We testten de 10 beste AI-tools voor productmanagers in 2024

De explosieve groei van de AI-industrie heeft het grootste deel van de wereld stormenderhand veroverd. De tools die zijn ontwikkeld ontwrichten nu al bestaande industrieën, verhogen de productiviteit van productmanagers en beloven nieuwe carrières te creëren. Maar met letterlijk duizenden tools die beschikbaar zijn, en elke week komen er meer bij, is het moeilijk om je niet overweldigd te voelen.

Daarom hebben we ons best gedaan om de 10 meest effectieve AI-tools te vinden die elke productmanager zou moeten proberen te implementeren in zijn dagelijkse werkstroom!

We hebben Klaar onderzoek gedaan en AI-tools voor productmanagers gevonden die je kunt gebruiken om je productiviteit te verhogen, effectiever met je team te communiceren en betere producten te leveren.

Of je nu werkt aan het verbeteren van je productontwikkelingsproces of u nu documenten met productvereisten schrijft voor een nieuwe functie of gewoon werkt aan het verbeteren van uw vaardigheden als productmanager, deze hulpmiddelen ondersteunen en verbeteren uw processen bij elke stap die u zet!

1. ClickUp - Het beste voor projectmanagement, samenwerking in teams en productiviteit

ClickUp is een alles-in-een tool voor projectmanagement gemaakt om individuen en teams van elke grootte in verschillende industrieën te helpen hun werkstroom te stroomlijnen, de samenwerking tussen teams te verbeteren en de algehele efficiëntie op het werk te verhogen.

ClickUp is een van de beste en best beoordeelde tools voor productbeheer dankzij de aanpasbaarheid en gebruiksvriendelijke functies voor productontwikkeling, planning en nog veel meer.

Het biedt een volledig aanpasbaar platform met honderden geavanceerde functies en sjablonen voor productplanning, productroutekaarten, productfuncties en andere functies essentiële sjablonen voor productteams . Met dit soort flexibiliteit en handige hulpmiddelen kan elk team ClickUp configureren op de beste manier die hun complexe werkstroom en unieke voorkeuren ondersteunt.

Hoe past ClickUp in deze opsomming van AI-tools ?

Naast de uitgebreide lijst met functies van ClickUp, bevat het ook AI-functies en biedt het meerdere manieren om uw werk te automatiseren, waaronder:

Workstroom automatisering : Bespaar waardevolle tijd doorroutinehandelingen te automatiseren gebaseerd op specifieke triggers en voorwaarden. Gebruik de vooraf gebouwde automatisering of maak uw eigen automatisering om handmatige processen te verminderen en uw werkstroom en productontwikkelingsprocessen te versnellen

: Bespaar waardevolle tijd doorroutinehandelingen te automatiseren gebaseerd op specifieke triggers en voorwaarden. Gebruik de vooraf gebouwde automatisering of maak uw eigen automatisering om handmatige processen te verminderen en uw werkstroom en productontwikkelingsprocessen te versnellen Smart/universeel zoeken : Universeel zoeken leert u voortdurend beter kennen om in een oogwenk meer gepersonaliseerde en relevante zoekresultaten te bieden. Vind snel elk bestand, of het nu in ClickUp, een verbonden app of uw lokale schijf staat, allemaal vanaf één plek

: Universeel zoeken leert u voortdurend beter kennen om in een oogwenk meer gepersonaliseerde en relevante zoekresultaten te bieden. Vind snel elk bestand, of het nu in ClickUp, een verbonden app of uw lokale schijf staat, allemaal vanaf één plek ClickUp AI: Schrijf betere kopij, verbeter uw schrijfwerk, vat lange teksten samen en nog veel meer metClickUp AI. ClickUp AI, dat deel uitmaakt van het ClickUp-platform, biedt een speciaal ontwikkelde ervaring die is ontworpen om het giswerk weg te nemen bij het inzetten van AI voor werk in elke rol. Deze functionaliteit omvat 100+ AI-tools geoptimaliseerd voor elke rol en elke use case, inclusief voor productmanagers en teams Bekijk ClickUp AI hier in actie:

Het beste van alles is dat ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 tools, zoals Github, Slack en Google Agenda, waardoor het een no-brainer is voor productmanagers te gebruiken.

Beste functies

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk deel van ClickUp aan en configureer het naar uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer

: Pas elk deel van ClickUp aan en configureer het naar uw behoeften met aangepaste velden, aangepaste statussen, ClickApps en meer Meer dan 15 aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk weer te geven, waaronder Tijdlijn, Board, Gantt grafiek, Whiteboards en zelfs een Form weergave om feedback van klanten vast te leggen

: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk weer te geven, waaronder Tijdlijn, Board, Gantt grafiek, Whiteboards en zelfs een Form weergave om feedback van klanten vast te leggen Functie voor slepen en neerzetten : Breng eenvoudig en snel wijzigingen aan in uw ClickUp-werkruimte. Gewoon items slepen en neerzetten zonder dat technische vaardigheden nodig zijn

: Breng eenvoudig en snel wijzigingen aan in uw ClickUp-werkruimte. Gewoon items slepen en neerzetten zonder dat technische vaardigheden nodig zijn Automatisering mogelijkheden : Versnel processen met vooraf gebouwde automatisering en stel aangepaste recepten in met ClickUp automatisering - codering is niet nodig

: Versnel processen met vooraf gebouwde automatisering en stel aangepaste recepten in met ClickUp automatisering - codering is niet nodig Documentatie : Sla belangrijke aantekeningen op, zoals marktonderzoek, klant metClickUp Documenten *Bronnenbeheer: Bewaak uw middelen met Werklastweergave en Dashboards

: Sla belangrijke aantekeningen op, zoals marktonderzoek, klant metClickUp Documenten *Bronnenbeheer: Bewaak uw middelen met Werklastweergave en Dashboards Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools om uw apps te consolideren en uw werkstroom te stroomlijnen

: Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools om uw apps te consolideren en uw werkstroom te stroomlijnen Beschikbaar op alle apparaten : Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), voice en browser platforms

: Beschikbaar voor desktop, mobiel (Android en iOS app), voice en browser platforms Product Manager's Guide : Leer hoe uclickUp maximaliseert voor productbeheer met deze ultieme gids

: Leer hoe uclickUp maximaliseert voor productbeheer met deze ultieme gids Bibliotheek van sjablonen : Kies uit meer dan 1000 sjablonen voor elke use case en elk team, inclusief voor marktonderzoek, productontwikkeling, softwareontwikkelaars, feedback van klanten ensjablonen voor productmarketing Limieten

Het kan even duren om te wennen aan het brede bereik van functies

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de app

Prijzen

Voeg ClickUp AI eenvoudig toe aan een betaalde ClickUp-werkruimte voor slechts $5 per lid, per maand.

Free Forever : Gratis abonnement met veel functies

: Gratis abonnement met veel functies Onbeperkt : $7 per maand/gebruiker

: $7 per maand/gebruiker Business : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (6.954+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (6.954+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.676+ beoordelingen)

2. Jam - Beste voor AI-debug-assistent

Identificeer de bug, ontvang de code om het probleem op te lossen en deel het met je team via één koppeling met JamGPT Jam heeft JamGPT gelanceerd, een van de nieuwste AI-tools die productmanagers kunnen helpen begrijpen wat de bugs betekenen die ze hebben gevonden en zelfs oplossingen kunnen bieden die ze met hun engineeringteams kunnen delen. Op deze manier wordt hun effectiviteit vergroot en kunnen ze ook deelnemen aan technische discussies.

Door gebruik te maken van de logbestanden van ontwikkelaars die al door de extensie zijn vastgelegd op het moment dat een bug wordt gevonden, is dit een van de meest waardevolle tools op de markt testhulpmiddelen en JamGPT kunnen context bieden, zelfs aan niet-technische productmanagers, via gedetailleerde uitleg of snelle TLDR's, en ondersteunen de lancering van functies in elke fase.

Het maakt het gemakkelijk om deel te hebben en samen te werken aan het verbeteren van uw product door de integratie van zowel een bekwame AI-assistent als de waardevolle gegevens die zijn vastgelegd door de kernfunctie voor het rapporteren van bugs door integratie met projectmanagement tools zoals ClickUp, Slack of Github.

Beste functies

Krijg AI-suggesties of snelle TLDR's voor de meeste bugs

Schermopnamen met gedetailleerde annotaties

Kernintegraties met productbeheertools zoals ClickUp

Automatisch vastleggen van relevante console logs & netwerk verzoeken

Deel Instant Replays met uw technische team

Limieten

Voor sommige minder dan technische productmanagers zullen de AI-antwoorden onbekend zijn

Prijzen

Individueel : Gratis abonnement

: Gratis abonnement Teams : $10 per maand per gebruiker

: $10 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

Product Hunt: 4.7 van 5 (3.4k stemmen omhoog)

3. ChatGPT - Het beste voor het optimaliseren van het productontwikkelingsproces

Voer een prompt in, zoals om een gedetailleerd antwoord te krijgen met ChatGPT ChatGPT werd een van de meest gebruikte natuurlijke taalverwerkingsprogramma's (NLP) voor productmanagers door relevante antwoorden te geven op de meeste vragen van gebruikers, wat een veel betere ervaring is dan een gemiddelde query in een zoekmachine. Natuurlijk is het een kunst om de juiste antwoorden te geven en de productmanagers die het uitproberen realiseren zich dat de output varieert op basis van de kwaliteit van hun prompts.

Je kunt ChatGPT voor zoveel verschillende doeleinden gebruiken. Voer unieke prompts in om je productontwikkelingsproces te verbeteren, krijg inzicht in hoe je je klantinteracties kunt verbeteren en nog veel meer. Het kan zelfs worden gebruikt om de behoeften en pijnpunten van je klanten te identificeren op basis van verzamelde klantenfeedback, ideeën op te doen voor je volgende productroadmap en zelfs sentimentanalyses uit te voeren op basis van de gegevens die je met ChatGPT deelt, waardoor het zeer nuttig is voor vaak arbeidsintensieve taken in de dagelijkse werkstroom van productmanagers.

Beste functies

Analyseer klantgegevens of in-product gebruiksgegevens om klantinteracties te automatiseren

In staat om waardevolle inzichten te bieden vanuit de kennisbank

Kan worden geïntegreerd met plugins van derden

Kan een toegewezen rol aannemen om vragen te beantwoorden

Ondersteunt het schrijven van productmaterialen,zoals PRD's Limieten

De kwaliteit van de antwoorden hangt af van de vaardigheid van de gebruiker om prompts te schrijven

Prijzen

Gratis abonnement : Beschikbaar

: Beschikbaar ChatGPT Plus: $20 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.6 van 5 (209+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (209+ beoordelingen) Product Hunt: 4.4 van 5 (585 upvotes)

4. Canva - Het beste voor AI-gegenereerd grafisch ontwerp

Maak onmiddellijk afbeeldingen met de functie AI-afbeeldinggenerator van Canva Canva biedt een gratis afbeeldingsgenerator, waardoor je gemakkelijk kunt zien hoe waardevol dit kan zijn in de dagelijkse Taken van een productmanager. Het vinden van de juiste afbeeldingen voor je presentaties en decks voor vergaderingen met belanghebbenden, productlanceringen enzovoort is altijd lastig geweest. Vaak heb je wel een idee van wat je wilt, maar komen de beeldbanken niet overeen met de visie.

Welnu, dankzij Canva's tool met kunstmatige intelligentie kun je nu ideeën genereren en resultaten wijzigen tot je de perfecte afbeelding hebt gevonden, uitsluitend gebaseerd op jouw input zodat je altijd een afbeelding van hoge kwaliteit hebt content kalender .

Beste functies

Tekst-naar-beeld generatie te gebruiken

Tovergum om ongewenste afleidingen uit afbeeldingen te verwijderen

In realtime samenwerken met je team

Eenvoudig afbeeldingen importeren in een content planner

Automatisch de ontwerpen vertalen die je maakt

Limieten

De auteursrechten zijn nog steeds een modderige discussie, dus wees voorzichtig met de activa voor openbare materialen

Prijzen

Beschikbaar op een gratis abonnement

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (4.092+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (4.092+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (11.209+ beoordelingen)

5. TLDV - Het beste voor het opnemen en transcriberen van vergaderingen om feedback van klanten vast te leggen

TLDV gebruiken, een GPT-vergaderingssoftware om uw online vergaderingen op te nemen, te transcriberen, te markeren en te delen

Laten we eerlijk zijn, in productmanagement wordt een groot deel van uw tijd besteed aan vergaderingen. Of u nu uw ideeën probeert te presenteren aan de belanghebbenden of probeert de steun van uw engineeringteam te krijgen voor een nieuwe functie van het product. TLDV is een AI-software die uw productiviteit enorm verhoogt door aantekeningen te maken van uw vergadering en deze samen te vatten in gemakkelijk leesbare punten.

Het is uiterst belangrijk om je volledige aandacht te kunnen geven aan de gebruikers tijdens je gesprekken, en met TLDV kun je je concentreren op het beste halen uit elk gesprek terwijl de AI al het zware werk van aantekeningen maken voor je doet.

Beste functies

Gesprekken met Zoom of Google Meet automatisch opnemen

AI-geschreven aantekeningen voor vergaderingen

Automatisch labelen van sprekers en namen

Integraties met HubSpot en Salesforce

Gebruiksvriendelijke Clip en deel functie

Limieten

Langere video's worden mogelijk niet goed getranscribeerd

Prijzen

Gratis abonnement : Beschikbaar

: Beschikbaar Pro abonnement: $25 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.9 van 5 (33+ beoordelingen)

: 4.9 van 5 (33+ beoordelingen) Product Hunt: 4.7 van 5 (3,7k upvotes)

6. Notion - Het beste voor het samenvatten van aantekeningen en het maken van action items

Samenvatten van actie items en sleutel takeaway met Notion AI Notion is een van de meest gebruikte hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen en het heeft een aantal zeer nuttige AI-functies toegevoegd om de eerdere ervaring te verbeteren.

In de dagelijkse werkstromen van productmanagement betekent dit dat ze met plezier productroadmaps en bedrijfswiki's kunnen maken en ondersteund worden door een bekwame AI om beter te communiceren en minder tijd te besteden aan repetitieve taken, zoals samenvattingen.

Beste functies

AI-gegenereerde actie-items en inzichten

Integreer met productbeheertools zoals ClickUp

Privé ruimtes voor teams

Geavanceerde veiligheidscontroles

Pagina bewerkingsgeschiedenis tot 90 dagen

Limieten

De kunstmatige intelligentiecomponent maakt geen deel uit van het kernaanbod en moet apart worden betaald

Prijzen

Gratis abonnement : Beschikbaar

: Beschikbaar Plus : $10 per gebruiker/maand

: $10 per gebruiker/maand Business : $18 per gebruiker/maand

: $18 per gebruiker/maand Enterprise : Vraag demo aan

: Vraag demo aan AI: $8 per gebruiker extra/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (4.532+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (4.532+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (1.663+ beoordelingen)

7. Otter.AI - Het beste voor aantekeningen bij vergaderingen en transcriptie in realtime

Vergaderassistent die audio opneemt, aantekeningen maakt, automatisch dia's vastlegt en samenvattingen genereert. Otter.AI verhoogt de kwaliteit van uw vergaderingen met een AI-assistent die uw audio opneemt, die lange aantekeningen omzet in nuttige samenvattingen en zelfs gedeelde presentatiedia's vastlegt.

Productmanagers en hun teams kunnen op één lijn blijven met de productvisie doordat de AI automatisch een actuele tijdlijn kan maken van wat er tijdens vergaderingen wordt besproken.

Beste functies

AI-gestuurde transcriptie van aantekeningen van vergaderingen

Biedt takeaways en geautomatiseerde contouren

Geavanceerde functie voor zoeken, exporteren en afspelen

AI-assistent neemt deel aan vergadering, zelfs als deze drie keer is geboekt

Limieten

Engels is de enige taal die kan worden getranscribeerd

Prijzen

Gratis abonnement : Beschikbaar

: Beschikbaar **Pro: $17 per maand

Business : $30 per gebruiker per maand

: $30 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.1 van 5 (111+ beoordelingen)

: 4.1 van 5 (111+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (63+ beoordelingen)

8. Collato - Beste voor AI-gestuurde zoekmachine

Verbind je verspreide informatie op één plaats en maak documentatie toegankelijker met Collato

Moeite met het vinden van productinformatie in de honderden documenten die je team heeft gemaakt? Collato maakt gebruik van machine learning om te fungeren als het collectieve brein van je team voor alles wat gemakkelijk toegankelijk en met één klik bereikbaar moet zijn.

Als productmanager kun je meerdere tools synchroniseren en integreren in een visuele kaart en informatie elimineren die meestal in silo's terechtkomt. Dit bespaart je tijd door elk relevant bestand tot je beschikking te stellen in plaats van elke keer 30 minuten te spenderen aan een belangrijk document voor je product roadmap.

Beste functies

Informatie doorzoeken vanaf elk verbonden platform

Integreert met tools zoals Google-document of Confluence

Gemakkelijk te navigeren in visuele kaarten

Semantische zoekmachine relevante informatie

Volledig versleutelde gegevens

Limieten

Voorlopig beperkt aantal integraties

Prijzen

Gratis bèta

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.8 van 5 (5+ beoordelingen)

: 4.8 van 5 (5+ beoordelingen) Product Hunt: 4.7 van 5 (1,7k upvotes)

9. Midjourney AI - Beste voor AI ART Generator app

Maak AI-video's door simpelweg tekst in te typen met Midjourney AI Reis AI werd een van de meest gebruikte AI-software, na ChatGPT, vanwege de buitengewone en in sommige gevallen bijna levensechte beelden die het kan genereren. Het is in staat om elke denkbare prompt te nemen en verbluffende resultaten te genereren.

Als er één ding is waar we zeker van zijn, is dat je een geweldige indruk zult maken met je presentaties en de beelden erin, die zowel veel goedkoper te maken zijn als boeiender dan wat je gemiddelde beeldbank biedt. Je decks zullen er altijd professioneel uitzien en elke productvisie zal er zeker inspirerender uitzien voor de kijkers.

Beste functies

Levensechttekst-naar-beeld generatie* Mogelijkheid om zelfs kleine details in je uiteindelijke afbeeldingen te wijzigen

Bekende stijlen van kunstillustratie nabootsen

Technische controle over de tekstaanwijzingen

Limieten

De nauwkeurigheid van de resultaten is gebaseerd op het vermogen van de gebruiker om creatieve en technische aanwijzingen te begrijpen

Prijzen

Gratis proefversie : Beschikbaar

: Beschikbaar Basis abonnement : $10 per maand

: $10 per maand Standaard abonnement : $30 per maand

: $30 per maand Pro abonnement: $60 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.6 van 5 (4+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (4+ beoordelingen) Product Hunt: 4.6 van 5 (1,1k upvotes)

10. H2O.AI - Het beste voor het gebruik van automatisering om klantgedrag te begrijpen

Bouw voorspellende modellen en krijg snel en gemakkelijk inzicht in klantgedrag, marktonderzoek en andere gegevens met H2O AI H2O biedt bedrijven eenvoudige toegang tot hun eigen taalmodellen en AI-tools en biedt ze tegelijkertijd de mogelijkheid om de privacy van hun gegevens te waarborgen, wat een lang besproken probleem is rondom AI-technologieën.

Vooral als je veel eigen klantgegevens en trends in de markt hebt, kun je met H2O.AI wordt het heel eenvoudig om gewoon je gegevens in te pluggen en je eigen AI-tools te maken, iets wat voorheen misschien maanden duurde.

Door de processen van natuurlijke taalverwerking te stroomlijnen, kunt u zich richten op het bedenken van functies en het creëren van oplossingen voor eindgebruikers die worden aangedreven door de gegevens die u in de loop der tijd hebt verzameld, waardoor productbeheer een fluitje van een cent wordt.

Beste functies

Maak AI-modellen in slechts enkele minuten

Krijg inzicht in het gedrag van gebruikers en analyseer feedback van klanten door gebruik te maken van machine learning

Behoud de privacy van uw bedrijfsgegevens door gebruik te maken van machine learning

Maak voorspellende modellen voor marktanalyse en detecteer afwijkingen in uw databases

Limieten

Het nut is groter voor bedrijven die dichterbij staan of zich in de fase van de onderneming bevinden

Prijzen

Vraag een demo aan

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (24+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (24+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (10+ beoordelingen)

We hebben het gevoel dat het tijdperk van AI-tools nog maar net begonnen is en we hebben nog niet eens het oppervlak gezien van wat er het komende jaar mogelijk is en hoe waardevol AI-tools zijn voor het beheer van producten middelenbeheer . Deze tools kunnen je helpen met bijna elk onderdeel van je werk. Van marktonderzoek tot het verkrijgen van gegevens over klantgedrag en het afstemmen van je berichtgeving om je target en potentiële klanten aan te trekken, AI-tools kunnen je processen verbeteren en je helpen betere, gegevensgestuurde beslissingen te nemen.

Van het verbeteren van de snelheid van je terugkerende productbeheertaken met ClickUp-taak tot het krijgen van een zetel aan tafel bij het engineeringteam met Jam, en zelfs het maken van verbazingwekkende illustraties zoals je ontwerpers vroeger deden met Midjourney AI, we kunnen zeker zeggen dat je op het punt staat verbazingwekkend productief te worden zodra je ten minste één of meer van deze AI-tools gebruikt.

En ongeacht of je de enige bent die de productdocumentatie in je bedrijf leidt of deel uitmaakt van een groter team, ClickUp zal je helpen bijhouden wat belangrijk is in je productontwikkelingsproces, je teams op één lijn houden en je algehele productiviteit op het werk verbeteren. Dit is natuurlijk nog maar het begin, dus probeer het zelf en maak optimaal gebruik van alle geweldige functies die het biedt.

Gastschrijver:_

michael Stroe is groeimanager bij Jam, een bedrijf dat duizenden teams helpt om sneller software van hoge kwaliteit te leveren. In zijn vrije tijd houdt hij van lekkere hamburgers en het winnen van vriendschappelijke UNO-spelletjes._