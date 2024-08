Aha! Product Management Review (Functies, Voordelen, Nadelen)

Strategisch abonnement stappenplannen, marketing, voorspellingen .. productbeheer brengt veel werk met zich mee.

Gelukkig hoeft het met tools als Aha! niet veel moeilijker te zijn dan je vrijdagavond Netflix-abonnement. Aha product management kan bedrijven helpen die succesvolle producten willen lanceren en hun markt willen behouden.

maar zal dit _platform echt _je aha! van vreugde laten worden?

In deze Aha product management review bespreken we de sleutel functies, voordelen en limieten van Aha! We belichten ook de beste oplossing voor De beperkingen van Aha! .

klaar? Druk gewoon op play op deze Aha product management review._

Wat is Aha!

De Aha! software kan elk productmanager helpen het waarom, wanneer en wat van hun producten te begrijpen om productmanagement gemakkelijk te maken.

In wezen probeert het je project vol te maken met die 'Aha!'-momenten waar we allemaal van houden! 😜

Deze product stappenplan platform biedt verschillende tools voor:

Portfoliomanagement

Beheer van vereisten

Marketingstrategie abonnementen

Beheer van releases

Raamwerk productstrategie maken

Beheer van ideeën

Visuele routekaart maken

En zelfs met al deze functies is Aha! er niet om je ruimte in te nemen.

De software gebruikt de cloud om bestanden in te stellen en gesprekken op te slaan, zodat de opslagruimte op je apparaat onaangeroerd blijft.

Bovendien stellen de functies je in staat om alles te bepalen wat je nodig hebt, zelfs voordat je het product bouwt.

Maar voordat je uh-huh tegen Aha! zegt, laten we eerst de sleutel functies bekijken.

4 sleutels functies van Aha!

Hier zijn de vier belangrijkste functies van Aha!

1. Functies

Houd de verwarring vast.

Dit is een functie met de naam 'functies', wat fundamentele eenheden van werk in Aha! zijn.

(Niet echt slimme naamgeving, toch? )

Functies vertegenwoordigen een taak of werk item dat je moet voltooien om je strategische abonnementen te bereiken.

Dus als het je strategie is om tegen het weekend klaar te zijn met het kijken naar The Walking Dead, dan kan elke aflevering een functie zijn!

Om iedereen die aan je functies werkt op de hoogte te houden, kun je ze direct koppelen aan:

Strategische doelen

Een initiatief

Een idee

Aantekeningen

Een product vrijgeven

En meer

Dit vertelt hen de context en het belang van de functie. Ze weten ook hoe ze bijdragen aan jouw briljante productstrategie.

2. Routekaarten

Onze Aha product management review kan niet Voltooid worden zonder de vermelding van zijn stappenplannen .

Het is alsof je over Netflix praat zonder ten minste één Netflix original te bespreken.

Aha! stappenplannen zijn een geweldige manier om te visualiseren en communiceren waar uw product, campagne of dienst naartoe gaat. Het geeft u een weergave op hoog niveau van uw strategisch abonnement dat u helpt doelen te definiëren en de communicatie helder te houden.

Aha! laat je gegevens toevoegen, zoals een tijdlijn of strategie, om een strategische roadmap te maken en te kiezen of je het wilt visualiseren als een Gantt grafiek, kalender, starter of aangepaste roadmap.

Vervolgens kun je de live versie van de roadmap delen met je product team voor eenvoudige samenwerking.

3. Samenwerking

In Aha! krijg je echte samenwerking.

Dus wanneer meerdere mensen aantekeningen of velden met beschrijvingen aan het bewerken zijn, kun je de namen van andere deelnemers als vlaggen zien. De vlaggen bewegen in real-time, wat bijdraagt aan de transparantie en samenwerking effectieve samenwerking .

Bovendien heeft elke sleutel functie in de software, zoals functies, epics en initiatieven, een comments sectie waar je kunt communiceren met je team terwijl je werkt.

Het is net als bij Teleparty (voorheen Netflix Party), waar je dezelfde show of film kunt kijken met je vrienden die ver weg wonen terwijl je in realtime gesprekken voert. 🎥🍿💬

Deze samenwerkingstool laat je ook mooie visuele abonnementen delen, zoals tijdlijnen, om te coördineren functieoverschrijdend teams werken op één plaats.

4. Integratie

Weet je hoe je een film zoekt op Netflix en dat die dan verschijnt in de zoeksuggestie? Maar dan selecteer je hem en realiseer je je dat hij er niet is vanwege regionale beperkingen? *huilt van relativeringsvermogen

De kans is groot dat je niet met dit liefdesverdriet te maken krijgt bij het zoeken naar Aha! integraties.

Aha! integreert met verschillende tools voor ontwikkeling, projectmanagement, samenwerking, relatiebeheer en ondersteuning.

Enkele van de populaire integraties zijn:

Nu je de belangrijkste functies van Aha! kent, gaan we verder met de volgende aflevering, '_voordelen van Aha!

3 belangrijke voordelen van Aha Product Management

Hier zijn drie sleutel voordelen van Aha! product management:

1. Eenvoudig productbeheer om te leveren wat klanten willen Productbeheer is een fluitje van een cent op Aha! omdat je hiermee een strategie kunt instellen, ideeën van klanten kunt vastleggen en aandacht kunt besteden aan functies.

Het heeft ook een ideeën💡 portaal, wat een beetje lijkt op de Netflix help pagina waar je films en shows voorstelt om toe te voegen.

Maar hier is de portal van jou.

U verzamelt en beheert elk idee dat gebruikers indienen.

Je krijgt ook user story maps om het werk te visualiseren en te prioriteren waarmee je de gewenste gebruikerservaring van je klanten opbouwt.

Door het gebruikersverhaal in kaart te brengen, kan je team een krachtige schets maken van de interacties van een representatieve gebruiker met je product en de stappen beoordelen waar de gebruiker het meeste baat bij heeft. Dit werkt als feedback en helpt je productbeheer te stroomlijnen.

2. Maakt effectieve marketingplanning mogelijk

In Aha! kan je marketing team alle programma's en campagnes op één plek zien. Dit maakt het makkelijker om hun marketingactiviteiten op verschillende niveaus te coördineren.

Het is alsof het team je Netflix-maatje is en je hetzelfde account met ze deelt omdat je niets te verbergen hebt.

Jouw marketing abonnement kan moeiteloos met Aha! tools waarmee u:

Alle marketingactiviteiten kunt beschrijven

To-dos toewijzen

Afhankelijkheid bijhouden

Samenwerken aan deliverables

Het goedkeuringsproces stroomlijnen

**Wilt u eens zien hoe het planningsproces werkt?

Bekijk onze_ stapsgewijze uitsplitsing van het marketingplanningsproces .

3. Kan de tool aanpassen aan uw behoeften

Wat Netflix deed met zijn misdaadprogramma's, heeft Aha! gedaan met zijn aanpasbaarheid.

Er zijn zoveel opties en ze hebben allemaal iets te bieden!

Hier is een kleine glimp van wat je in Aha! kunt aanpassen:

Statussen

Velden

Werkstromen

Layouts

Tabellen

En nog veel meer!

De belangrijkste vraag is echter: is dit routekaart-software geschikt voor u?

5 limieten van Aha Product Management (met oplossingen)

Laten we de cliffhangers voor Netflix-shows laten en niet voor jouw software voor productbeheer .

Laten we in deze Aha product management review eens kijken waar Aha! tekortschiet:

1. Functie voor beperkte aantekeningen

Aha! heeft een functie voor aantekeningen waarmee je:

Een blanco aantekening maken

Een sjabloon voor aantekeningen maken

Je aantekeningen delen en exporteren

Je aantekeningen organiseren en meer

Het voelt extreem uitgebreid voor iets dat gewoon 'aantekeningen' heet

Maar als het op aantekeningen aan het werk zetten aankomt, heeft Aha! niets.

Je kunt geen Taken maken van je aantekeningen. Je kunt niet eens een simpele checklist toevoegen.

Laten we een einde maken aan de ongemakkelijkheid.

Zeg hallo tegen ClickUp . Het is een van 's werelds met de hoogste beoordeling tool voor projectmanagement, favoriet bij velen teams in kleine, middelgrote en grote bedrijven .

ClickUp oplossing #1: Kladblok Aantekeningen maken in ClickUp is veel doelgerichter dan in Aha!

Gebruik het Notepad om aantekeningen dat je gemakkelijk omzetten in taken in seconden.

Dit is hoe het werkt:

De titel van je aantekening wordt de naam van de Taak

De content van de aantekening wordt de taakbeschrijving

Voeg de juiste details toe voordat je de notitie opslaat

2. Geen mindmaps

Voor een tool voor productbeheer slaat Aha! een beetje de skip intro knop over voor een zeer belangrijke functie voor het plannen.

Het heeft geen mindmap of whiteboard functie om je abonnementen te schetsen, denken we.

ClickUp oplossing: Mindmaps A

mindmap is een visueel hulpmiddel dat hiërarchische diagrammen rond een centraal concept gebruikt. Dit maakt het gemakkelijk om te brainstormen voor allerlei project planning .

Op ClickUp kunt u uw schetsen aan het werk zetten.

hoe?

In de taakmodus kunt u vertakkingen slepen en neerzetten om uw werkruimte opnieuw in te delen. U kunt hier zelfs taken maken, verwijderen of bewerken.

Stel je eens voor hoeveel tijd je kunt besparen als je tegelijkertijd abonnementen opstelt en taken maakt.

Zo heb je meer tijd om..

Wil niets te doen hebben met Taken of de Werkruimte structuur?

Gebruik de blanke modus en teken je ideeën naar hartenlust.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image2-6.gif mindmaps in clickUp /%img/

3. Geen real-time stopwatch

In Aha! kun je de gewerkte tijd loggen in het veld 'schatting' door op 'log tijd' te klikken

Maar waar gaat de tijd precies naartoe?

_Hoe weet je of je een uur hebt gewerkt en het nu tijd is voor een pauze?

Er is geen manier om de tijd voor specifieke taken in realtime bij te houden, tenzij je integreert met apps voor tijdsregistratie.

Waarom zou je dat doen als software zoals ClickUp het kan zonder externe ondersteuning? Compare Aha! Vs. Jira !

ClickUp oplossing #1: Inheemse stopwatch Als u de Tijdsregistratie inschakelt

ClickApp in uw Ruimte , kunt u beginnen met het bijhouden van de tijd voor al uw Taken.

Start en stop de stopwatch wanneer je maar wilt, net zoals je shows op Netflix afspeelt en pauzeert. zonder het openingsgeluid van Netflix

U kunt ook inzicht krijgen in de bijgehouden tijd en rapporten genereren met de functie widgets voor tijdsregistratie op onze Dashboard . In de tijdrapportages kun je de uren zien die werknemers hebben gemaakt voor hun betaaldag. cha-ching!

Bonus: hoe je tijdsregistratie gebruikt om projecten sneller af te ronden.

ClickUp oplossing #2: tijdsregistratie integratie Heb je al een favoriete app voor tijdsregistratie?

ClickUp integreert gemakkelijk met vele tijdregistratie apps, waaronder Time Doctor , Everhour , Toggl enz. Zo kunt u eenvoudig bijhouden hoeveel tijd u aan verschillende ClickUp activiteiten en projecten hebt besteed.

Als uw team het volgende uitvoert werk op afstand uitvoert dit voegt ook een gevoel van verantwoordelijkheid toe.

Het is echter niet alleen tijdsregistratie.

ClickUp heeft ook andere integratiemogelijkheden, bijvoorbeeld voor

Communicatie apps (Slack)

Apps voor het verzamelen van feedback van klanten (Gebruikersfeedback)

Opslagruimte apps (Google Drive)

En nog veel meer!

4. Kan PDF niet annoteren

Als je Aha! gebruikt, kun je niet pDF's annoteren .

Dat betekent dus dat je elke keer dat je feedback hebt voor een PDF, deze moet downloaden, annoteren in een andere tool en vervolgens delen met de makers.

Stel je de verloren tijd eens voor. ⏰

Belangrijker nog, dit is geen manier om samen te werken. Moet je niet iets hebben dat het delen van feedback en co-creatie aanmoedigt?

ClickUp oplossing: PDF annotatie Met Redactie kun je PDF's annoteren door de markeringen die je nodig hebt te markeren.

U kunt het volgende toevoegen opmerkingen waar je een wijziging wilt en wijs het toe aan een specifieke persoon om de wijziging uit te voeren.

Redactie in ClickUp is geweldig voor het markeren van afbeeldingen, omdat je duidelijke markeringen kunt plaatsen op ontwerpmodellen waar je wijzigingen wilt aanbrengen.

/$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/wf06SBoQ7A-G50w4G5JS0THTPzQleOAzXgbzXVRN29b-QFI00d6sYpev_dL6iwrXibfQ0fMSqteRKC5lxSOAu5S1Dqc7x6Sar\_iO3jJQTadU6NgpmQrrb9hgGZyhdEs\_tomDNo31 redactie in ClickUp /$$$img/

5. Zeer duur

De grootste spelbreker is de Aha! prijs.

Ze hebben twee abonnementen:

Een startup abonnement voor bedrijven die minder dan 18 maanden oud zijn, minder dan $1.5M aan financiering hebben en minder dan 10 werknemers hebben

voor bedrijven die minder dan 18 maanden oud zijn, minder dan $1.5M aan financiering hebben en minder dan 10 werknemers hebben Een premium abonnement dat begint bij $59/gebruiker per maand

Ja, het is een beetje ongelooflijk duur.

ClickUp oplossing: Free Forever-abonnement

In tegenstelling tot Aha! heeft ClickUp een Free Forever-abonnement. Geen addertjes onder het gras!

Dus of u nu een startup of een bedrijf runt, u kunt ClickUp voor nul dollar krijgen.

Uw Netflix abonnement kan de enige kostenpost zijn. graag gedaan!

En onze betaalde abonnementen zijn betaalbaar voor teams van elke grootte. Neem een kijkje:

Unlimited ($5/ gebruiker per maand): Portfolios Toekomstige terugkerende taken op kalender Onbeperkte weergaven En meer

Business ($9/ gebruiker per maand): Lopende werkzaamheden limieten ID van een aangepaste taak 24/7 ondersteuningsteam En meer



We zijn nog niet Klaar!

ClickUp heeft zoveel functies die kunnen doen wat Aha! kan en meer.

Hier is een korte blik op een aantal ervan:

gerelateerd: Product Manager Interview Vragen

Heeft Aha! de Aha-factor?

Uit deze Aha product management review blijkt duidelijk dat Aha! een goede tool is.

Maar het zijn altijd de kleine dingen die een deal maken of breken.

Duur. Geen offline modus. Geen mindmaps.

Deze dingen maken Aha! een minder compleet pakket.

Als je een tool nodig hebt die dat allemaal kan (en meer), dan is ClickUp!

Het is een krachtig tool voor projectmanagement dat uw taak , document , bron en tijdmanager allemaal op hetzelfde moment.

Dus word gratis lid van ClickUp en maak u klaar voor het beste seizoen van 'productmanagement' tot nu toe!