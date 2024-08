10 beste AI Chrome-extensies om de productiviteit te verhogen in 2024

Als je ooit zoveel tabbladen open hebt gehad dat je de titels ervan niet meer kon lezen, dan begrijp je de overbelasting van apps. Als we werk proberen te doen en constant van de ene web app naar de andere switchen, worden zowel onze browsers als onze hersenen tot het uiterste uitgerekt.

We hebben apps met extensies voor browsers nodig die ons halverwege tegemoet komen.

Extensies voor Google Chrome verminderen de belasting van onze tabbladen en extensies met ingebouwde kunstmatige intelligentie verminderen ook onze mentale belasting.

Hier zijn de 10 beste AI-extensies voor Chrome om meer te doen in minder tijd (met minder tabbladen).

De beste AI extensie voor Chrome hangt af van je rol. Projectmanagers willen graag AI tools voor projectmanagement met functies om aantekeningen te maken. Maar Chrome extensies voor ontwikkelaars moeten het volgende bevatten AI codeergereedschappen . Zoek naar functies die gerelateerd zijn aan de Taken die je het vaakst doet.

Let daarnaast op deze drie belangrijke functies om ervoor te zorgen dat uw extensie voor Chrome uw leven gemakkelijker maakt:

Natuurlijke taalverwerking : AI-tools leven of sterven door hun vaardigheden op het gebied van natuurlijke taalverwerking - hun vermogen om uw aanwijzingen te begrijpen en correct te reageren. Tools die zijn gebaseerd op grote taalmodellen zoals GPT-4 of op machinaal leren bieden de beste verwerking van natuurlijke taal

Je moet je AI-chatbot kunnen oproepen vanaf welke webpagina je ook bezoekt, hem je vraag geven, je antwoord krijgen en verder gaan met je dag Snelheid: Goede extensies voor Chrome mogen uw browser nooit vertragen en helpen u altijd tijd te besparen

De 10 beste AI-extensies voor Chrome die u in 2024 kunt gebruiken

Met deze must-have functies in gedachten hebben we de 10 beste Chrome extensies voor productiviteit -Allemaal met ingebouwde kunstmatige intelligentie om je te helpen je werkstroom te stroomlijnen. We hebben ze onderverdeeld in de soorten taken die deze tools het beste doen om het je gemakkelijk te maken je AI-match te ontmoeten. 👯

1. ClickUp #### Beste voor het samenvatten van aantekeningen

De ClickUp Chrome-extensie brengt vijf van de meest losstaande functies van projectmanagement samen in één ongelooflijke app. Maak taken, houd de tijd bij, sla schermafbeeldingen op, geef websites een bladwijzer, sla aantekeningen op en voeg e-mails bij - allemaal met de ClickUp Chrome-extensie

ClickUp is de remedie tegen te veel apps. 🩺

Met hulpmiddelen voor samenwerken, schrijven, brainstormen, abonnementen en sjablonen voor productiviteit zou deze ene app al uw andere apps kunnen vervangen. Naast een web app en mobiele apps voor iOS en Android, hebt u toegang tot de functies van ClickUp vanaf de ClickUp extensie voor Chrome .

Het is een van de beste extensies voor Chrome voor projectmanagers. U kunt taken maken, e-mails bijvoegen vanuit Gmail of Outlook, schermafbeeldingen maken en markeren, webpagina's toevoegen aan taken, tijdsregistratie en overal aantekeningen maken op het internet. ClickUp AI maakt het aantekeningen maken gemakkelijker door samenvattingen te genereren en te identificeren actie items in seconden. Zo kom je sneller tot de kern van de zaak. 😍

Beste functies

De TL;DR voor aantekeningen van vergaderingen, brainstormsessies en lange gesprekken met automatische samenvatting

Vind actiepunten in lange aantekeningen en zet ze met één klik om in taken

Voeg context toe aan taken en aantekeningen door e-mails als bijlage toe te voegen,schermafbeeldingenof webpagina's

limieten

AI functie is niet inbegrepen bij het gratis abonnement

Prijzen

Free Forever

Unlimited: $7 per lid per maand

$7 per lid per maand Business: $12 per lid per maand

$12 per lid per maand Business Plus: $19 per lid per maand

$19 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen AI Add-on : Extra $5 per lid per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.750+ beoordelingen)

2. Naadloos.ai

Beste voor het samenvatten van aantekeningen

via Naadloos.ai Seamless.ai is ontworpen voor verkoopteams en is een van de AI-aangedreven extensies voor Chrome die een game-changer zullen zijn voor uw prospectieproces. Ze beschrijven zichzelf als een zoekmachine voor B2B-verkoopleads. Met hun Chrome extensie integreert hun app met je favoriete zoekmachine. 🔍

Je kunt Seamless gebruiken om salesleads te verzamelen van Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter of elke andere B2B-site op het internet. Het kan contactinformatie vinden voor de besluitvormers op B2B-websites, of het kan iemands LinkedIn social media account gebruiken om een geverifieerd telefoonnummer en e-mailadres te geven.

Dit programma helpt je niet alleen bij het opbouwen van je lijsten, maar biedt ook waardevolle verkoopinformatie om je outreach effectiever te maken. U krijgt intentiegegevens te zien, leert over de huidige technologiestapel van uw prospects en ontdekt hun meest dringende zakelijke behoeften.

Vervolgens kunt u uw aantekeningen over prospects met één klik op de knop importeren in Salesforce, HubSpot of het CRM van uw voorkeur.

Beste functies

Stel lijsten samen van uw ideale klanten met geverifieerde B2B-contactinformatie, inclusief mobiele telefoonnummers en doorkiesnummers

Importeer uw aantekeningen voor leadgeneratie met één klik in uw CRM

Verkrijg extra inzichten over uw prospects die uw outreach effectiever kunnen maken

Limieten

Sommige klanten rapporteren dat ze niet altijd nauwkeurige gegevens krijgen, wat kan leiden tot hoge bouncepercentages

Seamless.ai heeft geen lijst met prijzen op de site en biedt geen prijstransparantie, en veel bestaande klanten beschrijven het als duur

Prijzen

Gratis

Basis Plan: Weergave prijs na gratis inschrijving

Weergave prijs na gratis inschrijving Pro Plan: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen Enterprise-abonnement: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.100+ beoordelingen)

4.2/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (135+ beoordelingen)

3. Jasper

Beste voor het genereren van tekst

Via Jasper.ai Jasper is geen vervanging voor je copywriting team. Robots en mensen kunnen naast elkaar bestaan! ✌️

Maar dit programma kan je marketingworkflow door zowel met AI gemaakte content in lange als korte vorm van hoge kwaliteit te spuien. Het kan in een oogwenk een eerste concept maken en je creatieve team de kans geven zich te concentreren op complexere zaken, zoals het toevoegen van die menselijke touch.

Je kunt een toon kiezen voor je content en Jasper trainen op de stem van je merk, zodat hij na verloop van tijd nauwkeuriger wordt. Bovendien kan de AI-tool je bestaande content omzetten in nieuwe formats, zodat je een blogbericht kunt schrijven en het meteen kunt omzetten in een podcast, YouTube video, social media post, of e-mail nieuwsbrief .

Met Jasper's AI-aangedreven extensie voor Chrome kunt u deze gebruiken AI-tools overal online waar je schrijft, van Gmail tot Google Documenten.

Beste functies

GebruikAI schrijven om elk type content te maken, van posts op sociale media tot blogs tot podcastscripts

Schrijf met AI op elke webgebaseerde tekstverwerker

Kies de toon die je wilt voor elk stuk content en stem deze af op je eigen schrijfproces

Dit essentiële hulpmiddel bespaart tijd door het te leren schrijven met jouw merkstem en jouw schrijfstijl te volgen

Limieten

Veel gebruikers rapporteren dat de content feitelijke fouten bevat, dus je hebt nog steeds menselijke fact-checkers nodig om deze bot eerlijk te houden

Er zijn geen ingebouwde SEO-tools, dus je hebt een tweede tool nodig als je je content wilt optimaliseren voor zoekmachineranking

Prijzen

Maker: $39 per maand

$39 per maand Teams: $99 per maand

$99 per maand Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

4. AI samenstellen

Beste voor tekstgeneratie

via AI samenstellen Deze AI-schrijfassistent is speciaal gemaakt voor de Chrome browser. Terwijl veel van de andere apps op deze lijst web- en mobiele apps bieden naast hun Chrome extensies, is Compose AI puur een extensie.

Dus als je hals over kop valt voor eenvoud, dan staat Compose AI voor je klaar. 💘

Dit programma biedt vijf AI schrijf sleutel functies: compose anything, easy email reply, compose email, autocomplete en rephrase. Het kan meerdere alinea's schrijven op basis van een enkele prompt, of het kan je helpen sneller te schrijven door auto-aanvul opties te bieden om je zinnen in real-time te voltooien. Schrijf e-mails in de helft van de tijd met deze naadloze integratie in Google Chrome.

Beste functies

Schrijf en beantwoord e-mails snel met de functie voor eenvoudige e-mailbeantwoording, die een volledig antwoord kan schrijven op basis van de vorige thread en slechts een paar extra woorden van u

Herformuleer je tekst om het professioneler, vriendelijker of leuker te laten klinken

Vraag Compose AI om je te helpen bij het schrijven van compleet nieuwe content op basis van jouw aanwijzingen

Limieten

Dit programma is relatief nieuw en ongetest in vergelijking met de andere AI-schrijfassistenten op deze lijst

Veel recensenten in de Chrome Web Store rapporteren dat ze problemen hebben met het opzeggen van hun betaalde abonnement nadat ze zich hebben aangemeld

Prijzen

Gratis

Premium: $9,99 per maand

$9,99 per maand Ultiem: $29,99 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

5. ChatGPT voor Google

Beste voor tekstgeneratie

via ChatGPT Misschien wel de bekendste AI-chatbot is ChatGPT van OpenAI. Het is geprogrammeerd op OpenAI's GPT-4 taalmodel, een van de beste grote taalmodellen die er zijn. Het vormt de basis van veel verschillende AI-chatbots, dus het is alsof veel van deze bots hetzelfde DNA delen. 🧬

ChatGPT is altijd gratis beschikbaar geweest als onderdeel van OpenAI's missie om AI te maken die de hele mensheid ten goede komt. Het is dus ook beschikbaar als gratis extensie voor Chrome.

Met de ChatGPT Chrome extensie kun je de ChatGPT resultaten naast je zoekresultaten zien. Je kunt ChatGPT for Google gebruiken op elke zoekmachine die je gebruikt in Chrome, inclusief Google Search, Bing, Yahoo en Duck, Duck, Go.

Beste functies

Vraag ChatGPT om originele content voor je te schrijven op basis van je prompts en aanwijzingen

Laat ChatGPT content die je al hebt geschreven opnieuw formuleren, samenvatten of vereenvoudigen

Gebruik ChatGPT bij je schrijfonderzoek door vragen te stellen over zoekresultaten

Limieten

Net als de meeste chatbots, maakt ChatGPT vaak fouten in zijn geschreven content, dus je moet alles wat hij schrijft op feiten controleren

Sommige gebruikers klagen dat de content die ChatGPT schrijft generiek of onorigineel kan klinken

Prijzen

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (290+ beoordelingen)

4.7/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

6. Grammarly

Beste voor proeflezen

via Grammarly Stel je je Engelse opdrachten van de middelbare school voor die met een rode pen zijn gemarkeerd en je zult meteen de waarde van Grammarly begrijpen. ✍️

Deze proefleesplugin corrigeert je grammatica en doet suggesties om je schrijfproces te vereenvoudigen terwijl je werkt. De plugin heeft ook een plagiaatcontrole zodat je zeker weet dat al je werk correct is, want zelfs als je je eigen content schrijft, kan er onbedoeld plagiaat in sluipen.

De extensie Grammarly Chrome houdt je eerlijk en maakt je schrijfwerk duidelijker. En met GrammarlyGO, de AI-assistent van Grammarly, kunt u om hulp vragen bij het herschrijven van grote delen of de AI-chatbot vragen om nieuwe tekst voor u te schrijven, waar u ook schrijft in uw Chrome browser.

Je kunt GrammarlyGO zelfs gratis gebruiken, maar alleen voor een beperkt aantal prompts per maand.

Beste functies

Houd je schrijven foutloos met realtime grammaticacorrecties

Vereenvoudig je schrijven en maak je ideeën duidelijker met suggesties voor het herformuleren van je zinnen

Schrijven controleren op plagiaat voordat je het publiceert of verstuurt

Limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de herformuleringssuggesties van Grammarly hun schrijven te formeel doen klinken

De plagiaat checker en meer geavanceerde correcties zijn alleen beschikbaar voor betaalde abonnees

Prijzen

Gratis

Premium: $12 per maand

$12 per maand Business: $15 per lid per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.300+ beoordelingen)

4.7/5 (4.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

7. AI spreken

Beste voor het omzetten van audio

via Spreek AI Of je nu een lezing bijwoont, een transcriptie voor je podcast maakt of aantekeningen van een YouTube-tutorial probeert vast te leggen, Speak AI kan het zware werk voor je doen. 🏋️‍♀️

Deze app zet audio om in geschreven transcripties. En met de extensie voor Chrome kun je audio van elke webpagina vastleggen. Vervolgens kun je de ingebouwde AI-chatbot, Speak Magic Prompts genaamd, gebruiken om het transcript door te kammen en je snelle antwoorden te geven. 🧙

Dus op dagen dat je agenda overvol is en je geen tijd hebt om naar de audio te luisteren of het transcript te lezen, kun je de belangrijkste punten uit Speak AI halen.

Beste functies

Maak transcripties van alle audio, van vergaderingen van teams tot podcasts en YouTube-video's

Stel de AI-chatbot vragen over het transcript om belangrijke vaststellingen te krijgen of om snel informatie te vinden in lange content

Haal automatisch datagestuurde inzichten uit het transcript met geautomatiseerde analyses, grafieken en grafieken

Limieten

Het transcriberen van lange audiobestanden neemt nog steeds veel tijd in beslag, bijna net zoveel als het audiobestand zelf

Sommige gebruikers vonden de opmaak van de transcriptie-overzichten moeilijk te lezen en niet visueel aantrekkelijk

Prijzen

Pay-as-You-Go: $0 vooraf, betalen per gebruikte functie

$0 vooraf, betalen per gebruikte functie Starter: $57 per maand

$57 per maand Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (9+ beoordelingen)

5/5 (9+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Otter.ai

Beste voor het converteren van audio

via Otter.ai Otter is nog een transcriptie app met een ingebouwde AI chatbot en is speciaal ontworpen voor vergaderingen. 👥

Je kunt deze app uitnodigen voor een vergadering op Zoom of Google Teams of gebruiken om audio op te nemen tijdens een lezing, telefoongesprek met een client of persoonlijke vergadering. Het zal verschijnen in je lijst van aanwezigen, net als een andere teamgenoot.

Otter.ai biedt ook een chatbot die vragen kan beantwoorden tijdens vergaderingen. Dus als iemand belangrijke informatie heeft gemist, kan hij of zij die in een oogwenk inhalen. Het is alsof je bestie altijd bij je vergaderingen aanwezig is.

Beste functies

Audio uit je team vergaderingen transcriberen om snel notulen van vergaderingen te maken

Automatisch dia's vastleggen om toe te voegen aan je aantekeningen van vergaderingen

De Otter.ai chatbot gebruiken om vragen te beantwoorden en individuele teamleden bij te praten zonder de vergadering te hoeven onderbreken

Limieten

Sommige gebruikers klagen dat de transcriptie niet goed werkt als er achtergrondgeluid is of als mensen over elkaar heen praten

Er is geen optie om een stoptijd in te stellen of een herinnering om de opname te stoppen, dus sommige gebruikers rapporteren dat ze vergeten de audio uit te zetten en te veel informatie opnemen die vervolgens moeilijk uit het transcript te verwijderen is

Prijzen

Gratis

Pro: $8,33 per gebruiker per maand

$8,33 per gebruiker per maand Business: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

4.1/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

9. AnyPicker

Beste voor dataschrapen

via AnyPicker De dagen van het bouwen van je eigen datascraper zijn voorbij! Je hebt niet langer codeervaardigheden nodig om informatie van webpagina's die je wilt crawlen te identificeren, downloaden en organiseren.

AnyPicker is AI-gestuurd om automatisch gegevenspatronen te herkennen. Via de gebruiksvriendelijke interface kun je de informatie invoeren die je door het programma wilt laten crawlen, en zodra het klaar is, kun je de informatie downloaden in XLS of CSV format. Je kunt zelfs je formules opslaan, zodat je in de toekomst sneller naar dezelfde informatie op webpagina's kunt zoeken.

Je kunt het gebruiken om prijsvergelijkingen uit te voeren, verkoopleads te verzamelen of marktonderzoek te doen. Anypicker werkt zelfs achter inlogpagina's. Dus met deze scraper is de sky the limit. 🏙️

Beste functies

Meerdere webpagina's tegelijkertijd crawlen om het schrapen van gegevens te versnellen

Afbeeldingen automatisch downloaden

Werk rond anti-scraping detectieprogramma's, zoals CAPTCHA

Limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de app die crasht tijdens het scrapen van gegevens

Je hebt een Google account nodig om toegang te krijgen tot het platform

Prijzen

Gratis

Professioneel: $39 per maand

$39 per maand Business: $99 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Perplexiteit AI

Beste voor het samenvatten van webpagina's

Via Perplexiteit AI Stel je voor dat je een slimme buddy in je browser hebt, klaar om je te helpen - dat is Perplexity AI. Deze extensie voor Chrome is als een altijd bereikbare tutor die je query's beantwoordt terwijl het direct samenvattingen van complexe informatie genereert.

Met gemakkelijke toegang en portaalzoekkoppelingen struint het het internet af om u heldere, goed geciteerde antwoorden te geven, waardoor uw zoektocht op het web wordt verrijkt en u tijd bespaart.

Beste functies

De krachtige tool spuugt onmiddellijk samenvattingen van webpagina's uit

Stel eenvoudig vragen over het domein, de landingspagina en meer om snelle samenvattingen te krijgen

Limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de extensie in Chrome eindeloos doordraait zonder een samenvatting te genereren

Kan beperkend zijn voor de soorten pagina's die u wilt samenvatten

Prijzen

Gratis

Pro versie: $20 per maand of $200 per jaar

Beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Breid uw productiviteit uit met AI-extensies voor Chrome

AI en extensies voor Chrome gaan samen als frietjes en milkshakes. 🍟🥤

Ze zijn allebei bedoeld om uw leven gemakkelijker en beter te maken. Extensies zorgen ervoor dat je je favoriete apps kunt gebruiken zonder de webpagina waarop je werkt te verlaten. En AI zorgt ervoor dat je terugkerende taken sneller kunt uitvoeren.

Als je deze twee dingen combineert in AI extensies voor Chrome, krijgt je productiviteit een enorme boost.

Om uw productiviteit te verhogen, downloadt u de ClickUp extensie voor Chrome en begin uw werk op het web te verbinden met aantekeningen, taken en projecten.