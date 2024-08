25+ Beste Chrome Extensies voor Productiviteit in 2024

Werk je meer in webbrowsers dan in desktop apps?

Van het blokkeren van afleiding tot projectbeheer, u kunt uw browse-ervaring (en algehele productiviteit!) verbeteren met behulp van Google Chrome-extensies .

Chrome-extensies zijn softwareprogramma's die zijn gemaakt om u extra functionaliteit te bieden in uw Chrome-browser.

Er zijn meer dan 100.000 Chrome-extensies beschikbaar. Hoe kiest u de extensies die u zullen helpen? tijd besparen en moeite? Dan bent u hier aan het juiste adres! Ik heb een verzameling samengesteld van de beste Google Chrome-extensies om u te helpen het meeste uit uw Chrome-ervaring te halen.

Laten we beginnen! ⚡️

20 beste Chrome-extensies voor productiviteit

1. ClickUp Chrome-extensie

De ClickUp Chrome Uitbreiding is een van de beste Chrome-extensies die uw favoriete functies voor projectbeheer naar uw browservenster brengt. Of u nu binnen of buiten het ClickUp platform werkt, u zult tijd besparen en uw workflow versnellen.

ClickUp is de ultieme productiviteitshack !

Met slechts één functie van de ClickUp Google Chrome extensie, bent u op uw op weg naar piekproductiviteit :

Maak aantekeningen met rijke tekstbewerking in deKladblok in ClickUp* Bladwijzer maken van een site en opslaan als taak

Maak een schermafdruk van uw hele browsertabblad of selecteer een bepaald gebied om toe te voegen aan een taak of te downloaden naar uw computer

Zoek uw taak in de extensie en selecteer deze om te beginnen met het bijhouden van tijd

Voeg Gmail- of Outlook-e-mails toe aan taken en maak taken van e-mails

De ClickUp zwevende knop geeft u snel toegang tot het notitieblok, bladwijzers, screenshots, tijdregistratie en het maken van een taak vanaf elke webpagina

Gemiddelde beoordeling: 4.9/5 (100+ beoordelingen) Downloaden

2. OneTab

Over problemen met tabbladen gesproken, OneTab kan het oplossen. In plaats van al die tabbladen open te hebben, plaatst deze Google Chrome-extensie ze in een handige lijst op slechts één nieuw tabblad. Op die manier zijn alle belangrijke koppelingen die u wilt gebruiken slechts één klik verwijderd.

U kunt tot 95% van het geheugen van uw webbrowser besparen omdat u niet veel open tabbladen hebt.

Geen probleem, geen tabbladen meer. Zo blijf je productief en blijft het bureaublad van je computer schoon.

Gemiddelde beoordeling: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen) Downloaden

3. Weefgetouw voor Chrome

Met Loom is het eenvoudig om een video op te nemen en deze vervolgens te delen met het team. Stuur geen zinloze e-mails meer en leg jezelf duidelijker en uitgebreider uit met een snelle video. Loom's Chrome-extensie schermrecorder is de perfecte webbrowseruitbreiding voor snel bewegende en virtuele teams die een persoonlijke band willen.

Nieuwsgierig naar de beste schermopname software , schermopnamesoftware zonder watermerken en alternatieven voor Loom ? Bekijk ClickUp's Clip functie waarmee u uw scherm rechtstreeks in een taak kunt opnemen!

Gemiddelde beoordeling: 4.8/5 (10.000+ beoordelingen) Downloaden

4. HubSpot

E-mailing en outreach kan een van de meest tijdrovende en repetitieve taken zijn waar je klantenservice- of verkoopteams mee te maken hebben. Als u op zoek bent naar tijd wilt besparen op het schrijven van e-mails is de Chrome-extensie van HubSpot een geweldige oplossing. Je kunt de extensie gratis downloaden en krijgt direct toegang tot herbruikbare e-mailsjablonen , communicatie bijhouden, CRM voor Gmail en verkoop productiviteitstools in uw Postvak IN.

Met meer dan 900.000 gebruikers betekent de extensie van HubSpot minder e-mailen, meer resultaten en veel meer productiviteit voor jou en je bedrijf.

Gemiddelde beoordeling: 4.5/5 (8.000+ beoordelingen)

Bonus:_ AI Chrome Extensies ! Downloaden

5. Inbox rechts

Verander de manier waarop u uw Gmail-account gebruikt met de Gmail-productiviteitsextensie Right Inbox. Met Right Inbox kunnen gebruikers minder tijd doorbrengen in hun inbox en meer tijd besteden aan de dingen die er toe doen.

Met in totaal 11 functies is het een must have voor elke e-mailgebruiker.

Deze functies omvatten:

Terugkerende e-mails: stop met het steeds opnieuw verzenden van dezelfde e-mail

E-mail tracering: weet wie uw e-mails opent en wanneer

E-mailsequenties: Geautomatiseerd e-mailopvolgingsproces binnen uw Gmail

Samenvoegen: Schaal uwe-mail bereik met mogelijkheden voor massamailing.

Gemiddelde beoordeling: 4.7/5 (12.250+ beoordelingen) Downloaden

6. Opslaan in Pocket

Eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe ik mijn dag door zou komen zonder Pocket. Wilt u iets veranderen? Sla het op in Pocket. Het is uitgegroeid tot de beste webclippersite van dit moment, het verslaat Instapaper en anderen vanwege de aanbevelingsmotor, geweldige interface en communityfuncties.

Ik sla alle inhoud die ik later wil lezen op via het Pocket-extensie-pictogram en deel het later met vrienden via sociale netwerken vanuit mijn inbox.

Als ik over het web surf en inhoud tegenkom die ik interessant vind, sla ik die op in mijn inbox met deze handige Chrome-extensie. De tekst, link of afbeelding verschijnt dan op mijn telefoon of tablet, waar ik er later op kan klikken.

Het is een geweldige webclipper-inbox als naslagwerk, die je ruimschoots de gelegenheid geeft om later terug te keren en te bladeren.

Gemiddelde waardering: 4.1/5 (meer dan 7.500 beoordelingen) Downloaden

7. Grammarly voor Chrome

Oh, wat hou ik van je, Grammarly, laat me de manieren tellen!

Je corrigeert alles wat ik fout doe (en zelfs sommige dingen die ik goed doe). Grammarly tilt spellingcontrole naar een hoger niveau omdat het je spelling kan controleren ongeacht in welk programma je zit, inclusief Google Docs en WordPress, waar Grammarly zich het vaakst aan mij openbaart.

Via de extensie kan Grammarly ook je berichten op sociale media, e-mails en andere inhoud in je Chrome browser corrigeren. Daarnaast is het een spellingscontrole voor web-uploads, zodat we allemaal gezond blijven.

Ook krijg je het voordeel van een spellingcontrole en grammaticacontrole op de website van Grammarly en heb je je Google Drive uploads gecontroleerd op alle soorten typefouten.

Gemiddelde beoordeling: 4.5/5 (40.000+ beoordelingen) Downloaden

8. Momentum

Start deze achtergrond bij elk nieuw tabblad in je Chrome-browser. Deze webpagina geeft je een moment van rust met inspiratie om productiever te zijn. Laat je inspireren door een dagelijkse afbeelding en quote, stel een dagelijkse focus in en houd je takenlijst bij.

Elimineer afleiding en versla uitstelgedrag met een herinnering aan je focus voor die dag op al je webpagina's.

Gemiddelde waardering: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen) Downloaden

9. StayFocusd

StayFocusd is een handige Chrome-extensie die bijhoudt hoeveel tijd je op bepaalde sites hebt doorgebracht en je de optie geeft om de populaire sites te blokkeren, zoals Reddit, Facebook, Twitter of andere vervelende sociale mediasites, zodat je je kunt concentreren op je taak.

Maar als je je instellingen wilt wijzigen, moet je een uitdaging beantwoorden en voltooien, waardoor het moeilijker voor je wordt om terug te keren naar je oude gewoontes!

Gemiddelde beoordeling: 4.5/5 (7.000+ beoordelingen) Downloaden

10. Dashlane - Wachtwoordbeheer

Dit is een van die browserextensies die klinkt als een grap, maar dan realiseer je je dat het precies is wat je al je hele leven mist.

Vergelijkbaar met StayFocusd, maar als je een niet-productieve tekst intypt, tijdverspillende website, brengt het je terug naar een meer productieve website, naar een motiverende quote, afbeelding of een timer die laat zien hoeveel tijd je al op de site hebt doorgebracht.

Het is tijd om dingen gedaan te krijgen en TimeWarp zorgt ervoor dat je veel tijd hebt om dat te doen.

Gemiddelde beoordeling: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Downloaden

12. E-mail tracker voor Gmail - Mailtrack

Heb je je ooit afgevraagd of iemand je e-mail heeft geopend of niet? Met Mailtrack hoeft dat niet meer.

Deze gratis Chrome-extensie voor Gmail laat het je zien:

Of uw e-mail is ontvangen

Of hij geopend is

Wanneer het geopend is

Hoe vaak het geopend is

Je kunt zelfs je e-mails filteren op basis van welke e-mails wel of niet zijn geopend. Dit is een geweldige app als je klanten beheert en wilt weten of ze je e-mail hebben ontvangen of niet.

Gemiddelde beoordeling: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Downloaden

13. RescueTime voor Chrome en Chrome OS

Ja, RescueTime monitort de sites die u op het web bezoekt, maar met RescueTime bepaalt u zelf welke sites productief zijn of niet met suggesties over wat een "productieve" website is (niet valsspelen, kom op).

Aan het einde van de dag of de week geeft de tool je een productiviteitsscore zodat ondernemers weten hoeveel tijd ze hebben besteed aan productieve websites versus die vervelende niet-productieve websites. Deze tool is een must voor elke serieuze ondernemer!

Gemiddelde beoordeling: 4.1/5 (200+ beoordelingen) Downloaden

14. Bos: gefocust blijven, aanwezig zijn

De populaire productiviteitstool is ook beschikbaar in de Chrome webstore.

Forest helpt u tijdblokken opzij zetten om werk op je takenlijst te doen zonder toe te geven aan je uitstelimpulsen. Het doel van deze Chrome-extensie voor takenlijsten is om een boom te laten groeien door gefocust te blijven op één taak tegelijk, zonder naar sites op je zwarte lijst te gaan.

Gemiddelde waardering: 4/5 (900+ beoordelingen) Downloaden

15. Maak volledige schermafbeeldingen van webpagina's - FireShot

Fireshot is een andere must-have voor je extensiearsenaal. Iedereen weet hoe handig de screenshotfunctie is op mobiele apparaten. Fireshot brengt die functionaliteit naar je desktop. Je kunt binnen enkele seconden schermafbeeldingen over de hele pagina maken of een gedeelte selecteren om vast te leggen.

Zie je een recept dat je leuk vindt op een site? Screenshot het. Wil je een momentopname maken van gegevens die je op internet hebt gevonden? Screenshot het. Heb je een cool T-shirt gevonden dat je wilt kopen, maar heb je een second opinion nodig? Screenshot het.

Met Fireshot kun je screenshots vastleggen, bewerken en opslaan als PDF, JPEG, GIF en PNG. Je kunt ze zelfs direct toevoegen aan je OneNote of klembord. Al deze bestanden worden lokaal opgeslagen en je kunt ze zelfs offline gebruiken!

Gemiddelde beoordeling: 4.9/5 (32.000+ beoordelingen) Downloaden

16. Marinara: Pomodoro® Assistent

Dit is de perfecte Chrome-extensie in de Chrome Web Store om aan je taken te blijven werken en tegelijkertijd tijd te vinden voor pauzes.

De Pomodoro techniek is een tijdmanagementtechniek die je werk concentreert in specifieke tijdsintervallen en je daarna tijd geeft om te rusten.

Een Pomodoro duurt meestal 25 minuten en dan krijg je een pauze van drie tot vijf minuten. Dan, na nog een paar Pomodoros, krijg je uitgebreidere pauzes van meestal 15 tot 30 minuten.

Met deze Pomodoro browserextensie kun je je Pomodoros direct in je Chrome browser bijhouden zonder een extra tijdregistratieprogramma te gebruiken.

Krijg meldingen in je browser of op je bureaublad.

Gemiddelde waardering: 4.9/5 (1.000+ beoordelingen) Downloaden

17. MightyText - Sms'en vanaf pc & sms'en vanaf computer

Oké, deze is alleen voor Android-gebruikers, maar het zou een game-changer kunnen zijn. Met MightyText verschijnen sms-berichten in je browser, zodat je niet telkens je telefoon hoeft te pakken en op de thuisknop hoeft te klikken als hij zoemt.

Dat bespaart je een hoop tijd. Je zou hier gemakkelijk een haat-liefdeverhouding mee kunnen krijgen, omdat je soms liever helemaal geen berichten krijgt, vooral omdat we in een maatschappij van overvloed aan meldingen van sociale media .

Met de MightyText app kun je dat uitschakelen. Natuurlijk moet je de webapp ook op je telefoon installeren.

Gemiddelde beoordeling: 4.1/5 (8.800+ beoordelingen) Downloaden

18. Hunter - E-mail zoeker extensie

Als je net als ik bent, heb je er een hekel aan om op websites te moeten zoeken naar het e-mailadres voor ondersteuning of een specifieke afdeling.

De Hunter-app lost dat op door de website af te zoeken naar e-mailadressen en alle resultaten binnen enkele seconden terug te sturen met een naam, e-mailadres en afdeling. Klik vervolgens op het pictogram van de extensie in je Chrome-browser en je hebt alles wat je nodig hebt.

Het beste van alles is dat ze dit gratis doen via de extensie. Andere diensten vragen honderden euro's om hetzelfde vanaf hun website te doen!

Je kunt ook gebruik maken van De e-mailzoeker van UpLead .

Gemiddelde beoordeling: 4.9/5 (12.000+ beoordelingen) Downloaden

19. Clockify Tijdregistratie

Tijdregistratie wordt steeds populairder naarmate meer mensen freelancen in plaats van een 9 tot 5 baan hebben.

Ondernemers kunnen Clockify gebruiken om urenstaten te genereren gratis. Clockify heeft ook een mobiele app, en het beste van alles is dat ze naadloos integreren met ClickUp. Hierdoor hoeven ondernemers niet meer gefrustreerd te proberen te onthouden voor hoeveel uur ze een klant moeten factureren!

Gemiddelde beoordeling: 4/5 (100+ beoordelingen) Downloaden

20. Ghostery - Privacy-advertentieblokker

Krijg controle over uw gegevens en advertenties met deze Adblock Chrome-extensie. Deze Adblock zorgt ervoor dat je sneller kunt browsen omdat de trackers in advertenties worden uitgeschakeld.

Net als Ublock Origin en Mercury-lezer, vermindert Ghostery rommel zoals een pop-up of malware tijdens het browsen om uw frustratie te minimaliseren.

Met deze Adblock kunt u beslissen of u trackers in advertenties blokkeren op websites of zet ze op een witte lijst. Daarna is het helemaal aan jou. Je browsen zal ook anoniem zijn om je privacy te beschermen.

Gemiddelde beoordeling: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen) Downloaden

21. Win de dag

Deze gratis Chrome-extensie maakt deel uit van gewoonte tracker deels goal setter. Je stelt een deadline in voor je doel, van één dag tot 13 weken, en houdt vervolgens je voortgang bij.

Je kunt ook uw dagelijkse activiteiten volgen en controleren om betere gewoonten te vormen, zoals sporten, schrijven of het oefenen van een nieuwe taal.

Een pictogram van een Chrome-extensie is een geweldige plek voor uw doelen omdat het daar precies staat wanneer u uw scherm opent om uw dagtaak te beginnen.

Bonus: de webapp blokkeert ook de sites die u het meest afleiden, zodat u meteen aan de slag kunt.

Gemiddelde waardering: 4/5 (40+ beoordelingen) Downloaden

22. Noisli

De Noisli plugin is enorm populair geworden door een veelbelovend uitgangspunt: maak achtergrondgeluiden die je wilt horen (niet bepaald door een willekeurige koffieshop)! Het heeft verschillende combinaties van geluiden voor lezen, schrijven of focussen.

Koppel dit aan een productiviteitstimer en je hebt de perfecte geluidsbegeleider voor je dag.

Gemiddelde waardering: 4/5 (800+ beoordelingen) Downloaden

23. Tabbladmanager

Verlies geen artikelen meer naar het virtuele kerkhof door overbelasting van Chrome-tabbladen!

Deze Google Chrome-extensie is voor u als u niet meer kunt zien wat een enkel tabblad is omdat er 36 in een enkel Chrome-venster zijn verpakt.

Met Workona kunt u gerelateerde Chrome-tabbladen groeperen in aparte dashboards (werkruimten), zodat u gemakkelijk van de ene naar de andere kunt schakelen. Met een tabbladbeheersysteem kunt u zich concentreren op de taak die u moet uitvoeren, zonder dat u elke dag opnieuw tabbladen hoeft te sluiten en te heropenen.

Dit is perfect voor wie aan meerdere projecten tegelijk werkt. Als je project groeit, groeien deze flexibele werkruimten ook mee!

Gemiddelde beoordeling: 5/5 (2.500+ beoordelingen) Downloaden

24. Citeer dit voor mij - Web Citer

Het is het jaar 2005 en je bent nog maar één typfout verwijderd van het opgeven van dat onderzoeksverslag... hoewel je weet dat je de opdracht niet kunt afmaken zonder de vereiste citaten. Een paar uur (en gehuil) later is er een complete referentielijst gesmeed!

Alleen blijkt dat je hebt geformatteerd in APA-stijl en niet in de favoriete MLA-stijl. 🥲

Fast forward naar vandaag, en je kunt automatisch citaten maken binnen enkele seconden! Klik op het Cite This For Me-pictogram om de gewenste stijl te kopiëren en in je werk te plakken of sla het op in je online bibliografie voor later.

Gemiddelde beoordeling: 4.9/5 (500+ beoordelingen) Downloaden

25. Clean Master - Chrome cache-reiniger

Ja, dat heb ik al gedaan.

De eerste leugen die ik tegen IT-mensen heb verteld als ze vroegen: "heb je je cache leeggemaakt?" Wanneer ik (virtueel) word uitgekozen om de toorn van traag internet te ervaren, ben ik razend en weiger ik te geloven dat het iets simpels is als cache wissen .

Een cache is waar de webbrowser gedownloade items op je harde schijf bewaart, waardoor je ervaring tijdens het bezoeken van sites wordt vertraagd.

Deze Chrome-extensie wist de cache door de gegevens te legen, zodat de volgende keer dat je een site bezoekt, de afbeeldingen en opmaak opnieuw worden gedownload.

De tweede leugen die ik tegen IT heb gezegd is: "Dat zal ik onthouden voor de volgende keer!"

Gemiddelde beoordeling: 5/5 (2.700+ beoordelingen) Downloaden

26. Beschrijf - Kennisbeheer

Maak je veel documentatie voor medewerkers, teamgenoten of klanten? Neemt het maken van video's of het deelnemen aan een snelle oproep om een proces te laten zien te veel van je tijd in beslag? Scribe maakt deze gidsen voor je. Het legt je muisklikken en toetsaanslagen vast terwijl je een proces voltooit en maakt er vervolgens een handleiding van - compleet met stappen en schermafbeeldingen.

De gidsen zijn direct gemaakt en klaar om te delen, of ze kunnen bewerkt worden om stappen toe te voegen of te verwijderen, extra notities toe te voegen, gevoelige informatie te verwijderen en nog veel meer.

De app is beschikbaar als Chrome browserextensie of desktop applicatie.

Gemiddelde waardering: 5/5 (100+ beoordelingen) Downloaden Op zoek naar meer? Bekijk onze gids over de_ top Chrome-extensies voor ontwikkelaars

Wat u toevoegt aan uw browser is belangrijk

Ik hoop dat deze lijst u heeft geholpen bij uw zoektocht naar de beste productiviteitsextensies voor Chrome die u tijd en moeite besparen. Als u zich afvraagt welke extensie u als eerste moet proberen, raad ik u de ClickUp Chrome-extensie aan! Je krijgt populaire functies van de ClickUp platform voor uw hele webervaring:

Onbeperkt aantal notities

Notities omzetten in taken

E-mails bij taken voegen en taken uit e-mails maken

Websites opslaan voor later met slechts één klik

Tijd bijhouden en meer

Downloaden ClickUp Chrome-extensie vandaag, en gelukkig focussen! 💡