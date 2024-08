10 onmisbare tools voor automatisering van bedrijfsprocessen in 2024

Loopt jouw team vast op repetitieve taken en pietluttige handmatige processen?

Soms is er geen ontkomen aan om dingen handmatig te doen. Maar het is nog nooit zo eenvoudig geweest om bedrijfsprocessen te automatiseren dankzij innovaties op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI).

Je hoeft niet te weten hoe je moet coderen of hoe je modellen voor machine learning moet maken. Met automatiseringstools voor bedrijfsprocessen is het een makkie om automatisering te introduceren bij niet-technische leden van het team, zolang je maar de juiste oplossing kiest. 🛠️

Het kiezen van een tool voor procesautomatisering is geen sinecure, dus denk goed na voordat je het toewijst. Daarom laten we zien waar je op moet letten bij tools voor procesautomatisering en delen we onze top 10 van favoriete tools voor procesautomatisering platforms voor procesautomatisering van 2024.

Er zijn zoveel tools voor procesautomatisering op de markt, maar op zijn minst moet je werkstroom automatisering software moet de volgende functies bieden.

Robotic process automation (RPA): RPA is een mooie manier om te zeggen dat de software bots gebruikt om Taken voor je te doen. Sommige platforms bieden alleen op triggers gebaseerde automatiseringen, wat geweldig is, maar RPA neemt nog meer tijdrovende Taken van je bord

Integraties: We hebben het hier niet alleen over verbindingen met Zapier. Zoek naar oplossingen die integreren met Excel, Gmail, Slack, sociale media en andere platforms die u gebruikt

Schaalbaarheid: Je moet de automatiseringstool voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. In het begin zou je het bijvoorbeeld alleen kunnen gebruiken voor de invoer van gegevens, maar na verloop van tijd breid je het uit naarprocessen te analyseren en te verbeteren voor boekhouding, marketing en meer

Gebruiksvriendelijke interface: Hoe intuïtiever een oplossing, hoe sneller u er waarde uit zult halen. Kies voor procesautomatiseringssoftware die no-code of low-code is. Een drag-and-drop interface is ook een must-have

Je bedrijf heeft meer clients nodig om te groeien, maar als de werklast van je team maximaal is, is het tijd om knelpunten te elimineren met de kracht van robots. 🤖

Met de juiste tool voor procesautomatisering, WERKEN zal je team sneller werken terwijl ze hun vergadering doelstellingen en sleutel resultaten (OKR's) .

Als u in de markt bent voor een business procesbeheer tool te gebruiken, hebben we al het onderzoek voor je gedaan. Bekijk onze lijst met de top 10 tools voor procesautomatisering om inefficiëntie voor eens en voor altijd te elimineren.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Schakelen tussen een dozijn browsertabbladen en programma's op uw computer kost veel te veel tijd. In plaats van e-mails, documenten en gegevens op te zoeken, houdt u alles op dezelfde plaats met ClickUp.

Dat klopt: 's werelds favoriet tool voor projectmanagement is ook een topkandidaat voor procesautomatisering. 🙌 ClickUp Automatisering stroomlijnt zowat elk aspect van uw werkstroom, van handoffs tot goedkeuringen en afhankelijkheid. ClickUp's tool voor procesautomatisering haalt handmatige inspanningen van het bord van uw teams om tijd te besparen, menselijke fouten te verminderen en gegevensgestuurde besluitvorming te stimuleren.

Het heeft genoeg kracht om zelfs de meest complexe SOP's te ondersteunen. Vertrouw op ClickUp voor het automatiseren van lastige taken zoals:

Statuswijzigingen

Taken toewijzen

Opmerkingen plaatsen

Automatiseringen eenvoudig beheren in ClickUp

Er zijn meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen om uit te kiezen, maar u bent vrij om een van de onze te kopiëren en aan te passen om iets unieks te maken. Kies gewoon een trigger en voorwaarde - ClickUp zal alles vanaf daar beginnen te routeren. 📍

Maar dat is nog niet alles. ClickUp wordt geleverd met honderden handige sjablonen om de productiviteit te verhogen .

Probeer de ClickUp Proces efficiënt aanmaken sjabloon om uw bedrijfsprocessen van begin tot eind te visualiseren. Het wordt een fluitje van een cent om automatiseringen te maken als u precies begrijpt wat u met het proces wilt doen. 🎯

ClickUp beste functies

ClickUp AI helpt u nog meer tijd te besparen als de enige AI-assistent op maat van uw rol

U kunt ClickUp Automatiseringen verbinden met apps zoals Twilio, Slack, Dropbox, Calendly en Google Spreadsheets om al uw werk in één platform af te handelen

Nog te doenreengineering van bedrijfsprocessen metClickUp Whiteboards enMindmaps* Volg het succes van uw nieuwe processen in realtime met uwClickUp Dashboard ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, die beginners in het begin soms verwarrend vinden

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. CMW-laboratorium

Via CMW laboratorium CMW maakt automatiseringssoftware voor bedrijfsprocessen (BPA) om de productiviteit te verhogen en de arbeidskosten te verlagen. Het presenteert zichzelf als een complete automatiseringsoplossing met apps voor alles van gegevensanalyse tot rapportage.

Het beste van alles is dat je geen technische gebruiker hoeft te zijn om CMW Lab te gebruiken. Het is ontworpen voor niet-technische mensen, dus je kunt je weg naar de overwinning slepen. 🏆

CMW Lab beste functies

Gebruik de Visual Process Designer om snel uw eigen automatiseringen te modelleren - geen code nodig

CMW Lab is cloudgebaseerd, dus u hoeft geen speciale software te downloaden

Vereenvoudig de invoer van gegevens met de Visual Form Builder van CMW Lab

CMW Lab integreert met verschillende oplossingen, waaronder Microsoft Outlook

CMW Lab limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om klantenservice te bereiken

Anderen zeggen dat de interface niet gebruikersvriendelijk is en traag laadt

CMW Lab prijzen

Neem contact op voor prijzen

CMW Lab beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (110+ beoordelingen)

4.6/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (370+ beoordelingen)

3. ActiveBatch

Via ActiveBatch ActiveBatch is een flexibele tool voor procesautomatisering die verbinding maakt met elke applicatie of server. Verbind uw CRM, ERP, business intelligence en andere tools met ActiveBatch en laat de robots alles afhandelen, van taakbeheer voor de klantervaring.

Als je een beetje code kent, gebruik dan de low-code REST API-adapter van ActiveBatch voor meer aangepaste werkstromen .

ActiveBatch beste functies

De tool werkt op elk apparaat

ActiveBatch Job Scheduler is een workflow builder ontworpen voor cross-functionele teams

De REST API Adapter maakt het mogelijk om vrijwel alles te automatiseren (zolang je een beetje code kent)

ActiveBatch integreert naadloos met Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint en meer

ActiveBatch limieten

Gebruikers zeggen dat het moeilijk is om bepaalde functies te vinden in ActiveBatch

Anderen zeggen dat op gebeurtenissen gebaseerde triggers niet altijd betrouwbaar zijn

ActiveBatch prijzen

Neem contact op voor prijzen

ActiveBatch beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

4.6/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (55+ beoordelingen)

4. ProcessMaker

Via ProcessMaker Het is duur, maar mensen houden van ProcessMaker omdat het de kracht van zowel procesautomatisering als AI combineert. Als je andere automatiseringstools hebt geprobeerd en op een muur bent gestuit, kan dit een nuttige optie zijn die intelligent machinaal leren bevat. 💡

FYI, ProcessMaker heeft ook gespecialiseerde aanbiedingen voor banken en het hoger onderwijs, die je kunnen helpen om hoofdpijn over compliance te voorkomen.

ProcessMaker beste functies

Op triggers gebaseerde automatiseringen ondersteunen met een AI-beslissingsengine

Intelligente documentverwerking (IDP) voor het extraheren, classificeren en identificeren van ongestructureerde gegevens

ProcessMaker heeft AI-gestuurde natuurlijke taalverwerking (NLP) om dingen te versnellen

Gebruik de kant-en-klare sjablonen van ProcessMaker of maak uw eigen sjabloon

ProcessMaker limieten

U moet wat code kennen om ProcessMaker effectief te gebruiken

Sommige gebruikers wensen functiespecifieke dashboards en UI

Prijzen van ProcessMaker

Platform: $ 1.475/maand voor onbeperkte gebruikers

$ 1.475/maand voor onbeperkte gebruikers Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise+: Neem contact op voor prijzen

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

4.3/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (175+ beoordelingen)

5. Kissflow

Via Kissflow Kissflow is een ander soort tool voor procesautomatisering met unieke back-end installaties voor IT, ontwikkelaars, eigenaren van processen en zakelijke gebruikers. Als meerdere afdelingen of teams deze automatiseringstool gaan gebruiken, maakt Kissflow het gemakkelijk om met weinig aanpassingen van start te gaan. 🏃

Voor dit platform moet je nog steeds een beetje code kennen. Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, zul je de voordelen zien van Kissflow's form-first automatiseringsregels.

Kissflow beste functies

Gebruik Case Management boards voor het bijhouden van problemen en case management

Kissflow biedt connectors zonder code

Maak een extern portaal voor leveranciers, klanten en medewerkers

Toegang tot sjablonen voor inkoop, financiën, personeelszaken en bedrijfsvoering

Kissflow limieten

Sommige gebruikers rapporteren trage responstijden en problemen met het exporteren van gegevens en rapporten

Andere gebruikers rapporteren negatieve ervaringen met klantenservice

Kissflow prijzen

Basis: $1.500/maand

$1.500/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kissflow beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (530+ beoordelingen)

4.3/5 (530+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft Bonitasoft is een van die tools voor procesautomatisering die vooral door ontwikkelaars worden gebruikt. Of je nu front-end, back-end of full-stack werkt, Bonitasoft versnelt de automatisering van processen voor je met eenvoudige low-code tools.

Je hebt volledige controle over geautomatiseerde Taken en drag-and-drop elementen. Het automatiseert zelfs de implementatie, dus als uw bedrijf een eigen app heeft, kan dit de automatiseringstool voor u zijn.

Bonitasoft beste functies

Taken toewijzen op basis van je organigram

KPI's bewaken

Beheer gestructureerde en ongestructureerde gegevens met Bonitasoft case management

Verbindt Bonitasoft met CRM's, ECM's, ERP's, social media sites, webservices, databases en meer

Bonitasoft limieten

De gebruikersinterface is niet de modernste die we hebben gezien

Bonitasoft is een beetje technisch, waardoor het het meest geschikt is voor IT teams

Bonitasoft prijzen

Neem contact op voor prijzen

Bonitasoft beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4 beoordelingen)

4.5/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

7. ConnectWise

Via ConnectWise ConnectWise heeft een duizelingwekkend aantal tools in zijn softwaresuite die ontworpen zijn voor managed services providers (MSP's). Als je geen professioneel IT-bedrijf bent dat diensten aanbiedt aan andere bedrijven, is deze tool niet op jou van toepassing.

Maar als je een IT-bedrijf bent, automatiseert ConnectWise PSA alles, van offertes tot feedback van klanten tot IT-documentatie. Het verzamelt zelfs gegevens om de prestaties van je bedrijf te benchmarken. 📈

ConnectWise beste functies

De SmileBack tool verzamelt automatisch feedback van klanten

ConnectWise PSA stroomlijnt online facturering, helpdesktickets en inkoop in de toeleveringsketen

Beheer alle taken, projecten en timesheets op één plek

ConnectWise CPQ automatiseert offertes en voorstellen

ConnectWise limieten

Verschillende gebruikers vermelden negatieve ervaringen met training en ondersteuning

Anderen zeggen dat de apps te ongelijksoortig zijn

ConnectWise prijzen

Neem contact op voor prijzen

ConnectWise beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (460+ beoordelingen)

3.9/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.⅕ (230+ beoordelingen)

8. Quixy

Via Quixy Quixy is een tool voor procesautomatisering zonder code voor het ontwikkelen van apps, het automatiseren van workflows en het automatiseren van bedrijfsprocessen. Je hebt de ultieme controle over de gebruikerservaring in dit 100% aanpasbare platform.

Brainstorm processen voordat je ze implementeert in de visuele interface van Quixy. Er is geen limiet aan het aantal stappen dat je kunt toevoegen, dus maak het zo complex als je zelf wilt. 🧠

Quixy beste functies

Maak je eigen webapplicaties in een eenvoudige drag-and-drop interface

Krijg toegang tot geavanceerde functies zoals gezichtsherkenning en QR code scanning

Kies uit sequentiële, parallelle en voorwaardelijke workflows

Quixy biedt apps en sjablonen voor het bijhouden van sollicitanten, onboarding van werknemers, projectmanagement en meer

Quixy limieten

Quixy heeft niet veel documentatie om nieuwe gebruikers te helpen navigeren door het platform

Sommige gebruikers hebben moeite met navigeren in het systeem

Quixy prijzen

Platform: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Solution: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Quixy beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (125+ beoordelingen)

5/5 (125+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

9. Camunda

Via Camunda Camunda gebruikt voorspellende intelligentie, generatieve AI en augmented intelligence om AI te mengen met uw bedrijfsprocessen. Het maakt gebruik van een open architectuur die goed integreert met alle gangbare webframeworks, waardoor compatibiliteit geen probleem is.

Camunda biedt ook dashboards voor de gezondheid van processen, zodat je kunt zien hoe effectief je nieuwe automatiseringen zijn. Het nadeel is dat dit platform code vereist, dus dit kun je het beste overlaten aan je development team. 🧑‍💻

Camunda beste functies

Camunda sluit aan op elk proces endpoint, dus de gebruiksmogelijkheden zijn eindeloos

Bouw met Java, Go, knooppunt.js, Python of C#

Camunda Modeler bouwt procesdiagrammen via het web of desktop

Camunda beperkingen

De Form Builder is een drag-and-drop tool voor het bouwen van workflows die nog steeds menselijke interactie vereisen

Sommige gebruikers rapporteren dat er niet genoeg goede documentatie is, waardoor het moeilijk kan zijn om instellingen te maken en te navigeren

Camunda prijzen

Gratis voor maximaal vijf gebruikers

Starter: $103 (€99)/maand voor 10 gebruikers

$103 (€99)/maand voor 10 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Camunda beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (9 beoordelingen)

10. Nintex

Via Nintex Zou het niet fijn zijn om een tool te hebben die automatiseringsmogelijkheden voor u identificeert? Nou, dat is precies wat Nintex doet.

Nintex gebruikt AI om uw Taken te ontleden en uw processen te ontdekken en te documenteren. Van daaruit automatiseert het platform alles, inclusief processen in kaart brengen en documentbeheer om uw team veel tijd te besparen. ⌛

Nintex beste functies

Probeer Nintex analytics om de prestaties van automatisering te verbeteren

Nintex genereert automatisch documenten voor e-handtekeningen

De tool bevat RPA-bots om workflows te versnellen

Visualiseer uw procesgegevens om verbeterpunten te vinden

Nintex beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het platform ingewikkeld en onhandig wordt

Andere gebruikers wensen meer integraties

Nintex prijzen

Pro: $25.000 per jaar

$25.000 per jaar Premium: $50.000 per jaar

$50.000 per jaar Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Nintex beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

Werkstroombeheer gemakkelijk gemaakt

Uw team is al het neusje van de zalm, maar automatisering van de werkstroom software zal uw personeel naar een hoger niveau tillen. Laat handmatige taken achterwege en bespaar meer tijd door gebruik te maken van de beste tools voor procesautomatisering van 2024. ✨

Automatisering is een must-have, maar zelfs dan scheiden de meeste van deze platforms je automatiseringen nog steeds van je eigenlijke werk. Tijd besparen en houd alles op dezelfde plaats met ClickUp. Wij geven u het voordeel van een alles-in-één tool en een aantal serieus krachtige automatiseringen.

Het beste van alles is dat ClickUp Free Forever is. Meld u nu aan voor ClickUp -geen krediet nodig.