15 Beste Jasper AI Alternatieven & Concurrenten in 2024

Jasper AI blijft een populair platform voor het genereren van teksten voor marketeers en professionals dankzij de focus op de stem van het merk en uitvoer van hoge kwaliteit. Dat betekent echter niet dat dit het enige platform voor kunstmatige intelligentie (AI) is schrijftool die er zijn. Er zijn genoeg Jasper-alternatieven, maar hoe zijn die te vergelijken?

In deze gids delen we het inzicht in enkele van de beste Jasper concurrenten. Ontdek hun sterke punten, limieten, prijzen en beoordelingen, zodat je de beste Jasper AI alternatieven voor jouw behoeften kunt vinden.

Wat is Jasper AI?

Jasper AI (voorheen bekend als Jarvis) is een van de vele AI-schrijftools waarmee je content van hoge kwaliteit kunt schrijven die past bij de stem en stijl van je merk. De productsuite bevat schrijftools, een sectie over de stem van het merk, campagnebriefing, een bibliotheek met sjablonen en Jasper Chat.

via Jasper Deze AI-schrijfsoftware is geweldig voor zowel lange als korte teksten, met sjablonen om bedrijven te helpen boeiende Google-advertenties, koppen, blogberichten en meer te schrijven. Jasper AI heeft ook een ingebouwde plagiaatcontrole, de mogelijkheid om herhaalbare workflows uit te voeren en maakt gebruik van meerdere AI-modellen om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de output te verbeteren.

Jasper wordt geprezen als meer dan alleen een AI-schrijver; het is een tool die sterk is geoptimaliseerd voor merkstem en consistentie. Als zodanig is het ideaal voor marketingteams en bureaus die content van hoge kwaliteit willen creëren die consistent is over verschillende kanalen.

Wat moet je zoeken in AI-schrijfsoftware zoals Jasper?

Hoewel Jasper een van de eerste AI-schrijftools was die populair blijven, is het zeker niet de enige optie. Sommige van de nieuwere tools zijn ongelooflijk gespecialiseerd, met een focus op specifieke elementen zoals grammatica, tekst in lange formaten, of posts op sociale media . Andere hebben betrekking op meerdere typen content of gebruiken een ouder model voor natuurlijke taal om uitvoer te genereren.

Als je Jasper AI alternatieven overweegt, kijk dan naar de volgende sleutel functies en beantwoord deze vragen:

Gebruikersvriendelijk Uit ervaring: Lijkt de tool gemakkelijk te gebruiken?

Lijkt de tool gemakkelijk te gebruiken? Inhoudstypes: Is de tool gespecialiseerd in het type content dat je nodig hebt?

Is de tool gespecialiseerd in het type content dat je nodig hebt? Integraties: Werkt de nieuwe tool samen met wat u al gebruikt?

Werkt de nieuwe tool samen met wat u al gebruikt? Prijzen : Is het platform meer of minder betaalbaar dan Jasper?

Is het platform meer of minder betaalbaar dan Jasper? Prijzen model: Betaalt u een maandelijks abonnement of een bedrag per woord?

Betaalt u een maandelijks abonnement of een bedrag per woord? Zetels voor gebruikers: Hoeveel zijn er inbegrepen? Zijn er hoge kosten verbonden aan het toevoegen van leden aan het team?

Hoeveel zijn er inbegrepen? Zijn er hoge kosten verbonden aan het toevoegen van leden aan het team? Klanttevredenheid: Heeft de Jasper-concurrent een hoge beoordeling?

Heeft de Jasper-concurrent een hoge beoordeling? Klantondersteuning: Zijn er manieren om klantenservice te bereiken als dat nodig is?

Terwijl sommige marketingteams misschien een tool nodig hebben die hen helpt bij het op schaal schrijven van verschillende soorten content, kunnen anderen zich alleen richten op SEO-geoptimaliseerde blogcontent. Misschien wil je onbeperkte woorden of betaal je graag voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Elk team is anders, maar als je je doelen kent, kun je het proces op de beste manier benaderen en het beste Jasper AI-alternatief kiezen.

De 15 beste Jasper alternatieven om te gebruiken in 2024

Er zijn talloze Jasper-concurrenten, maar ze zijn niet allemaal vergelijkbaar. Laten we eens kijken naar een aantal van de beste Jasper AI alternatieven om vandaag content te genereren.

1. ClickUp - Beste AI-schrijfassistent

ClickUp's AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel te produceren belangrijke documenten zoals een casestudy Klaar om aantekeningen samen te vatten, lijsten samen te stellen, ideeën te brainstormen en je tekst te verbeteren in slechts een paar klikken? Dat kun je allemaal (en meer) doen met ClickUp Brein !

Als uw assistent op basis van AI is ClickUp Brain ontworpen om u tijd te besparen op repetitieve taken zodat je meer van je kostbare tijd aan andere Taken kunt besteden. Snel aantekeningen samenvatten en agendapunten maken in plaats van notities herlezen en handmatig een lijst met taken maken. Vraag de tool om je te helpen nieuwe ideeën te genereren voor berichten op sociale media, e-mailonderwerpregels of promoties voor gebeurtenissen in plaats van er uren over na te denken.

Automatiseer werkstromen en schaal uw SaaS-business met ClickUp AI

Met ClickUp AI met ClickUp AI kunt u het geweldige van ClickUp nog beter maken. Vraag de tool om u te helpen bij het herschrijven van uw interne documenten zodat ze beknopter zijn, of uw rapportages voor clients zodat ze boeiender zijn. Sneller documenten genereren met ingebouwde sjablonen voor projectmanagement en zorg dat ze er geweldig uitzien met een voorgestructureerde opmaak.

Nu ClickUp AI er is om de kloof te overbruggen tussen projectmanagement en AI . Nu kun je profiteren van de voordelen van een AI-gebaseerd schrijfprogramma, zonder dat je je eigen digitale werkruimte hoeft te verlaten. 🤩

ClickUp AI beste functies

Aantekeningen samenvatten enClickUp Documenten in seconden

Overal in ClickUp AI vragen stellen

Stel vragen over specifieke documenten en Taken

Genereer persoonlijke stand-ups en team updates

Taken, threads met commentaar en documenten samenvatten

Schrijf met onze rol-specifieke assistent

Gebruik meer dan 100 rol-gebaseerde, vooraf gemaakte prompts

Subtaken genereren met AI

Automatiseringen maken met natuurlijke taal

ClickUp beperkingen

Met zo veel functies kan het even duren om de beste manier te vinden om ze allemaal te gebruiken

Sommige gebruikers rapporteren dat het laden van pagina's soms traag verloopt

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

4.7/5 (6.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Writesonic - Het beste voor marketeers

Via SchrijftonicSchrijftonic is een AI-schrijftool die is ontworpen om marketeers en schrijvers te helpen content van hoge kwaliteit te maken dankzij de ingebouwde GPT-4-engine. Gebruikers kunnen lange formulieren maken content, posts op sociale media, advertentieteksten, landingspagina's en meer creëren . De tool beschikt ook over een ChatGPT rivaal , Chatsonic, en de mogelijkheid om het via het web te gebruiken voor onderweg AI-gestuurde content aanmaken .

Writesonic beste functies

Met de extensie Chatsonic Chrome kun je de tool overal op het web gebruiken

AI-algoritme helpt je kansen te vinden om je schrijven te verbeteren

Grote bibliotheek met ingebouwde prompts

Writesonic limieten

Sommige gebruikers wensen een hogere woord limiet per maand voor AI gegenereerde content

Sommige gebruikers rapporteren herhaling in de gegenereerde content

Writesonic prijzen

Free 10.000 woorden proefversie

Pro: Van $19/maand voor 200.000 woorden

Van $19/maand voor 200.000 woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700 beoordelingen)

3. Copy.ai - Beste voor AI-copywriting

Via Kopiëren.aiKopiëren.ai is een populaire AI-tekstschrijven tool die marketingteams helpt meer tekst op schaal te creëren. Met dit Jasper AI-alternatief kun je thought leadership-stukken, landingspagina's, long-form blogposts en e-mails schrijven. Copy.ai werkt met een prijsmodel voor onbeperkte woorden, waardoor het een praktische optie is voor teams met hoge gebruikseisen.

Copy.ai beste functies

Gebruiksvriendelijke interface

Genereer content in grote hoeveelheden

Breed bereik aan sjablonen, waaronderbio generatoren Copy.ai beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de uitvoer een menselijk gevoel mist

Het ordenen van projecten kan lastig zijn zonder submappen in vergelijking met andere AI-gebaseerde copywriting tools

Copy.ai prijzen

Gratis abonnement

Pro: $49/maand voor onbeperkt aantal woorden

$49/maand voor onbeperkt aantal woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4. QuillBot - het beste voor parafraseren

Via QuillBot Ons volgende Jasper AI-alternatief is QuillBot , een bekend hulpmiddel voor parafraseren dat ook een AI-schrijffunctie heeft gelanceerd die bekend staat als Co-Writer. Met deze functie kun je zien wat er al op het web te vinden is, content creëren met behulp van AI en deze verbeteren met een ingebouwde grammatica- en plagiaatcontrole.

QuillBot beste functies

Onderzoek bestaande content met ingebouwde webzoekfunctie

Gebruik ingebouwde grammatica- en plagiaatcontroles (alleen op betaald abonnement)

Zinnen herschrijven zodat ze beter klinken met de parafrase tool

QuillBot beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat de plagiaatcontrole hogere limieten had voor gebruik

Opties voor het opmaken van tekst zijn beperkt in vergelijking met sommige andere AI-schrijfprogramma's op deze lijst

QuillBot prijzen

Gratis abonnement

Premium: $19.95/maand

QuillBot beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Rytr - Beste voor snel schrijven

Via Rytr Rytr is een AI-schrijfsoftware-assistent die is ontworpen om marketingteams te helpen sneller content te schrijven. De AI generator van content tool die beweert je te helpen een stuk content te schrijven met een snelheid van 10x dankzij geavanceerde AI, verschillende stemtonen en formules voor copywriting.

Rytr beste functies

Ingebouwde verhaalthema's en categorieën

Functies voor herschrijven en herformuleren

Snelle generatie van content

Rytr beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat het aantal woorden en het krediet duidelijker was

De maandelijkse limiet van het krediet kan frustrerend zijn voor sommige gebruikers van grote volumes

Rytr prijzen

Gratis abonnement

Saver: $9/maand voor 100.000 tekens per maand

$9/maand voor 100.000 tekens per maand Unlimited: $29/maand voor onbeperkt aantal tekens per maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

6. Copysmith - het beste voor Ecommerce Teams

Via Copysmith Copysmith is een AI-schrijftool die e-commerceteams helpt sneller boeiende content te maken. Dit Jasper-alternatief is ideaal voor bureaus en contentmarketingteams en is handig voor het aanmaken van bulkcontent en productbeschrijvingen schrijven en digitale advertenties op schaal.

Copysmith beste functies

Je kunt je e-commerce productcatalogus importeren

Integraties met top e-commerce platforms zoals Shopify en Amazon

Ingebouwde opdrachten en review moderatie

Copysmith beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de output van verschillende projecten erg op elkaar lijkt

Kredieten vervallen als ze niet worden gebruikt

Copysmith prijzen

Gratis proefversie

Starter: $19/maand voor 20.000 woorden

$19/maand voor 20.000 woorden Pro: $49/maand voor onbeperkt aantal woorden

$49/maand voor onbeperkt aantal woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copysmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

7. Notion AI - het beste voor aantekeningen maken

Via NotionNotion heeft onlangs een toevoeging aan zijn populaire product-Notion AI aangekondigd. Je kunt deze AI-tool toevoegen aan je werkruimte om toegang te krijgen tot voordelen zoals AI-gegenereerde categorisatie en tags, samenvattingen van content en schrijf- en ideatietools .

Notion AI beste functies

Content samenvatten die al in je Notion account staat

Pas de toon aan en herformuleer om boeiendere content te creëren

Mogelijkheid om een flexibele drag-and-drop editor voor tekst te gebruiken

Notion AI limieten

De gratis proefversie kan beperkt aanvoelen

Sommige gebruikers rapporteren dat de AI content ideeën repetitief kunnen aanvoelen

Notion AI prijzen

Notion AI is een optionele add-on voor elk gratis of betaald abonnement voor $10 per lid per maand

Notion AI beoordelingen en recensies

Er zijn geen op zichzelf staande beoordelingen voor Notion AI, maar hier zijn de beoordelingen en recensies voor Notion:

G2: 4.7/5 (4.600+ beoordelingen)

4.7/5 (4.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

8. Dashword - Beste voor SEO Content

Via Dashword Het volgende Jasper AI-alternatief is Dashword, een SEO-tool voor contentoptimalisatie die AI gebruikt om je te helpen content van hoge kwaliteit te schrijven voor zoekmachines. De tool geeft bureaus, marketingteams en makers van content een gebruiksvriendelijke manier om SEO-opdrachten te genereren, geoptimaliseerde concepten te schrijven en de impact van content na verloop van tijd te monitoren.

Dashword beste functies

SEO-gerichte content briefings maken voor schrijvers

Optimaliseer content op basis van wat er op dat moment in de ranking staat

Houd gepubliceerde content bij om trends en kansen te identificeren

Dashword beperkingen

Dashword richt zich op het schrijven van SEO geoptimaliseerde content, dus de gebruiksmogelijkheden zijn beperkt

Sommige gebruikers vinden de functies voor trefwoordonderzoek te eenvoudig

Dashword prijzen

Startup : $99/maand voor 20 content rapporten en 50.000 AI schrijver woorden

$99/maand voor 20 content rapporten en 50.000 AI schrijver woorden Business: $349/maand voor 100+ content rapportages en onbeperkt AI schrijver woorden

Dashword beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

9. Wordtune - het beste voor het herschrijven van content

Via WordtuneAI-schrijfsoftware van Wordtune helpt je een betere manier te vinden om te zeggen wat je denkt. Dit Jasper-alternatief maakt het gemakkelijk om zinnen te herschrijven zodat ze overtuigender zijn, een andere toon hebben of langer of korter zijn.

Wordtune beste functies

Integreert met tools als Microsoft Word en Google Chrome

Verbetert grammatica en stijl met de functie herschrijven

Begrijpt de intentie van de gebruiker en genereert duidelijke resultaten

wordtune beperkingen ####

Sommige gebruikers rapporteren dat de extensie in Chrome soms instabiel is

Er is geen API, wat een beperkt aantal integraties betekent in vergelijking met andere Jasper AI alternatieven

Wordtune prijzen

Gratis abonnement

Plus: $24.99/maand voor 30 herschrijvingen per dag

$24.99/maand voor 30 herschrijvingen per dag Onbeperkt: $37,50 voor onbeperkt gebruik

$37,50 voor onbeperkt gebruik Premium voor teams: Neem contact op voor prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

10. Hypotenuse.ai - het beste voor lange formulieren

Via Hypotenusa.ai De AI-schrijfassistent Hypotenuse is bedoeld om writer's block op te lossen door een lege pagina in enkele minuten om te zetten in content. Met AI-functies gebruikt de tool trefwoordaanwijzingen om volledige artikelen en advertentieteksten te maken, zodat je op grote schaal content kunt creëren.

Hypotenuse.ai beste functies

In staat om diepgaande kopij te genereren op basis van een paar aanwijzingen

Ingebouwde tools voor het genereren van afbeeldingen

Plagiaat checker

Hypotenuse.ai limieten

Er is geen mogelijkheid om content op schaal te verwijderen

Sommige gebruikers rapporteren dat de uitvoer meer bewerking nodig heeft dan verwacht

Hypotenuse.ai prijzen

Individueel: $24/maand voor 50.000 woorden

$24/maand voor 50.000 woorden Groei: $49/maand voor 120.000 woorden)

$49/maand voor 120.000 woorden) Klant:Contactverkoop

Hypotenuse.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4 beoordelingen)

4.4/5 (4 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

11. Smart Copy van unbounce - Beste voor Business-georiënteerde content

Via afkaatsen Voor snelle advertentieteksten en business-georiënteerde content heeft Smart Copy zijn niche uitgegraven als een betrouwbare AI-schrijftool. Het biedt een groot aantal kant-en-klare sjablonen - bereik van Google advertenties en LinkedIn outreach tot blogideeën en growth hacking berichtsuggesties.

Smart Copy beste functies

Breed array sjablonen voor verschillende schrijftaken, vooral in marketing en reclame

Vereenvoudigde, intuïtieve gebruikersinterface die gemakkelijk te gebruiken is, zelfs voor beginners

Regelmatige updates en nieuwe functies om de kwaliteit van content te verbeteren

Smart Copy beperkingen

Beperkte creatieve schrijfmogelijkheden

Content is niet zo diepgaand of vindingrijk als sommige alternatieven

Gespecialiseerd in marketingteksten, waardoor de bruikbaarheid voor bredere Taken beperkt is

Smart Copy prijzen

Gratis

Essentail : $9,00/maand voor 3 projecten

: $9,00/maand voor 3 projecten Onbeperkt: $49.00/maand voor onbeperkte projecten

Smart Copy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (360 beoordelingen)

4.4/5 (360 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

12. ChatGPT - De beste gratis AI-tool

via OpenAI GPT-3 van OpenAI brengt een nieuw niveau van verfijning in de wereld van AI-schrijfprogramma's en het taalmodel, ChatGPT, stelt niet teleur. Met ChatGPT zijn gedetailleerde antwoorden op prompts veel meer dan alleen maar samenhangend aan elkaar geplakte bestaande tekst; de tool creëert unieke geschreven content op basis van de gedetailleerde Taak die door de gebruiker is geschetst en genereert soms indrukwekkend fantasierijke verhalen.

ChatGPT beste functies

Genereert zeer creatieve, coherent gestructureerde en gedetailleerde geschreven content

Kan voor meerdere taken gebruikt worden, van professionele zakelijke stukken tot het schrijven van fictie

Maakt gebruik van krachtige, geavanceerde AI om tekst te produceren

Wordt regelmatig bijgewerkt om de kwaliteit en relevantie van reacties te verbeteren

ChatGPT beperkingen

Variabele uitvoerkwaliteit; hoe langer de tekst, hoe meer deze aan consistentie lijkt in te boeten

Geeft soms antwoorden die feitelijk onjuist of onzinnig zijn

Beste resultaten vereisen vaak duidelijk gedefinieerde en gerichte instructies

ChatGPT prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Premium: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

13. Wordai - Het beste voor mensachtige tekst

Via WordAi Wordai onderscheidt zich met een unieke kracht ten opzichte van zijn tijdgenoten: het herkent op intelligente wijze dat woorden meerdere betekenissen hebben, waardoor het op mensen lijkende tekst kan genereren. Het staat bekend om zijn herschrijfmogelijkheden, maar het kan ook helpen bij het creëren van nieuwe content.

Wordai beste functies

Uitzonderlijk in het herformuleren en herschrijven van tekst zonder de oorspronkelijke betekenis te verliezen

Begrijpt context en nuances van woorden binnen een zin

Geschikt voor SEO praktijken, omdat de tool talloze variaties van één tekst kan produceren

Wordai limieten

De kwaliteit van de output kan inconsistent zijn, waardoor handmatige controle en bewerking nodig is

Beperkte sjablonen en schrijfopdrachten in vergelijking met andere AI-schrijftools

De kracht ligt vooral in het herschrijven, niet in het aanmaken van originele content.

WordAI prijzen

Maandelijks: $57 per maand

$57 per maand Jaarlijks: $27 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$27 per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op met WordAI voor prijzen

WordAI beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (17 beoordelingen)

3.9/5 (17 beoordelingen) Trustpilot: 2.6/5 (6 beoordelingen)

14. Speedwrite - Het beste voor blogberichten

Via Speedwrite Speedwrite is een krachtige AI-schrijftool die binnen enkele seconden content in lange formaten kan genereren. Het maakt tijd vrij voor content marketeers, bloggers en digitale ondernemers, zodat zij zich meer kunnen richten op strategische Taken.

Speedwrite beste functies

Ondersteund schrijven, dat ideeën en kaders genereert voor artikelen, blogberichten en andere content in lange vorm

Taalverbeteringstool, die AI gebruikt om de leesbaarheid en kwaliteit van de content te verbeteren

Grote verscheidenheid aan sjablonen om uit te kiezen, waaronder sjablonen voor samenvattingen van content, opsommingstekens, advertentieteksten en meer

Geïntegreerde plagiaatcontrole, die de originaliteit van alle gegenereerde content garandeert

Deeloptie waarmee gebruikers voltooide content naadloos kunnen publiceren op WordPress, Medium en andere blogplatforms

Speedwrite limieten

De tool genereert soms content die niet volledig contextueel accuraat is en vereist handmatige bewerking

De gebruikersinterface is niet intuïtief genoeg, wat in het begin een uitdaging kan vormen voor beginners

Speedwrite prijzen

Maandelijks: $19.99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$19.99/maand per gebruiker, maandelijks betaald Halfjaarlijks: $11.65/maand per gebruiker, twee keer per jaar betaald

$11.65/maand per gebruiker, twee keer per jaar betaald Jaarlijks: $8.33/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

Speedwrite beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

15. Frase - Het beste voor content marketeers

Via Frase Frase is een AI-schrijftool waarmee je sneller SEO-vriendelijke content van hoge kwaliteit kunt maken. Het is ontwikkeld voor SEO-professionals, content marketeers en bureaus om het productieproces van content te stroomlijnen.

Frase beste functies

AI-gestuurd briefingsysteem voor content, dat helpt om de reikwijdte en het perspectief van de content te bepalen

Ingebouwde SEO keyword tool die relevante zoekwoorden identificeert en suggereert om te implementeren in de content terwijl deze wordt gecreëerd

Functie voor contentoptimalisatie die uw content vergelijkt met artikelen die bovenaan staan om deze concurrerender te maken

Integratie met chatbots en spraakassistenten om content te maken die compatibel is op verschillende apparaten

Automatiseringstools om concepten en samenvattingen te genereren op basis van opgegeven titels

Frase limieten

Groot bereik aan sjablonen voor verschillende soorten content ontbreekt

De suggesties van de tool voor het verbeteren van SEO kunnen soms algemeen zijn, waardoor kennis van SEO nodig is voor effectief gebruik.

Frase prijzen

Solo: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Basis: $44,99/maand per gebruiker

$44,99/maand per gebruiker Team: $114,99 (drie gebruikers, en $25 per maand voor extra leden van het team)

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (280+ beoordelingen)

4.9/5 (280+ beoordelingen) Capterra: N/A

Vind de beste AI-schrijftool & Jasper-alternatief voor je team

Jasper AI biedt veel voor professionals en marketeers die hulp nodig hebben bij het maken van hoogwaardige, boeiende content voor verschillende branches. Het is een geweldige AI-schrijftool, maar er zijn ook genoeg concurrenten van Jasper die je kunnen helpen om je doelen beter te bereiken.

Verken de Jasper-alternatieven op deze lijst en vergelijk de resultaten om te zien welke je het dichtst brengt bij wat je zoekt.

Voor een AI-schrijftool die je helpt sneller te werken, boeiende content te maken en documenten samen te vatten, probeer ClickUp . Met onze AI-functies kunt u optimaal profiteren van de kracht van kunstmatige intelligentie - allemaal vanuit het ClickUp platform dat u kent en waar u van houdt.