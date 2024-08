10 Beste Wordtune Alternatieven & Concurrenten in 2024

Als ervaren contentmanager heb ik talloze uren besteed aan het testen en onderzoeken van verschillende AI-ondersteunde schrijftools, op zoek naar de beste optie voor het creatief en efficiënt aanmaken van content. Nadat ik persoonlijk met Wordtune had gewerkt en de robuuste functies waardeerde, was ik me ook zeer bewust van de tekortkomingen. Problemen zoals onnauwkeurige content, over het hoofd geziene spelfouten of grammaticafouten en een soms afleidende interface zijn zeker nadelen. Maar goed nieuws! De wereld van Wordtune alternatieven is wijd en zijd en biedt tal van andere opties.

In mijn zoektocht naar de perfecte schrijfhulp, heb ik de beste alternatieven voor Wordtune op een rijtje gezet, waarvan ik denk dat ze de Taak aankunnen. Onze discussie gaat diep in op een uitgebreid overzicht van de beste functies, mogelijke nadelen, prijzen en algemene beoordelingen van de prestaties van elke tool.

Het maakt niet uit of je een soloblogger bent of leiding geeft aan een groot content team, de juiste tool kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van je content WERKEN uw productiviteit maximaliseren . Verken deze gedetailleerde gids en ontdek de beste Wordtune-alternatieven die geschikt zijn voor jouw unieke behoeften. Laten we erin duiken!

Wat moet je zoeken in Wordtune Alternatieven?

Het gebruik van een AI-tool om content te herformuleren of te herschrijven is een van de beste manieren om productiviteit te verhogen . Deze tools besparen tijd, maken je content uniek en helpen je om content gemakkelijker te hergebruiken via verschillende kanalen. ✍️

Maar met tientallen opties is het moeilijk om erachter te komen welke tool het beste is voor jouw business - of je nu een professionele blogger bent of deel uitmaakt van een groter team dat content aanmaakt. Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten bij Wordtune alternatieven:

Samenwerking: Als jeAI-schrijftools die je hele team kan gebruiken, zoek er dan een met ingebouwde samenwerking en abonnementen voor meerdere gebruikers

Als jeAI-schrijftools die je hele team kan gebruiken, zoek er dan een met ingebouwde samenwerking en abonnementen voor meerdere gebruikers Verschillende soorten content: Sommige AI-schrijftools zijn ontworpen voor één soort content, zoals berichten op sociale media, e-mails of blogartikelen. Als je meerdere formats voor content wilt maken, ga dan op zoek naar een tool die deze functie ondersteunt

ClickUp Brain geeft verkoopteams meer vertrouwen in hun communicatie door e-mails te controleren, in te korten of op te stellen

Budgetvriendelijk prijzen opties: Of je nu een soloblogger bent of deel uitmaakt van een content team, je hebt een tool nodig die binnen je budget past. Kies een Wordtune-alternatief dat verschillende prijsniveaus biedt om aan je behoeften te voldoen

De 10 beste alternatieven voor Wordtune in 2024

Klaar om te beginnen gebruiken schrijfgereedschappen ondersteund door kunstmatige intelligentie en machine learning? Hier heb ik een lijst gemaakt met de 10 beste Wordtune alternatieven. Gebruik deze coole apps om alles te herschrijven, van productbeschrijvingen en verkoopteksten tot marketinge-mails en content in lange formaten. 👀

1. ClickUp #### Beste voor AI projectmanagement

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting_GIF.gif Wordtune alternatieven: Reprompting met ClickUp AI /$$$img/

Fine-tune uw resultaten om sneller tot betere content te komen met behulp van prompting in ClickUp Brain

ClickUp is een software voor projectmanagement die content teams over de hele wereld gebruiken om hun productiviteit te verhogen en sneller content te creëren. Met behulp van de superkrachten van zijn geavanceerde AI-assistent, ClickUp Brein kunt u uw workflow voor het aanmaken van content automatiseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de content.

De nieuwe ClickUp AI Writer for Work werkt als een persoonlijke teksteditor om u te helpen sneller dan ooit content van hoge kwaliteit te herschrijven. Sluit gewoon uw bestaande content aan op het tekstvak en gebruik de functie voor bewerking om spel- en grammaticafouten aan te pakken.

Met de AI-werkbalk kun je het taalmodel vragen je tekst te verbeteren, langer of korter te maken en verder te schrijven op basis van de tekst die je hebt ingevoerd. Er zijn ook tools voor het samenvatten van je content, het vereenvoudigen ervan en het maken van action items .

Daarnaast, ClickUp's sjabloon ChatGPT Prompts voor sjabloon Copywriting genereert AI-gestuurde aanwijzingen om content te creëren die uw merk versterkt. Het sjabloon laat u ontdekken wat de beste trefwoorden zijn om in elk stuk te gebruiken, onderwerpen om te verkennen en tips voor het formatteren van makkelijk leesbare content.

Gebruik de sjabloon om nieuwe ideeën te genereren voor zoekwoorden om te targetten met hergebruikte content en om bestaande stukken op te knappen zodat ze boeiender worden. 🏆

ClickUp beste functies

Met 100 op onderzoek gebaseerde tools die zijn afgestemd op specifieke afdelingen, krijgt u een alles-in-ééntool voor contentbeheer* Met dropdowns voor tone of voice, samenvatten en vereenvoudigen kun je content snel herschrijven

Stap in enkele seconden in de AI-tool door /AI in te typen en kom onmiddellijk op nieuwe ideeën om je content nog beter te maken

Stroomlijn je werkstromen door actie-items en taken te maken voor het publiceren en promoten van content en deze toe te wijzen aan leden van je team of aan jezelf

ClickUp beperkingen

ClickUp Brain is niet beschikbaar op de gratis abonnementen en is niet toegankelijk voor gebruikers in China of Rusland

ClickUp Brain is gebouwd voor één werkruimte. Als u meer dan één werkruimte hebt of als u wilt dat meerdere leden van uw team het gebruiken, moet u het voor elk lid aanschaffen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Quillbot AI

Beste voor samenvatten

via QuillbotQuillbot is een parafraseringstool voor schrijvers van content om snel teksten op te schonen in 23 verschillende talen, waaronder Engels, Duits en Frans. De ingebouwde grammaticacontrole en plagiaatcontrole zorgen ervoor dat de content uniek is en voldoet aan de kwaliteitsnormen voor schrijven. De tool voor het genereren van content biedt functies voor samenvattingen, verbeterde leesbaarheid en een maker van citaten.

Quillbot AI beste functies

De ingebouwde grammaticacontrole vangt je spel- en grammaticafouten op zodat je je tekst kunt herschrijven

De plagiaatcontrole zorgt ervoor dat je content plagiaatvrij is door het stuk te scannen en gebieden te markeren waar de formulering precies hetzelfde is of kleine wijzigingen nodig zijn

Met de synoniemen-schuif kun je gemakkelijk nieuwe manieren vinden om hetzelfde te zeggen en je content op te leuken

Quillbot AI limieten

Er zijn tekenbeperkingen op zowel de gratis versie als de betaalde abonnementen

Sommige gebruikers vonden dat de editor grammaticale fouten over het hoofd zag en niet de beste was in proeflezen

Quillbot AI prijzen

Gratis

Premium: $19.95/maand

$19.95/maand Teams: $5,83/maand tot $7,50/maand per zetel, afhankelijk van de grootte van het bedrijf

Quillbot AI beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

3. Rytr

Beste voor het schrijven van blogberichten en marketingteksten

via Rytr Rytr maakt gebruik van een combinatie van natuurlijke taalverwerking (NLP) en geavanceerde algoritmen en is een krachtig hulpmiddel voor contentmarketingteams en solobloggers. De AI-tool voor copywriting heeft een gebruiksvriendelijke interface en functies voor tientallen verschillende typen content. Gebruik het om te herschrijven projectdocumentatie landingspagina's of content met een hoge ranking voor zoekmachines.

Rytr beste functies

Met meer dan 40 use cases en sjablonen is het gemakkelijk om elk type content voor elk publiek te maken

De 20+ spraakopties betekenen dat je content binnen enkele seconden kunt herformuleren voor verschillende doelgroepen

Met ondersteuning voor 30 verschillende talen kun je content maken voor doelgroepen over de hele wereld 🌏

Rytr beperkingen

Er is een limiet aan tekens, dus als de content die je herschrijft te lang is, kun je voor uitdagingen komen te staan

Sommige gebruikers vonden de SERP-tools limiet, waardoor het moeilijker is om content te herschrijven voor nieuwe zoekwoorden

Rytr prijzen

Gratis

Saver: $9/maand

$9/maand Unlimited: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9 beoordelingen)

Beste voor AI-gegenereerde SEO content

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Small-SEO-Tools.jpg Wordtune alternatieven: Kleine SEO-tools /$$$img/

via Kleine SEO-tools Small SEO Tools is een AI-gebaseerd hulpmiddel voor het schrijven van content dat verschillende functies heeft, waaronder een zinsherformulering, een parafraseringstool en een artikel herschrijver . Naast tools om te schrijven, heeft de app ook tools voor bewerking van afbeeldingen, zoekwoordenonderzoek en websitebeheer. Veel van de functies zijn 100% gratis, waardoor het een geweldige keuze is voor kleine bedrijven en solo makers van content.

De ingebouwde spellingcontrole, plagiaatcontrole en online editor maken het gemakkelijk om content te herschrijven om toon en stijl te verbeteren

De tekst-naar-beeld converter creëert visuele hulpmiddelen die uw herschreven content nog beter maken

Trefwoordhulpmiddelen helpen writer's blok te overwinnen en bestaande content om te zetten in SEO-geoptimaliseerde stukken

Er zijn limieten aan het aantal woorden dat per maand kan worden gescand met de plagiaat en artikel herschrijf tools

Sommige gebruikers rapporteerden onnauwkeurigheden in gegenereerde content

Gratis abonnement

Plagiarism Checker PRO: Prijzen bereik van $4.99/week tot $599.80 voor drie maanden, gebaseerd op verschillende niveaus van zoek limieten en gewenste functies

Prijzen bereik van $4.99/week tot $599.80 voor drie maanden, gebaseerd op verschillende niveaus van zoek limieten en gewenste functies Parafraseerhulpmiddel PRO Basis: $22/maand

$22/maand Premium: $29/maand

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Schrijftonic

Beste voor AI-schrijfhulp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Writesonic-AI-tool-example-1400x769.png Wordtune alternatieven: Writesonic AI voorbeeld /$$$img/

via Schrijftonic Writesonic is een blogtool en AI-gestuurde schrijfassistent die je tijd bespaart bij het genereren van nieuwe ideeën en het opfrissen van oude content. Alle betaalde abonnementen zijn gebouwd op GPT-4 en bieden de nieuwste AI-technologie om je behoeften op het gebied van herschrijven te ondersteunen.

Gebruik de Sonic Editor (een verbeterde versie van Google Documenten) om e-mails, content in lange formaten, blogberichten en meer te herschrijven. De Paraphraser helpt je nieuwe manieren te vinden om dezelfde dingen te zeggen als het gaat om verkoopgesprekken en marketingcampagnes. 🌻

Writesonic beste functies

Met meer dan 100 functies, waaronder tekst-naar-kunst mogelijkheden en groei-ideeën, kunt u de content in slechts enkele seconden verbeteren

Terwijl sommige alternatieven zijn gebouwd op oude versies zoals GPT-3, bevat GPT-4 technologie ondersteuning voor actuele gebeurtenissen, waardoor uw herschreven content up-to-date blijft

Writesonice integreert met LinkedIn, YouTube en Facebook Ad - en er is een extensie voor Google Chrome - om content te herschrijven voor verschillende kanalen

Writesonice limieten

Als u de gratis versie wilt gebruiken, kunt u geen extra gebruikers toevoegen

Er zijn krediet limieten voor inhoud, waardoor het een uitdaging als je probeert te herformuleren of lange formulier content te creëren

Writesonic prijzen

Gratis proefversie: Eén gebruiker met maximaal 10.000 woorden

Eén gebruiker met maximaal 10.000 woorden Lang formulier: $12.67/maand voor één gebruiker met een maximum van 60.000 woorden

$12.67/maand voor één gebruiker met een maximum van 60.000 woorden Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen voor teams

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

4.7/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

6. Speedwrite

Het beste voor snel en efficiënt content herschrijven

via Speedwrite Speedwrite is een AI-schrijver waarmee je content in seconden kunt verbeteren. Begin met het invoeren van onderzoek, zoals een stuk van een concurrent dat je goed vindt of citaten om bestaande content te verbeteren. Voeg vervolgens je eigen unieke ideeën voor formulering en toon toe. Druk op "voorspellen" en je krijgt direct bijgewerkte content met een betere zinsbouw en nieuwe zinsopbouw.

Speedwrite beste functies

De eenvoudige interface zorgt ervoor dat je niet wordt afgeleid door honderden functies

De automatischetekst generator spuugt snel nieuwe ideeën uit om een bestaand stuk op te leuken zonder er uren aan te besteden

Speedwrite limieten

Er zijn geen extra tools zoals een spellingscontrole, plagiaatcontrole of een editor voor grammatica

Sommige gebruikers vonden de klantenservice van Speedwrite niet zo goed als ze hadden gewild

Speedwrite prijzen

maandelijks: $19.99/maand

$19.99/maand Halfjaarlijks: $11,65/maand

$11,65/maand Jaarlijks: $8.33/maand

Speedwrite beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Kopiëren.ai

Beste voor het bijwerken van bestaande content

via Kopiëren.aiKopiëren.ai is een van de grootste namen op het gebied van AI. Met meer dan 10 miljoen gebruikers - waaronder gebruikers bij Microsoft, eBay en Nestlé - is het geen verrassing dat deze tool op veel lijsten met Wordtune-alternatieven staat. De tool helpt bij het herschrijven van een grote verscheidenheid aan content, waaronder websiteteksten, e-commerceteksten en digitale advertenties. 📝

Copy.ai beste functies

Met meer dan 90 tools en sjablonen is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om bestaande content bij te werken en manieren te vinden om stukken te herschrijven om ze relevant te maken

De gebruikersinterface is eenvoudig en intuïtief, zodat nieuwe gebruikers niet uren bezig zijn om op snelheid te komen

Werk in realtime samen met leden van het team om gemeenschappelijke doelen te bereiken

Copy.ai limieten

Deze tool is een van de duurdere opties op de lijst, wat een uitdaging vormt voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een goede prijs

Sommige gebruikers vonden dat de gegenereerde tekst een menselijke component miste en creatiever kon zijn

Copy.ai prijzen

Free Forever

Pro: $36/maand

$36/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

8. Vereenvoudigd

Beste voor meertalige content

via Vereenvoudigd Simplified is een webgebaseerde AI-schrijftool die digitale marketingteams gebruiken om content te herschrijven en een breder publiek te bereiken. De Content Rewriter stelt nieuwe ideeën voor en herschrijft zinnen om ze boeiender te maken. Gebruik het om je content pittiger en smakelijker te maken om verkeer en conversies op je site te stimuleren.

vereenvoudigd beste functies

Met de 10+ schrijfkleuren kun je jezelf uitdrukken en een uniek merkimago opbouwen met je schrijfsels

Met 30+ talen kun je je publiek van heinde en verre bereiken zonder taalspecialisten in te hoeven huren

Vereenvoudigde limieten

Sommige gebruikers vonden dat de gratis versie van de content beperkt was in termen van toon en uniciteit

Anderen vonden dat de tool niet in staat was om complexere onderwerpen te begrijpen

Vereenvoudigde prijzen

AI Writer Gratis

AI Writer Pro: $12/maand

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

4.7/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. Parafraser.io

Beste voor plagiaatcontrole

via Parafraser.io Paraphraser is een vier-in-één AI-tool met een artikelschrijver, plagiaatcontrole, grammaticacontrole en samenvatter. Gebruik het om je schrijfvaardigheden te verbeteren en oude content in een paar seconden bij te werken. Upload om te beginnen je bestaande content en druk op parafrase om nieuwe manieren te ontdekken om je gedachten te formuleren. 🤔

Paraphraser.io beste functies

De betaalde abonnementen hebben de functies Creative, Smarten en Shorten om een unieke flair aan je werk toe te voegen of het in te korten om het leesbaarder te maken

Alle functies van de artikel herschrijver zijn gratis te gebruiken

De eenvoudige en makkelijk te gebruiken interface heeft een lage leercurve

Paraphraser.io limieten

Er zijn limieten aan het aantal woorden, tenzij je kiest voor een betaald abonnement

Sommige gebruikers vonden dat de gratis versie te veel advertenties had die afleidden, maar je kunt dit vermijden door een betaald abonnement te kiezen

Paraphraser.io prijzen

Wekelijks: $9/week

$9/week Maandelijks: $23/maand

$23/maand Jaarlijks: $69/jaar

$69/jaar Enterprise 1: $50

$50 Enterprise 2: $125

$125 Enterprise 3: $225

Paraphraser.io beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Schrijfcreme

Het beste voor mobiele gebruikers

via Schrijfstroom Writecream is een AI-schrijftool die is gebouwd op ChatGenie, die de kracht van ChatGPT en Google Search combineert. Dat betekent dat je gebeurtenissen na 2021 kunt gebruiken om je content te informeren, waardoor bestaande stukken relevanter worden dan ooit. Gebruik de commando-modus om de tool te vragen content te herschrijven, of het nu gaat om een blogartikel, een samenvatting van een podcast of een post op sociale media.

Writecream beste functies

Met de mobiele app creëer je content waar je ook bent, of je nu toegang hebt tot je desktop-app of content in een handomdraai vanaf je telefoon moet herschrijven

De meer dan 75 talen maken dit een van de meest uitgebreide tools voor bedrijven met een publiek in meerdere landen

Deze tool is gebaseerd op schrijfhulpen zoals voor-achter-overbrugging en probleemoplossing en helpt je om blokkeringen van schrijvers te overwinnen

Writecream beperkingen

Sommige mensen merkten dat ze kredieten sneller verbruikten dan verwacht, wat betekende dat ze meer moesten betalen om de benodigde content te herschrijven

Sommige gebruikers vonden dat er een steile leercurve was bij het gebruik van de interface

Writecream prijzen

Free Forever

Unlimited: $29/maand

$29/maand Standaard: $49/maand

$49/maand Verlengd: $69/maand

Writecream beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

Content sneller herschrijven met Wordtune Alternatieven

Met de bovenstaande Wordtune-alternatieven kunt u content herschrijven en parafraseren in minder tijd, zodat u zich kunt concentreren op de vergadering van uw klanten marketingdoelen eerder. Of je nu informatieve blog content maakt, slimme e-mails opstelt of interne handleidingen standaardiseert, er is een tool om de klus Nog te doen. Download de ClickUp app vandaag nog en begin met het herschrijven en parafraseren van content in minder tijd dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Onze AI-schrijfassistent geeft je zeker creatieve ideeën en helpt je nieuwe manieren te vinden om je gedachten te delen. 🙌