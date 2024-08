10 Beste Google Keep Alternatieven en Concurrenten 2024

Farris Bueller zei ooit..

het leven gaat behoorlijk snel. Als je niet stopt en af en toe om je heen kijkt, kun je het missen."_

Hoewel dit deels gewoon een excuus is om een van de beste films aller tijden te gebruiken, is het ook een goed geheugensteuntje waarom apps voor het maken van notities zoals

Google Keep

zijn essentieel om onze dagelijkse takenlijstjes voor te blijven.

Van abonnementen tot deadlines en boodschappen doen, er is altijd een kans dat je twee van de vijf dingen op je lijst vergeet als je ze niet hebt opgeschreven.

Google Keep heeft zijn niche gevonden als oplossing voor het maken, delen en organiseren van notities vanaf elk apparaat. Maar hoewel de notitiefuncties van Google Keep de overhand hebben over de ongeorganiseerde plakbriefjes en notitieblokjes van vroeger, zijn er nog steeds tal van software-alternatieven met dezelfde, zo niet meer intuĆÆtieve tools om je te helpen bij de les te blijven.

We hebben een lijst gemaakt met onze 10 favoriete Google Keep-alternatieven om je te helpen een weloverwogen keuze te maken als het gaat om je nieuwe favoriete hulpmiddel om notities te maken. Lees mee terwijl we de voor- en nadelen van Google Keep, de belangrijkste concurrenten, prijsdetails, beoordelingen en meer bespreken.

Wat is Google Keep?

Via

Google bijhouden

Google Keep is een cloudgebaseerd programma voor het maken van notities en

app voor herinneringen

voor het noteren van gedachten op meerdere apparaten op dezelfde manier waarop je een plakbriefje zou gebruiken. Je kunt een onbeperkt aantal notities maken met maximaal 20.000 tekens per notitie, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat je ruimte tekort komt om je gedachtengang af te maken. šŸš‚

Google Keep heeft ook de mogelijkheid om je items te organiseren met labels, kleuren en opmaak. Hier zijn een paar van onze andere favoriete functies van Google Keep:

Gesproken notities

Herinneringen

To-do lijsten

Checklists

Om met de app aan de slag te gaan, heb je alleen een

Google-account

.

Voor veel gebruikers betekent dit dat ze aan de slag kunnen. Maar voor

Microsoft Office

gebruikers of degenen die gewoon niet op de G Suite-bandwagon staan, is dit op zichzelf al een reden om Google Keep-alternatieven te zoeken.

Top 10 Google Keep alternatieven

Hier zijn 10 van de beste Google Keep alternatieven om je notities, lijsten en verantwoording naar een hoger niveau te tillen.

1. ClickUp

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en

slash commando's

om efficiƫnter te werken

ClickUp

is een alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform voor teams en gebruikers om alles te beheren, van complexe projecten tot dagelijkse

actiepunten

in Ć©Ć©n centraal werkpunt. ClickUp biedt tal van

intuĆÆtieve functies

om je planning en workflows zo efficiƫnt mogelijk aan te passen, inclusief een dynamische documenteditor, Notepad-tool,

Chrome-uitbreiding

en een mobiele app om al uw beste ideeƫn vast te leggen.

Bovendien zijn alle functies voor het maken van notities helemaal gratis en eenvoudig te gebruiken!

Zo haalt u het meeste uit uw notities met twee van ClickUp's handigste en meest flexibele tools:

ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kunnen rijke opmaak- en schuine streep-opdrachten efficiƫnter werken

ClickUp Documenten

zijn uw ultieme bron voor het maken van gedetailleerde documenten, gestructureerde wiki's en checklists voor samenwerking. Met functionaliteit zoals automatisch opslaan, versiegeschiedenis, bewerken in realtime en opties voor delen die we kennen en waar we van houden, gaat ClickUp Docs nog een stapje verder.

Voeg eenvoudig informatie van andere apps toe, maak notities in een visuele hiƫrarchie met geneste pagina's, formatteer uw tekst met

ClickUp Slash commando's

en meer om je productiviteit bij het maken van notities naar nieuwe hoogten te stuwen.

Binnen elk ClickUp-document kunt u zich concentreren op belangrijke onderwerpen met de focusmodus of teamleden bij het gesprek betrekken met opmerkingen die u aan anderen kunt delegeren door een regel tekst te markeren.

ClickUp Kladblok

Snel notities maken, opmaken met uitgebreide bewerkingsfuncties en de ingevoerde gegevens omzetten in bij te houden taken die u overal kunt openen

Gebruik uw

Kladblok in ClickUp

om belangrijke, top-of-brain gedachten te documenteren terwijl u achter uw bureau zit,

op het web surft

of onderweg.

Net als ClickUp Docs hebt u toegang tot opmaakfuncties met

rijke tekst bewerken

en Slash-opdrachten in uw kladblok voor stijl, context en detail als het gaat om het duidelijk overbrengen van uw gedachten. Bovendien heeft ClickUp Notepad geen uploadlimiet! Dit betekent dat u zoveel mogelijk ideeƫn kunt toevoegen zonder dat u ooit ruimte tekort komt.

ClickUp voordelen

Meerdere tools voor het maken van notities toegankelijk vanaf uw werkruimte, tablet, mobiel apparaat of browservenster

Meer dan 1000 integraties om uw dagelijkse processen te stroomlijnen

Geavanceerde productiviteitsfuncties om te werken met je notities, taken en ideeƫn

Rijke set softwarefuncties voor notities maken en projectbeheer, zelfs op Gratis eeuwig plan

Ton van aanpasbare sjablonen voor elk gebruik - zelfs in ClickUp Docs

ClickUp nadelen

Nog niet alle workflowweergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Zoveel aanpasbare functies kunnen een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan

Unlimited Plan : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk Plan : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Zakelijk Plus Plan : $19 per gebruiker per maand

: $19 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met het verkoopteam voor aangepaste prijsinformatie

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (4.800+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3.130+ beoordelingen)

2. Todoist

Via

Todoist

Als u op zoek bent naar minimalistische

taakbeheer

en app voor het maken van notities, dan

Todoist

zou je nieuwe go-to kunnen zijn. Stel prioriteiten, voeg vervaldatums toe, maak labels of maak filters en tags om je dagelijkse actiepunten, agenda en projecten te structureren.

Met Todoist kun je verschillende secties aanpassen en zoveel taken toevoegen als je wilt. En om je checklists schoon en georganiseerd te houden, kun je elk project archiveren, verplaatsen of verwijderen zodra je het hebt gemarkeerd als voltooid.

Todoist functies

Kanban-stijl bord voor het beheren van taken

Herinneringen op basis van deadline en locatie

Voortgang bijhouden van taken en projecten

Terugkerende taakvervaldatums

Toewijsbare taken voor teamsamenwerking

Todoist voordelen

Betrouwbare synchronisatie tussen apparaten

IntuĆÆtieve en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface

Uitgebreide integraties met derden

Snelle tekstopmaak en stijlopties

Todoist nadelen

Beperkte gratis versie mist belangrijke functies zoals automatische back-ups en herinneringen

Geen tijdregistratietool of ingebouwde timer

Beperkte workflowweergaven en statussen om aan te passen aan elke werkstijl

Todoist prijzen

Gratis : $0 per gebruiker per maand

: $0 per gebruiker per maand Pro : $5 per gebruiker per maand ($4 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd)

: $5 per gebruiker per maand ($4 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd) Zakelijk: $8 per gebruiker per maand ($6 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd)

Todoist klantwaarderingen:

G2: 4.4/5 (730+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (1690+ beoordelingen)

3. Microsoft OneNote

Via

Microsoft

Microsoft OneNote

is een online app voor het maken van notities die gratis beschikbaar is met een Microsoft-account of een betaald Microsoft 365-abonnement. TBH, OneNote is het soort software waar ik van droomde toen ik al mijn AP World History notities op de middelbare school neerpende. šŸ˜®ā€šŸ’Ø

Maar als het aankomt op zinvolle samenwerking met het team en krachtige documenten organisatietools zoals linking in twee richtingen, houdt OneNote niet altijd stand. Compare OneNote Vs Google Keep !

Microsoft OneNote functies

Functies voor handgeschreven, geschetste of gesproken notities

Aanpasbare thema's in de desktop-app

Encryptie van notities

Online plaknotities

E-mail naar OneNote

Ingebouwde wiskunde assistent & OneNote-sjablonen

Microsoft OneNote voors

Deel uw notities via e-mail of URL

Media uploaden en een webclipper om informatie snel op te slaan

Verdeel notities in secties en tag ze voor later

Microsoft OneNote nadelen

Niet beschikbaar voor Linux

De UI van de mobiele app is niet zo intuĆÆtief als die van de webapp

Beperkte sorteer- en organisatiefuncties

Geen tools voor taakbeheer, alleen notities

Microsoft OneNote prijzen

Microsoft OneNote is gratis te downloaden voor basisfuncties en beschikbaar voor gebruikers met een Microsoft 365-abonnement:

Basis : Gratis

: Gratis Microsoft 365 Family : $99,99 per jaar voor Ć©Ć©n tot zes personen

: $99,99 per jaar voor Ć©Ć©n tot zes personen Microsoft 365 Personal: $69,99 per jaar voor individueel gebruik

Microsoft OneNote klantwaarderingen

G2: 4,5/5 (1.780+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (1.190+ beoordelingen)

Vergelijk_ OneNote Vs. Notability & bekijk deze Notability alternatieven !

4. Notie

Notities maken in NotitieNotie laat je taken toewijzen, projecten beheren en je werk op verschillende manieren organiseren. Als documentgebaseerde software is het een sterk alternatief voor Google Keep vanwege de krachtige functies voor het maken van notities, het maken van lijsten, het toevoegen van platte tekst, video's, geluid, code, noem maar op!

Notion functies

Meerdere weergaveopties, waaronder Kanban, lijst, tabel en kalender

Verschillende sjabloonopties

Mappen om je notities te categoriseren

Rijke tekstopmaak voor gedetailleerde notities

Notion voordelen

Aanpasbare en schone UI

Compatibel met Android- en iOS-apparaten

Offline modus ondersteuning

Ondersteunt gezamenlijk bewerken

Notion nadelen

Beperkte functies voor taakbeheer om je takenlijsten te bewerken

Geen PDF-annotatiefunctie

Ontbreken van belangrijke productiviteitsfuncties zoals Gantt-diagrammen, doelen en tijdregistratie

Steile leercurve

Notion prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Personal Pro : $5 per gebruiker per maand ($4 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd)

: $5 per gebruiker per maand ($4 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd) Team : $10 per gebruiker per maand ($8 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd)

: $10 per gebruiker per maand ($8 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd) Onderneming: Neem contact op met sales voor prijsinformatie

Notion klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (890+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (790+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Notie alternatieven !

5. Evernote

Via

Evernote

Evernote

was een van de eerste digitale

voor het maken van notities

apps en een populair alternatief voor Google Keep. De scan-en-opslagfunctie van de app zorgt ervoor dat al je informatie, zelfs van notitieblokken en print-outs, wordt opgeslagen in de software zodat er niets verloren gaat.

Evernote functies

PDF-annotaties, spraakmemo's, Evernote sjablonen en opmaakopties voor het maken van notities

Agenda-synchronisatie om je agenda automatisch bij te werken

Web Clipper en scan-en-opslag tool om informatie van buitenaf naar de app te brengen

Evernote voordelen

Doorzoekbare tekst in bestandsindelingen

Uitgebreide integraties met derden

Geweldig hulpmiddel voor studenten

Evernote nadelen

Beperkte gratis versie en dure betaalde plannen

Geen realtime samenwerking met andere teamleden

Productiviteitsfuncties zoals herinneringen en deadlines ontbreken

Updates zijn hardnekkig en belemmeren de efficiƫntie

Evernote prijzen

**Gratis

Persoonlijk : $7,99 per maand

: $7,99 per maand Professioneel : $9,99 per maand

: $9,99 per maand Evernote Teams: $14 per gebruiker per maand

Evernote klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (1.960+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (7.600+ beoordelingen)

6. Trello

Via

Trello

Trello

is een

software voor projectbeheer

die gebruik maakt van

Kanban-bord

s om taken, deadlines en to-do lijsten te organiseren. Hoewel het vooral een oplossing is voor teams en managers om inzicht te krijgen in elkaars werkstromen, is Trello ook een geweldig alternatief voor Google Keep vanwege de tools voor dagelijks taakbeheer.

Trello functies

Aanpasbare Kanban-borden en kant-en-klare sjablonen

Omslagafbeeldingen, beschrijvingen, bijlagen en subtaken in Trello kaarten (taken)

Ondersteunt roltoewijzing en tijdlijnen

Takenlijsten

Trello voors

Gratis plan met veel functies voor individueel gebruik

Projecttijdlijnen en kalenders voor eenvoudig bijhouden

IntuĆÆtieve drag-and-drop interface

Real-time samenwerking

Trello nadelen

Mist een aantal belangrijke functies voor het maken van notities

Moeilijk te gebruiken bij het beheren van meerdere projecten tegelijk

Voor de meeste geavanceerde functies zijn betaalde add-ons nodig

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $6 per gebruiker per maand ($5 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd)

: $6 per gebruiker per maand ($5 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd) Premium : $12,50 per gebruiker per maand ($10 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd)

: $12,50 per gebruiker per maand ($10 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $17,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Trello klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (12.860+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (21.550+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Trello alternatieven !

7. Workflowy

Via

Workflowy

Workflowy

is een app voor het maken van notities voor het vastleggen, organiseren, analyseren en delen van basistaken.

Dit Google Keep-alternatief structureert je notities in een hiƫrarchisch model met een oneindig aantal geneste items per onderwerp. Net als de commentaren op Reddit kun je in Workflowy je overzichten uit- en inklappen om je te concentreren op je grote idee of op kleinere details. Wat deze app onderscheidt van andere standaard apps voor het maken van notities, is de Kanban-bordfunctie waarmee je specifieke onderwerpen of de voortgang van taken kunt volgen.

Workflowy functies

Live kopieƫn van elke lijst voor terugkerende items

Globaal zoeken en tags om items snel te sorteren en filteren

Kanban-bord of lijstweergaven

Backlinking en automatische verwijzingen

Workflowy voordelen

Minimalistische en intuĆÆtieve interface

Eenvoudig notities delen zonder in te loggen

Werkt offline of met een mobiele app

Workflowy nadelen

Beperkte gratis versie beperkt het aantal geneste opsommingstekens

Geen opmaakfuncties

Notities zijn niet versleuteld

Geen kalender of herinneringen

Workflowy prijzen

Basic : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Workflowy Pro: $4,99 per maand

Workflowy klantwaarderingen

G2: 4,4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

8. Obsidiaan

Functies voor het opmaken van notities in

Obsidiaan

Obsidiaan

is een app voor het maken van notities die markdown-taal gebruikt om je notities op te bouwen. In tegenstelling tot veel van de Google Keep-alternatieven op deze lijst die gebruikmaken van een cloudservice, slaat Obsidian de bestanden lokaal op je apparaat op. Een andere interessante

Obsidian functie

is dat gebruik maakt van een kennisgrafiekstructuur en tweerichtingskoppeling om al je notities met elkaar verbonden te houden als een gigantisch web.

Obsidian functies

Markdown teksteditor

Alle notities worden opgeslagen in je persoonlijke kluis

Kennisgrafiekstructuur en backlinking om notities terug te koppelen naar een centraal onderwerp

Obsidian Publish maakt uw notities toegankelijk voor het publiek via webpagina's

Obsidian voordelen

Aanpasbare configuratie op basis van uw voorkeuren

Werkt goed offline omdat het niet cloud-gebaseerd is

De weergave van de kennisgrafiek is esthetisch en nuttig voor visuele leerlingen

Tal van plugins voor extra functionaliteit

Obsidian nadelen

Moeilijk om notities te delen en minimale samenwerkingsfuncties

Betaalde add-ons zijn nodig voor basisfuncties

Geen webgebaseerde versie van de app

Obsidian prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Katalysator : $25 eenmalige betaling

: $25 eenmalige betaling Commercieel : $50 per gebruiker per jaar (wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen voordat u betaalt)

: $50 per gebruiker per jaar (wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen voordat u betaalt) Add-ons: Sync ($8 per maand), Publish ($16 per maand per site)

Obsidian klantwaarderingen

G2: N.V.T

Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

9. Coda

Via

Coda

Coda

combineert tekstbewerkingstools en gegevenstabelfuncties in Ć©Ć©n software om samen met het team aan documenten te werken. Als alternatief voor Google Keep is Coda handig voor teams die onderweg zijn, omdat je met de mobiele app vanaf vrijwel elke locatie toegang hebt tot je documenten en Coda kunt integreren met tal van andere werktools voor uitgebreide functionaliteit.

Coda functies

To-do lijsten en notitiebeheer

Tijd en uitgaven bijhouden

Taken aanmaken, toewijzen en prioriteren

In-app commentaar geven

Coda voordelen

Real-time samenwerking

Aanpasbare weergaven en sjablonen

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

Verschillende integraties voor extra functionaliteit

Coda nadelen

Handmatig taakbeheer

Geen dashboard of realtime rapportagetools

Geen desktop app, alleen web app

Niet geschikt voor complexe taken of projectbeheer

Coda prijzen

Gratis

Pro : $10 per maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd ($12 per maand, maandelijks gefactureerd)

: $10 per maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd ($12 per maand, maandelijks gefactureerd) Team : $30 per maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd ($36 per maand, maandelijks gefactureerd)

: $30 per maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd ($36 per maand, maandelijks gefactureerd) Onderneming: Neem contact op met sales voor prijsinformatie

Coda klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (337+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (77+ beoordelingen)

10. Beer

Via

Beer

Beer

bear is een eenvoudige app voor het maken van notities die synchroniseert op al je iOS-apparaten, zodat je ideeƫn kunt noteren waar ze zich ook voordoen. Met opties voor snelle opmaak, links, afbeeldingen, tonnen programmeertalen en meer is Bear een solide alternatief voor Google Keep dat je helpt de volledige context van elke gedachte vast te leggen.

Bear functies

Hashtags en tags om je notities te organiseren

PDF, Docs en HTML notitie annotaties

Automatische synchronisatie van notities met iCloud

Beer voordelen

Gebruiksvriendelijke interface

Gemakkelijk te downloaden en gebruiken

Aangepaste snelkoppelingsbalk, thema's en opmaak

Beer nadelen

Deze app wordt alleen ondersteund op iOS-producten

Geen webgebaseerde interface

Geen integraties met derden

Beperkte gratis versie

Bear prijzen

De basisfuncties van Bear zijn gratis beschikbaar voor iOS-gebruikers. Er is ook een Pro-abonnement met extra functies voor $1,49 per maand of $14,99 per jaar.

Bear klantwaarderingen

Het is tijd voor een Google Keep alternatief

Zelfs met verschillende handige functies om op elk moment notities toe te voegen, komt veel van zijn populariteit voort uit het feit dat Google Keep gratis te gebruiken en makkelijk te leren is.

Dit maakt Google Keep een goede kanshebber voor het vastleggen van vluchtige gedachten, eenvoudige herinneringen of incidenteel gebruik. Maar als het aankomt op het structureren van je dag, jezelf verantwoordelijk houden of uitgebreide stylingopties, dan is Google Keep niet de juiste keuze. āœ‚ļø

Hier zijn een paar van de beperkingen die je tegenkomt met Google Keep:

Lage karakterlimiet - 20.000 is veel voor een boodschappenlijstje, maar niet veel voor dagboekvermeldingen

Geen desktop app. Toegang tot Google Keep op uw telefoon, tablet of browser alleen

Beperkte opties voor tekstopmaak en styling

Geen automatiseringstools om sneller notities te maken

Aan het einde van de dag is Google Keep het coole oudere neefje van iOS notities app die je al hebt, en als je de taken die voor je liggen wilt beheren, heb je nog een hulpmiddel nodig om je over de finish te helpen.

Het meest opvallende alternatief voor Google Keep? ClickUp

Hoewel Google Keep handig is voor snelle herinneringen en boodschappenlijstjes, is het ook de gateway-tool voor krachtigere en dynamische notitie-apps, zoals ClickUp!

Elk van deze 10 Google Keep-alternatieven kan u helpen om snel notities te maken, maar alleen ClickUp heeft de functionaliteit om u te helpen uw efficiƫntie op elk niveau te verbeteren. Of u nu complexe projecten wilt opsplitsen in subtaken of de checklist voor uw nieuwe puppy met de familie wilt delen, ClickUp is de oplossing voor het maken van notities voor elk gebruik .

En niet te vergeten, alle intuĆÆtieve notitietools van ClickUp zijn volledig gratis. šŸ’ø

Toegang tot ClickUp's Kladblok, Docs, AI Chrome Uitbreiding en onbeperkte taken zonder kosten met ClickUp's Free Forever Plan. Of begin met het verkennen van nog geavanceerdere productiviteitsfuncties met betaalde planopties voor slechts $5. Aanmelden voor ClickUp om elke dag optimaal te benutten. ā˜€ļø