11 Beste Quillbot Alternatieven voor AI Schrijven in 2024

Je ploetert door een drukke werkweek, probeert deadlines te halen, hebt meerdere artikelen in elkaar geflanst en probeert die alsmaar groeiende berg taken te beheren.

Als dynamische marketeer of veelzijdige schrijver ben je ongetwijfeld bekend met dit jongleren en het wisselen van context . In dit drukke universum is elke bespaarde seconde kostbaar. Dit is waar AI-schrijftools zoals Quillbot, komen te hulp.

Maar wat gebeurt er als je iets meer nodig hebt dan wat Quillbot biedt? Wat als we je vertellen dat er een heel universum van Quillbot alternatieven is?

Een opwindend spectrum van tools die je graag de helpende hand bieden bij het maken van content, ontworpen om je creativiteit aan te wakkeren, je productiviteit te verhogen en een vleugje magie in je werk te brengen. En dat allemaal terwijl je zelf aan het stuur blijft van je content.

In dit artikel navigeren we samen door dit landschap van geavanceerde Quillbot alternatieven. We nemen een kijkje onder de motorkap van deze tools en onderzoeken hoe ze je schrijfvaardigheid kunnen versterken en je marketingplannen kunnen opvoeren.

Onthoud dat je niet alleen een tool kiest, maar ook een partner voor je schrijfavonturen.

Wat moet je zoeken in Quillbot Alternatieven?

Het beste alternatief voor Quillbot zal je tijd besparen, vriendelijk zijn voor je portemonnee en een gedetailleerde grammaticacontrole bieden - allemaal met een echt krachtige natuurlijke landingsverwerkingstool. Maar voordat je in het zwembad springt, is het belangrijk om te weten wat een goed Quillbot alternatief is dat je helpt om inhoud te maken waar je trots op bent:

Natuurlijke taalverwerking: Je wilt eenAI-tool die schrijft als een mens. Een Quillbot-alternatief moet inhoud in lange vorm maken die moeiteloos vloeit en zinvol is. n het kort moet je AI-partner een woordkunstenaar en een geweldige parafraseringstool zijn - niet alleen maar een woordgenerator

Aanpasbaarheid: Je schrijftool moet zich aan jou aanpassen, niet andersom. Zoek naar alternatieven waarmee je zelf de toon, stijl en complexiteit van je content kunt bepalen

Gebruiksvriendelijke interface: Een uitstekende schrijftool moet intuïtief en gemakkelijk te gebruiken zijn. Als je meer tijd besteedt aan het uitzoeken van de software dan aan het schrijven zelf, dan is dat een rode vlag

Robuuste bewerkingstools: Het bijschaven van je inhoud is net zo belangrijk als het maken ervan. De ideale tool moet robuuste bewerkingsmogelijkheden bieden, van basisfuncties voor grammaticacontrole tot meer genuanceerde feedback over je schrijfstijl en structuur

Integraties: Zoek naar Quillbot alternatieven die naadloos integreren met andere tools in je bestaande workflow, of het nu je favoriete project management tool of je favoriete tekstverwerker

De 11 beste Quillbot alternatieven om te gebruiken in 2024

Klaar om je potentiële schrijfkameraden te ontmoeten? We hebben het enorme landschap van AI schrijfassistenten en hebben de top 11 beste Quillbot alternatieven geselecteerd om je schrijfproces in 2024 een turbo te geven.

Elk van deze opties heeft zijn eigen unieke flair en biedt een mix van natuurlijke taalverwerking, aanpasbaarheid, gebruiksvriendelijke interfaces, krachtige bewerkingstools en naadloze integraties. Bereid je voor op het verkennen van deze toonaangevende kanshebbers, klaar om je te helpen bij het maken van inhoud met een hoge conversieratio die overtuigend en boeiend is, zodat je een blijvende indruk achterlaat.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is een veelzijdige gratis software voor projectbeheer die nu een hulpmiddel voor het maken van inhoud op basis van kunstmatige intelligentie bevat met ClickUp AI . Deze innovatieve functie is een alles-in-één hulpmiddel dat helpt bij het genereren van ideeën, copywriting e-mails bewerken en teksten samenvatten - allemaal met specifieke aanwijzingen voor jouw specifieke afdeling.

Het unieke ligt in de naadloze integratie van contentcreatie en projectbeheer. Voor teams in verschillende branches is het een compleet pakket dat samenwerking mogelijk maakt en tegelijkertijd een uniforme workflow voor contentontwikkeling behoudt, of je nu zelf schrijft of niet.

ClickUp AI is ideaal voor contentonderzoek, ideeënvorming, grammaticacontrole, tekstredactie en automatisering en zorgt ervoor dat aan uw contentbehoeften van hoge kwaliteit wordt voldaan. Het realtime rapportagedashboard biedt een aangepast overzicht van uw lopende taken.

Met alle functies en het extra gemak van automatisering, aangepaste sjablonen en integratiemogelijkheden is ClickUp een krachtig hulpmiddel voor alle gebieden van uw organisatie en unieke schrijfstijlen.

ClickUp beste functies

ClickUp AI helpt bij het genereren van ideeën en het schrijven van content met meer dan 100 op onderzoek gebaseerde tools

Real-time rapportagedashboard biedt een overzicht op hoog niveau van lopende werkzaamheden

Aangepaste en vooraf gebouwde automatisering bespaart u tijd bij routineacties

Maakt verbinding met meer dan 1.000 werk-apps

Kies uit een bibliotheek van aanpasbaremarketingsjablonen om uw proces te starten

Grammaticacontrole, optimalisatie van schrijfkwaliteit en hulpmiddelen voor samenvattingen om processen te stroomlijnen

ClickUp beperkingen

De gratis versie van ClickUp bevat geen AI-functies

Hoewel het over het algemeen een krachtige tool is, kunnen sommige aanpassingsfuncties een uitdaging vormen

ClickUp prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand.

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Jasper

via Jasper Deze AI-schrijftool blinkt uit in eenvoud en nauwkeurigheid. Jasper staat bekend om zijn no-nonsense aanpak en wordt gewaardeerd om zijn voorspellende nauwkeurigheid en output van professionele kwaliteit. De Boss Mode, een functie die helpt bij het genereren van lange inhoud, en Jasper Chat, een interactieve AI-chatbot, vallen op in de menigte.

De tool beschikt ook over AI Art voor het maken van miniaturen en illustraties, integreert met SurferSEO voor zoekwoordoptimalisatie en met Grammarly voor grammaticacontrole. Voor marketeers die op zoek zijn naar gebruiksgemak en een moeiteloze tool voor het maken van inhoud jasper is een top keuze.

De vooraf ingestelde aanwijzingen helpen om het proces voor het maken van inhoud gestroomlijnder en efficiënter te maken. Ondanks een paar beperkingen maken de mogelijkheden het een sterke kanshebber.

Jasper beste eigenschappen

Snel inhoud genereren met een interactieve AI-chatbot

Kunst maken voor miniaturen, illustraties en advertenties

Schrijven in meerdere talen

Jasper-beperkingen

Mist native tools voor SEO en content optimalisatie

Geen gratis versie beschikbaar

Premium versie kan duur zijn voor kleine bedrijven

Jasper-prijzen

Creator: $39/maand jaarlijks gefactureerd

$39/maand jaarlijks gefactureerd Teams: $99/maand jaarlijks gefactureerd

$99/maand jaarlijks gefactureerd Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

3. Frase

via Frase Kijk niet verder dan Frase voor een one-stop oplossing voor SEO-onderzoek en AI-gedreven contentcreatie . Het is een intuïtieve tool die deze mogelijkheden samenvoegt voor het eenvoudig en snel genereren van inhoud.

De meest opvallende eigenschap is de mogelijkheid om binnen enkele seconden het internet te doorzoeken naar specifieke informatie en een hoge kwaliteit te produceren creatieve briefing . Dit wordt aangevuld met een intelligent ontworpen UI/UX die schrijvers een uitgebreid overzicht biedt van hun onderzoeksonderwerp.

Als hulpmiddel dat SEO net zo belangrijk vindt als contentcreatie frase onderscheidt zich ook als een van de beste Quillbot-alternatieven met zijn functie om inhoud te vergelijken en te optimaliseren ten opzichte van de top 20 zoekresultaten van Google. Voor SEO-gerichte marketeers en schrijvers kan deze tool een game-changer zijn.

Frase beste functies

Biedt gedetailleerd en snel internetonderzoek

Biedt een uitgebreid overzicht van een onderzoeksonderwerp (bijv. blogberichten, marketingcontent,productbeschrijvingenverkooppagina's, SEO-overzichten)

Maakt optimalisatie tegen top Google zoekresultaten mogelijk

Frase beperkingen

Mist organisatorische functies voor inhoud

Geen ingebouwde plagiaatcontrole

Premium versie kan duur zijn voor kleinere teams

Frase prijzen

Alleen: $14.99/maand

$14.99/maand Basis: $44.99/maand

$44.99/maand Team: $114.99/maand

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (280+ beoordelingen)

4.9/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (320+ beoordelingen)

4. Wordtune

Via Wordtune Wordtune is een metgezel voor schrijvers boordevol functies zoals een editor, proeflezer, tooncontrole, vertaler en thesaurus. Deze AI-schrijftool onderscheidt zich door zijn vermogen om zinnen automatisch te corrigeren en betere woorden voor te stellen, ideaal voor schrijvers die op zoek zijn naar een grammaticacontrole en verbeterde basisspelling.

Het unieke verkoopargument is de naadloze integratie met schrijfplatformen via een browserextensie of desktop-app. De suggesties van Wordtune verbeteren vaak de helderheid en effectiviteit van het schrijven en bieden een breed scala aan alternatieve zinnen en woordkeuzes die passen bij de specifieke context.

Wordtune beste functies

Corrigeert automatisch zinnen en stelt betere woorden voor

Bevat een editor, proeflezer, tooncontrole, vertaler en thesaurus

Parafraseringstool biedt een breed scala aan alternatieve zinnen en woordkeuzes

Wordtune beperkingen

Beperkt aantal runs per dag op de gratis online tool versie

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat de zinsuggestiefunctie traag is

Wordtune prijzen

Gratis

Premium: $9.99/maand jaarlijks gefactureerd

$9.99/maand jaarlijks gefactureerd Premium voor Teams: Neem contact op voor prijzen

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (65+ beoordelingen)

4.5/5 (65+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

5. Schrijftonic

Schrijftonic voorbeeld

Geniet van een reeks functies zoals aanpasbare sjablonen, de mogelijkheid om meerdere artikelen te uploaden naar sociale media en een intuïtieve gebruikersinterface wanneer u zich aanmeldt bij Writesonic.

Het is perfect voor mensen die worstelen met writer's block of die hun schrijfkwaliteit willen verbeteren. Met AI-gegenereerde suggesties en ideeën, en de mogelijkheid om SEO-vriendelijke trefwoorden te suggereren, is Writesonic een nuttig hulpmiddel voor content creators en marketeers.

De opvallendste functie is de mogelijkheid om je te helpen bij het maken van unieke Instagram-bijschriften, LinkedIn-artikelen en het veranderen van de toon van de inhoud, een veelzijdigheid die het onderscheidt in het rijk van AI-tools.

Writesonic beste eigenschappen

Maakt het creëren en delen van inhoud eenvoudig met aanpasbare sjablonen en automatisch delen

Suggereert trefwoorden om SEO optimalisatie te verbeteren voor een betere ranking in zoekmachines

Speciaal parafrasteringshulpmiddel voorprofessionele biografieënlinkedIn-artikelen en andere sociale inhoud

Van de gratis Quillbot alternatieven werkt deze tool als een echte schrijfassistent voor mensen met een budget

Writesonic beperkingen

Gebruikt credits voor kleine wijzigingen, en als gevolg daarvan kan het op credits gebaseerde systeem frustrerend zijn als je inhoud probeert te genereren die bevredigend is

Writesonic prijzen

Gratis

Pro: $12.67/mont h

$12.67/mont Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.780+ beoordelingen)

4.7/5 (1.780+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.770+ beoordelingen)

6. Snelschrift

via Speedwrite Speedwrite, zoals de naam al zegt, versnelt met zijn automatische tekstgenerator . Het is een winnaar onder herschrijfprogramma's voor artikelen perfect voor het maken van unieke versies van bestaande inhoud - een handige functie voor linkbuilding en andere marketingstrategieën.

Je kunt regeleinden toevoegen zodat de inhoud makkelijker te scannen is, iets waarmee Speedwrite zich onderscheidt van andere AI-contentgenerators.

Hoewel het een winnaar is onder de parafraseerprogramma's en geweldig voor het snel produceren van inhoud, is Speedwrite misschien niet het meest geschikte programma voor het maken van lange inhoud vanaf nul of voor het modereren van de toon en stijl van de inhoud.

Speedwrite beste eigenschappen

Zet elke tekst snel om in nieuwe content met mogelijkheden voor parafraseren

Verbetert de scanbaarheid van de inhoud met regeleinden

Beperkingen van Speedwrite

Vergeleken met andere tools niet ideaal voor het maken van nieuwe content

Geen opties voor het aanpassen van toon, stijl en taal van de inhoud

Prijzen Speedwrite

Maandabonnement: $19,99 per maand

$19,99 per maand Halfjaarabonnement: $11,65 per maand, gefactureerd voor $69,95

$11,65 per maand, gefactureerd voor $69,95 Jaarabonnement: $8,33 per maand, gefactureerd voor $99,95

Speedwrite beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen op G2 of Capterra

7. Copysmith

via Copysmith Krijg toegang tot een enorme bibliotheek met sjablonen met Copysmith, een veelzijdige AI-tool voor het maken van inhoud. Met dit Quillbot-alternatief kun je ruwe blogpostideeën in enkele minuten omzetten in goed geschreven contentstukken. De belangrijkste functies zijn onder andere een content rewriter, een tool voor productbeschrijvingen en Facebook-advertentiesjablonen.

Bovendien maken de Chrome-extensie en nuttige tutorials de tool nog gebruiksvriendelijker. Ondanks enkele beperkingen in de interface en het genereren van content, blijft Copysmith een nuttige tool voor contentmakers en marketeers dankzij de reeks sjablonen en het streven naar voortdurende verbeteringen op basis van feedback van gebruikers.

Copysmith beste functies

Breed scala aan sjablonen, van productbeschrijvingen tot Facebook-advertentiesjablonen

Content rewriter helpt bij het herformuleren en verbeteren van content

Constante upgrades op basis van feedback van gebruikers en inzichten van het team

Copysmith-beperkingen

Gegenereerde content kan meerdere iteraties vereisen

Gebruikers wezen erop dat er soms irrelevante content wordt gegenereerd voor blogs met een lang formaat

Copysmith prijzen

Jaarlijks Starterspakket: $228/jaar

$228/jaar Pro Jaarplan: $490/jaar

$490/jaar Ondernemingsplannen: Neem contact op voor prijzen

Copysmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

8. Elk woord

via Elk woord Maak kennis met Anyword, een krachtpatser op het gebied van kunstmatige intelligentie contentcreatie, bekend om zijn precisie en verbluffende contentsuggesties. De AI-chat heeft een uitzonderlijk begrip van natuurlijke taal, waardoor het moeiteloos zoekopdrachten, nuances en context van gebruikers begrijpt.

Dit vermogen zorgt voor nauwkeurige en contextueel relevante antwoorden. Met de app kun je verschillende woorden benoemen en de toon en stijl van je tekst selecteren, zodat deze perfect aansluit bij de boodschap van je merk.

Anyword beste functies

Begrijpt gebruikersvragen, nuances en context

Aanpasbare toon en stijl verbeteren merkbeheer door consistentie in alle inhoud

beperkingen van Anyword

Beperkte gratis credits

Mist verschillende sjablonen zoals metabeschrijvingen, koppen en berichten op sociale media

Anyword prijzen

Starters: $39/maand

$39/maand Data-gedreven Teams: $79/maand

$79/maand Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.170+ beoordelingen)

4.8/5 (1.170+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (380+ beoordelingen)

9. WordAi

via WordAI WordAi is een alternatief voor Quillbot dat zich onderscheidt als een automatische herschrijf- en parafraseringstool. Met behulp van geavanceerde NLP-technieken begrijpt WordAi de betekenis en context van de tekst om nauwkeurige en mensachtige herschrijvingen te produceren.

Complexe of gespecialiseerde onderwerpen kunnen een uitdaging vormen voor dit Quillbot alternatief, maar de inhoud van hoge kwaliteit en de menselijke leesbaarheid maken het een sterke mededinger op de markt.

WordAi beste eigenschappen

Gebruikt geavanceerde NLP-technieken om tekst te herschrijven en te herformuleren

Produceert natuurlijk en leesbaar materiaal

Begrijpt betekenis en context van de tekst

WordAi beperkingen

Sommige gebruikers meldden dat de tool moeite kan hebben met complexe of gespecialiseerde onderwerpen

Premium versie kan duur zijn voor kleine organisaties en individuele gebruikers

WordAi prijzen

Starter: $9/maand jaarlijks gefactureerd

$9/maand jaarlijks gefactureerd Power: $27/maand jaarlijks gefactureerd

$27/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (15+ beoordelingen)

3.9/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

10. Kopiëren.ai

Kopiëren.ai voorbeeld

Copy.ai onderscheidt zich door de focus op het bieden van duidelijke context voor het maken van content, waardoor het een veelgebruikte tool is voor gepersonaliseerde verkoopteksten, koude e-mails, blogposts en meer.

Dit alternatief voor Quillbot biedt ook een AI-chatbot, kant-en-klare prompts en de mogelijkheid om de gegenereerde tekst aan te passen aan de stem en toon van je merk. Ondanks wat herhaling in grote content en het ontbreken van een plagiaatcontrole in de gratis versie, maken de veelzijdigheid van Copy.ai en de ondersteuning van de community het een opvallende tool op het gebied van AI-creatie van content.

Copy.ai beste functies

Ondersteunt meerdere talen

Genereert gepersonaliseerde verkoopteksten, koude e-mails, blogberichten, enz.

Een nuttige community van copywriters voor feedback en suggesties.

Copy.ai beperkingen

Geen plagiaatcontrole in de gratis versie

Sommige gebruikers meldden herhalingen in grote content

Copy.ai prijzen

**Gratis

Pro: $36/maand

$36/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/7 (50+ beoordelingen)

11. Copymatic

via Copymatic Copymatic is een AI-schrijftool die steeds meer aandacht krijgt in de schrijversgemeenschap vanwege de intuïtieve en gebruiksvriendelijke functies. Het biedt een reeks geautomatiseerde bewerkingstools die schrijvers helpen snel en nauwkeurig inhoud te creëren.

In tegenstelling tot andere tools kan Copymatic AI unieke inhoud genereren door gebruik te maken van natuurlijke taalverwerking en algoritmen voor machinaal leren.

Copymatic beste functies

Mogelijkheden om inhoud te creëren

Gebruik een reeks AI-tools op internet met de Chrome-extensie

Bevat een AI-chatassistent-CopyChat voor het samenvatten van online inhoud

Copymatic-beperkingen

Herschrijven kost extra, wat duur kan worden in vergelijking met andere AI-tools voor het maken van content

Problemen met toon of stijl

Copymatic prijzen

Pro: $29 per gebruiker per maand

$29 per gebruiker per maand Team: $49 per maand (maximaal 5 gebruikers)

$49 per maand (maximaal 5 gebruikers) Enterprise: $99 per maand (maximaal 25 gebruikers)

Copymatic klantbeoordelingen

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ beoordelingen)

4.8/5 (1250+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (29 beoordelingen)

Maak gebruik van AI-gebaseerd schrijven met Quillbot alternatieven

In het grote geheel van contentcreatie hebben AI-assistenten een enorm potentieel ontsloten. Kunstmatige intelligentie heeft een oplossing geboden voor veelvoorkomende uitdagingen zoals writer's block en tijdsbeperkingen terwijl het de creativiteit en productiviteit verhoogt.

Van alle Quillbot alternatieven die beschikbaar zijn, maakt ClickUp indruk met zijn innovatieve mix van productiviteit en AI om inhoud te genereren. Deze integratie van taakbeheer en AI-hulp in één enkel platform maakt het een krachtige keuze voor schrijvers en marketeers die hun contentcreatieproces willen stroomlijnen.

Door de sterke punten van AI te combineren met andere functies voor productiviteitsbeheer, ClickUp zorgt ervoor dat u goed bent uitgerust om uw inhoud naar nieuwe hoogten te tillen. Uw reis naar efficiëntere en innovatieve contentcreatie begint hier!