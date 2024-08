Diep duiken in productontdekking: Stappen, uitdagingen en technieken

We leven in een wereld waarin bedrijven elke dag nieuwe producten introduceren. Ze slagen er echter niet allemaal in om te overleven. Slechts een paar klein percentage van hen slaagt erin hun plaats te veroveren in onze oververzadigde markt.

Daarom is de vraag: Wat onderscheidt succesvolle producten? Een van de belangrijkste oorzaken van hun succes is de nauwgezette ontdekkingsfase van een product. In deze fase wordt het idee voor een nieuw product bedacht door middel van uitgebreid marktonderzoek, een grondig begrip van de behoeften van gebruikers en rigoureuze gebruikerstests.

Dit artikel gaat in op de fase van productontwikkeling, inclusief het belang, de stappen, de voordelen, de uitdagingen en de kritieke elementen.

**Wat is Product Discovery?

Productontdekking is het proces van het onderzoeken van de behoeften en uitdagingen van de gebruikers, het bedenken van een oplossing en het ontwikkelen van een prototype om te testen. Het proces resulteert in de ontwikkeling van een bruikbaar en haalbaar product.

Er wordt zorgvuldig geluisterd naar de behoeften van de gebruiker in plaats van een product te maken dat al dan niet succesvol is. Daarom is het ontdekken van een product een zeer klantgericht proces. Het zijn de klanten die het productprototype goed- of afkeuren op basis van hun feedback.

Dit proces eindigt echter niet bij de conceptie van een idee. In plaats daarvan gaat het door tijdens de hele cyclus van ontwikkeling terwijl je voortdurend in contact staat met klanten en hun feedback implementeert in de ontwikkeling.

Het belang van productontdekking begrijpen

Het ontdekken van een product is een essentiële stap in het ontwikkelingsproces productontwikkelingsproces . Het stelt u in staat om een diepgaand begrip te vormen van uw gebruikers terwijl zij u begeleiden tijdens het ontwerpproces. Zodra je hun uitdagingen begrijpt, kun je op zoek gaan naar de meest haalbare oplossingen en gebruik maken van hulpmiddelen voor productontwerp om prototypes te ontwikkelen.

Dit vergroot ook uw kansen op het ontwerpen van een succesvol product en vermindert de risico's rond productontwikkeling. Hier zijn enkele andere redenen waarom productontdekking cruciaal is:

Inzicht in de behoeften van gebruikers

Hiermee krijgt u diepgaand inzicht in de behoeften, voorkeuren en pijnpunten van uw target gebruikerssegmenten. Dit is essentieel voor het maken van producten die aanslaan bij uw gebruikers en die voldoen aan hun behoeften.

Marktvalidatie

Met productdetectie kunt u uw ideeën en concepten valideren voordat u aanzienlijke middelen investeert in de ontwikkeling en levering van het product. U kunt het risico beperken dat u een product maakt dat misschien geen markt vindt of geen echt probleem oplost.

Innovatie

ClickUp Whiteboard stelt u in staat om te brainstormen, aantekeningen toe te voegen en te koppelen aan verschillende taken

Een grondig productontdekkingsproces stelt uw teams in staat om nieuwe ideeën en oplossingen te verkennen. Je kunt brainstormsessies houden met je team en gebruik tools zoals ClickUp Whiteboard voor eenvoudige functieoverschrijdende samenwerking. U kunt zich ook onderscheiden van concurrenten door unieke functies aan te bieden en op nieuwe manieren in te spelen op de behoeften van klanten.

Op één lijn brengen met de doelen van de business

Een ander voordeel van productontdekking is dat het product al in een vroeg stadium wordt afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie. Het helpt uw product- en ontwikkelingsteams ook om prioriteiten te stellen voor functies die essentieel zijn voor succes.

Een stap-voor-stap productontdekkingsproces

Nu u weet hoe belangrijk productdetectie is, gaan we verder met de stappen die u helpen bij het bereiken van een succesvol productdetectieproces.

Creëer een team

Bij productontdekking draait alles om functieoverschrijdende samenwerking. Het is echter nog steeds van cruciaal belang om de mensen te selecteren die er permanent of tijdelijk aan zullen deelnemen.

Eén ding dat je moet begrijpen bij het samenstellen van een team is dat er geen criteria zijn die voor iedereen gelden. Daarom zijn de leden afhankelijk van uw uitdagingen en vereisten. Ze kunnen tijdens het proces ook veranderen naarmate uw behoeften en uitdagingen veranderen.

Je kunt tijdelijk een expert inschakelen of het verkoopteam erbij betrekken om de markt en de levensvatbaarheid beter te begrijpen. Gewoonlijk bestaat een product discovery team uit de volgende leden:

Productmanager: Houdt toezicht op het hele proces en zorgt voor afstemming op de doelen van de business

Houdt toezicht op het hele proces en zorgt voor afstemming op de doelen van de business UX/UI ontwerpers: Ontwerpen de gebruikerservaring en interface, vertalen inzichten uit onderzoek naar visueel aantrekkelijke ontwerpen

Ontwerpen de gebruikerservaring en interface, vertalen inzichten uit onderzoek naar visueel aantrekkelijke ontwerpen Ontwikkelaars/engineers: Implementeren technische aspecten en haalbaarheid en dragen inzichten bij over wat haalbaar is binnen de gegeven beperkingen

Implementeren technische aspecten en haalbaarheid en dragen inzichten bij over wat haalbaar is binnen de gegeven beperkingen Marktonderzoekers: Voer diepgaande marktanalyses uit om trends, concurrenten en potentiële kansen te identificeren

Voer diepgaande marktanalyses uit om trends, concurrenten en potentiële kansen te identificeren Klantenservice: Breng directe inzichten van gebruikers, feedback en pijnpunten in het proces in

Beslis naast mensen ook over de software die je tijdens het hele traject gaat gebruiken, zoals software voor productbeheer of sjablonen voor productontwikkeling .

De voordelen van functieoverschrijdende teams omvatten het volgende:

Uniek en divers perspectief: Deze teams stimuleren een bereik van perspectieven en benaderingen omdat individuen met verschillende vaardigheden, achtergronden en expertise deelnemen aan het proces

Deze teams stimuleren een bereik van perspectieven en benaderingen omdat individuen met verschillende vaardigheden, achtergronden en expertise deelnemen aan het proces Snellere besluitvorming: De besluitvorming verloopt sneller als vertegenwoordigers van verschillende afdelingen samenwerken. Hierdoor is er minder behoefte aan langdurige communicatiekanalen

De besluitvorming verloopt sneller als vertegenwoordigers van verschillende afdelingen samenwerken. Hierdoor is er minder behoefte aan langdurige communicatiekanalen Probleemoplossing: De combinatie van verschillende vaardigheden en ervaringen stelt het team in staat om uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wat het oplossen van problemen verbetert

De combinatie van verschillende vaardigheden en ervaringen stelt het team in staat om uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wat het oplossen van problemen verbetert Minder bevestigingsvooringenomenheid: Het vermindert ook de kans op bevestigingsvooringenomenheid

Ontdek de onderliggende behoeften van gebruikers

U hebt uw team samengesteld en de hulpmiddelen voor productbeheer zijn ook voorbereid. Eindelijk is het tijd om de onderliggende behoeften van de klant te gaan begrijpen. Nog te doen, moet je communiceren met je gebruikers.

Communicatie kan elk formulier aannemen. Voer klantinterviews uit of houd enquêtes. Je kunt ook journey maps maken. Het doel is om een behoorlijke hoeveelheid informatie te verzamelen over hun pijnpunten en uitdagingen.

Klantenfeedbackenquêtes: Gebruik verschillende enquêtes zoals in-app enquêtes, e-mailenquêtes, passieve feedbackformulieren of widgets voor functieverzoeken

Gebruik verschillende enquêtes zoals in-app enquêtes, e-mailenquêtes, passieve feedbackformulieren of widgets voor functieverzoeken Interviews: Verzamel kwalitatieve feedback van je target gebruikerssegmenten door interviews af te nemen

Verzamel kwalitatieve feedback van je target gebruikerssegmenten door interviews af te nemen Productanalyses: Bekijk productanalyses om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en om pijnpunten te identificeren. U kunt ook uwmerkbeheersoftware voor betere inzichten

Bekijk productanalyses om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en om pijnpunten te identificeren. U kunt ook uwmerkbeheersoftware voor betere inzichten Focusgroepen: Stel een kleine groep gebruikers samen voor een gerichte discussie

Stel een kleine groep gebruikers samen voor een gerichte discussie Monitoring van sociale media: Monitor sociale mediakanalen op vermeldingen van uw producten of branche. Ga de dialoog aan met gebruikers, bespreek hun zorgen en verzamel feedback

Gebruik verschillende AI-tools om de efficiëntie van het proces te verbeteren. Zodra je genoeg informatie hebt verzameld, is het tijd om de exacte behoeften te definiëren die je gaat aanpakken. Hier zijn de dingen die je in gedachten moet houden bij het definiëren van de behoefte:

Probeer het probleem bondig uit te drukken (in een korte, eenvoudige zin). Zo kun je het gemakkelijk communiceren met je team en je oplossing ontwikkelen

Valideer het probleem door te controleren of gebruikers er veel last van hebben

Stel prioriteiten en beslis welk probleem je als eerste gaat oplossen

Identificeer en bedenk de oplossing

Met een duidelijk probleem kunt u zich nu richten op de oplossing. Moedig je team aan om te brainstormen en creatieve manieren te bedenken om het probleem op te lossen. Gebruik deze ideatietechnieken :

ClickUp's Mindmaps geven u een duidelijk beeld van uw ideeën en stellen u in staat ze met elkaar te koppelen voor een betere ideevorming

Mindmaps: Gebruik mindmaps om uw ideeën op te schrijven en met elkaar in verband te brengen voor betere ideeën

Gebruik mindmaps om uw ideeën op te schrijven en met elkaar in verband te brengen voor betere ideeën Storyboarding: Maak een visueel verhaal rond uw problemen om levensvatbare ideeën te bedenken

Maak een visueel verhaal rond uw problemen om levensvatbare ideeën te bedenken Round robin: Zet je probleem om in een vraag, beginnend met "Hoe zouden we..." en laat alle leden van het team een oplossing voorstellen

Zet je probleem om in een vraag, beginnend met "Hoe zouden we..." en laat alle leden van het team een oplossing voorstellen Schetsen: Gebruik de kracht van beelden om je perspectief te verbeteren en maak aantrekkelijke schetsen die je boodschap overbrengen

Gebruik de kracht van beelden om je perspectief te verbeteren en maak aantrekkelijke schetsen die je boodschap overbrengen Brainwriting: Vraag een van je teamleden om zijn of haar idee op te schrijven en geef het aan de volgende persoon om zijn of haar gedachten toe te voegen. Ga door tot iedereen iets heeft toegevoegd

gebruik ClickUp's sjabloon voor de ontwikkeling van een nieuw product om uw volledige proces te schetsen, van ontdekking tot levering_

Voel je vrij om elke methode te gebruiken die werkt voor jouw team, inclusief sjablonen voor productontwikkeling, naar ontwerpideeën.

Zodra u uw ideeënbank hebt gevuld, moet u ze filteren door hun potentiële impact en haalbaarheid te controleren. Dit zal je helpen om de ideeën te prioriteren die kunnen worden ontwikkeld tot prototypes en getest.

Dit zijn de dingen die je moet controleren bij het filteren van ideeën:

Zijn ze in lijn met de productvisie en de doelen van de business?

Is het idee relevant voor de behoeften van je target gebruikers?

Vragen je stakeholders of klanten om iets soortgelijks?

Is je team er gepassioneerd over?

Je kunt ook raamwerken gebruiken zoals het RICE-, dot-voting- of Kano-model om de kansen beter te prioriteren.

Ontwikkel een prototype

In deze fase bent u klaar om een prototype te ontwikkelen. Prototypes zijn interactieve visuele weergaven van de sleutel functies van een product. Er zijn veel soorten prototypes, waaronder mockups, minimaal haalbare producten of schetsen.

Wireframe: Eenvoudige, digitale weergaven van de interface van een product die structuur en navigatie benadrukken

Eenvoudige, digitale weergaven van de interface van een product die structuur en navigatie benadrukken Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR): Prototypes voor virtual reality-omgevingen of augmented reality-apparaten

Prototypes voor virtual reality-omgevingen of augmented reality-apparaten Klikbare prototypes: Hiermee kunt u door de interface klikken, waardoor interacties worden gesimuleerd zonder dat volledige functionaliteit nodig is

Hiermee kunt u door de interface klikken, waardoor interacties worden gesimuleerd zonder dat volledige functionaliteit nodig is Minimaal Levensvatbaar Product (MVP): Functionele versies van een product die de minimale functies bevatten om vroege gebruikers tevreden te stellen en waarde te leveren aan gebruikers

Selecteer het juiste type prototype en productleveringsmethode voor je team door rekening te houden met je testbehoeften en verbetergebieden. Enkele voordelen van het ontwikkelen van prototypes zijn:

Beperkt het risico om middelen te investeren in een concept dat misschien niet aanslaat bij gebruikers

Stelt u in staat om potentiële problemen vroeg in het productontwikkelingsproces te identificeren

Verzamelen van feedback van gebruikers over het ontwerp, de bruikbaarheid en de algehele gebruikerservaring

Stelt productteams in staat om het product te verfijnen en te verbeteren op basis van voortdurende feedback

Het proces van het ontwikkelen van een prototype gaat gepaard met regelmatig testen.

Het prototype testen

Het testen van het prototype helpt u om uw oplossingen te valideren en te controleren of ze de problemen van uw klanten kunnen oplossen. In deze stap moet u zorgvuldig feedback van gebruikers verzamelen. Op basis hiervan kunt u wijzigingen en verbeteringen aanbrengen tot u helemaal tevreden bent.

Begin met het testen van eenvoudige prototypes zoals wireframes en gebruik de feedback om higher-fidelity prototypes te ontwikkelen. Bouw vervolgens een minimaal levensvatbaar product en test het.

Gebruikelijke methoden om prototypes te testen zijn onder andere:

A/B testen: Presenteer verschillende versies van het prototype aan verschillende groepen deelnemers om hun prestaties en voorkeuren te meten en te vergelijken

Presenteer verschillende versies van het prototype aan verschillende groepen deelnemers om hun prestaties en voorkeuren te meten en te vergelijken Klanteninterviews: Voer één-op-één gesprekken met deelnemers om diepgaande kwalitatieve klantenfeedback te verzamelen over hun percepties, voorkeuren en uitdagingen met het prototype

Voer één-op-één gesprekken met deelnemers om diepgaande kwalitatieve klantenfeedback te verzamelen over hun percepties, voorkeuren en uitdagingen met het prototype Nepdeur testen: Presenteer een gesimuleerd product aan gebruikers en controleer hun rente en interactie

Presenteer een gesimuleerd product aan gebruikers en controleer hun rente en interactie Gebruiksvriendelijkheidstesten: Deelnemers werken met het prototype terwijl de facilitator observeert en gebruikersfeedback verzamelt over de algemene gebruikerservaring, het gebruiksgemak en de navigatie

Deelnemers werken met het prototype terwijl de facilitator observeert en gebruikersfeedback verzamelt over de algemene gebruikerservaring, het gebruiksgemak en de navigatie Enquêtes: Deel enquêtes of vragenlijsten uit aan een grotere groep deelnemers om kwantitatieve gegevens te verzamelen over specifieke aspecten van het prototype

Het selecteren van de juiste test hangt af van uw doelgroep en het soort informatie dat u wilt verzamelen.

De voordelen en uitdagingen van productontdekking

Voordelen

Er zijn veel voordelen verbonden aan het hele proces van productontdekking. Laten we ze eens bekijken.

Bespaart tijd en geld

Hoewel discovery een verspilling van tijd lijkt (omdat er niet actief iets wordt gebouwd), bespaart het tijd en geld. Hoe dan? Het ontdekken van een product valideert uw ideeën en stelt u in staat om een product te bouwen met het vertrouwen dat het succesvol zal zijn. Als je deze fase overslaat, ben je in wezen aan het gokken met je geld en tijd om een product te ontwikkelen dat je gebruikers wel of niet kunnen gebruiken.

Innovatieve producten

Met een cross-functioneel team heb je de mogelijkheid om meer innovatieve producten te ontwikkelen. Alle leden van uw team hebben hun eigen vaardigheden, ervaringen en perspectieven, waardoor ze met verschillende ideeën en oplossingen kunnen komen.

Gebruikersgerichte ontwerpen

Dankzij uw inspanningen om producten te ontdekken, kunt u diepgaand marktonderzoek doen en de behoeften van de klant begrijpen. U ontwikkelt meer gebruikersgerichte ontwerpen naarmate u hun pijnpunten en uitdagingen leert kennen.

Risicobeperking

Productonderzoek stelt u ook in staat om uw ideeën in een vroeg stadium te valideren. Dit helpt om het risico te beperken dat je tijd en middelen investeert in een product of functie die misschien niet voldoet aan de behoeften van de gebruiker of aan de eisen van de markt.

Uitdagingen

Zoals bij elk proces, heeft productontdekking ook een aantal uitdagingen, zoals hieronder vermeld.

Het formeren van een multifunctioneel productteam

Het vormen van een succesvol cross-functioneel productteam is vaak een uitdaging. De leden van het team hebben verschillende achtergronden en culturen en kunnen verschillende doelen en prioriteiten hebben. Bovendien kan het tijd en moeite kosten om middelen toe te wijzen aan verschillende functies.

Vooroordelen verwijderen

Een van de meest voorkomende uitdagingen tijdens het ontdekken van een product is confirmation bias. Deze vooringenomenheid heeft een negatieve invloed op de resultaten. Daarom moet een productteam zijn vooroordelen onmiddellijk herkennen en beperken. Dit zal helpen om een product te maken met een grotere kans op succes.

Tijdgebrek

Productontdekking is de eerste stap in productontwikkeling. Er zit geen limiet aan de tijd. Afhankelijk van uw target markt, bereik en vele andere factoren, kan het slechts enkele weken of zelfs enkele maanden duren. Er kan echter druk zijn om snel te handelen, waardoor waardevolle inzichten mogelijk over het hoofd worden gezien.

Sleutelelementen en technieken voor het uitvoeren van productdiscovery

Sleutelelementen van productontdekking

Een succesvolle productdetectie moet de volgende sleutelelementen hebben:

Een duidelijke probleemdefinitie: Definieer duidelijk het probleem of pijnpunt dat het product wil oplossen. Een goed gedefinieerd probleem zorgt voor focus en zorgt ervoor dat het product zich richt op een echte behoefte van de gebruiker

Definieer duidelijk het probleem of pijnpunt dat het product wil oplossen. Een goed gedefinieerd probleem zorgt voor focus en zorgt ervoor dat het product zich richt op een echte behoefte van de gebruiker Gebruikersonderzoek: Begrijp de doelgroep door middel van gebruikersonderzoek. Verzamel gegevens over gedrag, voorkeuren en pijnpunten van gebruikers om het ontwerp en de functies van het product te verbeteren

Begrijp de doelgroep door middel van gebruikersonderzoek. Verzamel gegevens over gedrag, voorkeuren en pijnpunten van gebruikers om het ontwerp en de functies van het product te verbeteren Multifunctionele productteams: Formeer een multifunctioneel productteam met verschillende vaardigheden, waaronder ontwerp, ontwikkeling, marketing en klantenservice. Dit zorgt voor een holistische aanpak en brengt verschillende perspectieven in het ontdekkingsproces

Formeer een multifunctioneel productteam met verschillende vaardigheden, waaronder ontwerp, ontwikkeling, marketing en klantenservice. Dit zorgt voor een holistische aanpak en brengt verschillende perspectieven in het ontdekkingsproces Ideatie: Houd sessies om een breed bereik aan ideeën te genereren. Stimuleer creativiteit en samenwerking binnen het team en gebruiksjablonen voor productbeheer en hulpmiddelen om verschillende oplossingen voor het gedefinieerde probleem te verkennen.

Houd sessies om een breed bereik aan ideeën te genereren. Stimuleer creativiteit en samenwerking binnen het team en gebruiksjablonen voor productbeheer en hulpmiddelen om verschillende oplossingen voor het gedefinieerde probleem te verkennen. Prototyping: Ontwikkel prototypes om productconcepten te visualiseren en te testen. Prototypes helpen om vroegtijdige feedback van gebruikers te verzamelen, potentiële problemen te identificeren en ideeën te verfijnen voordat ze volledig worden ontwikkeld

Technieken voor het ontdekken van producten

ClickUp: Een alles-in-één productbeheertool

Een succesvol productonderzoek is het gecombineerde resultaat van menselijke inspanningen en technologie. ClickUp is een alles-in-één tool voor productbeheer die productbeheer vereenvoudigt door uw visie te beheren, uw team op één lijn te brengen en tools voor samenwerking te bieden. ClickUp's product aanbod heeft iets voor alle fasen van productontdekking. Laten we eens kijken.

ClickUp Whiteboard en AI voor brainstormen

efficiëntie ontketenen, feedback van gebruikers stroomlijnen en innovatie mogelijk maken met ClickUp AI_

Het raadplegen van een AI kan uw redding worden als u vastzit met een idee. ClickUp AI helpt u tijd besparen door de productiviteit te verhogen en eenvoudige communicatie mogelijk te maken. Je kunt ook effectief samenwerken met je team om uitdagingen en pijnpunten van klanten op te lossen. ClickUp Whiteboard is een effectieve ruimte voor uw team om ideeën op te schrijven en te delen. Brainstorm, strategiseer, werk samen in realtime, voeg aantekeningen toe en ontwikkel de best mogelijke oplossingen in minder tijd. Je kunt ook koppelingen, documenten en bijlagen toevoegen zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

Gantt grafieken voor visualisatie

visualiseer de tijdlijnen van je productontwikkeling met behulp van Ganttgrafieken_ ClickUp Gantt grafieken helpt u uw tijdlijnen voor productontwikkeling te visualiseren en deze te delen met uw team. Samenwerking, afhankelijkheid bijhouden en prioriteiten beheren zijn voordelen van het gebruik van Gantt grafieken. Je kunt in vogelvlucht een weergave krijgen van al je producten en fases.

bekijk de voortgang en status van uw teamleden met de Teamweergave van ClickUp_

ClickUp biedt verschillende weergaven die men effectief kan gebruiken in verschillende fasen van productontdekking. U kunt bijvoorbeeld de lijstweergave gebruiken om verschillende fasen te organiseren en bij te houden. De weergave Taken geeft u een nauwkeurige kijk op de status van elke taak. Verder kunt u met de teamweergave de voortgang van elk teamlid bekijken.

Conclusie

Een succesvolle productontdekkingsfase leidt tot de ontwikkeling van een succesvol product dat uw gebruikers koesteren. Daarom is het cruciaal om tijdens dit proces de tijd te nemen.

Door sterk de nadruk te leggen op het begrijpen van de behoeften van gebruikers, samenwerking tussen verschillende functies te stimuleren en een iteratieve aanpak te omarmen, kunt u met vertrouwen door de complexe wereld van productontwikkeling navigeren.

Natuurlijk kunnen tools zoals ClickUp uw beste bondgenoot worden tijdens dit proces. Neem een gratis proefversie vandaag en controleer het zelf!

FAQs

**Wat zijn de doelen van productontdekking in 2024?

De doelen van productdetectie omvatten het begrijpen van de pijnpunten en uitdagingen van gebruikers en deze aanpakken met innovatieve oplossingen.

**Wat is het stapsgewijze proces van productdetectie?

Product discovery bestaat uit vijf stappen:

Creëer een cross-functioneel team De onderliggende behoeften van gebruikers begrijpen Ideeën ontwikkelen Het prototype ontwikkelen Het prototype testen

**Hoe kunnen tools zoals ClickUp het proces van productontdekking stimuleren?

Tools zoals ClickUp verbeteren de productontdekking door een gezamenlijke werkruimte te bieden, efficiënt productbeheer, naadloos delen van documenten, integratie met andere tools, communicatiekanalen, effectief beheer van klantfeedback en functies voor het bijhouden van de tijdlijn.