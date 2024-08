10 beste AI-tekst- en inhoudgeneratietools in 2024

Je weet dat iets populair is als je oudtante je tagt in haar post op sociale media met "Heb je dit gezien?" Dit geldt zeker voor de recente ophef rond kunstmatige intelligentie (AI) en de wijdverspreide "ontdekking" van OpenAI's ChatGPT .

Terwijl ChatGPT alle aandacht krijgt, zijn er genoeg andere AI-tekstgeneratoren ontworpen om mensen te helpen met het creëren van inhoud . Als je regelmatig content maakt, is het de moeite waard om deze tools te verkennen om de kwaliteit en impact van je woorden te verbeteren - en tijd te besparen.

Laten we eens kijken naar de top AI-schrijfgeneratoren om te zien wat ze voor jou kunnen doen. ✍️

Wat is een AI tekstgenerator en hoe werkt het?

Een AI-tekstgenerator, ook wel AI-schrijver of contentgenerator genoemd, is software die kunstmatige intelligentie (AI)-technologie gebruikt om geschreven inhoud te creëren. Het werkt door het analyseren van grote datasets van bestaande teksten en gebruikt dan algoritmes voor natuurlijke taalverwerking (NLP) om nieuwe zinnen en paragrafen te genereren die coherent en relevant zijn.

Wat moet je zoeken in een AI tekstgenerator?

De kans is groot dat je niet wilt dat de door AI gegenereerde inhoud klinkt alsof het door een robot is geschreven. Je wilt dat het overeenkomt met je toon en doel, of het nu voor teamcommunicatie is of voor je nieuwste digitale marketingcampagne.

Hier zijn een paar belangrijke kenmerken die je moet zoeken in een AI-tekstgenerator:

Past gemakkelijk in je content schrijfproces

Een gebruiksvriendelijke interface die detool uw schrijfassistent maakt* Controle over de toon en stijl

Produceert consistent inhoud van hoge kwaliteit

Nauwkeurige en eenvoudige grammaticacontrole

Prijs komt overeen met je budget

Ingebouwde prompts voor de meest voorkomende taken

Robuuste en accurate herformulerings- en samenvattingsfuncties

De 10 beste AI-tekstgeneratoren

Het is de moeite waard om op te merken dat de meeste de AI-schrijfprogramma's op deze lijst gebruiken dezelfde modellen en algoritmen van OpenAI . Het kan GPT-3, GPT-3.5 of zelfs de nieuwe GPT-4 zijn. De sleutel is bepalen welke AI-schrijver het beste werkt voor jouw doelen om betere inhoud te genereren met minder werk.

Werk sneller, schrijf beter en stimuleer creativiteit met ClickUp AI

ClickUp AI is ingebouwd in een uitgebreide toolset voor projectbeheer en is er wanneer en waar u het nodig hebt. ClickUp AI vervult de rol van een AI-assistent en helpt u bij het opstellen van eerste concepten, het verbeteren van bestaande inhoud, het ontwikkelen van inhoudsideeën, het genereren van marketingtaglines, het brainstormen over uw volgende campagne en in feite het uit de weg ruimen van writer's block.

Naast het feit dat ClickUp AI is ingebed in Documenten en taken wat ClickUp AI onderscheidt, zijn de meer dan 100 tools die prompts gebruiken die zijn afgestemd op specifieke rollen, zodat er geen tijd hoeft te worden verspild met trial-and-error.

ClickUp AI beste functies

Ingebouwd in een krachtige samenwerkings- enprojectbeheerplatform* Beknopte samenvattingen van geselecteerde tekst met één klik

Genereert actiepunten uit inhoud

Genereert professionele biografieën

Gebruikersrollen met voorgedefinieerde prompts die het gebruik van AI versnellen

Direct ingebouwd in een uitgebreide set schrijverstools voor het maken van documenten

SEO trefwoord suggesties

Superieure zoekfunctie die gebruik maakt van de AI-engine

Gebruiksvriendelijke tools die de kwaliteit van uw inhoud verbeteren

ClickUp AI beperkingen

Kopiëren en plakken naargebruik met uw e-mail* Reacties bevatten mogelijk niet de juiste context van uw verzoek

ClickUp AI prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen)

4.7/5 (6.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. QuillBot

Via QuillBot QuillBot beschrijft zichzelf als een hulpmiddel voor parafraseren in plaats van een AI-tekstgenerator. Voer je eigen tekst of die van iemand anders in en gebruik de tool om deze te corrigeren en te verbeteren. Kies uit een van de verschillende parafraseermodi en de AI-engine doet de rest van het werk met een klik op een knop.

QuillBot beste eigenschappen

Geïntegreerd in Chrome en Microsoft Word

Groeiende ondersteuning voor vreemde talen, inclusief vertaalmogelijkheden

Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken als je alleen de inhoud moet herformuleren of controleren

Krachtige synoniementool die suggesties doet en je laat kiezen

Gratis versie behandelt de basis van parafraseren en grammaticacontrole

QuillBot beperkingen

Elke functie heeft zijn eigen gebruikersinterface

Meestal gericht op het verbeteren van bestaande inhoud

Voor de meeste toepassingen moet je kopiëren en plakken tussen je app en QuillBot

Grammaticale nauwkeurigheid kan beter

Parafraseert niet altijd alles

QuillBot prijzen

Basis: Gratis

Gratis Premium: $19.95/maand per gebruiker

QuillBot beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Probeer deze QuillBot alternatieven !

3. Jasper

Via Jasper Jasper maakt deze lijst van AI-tekstgeneratoren omdat het een van de beste is die zich richt op het weergeven van de merkstijl en stem van de gebruiker. Het kan schrijvers van inhoud helpen bij het maken van blogartikelen, posts op sociale media, landingspagina's en marketinge-mails. Het kan worden geïntegreerd in je applicatie via de API of worden geopend via een Chrome-extensie of een chat-app.

Jasper beste eigenschappen

Gemaakt om zakelijke content te maken die lezers converteert

Trainbaar naar jouw stem en toon

JasperKunst biedt functies voor het genereren van afbeeldingen* Mogelijkheid omzeer gerichte marketinginhoud te creëren Jasper beperkingen

Geen plagiaatcontrole

Geen SEO mogelijkheden

Kan herhalende inhoud of fouten produceren

AI-tools moeten worden geleid door prompting om de gewenste output te krijgen

Jasper prijzen

Proberen: Zeven dagen gratis

Zeven dagen gratis Starter: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Boss Mode: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

4. Kopiëren.ai

Via Kopiëren.ai Nog een van de handigste AI-tekstgeneratoren is Copy.ai, dat ideaal is voor marketingteams om verkoop- en marketingteksten te maken. Het ontwerp van het platform is gericht op het helpen van teams bij het implementeren van hun go-to-market strategie door het genereren van gepersonaliseerde verkoopteksten, het schrijven van long-form posts, het hergebruiken van content over verschillende kanalen en het maken van productbeschrijvingen.

Copy.ai beste eigenschappen

Hergebruik dezelfde content voor verschillende kanalen en doelgroepen

Gebruiksvriendelijke interface voor het verfijnen van content met AI-schrijftools

Specifieke tools voor het maken van bijschriften voor sociale media

Grote verscheidenheid aan sjablonen

Afgestemd op het genereren van beknopte kopij

Meer dan 25 talen ondersteund

Copy.ai beperkingen

Gaat ervan uit dat de gebruiker verstand heeft van het maken van marketing- en verkoopteksten

Kan verkeerde informatie genereren in vergelijking met andere AI-tekstgenerators

Niet sterk in het maken van langere artikelen of inhoud van hoge kwaliteit (bekijk deze Copy.ai alternatieven !)

Copy.ai prijzen

**Gratis

Pro: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

5. InhoudBot.ai

Via ContentBot Zoals de naam al doet vermoeden, is ContentBot.ai maakt gebruik van AI om marketingcontent te creëren. Deze AI-schrijftool is vooral bekend voor het schrijven van blogposts in lange vorm, maar het kan ook inhoud parafraseren en

aI-tekstschrijven genereren

. Het is webgebaseerd en biedt SEO-tools en een plagiaatcontrole, wat essentieel wordt voor AI-tekstgenerators.

ContentBot.ai beste eigenschappen

Schrijft long-form blog posts van 2.000+ woorden

Ingebouwde SEO-tools

Chrome- en WordPress-extensies plus een chatinterface

Robuuste bibliotheek met sjablonen die meerdere gebruikssituaties ondersteunen

ContentBot.ai beperkingen

Beperkt het aantal woorden dat je per maand kunt creëren, tenzij je meer betaalt

Gebruikersinterface heeft een paar hobbels

De prijsstelling is complex en de kosten kunnen snel oplopen

ContentBot.ai prijzen

Gratis: Gratis voor 5.000 woorden

Gratis voor 5.000 woorden Startersplan: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Premium Plan: $59/gebruiker per maand

$59/gebruiker per maand Premium+ Plan: $99/gebruiker per maand

ContentBot.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT is de tool die de huidige wijdverspreide interesse in AI-gegenereerde tekst heeft gecreëerd. Toen OpenAI zijn tools gratis in een chatinterface op een website zette, probeerde bijna iedereen het uit. Het gebruikt het nieuwste OpenAI GPT-3.5 grote taalmodel (LLM) voor de gratis versie en de GPT-4 LLM voor de betaalde ChatGPT Plus.

ChatGPT beste eigenschappen

Conversationele tekstinterface die reacties intuïtief verfijnt

Feedbackfunctionaliteit die de achterliggende modellen helpt trainen

Tekstreacties zijn natuurlijk vloeiend

Eerdere conversaties worden bewaard in het account van de gebruiker en kunnen opnieuw worden gestart

De bekendste en meest gebruikte tekstgeneratietool

ChatGPT beperkingen

Gebruikers moeten leren hoe ze de tool kunnen leiden met vragen en opmerkingen

Geen sjablonen

Toegang tot de gratis versie is beperkt en kan worden geweigerd tijdens drukke tijden

De respons kan traag zijn met de gratis versie

De dataset die in de modellen wordt gebruikt bevat weinig informatie over de periode na medio 2021

ChatGPT prijzen

ChatGPT: Gratis

Gratis ChatGPT Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Rytr

Via Rytr Rytr is een platform voor het maken van long-form content met behulp van AI-gegenereerde tekst. Gebruikers definiëren een use case, geven context, bepalen de toon en genereren vervolgens inhoud die verder kan worden verfijnd. In deze lijst van AI-tekstgeneratoren onderscheidt Rytr zich door de ondersteuning van meer dan 30 talen en de plagiaatcontrole, SEO-tool en optie voor het maken van afbeeldingen. De belangrijkste onderscheidende factor is een ingebouwde schrijfworkflowtool om projecten op te slaan en te organiseren.

Rytr beste functies

Loopt gebruikers door het schrijfproces

Ingebouwde rijke teksteditor

Plugins voor Chrome, WordPress en meer

Ontworpen om marketingcontent te maken

Rytr beperkingen

Gebruikersinterface heeft een steile leercurve

Output is over het algemeen kort en niet gericht op long-form content

Het is gemakkelijk om zonder tekens te zitten in een bepaalde maand met beperkte plannen

Rytr prijzen

Gratis plan: Gratis

Gratis Spaarplan: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Onbeperkt Plan: $29/maand per gebruiker

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

4.7/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9 beoordelingen)

8. Vereenvoudigd

Via Vereenvoudigd Simplified is een multimedia AI-inhoudsgenerator en beheertool gericht op marketingteams . Het gebruikt sjablonen, AI en vereenvoudigde tools om grafisch ontwerp, afbeeldingen, video's en tekst te maken. Het bevat functies voor het beheren en posten op sociale media.

Vereenvoudigde beste functies

Multimediamogelijkheden om inhoud op één plek te maken

Planning van sociale-mediaposts voor de meeste belangrijke platforms, waaronder LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook

Eenvoudige gebruikerservaring is geweldig voor de beginnende AI-schrijver

AI wordt ook gebruikt om niet-tekstuele inhoud te maken

Vereenvoudigde beperkingen

AI-tekstgeneratie is beperkt in vergelijking met andere oplossingen

Verbinding maken met sociale media-accounts kan onhandig zijn

Lay-out en grafische gereedschappen zijn niet geavanceerd - soms moet je andere gereedschappen gebruiken

Vereenvoudigde prijzen

Gratis voor altijd: Gratis

Gratis Klein team: $30/maand voor 5 gebruikers

$30/maand voor 5 gebruikers Zakelijk: $50/maand voor 5 gebruikers

$50/maand voor 5 gebruikers Groei: $125/maand voor 5 gebruikers

Vereenvoudigd beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

4.7/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (75+ beoordelingen)

9. Frase

Via Frase Frase is een SEO-platform voor het maken van content gericht op contentmarketeers en marketingbureaus. Naast AI-tekstgeneratie bevat Frase ook contentanalyse. Omdat het is gebouwd voor samenwerking, biedt het ook tools voor het delen en organiseren van projecten.

Frase beste eigenschappen

SEO optimalisatie

Ingebouwde analytics

Ingebouwde Google-zoekmachinetool

Sterke functies voor het maken van korte inhoud

Tools voor concurrentieonderzoek & wiki's

Aangepaste sjablonen

Frasebeperkingen

Geen keyword onderzoek tools

Mogelijkheden voor projectorganisatie ontbreken

Niet gericht op AI-tekstgeneratie

Frase prijzen

Proefversie: $1 voor 5 dagen

$1 voor 5 dagen Solo: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Basis: $44.99/maand per gebruiker

$44.99/maand per gebruiker Team: $114.99/maand voor drie gebruikers

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (250+ beoordelingen)

4.9/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

10. Copysmith

Via Copysmith Copysmith is een AI-tool voor het genereren van content die gebruikmaakt van OpenAI's GPT-modellen om e-commerce productcontent te creëren. Het beheert workflows voor het maken van kopieën op de meest gangbare e-commerceplatforms en biedt

tools voor contentbeheer

voor productbeschrijvingen.

Copysmith beste eigenschappen

Gebouwd voor ecommerce productbeschrijvingen

Kan worden geïntegreerd met Amazon, Shopify, WooCommerce en andere platforms

Workflowbeheer, inclusief bewerken, goedkeuren en publiceren

Tools voor inhoudsbeheer

Ondersteunt het importeren van productcatalogi en het maken van bulkkopieën om productbeschrijvingen in bulk te maken

Copysmith beperkingen

De interface kan verwarrend zijn

Alleen nuttig voor het maken van productcontent

Aangepaste sjablonen zijn niet beschikbaar in goedkopere plannen

Credits vervallen als je ze niet gebruikt

Copysmith prijzen

Gratis proefabonnement: Gratis

Startersplan: $19/mo per gebruiker

Pro Plan: $49/mo voor 5 gebruikers

Ondernemingsplan: Neem contact op voor prijzen

Copysmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 12 beoordelingen)

4.3/5 12 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (25+ beoordelingen)

Kijk voor meer tools op_ Spinbot alternatieven & Speedwrite alternatieven !

ClickUp: De beste AI-tekstgenerator voor uw inhoudsbehoeften

Als het aankomt op het maken van unieke content, heb je meer nodig dan de nieuwste tools voor kunstmatige intelligentie om dingen voor elkaar te krijgen. Je hebt ook hulp nodig bij het beheren van je projecten, samenwerken en het bijhouden van je voortgang.

ClickUp AI biedt een van de beste manieren om toegang te krijgen tot de kracht van OpenAI's natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden. En dat allemaal binnen het gebruiksvriendelijke platform van ClickUp, dat ook geweldig is als origineel product app voor het maken van inhoud . 🛠

Daarom rekenen teams van elk type op ClickUp voor projectbeheer, samenwerking, projectdocumentatie en als een AI-schrijfassistent. De volgende keer dat je een nieuw project start, meld je dan aan voor een gratis proefversie van ClickUp en probeer het uit.

Het zal niet lang duren voor je de kracht van ClickUp en zijn AI-schrijftool ziet samenwerken terwijl je moeiteloos samenwerkt met je team. 🤩