10 Beste Writesonic Alternatieven en Concurrenten in 2024

Writesonic kan een handig hulpmiddel zijn voor teams die hun content willen aanmaken met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), maar het is niet de enige software in zijn soort. In 2024 heb je keuze te over als het gaat om tools en apps die het schrijven, bewerken en optimaliseren van content makkelijker maken.

In dit artikel bespreken we de beste Writesonic alternatieven die vandaag beschikbaar zijn. We delen hun functies, voordelen, beperkingen, prijzen en productbeoordelingen, zodat je de beste optie voor jouw behoeften kunt ontdekken.

Laten we eens kijken naar de beste Writesonic concurrenten op de markt op dit moment.

Wat moet je zoeken in een Writesonic alternatief?

Voordat je overstapt op een andere AI-schrijftool, moet je eerst overwegen wat je zoekt.

Writesonic biedt AI-gestuurde functies voor het schrijven van content, zoals parafraseren, samenvatten van artikelen, tekst uitbreiden en productbeschrijvingen. Zoek uit welke van deze voor jou must-haves zijn en stel je shortlist daarop af.

Denk na over wat je leuk vindt aan Writesonic en wat niet. Sommige mensen houden van het systeem op basis van kredieten, terwijl anderen de voorkeur geven aan een tool met onbeperkt aantal woorden. De extra functies van Writesonic, zoals afbeeldingengeneratoren en chatbotbouwers, kunnen je aanspreken, of misschien wil je deze liever achterwege laten en overstappen op een tool die zich volledig richt op schrijven en samenwerken.

Bedenk wat je wilt dat je AI-schrijfprogramma nog te doen voor jou, en op basis daarvan opties te zoeken.

De 10 beste Writesonic alternatieven om te gebruiken in 2024

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Tegenwoordig hebben we altijd behoefte aan meer content om onze content kalenders en schrijfwaren zijn een van de beste manieren om op te schalen. ClickUp biedt u een manier om uw schrijfproces te versnellen door al uw documenten, wiki's en bestanden op één plaats te hebben, zodat u uw werkstromen kunt stroomlijnen en effectiever kunt werken.

De gestroomlijnde interface en ingebouwde tools van ClickUp bieden u een probleemloze en toch functierijke plek om aan content van hoge kwaliteit te werken. Of u nu een nieuwe blogpost schetst of een proces voor een productlancering schrijft, ClickUp's tekstverwerkingssoftware voelt intuïtief en gebruiksvriendelijk aan.

Gebruik sjablonen om het gevoel van een lege pagina weg te nemen, voeg opmaak- en stijlopties toe en bekijk het aantal woorden en de leestijd. Werk samen met teamleden aan bewerkingen in realtime of asynchroon en deel je content met belanghebbenden en freelancers met gemakkelijke, deelbare koppelingen.

ClickUp is een ongelooflijke, multidimensionale tool voor productiviteit en samenwerking en is zeker de moeite waard om te onderzoeken als oplossing voor de bredere behoeften van je team. Pluspunten, ClickUp AI zal de manier waarop u aan content werkt in ClickUp voor altijd veranderen.

ClickUp beste functies:

Geavanceerde styling- en opmaakopties - bladwijzers invoegen, tabellen toevoegen en meer

Gebruiksvriendelijke sjablonen die u helpen blokkeringen bij het schrijven te voorkomen

Het aantal woorden, tekens en leestijden in uw documenten bekijken

Verbind uw documenten met uw werkstromen voor een eenvoudigere uitvoering

Geneste pagina's toevoegen om gemakkelijk kennisbanken en wiki's te maken

Geniet van realtime bewerking en samenwerking

Documenten categoriseren en bronnen organiseren

Koppelingen maken die gedeeld kunnen worden en toestemmingen beheren voor verschillende toegangsniveaus

Gebruik naast de andere functies van ClickUp om uwcontent aan te maken* Integraties met meer dan 1.000 van de beste werktools die vandaag beschikbaar zijn

ClickUp limieten:

ClickUp heeft nog geenAI copywriting tool-maar dit komt zeer binnenkort metClickUp 3.0* Het kan een tijdje duren om alle functies van ClickUp te leren kennen en te begrijpen hoe u ze het best kunt gebruiken

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Kopiëren.ai

Via Kopiëren.ai Copy.ai was een van de eerste AI content generators op de markt en dit schrijfgereedschap blijft nieuwe functies toevoegen naarmate de technologie zich ontwikkelt. Deze AI-schrijfassistent kan marketeers, bloggers en makers van content helpen om content van hoge kwaliteit te schrijven voor hun blogs, advertentieteksten voor Facebook en Google, productbeschrijvingen, landingspagina's en sneller dankzij de hulp van AI.

Copy.ai beste functies:

Intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

Unlimited woorden in plaats van een op krediet gebaseerd systeem

Toegang tot 25+ talen met een betaald abonnement

Copy.ai limieten:

Zoals met de meeste AI-tools vinden sommige gebruikers dat de output soms creativiteit mist

Sommige gebruikers wensten dat er een betere manier was omprojecten en bestanden te documenteren Copy.ai prijzen:

Gratis abonnement

Pro: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

3. Vereenvoudigd

Via Vereenvoudigd De volgende op onze lijst van Writesonic alternatieven is Simplified. Simplified is ontworpen als een alles-in-één bestemming voor teams die AI op schaal willen omarmen. De app biedt niet alleen een AI-schrijver voor het aanmaken van content, maar ook graphics, video bewerking en AI-functies voor sociale media -alles binnen één abonnement. Dit is handig voor teams die hun ervaring willen stroomlijnen.

Vereenvoudigde beste functies:

Handig drag-and-drop interfacesysteem

Suggereert gerelateerde afbeeldingen die bij je content passen

Ingebouwde goedkeuringen voor een vereenvoudigde werkstroom

Vereenvoudigde limieten:

Sommige gebruikers rapporteren dat de long-from content repetitief kan aanvoelen

Het beheren van formattering kan soms lastig zijn

Vereenvoudigde prijzen:

Free forever

Klein team: $30/maand voor 5 leden

$30/maand voor 5 leden Business: $50/maand voor 5 leden

$50/maand voor 5 leden Groei: $125/maand voor 5 leden

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4. Jasper

Via Jasper Naast Copy.ai, Jasper AI (vroeger bekend als Jarvis) werd populair als marketing teams en ondernemers rente begonnen te krijgen voor AI schrijftools. Jasper richt zich op de stem van het merk en de app is ontworpen om je te helpen daar optimaal gebruik van te maken door content te creëren die aansluit bij je tone of voice en schrijfstijl.

Jasper beste functies:

Werk samen met realtime bewerkingen en functies voor teambeheer

Scan je website om je tone of voice te identificeren en gerelateerde long-form content te creëren

Ingebouwde plagiaatcontrole

Jasper kunst naaraI-kunstbeelden genereren Jasper beperkingen:

Er zijn extra maandelijkse kosten als je Jasper Art wilt toevoegen om je schrijven aan te vullen

Sommige gebruikers vinden de drie-factor verificatie onhandig

Jasper prijzen:

Creator: $49/maand voor 1 gebruiker

$49/maand voor 1 gebruiker Teams: $125/maand voor 3 gebruikers

$125/maand voor 3 gebruikers Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

5. Rytr

Via Rytr Rytr is een AI-schrijfassistent die is ontworpen om het schrijven van content te versnellen. Deze tool heeft meer dan 40 sjablonen om je te helpen bij het schrijven van e-commerceteksten, e-mails, Facebook-advertenties, productbeschrijvingen en meer, zelfs als je geen expert bent in het schrijven van content.

Rytr beste functies:

Gebruiksvriendelijk platform en interface

Maak opdrachten op basis van sjablonen of je eigen sjabloondoelen en OKR's* Ingebouwde kaders voor tone of voice en copywriting voorlong-form content en nieuwsbrieven Rytr beperkingen:

Soms komen het thema van het verhaal en de uitvoer niet overeen

Sommige gebruikers rapporteren dat de uitvoer kan eindigen midden in een gedachte, in plaats van aan het einde van een zin wanneer jecontent genereert Rytr prijzen:

Gratis

Saver: $9/maand

$9/maand Unlimited: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

4.7/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

6. Wordtune

Via Wordtune Wordtune is een AI-geschikte schrijfassistent die is ontworpen om je te helpen zeggen wat je bedoelt op de best mogelijke manier. Wordtune richt zich op het helpen als je AI-schrijver die ook spelfouten kan vinden. Dit is een geweldige optie voor content schrijvers omdat het niet alleen geoptimaliseerde tekst produceert, maar ook persoonlijk en boeiend aanvoelt, waardoor het een van onze top Writesonic alternatieven is.

Wordtune beste functies:

Herschrijf je eigen woorden zodat ze overeenkomen met je bedoeling of doelen voor je blogbericht

Verbeter je grammatica en zinsbouw

Gemakkelijk feiten toevoegen en bronnen citeren

Wordtune limieten:

Er is geen mogelijkheid om een specifieke toon in te stellen, wat andere apps wel bieden

Sommige gebruikers wensen een API en meer integraties met andere software, zoals WordPress

Wordtune prijzen:

Gratis

Premium: $24.99/maand

$24.99/maand Premium voor Teams: Neem contact op voor prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies:

7. Elk woord

Via Elk woord Anyword is een AI-aangedreven copywriting software tool die je helpt bij het schrijven van verschillende soorten content die is ontworpen om te converteren. De kracht van deze app ligt in het gebruik van voorspellende analyses en copy scoring om copywriting te leveren met verkoop in gedachten.

Anyword beste functies:

Content herschrijven om deze boeiender en conversiegerichter te maken

Ingebouwde SEO-optimalisatie voor blog content

Analyseer kopij in uwwebsite, sociale mediakanalen en e-mailmarketing Elk woord beperkt:

Sommige gebruikers wensten een ingebouwde citatieservice of functie

Er kan wat herhaling zijn binnengegenereerde contentvooral bij langere lengtes

Prijzen van Anyword:

Starter : $29/maand

$29/maand Gegevensgestuurd: $99/maand

$99/maand Anyword voor Business: Neem contact op voor prijzen

Anyword beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (1.150+ beoordelingen)

4.8/5 (1.150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (370+ beoordelingen)

8. TextWizard

Via TextWizard TextWizard helpt teams betere marketingteksten te maken, dankzij AI-gebaseerde functies en tools. Met de tool kunnen marketeers tijd besparen en snel op te schalen, met content die is ontworpen om goed te scoren in zoekmachines. De tool is relatief nieuw, met een eenvoudig te lezen product roadmap -deelbaar en gebruiksvriendelijk gemaakt met behulp van ClickUp.

TextWizard beste functies:

Maak je eigen herhaalbare "generatierecepten" op basis van je doelen

Genereer content in lange formaten,posts op sociale mediaelevator pitches en meer

Bestaande content hergebruiken om snel te schalen

TextWizard limieten:

Sommige gebruikers willen meer aanwijzingen voor content met een lang formulier

TextWizard heeft niet zo veel functies als andere AI-schrijftools die vandaag de dag beschikbaar zijn

TextWizard prijzen:

Gratis

Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Teams: $99/maand per gebruiker

TextWizard beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Gember

Via Gember Ginger is een AI-schrijfassistent die is ontworpen om individuen en teams te helpen zelfverzekerder te schrijven. Deze AI-gebaseerde tool helpt grammatica te corrigeren, doet suggesties voor aantrekkelijker taalgebruik en voegt stijl en flair toe aan alledaagse content.

Ginger beste functies:

Herstel grammatica- en spelfouten met één klik

Herschrijf je bestaande content om zinnen in te korten of interessanter te maken

Integraties met populaire tools zoals Microsoft Word en Gmail

Ginger beperkingen:

Sommige gebruikers rapporteren compatibiliteitproblemen met de Microsoft Office suite* Soms kan herformuleren de betekenis of bedoeling van een zin veranderen

Gemberprijzen:

Premium: $13.99/maand

$13.99/maand Ginger Teams: $4.99/maand per lid

Ginger beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (80+ beoordelingen)

10. Peper content

Via Peper content (voorheen Pepertype) Pepper Content, voorheen Pepper Type, is een AI-gebaseerde platform voor contentmarketing dat teams, gegevens en content samenbrengt om voor marketeers de beste plek te worden voor het aanmaken en optimaliseren van content. Deze tool stond vroeger bekend als Peppertype AI, maar het platform is sindsdien gegroeid en heeft nieuwe functies toegevoegd.

Pepper Content beste functies:

Schrijf geoptimaliseerde content met de SEO-schrijfassistent

Trefwoorden bijhouden en je SEO doelen ondersteunen

Naadloze ervaring met Pepper AI en Pepper Docs voor schrijven

Pepper Content limieten:

Sommige gebruikers zijn teleurgesteld over de koerswijziging ten opzichte van Peppertype's oorsprong

Sommige gebruikers vinden de interface soms overweldigend

Pepper Content prijzen:

Premium: $399/maand voor 3 gebruikers

$399/maand voor 3 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Pepper Content beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (470+ beoordelingen)*

4.6/5 (470+ beoordelingen)* Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)*

*De meeste beschikbare beoordelingen zijn alleen voor Pepper Type.

Vind de juiste Writesonic concurrent voor jou

Writesonic is een geweldig schrijfprogramma met AI, maar er zijn ook andere opties. Gebruik deze gids om u te helpen beslissen welke Writesonic alternatieven te shortlisten en te testen in de uitoefening van het vinden van de ideale AI-schrijfprogramma voor jou.

Als je op zoek bent naar een tool die zoveel meer doet dan schrijven, probeer ClickUp dan eens. Ons alles-in-één platform combineert schrijven met samenwerking, productiviteit, Taakbeheer en meer. Neem contact op met ons team of meld je gratis aan en begin vandaag nog met het verkennen van de functies.