7 gratis sjablonen om sneller inhoud te schrijven

Content schrijven is aantrekkelijk, maar er komen uitdagingen bij kijken, net als bij elke andere baan. Schrijversblok, afleiding, gebrek aan inspiratie, strakke deadlines, harde concurrentie en uitgestelde betalingen zijn slechts enkele van de situaties in dit beroep.

Gelukkig kun je sommige van deze uitdagingen overwinnen met sjablonen voor het schrijven van content. Ze bieden structuur en leiden je naar je doel: content van hoge kwaliteit leveren in minder tijd!

In dit artikel laten we je kennismaken met de beste sjablonen om je te helpen je schrijfproces te stroomlijnen en SEO-vriendelijke content van topkwaliteit te maken. ✍️

Wat is een sjabloon voor het schrijven van content?

Om content van hoge kwaliteit te maken, moeten schrijvers beschikken over uitstekende onderzoeksvaardigheden, oog voor detail en een onberispelijk begrip van grammatica en spelling. Maar zelfs met dat alles worstelen content schrijvers vaak met writer's blok, uitstelgedrag, inconsistentie en gebrek aan inspiratie.

Sjablonen voor het schrijven van content bieden een kader om deze problemen op te lossen. Zie ze als bruggen die je helpen de rivier van uitdagingen over te steken en je naar het land van gestroomlijnde schrijfprocessen, creativiteit, structuur en kwaliteit te brengen.

De sjablonen bieden voorbereide secties die als leidraad dienen en die u helpen content te maken die voldoet aan een consistent format en SEO-principes volgt.

Er zijn verschillende soorten sjablonen voor het schrijven van content - sommige bieden checklists om fouten te voorkomen en je te helpen je te concentreren, terwijl andere richtlijnen bieden om de behoefte aan bewerking te verminderen. Tegenwoordig zijn sjablonen met ChatGPT aanwijzingen zijn ook populair: ze helpen je in een mum van tijd de gewenste informatie uit AI-gebaseerde tools te halen.

Waarom sjablonen volgen bij het schrijven van content?

Schrijvers hebben vaak het gevoel dat ze in een jungle zijn gedropt zonder kompas en overlevingshulpmiddelen - ze verkennen onderwerpen waar ze niets vanaf weten, maar er wordt wel verwacht dat ze uitstekende content produceren. Een sjabloon voor het schrijven van content kan de kaart zijn die je nodig hebt om veilig uit de jungle te ontsnappen en je bestemming te bereiken.

Hier lees je waarom je het gebruik van een sjabloon zou moeten overwegen:

Organisatie: Een sjabloon helpt je om je gedachten te ordenen en ideeën te ontwikkelen om je content gestroomlijnd en gemakkelijk te volgen te maken Consistentie: Met een sjabloon kunt u ervoor zorgen dat uw content altijd voldoet aan de opmaak-, stijl- en grammaticavoorkeuren van de client en voorkomt u uitgebreide bewerkingen en herschrijvingen SEO: Sjablonen voor het schrijven van content hebben vaak SEO-richtlijnen om je te helpen je content hoger te laten scoren en clients kwalitatieve en meetbare resultaten te geven Samenwerking: Als u bij een SEO-bureau werkt, werkt u waarschijnlijk samen met uw collega's aan projecten. Met sjablonen metdigitale whiteboards,real-time bewerkingencommentaar geven en aantekeningen achterwege laten, kunt uteamwerk stroomlijnen en een verenigd front vormen Geestelijke gezondheid: Content op maat schrijven kan stressvol zijn en je creativiteit beïnvloeden. Sjablonen voor het schrijven van content met duidelijke secties en richtlijnen helpen u om blokkeringen bij het schrijven te verminderen en stress te minimaliseren

7 Free sjablonen voor het schrijven van content om sneller te schrijven

Na grondig onderzoek hebben we de zeven beste sjablonen voor het schrijven van content op een rijtje gezet van ClickUp . Ze helpen je waardevolle content te genereren die de spijker op de kop slaat! 🔨

Bekijk onze lijst en vind het sjabloon dat bij je intentie past en dat je helpt je doelen te bereiken.

1. ClickUp sjabloon voor het schrijven van content

Leid je team met ClickUp's sjabloon voor het schrijven van content voor elk type content

Contentschrijvers en copywriters hebben vaak moeite om deadlines en consistentie van content in de gaten te houden, en dit geldt vooral voor degenen die bij bureaus werken. De ClickUp sjabloon voor het schrijven van content helpt u deze problemen te overwinnen en uw productie te versnellen dankzij waardevolle schrijfrichtlijnen.

Dit sjabloon kan de perfecte basis zijn voor het op maat maken van agentschapsbrede content marketingstrategieën voor verschillende soorten content. Het bestaat uit verschillende pagina's onder ClickUp Documenten -de unieke functie van het platform waarmee u documenten kunt maken, bewerken, delen en opslaan en ze kunt verbinden met Taken.

Op elke pagina van het sjabloon kunt u een structuur maken voor verschillende formats van content. Standaard heb je vijf opties:

Website content Blogbericht Persbericht4. Praktijkstudie5. Oproep tot actie

Laten we zeggen dat je een blogbericht wilt maken. Ga naar het document Blog Post ClickUp, waar je verschillende secties vindt (Titel, Inleiding, Hoofding, Conclusie en Snelle tips). Elke sectie heeft korte instructies over hoe je die moet schrijven, zodat je een blogbericht van hoge kwaliteit kunt maken.

Als je met andere mensen samenwerkt aan de blogpost, voeg ze dan toe aan het document en wijs ze een Taak toe. Stel deadlines en prioriteiten om alles vlot te laten verlopen.

Net als andere sjablonen van ClickUp is het 100% aanpasbaar - pas gewoon de secties aan om eersteklas content te schrijven.

Als u een bureau hebt dat content schrijft of een team beheert dat content schrijft, kunt u dit sjabloon gebruiken als handboek. Nog te doen: schets de structuur en het format van verschillende soorten teksten, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en de consistentie gewaarborgd is. 😎

2. ClickUp sjabloon met richtlijnen voor schrijven

Zorg voor consistentie en nauwkeurigheid in uw geschreven materiaal met het sjabloon voor schrijfrichtlijnen van ClickUp

Artikelen die sterk verschillen in opmaak, schrijfstijl, toon en grammatica brengen geen consistentie over op uw clients. Als u het aantal revisies tot een minimum wilt beperken en ervoor wilt zorgen dat uw team dat de content schrijft precies weet hoe een bepaald stuk content moet worden geschreven, gebruikt u de ClickUp sjabloon met richtlijnen voor schrijven . 💪

Dit sjabloon is de heilige graal voor je team. Het bevat waardevolle instructies waarmee schrijvers content kunnen maken die aan alle eisen voldoet. Als je het sjabloon op de juiste manier gebruikt, kun je het schrijfproces in je bedrijf standaardiseren, voor nauwkeurigheid zorgen en je medewerkers helpen om je verwachtingen te begrijpen.

Dit sjabloon biedt verschillende secties waarmee u de stem en persoonlijkheid van uw bedrijf kunt definiëren.

Nadat u het belang van schrijfrichtlijnen hebt uitgelegd in de sectie Inleiding, kunt u verdergaan met meer specifieke zaken, zoals de stem, toon, merkpersoonlijkheid, grammatica en stijl. Het sjabloon biedt korte instructies voor het schrijven van elke sectie, maar je bent meer dan vrij om alles aan te passen.

Als het gaat om het schrijven van richtlijnen, zal elke content schrijver het er waarschijnlijk mee eens zijn dat hoe meer details, hoe beter. Wees niet bang om alles op te nemen wat je schrijvers nuttig zouden kunnen vinden, van het gebruik van afkortingen tot welke emoji's acceptabel zijn. Pak de meest voorkomende onduidelijkheden aan en verminder het risico op misverstanden.

Als je Klaar bent, voeg dan je team dat de content schrijft en andere belanghebbenden toe aan het sjabloon, zodat ze altijd toegang hebben tot de informatie. Je kunt ze vragen feedback te geven op de richtlijnen en controleren of ze nog iets anders in het document willen opnemen.

3. ClickUp SOP-sjabloon voor het aanmaken van content

Gebruik de ClickUp SOP Sjabloon voor het aanmaken van content om uw team consistente en duidelijke richtlijnen te bieden voor het schrijven van content

Gedetailleerde en duidelijke richtlijnen vormen de basis voor succesvolle processen voor het aanmaken van content. Met de ClickUp SOP-sjabloon voor het aanmaken van content kunt u uw team uitgebreide instructies geven over de schrijfprocedures van uw bedrijf.

De schoonheid van dit sjabloon ligt in zijn veelzijdigheid. Je kunt de secties gebruiken om bedrijfsbrede schrijfrichtlijnen of projectspecifieke instructies op te stellen.

Laten we zeggen dat je een nieuwe client en moet een aantal artikelen schrijven over digitale marketing. Gebruik dit sjabloon om het project in een paar stappen te definiëren:

Begin met het Doelgedeelte: Hier schets je het belang van het volgen van de SOP Ga naar het Omvang gedeelte: Hier kun je onderwerpen toevoegen aan het sjabloon en ze toewijzen aan je teamleden. Je kunt ook bepalen wie de SEO afhandelt en de artikelen uploadt Ga naar de Procedure sectie: Schets destappen voor de productie van content. Geef informatie over welke artikelen een hoge prioriteit hebben, hoe je ze schrijft en waar je op moet letten. In dit gedeelte kun je stijl-, grammatica- en formatteerinstructies opnemen of een samenvatting geven van decontent kalender voor die specifieke client

Het gedeelte Gerelateerde bronnen is gereserveerd voor veelgestelde vragen (FAQ's) - besteed aandacht aan onduidelijkheden om miscommunicatie en fouten te voorkomen.

In een speciale sectie kunt u nuttige links toevoegen, zoals de blog van uw client of goed presterende artikelen.

4. ClickUp SEO Korte inhoud sjabloon

Beheer eenvoudig uw SEO content briefings en deel ze intern of extern met de ClickUp SEO Content Briefing Template

Ja, uw artikelen moeten relevant en to the point zijn, maar u moet niet vergeten dat u ook schrijft voor zoekmachines. Als de zoekmachines uw artikelen niet 'leuk' vinden, zullen ze niet hoog ranken, wat van invloed is op het bereik. Met de ClickUp SEO Content Briefing sjabloon kunt u ervoor zorgen dat uw artikelen de juiste algoritmen aanspreken en topposities innemen in de zoekresultaten.

Dit Doc sjabloon heeft zorgvuldig ontworpen secties waarmee u uitgebreide briefings kunt maken die schrijvers helpen de beste SEO-praktijken te implementeren.

De eerste sectie, Overzicht, richt zich op algemene richtlijnen voor je artikel. Hier zet je de titel, het aantal woorden, de doelstellingen en het format van de content. Voeg mensen toe die relevant zijn voor het project zodat ze toegang hebben tot de briefing en de voortgang kunnen bijhouden.

Het Doelgroepgedeelte gaat over de profilering van je belangrijkste kijkers. Geef informatie over hun leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke status, beroep en gedragsinzichten om ervoor te zorgen dat het artikel relevant is.

In de Messaging sectie, schets je het doel van de content die je maakt. Benadruk hoe jouw product zich onderscheidt van de concurrentie en waarom het het overwegen waard is. Dit gedeelte is ook een goede plek om de toon te introduceren die je wilt aanslaan.

Nadat je deze algemene aspecten van je project hebt bepaald, geef je artikelspecifieke richtlijnen in de volgende secties:

Keywords : Vat de primaire en secundaire trefwoorden samen die je in je artikel moet opnemen om het hoger te laten scoren

: Vat de primaire en secundaire trefwoorden samen die je in je artikel moet opnemen om het hoger te laten scoren Outline & Subonderwerpen: Geef een structuur voor je artikel en gebruik de tabel om de subonderwerpen samen te vatten die je moet aanpakken op basis vanSEO analyse De laatste twee secties bieden ruimte voor extra bronnen en artikelen van concurrenten om je schrijvers te helpen hun werk Nog beter te doen.

5. ClickUp ChatGPT Schrijfbegeleiding sjabloon

Geef je schrijfvaardigheid een boost met het ClickUp ChatGPT sjabloon met schrijfvragen

Content schrijven zonder inspiratie kan een vervelende Taak zijn. Gelukkig is er een hulpmiddel dat de schrijftovenaar in je wakker kan maken - de ClickUp ChatGPT Schrijfsjabloon met schrijfopdrachten . 🧙

Dit sjabloon voor documenten is een verzameling van 200+ prompts die je helpen te 'praten' met ChatGPT, de superpopulaire AI-gebaseerde chatbot. Met behulp van de juiste prompts kun je ChatGPT veranderen in een AI generator van content en krachtige tekstschrijfprogramma voor content marketing projecten.

De prompts zijn verdeeld in verschillende categorieën, waaronder prompts voor het schrijven van blogs, boeken, fanfictie en verhalen. Het enige wat je nog hoeft te doen is de juiste prompt te vinden, deze te kopiëren naar ChatGPT en de magie zijn werk te laten doen.

Stel, je schrijft een blogpost over software voor projectmanagement en een pakkende intro nodig hebben. Open ChatGPT Prompts voor Blogschrijven en kopieer deze prompt:

"Ontwerp een pakkende inleiding voor een blogpost over '{specifiek onderwerp}' Benadruk de relevantie ervan in de context van '{specifieke bedrijfstak/veld}', rekening houdend met factoren als '{factor 1}', '{factor 2}', en '{factor 3}'._"

Vergeet niet om woorden tussen haakjes te vervangen door passende uitdrukkingen! 😁

Het is de moeite waard om aan te tonen dat je de aanwijzingen niet letterlijk hoeft op te volgen. Voel je vrij om te experimenteren en te spelen met bewoordingen om de gewenste antwoorden van ChatGPT te krijgen. De chatbot kan een uitstekende schets generator als je ideeën brainstormt voor je berichten op sociale media en andere content.

6. ClickUp Tekstschrijven Werkomvang sjabloon

Het ClickUp Copywriting Werkomvang sjabloon helpt u en uw client om het volgende vast te stellen projecteisen vast te stellen en samenwerking stroomlijnen

Werken met klanten kan lastig en onaangenaam zijn als je geen projectvereisten opstelt. Als je misverstanden en uitgebreide revisies wilt voorkomen en ervoor wilt zorgen dat je clients krijgen wat ze willen, gebruik dan de ClickUp sjabloon voor copywriting werkomvang .

Dit Doc sjabloon definieert het werk dat u voor uw client zult produceren en gaat in op de kleinste details.

Ten eerste is er het gedeelte Overzicht, waarin u de sleutelgegevens kunt verstrekken om de samenvatting van het project . Vervolgens duik je in de puntjes en bespreek je de doelen van het project om het doel ervan te definiëren.

De volgende en belangrijkste stap is het invullen van het Deliverables gedeelte. Hier kunt u:

De verantwoordelijkheden van jou en de client schetsen

Mijlpalen definiëren en tijdlijnen

Maak eencommunicatie abonnement* Bespreek het budget

Laat ruimte voor goedkeuringen en aftekeningen

Het sjabloon is ongelooflijk gedetailleerd en omvat alle zaken die met het project te maken hebben, zodat er geen ruimte is voor miscommunicatie. Als je met anderen aan het project werkt, voeg ze dan toe aan het sjabloon - als je alle informatie op één plek hebt, verloopt het proces soepel.

Zodra je het sjabloon hebt Voltooid, koppel je het document aan specifieke Taken en kun je vol vertrouwen jongleren met je projecten! 🤹

Tip: Weet u niet zeker hoe u het sjabloon moet invullen? Maak gebruik van ClickUp AI, een uniek programma voor het invullen van sjablonen AI-gebaseerd schrijven en tool voor het aanmaken van content . Deze krachtige assistent heeft rol-specifieke aanwijzingen om je te helpen ideeën te genereren, samen te vatten, taken te maken en duidelijke content te schrijven.

7. ClickUp sjabloon voor inhoudsplan

Beheer uw werk als een pro met het ClickUp Content Plan Sjabloon

Als u uw werklast goed beheert, hoeft u geen deadlines te missen of tegen de klok te racen om uw artikelen te voltooien terwijl uw stressniveaus door het dak gaan. Als u een extra boost nodig hebt om uw werkdagen te organiseren en schema's te visualiseren, dan is de ClickUp sjabloon voor inhoudsplan is ervoor gemaakt.

Deze sjabloon heeft de volgende functies meerdere weergaven waarmee je je werklast vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken.

Begin met de Lijstweergave inhoudsplan, waar je taken kunt aanmaken voor elk artikel en hun prioriteit, status, doel, type content, publiek, trefwoorden en schrijver(s) kunt definiëren. Je kunt de Aangepaste velden om voortgang, keuzelijsten of iets anders weer te geven dat overeenkomt met je doelen.

De weergave Board is een Kanban-bord waarop de taken als kaarten worden weergegeven, gesorteerd op status van voortgang (Niet gestart, In wacht, In uitvoering, enz.). Dankzij het drag-and-drop-ontwerp van ClickUp kunt u de kaarten gemakkelijk verplaatsen en op de hoogte blijven van uw werklasten.

De Content Kalender weergave toont uw taken in een kalender op basis van hun deadline. Standaard gebruikt de weergave maanden, maar je kunt de weergave wijzigen in elke dag, vier dagen of een week, afhankelijk van hoe druk je agenda is. Naast de naam van de taak markeert de kalender informatie zoals de status van de goedkeuring, de benodigde middelen en het type content.

Nodig je teamleden uit voor het sjabloon en zorg voor maximale transparantie over de hele linie.

Vervang angst door inspiratie: Probeer deze coole sjablonen voor het schrijven van content

Het schrijven van content biedt ongelofelijke leermogelijkheden en kan de moeite waard zijn als je bereid bent om tijd en moeite te investeren in het voortdurend bijschaven van je vaardigheden.

De lijst sjablonen voor het schrijven van content maken uw werk eenvoudiger door een solide basis te bieden voor het stroomlijnen van processen, het stimuleren van samenwerking en het maken van teksten van hoge kwaliteit voor verschillende doeleinden.

Duik in de indrukwekkende bibliotheek met sjablonen van ClickUp en ontdek 1.000+ sjablonen en vind de sjablonen die je helpen om het schrijven van content naar een hoger niveau te tillen! 🧚