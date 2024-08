Top 10 Midjourney Alternatieven voor AI-beeldgeneratie 2024

Midjourney heeft de manier veranderd waarop we onszelf uitdrukken via kunst, door een uniek platform te bieden dat tekst prompts omzet in visuele meesterwerken door middel van zijn AI-afbeeldingsgenerator. 🖼️

Voor mensen zonder conventionele artistieke vaardigheden is het een toegangspoort tot creativiteit geworden en voor kunstenaars een nieuwe speeltuin om hun talent te verkennen en te laten zien met de hulp van AI-tools .

Midjourney voldoet misschien niet aan ieders voorkeuren voor digitale kunst- en beeldbewerkingstools. Sommige gebruikers kunnen bezwaar hebben tegen de recente overgang naar een betaald model, terwijl anderen meer directe klantenservice wensen voor het oplossen van problemen met het product.

Daarom hebben we wat onderzoek gedaan en een lijst samengesteld met de top 10 Midjourney alternatieven voor het genereren van AI-afbeeldingen. We hebben hun functies en prijzen zorgvuldig onderzocht om je te helpen de perfecte match voor jouw behoeften te vinden.

En als extraatje laten we je kennismaken met een platform dat nieuwe wegen kan openen om je creatieve Taken aan te pakken en de kracht van AI in een bredere context te benutten. 🤖

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Midjourney?

Voordat we duiken in onze top lijst van Midjourney alternatieven, gratis en betaald, laten we eerst een aantal functies schetsen die een AI kunst generator eruit laten springen:

Gebruikersvriendelijke interface: De afbeeldingstool moet gemakkelijk te navigeren zijn, zelfs voor gebruikers zonder technische of ontwerpexpertise Snelle afbeeldingen genereren: Hoewel een langere generatietijd kan leiden tot meer ingewikkelde afbeeldingen, moet de generator nog steeds snel visuals van hoge kwaliteit kunnen produceren ⏱️ Flexibiliteit van invoer: De tool moet verschillende parameters accepteren voor het genereren van AI-kunst. Sommige gebruikers geven de voorkeur aan een eenvoudige taalinterface, terwijl anderen meer geavanceerde commando's en tekens willen gebruiken in hun AI-art generators Bewerkingsopties: Bewerkingsopties na de generatie, zoals upscaling, variatie en vervanging van objecten, kunnen het nut van het AI-model vergroten ✂️ Selectie van thema's en kunststijlen: De mogelijkheid om verschillende thema's en kunststijlen te kiezen op basis van gebruikersinvoer kan het genereren van afbeeldingen naar een hoger niveau tillen Commercieel gebruik: Afhankelijk van je doelen moet de tool duidelijke informatie geven over de gebruiksrechten van gegenereerde afbeeldingen, vooral voor commerciële doeleinden Gratis en betaalde opties: Afhankelijk van uw budget kan de beschikbaarheid van zowel gratis als betaalde opties een belangrijke factor zijn 💸

De 10 beste Midjourney Alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu we weten wat we moeten zoeken in AI kunst generatoren laten we eens kijken naar de top 10 Midjourney alternatieven die in 2024 hun slag slaan.

1. DALL-E 2

Via: DALL-E 2 DALL-E 2, gemaakt door OpenAI, stormde in 2022 het toneel op en wist gebruikers al snel te boeien met zijn intuïtieve AI-kunstgeneratie. Je hoeft alleen maar je visie in te typen en binnen een paar seconden heb je vier unieke afbeeldingen die je gedachten weerspiegelen.

Gebruikers die vóór april 2024 aan boord zijn gesprongen, worden getrakteerd op een zoete deal van gratis maandelijkse kredieten. Maar het zijn de nieuwe gebruikers die misschien twee keer moeten nadenken. Met een minimum krediet aankoopvereiste van $15, komt de sensatie van het ervaren van deze originele AI krachtcentrale nu ten koste van de AI afbeeldingengenerator. 💲

DALL-E 2 beste functies

Eigenaarschap van de gebruiker over de gegenereerde afbeeldingen, inclusief het recht op verkoop, herdruk en merchandise

Integratie met door Microsoft ondersteunde platforms zoals Bing

Beveiligingen tegen het genereren van gewelddadige, haatdragende of pornografische afbeeldingen zorgen voor geschikte content

Regelmatige updates voorzien gebruikers van de nieuwste AI-functies

DALL-E 2 beperkingen

Ziet prompts over het hoofd als ze te lang zijn

Bewerkingsopties ontbreken

DALL-E 2 prijzen

Free: voor gebruikers die zich voor 6 april 2024 hebben aangemeld

voor gebruikers die zich voor 6 april 2024 hebben aangemeld 115 kredieten: $15 (1 krediet is 1 tekst)

DALL-E 2 beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (21 beoordelingen)

: 4/5 (21 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 recensie)

2. Stabiele verspreiding

Via: Stabiele verspreiding Stable Diffusion is een AI-kunstgenerator die getraind is om nieuwe afbeeldingen te genereren op basis van ingevoerde tekst of afbeeldingen. Gemaakt door Stability AI, bevat het geavanceerde algoritmen en deep learning-technieken en biedt het een snel en veilig proces voor het genereren van afbeeldingen.

Een onderscheidend kenmerk is zijn vermogen om soepel te draaien op consumentenhardware, waarvoor een GPU met minstens 8 GB VRAM nodig is. Dit onderscheidt het van cloud-only diensten zoals DALL-E en Midjourney, en maakt het een meer toegankelijke optie voor veel gebruikers.

En de kers op de taart? Het is helemaal gratis. 🙌

Stable Diffusion beste functies

Snel afbeeldingen van hoge kwaliteit genereren

Vereist geen persoonlijke informatie om te beginnen

Wordt geleverd met een handige bibliotheek met aanwijzingen om uw creaties te inspireren

Gebruikers kunnen parameters definiëren voor gedetailleerde aanpassingen van afbeeldingen

Genereert fotorealistische afbeeldingen

Ondersteunt zowel tekst-naar-beeld als beeld-naar-beeld transformaties

Een van de weinige gratis beschikbare AI-art generators

Stabiele Diffusie limieten

U moet een app van derden installeren op uw apparaat

Sommige computers voldoen niet aan de minimale technische vereisten om Stable Diffusion te draaien

Stable Diffusion prijzen

Gratis

Stabiele Verspreiding beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (2 beoordelingen)

: 4.3/5 (2 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

3. Jaspis Kunst

Via: Jasper Kunst Jasper Art onderscheidt zich door zijn intuïtieve gebruikersinterface en de mogelijkheid om unieke afbeeldingen zonder watermerk te genereren op basis van eenvoudige teksten. De veelzijdige aanpassingsopties omvatten stijlen, stemmingen en media, waardoor gebruikers een breed creatief spectrum hebben. 🎨

Deze AI image generator bespaart tijd en moeite door binnen enkele seconden talloze afbeeldingen te genereren, waardoor het een van de snelste AI image generators is. De prijs is wel hoog in vergelijking met andere platforms, maar je kunt een onbeperkt aantal afbeeldingen per maand genereren.

Jasper Art beste functies

Snel afbeeldingen genereren

Eenvoudige gebruikersinterface

Kan worden aangepast op basis van verschillende stijlen en voorkeuren

Afbeeldingen zonder watermerk

Kan afbeeldingen genereren met beroemdheden

Jasper Art beperkingen

Ondersteunt geen beeld-naar-beeld transformaties

Je kunt geen copyright nemen op de afbeeldingen die je genereert

Jasper Art prijzen

Maker: $49/maand

$49/maand Teams: $125/maand

$125/maand Business: Neem contact op met Jasper verkoopteam voor prijzen

Jasper Art beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Bekijk deze_

[_AI prompt sjablonen](_https://clickup.com/nl/blog/72918/ai-prompt-sjablonen/) revolutioneert de manier waarop u uw taken schrijft en beheert. Markeer gewoon elke tekst in een document, commentaar of taakbeschrijving en laat de AI Toolbar deze voor u optimaliseren. Op basis van uw behoeften kan hij de tekst langer, korter, boeiender of eenvoudiger maken.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer te verbeteren

De kracht van ClickUp AI gaat verder dan het verfijnen van uw schrijfwerk. ✍️

Het helpt bij het opstellen van tekst of kopij voor elk onderwerp, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het opstellen van e-mails of het schetsen van blogberichten.

Het systeem is ontworpen om het administratieve werk te verlichten door documenten samen te vatten en te genereren action items die onmiddellijke samenvattingen biedt en naadloos uw volgende stappen ophaalt.

Bovendien kunt u met ClickUp AI gesprekken bijhouden, taken genereren, spelling en grammatica controleren en zelfs talen vertalen binnen het platform.

Maximale productiviteit in ontwerp met ClickUp

ClickUp is geschikt voor ontwerp- en creatieve teams van elke grootte en biedt uitgebreide functies voor taakbeheer, tijdsregistratie en kalenders, samenwerking van teams en rapportage.

Het beschikt over honderden aanpasbare functies, waaronder een digitaal Whiteboard voor real-time of asynchrone samenwerking. Gebruik dit hulpmiddel voor productontwerp om samen met je teamleden te brainstormen, strategieën uit te stippelen en ontwerpideeën en workflows in kaart te brengen.

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

ClickUp biedt ook een bibliotheek met sjablonen speciaal samengesteld voor ontwerp- en creatieve teams. Met deze frameworks kunt u een ontwerpworkflow creëren die nauwkeurig overeenkomt met uw ideale proces en bevordert efficiëntie en creativiteit.

Last but not least, ClickUp provides samenwerkingstools zoals ClickUp Docs voor het beheren van creatieve briefings en Redactie voor afbeeldingen, video en PDF annotatie . Deze functies zorgen voor duidelijke instructies en feedback, waardoor het ontwerpevaluatieproces sneller verloopt.

ClickUp beste functies:

Teksten in enkele seconden omvormen zodat ze professioneler, directer of boeiender klinken

Creëer content van hoge kwaliteit snel met behulp van AI-aanwijzingen

Markeer elke tekst en laat de AI-werkbalk deze optimaliseren

Genereer direct samenvattingen en actie-items om administratieve taken te stroomlijnen

Vertaal talen en controleer spelling en grammatica binnen het ClickUp platform

Breng ideeën binnen enkele minuten tot leven met digitale Whiteboards voor real-time of asynchrone samenwerking

Creëer een ontwerpworkstroom die uw ideale proces weerspiegelt met de sjabloonbibliotheek

Creatieve briefings gezamenlijk beheren met ClickUp Docs

Geef duidelijke instructies en versnel het feedbackproces met Redactie

ClickUp limieten:

Het kan aanvoelen als werk zonder ontspanning omdat er geen gamification-opties zijn

Sommige gebruikers vinden dat de tijdsregistratie verbeterd moet worden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met deverkoop team voor een aangepast abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

De kracht van AI benutten: van beelden naar woorden

Terwijl we door het landschap van Midjourney-alternatieven navigeren, is het duidelijk dat de reikwijdte verder gaat dan alleen het vervangen van de ene tool door de andere. Het gaat erom een oplossing te vinden die op verschillende manieren waarde toevoegt, zoals ClickUp, met zijn rijke array aan functies.

Onthoud bij het afwegen van uw opties dat innovatie vaak uit onverwachte hoek komt. Misschien is een verschuiving in perspectief van het genereren van afbeeldingen naar het omvatten van optimalisatie van de werkstroom zou wel eens nieuwe niveaus van efficiëntie en creativiteit kunnen ontsluiten. De beste tools lossen immers niet alleen onze bestaande problemen op - ze openen ook nieuwe mogelijkheden! 🎉