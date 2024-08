10 beste AI-tools voor copywriting om uit te proberen in 2024

Tegenwoordig is content marketing koning. Maar content genereren kost tijd als je het zelf doet - bovendien is het niet gemakkelijk.

Als je wel eens last hebt gehad van een blok aan je been bij het schrijven van content, zoals blogs, berichten op sociale media of advertentieteksten, dan zul je dol zijn op AI-schrijftools . AI - of kunstmatige intelligentie - is een zegen voor makers van content en marketingteams, maar ook voor alle soorten ondernemers en freelancers. Het bespaart tijd, verbetert de productiviteit en komt vaak met ideeën waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben. 💡

Natuurlijk heeft AI een aantal limieten en - gelukkig maar - zal het waarschijnlijk nooit het menselijk brein volledig vervangen. Maar als je het ziet als een handige tool voor het aanmaken van content kunt u tijd vrijmaken die u voorheen besteedde aan alledaagse schrijftaken, zodat u belangrijkere dingen kunt doen, zoals het afronden van uw marketingstrategie of het opbouwen van relaties met uw clients. 🤝

Laten we eens kijken naar wat AI-copywriting is en hoe het werkt. Voor het geval je je verder wilt verdiepen in AI, delen we een aantal tips over waar je op moet letten en bespreken we een aantal van de beste AI-teksten tools voor copywriting in 2024.

Wat is AI-copywriting en hoe werkt het?

AI-copywriting is copywriting gedaan door computers in plaats van een menselijke schrijver. Het combineert natuurlijke taalverwerking met machine learning om AI content te creëren.

Om te beginnen moet je een aantal aanwijzingen invoeren in de AI-schrijver, net als een trefwoord voor een zoekmachine. Sommige laten je elementen opgeven zoals het target publiek of de toon van de stem. Dan gebruikt het algoritmes om vergelijkbare content op het web te analyseren en relevante ideeën of hele blokken tekst voor je te genereren. 📝

Je kunt AI-tekstschrijftools gebruiken om je te helpen bij het schrijven en optimaliseren van alle soorten marketingteksten, waaronder:

Teksten voor websites en landingspagina's

Verkoopmiddelen

E-mail

Teksten voor Facebook-advertenties en Google-advertenties

Blog content

Posten op sociale media

Chatbot gesprekken

Productbeschrijvingen voor e-commercesites

Meta-beschrijvingen en titels

En nog veel meer.

De AI-functie kan je ook helpen bij het brainstormen over ideeën voor je marketingstrategie, het genereren van SEO-zoekwoorden voor je abonnement, het samenvatten van aantekeningen in kernachtige content en het bewerken van je kopij.

Houd er rekening mee dat je die AI-tekst nog steeds op feiten moet controleren, dat je ervoor moet zorgen dat er geen plagiaat is gepleegd en dat je vaak nog een menselijk tintje moet toevoegen voordat je het kunt publiceren. 👀

Wat je moet zoeken in een AI-tekstschrijftool

Met zo veel opties op de markt kan het lastig zijn om te weten welke software voor schrijfassistenten het beste voor jou zal zijn. Hoewel veel verschillende soorten AI content genereren, zijn er enkele criteria die je altijd in overweging moet nemen:

Gebruiksvriendelijk: Zorg ervoor dat de gebruikersinterface intuïtief is, zodat je snel leert hoe je er het meeste uit kunt halen

Zorg ervoor dat de gebruikersinterface intuïtief is, zodat je snel leert hoe je er het meeste uit kunt halen Inhoud van hoge kwaliteit : De gegenereerde AI-inhoud moet nauwkeurig zijn, goed geschreven met een goede grammatica en meestal foutloos

De gegenereerde AI-inhoud moet nauwkeurig zijn, goed geschreven met een goede grammatica en meestal foutloos Use-case match: Kies een tool die je de resultaten geeft die je nodig hebt, of het nu gaat om het genereren van korte of lange content, het parafraseren of herschrijven van kopij, of het doen van suggesties voor content of het brainstormen over ideeën

Kies een tool die je de resultaten geeft die je nodig hebt, of het nu gaat om het genereren van korte of lange content, het parafraseren of herschrijven van kopij, of het doen van suggesties voor content of het brainstormen over ideeën Goede waarde: De AI-tekstschrijfsoftware moet binnen je budget passen en voldoende aanpassingsmogelijkheden bieden, zoals toon, stijl en formats, zodat je niet meerdere tools nodig hebt

10 beste AI-programma's voor copywriting 2024

Terwijl ChatGPT is misschien wel een van de bekendste web-apps en veel AI-tools maken er gebruik van, maar er zijn nu ook soorten AI-tekstschrijfsoftware beschikbaar.

Om de juiste copywritingtool voor jouw bedrijf te kiezen, moet je bedenken wat voor soort AI-gegenereerde content je van plan bent te schrijven en hoeveel maatwerk je nodig hebt. Ga dan op zoek naar een gebruiksvriendelijke schrijfhulp die dat kan bieden.

Dit zijn enkele van de beste opties om te overwegen in 2024.

1. ClickUp #### Beste in het algemeen voor AI-copywriting

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI-1.gif Gebruik de AI-schrijfassistent in ClickUp om blogberichten te genereren, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en nog veel meer https://clickup.com/ai Probeer ClickUp Brain /cta/

ClickUp is de ultieme alles-in-één productiviteitstool. Het is ontworpen om u te helpen tijd te besparen, uw workflows te stroomlijnen en de samenwerking met clients en collega's te verbeteren dankzij de uitgebreide set project- en werkstromen taakbeheer functies, waaronder een ingebouwde AI-tool, ClickUp Brain.

De ClickUp AI schrijfprogramma maakt content sneller en beter dan ooit tevoren. Schrijf vanuit het niets of gebruik een van onze ChatGPT AI-prompt sjablonen om je op weg te helpen. Met sjablonen die alles omvatten, zoals marketing , projectmanagement en copywriting heb je nooit meer last van een blok van schrijvers. 🎆

Gebruik de AI om je tekst te schrijven in een ClickUp document -ClickUp's ingebouwde documenttool. Uw content wordt automatisch opgeslagen in uw werkruimte, zodat al uw belangrijke documenten op één plek staan en u ze altijd kunt vinden. U kunt zelfs in realtime met uw team samenwerken aan een document om het perfect te krijgen.

Verbind dat document vervolgens met een Taak in uw werkstroom. ClickUp-taak helpt u precies bij te houden wat er nog gedaan moet worden en wanneer. Kies hoe u uw taken wilt zien, wijs ze toe aan teamleden, maak aangepaste velden en ontvang herinneringen voor terugkerende taken, zoals het schrijven van uw wekelijkse blog of e-mail. 🔔

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp AI om blogs, e-mails, teksten voor landingspagina's, marketingtaglines of enquêtes te schrijven - of om uw campagnestrategie of een komende gebeurtenis te abonneren

Identificeer eenvoudig inzichten enaction items uit documenten of Taken

Vat lange kopij samen zodat je er niet woord voor woord doorheen hoeft te ploeteren

Snel uw gegenereerde tekst bewerken om deze duidelijker en overtuigender te maken

Gebruik ingebouwde opmaak om je document er professioneel uit te laten zien

Genereer brainstormideeën die je creativiteit naar nieuwe hoogten brengen

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat ze zich een beetje overweldigd voelen door de enorme hoeveelheid functies die ClickUp heeft, maar dat kan worden verholpen door een uitgebreideHelpcentrum* Het gratis ClickUp abonnement biedt geen AI copywriting tools, dus u betaalt $5 extra per gebruiker om ClickUp AI toe te voegen aan een betaald abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: $5 per lid, per maand op elke betaalde ClickUp-werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Jasper AI

Beste voor uitgebreide contentgeneratie

via JasperJasper is een AI-tekstschrijftool die is ontworpen om je te helpen content te maken die in lijn is met de stem van je merk. Het leert welke toon je zoekt en werkt met je stijlgids om ervoor te zorgen dat elk type content in lijn is met je merk. 🎯

Je kunt snel korte content schrijven, zoals advertenties of berichten op sociale media, en Boss Mode helpt je bij het maken van lange content, zoals SEO-geoptimaliseerde blogs, e-mails en rapporten. Jasper doet zelfs suggesties om gevoelige kopij, bijvoorbeeld een e-mail aan een geïrriteerde client, op een constructievere manier te schrijven.

Jasper beste functies

Maak chatbot content met Jasper Chat en afbeeldingen bij je tekst met AI Art

Zorg ervoor dat je tekst nergens anders online verschijnt door het door de plagiaatcontrole te halen

Werk in realtime samen met je team om je document te bewerken

Jasper gebruiken in meer dan 30 talen

Houd al je gegevens veilig met de steeds evoluerende veiligheidsprotocollen

Jasper beperkingen

Soms begrijpt Jasper de aanwijzingen niet en eindig je met verwarrende of onbruikbare kopij

Het kan een beetje prijzig zijn voor kleine bedrijven, starters of individuen zoals bloggers of freelance schrijvers van content

Jasper prijzen

Creator : Voor hobbyisten, voor $49 per maand

: Voor hobbyisten, voor $49 per maand Pro : Voor individuen en kleine teams, $69 per maand

: Voor individuen en kleine teams, $69 per maand Business: Aangepast abonnement voor groeiende teams en bedrijven

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk 7 Free Content Writing Templates for Faster Content Creation

3. Wordtune

Beste voor zinsverfijning en bewerking van AI content

via Wordtune Wordtune is geen voltooide AI-tekstschrijftool, maar het helpt je om sneller en beknopter tekst te schrijven. Begin met het schrijven van je content vanaf nul of gebruik een van de sjablonen om inspiratie op te doen, en gebruik dan de AI om het te herformuleren en perfectioneren.

Je kunt je proza personaliseren met feiten, voorbeelden, statistieken, tegenargumenten of grappen om het interessanter te maken. En het is goed om te weten dat deze AI-tekstschrijfsoftware alleen feiten uit vijf verschillende bronnen gebruikt om ervoor te zorgen dat je tekst helemaal klopt. ✅

Wordtune beste functies

Gebruik Wordtune om je content te herformuleren of zelfs van toon te veranderen voor andere platforms

Gebruik de samenvatter om hoofdpunten uit blogs, PDF's of YouTube video's te halen

Voeg de extensie voor Chrome toe om Wordtune op andere platforms te gebruiken, zoals Google Documenten, Microsoft, Gmail of LinkedIn

Werk met Wordtune op je mobiel, een app of je desktop-app

Wordtune beperkingen

De focus ligt op het verbeteren van schrijfvaardigheid in plaats van het creëren van tekst vanaf nul, dus het is niet ideaal voor het bedenken van ideeën of het schrijven van long-form content

Het gratis abonnement staat maar 10 herschrijvingen per dag toe, wat frustrerend kan zijn als je veel schrijft

Wordtune prijzen

Free: Gratis voor 10 herschrijvingen per dag

Gratis voor 10 herschrijvingen per dag Plus: $9.99/maand voor 30 herschrijvingen per dag

$9.99/maand voor 30 herschrijvingen per dag Onbeperkt: $14.99/maand voor onbeperkt herschrijven per dag

$14.99/maand voor onbeperkt herschrijven per dag Business: Neem contact op voor prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (160+ beoordelingen)

4.6/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

bekijk deze alternatieven voor WorkTune !**_

4. Schrijftonic

Beste voor advertentieteksten en landingspagina's

via Copysmith De Copysmith-familie van AI-tekstschrijfsoftware omvat Describely, Frase en Rytr (die hieronder afzonderlijk worden vermeld).

Describely creëert SEO-geoptimaliseerde productcontent voor catalogi en e-commercesites. Creëer content vanaf nul of importeer een bestaande lijst met producten en herschrijf deze vervolgens in een toon naar keuze, bijvoorbeeld Professioneel, Grappig of Opwindend.

Frase is specifiek gericht op het maken van content die hoog scoort in Google. Het helpt je bij het onderzoeken van zoekwoorden en artikelen van je concurrenten. Vervolgens stelt het op basis van dat onderzoek de hoofdlijnen van de kopij op, zodat je die kunt gebruiken om je content te schrijven. ✍️

Copysmith beste functies

Integreer Describely met e-commerceplatforms zoals Shopify en WooCommerce voor eenvoudig productbeheer

Controleer of je kopij uniek is met de plagiaatchecker

Gebruik Frase om automatisch gedetailleerde SEO content briefings te genereren voor je schrijvers

Frase-documenten eenvoudig delen met schrijvers en clients via koppelingen en mappen voor teamprojecten

Copysmith beperkingen

De Describley Free en Core pakketten staan slechts een minimaal aantal producten toe en als je er meer nodig hebt, moet je upgraden of extra betalen voor de Pro Add-on

Frase is niet altijd volledig accuraat bij het genereren van SEO zoekwoorden en copy aanbevelingen

Copysmith prijzen

Voor Describely:

Free: Voor één gebruiker en maximaal 5 producten

Voor één gebruiker en maximaal 5 producten Startersabonnement: $19/maand voor 1 gebruiker

$19/maand voor 1 gebruiker Pro Plan: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op met verkoop

Voor Frase:

Solo: $14.99/maand per gebruiker voor 4 artikelen per maand

$14.99/maand per gebruiker voor 4 artikelen per maand Basis: $44,99/maand per gebruiker voor 30 artikelen per maand

$44,99/maand per gebruiker voor 30 artikelen per maand Team: $114,99/maand voor 3 gebruikers en onbeperkte artikelen

Copysmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (12 beoordelingen)

4.3/5 (12 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (27 beoordelingen)

6. Hypotenusa

Beste voor e-commerce beschrijvingen

via Hypotenusa Hypotenuse is ontworpen om een paar hoofdtypen content te schrijven: blog content, social media content, advertenties, koppen en slogans, en productbeschrijvingen. Het gebruikt informatie over je target, trefwoorden of de inhoudscategorie om relevante en goed gestructureerde content te maken, inclusief kopteksten.

Deze AI-schrijftool is heel eenvoudig en makkelijk te gebruiken en neemt je stap voor stap mee door het proces. Kies je tone of voice en je weergave zodat je tekst klinkt zoals jij, geef wat achtergrondinformatie en Hypotenuse genereert een overzicht, tekst en een pakkende titel. 😊

Hypotenuse beste functies

Tekst samenvatten of volledig herschrijven als je het wilt opfrissen of hergebruiken

Genereer afbeeldingen op basis van de tekst die je invoert

Gebruik de bulk content generator om batches van alledaagse content zoals productbeschrijvingen te maken en synchroniseer deze direct met Shopify

Hypotenuse limieten

Het bereik van content categorieën en sjablonen is vrij beperkt

Er is een behoorlijke hoeveelheid invoer vooraf nodig, wat tijdrovend kan zijn als je aan de slag wilt met schrijven

Hypotenuse prijzen

Gratis proefversie: 7 dagen

7 dagen Individueel: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Teams: $59/maand voor maximaal 5 gebruikers

$59/maand voor maximaal 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hypotenuse beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (6 beoordelingen)

4.3/5 (6 beoordelingen) Capterra: 5.0/5 (1 beoordeling)

7. WordAi

Beste voor artikel herschrijven

via WordAi WordAi is een herschrijfprogramma. Het neemt bestaande content en herstructureert elke zin met behulp van verschillende woorden uit de synoniemenbibliotheek. Je eindigt met een compleet nieuw stuk content met dezelfde betekenis als het origineel, geoptimaliseerd voor leesbaarheid en SEO.

Met slechts één klik kun je gemakkelijk je kopij opfrissen of volledig hergebruiken voor andere doeleinden, zonder er extra tijd of geld aan te besteden. Gebruik het voor content voor blogs en sociale media, webteksten, productbeschrijvingen of wat je maar wilt. 💯

WordAi beste functies

Schrijf meerdere, maar toch unieke stukken tekst in één keer met bulk herschrijven

Kies of je de herschrijving conservatief wilt houden, met behoud van meer van je originele content, of avontuurlijk zodat het heel anders is

VermijdAI-detectie omdat de content klinkt alsof het door een mens is geschreven

WordAi limieten

Deze AI copywriting software is niet bedoeld voor het genereren van nieuwe kopij vanaf nul

Je hebt niet echt controle over hoe de herschreven content eruit ziet, maar je kunt deze achteraf altijd nog bewerken

WordAi prijzen

Gratis proefversie: 3 dagen

3 dagen Startersprijs: $9/maand voor 50.000 woorden

$9/maand voor 50.000 woorden Power: $27/maand voor 3 miljoen woorden

$27/maand voor 3 miljoen woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (18 beoordelingen)

3.8/5 (18 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (11 beoordelingen)

8. Kopiëren.ai

Beste voor creativiteitsaanzetten

via Kopiëren.ai Deze AI-tekstschrijftool helpt je gegevens te onderzoeken, ideeën te brainstormen en allerlei soorten kopij te genereren. Kopiëren.ai gebruikt de beste taalmodellen als basis en produceert consistent hoogwaardige, unieke en creatieve content. Copy.ai past naadloos in uw werkstroom en verhoogt zowel uw productiviteit als de effectiviteit van uw teksten. 🙌

Geef de AI een beetje richting en vraag hem om blogs, posts op sociale media of productbeschrijvingen op te stellen die lang van SEO zijn geoptimaliseerd. Genereer content briefings voor je schrijvers of maak advertenties of verkoopteksten met een hoge conversie. Je krijgt verschillende opties, zodat je de beste kunt kiezen en deze snel kunt bijschaven voor je publiek.

Copy.ai beste functies

Doe nieuwe inspiratie op met de ideeëngeneratietools

Bespaar tijd door gebruik te maken van de uitgebreide bibliotheek met sjablonen, die in categorieën is ingedeeld

Herschrijf bestaande content zodat u deze elders kunt gebruiken

Gebruik Brand Voice (alleen beschikbaar vanaf het Pro abonnement) om Copy.ai uw stijl te laten leren zodat het die consistent kan gebruiken voor al uw content

Copy.ai limieten

De kwaliteit van de content die Copy.ai creëert kan sterk variëren, mogelijk omdat de invoermogelijkheden beperkt zijn

Sommige gebruikers hebben geklaagd over de Copy.ai klantenservice

Copy.ai prijzen

Free: Voor één gebruiker tot 2000 woorden

Voor één gebruiker tot 2000 woorden Pro : $49/maand voor 5 gebruikers en onbeperkt aantal woorden

$49/maand voor 5 gebruikers en onbeperkt aantal woorden Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

9. QuillBot

Beste voor parafraseren

via QuillBot Nog een AI-tekstschrijftool, QuillBot biedt verschillende opties die je afzonderlijk of als onderdeel van de Co-Writer kunt gebruiken.

De Paraphraser herschrijft tekst volgens jouw instructies, bijvoorbeeld om het eenvoudiger, formeler of creatiever te schrijven, of om de content in te korten of uit te breiden. De Grammaticacontrole stelt verbeteringen van je grammatica voor, terwijl de Plagiaatcontrole ervoor zorgt dat je content uniek is. Je kunt tekst ook samenvatten, vertalen of citaten van URL's genereren in een stijl naar keuze. 🪄

QuillBot beste functies

Herschrijf content snel zonder de oorspronkelijke betekenis te verliezen

Gebruik de thesaurus om nieuwe en relevante vervangende woorden te vinden

Herschrijf onderweg met de browser integratie

Gebruik QuillBot in meer dan 20 talen

QuillBot beperkingen

QuillBot maakt geen nieuwe tekst, maar herschrijft bestaande tekst

Het gratis abonnement is een beetje trager, limiet je woorden en geeft je geen toegang tot de Plagiaat Checker

QuillBot prijzen

Free: Gratis voor een beperkt aantal woorden

Gratis voor een beperkt aantal woorden Premium: $8.33/maand

QuillBot beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

10. Rytr

Beste voor persoonlijk gebruik

via Rytr Rytr, een van de AI-tekstschrijftools van Copysmith, is een schrijfassistent die snel content van hoge kwaliteit maakt. Het enige wat je hoeft te doen is je use case en tone of voice te selecteren, een beetje context te geven en je nieuwe tekst komt tevoorschijn.

Vervolgens kun je de rich text editor gebruiken om de tekst te finetunen. Herformuleer, breid uit of verkort delen, verbeter de grammatica en formatteer de tekst voordat je hem publiceert. ️

Bewaar al je Rytr projecten op één plek in het platform zodat je ze in de toekomst gemakkelijk terug kunt vinden.

Rytr beste functies

Kies sjablonen uit meer dan 40 use cases, waaronder e-mails, blogs, advertentieteksten, academische documenten, interviewvragen en zakelijke pitches

Installeer de extensie voor de browser om Rtyr op andere platforms te gebruiken, zoals Word, Slack, Gmail en WordPress

Controleer op overeenkomsten met bestaande tekst met behulp van de ingebouwde plagiaatcontrole

Gebruik Rytr om wereldwijde content te creëren in meer dan 30 talen

Rytr beperkingen

U moet de tekst die Rytr genereert bewerken voordat u het gebruikt

De abonnementen Free en Saver hebben een limiet aan tekens, die snel opgebruikt raken

Rytr prijzen

Free: Gratis tot 10.000 tekens per maand

Gratis tot 10.000 tekens per maand Saver: $9/maand voor maximaal 100.000 tekens per maand

$9/maand voor maximaal 100.000 tekens per maand Unlimited: $29/maand voor onbeperkte tekens

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (16 beoordelingen)

AI-tools voor copywriting tijd besparen en je schrijven op meerdere manieren verbeteren. Afhankelijk van de software kunnen ze ideeën genereren, onderzoek voor je doen, content creëren, bestaande kopij herschrijven en alles bewerken en formateren. 🤩

Je hoeft alleen maar wat instructies in te voeren om de AI richting te geven. Vervolgens creëert het alles, van content voor blogs of sociale media tot e-mails en productbeschrijvingen marketingcampagnes en verkooppagina's.

Het kiezen van de juiste AI-tekstschrijftools voor jou kan een uitdaging zijn, maar je kunt niet de fout in gaan met een alles-in-één platform zoals ClickUp. ClickUp benut het beste van AI en integreert het in je werkstroom zodat het deel uitmaakt van je dagelijkse routine. Gratis aanmelden bij ClickUp en begin met het genereren van de beste content van uw leven. ✨