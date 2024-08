10 beste tekstverwerkingsprogramma's in 2024 (gratis en betaald)

Wat doe je als je deelneemt aan een virtuele conferentie of als je baas zijn favoriete tips voor productiviteit begint te geven? Je opent een digitaal document en maakt aantekeningen. šŸ“

...waarschijnlijk met dezelfde tekstverwerkingssoftware die je al gebruikt sinds de negende klas. šŸ‘€

Tekstverwerkingssoftware is niet meer wat het geweest is-het is beter.

Deze tools zijn geƫvolueerd voorbij de saaie lege schermen waartoe we ons gedwongen voelden. Tekstverwerken kan nu echt leuk zijn!

Bewerking van rijke tekst, dynamische formattering, intuĆÆtieve schrijfhulp en samenwerkingsfuncties zijn enkele van de grootste voordelen van de beste tekstverwerkingssoftware. Maar het beste deel? Het is ook ongelooflijk betaalbaar.

Volg ons terwijl we ons verdiepen in alle onmisbare functies van tekstverwerkingsprogramma's en de 10 beste tekstverwerkingsprogramma's voor elk team, elke schrijfstijl en elk gebruik! Voltooid met gedetailleerde vergelijkingen van functies, voor- en nadelen, prijzen, beoordelingen en meer!

Wat is tekstverwerkingssoftware?

Tekstverwerkingssoftware is een toepassing die wordt gebruikt voor het vastleggen, formatteren en bewerken van alle vormen van schrijven, of het nu gaat om algemene gedachten, aantekeningen bij vergaderingen, SOP's of concepten voor e-mails. Je denkt misschien meteen aan typemachines, maar de voordelen van tekstverwerkingssoftware reiken veel verder dan dat. Dankzij de moderne ontwikkeling van software voor projectmanagement tekstverwerkingssoftware, samenwerkingstools en een intuĆÆtief ontwerp, kan meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden! Je kunt Ć©Ć©n document samen met je collega's bewerken, documenten ordenen per categorie deel ze via eenvoudige delen en laat je creativiteit de vrije loop met rijke formaten. En dat is tegenwoordig nog maar het absolute minimum!

Er zijn tegenwoordig een heleboel tekstverwerkingsprogramma's om uit te kiezen.

We durven er zelfs om te wedden dat je er op dit moment wel een paar kunt bedenken! Misschien heb je zelfs wel een top drie!

Maar met het aantal nieuwe, flexibele en opwindende functies die elke dag aan tekstverwerkingsprogramma's worden toegevoegd, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten in de software die je het beste kunt gebruiken en waarmee je het meeste waar voor je geld krijgt.

Waar moet je op letten bij tekstverwerkingsprogramma's?

Al dat gepraat over geavanceerde functies doet je afvragen: hoe ziet deze functionaliteit er eigenlijk uit?

Je hoeft geen genoegen te nemen met de basisfuncties waarmee we zijn opgegroeid. Je hoeft ook geen arm en een been te betalen om toegang te krijgen tot krachtige software die je documenten zoveel verder kan brengen!

Meerdere leden van een team bewerken tegelijkertijd een document in ClickUp Docs

Hier is een lijst met onze favoriete, onmisbare functies die u moet zoeken in uw volgende tekstverwerkingssoftware:

Gebruiksgemak : Zorg ervoor dat uw software gemakkelijk te leren is, met anderen te delen is en op efficiƫnte wijze uw meest gebruikte functies ondersteunt

: Zorg ervoor dat uw software gemakkelijk te leren is, met anderen te delen is en op efficiƫnte wijze uw meest gebruikte functies ondersteunt Cloud-gebaseerde en betrouwbare offline modus : Dingen gebeuren! U kunt uw wifi-verbinding verliezen, van apparaat moeten wisselen of gevraagd worden om uw documenten ter plaatse te delen. Cloud-gebaseerde software en offline functie zorgen ervoor dat deze hindernissen geen echt probleem vormen

: Dingen gebeuren! U kunt uw wifi-verbinding verliezen, van apparaat moeten wisselen of gevraagd worden om uw documenten ter plaatse te delen. Cloud-gebaseerde software en offline functie zorgen ervoor dat deze hindernissen geen echt probleem vormen Functies voor samenwerking : Deze functies maken het mogelijk om documenten in realtime met het team te bewerken en te ontwikkelen! Duidelijk en zonder overlap. En beschouw het als een bonus als je ook je team kunt taggen of commentaar kunt geven op je tekst

: Deze functies maken het mogelijk om documenten in realtime met het team te bewerken en te ontwikkelen! Duidelijk en zonder overlap. En beschouw het als een bonus als je ook je team kunt taggen of commentaar kunt geven op je tekst Aangepaste toestemmingen en delen : Vooral als je vaak samenwerkt met belanghebbenden, clients of andere afdelingen, is het belangrijk dat je kunt kiezen wie je werk mag bewerken, weergeven of toegang tot je werk mag geven

: Vooral als je vaak samenwerkt met belanghebbenden, clients of andere afdelingen, is het belangrijk dat je kunt kiezen wie je werk mag bewerken, weergeven of toegang tot je werk mag geven Versie geschiedenis : Dit is jouw manier om een digitaal papieren spoor bij te houden. Plus, als je een fout maakt, heb je de mogelijkheid om terug te gaan en je tekst te herstellen

: Dit is jouw manier om een digitaal papieren spoor bij te houden. Plus, als je een fout maakt, heb je de mogelijkheid om terug te gaan en je tekst te herstellen Integraties: Hoe meer integraties, hoe meer informatie je in je documenten kunt opnemen! En het mes snijdt aan twee kanten: meerdere integraties met de tekstverwerkingssoftware van je keuze betekenen dat je je documenten ook vanaf vrijwel elke locatie en vanuit elk ander programma kunt openen

Maak gedetailleerde wiki's, beheer werkstromen en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

10 beste gratis voorbeelden van tekstverwerkingssoftware in 2024

Er is geen reden waarom tekstverwerkingssoftware niet spannend, dynamisch of collaboratief zou kunnen zijn.

Digitale editors en het delen van documenten hebben de afgelopen tien jaar een lange weg afgelegd en we hebben heel veel software om die groei te laten zien! De uitdaging is dan om een tool te vinden die is afgestemd op jouw unieke behoeften en jouw manier van werken.

Nog te doen? Je gaat terug naar deze lijst!

We hebben de beste tekstverwerkingssoftware onderzocht en getest om je 10 van onze favorieten te geven op basis van hun beste functies, limieten, prijzen, beoordelingen en meer!

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiƫnter werken

ClickUp is de ultieme alles-in-Ć©Ć©n oplossing productiviteitstool voor teams in verschillende sectoren om hun werk te centraliseren in Ć©Ć©n samenwerkingsplatform. ClickUp staat bekend om zijn rijke set van volledig aanpasbare functies, waaronder een ingebouwde document editor om alles te maken, van eenvoudige to-do lijsten tot gedetailleerde wiki's, en ze vervolgens rechtstreeks te verbinden met uw werkstroom.

Met de mogelijkheid om tekst om te zetten in bruikbare Taken, gegevens van vrijwel elk ander werkinstrument in te sluiten en in realtime samen te werken aan documenten, ClickUp Documenten is het ideale tekstverwerkingsprogramma voor teams, studenten en ondernemingen.

ClickUp beste functies

ClickUp AI om te helpen bij het schrijven van overtuigende kopij, brainstormen, bewerkingen, proeflezen, aantekeningen samenvatten en nog veel meer!

Geavanceerde functies voor tekstverwerking en werkbeheer inelk abonnementzelfs Free Forever

Voeg media, tabellen, bladwijzers en zelfs andere documenten toe aan ClickUp Docs om meer context en waarde toe te voegen aan uw roadmaps en kennisbanken

Met live detectie in ClickUp Docs kunnen teams hetzelfde document in realtime bewerken, er aan bijdragen en er commentaar op geven

Documenten koppelen aan taken en widgets toevoegen om workflows automatisch bij te werken vanuit uw editor voor documenten

Zet gemarkeerde tekst om inactie items en delegeer ze aan het team met threadedopmerkingen en @mentions* Honderdensjablonen voor elk gebruikwaaronder een aantal speciaal gemaakt voor ClickUp Docs

Eenvoudig en veilig delen via URL voor gasten, medewerkers of zelfs openbare toegang

Meer dan 1000 integraties om werk in ClickUp Docs op te nemen vanaf vrijwel elke locatie

Geneste pagina's en stylingopties om visuele hiƫrarchieƫn te creƫren binnen elk document

ClickUp nadelen

Er kan een aanpassingsperiode zijn om alle geavanceerde functies van ClickUp te leren kennen

Sommige weergaven worden nog niet aangeboden op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker, per maand

: $7 per gebruiker, per maand Business : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Enterprise : Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.680+ beoordelingen)

4.7/5 (5.680+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.540+ beoordelingen)

2. Microsoft Word

via Microsoft WordMicrosoft Word is een krachtige tekstverwerker waarmee iedereen Word-documenten, spreadsheets, e-mails en meer kan maken. Het maakt deel uit van de Microsoft Office Suite, die het gemakkelijk maakt om te integreren met andere Microsoft-producten zoals Excel en PowerPoint.

Word biedt verschillende functies om je te helpen georganiseerd te blijven, zoals sjabloonopties voor verschillende soorten formele documenten en geavanceerde bewerkingstools. Je kunt afbeeldingen, tabellen, grafieken, hyperlinks en andere media toevoegen om het uiterlijk van je MS Word-documenten te verbeteren. Het programma biedt ook veel functies om het maken van documenten efficiƫnter te maken, zoals een spellingscontrole, autocorrector en thesaurus.

Microsoft Word beste functies

OneDrive opslagruimte om documenten overal op te slaan en te openen

Real-time samenwerking om te delen en te bewerken met anderen

Spelling- en grammaticacontrole

Mobiele app

Microsoft Word limieten

Functies op de werkbalk verschillen van versie tot versie

Veel functies van Word formulieren worden niet overgezet en zorgen ervoor dat het format wordt verbroken bij het afdrukken van documenten

Microsoft Word prijzen

Microsoft Word is verkrijgbaar als standalone versie voor $159,99 of met een Microsoft 365 abonnement

Microsoft Word beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

4.7/5 (1.600+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Google Documenten

via Google DocumentenGoogle Documenten is een online tekstverwerker waarmee je gemakkelijk professionele documenten kunt maken en bewerken. Met real-time samenwerking tools, Google Documenten biedt een platform voor groepen mensen om samen te werken aan Ć©Ć©n project zo blijft iedereen op de hoogte van de voortgang van het document. Functies zoals sjabloon en automatisering van de opmaak zijn ook beschikbaar om je document er professioneel uit te laten zien.

Met Google Documenten kunnen gebruikers wijzigingen, opmerkingen en suggesties bijhouden terwijl ze revisies en bewerkingen uitvoeren. Alle documenten die u in Google Documenten maakt, worden automatisch opgeslagen in de cloud, zodat u ze op elk moment vanaf elk apparaat kunt openen. Dus of u nu op uw desktop of mobiele apparaat zit, u kunt gewoon doorwerken!

Google Documenten beste functies

@Mentions om relevante mensen, bestanden en gebeurtenissen op te halen

Smart Compose helpt u sneller te schrijven met minder fouten

Toepassingen van derden met tools voor projectmanagement

Antwoorden op opmerkingen vanuit Gmail

Google Documenten beperkingen

Beperkingen op de grootte van documenten

Niet geschikt als schaalbaar kennisbanksysteem

Google Documenten prijzen

Google Documenten is gratis met een Google account

Google Documenten beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (27.000+ beoordelingen)

4.7/5 (27.000+ beoordelingen) G2: N/A

4. Grammarly

via Grammarly Grammarly is een AI-gestuurde schrijfassistent. Het helpt u grammatica, spelling, interpunctie en andere schrijffouten snel te identificeren en op te lossen. Grammarly biedt suggesties terwijl u desktop-apps of websites gebruikt, waaronder Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Documenten en meer!

Met Grammarly krijgt u feedback over uw schrijven in real-time zodat u het direct kunt verbeteren. Dankzij de grondige kennis van grammaticale onderwerpen en linguĆÆstiek kunt u erop vertrouwen dat uw volgende rapport of project gepolijst en professioneel zal zijn. Grammarly maakt het gemakkelijk om u te concentreren op wat belangrijk is - het creĆ«ren van sterke, boeiende content.

Grammarly beste functies

Stijl gids om stem en stijl vast te leggen voor consistente documenten

Tekstfragmenten om zinnen en alinea's in te voegen in alle werkstromen

Tone Detector voor effectieve communicatie

In-app editor om documenten te uploaden

Grammarly beperkingen

Werkt niet voor alle apps en websites

Dure maandelijkse abonnementen

Grammarly prijzen

Gratis abonnement

Premium : $12/maand

: $12/maand Business: $15/lid per maand

Grammarly beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (6,000+ beoordelingen)

4.7/5 (6,000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

5. WPS Kantoor

via WPS Kantoor WPS Office is een uitgebreide Office-suite die u voorziet van de tools en functies die nodig zijn om al uw documenten, bestanden en presentaties efficiĆ«nt te beheren. Het ondersteunt populaire bestandsformaten en is compatibel met pc's en mobiele apparaten. Met WPS Office kunnen gebruikers tekstdocumenten, spreadsheets en diavoorstellingen maken en bewerken in een intuĆÆtieve en gebruiksvriendelijke interface.

Het bevat ook krachtige tools voor documentbeheer zoals kleurrijke thema's, annotatie, gesplitste PDF documenten en conversie van bestandsformaten. De software heeft ook geavanceerde samenwerkingsmogelijkheden waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde bestand kunnen werken.

WPS Office beste functies

100.000+ sjablonen georganiseerd door categorieƫn

Ondersteuning voor meerdere talen

Tekst extraheren

Watermerk aanmaken

WPS Office limieten

Beperkte mogelijkheid om om te gaan metverschillende werkstijlen en voorkeuren

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

WPS Office prijzen

WPS Standaard: Free

Free WPS Pro: $23,99 voor 6 maanden of $35,99 voor 1 jaar

WPS Office beoordelingen en recensies

Capterra: 4,5/5 (1.200+ beoordelingen)

4,5/5 (1.200+ beoordelingen) G2: 4,4/5 (200+ beoordelingen)

6. Dropbox papier

via Dropbox-papierDropbox-papier biedt een eenvoudige manier om een project te starten. Met de functie voor slepen en neerzetten kunnen gebruikers complexe taken opdelen in gemakkelijk te beheren brokken. Door teamgenoten uit te nodigen om samen te werken aan projecten kan iedereen bijdragen aan het gesprek, elkaars werk becommentariƫren en in realtime brainstormen.

Met de functie Master Doc kan iedereen een hub maken voor andere documenten. Voor complexe of langdurige projecten zal het organiseren van documenten vanaf het begin de productiviteit verhogen. Het biedt je een efficiƫnte manier om alle gerelateerde documenten te openen en te beheren door er koppelingen naar te maken. Je hoeft geen extra tijd te besteden aan het zoeken naar bestanden. Zoek of navigeer binnen het hoofddocument!

Dropbox Paper beste functies

Zoekbalk om openbare documenten te vinden die gekoppeld zijn aan het e-mailadres van een teamlid

Snelkoppelingen om specifieke tekst te markeren

Aangepaste sjablonen voor standaardformulieren

Automatisch gegenereerde tabel met inhoud

Dropbox Paper limieten

Beperkingen op de grootte van het uploaden van bestanden in een Dropbox account

Basisgebruikers kunnen zich slechts op drie apparaten tegelijk aanmelden

Prijzen voor Dropbox Paper

Plus : $9,99/maand voor 1 gebruiker

: $9,99/maand voor 1 gebruiker Family : $16,99/familie per maand voor maximaal 6 gebruikers

: $16,99/familie per maand voor maximaal 6 gebruikers Professioneel : $16,58/maand voor 1 gebruiker

: $16,58/maand voor 1 gebruiker Standaard : $15/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers

: $15/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers Geavanceerd : $24/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers

: $24/gebruiker per maand voor 3+ gebruikers Enterprise: Neem contact op met Dropbox voor prijzen

Dropbox Paper beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (4.400+ beoordelingen)

7. Notion

via NotionNotion is een documentgebaseerde werkruimte voor je aantekeningen, taken, documenten en databases. Het is een veelzijdig hulpmiddel als tekstverwerker om alle informatie bij te houden, van mijlpalen voor projecten en herinneringen aan Taken tot reisplannen en persoonlijke ideeƫn.

Het besturingssysteem van Notion maakt het gemakkelijk om alles wat je moet bijhouden te organiseren. Met de intuĆÆtieve drag-and-drop interface kun je snel aangepaste werkruimten instellen voor elk type project of doel. Bovendien kun je met Notion verschillende databases en aantekeningen koppelen, checklists maken, media invoegen en nog veel meer.

Notion beste functies

Notion beperkingen

Prijzig premium abonnement in vergelijking met andere tekstverwerkers op deze lijst

Beperkte functies voor project- en taakmanagement

Notion prijzen

Gratis abonnement

Plus : $8/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $8/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business : $15/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $15/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Notion voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

4.7/5 (1.100+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Coda

via CodaCoda is een krachtige document editor voor het maken en beheren van content. Met Coda kun je documenten vanaf nul maken, bestaande documenten bewerken, wijzigingen bijhouden, samenwerken met anderen in real-time en veilig delen. De editor biedt een bereik aan tools om je te helpen vlot en snel te schrijven, inclusief tekst bewerking, afbeeldingen, tabellen en hyperlinks.

Coda heeft ook ingebouwde functies voor samenwerking, zodat je mensen kunt uitnodigen om mee te werken aan projecten en gemakkelijk wijzigingen kunt bespreken. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en intuĆÆtieve tools, Coda is een tekstverwerker oplossing voor iedereen die professionele documenten wil maken!

Coda beste functies

Blokken om documenten op te waarderen tot borden

Dashboards voor weergave van gekoppelde gegevens

Google Agenda en Slack integraties

Basis sjablonen slepen en neerzetten

Coda limieten

Niet schaalbaar als documentendatabase in vergelijking met andere tekstverwerkers

Beperkte integraties met andere apps

Coda prijzen

Gratis abonnement

Pro : $10/maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd

: $10/maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd Teams : $30/maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd

: $30/maand per Doc Maker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Coda voor prijzen

Coda beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

9. Evernote

via EvernoteEvernote is een toepassing voor online aantekeningen maken om je te helpen productiever en georganiseerder te zijn. Met Evernote kun je alles opslaan, van aantekeningen op basis van tekst tot afbeeldingen, video's en geluidsopnamen. Je kunt zelfs herinneringen toevoegen en webpagina's offline lezen. Evernote is beschikbaar voor verschillende platforms, waaronder mobiele apparaten. Bovendien heeft het een Web Clipper extensie voor je browser!

Aan wat voor soort project je ook werkt, Evernote maakt het beheren van de details makkelijker. Of je nu brainstormt over nieuwe ideeƫn voor content of een vergadering plant, Evernote geeft je de vrijheid om al je informatie vast te leggen, te organiseren en te synchroniseren. Met functies zoals doorzoekbare tags en categorieƫn heb je de middelen om te vinden wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. Verbinding maken tussen Evernote en ClickUp om uw aantekeningen op ƩƩn plaats te beheren!

Evernote beste functies

Weergave van kalender om schema's en aantekeningen te koppelen

Documentenscanner om papierloos te werken

Functionaliteit voor deadlines en herinneringen

Google Agenda integratie

Evernote beperkingen

Beperkt aantal opgeslagen sjablonen in alle abonnementen

Gratis abonnement beperkt tot 50 aantekeningen per gebruiker

Evernote prijzen

Gratis abonnement

Persoonlijk : $10,84/maand, jaarlijks gefactureerd

: $10,84/maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel : $14,17/maand, jaarlijks gefactureerd

: $14,17/maand, jaarlijks gefactureerd Teams: $20,83/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (7.700+ beoordelingen)

4.4/5 (7.700+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

10. LibreOffice

via LibreOffice LibreOffice is een gratis open source kantoorpakket dat is ontworpen om het voltooien van alledaagse taken gemakkelijker te maken. Het is een open-source product, wat betekent dat het gratis is en beschikbaar voor alle gebruikers. LibreOffice bevat programma's voor tekstverwerking, het maken van presentaties, het bewerken van spreadsheets, het manipuleren van databases, het bewerken van formules, tekenen en nog veel meer.

Samen zorgen deze tools voor een intuĆÆtieve gebruikerservaring en helpen ze mensen hun beste werk te creĆ«ren. Met LibreOffice kunt u financiĆ«le rapporten, spreadsheets, presentaties en nog veel meer ontwikkelen. Als u meer functionaliteit wilt, zijn er extensies beschikbaar via de opslagplaats van LibreOffice.

LibreOffice beste functies

Formula editor om wiskundige en wetenschappelijke formules in te voegen

LanguageTool API's voor grammaticacontrole

Extensies voor OpenDocument Format (ODF)

Aangepaste sjablonen

LibreOffice beperkingen

Verouderde interface vergeleken met andere gratis tekstverwerkingsprogramma's

Niet schaalbaar als lange termijn documentdatabase

LibreOffice prijzen

LibreOffice is gratis

LibreOffice beoordelingen en recensies

Capterra: 4.3/5 (1.600+ beoordelingen)

4.3/5 (1.600+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

ClickUp: de beste tekstverwerker voor uw werk

Het is tijd om meer te vragen van uw tekstverwerkingssoftware, ClickUp Docs zal u laten zien hoe. šŸ™‚

Bewerk met het team, zet uw gedachten om in uitvoerbare taken en verbind uw documenten rechtstreeks met uw werkstroom, allemaal zonder uw editor te verlaten! Geen enkele andere tekstverwerker kan de waarde van uw documenten vergroten zoals ClickUp dat kan. Maar het beste deel? ClickUp doet het allemaal gratis.

Krijg toegang tot ClickUp Docs, onbeperkte Taken, tonnen sjablonen en hulpmiddelen, meer dan 1.000 integraties en nog veel meer wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp .