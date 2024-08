15 Beste AI Content Generators om uit te proberen in 2024 (gratis & betaald)

Kunstmatige intelligentie is een rage en het is geen verrassing waarom. Er is een heel nieuw rijk aan tools die zijn ontworpen om het werk efficiënter en naadloos te laten verlopen. Voor veel bedrijven is het een no-brainer. Het moeilijkste is om een goed hulpmiddel te kiezen, omdat de markt overspoeld wordt door zoveel hulpmiddelen.

Gelukkig voor jou hebben we deze handige gids samengesteld om je te helpen de beste AI content generator te vinden.

Of je nu een marketeer bent die op zoek is naar tools om e-mails te maken of een freelancer die je bloginhoud een boost wil geven, er is voor ieder wat wils. We laten je zien hoe je een goede AI-contentgenerator kiest en geven een overzicht van de beste opties die je kunt proberen. ✨

Wat is een AI-contentgenerator?

Een AI-contentgenerator is een tool die kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om originele en relevante content te maken. Deze content kan worden gebruikt voor blogs, websites of andere doeleinden. AI-contentgeneratoren zijn geweldig voor bedrijven die snel content van hoge kwaliteit willen produceren, maar niet de tijd of de middelen hebben om dit traditioneel te doen.

Wat moet je zoeken in AI-contentgeneratoren?

AI content generatoren zijn ontworpen om je werk makkelijker te maken, maar sommige werken beter dan andere. Elk team is anders en een tool die werkt voor het ene bedrijf is misschien niet de beste keuze voor een ander. Er zijn echter een aantal dingen die elke goede AI content generator moet hebben.

Hier zijn de kenmerken van een goede AI-contentgenerator:

Gemakkelijk te gebruiken : Je wilt een tool die niet veel tijd in beslag neemt om te navigeren of een steile leercurve heeft om te beginnen. Zoek naar AI-contenttools met een intuïtieve interface en een eenvoudige gebruikersinterface.

: Je wilt een tool die niet veel tijd in beslag neemt om te navigeren of een steile leercurve heeft om te beginnen. Zoek naar AI-contenttools met een intuïtieve interface en een eenvoudige gebruikersinterface. Inhoud van hoge kwaliteit : Vermijd AI-contenttools van lage kwaliteit die slechte content produceren met veel spel- en grammaticafouten of zelfs plagiaat. Zorg ervoor dat de generator die je kiest over beveiligingen en tools beschikt om goede content te produceren.

: Vermijd AI-contenttools van lage kwaliteit die slechte content produceren met veel spel- en grammaticafouten of zelfs plagiaat. Zorg ervoor dat de generator die je kiest over beveiligingen en tools beschikt om goede content te produceren. Variëteit aan functies : Zoek naar AI-contentgeneratoren die de functies bieden die je nodig hebt. Aanpassingen voor toon, merk en type content maken het verschil tussen een goede en een geweldige tool.

: Zoek naar AI-contentgeneratoren die de functies bieden die je nodig hebt. Aanpassingen voor toon, merk en type content maken het verschil tussen een goede en een geweldige tool. Prijsniveaus: Veel AI-contentgeneratoren hebben verschillende prijsniveaus, waardoor ze gemakkelijk in te passen zijn in je bedrijf, ongeacht je budget. 🙌

De 15 beste AI-contentgeneratoren om te gebruiken in 2024

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten te produceren, zoals een casestudy

ClickUp maakt het werk al jaren gemakkelijker. Onder onze nieuwste aanbiedingen zijn onze AI-hulpmiddelen voor het maken van inhoud . Met onze projectbeheertool kun je samenwerken tussen afdelingen met tools zoals taakbeheer, rapportagedashboards en aangepaste sjablonen.

Met ClickUp's AI-schrijfassistent het genereren van ideeën, het schrijven van inhoud zoals een blogbericht of verkoopmail en het bewerken van teksten is eenvoudiger dan ooit. Werk samen binnen de tool, voeg je bij andere teamleden om feedback te geven en de best mogelijke inhoud te produceren. 🤩

ClickUp beste functies:

Elimineer writer's block met de AI-ideeënsuggesties voor alle soorten inhoud, van e-mails enproductbeschrijvingen tot blogposts en meer

Creëer inhoud van hoge kwaliteit zonder dat je een professionele redacteur hoeft te zijn dankzij de functie voor tekstcorrectie waarmee je je werk eenvoudig kunt opschonen

AI-promptsjablonen om AI-inhoud te helpen genereren

Eenvoudig belangrijke punten uit uwdocumenten zoals casestudies en andere inhoud

ClickUp beperkingen:

Momenteel is er een wachtlijst, maar als gast of gebruiker van het gratis plan kunt u zich aanmelden voor vroege toegang

Het ClickUp Free Forever-plan heeft een maximum van 5 Spaces, waardoor het een uitdaging is voor grotere teams

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (6.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3500+ beoordelingen)

2. Copysmith

Via Copysmith Copysmith is een SEO-geoptimaliseerde copywriting- en AI-contenttool die is ontworpen voor e-commerce en marketingteksten. Maak eenvoudig productbeschrijvingen voor je online winkel door je productcatalogus te importeren. Het integreert met een groot aantal e-commercetools, waaronder Shopify en Amazon. 🛠️

Copysmith beste functies:

Maak batchcontent met slechts een paar klikken, zodat je minder tijd besteedt aan vervelende taken en meer tijd hebt om je doelen te bereiken

Content aanpassen voor een enkele merkstem of aanpassen naar verschillende tonen voor al je verschillende doelgroepen en om te voldoen aan jemerkbeheerstrategieën* Ontwerp je eigen tools om de productiviteit echt te verhogen dankzij hun API-integratie

De eenvoudige UI en interface zijn gemakkelijk te gebruiken en er is geen steile leercurve om te beginnen met het schrijven van een blogbericht of advertentietekst

Copysmith beperkingen:

Je kunt alleen bulkcontent maken als je kiest voor het Pro-plan

Er zijn geen gratis prijsniveaus en de content voor het laagst geprijsde niveau is beperkt tot 20.000 woorden per maand

Soms interpreteert de AI-contentgenerator je ingevoerde gegevens verkeerd, waardoor je tijdens het bewerken goed moet opletten

Copysmith prijzen:

Starter: $19/maand

Pro: $49/maand

Onderneming: Prijzen op maat

Copysmith beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

3. Writesonic

Via Schrijftonic Writesonic is een toonaangevende AI-tool voor het schrijven van inhoud, dankzij tientallen functies die het nuttig maakt voor zowat elk marketingteam dat er is . Maak een enorm scala aan inhoud, van een eenvoudige blogpost tot metatags en Facebook Ads, persberichten , sociale mediaposts en SEO-vriendelijke websiteteksten. 📚

Writesonic beste eigenschappen:

Er zijn meer dan 100 functies, variërend van plagiaat checkers en parafraseren tools om trefwoord extractors

Met meer dan 25 taalopties kun je inhoud maken voor een breed publiek

Gebouwd op basis van GPT-4 en niet GPT-3, zodat je de nieuwste technologie tot je beschikking hebt bij het maken van inhoud

Integreert met tientallen tools voor blogposts, waaronder WordPress, LinkedIn, de zoekmachine van Google en SEO-tools zoals SEMRush

Writesonic beperkingen:

Er zijn geen gratis proeven voor teams, omdat de gratis tier is beperkt tot een gebruiker voor AI-inhoud

Alle prijsplannen hebben kredietlimieten, dus je moet vooruit plannen als je grote hoeveelheden content maakt

Writesonic prijzen:

Gratis proefversie: Eén gebruiker met een limiet van 10.000 woorden per maand

Lange vorm: Vanaf $12,67/maand voor één gebruiker met een limiet van 60.000 woorden

Aangepast: Speciale prijzen voor teams en bedrijven (bekijk dezeWritesonic alternatieven)

Writesonic beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

4. Kafkai

Via Kafkai Kafkai is een gratis AI-contentgenerator die het maken van content betaalbaarder wil maken. In plaats van honderden euro's uit te geven aan een schrijver, voer je een vraag en een paar parameters in om binnen enkele seconden inhoud van hoge kwaliteit te maken. Het is ideaal voor contentmarketingteams die blogberichten willen maken zonder veel zwaar werk. Je kunt dit ook gebruiken AI-schrijfassistent voor gedetailleerde bewerking van nieuwe of bestaande inhoud.

Kafkai beste functies:

Ga eenvoudig aan de slag in de vereenvoudigde interface door je niche te kiezen uit de database en voer vervolgens een vraag of trefwoord in voor de AI-inhoud

De AI-gegenereerde inhoudstool gebruikt machine learning om artikelen te genereren die gemakkelijk te lezen zijn - het klinkt niet alsof een robot het geschreven heeft

Genereer tot 10 artikelen tegelijk en combineer verschillende secties tot een solide stuk in enkele minuten

Kafkai beperkingen:

De kwaliteit van het schrijven is niet de beste in vergelijking met andere AI content generators, dus je moet een behoorlijke hoeveelheid tekst bewerken en opnieuw opmaken voordat je het publiceert

Sommige gebruikers vonden de AI-inhoud wollig

Kafkai prijzen:

Writer: $29/maand met maximaal 100 artikelen per maand

Newsroom: $49/maand met max 250 artikelen per maand

Drukpers: $129/maand met max. 1.000 artikelen per maand

Industriële drukker: $199/maand met max. 2.500 artikelen per maand

Kafkai beoordelingen en recensies:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

Via Jasper De Jasper AI-tekstschrijftool versnelt projectuitvoering door de tijd die je aan een concept besteedt met 80% te verminderen. Dat betekent een snellere workflow, meer inhoud van hoge kwaliteit en betere resultaten. Met verschillende functies kun je er van alles mee maken, van sonnetten en gedichten tot korte advertentieteksten en lange content zoals een blogpost. 📜

Jasper beste functies:

DeGoogle Chrome-extensie maakt het schrijven van AI-inhoud sneller voor blogs en bedrijven

Met meer dan 50 gebruikssituaties is het ideaal voor iedereen, van digitale marketingteams en verkoopafdelingen tot artiesten en blogpostschrijvers

DeAI schrijftools leren van uw merk terwijl u inhoud creëert, en scherpen uw tone of voice aan voor unieke inhoud die uw stempel drukt

De gebruikersinterface biedt gestroomlijnde functionaliteit zonder steile leercurve

Dankzij plagiaatvrije AI-inhoud besteedt u minder tijd aan bewerken en meer tijd aan creëren

Jasper Art voorAI kunstgeneratie Jasper beperkingen:

Je kunt niet offline werken - dus niet werken tijdens de vlucht, op een afgelegen strand of waar je geen internettoegang hebt

Jasper is duurder dan andere AI-contentgeneratoren, waardoor het alleen bruikbaar is voor teams en individuen die meer kapitaal te besteden hebben

Jasper prijzen:

Schepper: Vanaf $39/maand (één gebruiker)

Teams: Vanaf $99/maand (drie gebruikers, met optie voor zeven extra gebruikers)

Zakelijk: Prijzen op maat (voor 10 teamleden of meer)

Jasper beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ beoordelingen)

6. Kopiëren.ai

Via Kopiëren.ai De Copy.ai tekst generator is een hulpmiddel dat is ontworpen voor teams die op zoek zijn naar hun inhoudproductie willen stroomlijnen proces. Om merkrichtlijnen blogs schrijven of marketingplannen voer uw inhoudstype in, voeg wat context toe en bewerk de resultaten lichtjes.

Met deze gratis AI-inhoudgenerator heb je binnen enkele minuten een stuk inhoud dat voldoet aan je marketing- of bedrijfsdoelen. 🌻

Copy.ai beste eigenschappen:

Met meer dan 90 sjablonen is het gemakkelijk omproductiviteit te verhogen en verschillende soorten originele content te creëren

De AI-schrijftool ondersteunt meer dan 25 talen, waardoor het ideaal is voor bedrijven met een wereldwijd publiek

De plagiaatcontrole zorgt ervoor dat gegenereerde tekst uniek is, of je nu advertentieteksten, teambiografieën of AI-artikelen voor je blog maakt

Copy.ai beperkingen:

Sommige gebruikers vonden dat de lange content veel bewerking vereiste in vergelijking met andere AI-contentgenerators

De AI-gegenereerde content is origineel, maar het zou beter kunnen met de merkstem

De gratis optie om AI-inhoud te genereren is beperkt tot 2.000 woorden per maand (bekijk dezeCopy.ai alternatieven)

Copy.ai prijzen:

Gratis: Eén gebruiker, limiet van 2.000 woorden per maand

Pro: $36 per maand, maximaal vijf gebruikers en onbeperkt aantal woorden

Enterprise: Prijzen op maat

Copy.ai beoordelingen en recensies:

G2: N.V.T

Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

7. Rytr

Via Rytr Met de Rytr AI-contentgenerator brainstorm je in een handomdraai over contentideeën om writer's block te overwinnen. Zodra je een idee in je hoofd hebt, duurt het slechts een paar klikken om verschillende soorten content te produceren. Zet je ideeën om in een verkoopadvertentie of een blogartikel door te kiezen uit de grote sjabloonbibliotheek.

Naast nieuwe inhoud kun je ook bestaande inhoud uploaden en de AI-schrijver gebruiken voor spellingscontrole en plagiaat om het klaar te maken voor publicatie.

Rytr beste functies:

Met meer dan 40 sjablonen kun je de content maken die je nodig hebt

20 verschillende tone of voice-instellingen maken het makkelijker dan ooit om je branding in je werk te verwerken

Implementeer AIDA- en PAS-formules om tijd te besparen bij het bewerken van de gegenereerde content

Er is een AI-afbeeldingsgenerator om afbeeldingen bij je inhoud te maken

Gratis AI-inhoudgeneratoroptie voor individuele gebruikers

Rytr beperkingen:

Zelfs de betaalde plannen zijn beperkt tot één gebruiker en je moet betalen voor het hoogste plan om karakterbeperkingen te vermijden

De geschreven content is van hoge kwaliteit, maar sommige gebruikers vonden plagiaat bij het gebruik van de tool

Rytr prijzen:

Gratis

Saver: $9/maand

Onbeperkt: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (9+ beoordelingen)

8. ContentBot

Via ContentBot ContentBot is een van de nieuwe AI-inhoudgeneratoren die is ontworpen om blogberichten te maken marketingteksten en landingspagina's.

Genereer gloednieuwe SEO-inhoud om blogverkeer te genereren of gebruik het om bestaande inhoud te herformuleren wanneer u optimalisaties uitvoert.

ContentBot beste functies:

45 use cases om een enorm scala aan content te creëren

AI-inspiratietool stuurt dagelijks, wekelijks of maandelijks onderwerpen en blogideeën om je contentplanning creatiever te maken

Met meer dan 110 talen is het een van de meest uitgebreide AI-tools

Beperkingen van ContentBot:

Content is beperkt tot 250 woorden per keer. Voor meer woorden moet je opnieuw klikken op de knop "schrijf voor mij", waardoor het moeilijk is om langere stukken te genereren

Sommige gebruikers vonden dat de inhoud een hoger leesniveau had, waardoor het moeilijk was om inhoud voor een nieuw publiek te maken

Geen gratis AI-inhoudgenerator

ContentBot prijzen:

Prepaid: $1 per 1.000 woorden

Starter: $19/maand voor 50.000 woorden per maand

Premium: $59/maand voor 150.000 woorden per maand

Premium+: $99/maand voor 400.000 woorden per maand

ContentBot beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: N/A

9. Wordtune

Via Wordtune Wordtune is een AI-inhoudgenerator voor particulieren en bedrijfseigenaren die op zoek zijn naar tijd besparen en geld bij het maken van inhoud.

De eenvoudige interface heeft geen toeters of bellen - de focus ligt hier alleen op het genereren van goede inhoud door de AI-schrijver.

Wordtune beste functies:

Integreert met Microsoft Word, iOS en Google Chrome voor eenvoudig bewerken en schrijven

Gebruik de synoniemenfunctie om nieuwe manieren te bedenken om dingen te zeggen

Met de samenvattingsfunctie voor YouTube-video's kun je inhoud van videoplatforms hergebruiken voor geschreven blogs en e-mails

Een van de weinige opties voor een gratis AI-inhoudgenerator

Wordtune beperkingen:

Er zijn niet veel functies, dus als je een tool nodig hebt met tone of voice-instellingen en honderden sjablonen, is dit niet de beste optie

Soms verandert Wordtune de betekenis van tekst wanneer het probeert te herformuleren

Wordtune prijzen:

Gratis: $0 met 10 iteraties per dag

Premium: $9,99/maand met onbeperktcontentcreatie voor één gebruiker

Premium voor teams: Aangepaste prijzen voor teams van contentmakers

Wordtune beoordelingen en recensies:

G2: 4,4 /5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

10. AlineaAI

Via ParagraafAI Met ParagraphAI creëer je snel geschreven materiaal - van inhoudskalenders en technische handleidingen tot vastgoedlijsten en cv's. Creëer content vanaf elk apparaat, of je nu een Android of iPhone gebruikt of vanaf een desktopcomputer werkt.

ParagraphAI beste eigenschappen:

De plagiaatcontrole en de spelling- en grammaticacontrole verbeteren je schrijfwerk met beknopte feedback

Met geautomatiseerde reacties, sneller reageren op e-mails en blog commentaren dan voorheen

Creëer verschillende soorten content met behoud van je merkidentiteit dankzij de stempersonalisatietool

ParagraphAI beperkingen:

De tool herformuleert soms content die je hebt ingevoerd, in plaats van context toe te voegen of nieuwe ideeën te genereren

Sommige van de gegenereerde informatie is erg basaal, waardoor het moeilijk is om te schrijven over complexe onderwerpen waar je misschien niet veel over weet

Geen gratis AI content generator optie

ParagraphAI prijzen:

Student: $9,99/maand Alleen ontworpen voor studenten

Professional: $12.49/maand met onbeperkte content generatie

Team: Prijzen op maat

ParagraphAI beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (4+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (1+ beoordelingen)

11. QuillBot

Via QuillBot QuillBot maakt gebruik van geavanceerde algoritmes voor machinaal leren om zeven verschillende schrijfmodi aan te bieden, elk voor een specifieke stijl of toon. Gebruikers kunnen de uitvoer aanpassen aan hun voorkeur, waardoor het een uitstekende keuze is voor uiteenlopende contentbehoeften.

QuillBot heeft ook een ingebouwde thesaurusfunctie, die helpt bij woordkeuze en woordenschat diversifieert. Of je nu complexe tekst wilt vereenvoudigen of elegantie wilt toevoegen aan je schrijfwerk, QuillBot biedt een praktische, tijdbesparende oplossing.

QuillBot beste eigenschappen

Integraties in Chrome en Microsoft Word

Groeiende ondersteuning voor vreemde talen, inclusief vertaalmogelijkheden

Eenvoudig en makkelijk te gebruiken als je alleen de inhoud moet herformuleren of controleren

Krachtige synoniementool die suggesties doet en je laat kiezen

Gratis versie behandelt de basisprincipes van parafraseren en grammaticacontrole

QuillBot beperkingen

Elke functie heeft zijn eigen gebruikersinterface

Grammaticale nauwkeurigheid kan beter

Parafraseert niet altijd alles

QuillBot prijzen

Basis: Gratis

Gratis Premium: $19.95/maand per gebruiker

QuillBot beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

12. Speedwrite

via Speedwrite SpeedWrite is een AI-contentgenerator die een revolutie teweeg kan brengen in uw contentcreatieproces. Het maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en machine learning-technieken om binnen enkele minuten hoogwaardige inhoud op te stellen die is afgestemd op uw behoeften.

De tool is ontworpen om context te begrijpen, zodat je content niet alleen grammaticaal correct is, maar ook relevant en boeiend.

Speedwrite beste eigenschappen

Zet elke tekst snel om in nieuwe inhoud met mogelijkheden voor parafraseren

Verbetert de scanbaarheid van de inhoud met regeleinden

Beperkingen van Speedwrite

Vergeleken met andere tools niet ideaal voor het maken van nieuwe content

Geen opties voor het aanpassen van toon, stijl en taal van de inhoud

Prijzen Speedwrite

Maandabonnement: $19,99 per maand

$19,99 per maand Halfjaarabonnement: $11,65 per maand, gefactureerd voor $69,95

$11,65 per maand, gefactureerd voor $69,95 Jaarabonnement: $8,33 per maand, gefactureerd voor $99,95

Speedwrite beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen op G2 of Capterra

13. Frase

via Frase Frase is een geavanceerde AI-contentgenerator die opvalt in het digitale landschap.

De algoritme-gestuurde benadering van contentcreatie is zowel innovatief als efficiënt, waardoor automatisch hoogwaardige, SEO-geoptimaliseerde content wordt gegenereerd. Frase gebruikt kunstmatige intelligentie om de intentie van gebruikers te begrijpen, vragen van klanten te beantwoorden en datagestuurde content te leveren.

Met Frase is het creëren van boeiende, relevante en nuttige content nog nooit zo eenvoudig en efficiënt geweest.

Frase beste eigenschappen

Biedt snel en gedetailleerd internetonderzoek

Biedt een uitgebreid overzicht van onderwerpen

Genereert automatisch inhoudsopgaven

Frase beperkingen

Organisatorische functies ontbreken

Geen plagiaatcontrole

Kan duur zijn

Frase prijzen

Alleen: $14.99/maand

$14.99/maand Basis: $44,99/maand

$44,99/maand Team: $114.99/maand

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (280+ beoordelingen)

4.9/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (320+ beoordelingen)

14. Elk woord

via Elk woord Anyword is een innovatieve AI-contentgenerator die gebruikmaakt van geavanceerde taalmodellen om overtuigende en boeiende content te genereren.

Het onderscheidt zich door de functie 'Voorspellende prestaties', waarmee gebruikers de effectiviteit van hun content kunnen voorspellen, wat uiteindelijk de betrokkenheid verhoogt.

Anyword ondersteunt een groot aantal behoeften op het gebied van contentcreatie, van het maken van overtuigende advertentieteksten en blogberichten tot het maken van overtuigende e-mails en social media-updates.

Anyword beste functies

Begrijpt gebruikersvragen, nuances en context

Aanpasbare stijl en toon om merkbeheer door consistentie in alle inhoud

beperkingen van Anyword

Beperkt gratis plan

Veelgebruikte sjablonen zoals koppen, metabeschrijvingen en berichten voor sociale media ontbreken

Anyword prijzen

Starters: $39/maand

$39/maand Data-gedreven Teams: $79/maand

$79/maand Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1100+ beoordelingen)

4.8/5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

15. WordAi

via WordAI WordAI maakt gebruik van verfijnde algoritmen van kunstmatige intelligentie om binnen enkele seconden unieke inhoud van hoge kwaliteit te produceren.

In tegenstelling tot traditionele content spinners, blinkt WordAI uit in het begrijpen van de context en nuances van taal, waardoor de gegenereerde tekst een natuurlijke flow en leesbaarheid behoudt. WordAI is ideaal voor bloggers, digitale marketeers en SEO-experts en is een krachtig hulpmiddel om snel content te creëren met behoud van een indrukwekkend niveau van kwaliteit en authenticiteit.

WordAi beste eigenschappen

Gebruikt geavanceerde NLP technieken om te herformuleren en herschrijven

Produceert leesbaar en natuurlijk materiaal

Begrijpt de context van tekst

WordAi beperkingen

Kan moeite hebben met complexe onderwerpen

Premium plannen kunnen duur zijn voor kleine organisaties en individuele gebruikers

WordAi prijzen

Starter: $9/maand jaarlijks gefactureerd

$9/maand jaarlijks gefactureerd Power: $27/maand jaarlijks gefactureerd

$27/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (15+ beoordelingen)

3.9/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

Een AI Content Generator voor je Team kiezen

Met zoveel verschillende functies en mogelijkheden is er niet één specifieke AI-contentgenerator die het beste is voor elk bedrijf. Je moet bedenken hoe je de AI Content Generator wilt gebruiken AI-tool welke integraties en functies zijn belangrijk voor jouw bedrijf en weeg dat af tegen je budget om de beste te vinden.

Weet je niet zeker waar je moet beginnen? Probeer ClickUp eens . Van de AI-schrijfassistent tot projectbeheertools, het is een optie boordevol functies voor het stroomlijnen van uw workflows.