10 coole apps om het leven makkelijker & productiever te maken in 2024

Sommige van de coolste dingen worden gemaakt door de grootste nerds. En als het op coole apps aankomt, willen we graag een applaus geven aan alle technische nerds die er zijn. 🤓

Vergeet de "coole kinderen" In het spel van het leven zijn tech-enthousiastelingen degenen die we in onze pre-game huddle willen hebben, om ons te helpen de beste manier te vinden om dat doel te bereiken. We zouden zelfs een cheerleader oprichten alleen maar om te juichen voor tech-ontwikkelaars. "1-2-3-4, jullie maken apps en wij willen er meer!" 📣

En hieronder prijzen we 10 van de coolste apps die je nu kunt downloaden. Dus, kom op en word app-y!

Wat moet je zoeken in coole apps?

Coole apps moeten je helpen een probleem op te lossen, een doel te bereiken of een project uit te voeren . Of het nu gaat om het bereiken van je trainingsdoelen, prioriteiten stellen op het werk op de hoogte blijven van het laatste nieuws of creatiever zijn, met de juiste app neem je het heft in handen.

En hoewel apps online zijn, helpen de beste apps je ook offline je doelen te bereiken.

10 coole apps om te gebruiken in 2024

Zet je doelen op een rij en maak je klaar om ze één voor één omver te werpen. 🎳

Deze 10 apps kunnen je veranderen in een presteerder en je dagelijks leven makkelijker maken. Download ze van je favoriete platform (de meeste zijn beschikbaar voor zowel iOS als Android) en ga aan de slag.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw dagelijkse taken te organiseren

Als u het meeste cool uit het kleinste aantal apps wilt halen, dan hebt u ClickUp nodig. 😎

ClickUp is de productiviteitsapp die alle apps vervangt. Het biedt taakbeheer, to-do lijsten, het bijhouden van tijd, budgettering, rapportage en een interactief whiteboard-en dit zijn slechts een paar van de voordelen die ClickUp uniek maken .

Dit is de beste app voor het plannen van projecten, zowel op het werk als privé. Je kunt de omvang van het werk voor uw volgende klantproject, houd uw fitnessdoelen bij, maak een inhoudskalender voor uw blog, zoek het perfecte appartement, maak een huishoudschema, plan uw vakantiefeestje, volg uw zoektocht naar een baan of begin met uw woningrenovatie - en er zijn sjablonen om u door alles heen te leiden. 👣 De functies van ClickUp zijn ontworpen om u te helpen uw doelen te stellen en te bereiken - en om elke mijlpaal onderweg bij te houden. Er zijn zelfs automatiseringen om u te helpen terugkerende taken te stroomlijnen en efficiënter te werken.

ClickUp is verkrijgbaar als webapp of als mobiele app voor iPhone en Android.

ClickUp beste functies

Sjablonen voor taakbeheer : Er zijn duizenden kant-en-klare takenlijsten waarmee je elk project kunt doorlopen. Desjablonen verhogen uw productiviteit en verbeteren uw projectorganisatie, en ze zijn volledig aanpasbaar, zodat u taken kunt verwijderen of toevoegen als dat nodig is

Er zijn duizenden kant-en-klare takenlijsten waarmee je elk project kunt doorlopen. Desjablonen verhogen uw productiviteit en verbeteren uw projectorganisatie, en ze zijn volledig aanpasbaar, zodat u taken kunt verwijderen of toevoegen als dat nodig is Ingebouwde AI: ClickUp AI is de allereerste rolgebaseerde AI-assistent. DezeAI-tool werd getraind op taken met betrekking tot honderden verschillende banen, en er zijn suggesties om je te helpen uit te zoeken hoe je er het beste uit kunt halen

ClickUp AI is de allereerste rolgebaseerde AI-assistent. DezeAI-tool werd getraind op taken met betrekking tot honderden verschillende banen, en er zijn suggesties om je te helpen uit te zoeken hoe je er het beste uit kunt halen Doelen stellen: Voordat u uw takenlijst kunt maken, hebt u een doel nodig. ClickUp doelen stellen helpt u bij het vaststellen van uw persoonlijke of persoonlijke doelenprofessionele doelen en uw mijlpalen bijhouden op uw weg om ze te bereiken 🏆 Tijd bijhouden: U kunt bijhouden hoe lang het duurt om elke taak te voltooien

Voordat u uw takenlijst kunt maken, hebt u een doel nodig. ClickUp doelen stellen helpt u bij het vaststellen van uw persoonlijke of persoonlijke doelenprofessionele doelen en uw mijlpalen bijhouden op uw weg om ze te bereiken 🏆 Tijd bijhouden: U kunt bijhouden hoe lang het duurt om elke taak te voltooien Tijd bijhouden: U kunt bijhouden hoe lang het duurt om elke taak te voltooien om te begrijpen waar uw tijd naartoe gaat en uw planning in de toekomst te verbeteren

ClickUp beperkingen

Leercurve: Omdat ClickUp zo veel functies heeft, melden veel gebruikers dat het tijd kost om uit te vinden hoe ze de app het beste kunnen gebruiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5 per lid per maand

$5 per lid per maand Zakelijk: $12 per lid per maand

$12 per lid per maand Zakelijk: $19 per lid per maand

$19 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.250+ beoordelingen)

4.7/5 (8.250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Habitica

via Habitica Als je extreem gemotiveerd bent om het volgende level in een videogame te halen, maar niet de motivatie kunt opbrengen om te sporten, een maaltijd te plannen of je kast op te ruimen, dan moet je je dagelijkse taken leuker maken. Enter gamification. 🎮

Habitica helpt je gezonde gewoontes te vormen met dezelfde beloningen die je inspireren om je favoriete videogame te blijven spelen. Elke keer dat je flost, naar de sportschool gaat of een stuk fruit eet, kun je dit afvinken in de app en verdien je goud en andere beloningen (zoals pantsers, huisdieren en magische krachten).

Vervolgens kun je dat goud gebruiken om in-app aankopen te doen of om beloningen te kopen die je voor jezelf hebt ingesteld (zoals de mogelijkheid om je favoriete tv-programma te kijken of je favoriete snack te eten).

Habitica is verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play Store.

Habitica beste eigenschappen

Gewoonte bijhouden: Voeg je doelen en de gezonde gewoontes die je wilt vormen toe en vink ze af als je ze hebt voltooid

Voeg je doelen en de gezonde gewoontes die je wilt vormen toe en vink ze af als je ze hebt voltooid Beloningen en straffen: Kom verder in het spel als je je checklist afwerkt of verlies beloningen op dagen dat je verslapt

Kom verder in het spel als je je checklist afwerkt of verlies beloningen op dagen dat je verslapt Aangepaste beloningen: Stel je eigen beloningen in op basis van wat jou het meest motiveert en koop ze met het goud dat je verdient met het voltooien van je dagelijkse taken

Habitica beperkingen

Meldingen Storingen: Sommige gebruikers melden dat ze geen dagelijkse meldingen krijgen of ze krijgen meldingen op de verkeerde tijdstippen, zelfs als ze ze goed hebben ingesteld in de app

Sommige gebruikers melden dat ze geen dagelijkse meldingen krijgen of ze krijgen meldingen op de verkeerde tijdstippen, zelfs als ze ze goed hebben ingesteld in de app Vertragingen: Sommige gebruikers ervaren vertragingen bij het toevoegen van nieuwe gewoontes of bij het meerdere keren afvinken van dezelfde taken op hun to-do lijst

Prijzen van Habitica

**Gratis

Habitica beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen reviews beschikbaar

3. ChatGPT

via ChatGPT Als je altijd al bevriend hebt willen raken met een robot, alsof je in een futuristische sciencefictionfilm zit, dan begint je toekomst nu. ChatGPT heeft misschien geen robotarmen en -benen, maar het kan wel vragen beantwoorden en een gesprek voeren, dus deze app is er klaar voor om jouw robotvriend te worden. 🦾

Je kunt dit gebruiken AI-tool om te onderzoeken, schrijven, coderen en meer. Om unieke manieren te ontdekken om ChatGPT voor jou te laten werken, kun je je een weg banen door een lijst van ChatGPT-prompts om te proberen . Wat je ook vraagt, ChatGPT zal je een antwoord geven, dus de enige limiet is je verbeelding.

ChatGPT is begonnen als webapp, maar is nu ook beschikbaar als iPhone-app in de Apple Store.

ChatGPT beste eigenschappen

Onderzoek: Versnel je onderzoeksproces door ChatGPT te vragen om de antwoorden die je nodig hebt. Je kunt de chatbot gebruiken om erachter te komen hoe je een squat correct uitvoert, wat je moet maken voor het avondeten of waar je naartoe moet op je volgende vakantie

Versnel je onderzoeksproces door ChatGPT te vragen om de antwoorden die je nodig hebt. Je kunt de chatbot gebruiken om erachter te komen hoe je een squat correct uitvoert, wat je moet maken voor het avondeten of waar je naartoe moet op je volgende vakantie Creatieve brainstorm: Of je nu met ideeën moet komen om je logeerkamer in te richten of om je volgende pitchdeck af te maken, ChatGPT kan je helpen de inspiratie te vinden die je nodig hebt

Of je nu met ideeën moet komen om je logeerkamer in te richten of om je volgende pitchdeck af te maken, ChatGPT kan je helpen de inspiratie te vinden die je nodig hebt SchrijfAI: Je kunt je grammatica en spelling controleren of ChatGPT gebruiken als eenAI-schrijftool om e-mails, blogposts, nieuwsbrieven, gedichten, songteksten en meer vanaf nul samen te stellen

Je kunt je grammatica en spelling controleren of ChatGPT gebruiken als eenAI-schrijftool om e-mails, blogposts, nieuwsbrieven, gedichten, songteksten en meer vanaf nul samen te stellen AI code voltooiing: Gebruik ChatGPT als eenAI-code hulpprogramma door te vragen waarom een stuk code niet werkt of door het nieuwe code te laten schrijven vanaf nul

ChatGPT beperkingen

Geen Android app : Op dit moment biedt ChatGPT alleen een iOS app voor de iPhone en iPad. Android-gebruikers zijn aangewezen op de webapplicatie

Op dit moment biedt ChatGPT alleen een iOS app voor de iPhone en iPad. Android-gebruikers zijn aangewezen op de webapplicatie Factuele fouten: Veel gebruikers melden dat de antwoorden die ChatGPT geeft en de inhoud die het schrijft onjuiste informatie kan bevatten, dus het zal moeten worden gecontroleerd op feiten

Veel gebruikers melden dat de antwoorden die ChatGPT geeft en de inhoud die het schrijft onjuiste informatie kan bevatten, dus het zal moeten worden gecontroleerd op feiten Generieke inhoud: Als je ChatGPT gebruikt om te brainstormen of te schrijven, kan de inhoud onorigineel of repetitief zijn. Het kan nodig zijn om meer specifieke aanwijzingen te gebruiken om het originele ideeën te laten produceren

ChatGPT prijzen

**Gratis

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (275+ beoordelingen)

4.7/5 (275+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

4. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai gebruiken is alsof je een secretaresse hebt die je overal volgt en de belangrijkste informatie van je dag noteert. 📝

Deze AI-app is ontworpen om te dienen als een transcriptieservice, die aantekeningen maakt tijdens je vergaderingen of lessen. Je kunt zelfs chatten met de Otter bot en andere mensen in je groep. Dus als je iets mist, kun je een vraag stellen en Otter.ai kan je helpen je achterstand in te halen.

Deze app is beschikbaar als web- of mobiele app.

Otter.ai beste eigenschappen

Notities van vergaderingen: Ontvang volledige transcripties van vergaderingen die je bijwoont of van spraakmemo's die je opneemt

Ontvang volledige transcripties van vergaderingen die je bijwoont of van spraakmemo's die je opneemt Samenvattingen: Bekijk de belangrijkste punten in één oogopslag

Bekijk de belangrijkste punten in één oogopslag Dia's vastleggen: Laat dia's van presentaties automatisch toevoegen aan uw notities

Laat dia's van presentaties automatisch toevoegen aan uw notities Chat:Stel Otter.ai vragen over de vergadering en krijg direct opheldering

Otter.ai beperkingen

Moeilijk te bewerken: Veel gebruikers melden dat transcripties moeilijk te bewerken zijn en dat ze kunnen terugvallen op de originele tekst of extra onjuiste bewerkingen kunnen maken op basis van uw wijziging

Veel gebruikers melden dat transcripties moeilijk te bewerken zijn en dat ze kunnen terugvallen op de originele tekst of extra onjuiste bewerkingen kunnen maken op basis van uw wijziging Moeite met achtergrondgeluiden: Otter.ai werkt het beste in een rustige omgeving met één spreker. Het kan verwarrende of beperkte transcripties maken in rumoerige omgevingen of vergaderingen waar mensen over elkaar heen praten

Otter.ai prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $8,33 per gebruiker per maand

$8,33 per gebruiker per maand Zakelijk: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

4.1/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

5. Discord

via Discord Als je moe bent van de oppervlakkige communicatie die de meeste sociale mediaplatforms bevorderen (een eindeloze stroom likes, oneliners, memes en GIF's), dan is het tijd om vrienden te worden met Discord . 👯

Met deze gratis, eenvoudige app kun je nauwere relaties opbouwen met de mensen in je sociale netwerk. In plaats van een samenvatting van je leven te posten die het hele internet kan zien, zoals op de meeste sociale media-apps, kun je met Discord privégroepen maken, chats thematiseren rond onderwerpen waar je gepassioneerd over bent, je aansluiten bij vrienden die al online rondhangen en gesprekken voeren in realtime.

Discord is beschikbaar als desktop of op mobiele apparaten voor iOS, Linux, Microsoft Windows en Android.

Discord beste functies

Video-, stem- en tekstchat: Je kunt videogesprekken voeren, spraakmemo's delen of teksten versturen, en als vrienden al online zijn en chatten, kun je meedoen

Je kunt videogesprekken voeren, spraakmemo's delen of teksten versturen, en als vrienden al online zijn en chatten, kun je meedoen Themakanalen: De app stelt je in staat om thematische chats te maken over elk onderwerp, of het nu gaat om de videogame die je maar niet kunt stoppen met spelen of de serie over ware misdaad waar je door geobsedeerd bent 🕵️

De app stelt je in staat om thematische chats te maken over elk onderwerp, of het nu gaat om de videogame die je maar niet kunt stoppen met spelen of de serie over ware misdaad waar je door geobsedeerd bent 🕵️ Grote gamerscommunity: Discord is oorspronkelijk gemaakt voor videogamers en er is nog steeds een robuuste community. Je kunt mensen ontmoeten die gepassioneerd zijn over je favoriete game en samen streamen 🎮

Discord beperkingen

Filterproblemen: Discord heeft een fatsoensfilter, maar gebruikers melden dat de filter grafische inhoud vaak niet oppikt en probeert veilige inhoud uit te filteren

Discord heeft een fatsoensfilter, maar gebruikers melden dat de filter grafische inhoud vaak niet oppikt en probeert veilige inhoud uit te filteren **Veel gebruikers klagen dat de nieuwe gebruikersinterface voor tekstberichten verwarrend en onoverzichtelijk is en dat er extra stappen nodig zijn om de gewenste chat te vinden in vergelijking met andere apps

Discord prijzen

Gratis

Discord beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. Regendruppel

via Raindrop app Maak je geen zorgen. Dit is niet de zoveelste weer-app. 🌧️

Raindrop is een bladwijzerbeheerder waarmee je online artikelen, video's, foto's en webpagina's kunt opslaan zodat je er later naar kunt verwijzen.

Het is een gratis app die het meest geschikt is voor creatieven omdat je alles wat je inspireert kunt opslaan en je inhoud kunt organiseren in mappen voor je verschillende passies en projecten. Maak een map voor recepten die je wilt uitproberen, een map voor workouts waar je van houdt en een map voor kapsels die goed zouden staan op je doodle. 🐩

Raindrop is te downloaden in de Apple App Store voor iPhones en iPads, in Google Play voor Androids en op de website van de app als browserextensie voor Chrome, Safari, Firefox en Edge.

Raindrop beste eigenschappen

Verzamelingen: Orden je bladwijzers in mappen op basis van je hobby's, projecten en interessegebieden om inhoud makkelijker te vinden te maken

Orden je bladwijzers in mappen op basis van je hobby's, projecten en interessegebieden om inhoud makkelijker te vinden te maken Volledig zoeken: Doorzoek alle inhoud die je hebt opgeslagen op trefwoorden om snel te vinden wat je zoekt

Doorzoek alle inhoud die je hebt opgeslagen op trefwoorden om snel te vinden wat je zoekt Permanente bibliotheek: Sla artikelen op in je permanente bibliotheek en je hebt er toegang toe in Raindrop, zelfs als de inhoud online wordt verwijderd

Raindrop beperkingen

Gratis versie mindert een aantal van de beste functies: Je kunt nog steeds collecties gebruiken met de gratis versie, maar full-text zoeken en de permanente bibliotheek zijn alleen beschikbaar met de betaalde versie

Je kunt nog steeds collecties gebruiken met de gratis versie, maar full-text zoeken en de permanente bibliotheek zijn alleen beschikbaar met de betaalde versie Slow load times on smart devices: Sommige Android gebruikers klagen dat de app traag laadt en af en toe vastloopt. Velen melden een betere ervaring met het gebruik van de desktop browserextensie in vergelijking met de mobiele app

Raindrop prijzen

**Gratis

Pro: $28 per jaar

Raindrop beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. Flipboard

via Flipboard Probeer Flipboard voor een nieuwe manier om op de hoogte te blijven van het nieuws. 📰

Deze app is als Pinterest voor je favoriete nieuwsverhalen. Je kunt er artikelen mee samenstellen uit je favoriete publicaties, of het nu The Atlantic, The New York Times of Condé Nast Traveler is.

De app doet suggesties op basis van de artikelen die je leuk vindt. Je kunt onderwerpen volgen die jou interesseren of andere gebruikers met dezelfde interesses. Je kunt ook artikelen die je leuk vindt in je eigen tijdschrift opslaan om reisbestemmingen op Google Maps te vinden voor je volgende vakantie!

Flipboard beste functies

Nieuwsverhalen ontdekken en delen: Vind het nieuws dat u interesseert en voeg verhalen toe aan de app zodat andere mensen ze makkelijker kunnen ontdekken

Vind het nieuws dat u interesseert en voeg verhalen toe aan de app zodat andere mensen ze makkelijker kunnen ontdekken Volg onderwerpen en mensen: Volg de onderwerpen en mensen die u interesseren zodat u op de hoogte blijft van de laatste sport-, reis- of techberichten.

Volg de onderwerpen en mensen die u interesseren zodat u op de hoogte blijft van de laatste sport-, reis- of techberichten. Verhalen verzamelen: Voeg de verhalen die je leuk vindt toe aan je eigen magazine zodat je er altijd naar kunt verwijzen

Flipboard beperkingen

Geen commentaarbewaking: Sommige gebruikers klagen dat de commentaarsectie vaak opruiende of verdeeldheid zaaiende commentaren bevat zonder veel toezicht

Sommige gebruikers klagen dat de commentaarsectie vaak opruiende of verdeeldheid zaaiende commentaren bevat zonder veel toezicht Langzame laadtijden: Veel gebruikers geven aan dat het lang duurt voordat de app artikelen laadt voorbij de eerste alinea

Flipboard prijzen

**Gratis

Flipboard beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Slite

via Slite Voor iedereen die voor zijn werk overal naartoe moet, behalve naar kantoor, kan Slite je helpen om je werk bij te houden. Deze app dient als een kennisbank waar u de collectieve denkkracht van uw bedrijf kunt opslaan. 🧠

Je kunt belangrijke beslissingen documenteren, ideeën toevoegen, feedback geven en belangrijke updates krijgen, waar je ook bent. Het heeft zelfs ingebouwde AI die vragen over het beleid van je bedrijf kan beantwoorden. Dus als je de hele dag klantvergaderingen hebt, op een beurs bent of gewoon thuis werkt, kunnen jij en je team toch op dezelfde pagina blijven. 📖

Slite beste eigenschappen

Bedrijfswiki: Bewaar alle bedrijfsinformatie en werknemersinformatie op één gemakkelijk toegankelijke plek

Bewaar alle bedrijfsinformatie en werknemersinformatie op één gemakkelijk toegankelijke plek Notities voor vergaderingen: Maak notities zodat teamleden altijd de belangrijkste punten kunnen terugvinden

Maak notities zodat teamleden altijd de belangrijkste punten kunnen terugvinden Procesdocumentatie: Als je een proces voor je bedrijf of je team hebt ingesteld, voeg dan de documentatie toe zodat iedereen ernaar kan verwijzen

Slite beperkingen

Mobiele app mist functies: Veel gebruikers klagen dat de apps op Apple- en Android-toestellen niet zoveel functies hebben als de webapp

Veel gebruikers klagen dat de apps op Apple- en Android-toestellen niet zoveel functies hebben als de webapp Extern delen is moeilijk: Hoewel Slite het makkelijk maakt om documenten te delen met mensen in je interne team, klagen sommige gebruikers dat het moeilijk is om je documentatie te exporteren en te delen met externe aannemers

Slite prijzen

**Gratis

Standaard: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Premium: $12.50 per gebruiker per maand

Slite beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

4.7/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (35+ beoordelingen)

9. Feedly

via Feedly Deze is voor de levenslange leerlingen. We zien je zoveel mogelijk informatie consumeren over alles wat je maar kunt. 👀

Feedly is een essentiële app voor een AI-gestuurde nieuwsfeed die je helpt de informatie te vinden waar je om geeft en de rest weg te filteren. Je vertelt het wat je wilt weten en het verzamelt artikelen en inzichten van publicaties van over het hele internet.

Je kunt Feedly je vertrouwde bronnen en meest gezochte informatie leren kennen. Deze geweldige app geeft je inzichten op hoog niveau en belangrijke aanknopingspunten van over het hele web. In wezen krijg je de tl;dr en het artikel, zodat je kunt beslissen of je het wilt doorbladeren of verder wilt gaan.

Feedly beste functies

Gefilterde nieuwsinzichten: Krijg nieuws over de onderwerpen waar je van houdt van de bronnen die je vertrouwt, speciaal voor jou samengesteld

Krijg nieuws over de onderwerpen waar je van houdt van de bronnen die je vertrouwt, speciaal voor jou samengesteld Eenvoudig delen: Deel artikelen met je vrienden, familie of team met één klik op de knop

Deel artikelen met je vrienden, familie of team met één klik op de knop Nachtmodus: Lees op elk moment en maak het gemakkelijk voor de ogen met een donkere modus

Feedly beperkingen

Fouten bij het laden van afbeeldingen: Sommige gebruikers klagen dat afbeeldingen niet volledig worden geladen of niet reageren op de grootte van hun scherm

Sommige gebruikers klagen dat afbeeldingen niet volledig worden geladen of niet reageren op de grootte van hun scherm Slow to load new sources: Andere gebruikers geven aan dat wanneer ze een nieuwe nieuwsbron willen laden, de app traag werkt en er een lange wachttijd is

Feedly prijzen

Gratis

Pro: $6 per maand

$6 per maand Pro+: $12 per maand

$12 per maand Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Feedly beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (75+ beoordelingen)

4.4/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (35+ beoordelingen)

10. Dubsado

via Dubsado Als je freelancer bent, dan weet je hoe het is om te werken. Je ontmoet klanten, stuurt voorstellen, plant, factureert, plant en ergens daartussenin doe je het werk waarvoor je bent ingehuurd. Dubsado helpt je georganiseerd te blijven, de informatie van je klanten te beheren en je drukke werkzaamheden te automatiseren zodat je je kunt concentreren op het factureerbare werk. Het is beschikbaar als webapp of mobiele app, die je klanten kunnen gebruiken om vergaderingen te plannen, hun documenten in te zien en hun facturen te betalen - omdat er niets is waar we meer van houden dan een zelfvoorzienende klant. 😍

Dubsado beste functies

Formulieren: Met Dubsado formulieren kun je snel offertes en contracten versturen of lead capture formulieren en vragenlijsten op je site zetten

Met Dubsado formulieren kun je snel offertes en contracten versturen of lead capture formulieren en vragenlijsten op je site zetten Planning: Klanten kunnen je agenda zien en afspraken maken die voor jullie beiden werken

Klanten kunnen je agenda zien en afspraken maken die voor jullie beiden werken Facturatie: U kunt facturen versturen, een betalingsverwerker koppelen en automatische betalingsherinneringen instellen zodat u niet handmatig hoeft op te volgen

U kunt facturen versturen, een betalingsverwerker koppelen en automatische betalingsherinneringen instellen zodat u niet handmatig hoeft op te volgen Klantenportalen: Geef uw klanten hun eigen portaal waar ze kunnen inloggen vanaf hun desktop of mobiele apparaat, hun offertes en projectdocumenten kunnen bekijken en hun facturen kunnen betalen

Dubsado beperkingen

Beperkte factuur functies : Ondanks dat factureren een van de grootste voordelen van deze app is, klagen gebruikers vaak dat het moeilijk kan zijn om verschillende factuurtypes in te stellen als je projecten verschillend gefactureerd worden of om in meerdere valuta te factureren als je internationale klanten hebt

Ondanks dat factureren een van de grootste voordelen van deze app is, klagen gebruikers vaak dat het moeilijk kan zijn om verschillende factuurtypes in te stellen als je projecten verschillend gefactureerd worden of om in meerdere valuta te factureren als je internationale klanten hebt Leercurve: Veel gebruikers melden dat sommige functies van deze app intimiderend kunnen zijn om te leren en dat de helpsectie niet genoeg tutorials biedt om je op weg te helpen

Dubsado prijzen

Starters: $200 per jaar

$200 per jaar Premier: $400 per jaar

Dubsado beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (65+ beoordelingen)

4.3/5 (65+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Koel en verzameld blijven

Voor één app met honderden coole functies om je te helpen bij het plannen, bijhouden en prioriteren van je taken, clickUp proberen . Het is gratis om mee te beginnen en er zijn sjablonen om u te helpen bij het plannen van elke mijlpaal in uw leven, van uw bruiloft tot de sluiting van uw huis tot het project dat u die grote promotie gaat opleveren. Maak een gratis ClickUp werkruimte om te ontdekken hoe het u kan helpen de coolste, meest verzamelde versie van uzelf te worden.