10 beste workflowautomatiseringssoftware in 2024

Wil je meer tijd terug in je dag? Hier is het beproefde recept om je Nog te doen lijst op te krikken zonder burn-out te raken: Werk slimmer, niet harder. 🧠

Software voor automatisering van werkstromen is het geheime wapen geworden voor teams in bedrijven om elke week talloze uren te besparen. Door vooraf gedefinieerde workflows in te stellen, kunnen teams repetitieve taken automatiseren. Of het nu gaat om het verzenden van e-mails, het opvolgen van verkoopleads of het toewijzen van taken aan ondergeschikten, werkstromen stroomlijnen die overbodige maar noodzakelijke bedrijfsprocessen.

Om te beginnen met het automatiseren van zakelijke Taken, heb je de juiste software nodig. Gebruik deze top 10 tools voor workflow automatisering om je team kostbare uren te besparen. ⏱️

Wat is software voor werkstroom automatisering?

Software voor automatisering van werkstromen creëert automatisch gewenste acties op basis van vooraf gedefinieerde triggers. Deze triggers en acties kunnen op hetzelfde platform Voltooid worden, of je automatisering kan ongerelateerde apps met elkaar verbinden via een no-code oplossing.

Hier zijn er een paar voorbeelden van automatisering die mensen kunnen gebruiken om hun werkdag te stroomlijnen:

Elke keer dat een prospect een online formulier invult (trigger), ontvang je een e-mail (actie)

Elke keer dat je een Slack bericht ontvangt van je baas (trigger), krijg je een tekst notificatie (actie)

Telkens wanneer je een nieuwe Asana taak toegewezen krijgt (trigger), wordt de deadline naar je Gmail kalender gekopieerd (actie)

Elke keer dat een nieuwe klant een online aankoop doet via Shopify (trigger), wordt hij toegevoegd als client in Salesforce (actie)

Hoe kiest u het beste platform voor workflow automatisering voor uw business?

Niet elk automatisering van werkstromen softwareplatform geschikt is voor elk team. Houd bij het evalueren van de verschillende oplossingen voor jouw business rekening met het volgende:

Kun je coderen? Terwijl sommige platforms no-code oplossingen zijn die eenvoudig te gebruiken, drag-and-drop interfaces bieden, kan het bij andere nodig zijn een ontwikkelaar in te stellen. Als je geen in-house ontwikkelteam hebt, zul je zeker een zero-code oplossing willen

Terwijl sommige platforms no-code oplossingen zijn die eenvoudig te gebruiken, drag-and-drop interfaces bieden, kan het bij andere nodig zijn een ontwikkelaar in te stellen. Als je geen in-house ontwikkelteam hebt, zul je zeker een zero-code oplossing willen Welke apps gebruik je al? Idealiter verbindt de gekozen oplossing de apps die je al gebruikt. Zoek naar oplossingen met ingebouwde integraties voor uw bestaande platforms voor e-mail, CRM, projectmanagement en e-commerce

Idealiter verbindt de gekozen oplossing de apps die je al gebruikt. Zoek naar oplossingen met ingebouwde integraties voor uw bestaande platforms voor e-mail, CRM, projectmanagement en e-commerce Hoe ziet de gebruikerservaring eruit? Van tools voor automatisering van werkstromen profiteert elk lid van uw team, van IT-specialisten tot marketeers tot executive assistants. Zorg ervoor dat u een platform selecteert met een eenvoudig te navigeren interface die uw hele team begrijpt

Van tools voor automatisering van werkstromen profiteert elk lid van uw team, van IT-specialisten tot marketeers tot executive assistants. Zorg ervoor dat u een platform selecteert met een eenvoudig te navigeren interface die uw hele team begrijpt Wat is uw budget? Platformen variëren op basis van het aantal apps, functies of zetels voor gebruikers. Stel een budget in en bereken hoeveel leden van je team toegang nodig hebben en welke apps die leden dagelijks gebruiken

10 beste software voor automatisering van werkstromen in 2024

Op zoek naar een intuïtief workflowsysteem dat dagelijkse Taken kan automatiseren ? Deze 10 oplossingen helpen bij het bouwen van aangepaste werkstromen voor uw bedrijf.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften en laat uw team zich concentreren op wat het belangrijkst is

ClickUp is de zero-code oplossing voor het stroomlijnen van elk proces en het elimineren van druk werk in uw dag. Ongeacht de grootte van uw team, ClickUp is krachtig genoeg om uw werk in verschillende apps te consolideren in één samenwerkingsplatform en bedrijfsprocessen te automatiseren. Deze alles-in-één projectmanagement oplossing zit vol met honderden flexibele functies, waaronder ClickUp Automatiseringen en ClickUp AI voor het stroomlijnen, plannen, uitvoeren en bijhouden van alle soorten werkstromen.

Met Automations kunnen gebruikers kiezen uit een van ClickUp's meer dan 100 kant-en-klare automatiseringsworkflows of hun eigen workflows aanpassen uit meer dan 50 verschillende acties. Of u nu automatisch taken of opmerkingen wilt toewijzen, statussen wilt wijzigen of notificaties wilt triggeren, ClickUp Automations kan het voor elkaar krijgen.

En voor al het andere? ClickUp AI is er voor u. Als uw eigen virtuele copywriter kan ClickUp AI met één druk op de knop tekst, samenvattingen, taakupdates, vertalingen en meer genereren. ClickUp integreert met meer dan 1.000 andere externe apps zoals Twilio, Slack, Airtable en Dropbox, zodat teams efficiënter kunnen werken.

ClickUp beste functies

Maak gebruik van meer dan 100 voorgedefinieerde werkstromen, zodat je niet vanaf nul automatiseringen voor werkstromen hoeft op te bouwen

Kies uit honderden integraties met externe apps om je werkdag te stroomlijnen

Implementeer workflows voor elke afdeling via de no-code oplossing

Maak een selectie uit meer dan 50 acties om aangepaste workflows te bouwen

Fouten in de workflow voorkomen door specifieke parameters in te stellen op basis van exacte voorwaarden

ClickUp beperkingen

De enorme hoeveelheid aanpassingen kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Zapier

via Integreren Integrify is een werkstroombeheer platform dat bedrijven helpt efficiënter te werken. Gebruik de low-code workflowbouwer om taken toe te wijzen, samen te werken aan processen, goedkeuringsprocessen te creëren of zelfs documenten bij te voegen voor verschillende automatiseringen.

Bovendien kun je aangepaste rapporten maken, online formulieren bouwen of de Integrify API gebruiken om te integreren met andere platforms.

Integrify beste functies

Taak geautomatiseerde processen testen voor implementatie

Gebruik de Foresight tools om afhankelijkheid van automatisering te voorspellen

Processen kopiëren en exporteren om automatiseringen opnieuw op te bouwen

Gebruikers toestaan om bijlagen en commentaar bij documenten te voegen

Integrify beperkingen

Het aanpassen van de gebruikersinterface kan enige werkkennis van CSS vereisen

Het gebruik van integraties vereist het gebruik van een ontwikkelaar

Integrify prijzen

Gratis proefversie: Neem contact op voor gratis proefversie

Neem contact op voor gratis proefversie Integrify automatisering: $875/maand

Integrify beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (31 beoordelingen)

4.4/5 (31 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23 beoordelingen)

4. Flokzu

via MondayMonday is een business procesmanagement platform. Ontwerp uw eigen aangepaste werkstroom of ga uit van een sjabloon. Stel vervolgens teamwaarschuwingen in en bouw aanpasbare dashboards om de voortgang te beheren.

Bovendien integreert het platform met meer dan 200 apps en slaat het gegevens op één centrale locatie op - en dat alles zonder ook maar één regel code te gebruiken.

Monday beste functies

Bewerk documenten samen in realtime door ze aan processen te koppelen

Taken toewijzen, commentaar schrijven of delendeliverables met interne teamleden of clients

Integreer het platform met meer dan 200 van uw favoriete tools

Elimineer handmatige processen door in enkele minuten aanpasbare werkstromen te creëren

Monday limieten

De eerste installatie van het dashboard en het inwerkproces kunnen tijdrovend zijn

Sommige functies voor rapportage zijn nogal star en kunnen niet worden aangepast

Monday prijzen

Gratis (tot twee gebruikers)

(tot twee gebruikers) Basis: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Bekijk onze volledige vergelijking op_ Monday vs Airtable .

6. Kissflow

via KissflowKissflow stelt gebruikers in staat om workflowprocessen te stroomlijnen zonder één regel code. De instelling van het intuïtieve platform neemt slechts een paar dagen in beslag en het past een eenvoudig driestappensysteem toe om workflows op te bouwen.

Het platform stelt bedrijfsleiders in staat om taken toe te wijzen, knelpunten aan te pakken voordat ze zich voordoen en de efficiëntie van workflows te meten met ingebouwde statistieken.

Kissflow beste functies

Formulieren en workflows maken met een intuïtieve drag-and-drop bouwer

Creëer dynamische opdrachten om taken toe te wijzen aan een persoon, meerdere mensen of hele afdelingen. Of maak een round-robin om willekeurige taken toe te wijzen

Stel vaste deadlines in voor elke Taak

Voorwaardelijke logica gebruiken om menselijke fouten te voorkomen bij complexere werkstromen

Kissflow beperkingen

Het prijsmodel is mogelijk niet geschikt voor schaalvergroting of kleine bedrijven

De vele mogelijkheden van de software vereisen een aanzienlijke leercurve

Kissflow prijzen

Basis: $1.500/maand

$1.500/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Kissflow beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (39 beoordelingen)

7. Zoho maker

via Zoho makerZoho Creator is een alles-in-één, low-code platform waarmee je je eigen app kunt maken. Met een drag-and-drop platform maak je aangepaste oplossingen die vrijwel elke zakelijke behoefte oplossen.

Maak gebruik van de functies voor automatisering van de werkstroom om te reageren op interacties van gebruikers, acties te plannen, goedkeuringsprocessen te routeren en zelfs bestellingen te verwerken op basis van succesvolle betalingen en facturering.

Zoho Creator beste functies

Integreer met meerdere betalingsgateways om workflows te configureren met nieuwe online klanten

Tijdvertragingen instellen tussen triggers en acties om een workflow volgens jouw schema te creëren

Ontvang SMS, e-mail of mobiele notificaties op basis van een aantal verschillende acties

Maak en implementeer blauwdrukken om zelfs handmatige taken op schema te houden

Zoho Creator limieten

Enige kennis van codering is vereist

Als je geen eigen app wilt bouwen, kan deze oplossing voor automatisering van werkstromen te complex zijn

Zoho Creator prijzen

Standaard: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Professioneel: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Flex: Aangepaste prijzen

Zoho Creator beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

8. Jira (Atlassian) Werkbeheer

via JiraJira Work Management is een softwareoplossing voor projectmanagementteams om te coördineren, samen te werken en uiteindelijk meer te doen in minder tijd. Met meerdere weergaven (zoals lijst, kalender, bord en tijdlijn) kunnen collega's hun voortgang bijhouden vanuit het grote geheel of op detailniveau.

De automatisering functies maken het ook gemakkelijk voor teams om bepaalde Taken te stroomlijnen en mooie rapportages te bouwen om werkstroom te analyseren .

Jira beste functies

Maak ingrijpende bewerkingen van werkstroom automatiseringen door middel van bulkwijzigingen

Toegang krijgen tot een sjabloonbibliotheek met workflows voor human resources, marketing, verkoop en andere teams om taken op de automatische piloot uit te voeren

Sneller goedkeuring krijgen voor goedkeuringsprocessen door automatisch berichten te sturen naar belanghebbenden

Gebruik de kalender weergave om maandelijkse taken automatisch opnieuw te maken

Jira limieten

Er is een gebrek aan aanpassingen voor sommige ingebouwde rapportages

De eerste installatie van desoftware voor workflowbeheer kan overweldigend en moeilijk te begrijpen zijn

Prijzen van Jira

Gratis (tot 10 gebruikers)

(tot 10 gebruikers) Standaard: $5/maand per gebruiker (tot 3.500 gebruikers)

$5/maand per gebruiker (tot 3.500 gebruikers) Premium: $10/maand per gebruiker (tot 3.500 gebruikers)

Jira beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

9. OnTask

via OnTask OnTask is een AI-gestuurd platform voor documentbeheer. Stel documenten op, zorg voor handtekeningen op juridische contracten, maak gebruik van vooraf gemaakte sjablonen en verzamel en verzend gegevens. Je team zal kostbare tijd besparen door de no-code bouwer te gebruiken om alledaagse taken te automatiseren.

OnTask beste functies

Automatisch gegevens uit meerdere databronnen invullen om sneller documenten te genereren

Routeer gegevens van online formulieren ter controle en goedkeuring

Automatisch bijhouden van veilige, wettelijk bindende en HIPAA-conforme handtekeningen voor elk document

Gebruikmaken van de sjabloonbibliotheek om snel workflows te bouwen voor vrijwel elk aspect van de bedrijfsvoering

OnTask limieten

Complexere werkstromen vereisen veel kennis, wat moeilijk kan zijn voor nieuwe gebruikers

Het kan moeilijk zijn om standaard SMS-berichten en e-mails te bewerken

OnTask prijzen

Persoonlijk: $9/maand per gebruiker (1 gebruiker)

$9/maand per gebruiker (1 gebruiker) Business: $24/maand per gebruiker (2 gebruikers)

$24/maand per gebruiker (2 gebruikers) Business Pro: $99/maand per gebruiker (3 gebruikers)

$99/maand per gebruiker (3 gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

OnTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (5 beoordelingen)

4.6/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (63 beoordelingen)

10. Pijpfijn

via Pipefy Pipefy's hulpmiddelen voor werkstromen zijn speciaal ontwikkeld voor inkoop-, personeels- en IT-afdelingen. Het AI-gestuurde platform maakt het makkelijk voor HR-professionals om nieuwe medewerkers aan te nemen, in te werken en uit te werken, terwijl inkoopbeslissingen offertes kunnen opvragen, leveranciers kunnen beoordelen en nieuwe leveranciers ter goedkeuring naar de directie kunnen sturen.

Maak gebruik van de ingebouwde workflows voor automatisering zonder code of ontwerp je eigen workflows vanaf nul.

Pipefy beste functies

Gebruik maken van kant-en-klare end-to-end automatiseringen voor HR, inkoop en IT use cases

Ontwerp uw eigen aangepaste workflows met behulp van aangepaste velden

Taken bijhouden via aangepaste rapporten en dashboards

Bepaal wie wat ziet (en wanneer) via aangepaste rollen en toestemmingsniveaus

Pipefy beperkingen

Er zijn minder kant-en-klare sjablonen buiten HR, IT en inkoopafdelingen

Soms gaan geautomatiseerde e-mails naar spam in plaats van naar de inbox van clients

Pipefy prijzen

Starter: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Business: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Pipefy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (300+ beoordelingen)

Kies de beste software voor automatisering van werkstromen voor uw business

Het automatiseren van workflows en terugkerende taken kan talloze uren per week besparen. Bij het evalueren van tools voor workflow automatisering, moet u op zoek gaan naar een oplossing met een lage of geen code bouwer, die integreert met uw taakbeheer of projectmanagement apps, en past binnen je budget.

ClickUp Automatiseringen worden Voltooid geleverd met 100+ vooraf gebouwde workflows, 50+ acties om uit te kiezen en ingebouwde integraties met uw favoriete tools. Om te zien hoe ClickUp u kan helpen elke week tijd te besparen, meld u vandaag nog aan . 💡