20 beste Obsidian alternatieven in 2024

Hoe vaak vergeten we niet iets belangrijks tot een paar uur voor de deadline?

Te vaak, als we eerlijk zijn tegen onszelf.

Gelukkig hebben we nu apps om notities te maken zoals Obsidian om ons te helpen dit soort situaties te vermijden. Net als de meeste notitie-apps belooft Obsidian een eenvoudige manier om alles te noteren wat je moet onthouden om te voorkomen dat je cruciale details vergeet.

Maar is deze markdown app voor het maken van notities de beste op de markt?

Vandaag bekijken we alle Obsidian-alternatieven die je moet kennen.

Waar moet je op letten bij een Obsidian-alternatief?

Een voorbeeld van hoe een publiek toegankelijke Obsidian-publiceerpagina eruitziet

Obsidian is een app voor het maken van notities ontworpen voor mensen om hun eigen persoonlijke kennisbeheer te bouwen. Met plugins, thema's en aangepaste CSS in de gereedschapskist heb je controle over je gegevens en ontwerp.

Obsidian organiseert al uw notities in mappen die kluizen worden genoemd. U kunt verschillende mappen hebben voor verschillende onderwerpen of projecten. U kunt documenten en notities ook koppelen via tweerichtingskoppeling om een gekoppelde database te maken die je kunt bekijken als een kennisgrafiek.

Deze app werkt geweldig voor mensen die de voorkeur geven aan de eenvoudige handelingen van het vastleggen en opslaan van notities. Maar als het je doel is om een systeem voor deelbare notities en taken onder één kennishub te creëren, dan heb je andere opties!

Top 20 Obsidian alternatieven

1. ClickUp - Beste AI-ondersteunde documenten

ClickUp Docs voor het documenteren en delen van belangrijke informatie met het team

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van taken, Documenten, Chat, Doelen, Whiteboards en meer. ClickUp is eenvoudig aan te passen met slechts een paar klikken en stelt teams van alle soorten en maten in staat om hun werk effectiever uit te voeren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt!

In tegenstelling tot Obsidian, ClickUp Documenten maakt het gemakkelijk om notities samen te schrijven in realtime of async, zodat iedereen toegang heeft tot de meest actuele informatie. Of u nu wegwerpnotities of gedetailleerde actieplannen schrijft, het gebruik van een ClickUp Doc verbindt u met de rest van uw taken en projecten!

Combineer ClickUp Docs met ClickUp Brein onze AI-gestuurde schrijftool die binnen Docs kan worden gebruikt om notities samen te vatten, overtuigende kopij te maken, te brainstormen en nog veel meer!

Probeer de gratis ClickUp sjabloon voor vergadernotities en lever uw beste werk af met deze tijdbesparende functies in Documenten:

Documenten en taken relateren om verbanden en relaties te leggen tussen inhoud en uw werk

Neem uw inhoud mee vanuit andere apps om gebruik te maken van rijke opmaak en gezamenlijke bewerking

Archiveer documenten om uw werkruimte op te schonen, maar bewaar ze als naslagwerk

Deelrechten instellen voor specifieke mensen, teams of gasten

Sjablonen vinden en maken om het schrijfproces te versnellen Het sjabloon voor vergadernotities downloaden ClickUp profs

15+ aanpasbare weergaven omtaken, projecten en workflows in ClickUp te visualiseren 1000+ integraties metuw favoriete apps verbinden met ClickUp Kladblok in ClickUp om bladwijzers aan te maken, taken aan te maken en meer vanuit uw webbrowser

ClickUp nadelen

Leerproces vanwege het aantal beschikbare functies en de mate van aanpasbaarheid

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per lid per maand

: $7 per lid per maand Zakelijk : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Onderneming: Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke werkbelasting en processen te beheren, helpen we u graag om u op succes voor te bereiden! Ziecontact opnemen met Verkoop wanneer u klaar bent

ClickUp klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.100+ beoordelingen)

2. Notion - Het beste voor notities

Via NotieNotie is een populair alternatief voor Obsidian vanwege de eenvoud, minimalistische interface en grote community. Naast het maken van notities, kunt u Notion gebruiken als een taakbeheer tool om eenvoudige to-dos te maken of een persoonlijke kennisbank op te bouwen. Je kunt ook links, afbeeldingen, video's, codefragmenten, enz. insluiten. Notion heeft ook bidirectionele functionaliteiten waarmee je al je notities en werkruimten met elkaar kunt verbinden.

Notion voordelen

Krachtige functionaliteit voor het maken van notities

Integreert met de populairste apps

Geweldige samenwerkingsfuncties

Notion nadelen

De mobiele app kan traag en onhandig zijn

Moeilijk om aanpassingen te maken en te onderhouden voor langdurig gebruik

Zoeken en navigeren is niet zo intuïtief

Notion prijzen

Notion biedt gratis en betaalde plannen vanaf $4/maand.

Notion klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

3. Evernote - Het beste voor webclips

Via EvernoteEvernote is een hulpmiddel voor het maken van notities met fantastische mogelijkheden voor webclipping. Met deze handige app kun je notities vastleggen, opslaan en synchroniseren van overal op het web naar al je apparaten.

Evernote voordelen

Eenvoudige en schone gebruikersinterface met veel functies

Je kunt offline notities maken

Webclipper om alle belangrijke notities op te slaan tijdens onderzoek

Mogelijkheid om je notities te delen op sociale kanalen

Evernote nadelen

Dure betaalde versie met een beperkte gratis versie

Ontbreekt real-time samenwerking

Mist functies voor taakbeheer zoals de meeste apps op deze lijst

Evernote prijzen

Evernote biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $7,99/maand.

Evernote klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7.500+ beoordelingen)

4. Microsoft OneNote - Het beste voor Microsoft-gebruikers

Via Microsoft OneNoteOneNote is een gratis app voor het maken van notities die beschikbaar is voor iedereen met een Microsoft-account. Hoewel handig, heeft OneNote een relaxte interface en is het niet zo intuïtief. OneNote heeft echter verschillende notitiewaardige functies, waaronder gesproken notities, tekstvertaling, plaknotities en handgeschreven notities.

Je kunt notitiesecties in OneNote ook beveiligen met een wachtwoord.

Microsoft OneNote voors

OneNote-sjablonen om snel notities te maken

Een webclipper om overal online notities te maken

Mogelijkheid om je notities te organiseren in een soort notitieblok

Interne links om je hele notitie ecosysteem te verbinden

Microsoft OneNote nadelen

Minimale notitie-tagging mogelijkheden

Ingewikkeld als je een nieuwe Microsoft 365 gebruiker bent

Vrij traag en onhandig

Prijzen voor Microsoft OneNote

OneNote is beschikbaar met een betaald Microsoft 365-abonnement.

Microsoft OneNote klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (1.700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

5. Google Keep - Het beste voor mobiele gebruikers

Via Google bijhoudenGoogle bewaren heeft het meeste wat je nodig hebt in een app om notities te maken: to-do lijsten, audio notities, een webclipper en afbeeldingen. Daarnaast kun je notities archiveren voor een schonere interface.

Google Keep voordelen

Gebruiksvriendelijke tool voor het maken van persoonlijke notities in de Google Workspace

Automatische transcriptie voor al je opgenomen audio

Google Keep nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheid

Oudere gebruikersinterface

Geen controle op granulaire toestemmingen

Geen real-time samenwerking

Beperkte integratie

Google Keep prijzen Google bewaren is gratis met een Google-account.

Google Keep klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

6. nTask - Het beste voor het bijhouden van taken

Via WorkflowyWorkflowy is een app voor het maken van notities met verschillende tools voor taakbeheer. Deze app noemt zichzelf een hulpje voor drukke en ambitieuze mensen. Workflowy staat op deze lijst van Obsidian alternatieven vanwege zijn eenvoud. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen en beginnen met het uittypen van je gedachten op Workflowy!

Workflowy voordelen

Snel en eenvoudig

Live kopieën van elke notitie of takenlijst

Slepen en neerzetten om snel notities te maken

Een globale zoekfunctie om gemakkelijk een belangrijke notitie te vinden

Markdown-bestanden met gewone tekst

Workflowy nadelen

Mist visualisatietools

Beperkt taakbeheer

Workflowy prijzen

Workflowy biedt gratis en betaalde plannen vanaf $4,99/maand.

Workflowy klantwaarderingen

G2 : 4.4/ (20+ beoordelingen)

: 4.4/ (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

8. Coda - Het beste voor het centraliseren van documenten

Via CodaCoda is gebouwd voor teams . Eenvoudig gezegd, Coda brengt al je documenten en gegevens samen in een centraal en evoluerend document. Deze app heeft ook verschillende bouwstenen waarmee je je documenten naar wens kunt aanpassen.

Coda voordelen

Integreert met Google Agenda voor eenvoudiger taakbeheer

Notificaties voor bewerkingen en wijzigingen

Meerdere Coda-sjablonen afhankelijk van je behoeften

Coda nadelen

Vrij duur met beperkte functies in het gratis plan

Beperkte integratie

Moeilijk op te schalen voor een goed afgeronde kennisbank

Coda prijzen

Coda heeft gratis en betaalde abonnementen vanaf $10/maand per lid.

Coda klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

Bonus: Airtable Vs. Coda

9. Basecamp - Het beste voor dashboards met notities

Via BasecampBasecamp is een projectbeheertool, maar bevat ook functies voor het maken van notities en taakbeheer. Al je projecten (notities in dit geval) zijn ondergebracht in één dashboard waar je notities kunt bekijken, bewerken, herschikken en archiveren als dat nodig is.

De app ondersteunt ook het bijhouden van to-dos en heeft in-app messaging om iedereen aan boord te houden.

Basecamp voordelen

Projectplanning met uw deadlines, relevante gebeurtenissen en to-dostatussen

Eenvoudige Kanban-weergaven

Talrijke integraties met populaire tools

Geschiedenis van wijzigingen in je notities

Basecamp nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Meldingen en activiteitswaarschuwingen kunnen overweldigend zijn

Bewerktools zijn beperkt

Basecamp prijzen

Basecamp heeft gratis en betaalde plannen vanaf $11/maand per lid.

Basecamp klantwaarderingen

G2 : 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (13.500+ beoordelingen)

10. Notejoy - Het beste voor teamsamenwerking

Via Notejoy Notejoy is misschien een geschikt alternatief voor Obsidian als je snel en gericht aantekeningen wilt maken. In principe is Notejoy de app die je gebruikt als je iets uit je hoofd wilt zetten, na een snelle vergadering met een collega, of als de professor opdrachten heeft uitgedeeld.

Notejoy voordelen

Directe, duidelijke en mooie onbeperkte afbeeldingsgalerijen

Mogelijkheid om bestanden bij je notities te voegen

Checklist om uw to-dos vast te leggen

Activiteit bijhouden om te zien wie uw profiel heeft bekeken

Threaded discussies om makkelijker samen te werken

Notejoy nadelen

Beperkte integraties voor projectbeheer

Niet zo intuïtief

UI en functies kunnen overweldigend zijn

Notejoy prijzen

Notejoy heeft gratis en betaalde abonnementen vanaf $4/maand per jaar.

Notejoy klantwaarderingen

G2 : 4.3/5 (30+ beoordelingen)

: 4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (180+ beoordelingen)

11. pNotes - Het beste voor bureaubladaanpassingen

Via pNoten pNotes is software voor plakbriefjes waarmee je je belangrijkste notities en to-dos op je bureaublad kunt vastmaken. Je kunt elke sticky note aanpassen aan waar het over gaat. Je kunt bijvoorbeeld de kleur, het lettertype en de transparantie van elke notitie aanpassen.

pNotes voordelen

Groepeer notities en markeer je favoriete plaknotities

Snel een notitie maken door te dubbelklikken

Plan plaknotities zodat ze alleen verschijnen wanneer je ze nodig hebt

Automatische updates

pNotes nadelen

Het kan onhandig zijn als je meerdere dingen wilt noteren

Niet zo effectief intaken volgen binnen uw notities

Mist de intuïtiviteit van de meeste apps voor het maken van notities

pNotes prijzen

pNotes is een gratis app.

pNotes klantwaarderingen

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

12. QuickJots - Het beste voor snelheid

Via QuickJots Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met QuickJots onderweg snel een notitie maken en automatisch opslaan. Het werkt zowel mobiel als op de computer en is behoorlijk snel.

QuickJots voordelen

Het werkt offline

Al je notities worden automatisch opgeslagen op het moment dat je een notitie maakt

Ondersteunt markdown

Ondersteunt platte tekst editor

Je hoeft je niet te registreren om Quick jots te gebruiken

QuickJots nadelen

Mist geavanceerde functies voor het bijhouden van taken

Het synchroniseert niet naadloos tussen apparaten

Verouderde UI

QuickJots prijzen

QuickJots is een gratis app.

QuickJots klantwaarderingen

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

13. Apple Notes - Het beste voor Apple gebruikers

Via Apple Apple Notes is gratis beschikbaar op macOS/iOS-apparaten. Met deze app kun je notities typen of maken met de hand of met de Apple Pencil. Je kunt ook foto's en video's toevoegen of links toevoegen aan je notities.

Apple Notes voors

Mappenlijsten om je notities per onderwerp te ordenen

Pinfunctie om de belangrijkste details boven de vouw te houden

Galerijweergave voor een slimmere weergave van je notities

Face ID, Touch ID en wachtwoorden om je notities te beschermen

Apple notities nadelen

Het integreert niet naadloos met apps buiten het Apple ecosysteem

Prijzen van Apple Notes

Apple Notes is gratis beschikbaar op macOS- en iOS-apparaten.

Apple Notes klantwaarderingen

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

14. Simplenote - Het beste voor minimalisten

Via Simplenote Simplenote is een uitstekend alternatief voor Obsidian dankzij de eenvoud en overzichtelijke interface. Het beschikt ook over krachtige synchronisatiefunctionaliteit zodat je altijd bij je notities kunt.

Simplenote voordelen

Tags voor het snel vinden van notities

Markdown ondersteuning

Volledig gratis

Maakt automatisch een back-up van wijzigingen

Simplenote nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Het ondersteunt geen afbeeldingen en grafiekbijlagen

Moeilijk te schalen met veel notities

Simplenote prijzen

Simplenote is een gratis app.

Simplenote klantwaarderingen

G2 : 4.1/5 (20+ beoordelingen)

: 4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

15. Joplin - De beste voor privacy en versleuteling

Via Joplin Joplin kan het best worden gedefinieerd als een open-source app voor het maken van notities. Met de app kun je notities maken en er overal toegang toe krijgen, omdat al je notities in de cloud worden opgeslagen. Je kunt checklists, notities en tabellen maken in Joplin of afbeeldingen en video's toevoegen. Bovendien ondersteunt Joplin diagrammen en wiskundige functies, waardoor het een inclusieve app voor het maken van notities is, ongeacht het onderwerp of onderwerp.

Joplin voordelen

Je kunt een afbeelding vastleggen op de mobiele app en deze opslaan als notitie

Samenwerken met vrienden, familie of collega's via Joplin cloud

U kunt uw notities openbaar maken door ze online te publiceren

Joplin wordt geleverd met een webclipper extensie om notities op het internet op te slaan

Ondersteuning voor zowel rijke tekst als markdown bewerken

Joplin nadelen

Geen directe technische ondersteuning als je vastloopt

Synchronisatie vereist een premium abonnement

De desktop-app is behoorlijk traag

Joplin prijzen

Joplin biedt gratis en betaalde abonnementen.

Joplin klantwaarderingen

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

16. Dropbox Paper - Het beste voor samen schrijven

Via Dropbox Meestal Paper genoemd, Dropbox Paper is software voor het gezamenlijk bewerken van documenten . Volgens het bedrijf is Paper perfect om samen te werken aan creatief werk. Met Paper kun je notities maken voor vergaderingen, to-dos of taken toewijzen en mensen noemen zonder het document te verlaten.

Dropbox Paper voordelen

Het is gratis

Heeft geweldige samenwerkingstools

Je kunt afbeeldingen annoteren in je notities

Sjablonen om documenten te maken, zoals sjablonen voor vergadernotulen

Synchroniseert met je agenda, zodat je weet voor welke vergadering je specifieke documenten nodig hebt

Dropbox Paper nadelen

Beperkte integratie buiten Dropbox

Beperkte opslagruimte voor gratis Dropbox-gebruikers (slechts 2 GB)

Kostbaar om te upgraden

Dropbox Paper-prijzen

Dropbox heeft gratis en betaalde plannen vanaf $ 11,99/maand voor één gebruiker.

Dropbox Paper klantwaarderingen

G2 : 4.1/5 (4.400+ beoordelingen)

: 4.1/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (149 beoordelingen)

17. ProofHub - Het beste voor dagelijkse agenda's

Via ProofHub ProofHub is misschien in de eerste plaats een hulpmiddel voor projectbeheer, maar het kan nog steeds dienen als een app voor het maken van notities met mogelijkheden voor taakbeheer. Met de notitiefunctie van ProofHub kun je allerlei soorten notities maken, zowel in een formele setting als op individueel niveau. Je kunt ook samenwerken bij het maken van notities met mogelijkheden zoals @mentions, discussies en Kanban-borden.

ProofHub voordelen

Projectbeheer, taakbeheer en functionaliteit voor het maken van notities onder één dak

Meerdere weergaven, waaronder kalender, tabel en kanban, om je notities te bekijken

Sjablonen om het maken van notities te vereenvoudigen

Dagelijkse agenda's om je dag goed te beginnen

ProofHub nadelen

Ontbreekt aan submappen waardoor het vinden van documenten lastiger wordt

Lastige leercurve

Laadt langzaam

ProofHub prijzen

Proofhub heeft gratis en betaalde plannen vanaf $45/maand, jaarlijks gefactureerd.

ProofHub klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

18. Beer - Beste voor prijsverlaging

Via Beer Wanneer Beer gebruikers erover praten, is het gemeenschappelijke thema dat je bij iedereen zult horen de minimalistische gebruikersinterface van Bear. Bear heeft geen toeters en bellen, behalve een paar opmaakopties. Bear gebruikers kunnen hun notities aan elkaar koppelen en synchroniseren op al hun apple apparaten.

Voordelen van Bear

Minimalistische gebruikersinterface

Direct en eenvoudig te gebruiken

Synchroniseert op alle Apple apparaten

Markdown editor ondersteunt meer dan 150 programmeertalen

Koppelingen tussen notities om een onderling verbonden kennisgrafiek te creëren

Beer nadelen

Mist geavanceerde functies die nodig zijn in een app voor het maken van notities, zelfs in de betaalde versies

Mist een tabelfunctie

Prijzig betaald plan

Bear prijzen

Bear heeft gratis en betaalde plannen, afhankelijk van je regio.

Bear klantwaarderingen

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (Minder dan 3 beoordelingen)

Bekijk deze_ Beer alternatieven !

19. Todoist - Het beste voor het maken van to-do lijsten

Via TodoistTodoist richt zich op het bieden van een eenvoudige app voor het beheren van taken en to-do lijsten. Het is een van de populairste Obsidian-alternatieven vanwege de intuïtiviteit en geavanceerde functies voor het maken van notities. Met deze notitie-app kun je taken en subtaken maken en eenmalige of terugkerende herinneringen instellen. Todoist heeft ook mogelijkheden voor discussies en opmerkingen om de samenwerking te vereenvoudigen.

Todoist voordelen

Herinneringen zodat je geen taak mist

Kalenderweergave voor een goed overzicht van je planning

Sjablonen om je op weg te helpen

Todoist nadelen

Het heeft een steile leercurve

Trage Windows app

Beperkte taken in de gratis versie

Todoist prijzen

Todoist biedt gratis en betaalde plannen vanaf $4/maand per jaar.

Todoist klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.600+ beoordelingen)

20. Hive - Beste voor tijdregistratie

Via HiveHive wordt geleverd met meerdere manieren om je notities te bekijken, waaronder Kanban, tabel, kalender en portfolio. Deze projectmanagement-app heeft ook mogelijkheden voor het bijhouden van tijd en het gezamenlijk maken van notities.

Voordelen van Hive

Meer dan 1000 integraties

Geweldig ondersteuningsmateriaal

Synchroniseert je notities met agenda

Tijdregistratie

Hive nadelen

Moeilijk te gebruiken mobiele app

Mist geavanceerde zoekfunctionaliteit

Moeilijk om wijzigingen bij te houden die je in je app hebt aangebracht

Prijzen voor Hive

Hive biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $12/per gebruiker per maand.

Hive klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (350+ beoordelingen)

: 4.6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

Eigen notities met de beste Obsidian alternatieven

Het beste Obsidian-alternatief is de app voor het maken van notities waarmee je:

Samenwerken bij het maken van notities met @mentions, notificaties, bijhouden van wijzigingen en in-app discussies

Mee kunt schalen als je behoeften voor het maken van notities veranderen

Je notities synchroniseren op meerdere apparaten

Zowel offline als online toegang hebt tot notities

U kunt profiteren van deze functies en nog veel meer in ClickUp. Maak een gratis account aan en begin met het maken van oneindige notities op jouw manier!