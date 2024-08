10 beste tekstschrijftools en -software in 2024

Twijfel je nog over het gebruik van AI voor alledaagse kopieertaken?

Professionele tekstschrijvers zijn gewend om elk woord zorgvuldig te bewerken en te verfijnen, waardoor ze aarzelen om tools te gebruiken die dezelfde resultaten in een handomdraai leveren.

Deze tools worden echter steeds geavanceerder en bieden tekstschrijvers krachtige hulpmiddelen om snel en efficiënt content van hoge kwaliteit te creëren. Het resultaat is niet alleen dat deze tools je tekst boeiender kunnen maken, maar ook dat ze in staat zijn om conversies verhogen en de algehele productiviteit op het werk verbeteren.

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste tekstschrijftools om je te helpen je teksten te optimaliseren voor zoekmachines en doelgroepen. Van tekstschrijven en bewerken, tools voor inhoudoptimalisatie en projectbeheerapps met een ingebouwde tekstverwerker en functie voor notities deze uitgebreide lijst met de beste tekstschrijftools zal je helpen de perfecte technische stapel te creëren om je werkstroom te stroomlijnen en op je best te werken.

Dus neem een drankje naar keuze, ga zitten en laten we ons verdiepen in deze ongelooflijke hulpmiddelen die je copywritingvaardigheden ongetwijfeld zullen verbeteren. ✍️⚡️

Copywriting tools zijn software en online hulpmiddelen die copywriters helpen om overtuigende en impactvolle content te schrijven voor platforms als websites, sociale media en e-mails. Ze helpen professionals ook om conversiepercentages te verhogen, zoekmachine rankings te verbeteren en online zichtbaarheid te vergroten met content marketing campagnes. Naast hulpmiddelen bij het schrijven helpen deze tools je ook bij het onderzoeken van zoekwoorden, het optimaliseren van content en het bijhouden van je resultaten.

Er zijn verschillende soorten copywriting tools beschikbaar om copywriters te helpen bij het creëren van effectieve en overtuigende content. Hier zijn enkele veelgebruikte soorten copywriting tools:

Grammatica- en spellingcheckers

Ideeëngeneratoren voor inhoudAI-tekstgeneratoren , techniek_ en marktonderzoek_ ._

8. Antwoord voor het publiek

Beste voor trefwoordonderzoek

Inzicht in de consument dat u kunt gebruiken om nieuwe, uiterst nuttige inhoud, producten en services te maken met AnswerThePublic

Copywriters gebruiken Het publiek antwoorden om hen te helpen hun publiek te onderzoeken en te begrijpen. Het biedt een uitgebreide database van trefwoorden met betrekking tot elk onderwerp, waardoor tekstschrijvers toegang krijgen tot de vragen en onderwerpen waar hun lezers al vragen over stellen.

De zoekmachine van Answer The Public wordt aangestuurd door Google, Bing en Yahoo, waardoor tekstschrijvers toegang hebben tot de meest actuele gegevens over zoektrends en consumentengedrag. De tool biedt ook een visuele weergave van de gegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om onderwerpen te identificeren en te verkennen die verband houden met het onderwerp van de tekstschrijver. Door deze tool te gebruiken, kunnen copywriters hun content beter afstemmen op de behoeften en interesses van hun publiek.

Beste eigenschappen

Zoeken op onderwerp, merk of product

Mogelijkheid om te zoeken op land en taal

Filters voor vragen, voorzetsels, vergelijkingen, alfabetisch en gerelateerd

Metriek waaronder zoekvolume, moeilijkheidsgraad, kosten per klik en betaalde moeilijkheidsgraad

Beperkingen

De interface is soms te druk

Prijzen

Gratis

Individueel : $9 per maand

: $9 per maand Pro : $99 per maand

: $99 per maand Expert: $199 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4 van 5 (26 beoordelingen)

4.4 van 5 (26 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (11 beoordelingen)

9. Buzzsumo

Beste voor inhoudsontwikkeling

Krijg direct toegang tot trending stories wereldwijd en ontdek de best presterende content met BuzzSumo

Buzzsumo helpt je om content te creëren die aanslaat bij je publiek. Het platform identificeert snel welke inhoud trending is in jouw branche en stelt je in staat om inhoud te creëren die een maximale impact zal hebben.

Het gebruik van Buzzsumo maakt copywriting eenvoudiger omdat je snel trending topics kunt identificeren en content kunt creëren die relevant is voor je publiek. Het biedt krachtige analyses die je helpen te begrijpen welke inhoud het beste presteert en welke inhoud meer werk nodig heeft. Bovendien kun je influencers en andere contentmakers vinden die je kunnen helpen je werk te promoten.

Beste functies

Inhoudanalysator: Ontdek de meest boeiende inhoud in verschillende landen, onderwerpen en andere factoren

Ontdek de meest boeiende inhoud in verschillende landen, onderwerpen en andere factoren Vragenanalyser: Scan miljoenen forumberichten en vind relevante vragen van klanten

Scan miljoenen forumberichten en vind relevante vragen van klanten Backlink analyzer: Volg de opname van URL's en domeinen met gemak

Volg de opname van URL's en domeinen met gemak Trendfunctie: Vind creatieve inhoudideeën die kunnen worden gebruikt voor nieuwsberichten en evenementen

Beperkingen

Geen mogelijkheden voor inhoudsvoorstellen

Geen optimalisatieopties

Prijzen

Basis : $119 per maand

: $119 per maand Contentcreatie : $249 per maand

: $249 per maand PR en communicatie : $249 per maand

: $249 per maand Suite : $399 per maand

: $399 per maand Enterprise: $999 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (95 beoordelingen)

4.5 van 5 (95 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (141 beoordelingen)

Bekijk deze_ nieuwsbrieven schrijven !

10. Copyscape

Beste voor plagiaatdetectie

via Prestatiegedreven marketingCopyscape kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle gemaakte inhoud uniek en origineel is. Het is een online hulpmiddel voor plagiaatdetectie dat controleert op plagiaat op elke website, blog of document.

Het zoekt naar vergelijkbare inhoud op het web en markeert mogelijke overeenkomsten. Dit geeft copywriters de mogelijkheid om eenvoudig content te identificeren die al door iemand anders is gebruikt. Met Copyscape kunnen tekstschrijvers ervoor zorgen dat de inhoud die ze maken volledig origineel is.

Copyscape kan ook worden gebruikt om content te beschermen tegen plagiaat. Copywriters kunnen een Copyscape-badge toevoegen aan hun content, die aangeeft dat de content beschermd is. Als iemand de inhoud probeert te kopiëren, wordt hij of zij gewaarschuwd dat de inhoud beschermd is door Copyscape.

Beste eigenschappen

Offline inhoud kopiëren en plakken om deze te controleren

Met Batch Search kun je tot 10.000 pagina's tegelijk controleren

Plagiaatgevallen en je reacties bijhouden (alleen online content)

Betalen voor en bijhouden van zoekopdrachten met andere Copyscape-accounts

Beperkingen

GeenAI-detectietool Prijzen

Copyscape Premium: $19,95 per maand voor maximaal 10 pagina's

Klantwaarderingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (25 beoordelingen)

4.5 van 5 (25 beoordelingen) Capterra: 4.8 van 5 (70 beoordelingen)

De belangrijkste redenen om copywriting tools te gebruiken zijn:

Verbeterde efficiëntie : Met deze tools kun je efficiënter werken, waardoor je meer tijd overhoudt om je te richten op de meer cruciale taken van copywriting, zoals differentiatie en onderzoek, entijd besparen op vervelende taken zoals zoekwoordenonderzoek, contentoptimalisatie en het bijhouden van resultaten

: Met deze tools kun je efficiënter werken, waardoor je meer tijd overhoudt om je te richten op de meer cruciale taken van copywriting, zoals differentiatie en onderzoek, entijd besparen op vervelende taken zoals zoekwoordenonderzoek, contentoptimalisatie en het bijhouden van resultaten Verbeterde creativiteit : Copywriting tools kunnen u helpen writer's block te overwinnen en ideeën te genereren om uw creatieve sappen te laten stromen

: Copywriting tools kunnen u helpen writer's block te overwinnen en ideeën te genereren om uw creatieve sappen te laten stromen Consistente branding : Veel tekstschrijftools bieden sjablonen om de toon, stijl, berichtgeving en workflow van je merk consistent te houden

Nauwkeurige grammatica en spelling : Zelfs ervarentekstschrijvers zijn niet foolproof als het aankomt op grammatica en spelling. Tekstschrijfprogramma's bieden een extra veiligheidslaag en vangen die ongelukkige fouten op

: Zelfs ervarentekstschrijvers zijn niet foolproof als het aankomt op grammatica en spelling. Tekstschrijfprogramma's bieden een extra veiligheidslaag en vangen die ongelukkige fouten op Verbetering van de leesbaarheid : Door de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren, kunnen deze tools ervoor zorgen dat uw inhoud duidelijk, beknopt en boeiend blijft voor de lezer

: Door de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren, kunnen deze tools ervoor zorgen dat uw inhoud duidelijk, beknopt en boeiend blijft voor de lezer Vereenvoudigde organisatie van de inhoud : Het is moeilijk om al je teksttaken bij te houden en heen en weer te springen tussen projecten. Deze tools helpen je georganiseerd te blijven en zorgen ervoor dat je notities, blogs, wiki's, SOP's en andere copywritingdocumenten gemakkelijk toegankelijk zijn

: Het is moeilijk om al je teksttaken bij te houden en heen en weer te springen tussen projecten. Deze tools helpen je georganiseerd te blijven en zorgen ervoor dat je notities, blogs, wiki's, SOP's en andere copywritingdocumenten gemakkelijk toegankelijk zijn SEO optimalisatie: Goede tekst schrijven is al moeilijk genoeg. Deze tools kunnen helpen met SEO-optimalisatie en taakautomatisering om ervoor te zorgen dat je tekst geoptimaliseerd is voor zoekmachines

Uiteindelijk moet elke copywriter die zijn vaardigheden wil verbeteren, zijn werkstroom wil stroomlijnen en boeiende en effectieve content wil produceren, de tien bovenstaande tekstschrijftools bekijken. Om er zeker van te zijn dat je tekst zijn doel bereikt, kun je deze tools gebruiken om grondig onderzoek te doen, de tekst te bewerken en te optimaliseren, en de resultaten te analyseren.

Bovendien kun je ClickUp gebruiken om deze hele operatie te stroomlijnen en naadloos te laten verlopen. Van ideevorming, brainstormen, schrijven, bewerken, herzien en publiceren, ClickUp zal er zijn om u te helpen elk onderdeel van het proces te orkestreren. 😌✍️ Aan de slag met ClickUp vandaag nog gratis! ---

Gastschrijver:_

ben Pines is een contentmarketingprofessional met meer dan 15 jaar ervaring. Hij gelooft in de transformerende kracht van woorden en is gepassioneerd over het helpen van mensen in het veld om hun vak te verbeteren.

is een contentmarketingprofessional met meer dan 15 jaar ervaring. Hij gelooft in de transformerende kracht van woorden en is gepassioneerd over het helpen van mensen in het veld om hun vak te verbeteren.