10 beste AI-tools voor het maken van content in 2024

Er is veel te doen over AI-creatie van content, maar je bent waarschijnlijk nog steeds een beetje sceptisch over het gebruik van AI tools voor het maken van inhoud .

Wat als de kwaliteit van AI-gegenereerde inhoud niet aan de normen voldoet? Wat als de AI-inhoud niet overeenkomt met je toon en stijl? De waarheid is dat het allemaal neerkomt op hoe je de tools gebruikt om je de beste output te geven en de juiste tools te kiezen voor jouw use cases.

AI-tools voor het maken van content kunnen de productiviteit van je contentteam verveelvoudigen en je helpen om de productie van content te schalen om aan de stijgende eisen te voldoen. Maar het grootste dilemma is het vinden van de juiste tool om aan je behoeften te voldoen.

Geloof ons, als je eenmaal de juiste AI-tools voor het maken van content hebt gevonden om aan je arsenaal toe te voegen, zul je er nooit meer aan denken om terug te gaan naar de conventionele manieren om content te maken. Volgens de Staat van AI in het bedrijfsleven-rapport 94% van de bedrijfsleiders gelooft dat AI essentieel is voor succes. Contentcreatie-teams kunnen een productiviteitsstijging verwachten, afhankelijk van hoe diep ze AI kunnen integreren in contentcreatie, en het rendement van deze investering is onmiddellijk duidelijk en indrukwekkend.

Dus als je op zoek bent naar een AI-tool voor het maken van content die aan alle eisen voldoet en waarmee je content sneller en efficiënter kunt maken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, dan is deze gids echt iets voor jou.

AI tools voor het maken van content gebruiken kunstmatige intelligentie om geschreven of visuele content te genereren op basis van tekstaanwijzingen. Ze kunnen content creëren zoals artikelen, posts op sociale media productbeschrijvingen en zelfs video's zonder menselijke tussenkomst.

Deze AI-tools voor het maken van content worden getraind met algoritmen voor natuurlijke taalverwerking en machine learning om gegevens te analyseren en relevante en boeiende content te genereren.

Het einddoel van veel van deze tools is om de tijd, moeite en middelen die worden besteed aan het maken van content te minimaliseren.

AI tools voor het maken van content worden langzaam maar zeker onmisbare hulpmiddelen voor contentmakers en bedrijfseigenaren. AI-schrijvers kunnen de productiviteit verhogen en contentteams helpen creatieve blokkades te overwinnen.

Hier zijn enkele voordelen van AI-tools voor het maken van content die je zeker zult zien:

Bespaart tijd : AI creëren van contenttools kunnen je uren aan onderzoek besparen en het maken van inhoud

: AI creëren van contenttools kunnen je uren aan onderzoek besparen en het maken van inhoud Verlaagt de kosten : Met AI-hulpmiddelen voor het maken van content kunt u content maken met minder middelen, waardoor u geld en middelen bespaart op de productie van content

: Met AI-hulpmiddelen voor het maken van content kunt u content maken met minder middelen, waardoor u geld en middelen bespaart op de productie van content Helpt met verschillende contentformaten : In tegenstelling tot traditioneletekstverwerkingssoftwarekunnen AI-tools helpen bij het maken van inhoud voor verschillende soorten content, waaronder blogs, artikelen, webteksten, het genereren van aangepaste afbeeldingen op basis van tekstaanwijzingen, enzovoort.

: In tegenstelling tot traditioneletekstverwerkingssoftwarekunnen AI-tools helpen bij het maken van inhoud voor verschillende soorten content, waaronder blogs, artikelen, webteksten, het genereren van aangepaste afbeeldingen op basis van tekstaanwijzingen, enzovoort. Zorgt voor consistentie : AI-tools geven waarschijnlijk een consistente uitvoerkwaliteit zolang je input voor de tool goed is

: AI-tools geven waarschijnlijk een consistente uitvoerkwaliteit zolang je input voor de tool goed is Helpt bij het schalen van contentproductie : Met hulp van AI kun je het volume van de contentproductie aanzienlijk verhogen om de vraag en de concurrentie bij te houden

: Met hulp van AI kun je het volume van de contentproductie aanzienlijk verhogen om de vraag en de concurrentie bij te houden Personaliseert inhoud voor het publiek: Door de toon en de doelgroep te definiëren, kun je AI-tools trainen om de content te personaliseren voor je publiek. Sommige AI-tools kunnen ook helpen om content in meerdere talen te creëren of klantgegevens te gebruiken om je content verder te personaliseren

Verbeter uw schrijfvaardigheden en breng uw gedachten snel tot leven op een duidelijke, beknopte en overtuigende manier met ClickUp's AI Writer for Work

Wat maakt een goede AI-contentgenerator?

Elk contentteam of functieoverschrijdend team heeft verschillende prioriteiten en de functies die je nodig hebt in een AI-tool voor het maken van content kunnen dienovereenkomstig variëren. Maar er zijn enkele belangrijke kenmerken waar je rekening mee moet houden.

Gebruiksgemak en leercurve : Om sneller resultaten te boeken, is het belangrijk dat je contentteam snel kan leren navigeren met de AI-tool. Je kunt het beste tools kiezen met een eenvoudige gebruikersinterface en een relatief vlakke leercurve

: Om sneller resultaten te boeken, is het belangrijk dat je contentteam snel kan leren navigeren met de AI-tool. Je kunt het beste tools kiezen met een eenvoudige gebruikersinterface en een relatief vlakke leercurve Kwaliteit van de content : De kwaliteit van de content die de AI-tool genereert is verreweg de belangrijkste factor. Zorg ervoor dat deze voldoet aan je kwaliteitsnormen en accuraat en foutloos is.

: De kwaliteit van de content die de AI-tool genereert is verreweg de belangrijkste factor. Zorg ervoor dat deze voldoet aan je kwaliteitsnormen en accuraat en foutloos is. Aanpassingsopties : Zoek naar tools met optimale aanpassingsopties. Tools waarmee je de toon, stijl, opmaak, enz. kunt kiezen, geven je waarschijnlijk relevantere en boeiendere content

: Zoek naar tools met optimale aanpassingsopties. Tools waarmee je de toon, stijl, opmaak, enz. kunt kiezen, geven je waarschijnlijk relevantere en boeiendere content Gebruiksgevallen : Hoe meer use cases je tool heeft, hoe beter. Bijvoorbeeld eenAI-tekstgeneratietoolzou je alle soorten geschreven inhoud moeten laten maken, van blogs tot e-mails, zodat je niet meerdere tools voor verschillende doeleinden hoeft aan te schaffen

: Hoe meer use cases je tool heeft, hoe beter. Bijvoorbeeld eenAI-tekstgeneratietoolzou je alle soorten geschreven inhoud moeten laten maken, van blogs tot e-mails, zodat je niet meerdere tools voor verschillende doeleinden hoeft aan te schaffen Prijzen: Zoek naartools die binnen je budget voor contentmarketing passen. AI-tools zijn bedoeld om kosten te besparen, niet om ze te verhogen, dus zorg voor een goede ROI

Met zoveel AI content creatie tools op de markt kan het een uitdaging zijn om de beste te kiezen voor je tool stack. Om deze beslissing makkelijker voor je te maken, hebben we 10 van de beste AI content creatie tools van 2024 op een rij gezet die je kunnen helpen met verschillende content formats. Deze ultieme lijst van AI-inhoudstools bevat AI-tekstgeneratoren, afbeeldingsgeneratoren, tools voor het maken van video's en audiogeratoren.

Dus zonder verder oponthoud, laten we er meteen in duiken!

1. ClickUp #### Best geschikt voor

marketing projectmanagement en AI-assistent voor het schrijven van inhoud

Schrijf beter en sneller met ClickUp Brain

ClickUp is een alles-in-één software voor projectbeheer die honderden aanpasbare functies biedt om individuen en teams de flexibiliteit en tools te geven die ze nodig hebben om slimmer te werken en de productiviteit te verhogen.

Wat ClickUp onderscheidt van de rest is zijn functionaliteit. Het is een tool voor projectbeheer met ingebouwde functies voor teamsamenwerking. Het hele platform is volledig aanpasbaar, wat betekent dat elke gebruiker, team of organisatie ClickUp kan configureren om aan hun unieke behoeften te voldoen en het kan aanpassen naarmate hun bedrijf groeit.

ClickUp biedt functies voor taakbeheer, visuele samenwerking met behulp van virtuele Whiteboards, real-time rapportage via Dashboards, duizenden aangepaste sjablonen en nog veel meer. Dus of u nu sjablonen voor merkrichtlijnen dashboards voor uw marketingcampagnebeheer of documenten voor beheer van websiteprojecten is het veilig om te zeggen dat ClickUp het allemaal heeft.

Maar hoe past het in een lijst met AI-tools voor het maken van content? Dat komt omdat ClickUp, om aan zijn verbazingwekkende reeks tools toe te voegen, nu een ingebouwd AI neuraal netwerk heeft met de naam ClickUp Brein . Een van de belangrijkste functies is de AI Writer for Work, een hulpmiddel voor het bedenken en maken van inhoud in ClickUp Docs dat helpt met het genereren van ideeën, copywriting, copy editing een lange tekst samenvatten en meer.

Maak prachtige documenten, vergaderagenda's, wiki's en meer, koppel ze aan workflows en voer ideeën uit met je team

Deze samenwerkende AI schrijfgereedschap kan je helpen met:

Contentonderzoek en -ideeën : Direct content van hoge kwaliteit genereren voor blogberichten, e-mails, reclameteksten en meer

: Direct content van hoge kwaliteit genereren voor blogberichten, e-mails, reclameteksten en meer Tekstredactie : Suggesties krijgen voor schrijfverbeteringen om je inhoud te vereenvoudigen en te verbeteren

: Suggesties krijgen voor schrijfverbeteringen om je inhoud te vereenvoudigen en te verbeteren Inhoud samenvatten : **Vat belangrijke punten samen uit documenten, taken en opmerkingen

: **Vat belangrijke punten samen uit documenten, taken en opmerkingen Geautomatiseerde acties: Verkrijg een checklist met actiepunten uit notities van vergaderingen

Deze hulpmiddel voor projectbeheer met AI schrijfondersteuning maakt het een topkeuze voor teams in verschillende branches, omdat het al deze belangrijke functies in één app biedt.

Beste functies

Meer dan 15 aangepaste weergaven voor projectbeheer: Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de aanpasbare weergaven van ClickUp

aangepaste weergaven voor projectbeheer: Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de aanpasbare weergaven van ClickUp Een suite van werk- en samenwerkingstools : Digitale whiteboards,ClickUp Documenten, ingebouwde chatfunctie, Mindmaps en meer

: Digitale whiteboards,ClickUp Documenten, ingebouwde chatfunctie, Mindmaps en meer ClickUp's AI-gestuurde schrijfassistent: Meer dan 100 op onderzoek gebaseerde tools zorgen voor inhoud van hoge kwaliteit met behulp van prompts die zijn afgestemd op specifieke rollen

AI-gestuurde schrijfassistent: Meer dan 100 op onderzoek gebaseerde tools zorgen voor inhoud van hoge kwaliteit met behulp van prompts die zijn afgestemd op specifieke rollen Dashboard met real-time rapportage : Bouw je eigen Dashboard en creëer een overzicht op hoog niveau van je werk

: Bouw je eigen Dashboard en creëer een overzicht op hoog niveau van je werk Aangepaste en vooraf gebouwde automatisering : Bespaar kostbare tijd door routinematige acties te automatiseren op basis van specifieke triggers en voorwaarden. Gebruik de kant-en-klare automatisering of maak uw eigen automatisering om handmatige processen te verminderen en uw workflow te versnellen

: Bespaar kostbare tijd door routinematige acties te automatiseren op basis van specifieke triggers en voorwaarden. Gebruik de kant-en-klare automatisering of maak uw eigen automatisering om handmatige processen te verminderen en uw workflow te versnellen Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werk-apps om uw apps te consolideren en uw workflow te stroomlijnen

: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werk-apps om uw apps te consolideren en uw workflow te stroomlijnen Bibliotheek van aangepaste templates voor elk team: Krijg toegang tot meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen om uw werk een vliegende start te geven en de processen over de hele linie consistent te houden

templates voor elk team: Krijg toegang tot meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen om uw werk een vliegende start te geven en de processen over de hele linie consistent te houden Mobiele app: Altijd en overal toegang tot uw ClickUp met de mobiele app

Beperkingen

Momenteel hebben gasten en Free Forever-plannen geen toegang tot AI

Prijzen

Gratis voor altijd : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $7 per maand/gebruiker

: $7 per maand/gebruiker Zakelijk : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.519+ beoordelingen)

Probeer ClickUp gratis uit

2. Narrato

Beste voor end-to-end AI-contentcreatie, AI-contentplanning en -samenwerking en workflowbeheer

Als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing voor het beheren van je volledige contentcreatie, -planning en -samenwerking, met behulp van ingebouwde AI-tools voor contentcreatie en -planning in de workflow, dan is Narrato de perfecte oplossing. Narrato is een AI-gestuurde contentwerkruimte waarmee je je hele contentcreatieproces op één plek kunt beheren.

De kern van Narrato is de krachtige AI-assistent voor het maken en plannen van content die helpt bij AI-contentideeën (generator van onderwerpen /contentideeën), AI-contentcreatie (voor meerdere gebruikscases zoals blogberichten, web- en advertentieteksten, e-mails, AI-afbeeldingen en -illustraties, videoscripts, productbeschrijvingen en nog veel meer), plus contentplanning en -optimalisatie.

Beste functies

AI-schrijfassistent met meerdere gebruikssituaties : Helpt bij het genereren van content voor blogs, e-mails, webteksten, productbeschrijvingen, persberichten, e-mails, videoscripts, enz.

: Helpt bij het genereren van content voor blogs, e-mails, webteksten, productbeschrijvingen, persberichten, e-mails, videoscripts, enz. SEO korte inhoud generator ---

Gastschrijver:_

Neelam Goswami is contentspecialist bij Narrato. Ze is gespecialiseerd in het schrijven van informatierijke stukken over digitale en contentmarketing.