10 beste tools voor werkprioritering in 2024

Er is niet genoeg tijd in een werkdag om elke dagelijkse taak af te krijgen, laat staan die lopende projecten met meerdere stappen en wegversperringen. Daarom is prioriteiten stellen op het werk een ongelooflijk waardevolle vaardigheid om te leren. Gelukkig hoef je geen expert te zijn op het gebied van productiviteit! Er zijn genoeg hulpmiddelen die het proces vereenvoudigen.

In dit artikel bespreken we de beste hulpmiddelen voor het prioriteren van werk die momenteel beschikbaar zijn. Elk hulpmiddel heeft voor- en nadelen en unieke functies. Laten we op zoek gaan naar de beste prioriteringstools voor jouw team, zodat je dingen Klaar kunt krijgen in de meest optimale bestelling.

Wat moet je zoeken in een prioriteitenhulpmiddel?

Elk team heeft andere behoeften als het gaat om prioriteringstools, maar dit zijn algemene must-haves die de moeite waard zijn om op te letten als je je eigen lijst samenstelt.

De beste tools voor prioriteitstelling helpen teams:

Een hoofdlijst samenstellen van alle geplande activiteiten of verzoeken om productupdates

Tijdgevoelige taken en taken met de hoogste prioriteit identificeren en de taken met een lage prioriteit voor een andere dag bewaren

Gegevens en klantinzichten verzamelen om weloverwogen beslissingen te nemen

Hun eigenproductiviteit hacks* Zien of ze genoeg tijd hebben om een productupdate te verzenden op basis van resources

Stroomlijn debesluitvormingsproces door taken te prioriteren

Strategische beslissingen nemen overtoewijzing van middelen en beheer van werklast* Verwijder persoonlijke vooroordelen ten gunste van realistische meetgegevens

Focus op updates met een grote impact, dringende taken en quick wins

Stroomlijn het proces metsjablonen voor taakbeheer* Visuele abonnementen maken op een manier die voor hen werkt - of dat nu Kanban-borden of Gantt grafieken zijn

Gebruik gestandaardiseerde prioriteringstechnieken of maak hun eigen matrix van prioriteiten

Een manier vinden om taken te organiseren op een manier die bij hen past methodologie voor projectmanagement -zoals Agile of Scrum

In één oogopslag zien wat er nu moet gebeuren om wegversperringen te voorkomen en deadlines te halen

Belangrijk werk snel en op de meest effectieve manier Klaar krijgen

Gebruik deze lijst wanneer je potentiële tools doorwerkt. Zoek uit wat je team nodig heeft en wat minder belangrijk is, en gebruik dan deze gids om je te helpen de juiste tools te vinden beste hulpmiddel voor productiviteit te vinden of werklastprioriteringsproces voor jou.

De 10 beste softwarehulpmiddelen voor prioriteiten stellen

De juiste prioritering van projecten een hulpmiddel kan je helpen om je aandacht te richten op je meest waardevolle en belangrijkste taken, zodat je elke dag beter kunt werken. Het is niet altijd eenvoudig om de beste tool voor je team te vinden, maar we hebben een aantal van onze favorieten op een rijtje gezet om je te helpen bij je beslissing.

Bekijk onze lijst met de beste softwaretools voor het prioriteren van producten en taken die momenteel verkrijgbaar zijn. Leer hun functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen kennen.

bepaal waar u de volgende keer aan moet werken met de Prioriteitenmatrixsjabloon van ClickUp_

ClickUp is een platform dat verschillende van uw teamtools kan vervangen, zodat u op één centrale plek kunt organiseren, communiceren en werken. Het is ideaal voor teams die samenwerken, waarde hechten aan productiviteit en betere resultaten willen behalen door zich te richten op wat belangrijk is.

De flexibiliteit van de ClickUp-functies voor projectmanagement betekent dat u uw belangrijke taken kunt organiseren en optimaliseren op de manier die voor uw team het meest zinvol is. Meer informatie hoe u prioriteit kunt geven aan taken op het werk maak dan gebruik van onze sjablonen om het proces te stroomlijnen.

Gebruik de ClickUp prioriteit matrix sjabloon of Sjabloon voor effectinspanningsmatrix om visueel in te schatten waar je als volgende aan moet werken, of organiseer je Taken met onze Sjabloon om dingen nog te doen . Je kunt ook je eigen systeem bouwen en onze eenvoudige vlaggen gebruiken om je te helpen prioriteiten te stellen bij het volgende werk.

ClickUp beste functies

Stel de prioriteit van taken in met ons gebruiksvriendelijke vlaggensysteem

Lijsten met taken sorteren op hoogste prioriteit, mate van belangrijkheid en deadlines om u te helpen prioriteiten te stellen

Zien waar wegversperringen zijn met behulp van afhankelijkheid

Uw eigen filters maken om zo goed mogelijk te werken

Krachtige functies voor Taakbeheer om samen te werken, te organiseren en op tijd uit te voeren

Onlangs gestemd#1 software voor projectmanagement in 2023 door G2

ClickUp limieten

Sommige gebruikers vinden de software in het begin overweldigend, dus het duurt even voordat ze het volledig kunnen gebruiken

De mobiele app heeft enkele beperkingen, maar daar komt verandering in met de komst vanClickUp 3.0 ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen)

4.7/5 (6.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. ProductPlan

via ProductPlan ProductPlan helpt teams om een beter weergave te krijgen van hun productstrategie . Deze softwaretool is ontworpen om gebruikers te helpen bij het maken van productroutekaarten voor individuele Taken, initiatieven van teams en projecten van het bedrijf.

ProductPlan beste functies

Stel waarden in en gebruik ze om snel prioriteiten te stellen voor Taken

Synchroniseer uw gegevens van uw meest gebruikte tools

Zie wat er gebeurt met een eenvoudige tabel layout

Integreer met tools die u al gebruikt, zoals GitHub of Jira

ProductPlan limieten

Sommige functies voor bewerking zijn beperkt tot de maker van het blad, wat voor sommige teams een uitdaging kan zijn

Sommige gebruikers wilden dat het makkelijker was om het overzicht te delen met teamleden en teamleiders

ProductPlan prijzen

Basis: $39 per editor per maand

$39 per editor per maand Professioneel: $69 per editor per maand

$69 per editor per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ProductPlan beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (140+ beoordelingen)

4.4/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

3. Scoro

via Reveall Reveall is ontworpen met productontdekking in gedachten. Het is gebouwd voor teams die holistischer willen werken met productstrategie en klantinzichten om een beter product en een betere ervaring te leveren.

Reveall beste functies

Een handig scoresysteem helpt gebruikers bij het identificeren van de meest waardevolle Taken en verbeteringen

Productvoorstellen en -updates op een effectievere manier prioriteren

Resultaten bijhouden naast hun gerelateerde doelen voor het product

Beschikbare integraties met uw bestaande software

Reveallimieten

Sommige gebruikers zouden willen dat het ontwerp van de tool moderner en eigentijdser aanvoelde

Rapportage aan clients of teamleiders op een visueel aantrekkelijke manier kan een uitdaging zijn

Reveall prijzen

Starter: $24 per gebruiker per maand

$24 per gebruiker per maand Business: $49 per gebruiker per maand

$49 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Reveall beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (1 beoordeling)

3.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.7/5 (5+ beoordelingen)

5. Productbord

via airfocus Airfocus is een platform voor productbeheer ontworpen om teams te helpen werken aan wat het belangrijkst is. Tools voor productprioritering zoals Airfocus helpen bij uw besluitvormingsproces. Het prioriteringsmodel heeft functies die rekening houden met feedback van klanten, strategie en het effectief prioriteren van taken.

airfocus beste functies

Organiseer uw roadmap en werkstroom rond de belangrijkste taken

Gebruik ingebouwde of aangepaste prioriteringskaders om effectiever te werken

Identificeer tijdverspillende taken en verborgen kansen in uw productbacklog

Sessies "Priority Poker" organiseren om prioriteit te geven aan taken en ze gezamenlijk te scoren

airfocus beperkingen

Sommige gebruikers melden dat ze meer presentatiemogelijkheden wensten

De leercurve kan vrij steil zijn voor nieuwe gebruikers

airfocus prijzen

Essential: $23 per gebruiker per maand

$23 per gebruiker per maand Geavanceerd: $83 per gebruiker per maand

$83 per gebruiker per maand Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

airfocus beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Aha!

via Aha!Aha! is een prioriteringstool die is gebouwd met teams voor productontwikkeling in gedachten. De functies maken het gebruikers gemakkelijk om roadmaps voor producten op te stellen, ideeën te crowdsourcen en de levering van productupdates te beheren en te optimaliseren.

Aha! beste functies

Zeer visuele productroadmaps maken

Score en prioriteer proces functies op basis van je eigen product waarde scores

Bouw één plek om klantinzichten te zien en in uw voordeel te gebruiken

Stroomlijn levering met werkstroomborden die product- en engineeringteams verbinden

Aha! limieten

Sommige klanten willen meerautomatisering van de werkstroom functies

De flexibele aard van het product betekent dat het in het begin overweldigend kan zijn

Aha! prijzen

Aha! splitst hun prijzen op per product. Je kunt je abonneren op de onderdelen van het platform die je team wil gebruiken.

Aha! Roadmaps: Vanaf $59 per gebruiker per maand

Vanaf $59 per gebruiker per maand Ideeën: Vanaf $39 per gebruiker per maand

Vanaf $39 per gebruiker per maand Aha! Create: Gratis abonnement beschikbaar met betaalde abonnementen vanaf $10 per gebruiker per maand

Gratis abonnement beschikbaar met betaalde abonnementen vanaf $10 per gebruiker per maand Ontwikkelen: Vanaf $9 per gebruiker per maand

Aha! beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

Vergelijk_ Aha tegen Jira !

8. Ambacht.io

via Ambacht.io Craft.io is een alles-in-één productbeheerplatform dat teams helpt sterkere producten te bouwen dankzij op feiten gebaseerde productontwikkelingsbeslissingen. De functies van het platform voor het stellen van prioriteiten maken het eenvoudig voor teams om effectievere cycli voor productreleases in te plannen, zodat je alle taken kunt beheren in een bord in de stijl van een to-do lijst.

Craft.io beste functies

Gebruik eenvoudig het prioriteringstype waaraan je de voorkeur geeft - inclusief MoSCoW, WSJF, RICE en meer

Gebruik de formulebouwer om je eigen prioriteitensysteem voor producten te maken

Geef gewicht aan niet-standaard gebieden van uitmuntendheid met teamspecifieke prioriteitsscores

Plan productcycli op basis van uw prioritering van wat belangrijk is

Craft.io beperkingen

Sommige gebruikers geven aan dat de gebruikersinterface soms overweldigend kan zijn

Het platform is sterk gericht op teams die zich bezighouden met productmanagement, wat misschien niet aansluit bij de behoeften van anderen

Craft.io prijzen

Essentieel: $49 per gebruiker per maand

$49 per gebruiker per maand Pro: $109 per gebruiker per maand

$109 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Craft.io beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

9. Google bijhouden

via Google bijhoudenGoogle bijhouden is de versie van de softwaregigant van een app om aantekeningen te maken. Hoewel het niet zo'n uitgebreide functie heeft als andere prioriteringstools op de markt, kan Google Keep een geweldig gratis alternatief zijn als je team op zoek is naar iets heel lichts en gebruiksvriendelijk.

Google Keep beste functies

Notities schrijven en delen met de rest van je team op één plek

Taken en acties prioriteit geven door ze vast te maken in Google Keep

Op tijd gebaseerde herinneringen instellen om op schema te blijven

Integreert naadloos met de rest van de producten van Google

Google Keep limieten

Er is een gebrek aan traditionele hulpmiddelen voor het prioriteren van producten, dus sommige gebruikers vinden dat het ontbreekt aan functies

Scoren en prioriteiten stellen zijn gebaseerd op je eigen persoonlijke gedachten in plaats van een geavanceerd scoresysteem

Google Keep prijzen

Gratis

Google Keep beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Evernote Teams

via Evernote TeamsEvernote Teams is de versie van de app voor het maken van aantekeningen voor teams, ontworpen met samenwerking als focus. Gebruikers kunnen aantekeningen schrijven en delen, samenwerken en teamkennis opslaan op één locatie. Hoewel het in de eerste plaats bedoeld is voor aantekeningen en het delen van kennis, kan het ook worden gebruikt als een lichtgewicht prioriterings- of hulpmiddel voor project planning .

Evernote Teams beste functies

Eenvoudiger samenwerken in realtime of asynchroon met gedeelde aantekeningen

Sjablonen gebruiken om je eigen prioriteitenmatrix te maken

Deel je prioriteringsproces met belanghebbenden buiten de app

Bouw je eigen bedrijfswiki die advies geeft over hoe je prioriteit kunt geven aan taken en updates

Evernote Teams limieten

Het is niet strikt gebouwd als een prioriteringstool, dus alle relevante tools voor projectmanagement zijn beperkt

Sommige gebruikers wensen meer aangepaste opties

Evernote Teams prijzen

Vanaf $14,99 per gebruiker per maand

Evernote Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

Of u nu een gestandaardiseerde prioriteringsmethode wilt gebruiken of uw eigen methode wilt creëren, deze softwaretools helpen u daarbij. Gebruik deze gids om de beste prioriteringstools voor je team te vinden, zodat je werk op de meest effectieve manier kunt prioriteren.

Als je team klaar is om te investeren in een systeem voor projectmanagement of projecttaken dat verder gaat dan het helpen prioriteren, clickUp proberen . Onze functie Taakprioriteiten maakt het u gemakkelijk om uit te zoeken waar u als volgende aan moet werken en maakt deel uit van ons alles-in-één systeem voor productiviteit en projectmanagement.