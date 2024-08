10 Beste Spinbot Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Vertrouw je op Spinbot voor het aanmaken van content? We kunnen het je niet kwalijk nemen - iedereen houdt tenslotte van gratis spullen. Maar het kan geen kwaad om een paar Spinbot alternatieven te bekijken.

Als je iets anders wilt proberen, de technologie van vandaag heeft ons een heleboel innovatieve opties gegeven. En de meeste maken gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie. Het resultaat is dat AI content aanmaken snel populair is geworden bij hedendaagse bedrijven. 🙌

Laten we ons dus een weg banen door een landschap van mogelijkheden waarin woorden een vlucht nemen en zinnen tot leven komen. We hopen dat je geniet van onze selectie van de beste Spinbot alternatieven die de technologie van vandaag te bieden heeft.

Elk van hen is een stralende ster op zich en we hebben functies, prijsinformatie en beoordelingen uitgelicht om het te bewijzen.

Wat moet je zoeken in een alternatief voor Spinbot?

Met honderden Spinbot alternatieven kan het kiezen van de beste tijdrovend zijn. Maar, zoals altijd, zijn we er om je het leven gemakkelijker te maken. 🙂

Hier zijn enkele sleutel functies die ons hielpen om het te beperken tot de 10 beste Spinbot alternatieven in 2024:

Nauwkeurigheid: Zoek iets met natuurlijke taalverwerking (NLP) en grammaticacchecker-mogelijkheden om nauwkeurigheid en kwaliteit te garanderen.

Zoek iets met natuurlijke taalverwerking (NLP) en grammaticacchecker-mogelijkheden om nauwkeurigheid en kwaliteit te garanderen. AI-gestuurd: Kies iets dat AI-gestuurd is. AI-tools voor het aanmaken van content zijn de crème de la crème, en er is geen reden om deze krachtige technologie te vermijden voor nieuwe of bestaande content om artikelen of blogs te herschrijven

Compatibiliteit: Zoek een alternatief dat integreert met je bestaande tools en platforms om je werkstroom te verbeteren.

Zoek een alternatief dat integreert met je bestaande tools en platforms om je werkstroom te verbeteren. Aanpassing: Kies een alternatief voor Spinbot met aangepaste opties om de uitvoer te controleren en de juiste toon te zetten voor je merk. 🛠️

Kwaliteit van de output: Je wilt iets dat coherente content van hoge kwaliteit kan genereren die natuurlijk leest en je betekenis behoudt.

Je wilt iets dat coherente content van hoge kwaliteit kan genereren die natuurlijk leest en je betekenis behoudt. Reputatie: Vergeet niet om de reputatie en beoordelingen van nieuwe tools voor werk te onderzoeken om er zeker van te zijn dat je weet waar je aan begint.

Support: Je wilt een alternatief met betrouwbare klantenservice en regelmatige updates om alles soepel te laten verlopen.

Je wilt een alternatief met betrouwbare klantenservice en regelmatige updates om alles soepel te laten verlopen. Gebruiksvriendelijkheid: Een gebruikersvriendelijke interface, intuïtieve bediening en diepgaande tutorials zijn must-haves om uw productiviteit op volle snelheid te houden.

Kostenefficiënt: Hoewel de gratis versie van een kunstmatige intelligentie tool altijd een bonus is, wees niet bang om te kijken naar een aantal van de betaalbare Spinbot alternatieven in deze lijst

De 10 beste Spinbot alternatieven om te gebruiken in 2024

Maak je klaar om de duizelingwekkende wereld van AI content generators en artikel-schrijf-spinners te betreden. Dus, zonder verder oponthoud, presenteren we met trots deze met sterren bezaaide line-up van de beste Spinbot alternatieven in 2024.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Het is geen verrassing dat ClickUp bovenaan onze lijst staat. En met verschillende prijzen onder onze spreekwoordelijke riem kunnen we met trots zeggen dat het niet (alleen) is omdat we bevooroordeeld zijn. ClickUp werd bijvoorbeeld verkozen tot

1 in Software voor projectmanagement in 2024 op

G2 !

Oh, en hebben we al vermeld dat we net een unieke AI hebben geïntroduceerd?

ClickUp is het ultieme Spinbot-alternatief omdat het niet alleen een herschrijfprogramma voor artikelen ! In plaats daarvan moet de ClickUp AI schrijfassistent gebruikt honderden handgemaakte en op onderzoek gebaseerde AI-aanwijzingen om unieke artikelen, e-mails, samenvattingen, actieplannen en meer te genereren.

In plaats van artikelen te spinnen en te hopen op unieke content, is de ClickUp schrijftool genereert nieuwe content vanuit het niets met behulp van AI-technologie. Het is alsof je een contentschrijver in zakformaat hebt die je in seconden helpt originele content te maken! 🤩

De ClickUp algoritmen zijn ontworpen om content van hoge kwaliteit te creëren die de test met plagiaatcheckers zoals Copyscape doorstaat om SEO problemen te voorkomen. Per slot van rekening, geven zoekmachines de voorkeur aan uniekheid en kunnen gesponnen content dienovereenkomstig bestraffen, zelfs met de beste artikel titels en SEO aan jouw kant.

Naast het genereren van content biedt ClickUp toegang tot een heleboel andere waardevolle functies die projectmanagers en teamleiders zullen doen smachten! Van marketingkalenders tot workflow management, ClickUp doet het allemaal. En onze uitgebreide integraties helpen u om al uw werk te verzamelen in één gebruiksvriendelijk dashboard zodat u niets hoeft te missen.

Het is de moeite waard om ClickUp uit te proberen als u meer wilt dan herschrijven, herformuleren en menselijk leesbare tekst. En als het u niet bevalt, geven we een 30-dagen geld-terug-garantie. Kortom, u heeft niets te verliezen!

ClickUp beste functies

Met de werkbalk ClickUp AI kunt u uw schrijfvaardigheid met één klik verbeteren 🌻

Het is de eerste rolgebaseerdeAI-tool volledig geoptimaliseerd voor projectmanagement

Integreert met meer dan 1000 tools, waaronder WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, Zoom, YouTube en Zendesk

ClickUp AI kan verschillende talen herkennen en content genereren in dezelfde taal - daarnaast wordt het Engelse ClickUp platform actief vertaald in meerdere talen, met een Spaanse versie die al beschikbaar is

Uitstekende functie met meer dan 100AI-schrijftools* Laat je team kiezen uit de Mac versie, Windows versie, app en Chrome extensie

Toegankelijke premium abonnementen beginnen bij slechts $5/maand

Free Forever-abonnement bevat de meeste functies van ClickUp

Krijg toegang tot honderden andere functies, waaronder Docs,sjablonen voor sociale media,sjablonen voor projectenwhiteboards, chatten, native tijdsregistratie, 24/7 ondersteuning en meer dan 15 aangepaste weergaven voor projectmanagement 👀

ClickUp limieten

Sommige gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve (eenvoudig op te lossen metgratis demo's en training)

ClickUp AI is niet inbegrepen in de gratis versie (maar een beperkte gratis proefversie komt binnenkort)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Hypotenusa AI

via Spin herschrijver Spin Rewriter is een hoog-volume artikel-spinning tool met tekst parafraseren AI die functioneert als een ingebouwde thesaurus. Deze webgebaseerde app voor het spinnen van artikelen heeft een degelijke parafraseringstool om één geplakt artikel om te zetten in honderden gesponnen artikelen.

Dit hulpmiddel voor het spinnen van artikelen maakt gebruik van baanbrekende ENL Semantic Spinning Technology (geëmuleerde natuurlijke taal) om de content in je invoer te begrijpen. Het haalt de betekenis uit elk geplakt woord en gebruikt synoniemen om met één klik op de knop menselijk leesbare content te maken. ✨

Spin Rewriter beste functies

Genereer snel tot 1000 variaties van één geplakt artikel

Voeg auteursrechtvrije afbeeldingen toe aan elk artikel met één klik op de knop

Ondersteunt de vijf populairste formaten van spintax voor artikelrecorders en biedt een grammaticacontrole

Gedetailleerde video tutorials

Integratie met grote namenAI SEO-tools* Cloud-gebaseerde technologie werkt op alle apparaten en platforms

Spin Rewriter limieten:

Geen gratis versie voor het spinnen van artikelen, maar er is een gratis proefversie van vijf dagen

Beperkte klantbeoordelingen op dit moment

Spin Rewriter prijzen

Maandelijks: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Jaarlijks: $197/jaar per gebruiker

$197/jaar per gebruiker Lifetime: $497 eenmalige betaling

Spin Rewriter beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. WordAi

via WordAi WordAi is een AI-gebaseerde artikelspinner ontworpen om zinnen en alinea's te herschrijven tot nieuwe content. De AI van dit programma maakt onderscheid tussen woorden en hoe ze interageren met andere woorden om ervoor te zorgen dat elk gebruikt synoniem zinvol is in een bepaalde zin.

WordAi helpt je om artikelen te maken die vergelijkbaar zijn met wat een menselijke content schrijver kan produceren door elke zin volledig te herschrijven. Het kan ook AI content herschrijven die is gegenereerd door programma's zoals ChatGPT voor een meer menselijke toon.

WordAi beste functies

Geoptimaliseerd voor verkoopteams en e-commerce teams

Gebruikt geavanceerde voorspellende analyse om AI-gegenereerde artikelen van hoge kwaliteit te produceren

Functie voor grammaticacontrole waarmee je bestaande content kunt scannen op toon en fouten voordat je content publiceert

Met AI-opties kun je zinnen splitsen, de kwaliteit verbeteren en ideeën anders beschrijven als dat nodig is

Gratis proefversie van drie dagen voor een artikel spinner

WordAi limieten

Geen gratis versie, maar wel een driedaagse gratis proefversie

Sommige beoordelingen rapporteren plagiaat problemen met de parafraseringstool en dubbele content sancties bij zoekacties

WordAi prijzen

Maandelijks: $57/maand per gebruiker

$57/maand per gebruiker Jaarlijks: $27/maand per gebruiker

$27/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (15+ beoordelingen)

3.9/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

5. Schrijftonic

via SchrijftonicSchrijftonic is een AI-platform voor het schrijven van content en het genereren van afbeeldingen. Het heeft functies die de processen van het plannen, schrijven, bewerking en publiceren van SEO-geoptimaliseerde blogberichten, advertenties, updates voor sociale media, e-commerce productbeschrijvingen en marketing e-mails vereenvoudigen.

Deze tool voor het schrijven van artikelen is bedoeld om de getalenteerde schrijver in iedereen te inspireren en biedt een helpende hand om content van hoge kwaliteit te maken en te herschrijven met één klik op de knop. Bovendien werkt het als een ChatGPT extensie en is het getraind op uitgebreide GPT datasets.

Writesonic beste functies

Genereer aanbevelingen voor ideeën en content met de Writesonic AI-schrijfassistent

Vind geloofwaardige citaten om je artikelen nuttiger te maken voor lezers en hoger te scoren in zoekopdrachten

AI-schrijfassistent software werkt op elk apparaat waarop jij en je teamleden vertrouwen

Functie voor stijleditor en parafrasering helpt om gesponnen content natuurlijker te laten klinken en beter te laten passen bij je merk

GebruikAI om professionele biografieën te genereren en bijschriften voor sociale media

Writesonic limieten

Geen gratis abonnement, maar er is een gratis proefversie van 10.000 woorden

Sommige beoordelingen rapporteren dat je extra geld uitgeeft aan kredieten vanwege de limiet van het aantal woorden per maand

Writesonic prijzen

Pro: Begint bij $12.76/maand per gebruiker

Begint bij $12.76/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

6. QuillBot

via QuillBot QuillBot is een AI-platform dat een reeks hulpmiddelen biedt om de mechanische aspecten van het schrijven te automatiseren. De primaire functie is het spinnen van artikelen, maar het kan ook dienen als een "co-schrijver" om door gebruikers gegenereerde invoer uit te breiden.

Deze webgebaseerde parafraseringstool heeft een bereik aan functies om te helpen bij het genereren van blog content, marketing e-mails en meer. Als bonus is het een van de enige tools op deze lijst (naast ClickUp) met een gratis abonnement! 🙌

QuillBot beste functies

Met de schrijftools kun je parafraseren, spinnen, samenvatten, vertalen, controleren op plagiaat en je oorspronkelijke tekst uitbreiden

Grammaticagereedschappen omvatten een grammaticacontrole, proeflezer, spellingcontrole, interpunctiecontrole en essaychecker

Citeertools kunnen APA- en MLA-citaten genereren om je content geloofwaardiger te maken

Gratis abonnement beschikbaar voor parafraseringstool

QuillBot beperkingen

Sommige gebruikers melden problemen met beperkte toegang tot functies op het gratis abonnement

Vergt wisselen van venster en levert soms technische problemen op

QuillBot prijzen

Gratis

Premium: $19.95/maand per gebruiker

$19.95/maand per gebruiker Teams: Aangepaste prijzen beschikbaar

QuillBot beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Probeer deze QuillBot alternatieven !

7. Kopiëren.ai

via Kopiëren.aiKopiëren.ai is een AI-ondersteunde paragraaf herformulering en content generator ontworpen om teams, bloggers en social media managers te helpen sneller kopij te genereren. Het is ook bedoeld om thought leadership te vestigen en vertrouwen op te bouwen bij klanten, waardoor de effectiviteit van uw bedrijf wordt verbeterd.

Met het Pro abonnement kun je deze AI-schrijftool aanpassen om op menselijke leest geschoeide content te genereren die is afgestemd op jouw behoeften. Dit is een van de beste Spinbot-alternatieven omdat het je helpt bij het maken van productbeschrijvingen of het samenvatten van je website merkbeheerstrategie voor aandeelhouders.

Copy.ai beste functies

Genereer Instagram-bijschriften, marketing e-mails en alinea's met één klik op de knop

Creëer content in 29 verschillende talen

Toegang tot meer dan 90 schrijftools, waaronder een ontslagbrief generator, SEO titel generator, paragraaf spinner, artikel rewriter en parafraseren tool

Inspireer je unieke content met AI-gegenereerde ideeën en hoofdlijnen

Vind citaten om je content geloofwaardiger te maken voor zowel gebruikers als zoekmachines

Gratis abonnement beschikbaar

Copy.ai limieten

Pro abonnement limiet tot vijf gebruikers - voor extra gebruikers moet u upgraden naar het Enterprise-abonnement

Free abonnement heeft geen toegang tot de nieuwste functies voor het schrijven van artikelen of verschillende talen

Sommige gebruikers rapporteren onnauwkeurige en grammaticaal onjuiste content

Copy.ai prijzen

Gratis

Pro: $36/maand

$36/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

8. Chimp herschrijver

via Chimp Rewriter Chimp Rewriter is een op AI gebaseerde artikelherschrijfsoftware die NLP gebruikt om snel content te creëren. Met de software kun je ook zoeken naar artikelen om te herschrijven met behulp van de AI-algoritmen, zodat je bestaande afbeeldingen en video's kunt gebruiken voor je content.

De AI-software is een van de beste Spinbot-alternatieven die geprogrammeerd is om taal, zinsbouw en proza te herkennen om artikelen te reproduceren. Het is allemaal in een poging om Nog te doen met de oorspronkelijke betekenis intact terwijl er nieuwe woorden en taalstructuur worden gebruikt. En het doet het allemaal met een druk op de knop en spint artikelen in een paar seconden.

Chimp Rewriter beste functies

Integratie met ChatGPT API voor een naadloze AI-ervaring

Integratie met bekendeapps voor het aanmaken van content* Spint artikelen en integreert bestaande afbeeldingen en video's voor een voltooide content ervaring

Werkt met SEO-tools zoals WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon en SEO Content Machine om je content hoger te laten scoren in zoekmachines

Chimp Rewriter limieten

Beperkte beoordelingen en feedback van klanten beschikbaar

Geen gratis abonnement, maar er is een 14-daagse gratis proefversie

Chimp Rewriter prijzen

Maandelijks: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Jaarlijks: $99/jaar per gebruiker

Chimp Rewriter beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Artikel smederij

via Artikel smeden Article Forge is een AI-schrijfprogramma dat is ontworpen om content van hoge kwaliteit te genereren in minder dan een minuut. De tool is getraind op dezelfde deep learning-modellen die Google gebruikt.

Dit AI-platform kan ook artikelen spinnen en je content optimaliseren voor SEO om je te helpen hoger te scoren in zoekmachines en meer verkeer naar je website te genereren. Dus of je nu marketing e-mails, blog content of landingspagina's nodig hebt, het wordt allemaal gegenereerd op basis van SEO richtlijnen.

Article Forge beste functies

Genereert content op basis van trefwoorden

Geoptimaliseerd voor e-commerce bedrijven en verkoopteams

Elk artikel wordt door AI vanaf nul gegenereerd om duplicaat en plagiaat te voorkomen

SEO AutoPilot creëert Web 2.0 blogs met waardevolle backlinks

Parafraseer bestaande SEO content met de WordAi integratie

Vijf dagen gratis proefversie

Artikel Forge limieten

Vereist een prijsverhoging voor hogere limieten op het aantal woorden per maand

Uitvoerlengte is beperkt tot 1.500 woorden, waardoor sommige gebruikers niet de blogberichten en artikelen kunnen genereren die ze nodig hebben

Sommige gebruikers rapporteren problemen met grammatica, plagiaat en technische fouten

Artikel Forge prijzen

Standaard: $13/maand per gebruiker per 25.000 woorden

$13/maand per gebruiker per 25.000 woorden Business: Neem contact op voor prijzen

Artikel Forge beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (<10 beoordelingen)

10. Groeibar

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/GrowthBar.jpg Spinbot alternatieven: Groeibalk /$$$img/

via Groeibalk GrowthBar is een SEO-georiënteerd schrijfprogramma dat generatieve AI en NLP gebruikt om geoptimaliseerde blogberichten te schrijven over bijna elk onderwerp. Daarnaast biedt de software SEO-aanbevelingen voor het aantal woorden, interne koppelingen en latente semantische indexering van zoekwoorden om je content zichtbaar te houden in zoekmachines.

Je kunt deze handige AI gebruiken om verkoopmails, nieuwsbrieven, persberichten, productbeschrijvingen, blogberichten en sociale updates te genereren. En als je met een team werkt, kun je een handvol leden uitnodigen om met je samen te werken op GrowthBar!

GrowthBar beste functies

Met de samenwerkingstools kunt u uw team uitnodigen om eenvoudig SEO-gegenereerde content te maken

GrowthBar AI Draft Builder gaat van schets naar blogbericht in minder dan twee minuten

Gebruik 7 miljard trefwoordsuggesties als inspiratie voor betere, creatievere content

Gebruik meerdereAI-functies om productbeschrijvingen te genereren, persberichten en marketing e-mails te genereren

AI-generator aanpassen om in de stem van uw merk te schrijven

Gratis proefversie van vijf dagen

Groeibalk limieten

Premiumprijzen kunnen te hoog zijn voor kleine bedrijven en grote teams

Sommige gebruikers rapporteren problemen met grammatica en zinsbouw

Strikte limieten voor gebruikers kunnen te beperkend zijn voor middelgrote tot grote teams

Groeibar prijzen

Standaard: $79/maand (limiet van twee gebruikers)

$79/maand (limiet van twee gebruikers) Pro: $139/maand (limiet van vijf gebruikers)

$139/maand (limiet van vijf gebruikers) Agentschap: $249/maand (limiet van 10 gebruikers)

$249/maand (limiet van 10 gebruikers) Teams: Neem contact op voor demo en prijzen

GrowthBar beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (<10 beoordelingen)

Klaar om uw schrijven te revolutioneren?

Waar wacht je nog op? Deze AI-gestuurde Spinbot-alternatieven kunnen je content naar een hoger niveau tillen. Of je nu op zoek bent naar AI-gegenereerde content vanaf nul of een snellere manier om bestaande artikelen te draaien, deze tools zullen je werk revolutioneren en meer tijd vrijmaken voor de dingen die er toe doen. (Happy hour, iemand?)

We raden je aan te beginnen met ClickUp, dat veel meer doet dan alleen content genereren. In een mum van tijd optimaliseer je je werkstroom, plan je je projecten en verpletter je je deadlines! 🙂

Geloof ons, je hebt pas geleefd als je je werk in alle apps hebt gecentraliseerd in één intuïtieve, gezamenlijke werkruimte. Download vandaag nog de ClickUp app .