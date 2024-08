13 Beste AI-schrijftools voor inhoud in 2024

Sinds OpenAI's ChatGPT werd geïntroduceerd aan de wereld, zijn marketeers, kleine bedrijven en schrijvers van content op zoek geweest naar een AI-tool voor het schrijven van content om hun werklast te verlichten.

Maar hoewel ChatGPT al voor talloze doeleinden is gebruikt⏤van financiële abonnementen tot voedingsadviezen tot AI berichten op sociale media het is niet het enige hulpmiddel in de stad.

Er zijn genoeg AI generator van content platforms met geavanceerde functies die helpen bij het schrijven van blogs, het schrijven van productbeschrijvingen, het uitvoeren van zoekwoordenonderzoek en zelfs het evalueren van bestaande content. Het kan allemaal overweldigend aanvoelen als je niet zeker weet waar je moet beginnen.

Gelukkig hebben wij ons huiswerk gedaan zodat jij dat niet hoeft te doen. Hier delen we de 13 beste AI-schrijftools functies, voor- en nadelen, beoordelingen en prijzen vergelijken.

Wat moet je zoeken in een AI-schrijftool?

Schrijftools voor kunstmatige intelligentie (AI) zijn gebaseerd op grote taalmodellen (LLM's). LLM's worden getraind met behulp van zelfondersteunde technieken voor machinaal leren en natuurlijke taalverwerking op grote hoeveelheden gegevens. OpenAI's ChatGPT-4 was bijvoorbeeld getraind op 300 miljard woorden .

Eenmaal getraind worden de modellen van kunstmatige intelligentie losgelaten. Iedereen kan ze gebruiken door "prompts" in te voeren (hetzelfde als je doet met zoekmachines om trefwoorden te vinden) en de AI-tools genereren antwoorden en creëren content. Vandaar de term generatieve AI.

De AI-schrijfsoftware die je kiest, moet de volgende functies hebben:

Tools gebouwd op LLM's: Grootte is belangrijk als het gaat om taalmodellen. Kies voor ChatGPT of machine learning foundation modellen van een vergelijkbare grootte voor het schrijven van content. Anders zullen zelfs gedetailleerde prompts spam en content van slechte kwaliteit produceren

Grootte is belangrijk als het gaat om taalmodellen. Kies voor ChatGPT of machine learning foundation modellen van een vergelijkbare grootte voor het schrijven van content. Anders zullen zelfs gedetailleerde prompts spam en content van slechte kwaliteit produceren Veel controle over tekstuitvoer: Je moet de stijl, toon, taal en content kunnen beïnvloeden die AI-schrijfsoftware creëert

Je moet de stijl, toon, taal en content kunnen beïnvloeden die AI-schrijfsoftware creëert Een gebruiksvriendelijke, webgebaseerde app: AI-tools voor het schrijven van content moeten je werk makkelijker maken, niet moeilijker. Zoek er een die net zo gebruiksvriendelijk is als alle anderesoftware voor marketingbureaus die je al gebruikt. Het zou moeten werken als eenAI-schrijfassistent en geen vervangende schrijver

AI-tools voor het schrijven van content moeten je werk makkelijker maken, niet moeilijker. Zoek er een die net zo gebruiksvriendelijk is als alle anderesoftware voor marketingbureaus die je al gebruikt. Het zou moeten werken als eenAI-schrijfassistent en geen vervangende schrijver Betaalbaar voor je content output: De markt voor generatieve AI-technologie en software ontwikkelt zich snel, dus de prijzen zullen waarschijnlijk veranderen als er nieuwe functies worden ontwikkeld. Maar je wilt niet te veel uitgeven als je een AI-schrijftool gebruikt om ideeën of informatie te genererendocumenten samen te vatten Laten we nu eens kijken hoe de beste AI-schrijftools zich tot elkaar verhouden.

Of je nu eigenaar bent van een bedrijf, content writer bent of deel uitmaakt van een marketingteam, AI-schrijftools kunnen je schrijfproces een boost geven en repetitieve, tijdrovende taken verminderen, zoals het samenvatten van je laatste campagne, het opstellen van verkoopmails of het genereren van ideeën voor blogposts.

Hier is een lijst met de 13 beste AI-schrijftools met alle details die je moet weten.

1. ClickUp Beste voor AI-geïntegreerd projectmanagement

ClickUp's assistent met AI maakt alles, van het schrijven van e-mails tot sociale content en blogideeën, sneller

ClickUp, het alles-in-één platform voor productiviteit, omvat nu ClickUp Brein is een AI-contentgenerator, projectmanager en kennisbeheerder die uw beste virtuele assistent is om werk sneller Klaar te krijgen. ClickUp Brain's AI Writer for Work is handig om writer's blok te overwinnen, te brainstormen en uw proces voor het aanmaken van content te stroomlijnen.

Het is ontworpen om de productiviteit te verhogen met door onderzoek ondersteunde aanwijzingen voor elke rol en elk gebruik. Dit omvat tientallen prompts voor marketingteams, contentmanagers en schrijvers om je te helpen bij het maken van alles van briefings en casestudy's tot hoogwaardige marketingteksten, productbeschrijvingen en content voor blogs.

Het beste van ClickUp is dat je de ClickUp AI tools kunt gebruiken om overtuigende teksten te schrijven en al je teksten kunt bewaren Documenten op één plaats. Of u kunt de ClickUp Kladblok om ideeën op te schrijven en ze op te slaan op het platform.

Of u nu een marketingkalender of social media abonnement clickUp is de enige productiviteitssoftware die is uitgerust voor teams van elke grootte in elke branche. Verhoog uw schrijfvaardigheid en breng uw gedachten snel tot leven met ClickUp Brain.

ClickUp beste functies

Een AI-schrijftool op maat vanhet genereren van biografieënkort schrijven,ideeën omzetten in content schetsencase studies, tekst voor landingspagina's, productbeschrijvingen en meer

Een uitgebreideSjabloonbibliotheek voor het bouwen vanwerkstromen,projecten documenterenenproceskaarten in recordtijd

Geavanceerde functies zoals collaboratieve Whiteboards en mindmaps om ideeën om te zetten in uitvoerbare abonnementen met je team

1.000+ integraties om uw werkstromen te versnellen, aan te passen en te vereenvoudigen door andere tools naar ClickUp te brengen, zoals Slack, Google Drive en nog veel meer

ClickUp Automatiseringen verminder werk zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is

ClickUp beperkingen

Het wordt geleverd met veel functies, dus er kan een leercurve zijn (gelukkig is er een gedetailleerdeHelpcentrum,webinarssjablonen, gidsen enondersteunen om je te helpen het meeste uit het platform te halen)

Slack integraties zijn nog niet perfect

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (6000+ beoordelingen)

4.7/5 (6000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3000+ beoordelingen)

2. Rytr

Beste voor contentgeneratie

via Rytr Rytr is een AI-schrijftool gebouwd op OpenAI's GPT-3 API, speciaal gemaakt voor contentgenerators en schrijvers, SEO en tekstschrijvers.

Dus waarom zou je Rytr (of een ander AI-schrijfplatform) gebruiken in plaats van Chat GPT? Een van de voordelen van het gebruik van de AI-gestuurde schrijfassistent is dat de prompts en sjablonen zijn ingebouwd voor meer dan 40 gebruikssituaties, van het schrijven van Facebook-advertenties of berichten op sociale media tot blogpost maken korte berichten.

Rytr beste functies

Schrijf content in 30+ talen en gebruik meer dan 20 tonen en stijlen

Controleer op plagiaat wanneer je artikelen schrijft en de tekst bewerkt

Maak AI-gebaseerde afbeeldingen van prompts

Aangepaste use cases maken voor het genereren van content met een premium abonnement

Rytr beperkingen

Reviews en ons onderzoek tonen aan dat het niet zo krachtig is als andere AI-schrijfassistenten

AI-schrijfapp heeft beperkingen qua aantal woorden, zelfs op het Unlimited-abonnement

Rytr prijzen

Gratis abonnement

Saver abonnement: $9 per maand of $90 per jaar

$9 per maand of $90 per jaar Onbeperkt abonnement: $29 per maand of $290 per jaar

Rytr klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

4.7/5 (750+ beoordelingen) Trustpilot: 4.8/5 (2.100+ beoordelingen)

3. Vereenvoudigd

Beste voor stroomlijnen schrijfproces

via Narrato Narrato is een relatieve nieuwkomer op het gebied van AI-tools, maar niet op het gebied van contentmarketing. Contentmanagers en SEO-professionals kunnen dit gebruiken AI-tool voor het schrijven van content en copywriting om briefings te creëren, deze toe te wijzen aan schrijvers via de Narrato Marketplace en de workstroom voor content te beheren met behulp van het platform.

Narrato beste functies

Tools voor projectmanagement voor contentmarketing

Doorlooptijden in 24-48 uur met lage prijzen en onbeperkte revisies

Ingebouwde plagiaatcontrole tijdens het aanmaken van content

Narrato limieten

AI-tool raakt niet altijd de target met de output van content

maandelijkse limiet van 76.000 woorden op de plagiaatcontrole

Narrato prijzen

Pro: $65 per maand (maximaal 5 gebruikers)

$65 per maand (maximaal 5 gebruikers) Business: $125 per maand (tot 5 gebruikers)

$125 per maand (tot 5 gebruikers) Aangepast: Neem contact op met Narrato voor prijzen

Beoordelingen van Narrato klanten

G2: 4.2/5 (5 beoordelingen)

4.2/5 (5 beoordelingen) Trustpilot: 3.2/5 (8 beoordelingen)

6. WordAI

Beste voor natuurlijke taal generatie

via WordAI WordAI is een AI-tekstschrijftool ontworpen om je content output te verhogen door het herformuleren, herschrijven en herstructureren van zinnen en tekstdelen in alles van webteksten tot productbeschrijvingen en verkooppraatjes. Het kan tot 1000 SEO-herschrijvingen maken van één stuk content door middel van zijn tools voor het genereren van natuurlijke taal.

WordAI beste functies

Ontworpen om duplicatie en kunstmatige intelligentie detectie te voorkomen

Content generatie platform herschrijft hele artikelen in een paar seconden

Redactionele controles laten je beslissen hoe dicht je bij de originele content blijft

WordAI beperkingen

Weinig reviews, waarvan velen WordAI beschrijven als een herschrijf- of content-spinningtool

Beperkte controle- en bewerkingsfuncties voor schrijvers en editors

WordAI prijzen

Maandelijks: $57 per maand

$57 per maand Jaarlijks: $27 per maand (jaarlijks gefactureerd)

$27 per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op met WordAI voor prijzen

WordAI klantbeoordelingen

G2: 3.9/5 (17 beoordelingen)

3.9/5 (17 beoordelingen) Trustpilot: 2.6/5 (6 beoordelingen)

7. Kopiëren.ai

Beste voor AI-gebaseerde copywriting

via Kopiëren.ai Copy.ai is nog een relatieve nieuwkomer op het gebied van AI-content schrijven. Het is gebouwd op ChatGPT-4 API toegang, dus het zou een fatsoenlijke blog en copywriting drafts moeten produceren met de juiste prompts en input.

Deze AI content generator en AI schrijfassistent belooft eersteklas content in een paar seconden en biedt sjablonen voor het schrijven van artikelen, sociale teksten, e-mails en meer. Maak eenvoudig een selectie uit een bibliotheek met tools voor korte en lange teksten om relevante tekst- en stijlsuggesties te geven op basis van je selectie.

Copy.ai beste functies

Bibliotheek met sjablonen om blogschetsen en briefings voor schrijvers te maken

Hogere niveaus van veiligheid maken het beter voor ondernemingen die zich zorgen maken over gegevenscompliance

Copy.ai beperkingen

Recente reviews klagen dat de service na een paar minuten daalt van ChatGPT-4 naar GPT-3, waardoor de kwaliteit van de antwoorden limiet is

Veel reviews zeggen dat vragen van de klantenservice onbeantwoord blijven en het opzeggen van abonnementen moeilijk is

Copy.ai prijzen

Free: Tot 2.000 woorden per maand

Tot 2.000 woorden per maand Pro: $49 per maand, met onbeperkt aantal woorden (beperkt tot 1 gebruiker)

$49 per maand, met onbeperkt aantal woorden (beperkt tot 1 gebruiker) Enterprise: Neem contact op met Copy.ai voor prijzen

Copy.ai klantbeoordelingen

8. QuillBot

Beste voor het vereenvoudigen van complexe content

via QuillBot QuillBot is een AI tekst generator en parafraseringstool voor korte en lange formulieren. Het genereert geen nieuwe tekst, maar je kunt het gebruiken om een document, artikel of wat dan ook samen te vatten of te parafraseren.

Deze eenvoudige, webgebaseerde app kan je helpen om plagiaat te voorkomen. Wijzigingen in de geparafraseerde tekst worden met kleur bijgehouden, zodat je de wijzigingen in het geschreven woord kunt bijhouden, wat nieuwe schrijvers in je team kan helpen.

QuillBot beste functies

Zeven modi die de toon of het doel van de wijziging instellen

AI-gestuurde thesaurus voor het vinden en vervangen van te veel gebruikte woorden

QuillBot limieten

Technische problemen kunnen gebruikers dwingen meer tijd te besteden aan het oplossen van problemen

Beperkt aantal pagina's en woorden per maand, zelfs in betaalde abonnementen

QuillBot prijzen

Gratis

Premium: $19.95 per maand (1 gebruiker)

$19.95 per maand (1 gebruiker) Teams: $7.50 per schrijver per maand (minimaal 5 gebruikers)

QuillBot klantbeoordelingen

Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Trustpilot: 2.3/5 (75 beoordelingen)

9. Schrijver

Beste voor tekstcorrectie en proeflezen

via Copymatic Copymatic is een AI-tool die het aanmaken van content in meer dan 20 talen ondersteunt en wordt geleverd met AI-afbeeldingsgeneratie. Het is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke tool met sjablonen, een functie voor chatten, een slimme editor en tekst-naar-spraak-functionaliteit.

Copymatic beste functies

Mogelijkheden om content aan te maken voor alles van social media content tot blogartikelen in lange vorm

Gebruik een suite van AI-tools voor het hele internet metde extensie voor Chrome* Bevat een AI-chatassistent-CopyChat voor het samenvatten van online content

Copymatic limieten

Geen revisieknop dus herschrijven kost extra, wat duur kan worden in vergelijking metandere AI tools voor het aanmaken van content* Het kan moeilijk zijn om de gewenste toon of stijl te behouden met de AI-gegenereerde content

Copymatic prijzen

Pro: $29 per gebruiker per maand

$29 per gebruiker per maand Team: 49 dollar per maand (maximaal 5 gebruikers)

49 dollar per maand (maximaal 5 gebruikers) Enterprise: $99 per maand (maximaal 25 gebruikers)

Copymatic klantbeoordelingen

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ beoordelingen)

4.8/5 (1250+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (29 beoordelingen)

11. Jasper

Beste voor het schrijven van long form content

via Jasper Jasper AI is een geavanceerde AI-schrijftool die het aanmaken van content vereenvoudigt. Het maakt gebruik van OpenAI's GPT-3-technologie om content van hoge kwaliteit te maken die eruitziet alsof het door een mens is geschreven.

Jasper beste functies

Schrijft content in lange formaten: Het kan blogberichten, berichten op sociale media, advertentieteksten en meer genereren.

Contentverbeteraar: Stelt gebruikers in staat om bestaande content te verbeteren door deze gewoon in het systeem in te voeren

Geschikt voor verschillende zakelijke behoeften: Kan creatieve verhaallijnen, e-mailonderwerpen en -teksten en SEO-vriendelijke blogberichten genereren

Biedt kant-en-klare sjablonen: Bevat sjablonen voor verschillende schrijfbehoeften, van productbeschrijvingen tot persoonlijke biografieën

Jasper limieten

Kwaliteit van content kan variëren: Het genereren van zeer niche-specifieke en zeer technische content kan een uitdaging zijn voor deze AI

Kan irrelevante antwoorden geven: Soms kan de AI antwoorden geven die nergens op slaan of niet relevant zijn voor de prompt

Bewerking vereist: Zoals de meeste AI-tools vereist de door Jasper AI gegenereerde content enige menselijke bewerking voor perfectie

Jasper prijzen

Maker : Voor hobbyisten, voor $49 per maand

: Voor hobbyisten, voor $49 per maand Pro : Voor individuen en kleine teams, $69 per maand

: Voor individuen en kleine teams, $69 per maand Business: Aangepast abonnement voor groeiende teams en bedrijven

Jasper klantbeoordelingen

G2 :4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

:4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

12. Speedwrite

Beste voor plagiaatcontrole

via Speedwrite Speedwrite is een AI-schrijfassistent die het herschrijfproces vereenvoudigt. Het is ontworpen om content te herschrijven met behoud van de oorspronkelijke betekenis van de tekst.

Speedwrite beste functies

Plagiaatvrije content: Het helpt bij het maken van originele content door bestaande tekst te herschrijven en parafraseren

Uitgebreide samenvattingen: Vat lange artikelen samen in een korte samenvatting zonder sleutelpunten te verliezen

Bulk content aanmaken: Biedt gebruikers de mogelijkheid om meerdere artikelen in één keer te herschrijven, wat tijd bespaart op handmatig herschrijven

Speedwrite limieten

Beperkte diversificatie: Vaak wordt dezelfde set synoniemen hergebruikt, wat resulteert in een beperkt bereik van de woordenschat

Overmatig gebruik van de passieve stem: Kan vaak actieve zinnen omzetten in passieve constructies tijdens het herschrijven

Proeflezen vereist: Hoewel het content herschrijft, vereist de output vaak menselijke proeflezing en bewerking

prijzen #### Speedwrite

Gratis

Maandelijks: $7.99

$7.99 Halfjaarlijks: $39.95

$39.95 Jaarlijks: $59.95

Speedwrite beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Beoordeling niet beschikbaar

13. SpinBot

Beste gratis AI-schrijfhulpmiddel

via SpinBot Spinbot is een gratis, geautomatiseerde artikel spinner die menselijk leesbare tekst herschrijft in een extra tekst, met de bedoeling om te profiteren van de content en tegelijkertijd plagiaat te voorkomen.

SpinBot beste functies

Geen aanmelding of registratie: Gebruikers kunnen het direct gebruiken zonder registratieproces

Kan grote hoeveelheden content direct spinnen

SEO-vriendelijk: Het helpt bij het creëren van SEO-vriendelijke content met zijn rijke bibliotheek aan synoniemen en zinnen

SpinBot limieten

Content is niet duidelijk of brengt de oorspronkelijke betekenis niet nauwkeurig over

Er worden te veel synoniemen gebruikt, waardoor de geproduceerde tekst repetitief aanvoelt

Beperkt aantal woorden: Voor gratis gebruikers is er een limiet van woorden voor elke sessie spinnen

SpinBot prijzen

**Gratis

SpinBot beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Vind de beste AI-schrijfhulp voor uw behoeften

AI content generatoren en schrijftools zijn nog in ontwikkeling. Maar zelfs in deze fase van hun ontwikkeling kunnen ze het werk voor marketeers en schrijvers tijdens het proces van content aanmaken stroomlijnen.

Voor wie verder wil gaan dan ChatGPT, zijn er veel keuzes. De meeste functies zijn vergelijkbaar: sjablonen, webgebaseerde interfaces en het genereren van hoofdlijnen. Sommige worden geleverd met extra tools, zoals het genereren van afbeeldingen.

Bekijk bij het kiezen van een AI-schrijftool de functies, beoordelingen en limieten. Selecteer er een die je helpt om de hoeveelheid content te maken die je nodig hebt, terwijl je de kwaliteit behoudt die je bedrijf nastreeft.

Voor een AI-schrijftool die integreert met een krachtig alles-in-één softwarepakket voor projectmanagement, kun je ClickUp Brain overwegen. Het kost u niets en u kunt gratis aanmelden vandaag nog!