ProWorkflow - Goed voor kleine tot middelgrote teams

via ProWorkflow ProWorkflow werd oorspronkelijk ontwikkeld als een downloadbare tool voor workflowbeheer, maar is nu een op SaaS gebaseerde toolset met een internationaal publiek. Het richt zich op het bijhouden van projecten, taken en tijd, met groeiende mogelijkheden voor het beheer van contacten, workflow en resources.

De tool is voornamelijk ontworpen voor bedrijven met kleine tot middelgrote teams. ProWorkflow heeft een sterke mobiele app, waardoor het ook gemakkelijk onderweg te gebruiken is.

ProWorkflow beste functies:

Alles-in-Ć©Ć©n dashboard om alle lopende projecten te zien met drag-and-drop functies

Nauwkeurige en eenvoudig te implementeren tijdmanagement tools

Integratie met Microsoft Teams en Outlook

Mobiele apps voor iOS en Android

Zakelijke beheertools zoals offertes en facturatie

Groeiend aantal sjablonen

ProWorkflow beperkingen:

Ontworpen voor starters, freelancers en kleine bedrijven, maar niet voor grotere teams of bedrijven

Beperkte belangrijkste functies voor workflowautomatisering

Integreert niet met veelgebruikte productiviteitstools

Veelgebruikte hulpmiddelen voor project- en workflowbeheer ontbreken, zoals Gantt-diagrammen, Kanban-borden en mind-mapping

Navigeren door de gebruikersinterface kan verwarrend zijn

Een duurdere versie is nodig voor het aanpassen van velden en formulieren en sjablonen

Geen gratis versie

ProWorkflow prijzen:

Professional: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Geavanceerd: $30/maand per gebruiker

ProWorkflow beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (35+ beoordelingen)

4.1/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (240+ beoordelingen)

3. Flokzu - Goed voor procesautomatisering

via Flokzu Flokzu presenteert zichzelf als workflowsoftware die procesautomatisering en -implementatie biedt. Het is ontworpen voor gebruikers die geen IT-achtergrond hebben maar die hun bedrijfsprocessen en -activiteiten willen automatiseren terwijl ze de informatiestroom van de ene cloudgebaseerde toepassing naar de andere verbinden.

Deze workflow management software biedt een no-code drag-and-drop interface. Op deze manier kun je je processen eenvoudig modelleren en integreren met andere populaire productiviteitstools. Flokzu biedt ook een bibliotheek met processjablonen. De sjablonen zijn aanpasbaar en je kunt ze bewerken om aan je specifieke behoeften te voldoen.

Flokzu beste functies:

Gericht op bedrijfsprocessen en doet dat erg goed

Integratie met de meeste onlinetools via Zapier en webservices

Sandbox-versie om uw aangepaste workflows uit te proberen zonder live gegevens aan te raken

Krachtige tool voor het genereren van rapporten om de met automatisering verzamelde gegevens te presenteren

Ingebouwde databasefunctionaliteit

Flokzu beperkingen:

Heeft geen mogelijkheden voor workflowdefinitie, toewijzing of monitoring - alleen automatisering

Ontbrekende tools voor project- en workflowbeheer

Ontbrekend team samenwerking en communicatie hulpmiddelen

Databasetools zijn beperkt

Aansluiten van applicatieprogramma-interfaces (API's) kan moeilijk zijn voor beginners

Flokzu prijzen:

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Flokzu beoordelingen en recensies:

G2: 4.9/5 (25+ beoordelingen)

4.9/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

4. Backlog - Goed voor het bijhouden van bugs

via Achterstand Backlog is projectbeheersoftware met codebeheer en bugtracking ingebouwd. Het platform biedt een enkele locatie voor een bedrijf om al zijn projecten, taken en bestanden te bewaren. Het integreert met andere tools van Nulab, het bedrijf dat Backlog ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt.

Backlog draait om het op Ć©Ć©n lijn krijgen van het team. Dit betekent dat je kunt samenwerken met teamleden, of ze nu intern zijn of op afstand. De primaire focus is het bieden van transparantie en controle over projecten, taken, bugs en verzoeken.

Backlog beste eigenschappen:

Uitgebreide belangrijkste functies voor samenwerking voor DevOps-teams en anderen in de organisatie

Goede bugrapportage- en bugtrackingtool

Eenvoudige interface ontworpen voor softwareprojecten

Dashboards zijn een handig hulpmiddel voor projectmanagers

Nuttige Slack- en e-mailintegratie

Ondersteunt documentatie parallel met ontwikkelteams

Backlog beperkingen:

Mist mogelijkheden voor projecten buiten softwareontwikkeling

Integratie met andere productiviteitstools is beperkt

Gantt-diagrammen bevatten geen afhankelijkheden

Het gebruik van subtaken is beperkt

Geen workflowautomatisering voor routinetaken

Prijzen van backlog:

Gratis: 10 gebruikers op naam, 1 actief project

10 gebruikers op naam, 1 actief project Starters: $35/maand, 30 gebruikers op naam, 5 actieve projecten

$35/maand, 30 gebruikers op naam, 5 actieve projecten Standaard: $100/maand, onbeperkt aantal gebruikers, 100 actieve projecten

$100/maand, onbeperkt aantal gebruikers, 100 actieve projecten Premium: $175/maand, onbeperkt aantal gebruikers en projecten

$175/maand, onbeperkt aantal gebruikers en projecten Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Backlog beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

5. Lucidchart - Goed voor intelligent diagrammen

via LucidchartLucidchart biedt een diagrammenplatform dat kan worden gebruikt om projectworkflows visueel weer te geven. Deze oplossing voor workflowbeheer is een webgebaseerd hulpmiddel waarmee gebruikers representaties kunnen tekenen van mensen, processen en systemen binnen een bedrijf of team.

Het is bedoeld om gebruikt te worden met een workflow management systeem als een manier om grafische visualisaties van workflows te maken. Het is een geweldig hulpmiddel voor teamleden om het grote geheel van hun taken en workflows te zien.

Lucidchart beste eigenschappen:

Interactieve diagrammen van workflowprocessen en visualisatie van gegevens in een enkel, collaboratief platform om te voorkomen datwisselen van context* Cloud-gebaseerd, zodat iedereen in het team er toegang toe heeft, ongeacht waar ze werken

Chat in het bewerkingsvenster en co-authoring in realtime

Gebruiksvriendelijk en toch krachtig; zelfs nieuwe gebruikers kunnen complexe diagrammen maken

Kan worden geĆÆntegreerd met algemene samenwerkings- entools voor procesdocumentatie Beperkingen van Lucidchart:

Maakt alleen diagrammen

Geen echte tools om projecten te beheren

Geen workflow automatisering voor terugkerende taken

Grote complexe diagrammen kunnen het systeem vertroebelen

Geen sjablonen voor een paar veelvoorkomende industrieƫn zoals onderwijs en gezondheidszorg

Lucidchart prijzen:

Gratis: tot 3 documenten

tot 3 documenten Individueel: $7.95/maand per gebruiker

$7.95/maand per gebruiker Team: $9.00/maand per gebruiker

$9.00/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (2.300+ beoordelingen)

4.6/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.900+ beoordelingen)

6. Nintex - Goed voor het identificeren van knelpunten

via Nintex Nintex is workflow management software die taakbeheer en procesautomatisering . Het onderscheidt zich door tools om uw processen en knelpunten te identificeren voor verdere optimalisatie of automatisering, maar ook door tools om de processen die uw organisatie gebruikt vast te leggen, in kaart te brengen en te beheren. Het is ontworpen voor bedrijfsprocessen zoals inwerken van werknemers en gegevensuitwisseling, maar kan ook worden gebruikt voor creatieve projecten.

Het platform van Nintex blinkt uit in het vereenvoudigen van complexe processen dankzij de gebruiksvriendelijke interface, waardoor teams workflows kunnen automatiseren zonder dat ze daarvoor codervaring nodig hebben. Het stelt gebruikers in staat om apps voor procesautomatisering te creƫren, beheren en optimaliseren voor verschillende afdelingen, waaronder HR, operations en klantenservice, waardoor alledaagse taken worden gestroomlijnd en kostbare tijd vrijkomt.

Nintex beste functies:

Grote bibliotheek met workflowsjablonen

Bevat een aantal tools voor documentbeheer, waaronder interactieve goedkeuringen en digitale handtekeningen

Zowel cloud-gebaseerde automatisering voor het verbinden van gegevens als automatisering van terugkerende taken

Workflow analyse mogelijkheden om te beoordelen hoe goed de automatisering verloopt

Documentatietools bij elke stap

Nintex-beperkingen:

Richt zich alleen op procesautomatisering en bevat slechts enkele functies die in volledig functionele workflowsoftware te vinden zijn

Geen tools voor projectbeheer of samenwerking

Complexe workflows zijn moeilijk te diagrammen en te automatiseren

Geen sandbox-mogelijkheid

Elke functie wordt afzonderlijk in licentie gegeven en afzonderlijk in rekening gebracht

De prijs is voor grotere bedrijven

Nintex prijzen:

Pro: $15.000 tot $35.000/jaar per module

$15.000 tot $35.000/jaar per module Premium: $30.000 tot $60.000 per jaar per module

$30.000 tot $60.000 per jaar per module Maatwerk: Neem contact op voor prijzen

Nintex beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (690+ beoordelingen)

4.2/5 (690+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.900+ beoordelingen)

7. Kissflow - Goed voor het aanpassen van procesworkflows

via Kissflow Kissflow is een low-code/no-code ontwikkelplatform gericht op het beheer van bedrijfsprocessen. Het kan worden gebruikt om bedrijfsapplicaties te maken en taken te automatiseren. Ze noemen hun software een werkplatform omdat het niet alleen de ontwikkeltools bevat, maar ook borden voor projectvisualisatie en -tracering, samenwerkingstools en analyses.

Kissflow onderscheidt zich in de overvolle wereld van workflowbeheer en -automatisering met zijn intuĆÆtieve ontwerp en focus op het verbeteren van de efficiĆ«ntie van bedrijfsprocessen. De kracht van Kissflow ligt in zijn veelzijdigheid: het biedt een breed scala aan functies, van projectbeheer tot procesautomatisering, allemaal onder Ć©Ć©n gebruiksvriendelijke interface. Dit platform is vooral gunstig voor organisaties die hun activiteiten willen stroomlijnen zonder zwaar te investeren in IT-infrastructuur of gespecialiseerd personeel. Kissflow biedt een reeks tools voor samenwerking, tracering en analyse en stelt teams in staat om duidelijkheid te behouden over de voortgang van projecten en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, waardoor een cultuur van voortdurende optimalisatie en innovatie wordt gestimuleerd.

Kissflow beste eigenschappen:

Een gebruiksvriendelijke interface gericht op zakelijke gebruikers, niet op IT- of softwareprofessionals

Mogelijkheid om aangepaste workflows te maken voor uw unieke behoeften

Mobiele app voor iOS en Android

Analytics en rapportage ingebouwd om procesprestaties te meten

Uitgebreid documentbeheersysteem

Low-code maakt enige programmering mogelijk wanneer nodig

Kissflow beperkingen:

De tools voor projectbeheer en samenwerking zijn simplistisch

Integratie met andere platforms is beperkt

Formules en complexe logica voor velden is beperkt

Geen manier om gebruikers op de hoogte te houden van wijzigingen door andere gebruikers

Complexe workflow automatisering is moeilijk te implementeren

Kissflow prijzen:

Kleine bedrijven: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Zakelijk: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Kissflow beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (520+ beoordelingen)

4.2/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (35+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Kissflow alternatieven !

8. HighGear - Goed voor no-code oplossingen

via HighGear HighGear is een werkstroom zonder code automatiseringssoftware platform dat enterprise workflow management op schaal biedt in een systeem dat is ontworpen voor alledaagse zakelijke gebruikers. Het is een flexibele, snelle en krachtige toolset die eenvoudige en complexe bedrijfsprocessen automatiseert. Naast workflowautomatisering bevat het tools voor taakbeheer, beheer van digitale middelen en rapportage.

HighGear onderscheidt zich in de workflow management ruimte op enterprise-niveau met zijn no-code ontwerp, waarbij een uitgebreide set tools voor het automatiseren van bedrijfsprocessen wordt geleverd aan niet-technische gebruikers. De gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide lijst met functies van het platform maken het een ideale keuze voor organisaties die end-to-end workflows willen automatiseren zonder afhankelijk te zijn van dure IT-resources of specialistische kennis te vereisen.

HighGear beste functies:

Een no-code procesautomatiseringstool ontworpen voor managers, technische creatieven en bedrijfsanalisten om enterprise-grade workflowapplicaties te bouwen, beheren en implementeren

Dankzij de no-code ontwikkelomgeving kunt u snel applicaties maken

Biedt kracht voor gebruiksgemak

Beveiliging op bedrijfsniveau

HighGear beperkingen:

Gericht op procesautomatisering en mist tools voor projectbeheer enworkflow optimalisatie* Samenwerking en taakbeheer zijn beperkt

Omdat het procesautomatisering op bedrijfsniveau ondersteunt, kan het soms overweldigend zijn

De prijs kan duur zijn voor kleinere bedrijven

HighGear prijzen:

Team: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Departement: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Wereldwijd: Contact voor prijzen

HighGear beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: 5.0/5 (20+ beoordelingen)

9. Workato - Goed voor bedrijfsteams

via Workato Workato is een automatiseringsplatform voor bedrijfsprocessen op bedrijfsniveau dat een interface zonder code biedt voor het maken van wat zij "recepten" noemen om bedrijfsworkflows te automatiseren. Gebruikers kunnen definiƫren welke gebruikersactiviteiten of gegevensveranderingen een actie teweegbrengen en vervolgens welk recept als reactie moet worden uitgevoerd.

De kracht van Workato ligt in de krachtige interface voor het maken van recepten, die ontworpen is voor zowel technische als niet-technische gebruikers, zodat ze snel complexe workflows kunnen maken die anders gespecialiseerde kennis of expertise zouden vereisen. Bovendien maken de uitgebreide integratiemogelijkheden van Workato het een ideale tool voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen en een samenhangende werkomgeving willen creƫren door verschillende platforms en diensten in ƩƩn systeem te consolideren.

Workato beste eigenschappen:

Integratie met de meeste bedrijfssoftware en gegevenstools

Beveiliging en beheer op bedrijfsniveau

Gebruiksvriendelijke en intuĆÆtieve interface

Flexibiliteit in hoe je de automatisering van een workflow kunt opbouwen

Workato beperkingen:

Krachtige mogelijkheden maar ook een steile leercurve

Geen tools voor planning, samenwerking of projectbeheer

Prijzen per taak zijn niet duidelijk

Debuggen van een recept kan moeilijk zijn

Beperkte debugging tools

Workato prijzen:

Contact voor prijzen

Workato beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (320+ beoordelingen)

4.7/5 (320+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (45+ beoordelingen)

10. Cflow - Goed voor het omzetten van spreadsheets in workflows

via Cflow Cflow is een no-code platform dat is ontworpen om uw huidige bedrijfsprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail en spreadsheets om te zetten in geautomatiseerde workflows. Het is ontworpen om mee te schalen met de groei van een bedrijf en levert digitale transformatie voor nu en in de toekomst.

Het is een drag-and-drop interface waarmee je eenvoudig workflows kunt maken en het bevat mobiele ondersteuning.

Cflow onderscheidt zich van andere workflow automatiseringstools door de focus op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen door het elimineren van gegevensbeheer op basis van papier, gebruikmakend van moderne technologie om activiteiten te digitaliseren. Met functies zoals het genereren van documenten, dynamisch taakbeheer en gedetailleerde rapportage stelt Cflow organisaties in staat om hun workflows te optimaliseren en een uitgebreide papierloze omgeving te creƫren, waardoor fouten en verwerkingstijden worden verminderd voor een hogere productiviteit.

Cflow beste functies:

Geavanceerde rules engine voor het eenvoudig opzetten van complexe workflows

Formulierbouwer met slepen en neerzetten voor het eenvoudig vastleggen van gebruikersinvoer voor elke workflow

Eenvoudig routing en notificaties toevoegen aan workflows zodat iedereen die betrokken is op de hoogte blijft

De meeste aspecten van elke workflow kunnen worden aangepast om aan specifieke behoeften te voldoen

Rapporten en analyses bieden consistente en constante feedback over hoe geautomatiseerde workflows werken

Eersteklas beveiliging en versleuteling om gebruikersgegevens te beschermen

Cflow beperkingen:

Gericht op bedrijfsworkflows en niet op automatisering van projectworkflows

Beperkte tools voor projectbeheer en samenwerking

Workflows kunnen traag verlopen bij het verwerken van een grote hoeveelheid gegevens

Uitgebreide mogelijkheden maken het leren van de interface in het begin ontmoedigend

Bestaande sjabloonbibliotheek bevat alleen automatisering van bedrijfsprocessen

Problemen oplossen met complexe workflows kan een uitdaging zijn

Cflow prijzen:

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Happy: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Blij: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Geluk: $22/maand per gebruiker

Cflow beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (50+ beoordelingen)

5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.9./5 (20+ beoordelingen)

11. Pipedrive - Goed voor het automatiseren van verkoopworkflows

via Pipedrive Pipedrive is een softwaresysteem voor klantenrelatiebeheer (CRM) dat uw verkoopworkflow beheert en automatiseert. Het biedt de CRM-functies die u verwacht, samen met het bouwen van verkoopworkflows en het automatiseren van terugkerende administratieve taken. Het is ontworpen om verkoopteams van elke grootte te helpen complexe verkoopprocessen te beheersen. Pipedrive biedt ook een op activiteiten gebaseerde verkoopaanpak om uw verkopers door het workflowproces van het vinden, voeden en sluiten van verkopen te leiden.

De kracht van Pipedrive ligt in de focus op het automatiseren van het verkoopproces, waardoor bedrijven zich kunnen concentreren op het sluiten van deals in plaats van tijd te besteden aan administratieve taken. Met functies zoals e-mailintegratie, lead scoring en activiteitsherinneringen, stelt Pipedrive organisaties in staat om hun verkoopworkflows te stroomlijnen en klantrelaties effectief te beheren.

Pipedrive beste functies:

Een virtuele verkoopassistent suggereert persoonlijke tips en ideeƫn voor betere prestaties terwijl u werkt

Herhaalde verkooptaken automatiseren

Open API voor verbinding met andere tools

Gebruikers kunnen eenvoudige voorwaardelijke logica en acties instellen om verkopen automatisch door het proces te leiden

Geweldige integratie metgedeelde kalenders en e-mail

Pipedrive beperkingen:

Geen volledig workflowbeheerprogramma; Pipedrive doet alleen verkoopprocesbeheer

Gebrek aan tools voor workflowvisualisatie

Gegevensinvoer kan repetitief worden

Rapportaanpassing is beperkt

Workflowautomatisering is niet zo goed als andere CRM-systemen

Pipedrive prijzen:

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Essentieel: $21,90/maand per gebruiker

$21,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $37,90/maand per gebruiker

$37,90/maand per gebruiker Professioneel: $59,90/maand per gebruiker

$59,90/maand per gebruiker Power: $74,90/maand per gebruiker

$74,90/maand per gebruiker Enterprise: $119/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

12. Process Street - Goed voor het bijhouden van workflowprocessen

via Processtraat Process Street is een andere automatisering van bedrijfsprocessen (BPA) tool waarmee gebruikers geautomatiseerde workflows kunnen maken zonder software te schrijven. Gebruikers kunnen hiermee zonder IT-expertise workflows maken, meerdere instanties van elke workflow uitvoeren, de voortgang bijhouden en de resultaten delen met anderen. Het biedt een eenvoudige no-code interface, gebouwd voor een teamomgeving waar gebruikers kunnen samenwerken tijdens het maken en uitvoeren van workflows.

Process Street onderscheidt zich door zijn vermogen om repetitieve processen te stroomlijnen en het voltooien van taken te standaardiseren, waardoor het ideaal is voor organisaties die hun workflows willen automatiseren. Met functies zoals formuliervelden, voorwaardelijke logica en integraties met andere populaire softwareplatforms stelt Process Street teams in staat om efficiƫnter en effectiever te werken door fouten en vertragingen te verminderen.

Process Street beste functies:

Ontworpen om meer samen te werken dan de meeste BPA-tools, het ondersteunt teamwerk met activiteitenfeeds om te delen wie wat heeft gedaan

Instellen van gebruikersgroepen om machtigingen en toegangscontrole eenvoudiger te beheren

Look and feel van workflows is aantrekkelijk en efficiƫnt met rijke media zoals audio en video

Uitgebreide integratie met andere apps

Krachtig en intuĆÆtieftools voor het maken van formulieren* Uitgebreide sjabloonbibliotheek met zakelijke, HR- en marketingtaken

Beperkingen van de processtraat:

Geen volledig workflow management softwaresysteem, het mist veel tools voor projectbeheer en workflow-builder

Voor sommige van de meer geavanceerde workflows zijn applicaties van derden nodig

Workspace en procescontrole kunnen overweldigend zijn

Proces workflow setup kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor Process Street:

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Startup: $100/maand, beperkt tot 5 gebruikers

$100/maand, beperkt tot 5 gebruikers Pro: $415/maand

$415/maand Enterprise: $1.660/maand

Process Street beoordelingen en recensies:

G2 4.6/5 (350+ beoordelingen)

4.6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.800+ beoordelingen)

13. Integrify - Goed voor gebruikers zonder programmeerkennis

via Integreren Integrify automatiseert snel elk bedrijfsproces zonder code. Het biedt gebruikers een procesbuilder, formulierontwerper, serviceportaal en rapportagemogelijkheden in Ć©Ć©n consistente gebruikersinterface. Het integreert ook met de meest voorkomende productiviteitstools .

Integrify biedt gebruikers een intuĆÆtieve drag-and-drop interface waarmee ze eenvoudig aangepaste workflows kunnen maken zonder dat ze kennis van programmeren nodig hebben.

Integrify onderscheidt zich door zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waardoor organisaties de flexibiliteit hebben om workflows te ontwerpen en te implementeren die zijn afgestemd op hun specifieke bedrijfsbehoeften.

Integrify beste functies:

Gebruiksvriendelijke interface maakt procesautomatisering eenvoudig en intuĆÆtief

Krachtige no-code tools maken procesautomatisering eenvoudig voor nieuwe gebruikers

Bevat een self-service module voor gebruikersondersteuning

Uitgebreide rapportage

Krachtige rapportaanpassing

Integrify beperkingen:

Geen volledig workflow management systeem, het mist veel project management en workflow-builder tools

Styling van formulieren is beperkt

Meldingen zijn moeilijk in te stellen en kunnen niet worden gekopieerd en hergebruikt

Geen sjablonen

Vereist overbodige invoer van informatie bij complexere workflows

Het aantal functies en opties kan overweldigend zijn

Integrify prijzen:

Alle versies: Neem contact op voor prijzen

Integrify beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

14. ProcessMaker - Goed voor gevorderde gebruikers

via VerwerkMaker Zoals de naam al aangeeft, helpt ProcessMaker gebruikers bij het maken van tools voor procesautomatisering. Het is een low-code oplossing die een visuele interface gebruikt voor de meeste stappen, maar meer geavanceerde gebruikers de mogelijkheid biedt om een paar regels software toe te voegen wanneer dat nodig is.

Het biedt gebruikers een intuĆÆtieve en gebruiksvriendelijke workflow builder waarmee ze geautomatiseerde workflows kunnen maken zonder uitgebreide kennis van programmeertalen, waardoor het ideaal is voor bedrijven die hun processen snel willen automatiseren.

ProcessMaker onderscheidt zich met zijn krachtige tools voor het bouwen van formulieren, waarmee gebruikers aangepaste formulieren kunnen ontwerpen met behulp van een drag-and-drop interface. Functies zoals real-time analyse en rapportage, integratiemogelijkheden en geavanceerde formulierontwerpen maken ProcessMaker een uitstekende optie voor organisaties die hun processen willen stroomlijnen en hun productiviteit willen verbeteren.

ProcessMaker beste eigenschappen:

Uitgebreide visuele tool voor het modelleren van processen

Unieke mogelijkheid om feedback van gebruikers te krijgen via e-mail met geĆÆntegreerde formulieren

Krachtige monitoring van bedrijfsactiviteiten met notificaties

Ondersteunt het integreren van automatisering in uw eigen applicaties

Tool voor scannen en opslaan van documenten

ProcessMaker beperkingen:

Geen complete workflowsoftware of workflowautomatiseringstool, het mist veel tools voor projectbeheer en procesvisualisatie

Zoeken kan beter

Formulieraanpassing is beperkt

Vereist enige expertise voor codering omdat het low-code is, geen no-code

ProcessMaker prijzen:

Low-code platform, Standard: $ 1.495/maand plus kosten per gebruiker

$ 1.495/maand plus kosten per gebruiker Low-code platform, Enterprise: $ 2.479/maand plus kosten per gebruiker

$ 2.479/maand plus kosten per gebruiker Overige modules en pakketten: Neem contact op voor prijzen

ProcessMaker beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (270+ beoordelingen)

4.3/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (175+ beoordelingen)

15. Camunda - Goed voor procesorkestratie

via Camunda Camunda noemt zichzelf "procesorkestratie" Ze bieden tools om complexe processtromen tussen apparaten, systemen en mensen te orkestreren. Het is ontworpen door ontwikkelaars voor ontwikkelaars en is niet gericht op zakelijke gebruikers.

Ondanks de leercurve biedt Camunda gebruikers een geavanceerd workflow automation platform dat ongelooflijk flexibel en krachtig is.

Camunda onderscheidt zich door de mogelijkheid om complexe workflows te automatiseren waarbij meerdere systemen en partijen betrokken zijn, waardoor het ideaal is voor bedrijven die hun processen willen stroomlijnen over verschillende afdelingen en teams heen. Met functies zoals procesmodellering, formulierontwerp en taakbeheer, stelt Camunda organisaties in staat om hun activiteiten te verbeteren en meer efficiƫntie te bereiken.

Camunda beste functies:

Maakt gebruik van gangbare programmeertalen, waaronder Java, Node.js, Python en C#, om automatisering te creƫren

Uitgebreide documentatie voor ontwikkelaars

Uitgebreide monitoring en rapportage

Lage overhead zorgt voor snelle automatiseringen die gemakkelijk schaalbaar zijn

Camunda beperkingen:

Geen complete workflowsoftware of workflowautomatiseringstool, het mist veel tools voor projectbeheer en procesvisualisatie

Geen grafische tools of mogelijkheid om uw workflows te zien

De gebruikersinterface is beperkt

Een complexe tool die niet gemakkelijk te begrijpen of te gebruiken is voor zakelijke gebruikers

Prijzen van Camunda:

Gratis: tot vijf gebruikers

tot vijf gebruikers Professioneel: $49/maand voor 10 gebruikers

$49/maand voor 10 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Camunda beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (75+ beoordelingen)

4.4/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Voordelen van het gebruik van een tool voor workflowbeheer

Zoals blijkt uit de beschrijvingen van deze top workflow management systemen, bieden ze een breed scala aan functies en mogelijkheden die de efficiƫntie kunnen verbeteren, processen kunnen stroomlijnen en de productiviteit voor bedrijven kunnen verhogen. Enkele voordelen van het gebruik van een workflow management tool zijn:

Gestroomlijnde processen: Metgeautomatiseerde workflowsworden taken sneller en nauwkeuriger uitgevoerd, waardoor fouten en vertragingen worden verminderd.

Metgeautomatiseerde workflowsworden taken sneller en nauwkeuriger uitgevoerd, waardoor fouten en vertragingen worden verminderd. Gecentraliseerde gegevens: Workflow management tools creƫren een centrale locatie voor alle gegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om informatie te raadplegen en bij te houden.

Workflow management tools creƫren een centrale locatie voor alle gegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om informatie te raadplegen en bij te houden. Verbeterde samenwerking: Workflow management systemen stellen teams in staat om effectiever samen te werken door een platform te bieden waar ze samen aan taken kunnen werken en in real-time updates ontvangen.

Workflow management systemen stellen teams in staat om effectiever samen te werken door een platform te bieden waar ze samen aan taken kunnen werken en in real-time updates ontvangen. Verhoogde productiviteit: Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, hebben werknemers meer tijd om zich te concentreren op andere belangrijke taken, wat leidt tot een hogere productiviteit.

Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, hebben werknemers meer tijd om zich te concentreren op andere belangrijke taken, wat leidt tot een hogere productiviteit. Verbeterde zichtbaarheid: Workflow management tools bieden real-time inzicht in de voortgang van taken en processen, waardoor managers verbeterpunten kunnen identificeren en waar nodig wijzigingen kunnen aanbrengen.

Workflow management tools bieden real-time inzicht in de voortgang van taken en processen, waardoor managers verbeterpunten kunnen identificeren en waar nodig wijzigingen kunnen aanbrengen. Schaalbaarheid: Zoalsbedrijven groeienkunnen workflow management systemen eenvoudig worden opgeschaald om de toename in werklast en gebruikers aan te kunnen zonder dat dit ten koste gaat van de efficiƫntie.

Optimaliseer uw workflowsysteem voor projectbeheer

Het begrijpen en optimaliseren van de workflows van uw bedrijf is geen eenvoudige taak. Het is vervelend om voortdurend uw mensen en processen in de gaten te houden met behulp van e-mails, spreadsheets en verschillende programma's. Het is tijd om uw hoofd erbij te houden. Het is tijd om uw workflows onder de loep te nemen en ze te verbeteren. Maar zoals u kunt zien, zijn de meeste automatiseringssoftware voor bedrijfsprocessen richt zich niet echt op activiteiten die verder gaan dan het verplaatsen van gegevens van het ene programma naar het andere.

Daarom vertrouwen zo veel teams op ClickUp als hun favoriete software voor workflowbeheer. Wij leveren workflowbeheer, inclusief krachtige automatiseringstools, binnen een uitgebreide samenwerkings- en projectbeheertool.

De beste manier om een idee te krijgen waarom ClickUp de productiviteitshub is die u nodig hebt, meld u aan voor een gratis proefversie en begin workflowbeheer goed te doen. āœ”ļø