11 Gratis sjablonen voor taakbeheer in ClickUp & Excel

Projectmanagement is een ingewikkelde zaak. Je moet het juiste team samenstellen, een goede strategie uitstippelen en de juiste hulpmiddelen vinden.

Maar zelfs als je al deze elementen op hun plaats hebt, kan er nog van alles misgaan.

De boosdoener? Slecht taakbeheer. Zonder een goede organisatie op taakniveau kunnen zelfs de beste plannen niet aan de verwachtingen voldoen.

Dat is waar sjablonen voor taakbeheer om de hoek komen kijken. Ze bieden een eenvoudige manier om taken te prioriteren en ervoor zorgen dat er niets tussen jou en de perfectie van het projectmanagement komt.

Van eenvoudige dagelijkse taakplanners tot uitgebreide kanban-borden er is altijd wel een sjabloon dat perfect past bij de workflow van jou of je team. In dit artikel nemen we 11 van onze favoriete gratis sjablonen voor taakbeheer met je door om je workflow te stroomlijnen en je productiviteit te optimaliseren. Aan de slag dus!

Wat is een sjabloon voor taakbeheer?

Een sjabloon voor taakbeheer is een document waarmee individuen of teams specifieke taken kunnen plannen, prioriteren en bijhouden. Sjablonen bevatten meestal functies zoals vervaldatums, verantwoordelijken en voltooiingspercentages om je te helpen georganiseerd te blijven en je projecten op schema te houden.

Sjablonen voor taakbeheer bevatten meestal ook meerdere weergaven. Ze kunnen bijvoorbeeld een kanban-bordweergave bevatten, zodat teams gemakkelijk kunnen zien hoe ver elke taak is in de workflow. Daarnaast kunnen ze een Gantt-diagram bevatten, zodat teams de komende voltooiingsdata kunnen zien en hun dagen en weken dienovereenkomstig kunnen plannen.

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

In tegenstelling tot een sjabloon voor projectbeheer dat zich richt op bredere bedrijfsresultaten en -doelen, is een sjabloon voor taakbeheer gericht op specifieke taken die deel uitmaken van deze grotere projecten. Daarom zijn sjablonen voor taakbeheer ontworpen om teams uiteindelijk te helpen bij het voltooien van de taak die ze toegewezen hebben gekregen.

Wat maakt een goed sjabloon voor taakbeheer?

Een goed sjabloon voor taakbeheer is georganiseerd en zorgt ervoor dat mensen snel kunnen vinden wat ze nodig hebben zonder afgeleid te worden door rommel. Dit kan worden bereikt door een slim ontwerp en meerdere weergaveopties die verschillende delen van het document benadrukken.

Het moet ook flexibel zijn en mensen in staat stellen het document aan te passen aan hun eigen individuele behoeften. Dit betekent dat ongeacht of u een bedrijfsbreed project plant of alleen uw meest productieve dinsdag, deze sjabloon u kan helpen uw doelen te bereiken.

Tot slot moet het handig zijn. Niemand wil veel tijd besteden aan het invullen van een planningsdocument. Een goede sjabloon moet het mogelijk maken om op een slimme manier gegevens te importeren van welke taakbeheersoftware die u gebruikt.

Op deze manier kun je minder tijd besteden aan het optimaliseren van je sjabloon en meer tijd aan werken, ontspannen of gewoon jezelf zijn.

11 Gratis sjablonen voor taakbeheer

Als je op zoek bent naar een gratis en perfecte manier om al je taken en projecten bij te houden, bekijk dan deze 11 gratis sjablonen voor taakbeheer van ClickUp en Excel.

1. ClickUp Taakmanagement Sjabloon

Houd al uw taken georganiseerd op één plek met deze sjabloon

Beter taakbeheer is iets dat elk team kan gebruiken. Zelfs als je denkt dat je team het al goed doet, is er altijd ruimte voor beter teamwork, synergie en tijdmanagement.

Voor teams die hun taakbeheer naar een hoger niveau willen tillen, is de ClickUp Taakbeheersjabloon is een perfecte oplossing. Deze sjabloon heeft alle functies die u nodig hebt om georganiseerd te blijven en de taken te volgen die u helpen om alles af te ronden projectdoelen waar je naartoe werkt.

Deze sjabloon bevat kant-en-klare aangepaste velden zodat je in één oogopslag kunt zien wie verantwoordelijk is voor die taak en wanneer hij verwacht klaar te zijn. Bovendien organiseert het projecttaken in drie hoofdlijsten- Actie-items ideeën en Backlog, zodat u flexibel de informatie kunt vinden die u zoekt.

Maar de echte kracht van deze sjabloon ligt in de meerdere weergaven. De gegevens die je in deze sjabloon stopt, worden automatisch geordend op prioriteit, afdeling of taakstatus. Op deze manier kun je dit document eenvoudig gebruiken op de manier die het meest nuttig is voor jou en je team.

De ClickUp sjabloon voor taakbeheer is perfect voor teams van alle groottes die georganiseerd willen blijven terwijl hun werkdruk aanpakken . Begin vandaag nog via onderstaande link! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Taakbeheer per afdeling Sjabloon

Bekijk eenvoudig waar elk team momenteel aan werkt

Heb je moeite om georganiseerd te blijven als het gaat om afdelingsoverschrijdende initiatieven?

Wanneer u met meerdere afdelingen of teams aan één doel werkt, kan het veel werk zijn om georganiseerd te blijven, maar onze Sjabloon voor taakbeheer per afdeling van ClickUp kan u daarbij helpen.

Deze sjabloon organiseert al uw taken op basis van de afdeling die ze moet uitvoeren. Je kunt niet alleen zien welke taken in uitvoering zijn, maar je kunt ook informatie krijgen zoals einddata, prioriteitsniveaus of voltooiingspercentages.

Je zult nooit meer berichten krijgen met de vraag wie de leiding heeft over welke taak en wanneer je die kunt verwachten. Dit document geeft iedereen een overzicht van wat er in je hele projectteam gebeurt.

Wordt het niet eens tijd dat jouw afdeling wat broodnodige organisatorische hulp krijgt? Download deze sjabloon vandaag nog om aan de slag te gaan. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Taakbeheer op prioriteit sjabloon

Sorteer al je taken in de lijstweergave op prioriteit om te weten waar elke taak zit en wat eerst aandacht nodig heeft

In elke organisatie zijn er honderden of duizenden taken tegelijk.

Sommige zijn onvermijdelijk belangrijker dan andere. Bijvoorbeeld, het toevoegen van werknemersbiografieën aan uw website kan een leuke touch zijn, maar het is minder belangrijk dan het afronden van uw nieuwe productlancering.

Als je ervoor wilt zorgen dat je team werkt aan de taken die er het meest toe doen, pak dan een exemplaar van ClickUp's Taakbeheer op Prioriteit Sjabloon . Met deze sjabloon kunt u alle openstaande taken voor uw team georganiseerd op prioriteit zien.

Met deze weergave kun je ervoor zorgen dat teamleden altijd eerst de meest missiekritische taken prioriteit geven. Op deze manier kunnen jij of je teamleden proactief knelpunten vermijden en belangrijke projecten op tijd afronden. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Taakbeheer Bord Sjabloon

Beheer eenvoudig taken in het hele team en gebruik aangepaste weergaven zoals Board view om werk efficiënter te delegeren

Vind je dat veel van je taken veel samenwerking vereisen?

Zo ja, dan is de ClickUp Taakbeheer Bord Sjabloon is voor u gemaakt. Deze sjabloon heeft een klassiek kanban-bordontwerp, waardoor het voor teams gemakkelijk is om te visualiseren hoe ver elke taak in de workflow is.

De bordweergave maakt het ook veel gemakkelijker om samen te werken met andere belanghebbenden en notities of beschrijvingen voor elke taak toe te voegen. Bovendien is het volledig aanpasbaar, zodat je het aan je workflow kunt aanpassen.

Met slechts een paar toetsaanslagen voeg je vervaldatums, verantwoordelijken en beschrijvingen toe aan elke taak om projecten georganiseerd te houden en voortgang te boeken.

Je kunt ook de verwachte tijd tot voltooiing toevoegen, zodat mensen taken kunnen oppakken op basis van de tijd die ze nog over hebben in hun dag. Dit helpt je om projecten sneller te laten verlopen en iedereen bij de les te houden. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Taakbeheer Kalender Sjabloon

Bekijk uw taken in een maandelijkse kalenderweergave om uw prioriteiten te plannen

Vind je het moeilijk om te onthouden op welke dag bepaalde taken af moeten? Is tijdmanagement een vaardigheid die je maar niet onder de knie krijgt?

Als dat zo is, dan heb je de ClickUp Taakbeheer Kalender Sjabloon . Met deze sjabloon kunt u uw taken plannen in een kalenderformaat zodat u gemakkelijk kunt zien wanneer elke taak klaar is.

Deze weergave maakt werkdruk van teamleden beheren en deliverables veel eenvoudiger, waardoor projecten sneller kunnen worden afgerond. Het helpt managers ook om mogelijke knelpunten in een vroeg stadium te ontdekken, bijvoorbeeld als verschillende grote taken allemaal op dezelfde dag moeten worden uitgevoerd.

Met de kalenderweergave kun je ook je eigen planning beter plannen. Als je weet dat Project A aan het einde van de maand klaar moet zijn, dan kun je ervoor zorgen dat alles op zijn plaats staat zodat Project B aan de slag kan als het klaar is.

Het beste is dat als u al deel uitmaakt van het ClickUp ecosysteem, uw informatie automatisch kan worden geïmporteerd in dit handige kalenderformulier. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp eenvoudig sjabloon voor taakbeheer

Houd het eenvoudig met deze perfecte sjabloon voor taakbeheer

Voor velen van ons is het bijhouden van onze taken een fulltime klus die veel meer tijd in beslag neemt dan we waarschijnlijk zouden willen.

Het gaat niet alleen om werk. We moeten allemaal afspraken, verjaardagen en nog veel meer onthouden.

Als je veel te veel tijd kwijt bent met onthouden wat je vandaag zou moeten doen, dan kun je overwegen om de ClickUp eenvoudig sjabloon voor taakbeheer .

Met deze sjabloon is het eenvoudig om een uitgebreid en intuïtief organisatiesysteem op te zetten dat de volgende taken bijhoudt uw dagelijkse taken en doelen .

Het beschikt over verschillende weergaven, zoals lijstweergave, bordweergave en documentweergave, om je de flexibiliteit te geven om je taken te structureren op de manier die het beste bij je workflow past.

Deze sjabloon bevat ook krachtige aanpassingsopties waarmee u velden kunt toevoegen, taken kunt prioriteren en zelfs herinneringen kunt instellen. Met de ClickUp sjabloon voor taakbeheer kunt u uw dag gemakkelijk structureren en op de hoogte blijven van wat er gedaan moet worden, hoe groot of klein het ook is. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Status Taakbeheer Sjabloon

Deel je dag in met deze eenvoudige sjabloon voor statusbeheer van taken

Stel je dit eens voor: Je hebt een waslijst aan taken te doen, maar je weet niet wat er al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Om het nog erger te maken, lijkt het alsof de lijst altijd groeit, hoe hard je ook probeert om het te beperken.

Als dit je bekend in de oren klinkt, dan heb je de Status Taakbeheer Sjabloon van ClickUp . Deze sjabloon houdt uw dagelijkse taken in een overzichtelijk kanban-bord. Je kunt gemakkelijk zien waar je aan begonnen bent, wat je hebt afgerond en wat er nog gedaan moet worden.

En om het nog beter te maken, als u al taken hebt ingesteld in ClickUp, hoeft u bij deze sjabloon de gegevens niet helemaal opnieuw in te voeren. Voeg gewoon de weergave toe en ClickUp importeert alle gegevens van uw bestaande taken.

Met deze sjabloon kunt u eenvoudig onderscheid maken tussen taken die u nog moet doen en taken die u nog wilt doen, zodat u nooit meer iets vergeet dat vandaag absoluut moet gebeuren. Download deze sjabloon vandaag nog en laat ongeorganiseerd werken tot het verleden behoren. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Dagelijkse Taakbeheer Sjabloon

Georganiseerd en productief blijven met een doelgericht dagelijks plan met behulp van de ClickUp Taakmanagement Sjabloon

Zou je wel eens willen dat je je dagen en weken effectiever kon plannen? De ClickUp Dagelijkse Taakmanagement Sjabloon is speciaal ontworpen met dit in gedachten.

In plaats van voortdurend heen en weer te rennen tussen uw papieren planner, to-do notities en agenda, kunt u alles centraliseren in deze gebruiksvriendelijke dagelijkse planner. Gebruik het om je uren gepland en gecoördineerd te houden met plekken voor elke nieuwe taak, gebeurtenis of afspraak in je dag.

Bovendien kun je met het overzichtelijke formaat kritisch kijken naar je tijdsbesteding en beslissen of je niet te veel aan je hoofd hebt om aan al je verplichtingen te voldoen. Deze planner is ook essentieel om je te helpen herinneren aan al die kleine dingen waar je aan denkt.

Nooit meer wakker liggen van het missen van een doktersafspraak of het vergeten van de verjaardag van een vriend. Met deze gebeurtenissen al vastgelegd, kun je wakker worden, je planner bekijken en alles wat je moet doen op tijd afronden. Je planner kan ook de andere documenten bijhouden die je leven georganiseerd houden.

Je kunt bijvoorbeeld een link naar je document voor het beheer van e-mailtaken zodat je daarheen kunt klikken tijdens het tijdsblok dat je hebt gereserveerd om e-mails te beantwoorden. Je planner hoeft niet alleen voor serieuze taken en afspraken te zijn.

Het kan je ook helpen om tijd vrij te maken voor hobby's en gewoontes die je leuk vindt om te doen. Gebruik je planner bijvoorbeeld om tijd vrij te maken voor dagelijkse lichaamsbeweging, meditatie of gewoon een therapeutisch bad.

Deze sjabloon bevat ook krachtige aanpassingsopties zoals terugkerende taken en specifieke deadlines, zodat je je dag gemakkelijk kunt plannen. Dat betekent minder tijd plannen en meer tijd doen. Dus als je meer uit elke dag wilt halen, is deze sjabloon precies wat je nodig hebt. Begin via onderstaande link. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Project Takenlijst Sjabloon

ClickUp lijstweergave van taken die oprollen naar de North Star metric

De ClickUp Takenlijst Sjabloon biedt een georganiseerd platform voor het bijhouden van al uw taken op één plaats. Deze sjabloon kan gemakkelijk worden aangepast aan uw specifieke workflow en geeft niet alleen een uitgebreide lijst van uw taken weer, maar ook uw voortgang op elke taak.

Je ziet in één oogopslag wie verantwoordelijk is voor welke taak en wanneer deze naar verwachting is afgerond. Deze sjabloon categoriseert taken in actiepunten, ideeën en achterstand, zodat u gemakkelijk door uw taken kunt navigeren. De sjabloon biedt ook meerdere weergaveopties, zodat u taken kunt organiseren op prioriteit, afdeling of taakstatus.

Deze sjabloon is ideaal voor teams en individuen die streven naar efficiëntie en georganiseerd taakbeheer. De integratie met ClickUp betekent dat u geen dubbele gegevens hoeft in te voeren, waardoor u kostbare tijd bespaart. De ClickUp Takenlijst Sjabloon is een perfect hulpmiddel om taken bij te houden en projectdoelen effectief te bereiken. Deze sjabloon downloaden

10. Microsoft Excel Taakindeling Sjabloon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/task-checklist-template-edited.png Microsoft Excel Takenplanner Sjabloon /img/

Via Vertex42

Sommige mensen moeten georganiseerd blijven, maar willen geen heel nieuw systeem in hun leven. Ze gebruiken al tien verschillende platforms en zijn niet geïnteresseerd in een elfde.

Voor deze mensen is dit Microsoft sjabloon voor het bijhouden van taken vanuit Excel is een geweldige optie. Hiermee kun je een uitgebreide lijst maken van de taken die je moet doen, allemaal binnen de vertrouwde grenzen van Excel.

Dit Excel-sjabloon is een geweldige optie voor iedereen die vertrouwd is met Excel en geen tijd wil investeren in een uitgebreider taakbeheersysteem. Het is misschien niet zo mooi, maar het bevat alle basisbenodigdheden, zoals een aanpasbare lijst met taken, vervaldatums en voltooiingspercentages. Er is zelfs een plek voor notities waar je belangrijke links, startdatums of andere informatie kunt neerzetten je projectbudget. Bovendien kun je deze sjabloon voor het bijhouden van taken eenvoudig aanpassen aan je specifieke behoeften. Of je nu taken bijhoudt voor een enkel project of een hele organisatie, kan dit document je helpen om één stap voor te blijven.

Dus als je je taken wilt beheren binnen het ecosysteem van Office, dan is Excel's sjabloon voor het bijhouden van taken de perfecte oplossing voor jou. Deze sjabloon downloaden

11. Excel dagelijks taakbeheer sjabloon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/lw00000003_gekwantificeerd.png

/img/

Via Microsoft-sjablonen

Jezelf elke dag op de rails houden is een vaardigheid op zich. Velen van ons hebben een heleboel lopende taken die onze aandacht nodig hebben, dus om ze allemaal bij te houden en op tijd af te krijgen is een beetje organisatie nodig.

Als je gewoon op zoek bent naar een eenvoudige manier om je dagen georganiseerd te houden, kijk dan niet verder dan de Sjabloon voor dagelijks taakbeheer van Microsoft Excel . Met deze sjabloon voor projecttaken kunt u uw dagelijkse taken bekijken en organiseren in een eenvoudig, gemakkelijk te lezen formaat. Zo kunt u deadlines bijhouden en prioriteiten stellen voor uw takenlijst zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Een andere handige truc van deze gratis sjabloon is dat taken die vandaag moeten gebeuren automatisch worden gemarkeerd. Deze gemarkeerde items zijn eenvoudig te vinden, zodat je nooit iets mist dat zo snel mogelijk gedaan moet worden. Deze functie betekent misschien niet veel als je leven vrij ontspannen is (geluksvogel), maar het kan een redder in nood zijn als je aantal taken alleen maar lijkt te groeien.

Weet je niet zeker of Excel-sjablonen voor taakbeheer iets voor jou zijn? Bekijk dan onze gids voor Excel alternatieven om iets te vinden dat meer jouw snelheid is. Deze sjabloon downloaden

Projecttaken beheren met Task Tracker-sjablonen

Sjablonen voor taakbeheer zijn een geweldige manier om georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat u uw taken ruim op tijd afrondt. Het maakt niet uit wat voor soort projectteam je hebt, er is waarschijnlijk een sjabloon voor taakbeheer waarmee je je workflow kunt stroomlijnen, projecttaken kunt beheren en je productiviteit kunt optimaliseren.

Als uw bedrijf op zoek is naar een gemakkelijke manier om het taakbeheer in hun workflows te verbeteren, kijk dan niet verder dan ClickUp. Onze functies voor taakbeheer laten je meer doen dan alleen onze kant-en-klare sjablonen openen.

U kunt ook ClickApps om uw ervaring aan te passen, tags en subtaken toe te voegen of zelfs de samenwerking te stimuleren met realtime commentaren.

Met ClickUp hoeft taakbeheer niet zo ... taakgericht te zijn. Zie wat een verschil een beetje organisatie kan doen voor uw bedrijf door u aan te melden voor een gratis account vandaag.

Veel plezier met organiseren! 🎉