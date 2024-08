10 Beste Zapier Alternatieven & Concurrenten in 2024

Als vervelende taken je lijst met taken verstoppen, is het tijd om een automatiseringsplatform aan het werk te zetten.

Deze krachtige business tools automatiseren van werkstromen zo maakt u tijd vrij voor belangrijkere Taken en vermindert u het risico op menselijke fouten. Je kunt een automatiseringsplatform gebruiken om je leadbeheerproces, marketingcampagnes, klantenservice en meer te automatiseren.

Een goed automatiseringsplatform helpt je bij het verbinden van apps en het afhandelen van een proces terwijl jij je met andere Taken bezighoudt. Hoewel Zapier een populaire optie is, zijn er veel alternatieven die beter werken voor de werkstroom van jouw organisatie. In dit artikel vind je 10 slimme Zapier-alternatieven die je in 2024 kunt verkennen.

Wat is Zapier?

Zapier is een automatisering app. De integratieplatform stelt je in staat om verschillende diensten en apps te verbinden via de Zapier interface om samen te werken om processen te automatiseren en uw werkstroom te optimaliseren . Zapier ondersteunt vele apps en diensten, waaronder Google Werkruimte, Slack, Trello, Shopify en Salesforce. Met Zapier kunt u taken automatiseren of gegevensoverdrachten tussen deze services.

Je kunt deze geautomatiseerde acties, of Zaps, maken in de gebruiksvriendelijke drag-and-drop builder van het platform, zodat je geen technische kennis of codeervaardigheden nodig hebt bij het ontwikkelen van complexe werkstromen voor automatisering.

Verbonden services kunnen uw organisatie tijd besparen, handmatige invoer van gegevens verminderen en efficiëntere processen voor terugkerende taken creëren.

Wat moet je zoeken in Zapier Alternatieven?

Als je een alternatief voor Zapier wilt, zoek dan naar platforms met functies zoals:

Veel integratie ondersteuning: Zoek Zapier alternatieven die verbonden apps en diensten ondersteunen die momenteel in je tech stack zitten

Zoek Zapier alternatieven die verbonden apps en diensten ondersteunen die momenteel in je tech stack zitten Intuïtieve interface: Het platform dat je kiest moet een gebruikersvriendelijke interface hebben die het je gemakkelijk maakt om Zapier te gebruikencomplexe werkstromen te creëren *Diverse triggers en acties: Triggers en acties zijn de bouwblokken van elke marketing automatiseringstool en u hebt er een nodig met veel opties om uw workflows aan te passen

Het platform dat je kiest moet een gebruikersvriendelijke interface hebben die het je gemakkelijk maakt om Zapier te gebruikencomplexe werkstromen te creëren *Diverse triggers en acties: Triggers en acties zijn de bouwblokken van elke marketing automatiseringstool en u hebt er een nodig met veel opties om uw workflows aan te passen Goede klantenservice: U wilt weten of er iemand is die u kan helpen, vooral als u geavanceerde functies moet gebruiken en aangepaste integraties moet maken

U wilt weten of er iemand is die u kan helpen, vooral als u geavanceerde functies moet gebruiken en aangepaste integraties moet maken Redelijke prijs: De prijsstructuur van deze Zapier alternatieven varieert, dus zorg ervoor dat je weet wat de totale kosten van de automatiseringsdiensten zijn en hoe dat in je budget past

Veel van deze platforms bieden gratis abonnementen aan, die handig zijn om hun service te testen en te zien of ze werken voor jouw organisatie. Profiteer van deze aanbiedingen en kijk welke Zapier alternatieven bij jou passen.

De 10 beste Zapier alternatieven om te gebruiken in 2024

1. Maak

Via Maak Make is een integratieplatform waarmee je geautomatiseerde taken kunt maken met een eenvoudige gebruikersinterface. Je kunt eenvoudige en complexe workflows maken met behulp van voorwaardelijke logica in een visuele editor. Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, biedt Make handige sjablonen.

Make beste functies

Het is een zeer visuele gebruikersinterface met een drag-and-drop bouwer waarmee iedereen geautomatiseerde workflows kan maken; het vereist geen technische of codeervaardigheden

Het integreert met duizenden apps, waardoor het een haalbaar alternatief is voor Zapier dat kanje productiviteit kan opvoeren met onbeperkte interne taken (afhankelijk van het type abonnement dat je betaalt)

De integratie van voorwaardelijke logica helpt bij het automatiseren van taken op basis van specifieke triggers en omstandigheden, zodat het platform meer kan bereiken zonder uw inbreng

Maak beperkingen

Er is geen glijdende schaal in de prijsstructuur; gebruik één automatisering meer dan je huidige abonnement toelaat en je komt op het volgende (en duurdere) niveau

Prijzen van Make

Free

Core: vanaf $10,59/maand

Pro: vanaf $18,82/maand

Teams: vanaf $34,12/maand

Enterprise: abonnementen beschikbaar; neem contact op voor prijsinformatie

Make beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (350+ beoordelingen)

2. Pipedream

Via Pipedream Pipedream is een alternatief voor Zapier waarmee je workflows kunt maken zonder code en waarmee je controle op codeniveau hebt wanneer dat nodig is. Gebruik Pipedream om verschillende diensten en apps met elkaar te verbinden en maak vervolgens triggers en acties aan om taken en werkstromen te automatiseren.

Pipedream beste functies

Het heeft volledige controle over je automatisering op coderingsniveau, met ondersteuning voor Node.js, Python en meer

GeïntegreerdAI-tool voor automatisering kan u helpen snel werkstromen te bouwen; vertel Pipeline welke taken u wilt uitvoeren

Het ondersteunt integratieprocessen met meer dan 1.400 API's

Pipedream beperkingen

Het platform met weinig code is niet zo gebruiksvriendelijk als sommige Zapier-alternatieven, dus er kan een langere leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Pipedream prijzen

Gratis

Basis: $29/maand

Geavanceerd: $149/maand

Business: $749/maand

Enterprise: Bel voor een offerte

Pipedream beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (14 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (4+ beoordelingen)

3. Workato

Via Werk via Workato is een cloudgebaseerd integratieplatform dat de kracht van AI gebruikt om organisaties te helpen bij het automatiseren van workflows. Het platform integreert meer dan 1000 apps en diensten om je IT, HR en meer te verbeteren.

Workato beste functies

De AI-tools kunnen je helpen bij het heroverwegen van workflows, het verkrijgen van inzicht uit gegevens en het bouwen van slimmere automatisering

Het heeft uitstekende veiligheidscontroles om je te helpen gegevens veilig te houden, zelfs als je ze door datapijplijnen en workflows verplaatst

Er zijn verbindingen met meer dan 1000 apps en services, waaronder Zendesk, Salesforce, Oracle en Quickbooks

Workato limieten

U kunt problemen ondervinden wanneer u grote hoeveelheden gegevens via automatiseringen probeert te verplaatsen

Workato prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Workato beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (360+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4. Parabool

Via Parabool Parabola is een Zapier-alternatief met een drag-and-drop visuele editor waarmee je zelfs de meest complexe processen kunt automatiseren. Het is handig om gegevens te analyseren, zodat je minder tijd in spreadsheets hoeft door te brengen en meer tijd hebt om die gegevens aan het werk te zetten.

Parabola beste functies

Dankzij de interface zonder code kun je gegevens uit verschillende bronnen halen, zoals spreadsheets, PDF's en e-mails, en deze samenvoegen tot één enkele dataset

De vooraf gebouwde integraties maken het gemakkelijk om API's te verbinden om gegevens te verzamelen en te transformeren

U kunt workflows bouwen en de resultaten in realtime bekijken, waardoor het gemakkelijker wordt om uw integraties te testen en aan te passen in de gebruiksvriendelijke editor

Parabool limieten

U kunt kleine vertragingen ervaren bij grotere datasets, dus bereid u voor op een wachttijd bij het verplaatsen van veel gegevens

Prijzen van Parabola

Basis: gratis

Solo: $80/maand

Teams: binnenkort beschikbaar

Geavanceerd: Neem contact op voor prijsinformatie

Parabola beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3+ beoordelingen)

5. Integrately

Via Integraal Integrately is een alternatief voor Zapier dat veel belangstelling krijgt dankzij de integratiemogelijkheden met één klik en de zeer gewaardeerde ondersteuning voor live chatten. Dit platform is de moeite waard als je op een eenvoudige manier automatisering workflows wilt creëren.

Integrately beste functies

Een geweldig ondersteuningsteam dat prijzen wint met hun hoog gewaardeerde live chatondersteuning

Een goed alternatief voor automatisering, met ondersteuning voor meer dan 1.100 apps, waaronder Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp en Microsoft Suite

Uitstekende kant-en-klare sjablonen voor automatisering van werkstromen die je met één klik kunt implementeren

Integrately limieten

Er is niet veel documentatie over foutmeldingen, dus je weet misschien niet waarom je automatiseringstool niet goed werkt

Integrately prijzen

Gratis

Starter: $29,99/maand

Professional: $49/maand

Groei: $124/maand

Business: $299/maand

Integrately beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (580+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (310+ beoordelingen)

6. Anypoint-platform

Via Anypoint platform Het Anypoint Platform van Mulesoft is een integratieplatform dat uw organisatie helpt haar apps en diensten te verbinden voor geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Meer technische gebruikers kunnen codering gebruiken om automatiseringstools te maken, terwijl niet-technische gebruikers de klik-en-sleep-interface van het platform kunnen gebruiken om hun workflows te bouwen.

Anypoint Platform beste functies

Het biedt AI-automatiseringstools om slimmere workflows te maken en diensten efficiënter te verbinden

De honderden vooraf gebouwde workflows maken het eenvoudig om uw zakelijke tools te automatiseren en vervelende Taken te elimineren

Hoogopgeleide servicemedewerkers helpen u bij het maken van de automatiseringstool die u nodig hebt voor de meest complexe workflowoplossingen

Anypoint Platform limieten

Het is ongelooflijk rijk aan functies, wat het voor de meeste organisaties ingewikkeld maakt en waardoor u mogelijk moet betalen voor tools die u niet gebruikt

Anypoint Platform prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Anypoint Platform beoordelingen en recensies:

G2: 4,5/5 (610+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (560+ beoordelingen)

7. IFTTT

Via IFTTT IFTTT, wat staat voor If This Then That, is een webgebaseerd platform dat online diensten en apparaten automatiseert. Je kunt applets of geautomatiseerde workflows instellen die triggeren tussen verschillende apps en apparaten als reactie op specifieke gebeurtenissen en voorwaarden. Dit Zapier-alternatief is handig voor automatisering van je huis.

IFTTT beste functies

De IFTTT app maakt slimme automatisering eenvoudig; je kunt de lichten aan doen als je thuiskomt of een bericht sturen naar een geliefde als je weggaat

Het ondersteunt een breed bereik van online diensten en slimme apparaten, waaronder social media apps, productiviteitstools en domoticasystemen

De gebruiksvriendelijke interface zonder code maakt het eenvoudig te gebruiken, zelfs als je geen technische vaardigheden hebt

IFTTT beperkingen

Misschien vind je deze weliswaar eenvoudig te gebruiken tool te eenvoudig voor jouw behoeften op het gebied van automatisering

IFTTT prijzen

Gratis

IFTTT Pro: $2.50/maand

IFTTT Pro+: $5/maand

IFTTT beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. Pabbly verbinding

Via Pabbly verbinding Pabbly Connect is een integratie- en automatiseringsplatform dat een krachtig alternatief is voor Zapier. Hiermee kun je gegevens verplaatsen tussen populaire services en apps wanneer specifieke acties of gebeurtenissen dit triggeren. Werkstromen kunnen eenvoudig of complex zijn, omdat Pabbly Connect automatisering in meerdere stappen mogelijk maakt.

Pabbly Connect beste functies

De actieve online community rond Pabbly Connect is een nuttige bron wanneer je tegen automatiseringsproblemen aanloopt

Het maakt verbinding met de meeste webservices, waaronder Facebook, Calendly, HubSpot en Gmail

De gebruiksvriendelijke interface maakt het eenvoudig om taken te creëren voor elke afdeling in je organisatie, inclusief het verkoopteam en de HR-groep

Pabbly Connect limieten

Problemen oplossen kan tijdrovend zijn. Er is weinig ingebouwde correctie voor fouten, en je zult technische ondersteuning nodig hebben

Pabbly Connect prijzen

Pabbly Plus Standaard: $49/maand

Pabbly Plus Pro: $99/maand

Pabbly Plus Ultimate: $199/maand

Pabbly Connect beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (4+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

9. Celigo

Via Celigo Celigo is een cloudgebaseerd integratieplatform dat organisaties vaak gebruiken om de operationele efficiëntie te verbeteren of de klantervaring te verbeteren. Het verbindt verschillende applicaties met elkaar en automatiseert gegevensstromen om processen efficiënter te maken en de kans op menselijke fouten te verkleinen. Celigo is vooral nuttig voor automatisering op Enterprise-niveau.

Celigo beste functies

De AI-tools kunnen fouten oplossen en de automatisering verbeteren

De vele kant-en-klare sjablonen voor automatisering maken saaie workflows moeiteloos in een paar klikken

De op rollen gebaseerde toegangscontrole maakt het eenvoudig om te beheren wie workflows kan starten en toegang heeft tot andere tools binnen het platform

Celigo limieten

Omdat het automatisering op enterprise-niveau bevat, zullen de betaalde abonnementen voor sommige kleinere organisaties buiten hun budget vallen

Prijzen voor Celigo

Neem contact op voor prijsinformatie

Celigo beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (410+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. Systeemvak

Via Systeemvak Systeemvak is een van de Zapier-alternatieven en biedt een visueel platform zonder code voor het maken, aanpassen en beheren van integraties en automatiseringsprocessen. Het is een handige manier om CRM-systemen, marketingsoftware en gegevensopslag te verbinden om handmatige taken te automatiseren.

Systeemvak beste functies

De visuele workflow builder maakt het eenvoudig om triggers in te stellen om workflows te starten vanuit specifieke gebeurtenissen

De voorwaardelijke logica verwerkt moeiteloos verschillende scenario's

Analytics laten zien hoe integraties presteren en hoe uw systemen omgaan met het automatiseringsproces

Systeemvak beperkingen

De prijs van Systeemvak kan het duurder maken dan sommige Zapier alternatieven, en er is geen gratis abonnement voor kleinere organisaties

Prijzen systeemvak

Neem contact op voor prijsinformatie

Systeemvak beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (130+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

Andere integratiehulpmiddelen

Als je twee of meer apps en webservices moet verbinden, kunnen deze 10 Zapier alternatieven krachtige automatisering functies bieden om meer te bereiken zonder tijd te verspillen. Maar ze zijn niet de enige beschikbare integratietools en ook niet de enige die je zou moeten gebruiken.

Om je projectmanagement taken te optimaliseren en de automatisering van je workflow te vergemakkelijken, kun je terecht bij ClickUp. Het platform voor projectmanagement dat je al kent en waar je dol op bent, is onmisbaar voor teams die hun productiviteit willen verhogen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif To-dos nakijken en taken automatisch beheren in ClickUp-taak /$$$img/

Vul uw automatiseringen aan en krijg meer Klaar met ClickUp's projectmanagement ecosysteem

Verhoog de productiviteit van uw organisatie door ClickUp te verbinden met de rest van uw technische stack. ClickUp integreert met meer dan 1000 apps en diensten, waaronder populaire CRM-tools, ontwerpplatforms en marketingservices. U kunt uw ClickUp account zelfs koppelen aan Zapier om workflows te creëren en automatiseren die ClickUp verbinden met andere webservices. ClickUp's integraties in combinatie met de ingebouwde ClickUp Automatiseringen functie, kunt u terugkerende handelingen automatiseren en processen stroomlijnen. U kunt in ClickUp toewijsbare taken creëren wanneer specifieke gebeurtenissen, zoals het ontvangen van een nieuwe lead of serviceticket, plaatsvinden in uw geïntegreerde apps.

Dankzij de ingebouwde flexibiliteit van het afspeelformulier kunt u aangepaste workflows maken om aan uw behoeften te voldoen, of u nu een marketingcampagne, een softwareontwikkelingsproject of de verkooppijplijn beheert. Je hebt altijd de juiste workflow voor elk proces.

ClickUp beste functies

Het integreert met Zapier en meer dan 1000 andere apps en diensten

Het biedt totale controle over je workflows, zodat je complexe bedrijfsprocessen kunt organiseren, inclusief verkoop- en marketinggegevens

Dankzij de uitstekende samenwerkingstools kun je verbinding maken met teamleden, zodat iedereen de gegevens ontvangt die ze nodig hebben

ClickUp limieten

Het is geen echt Zapier-alternatief, omdat u geen verbinding kunt maken tussen twee webservices via het ClickUp platform

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ beoordelingen)

Klaar om uw projectmanagement en automatisering van werkstromen naar een hoger niveau te tillen? ClickUp stelt uw teams in staat om efficiënt te werken, taken te automatiseren en samen te werken.

Met uitgebreide ondersteuning en integratiemogelijkheden, waaronder een verbinding met Zapier, kunt u de aangepaste workflows maken die u nodig hebt om een soepele werkstroom tussen alle apps in uw technologiestapel te garanderen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar het verschil in het beheren van uw taken en projecten.