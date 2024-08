10 Beste schetsgeneratoren voor contentmakers in 2024

Brainstorm je over de volgende reeks blogberichten voor de website van je bedrijf? Of misschien ben je een essay aan het structureren?

Wat je ook van plan bent om te schrijven, de kans is groot dat je eerst een schets nodig hebt.

Schetsen bieden structuur aan elk stuk content en zetten stream-of-consciousness threads om in effectieve en boeiende berichten. ✍️

Het nadeel van schetsen is dat het veel tijd kost. En als je een blok aan je been hebt, is het maken van een outline net zo moeilijk als het schrijven van de content zelf.

Maar we zullen je een geheimpje verklappen: je hoeft je outlines niet zelf te schrijven.

In plaats daarvan kan een schetsengenerator het zware werk voor je doen. Voer gewoon een paar aanwijzingen en parameters in en de generator doet de rest.

We laten je zien hoe je een goede schetsengenerator herkent en delen 10 schetsengenerators om je schrijfvaardigheid te verbeteren. 🤩

Waar moet je op letten bij outline generators?

Er zijn veel gratis outline generators op het internet voor AI, maar ze zijn niet allemaal van hoge kwaliteit. Als je de opties onderzoekt, zoek dan naar een contour generator die aan de volgende voorwaarden voldoet:

Multiple content formats: Er zijn strikt essay en artikel outline generator tools, maar als je investeert in eenAI generator van contentkrijg dan waar voor je geld. Kies voor een tool die alles kan, van essayonderwerpen, artikeloverzichten en blogonderwerpen tot productbeschrijvingen, FAQ's, berichten op sociale media en persberichten

Er zijn strikt essay en artikel outline generator tools, maar als je investeert in eenAI generator van contentkrijg dan waar voor je geld. Kies voor een tool die alles kan, van essayonderwerpen, artikeloverzichten en blogonderwerpen tot productbeschrijvingen, FAQ's, berichten op sociale media en persberichten Zoekmachineoptimalisatie: Als je een maker van content bent, weet je hoe belangrijk het is om een SEO-tool in je hoek te hebben die contentmarketing vereenvoudigt. Ga voor een content of blog post outline generator die SEO-vriendelijke outlines maakt

Als je een maker van content bent, weet je hoe belangrijk het is om een SEO-tool in je hoek te hebben die contentmarketing vereenvoudigt. Ga voor een content of blog post outline generator die SEO-vriendelijke outlines maakt Plagiaatcontroles: We houden van AI-schrijftools, maar sommige zijn niet zo goed in het genereren van originele kopij. Dat kan je in de problemen brengen, dus of het nu om een onderzoeksverslag of blog gaat, zorg ervoor dat het plagiaatvrij is

We houden van AI-schrijftools, maar sommige zijn niet zo goed in het genereren van originele kopij. Dat kan je in de problemen brengen, dus of het nu om een onderzoeksverslag of blog gaat, zorg ervoor dat het plagiaatvrij is Sjablonen : Heb je haast? Een AI essay writer tool moet verschillende soorten essays en content hebben. Selecteer een sjabloon, geef een paar details op en de schetsgenerator doet de rest

De 10 beste outline generators om te gebruiken in 2024

Kunstmatige intelligentie algoritmen stroomlijnen het schrijfproces door snel veel informatie te verzamelen. Het resultaat is een solide stappenplan voor content in enkele seconden.

Tools zoals ChatGPT zijn populair, maar ze missen de finesse die je nodig hebt bij een echte AI-schrijver. Probeer deze 10 beste outline generators om effectievere outlines te maken.

Maak snel producttestabonnementen en bespaar eindeloze uren handmatig werk met de AI-gegenereerde aanwijzingen van ClickUp AI

ClickUp is het Zwitserse zakmes onder de schetsengenerators. Wilt u sjablonen? Die hebben we.

Taakbeheer? Check. Tools voor samenwerking? Check. ✅

We hebben zelfs een AI-schrijftool die hoogwaardige samenvattingen genereert in minder tijd. ClickUp AI is een content generator en slimme werkassistent. Het helpt je in elke fase van het proces om content aan te maken, van schetsen tot het maken van blogs.

Via Kopiëren.aiCopy.ai is een SOC II-conforme AI-schrijver en outline generator tool. Aangezien de meeste AI-schrijvers nogal terughoudend zijn over hoe ze uw gegevens daadwerkelijk gebruiken, is de veiligheid- en nalevingsgerichte aanpak van Copy.ai verfrissend.

Copy.ai heeft ook een 100% gratis versie van zijn AI-schrijver en u heeft geen kredietkaart nodig om aan de slag te gaan en een goed gestructureerde outline te maken om ideeën te brainstormen of om uw target effectiever te bereiken. Copy.ai maakt het makkelijk om niet vanaf een lege pagina te beginnen.

Zo werkt het:

Vertel Copy.ai wat u wilt maken met een prompt als "Maak voor mij een artikeloverzicht voor een blog"

Geef extra context over de punten die u wilt behandelen

Selecteer een toon voor de content, zoals vriendelijk of serieus

Copy.ai genereert vervolgens meerdere opties waaruit u kunt kiezen

Van het schetsen van digitale advertentieteksten tot het schetsen van een e-mailmarketingcampagne, Copy.ai heeft talloze gebruiksmogelijkheden.

Copy.ai beste functies

Bevat meer dan 90 tools en sjablonen omde productie van content te versnellen* Het platform voldoet aan SOC II

Copy.ai chatten is eenChatGPT alternatief getraind op real-time gegevens

Het vat YouTube video's samen in opsommingstekens voor een gedetailleerd overzicht

Copy.ai limieten

Sommige gebruikers vonden de tools Motto Generator en Audience Refiner een beetje gimmicky

De herschrijvingstool gooit zinnen door elkaar op een manier die niet logisch is

Copy.ai prijzen

Gratis

Pro: $36/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$36/maand voor vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (170+ beoordelingen)

4.8/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

3. Jasper

Via JasperJasper is een schetsgenerator die erop gericht is om je tone of voice echt goed te krijgen. Een van de grootste klachten die mensen hebben over AI-schrijvers is dat ze de toon niet goed krijgen.

Het vergt enige training en verfijning, maar Jasper leert na verloop van tijd je stijl om ongelooflijk nauwkeurige content voor je te schrijven.

Als je begint, kun je kiezen uit verschillende toonopties: brutaal, formeel, brutaal en ... pireren. Wij houden van een merk met gevoel voor humor. 🏴‍☠️

Jasper schetst veel meer dan alleen blogs. Als je wilt, kun je deze bad boy gebruiken om een hele marketingcampagne uit te stippelen.

Jasper beste functies

Genereer kunst en afbeeldingen met tekstaanwijzingen

Ga writer's blok te lijf met de sjabloonbibliotheek van voorgestructureerde content outlines

Nodig medewerkers uit om de door Jasper gegenereerde content in realtime te bewerken

Jasper beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat Jasper moeite heeft met het maken van gespecialiseerde of complexe content

De "piratentoon" is leuk, maar ga je hem echt gebruiken?

Jasper prijzen

Makers: $39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $99/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$99/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.220+ beoordelingen)

4.7/5 (1.220+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

4. Schrijfcreme

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Writecream.jpg Schrijfcream /%img/

Via Schrijfstroom Writecream is een gestroomlijnde outline generator die solide outlines uitspuugt met slechts één prompt (in Command Mode). Deze tool schrijft artikelen, genereert Facebook en Google Ads en vat teksten samen met één druk op de knop.

We houden ook van Whitecream's ChatGenie product, dat ChatGPT combineert met live Google zoekresultaten. Begin een chatsessie met de AI-tool en vraag de tool om samenvattingen te genereren voor blogs, advertenties, essays en meer.

Writecream beste functies

Writecream heeft apps voor zowel Android als iOS

Met het platform kun je ook AI-art en video voiceovers maken

Writecream's ChatGenie ondersteunt 75 talen

Writecream limieten

Writecream mist de geavanceerde mogelijkheden die andere samenhangende outline generator tools bieden

Sommige gebruikers zeggen dat het geen goede waarde voor je geld is voor je schrijfproces

Writecream prijzen

Free Forever

Unlimited (Beperkte Aanbieding): $29/maand voor onbeperkte kredieten

$29/maand voor onbeperkte kredieten Standaard: $49/maand voor 200 kredieten

$49/maand voor 200 kredieten Uitgebreid: $69/maand voor 750 kredieten

Writecream beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (350+ beoordelingen)

4.8/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (290+ beoordelingen)

5. Hypotenusa AI

Via Hypotenusa AI Waarom een samenvatting maken als je Hypotenuse AI kunt vragen een essay voor je te schrijven? Je hoeft alleen maar een paar trefwoorden in te voeren om in een paar seconden content van hoge kwaliteit te schrijven.

Als je in de e-commerce ruimte werkt, is Hypotenuse AI vooral goed in het genereren van productbeschrijvingen. Geef het een paar details over je productcategorie, zoekwoorden, doelgroep en bedrijf; de tool doet de rest.

Hypotenuse AI kan ook een heleboel contouren genereren wanneer je die nodig hebt. Gebruik de tool voor het genereren van batches om onmiddellijk een heleboel content te genereren. Upload vervolgens een spreadsheet met de details.

Hypotenuse AI beste functies

Hypotenuse AI genereert afbeeldingen of artwork

De functie Content Detective zorgt ervoor dat je alleen feitelijke content verzamelt

De samenvattingsfunctie helpt je om in een mum van tijd betere samenvattingen en thesisverklaringen te schrijven, die je kunt gebruiken om een betere opzet voor een blogpost te genereren

Hypotenuse AI limieten

Hypotenuse AI biedt geen sjablonen aan

Het kan maar één gebruiker tegelijk aan, dus je kunt geen kopij bewerken met collega's

Geen gratis outline generator

Hypotenuse AI prijzen

Starter: $24/maand voor 100 kredieten, jaarlijks gefactureerd

$24/maand voor 100 kredieten, jaarlijks gefactureerd Groei: $49/maand voor 350 kredieten, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor 350 kredieten, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4 beoordelingen)

4.4/5 (4 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

6. SurferSEO

Via SurferSEO Surfer SEO verkoopt zichzelf als veel meer dan een AI hulpmiddel voor het aanmaken van content het is een SEO-tool om het verkeer naar je website te stimuleren. Surfer SEO is in de eerste plaats een SEO content editor die merken helpt SEO-geoptimaliseerde blogs te schrijven.

Het Surfer AI-product is net van de pers (ze kondigden het aan in mei 2024), maar het slaat nu al aan bij makers van content als een uitgebreide schetsgenerator. 🌊

Als je de $29 per artikel kunt verkroppen, zal Surfer AI zo ongeveer alles voor je doen. Vergeet schetsen: deze content generator schrijft de content en optimaliseert het voor SEO. Het kan zelfs links en afbeeldingen voor je invoegen.

SurferSEO beste functies

Bevat veel tools voor SEO-optimalisatie

De tool kan koppelingen en afbeeldingen in je tekst invoegen om tijd te besparen

Anti-AI Detectie functie zorgt ervoor dat je content menselijk klinkt

SurferSEO limieten

De Surfer AI tool kost $29/artikel, wat behoorlijk prijzig is

Sommige gebruikers rapporteren dat ze bugs en vertragingen ervaren

SurferSEO prijzen

Essentieel: $69/maand voor twee zetels, jaarlijks gefactureerd

$69/maand voor twee zetels, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $149/maand voor vijf zetels, jaarlijks gefactureerd

$149/maand voor vijf zetels, jaarlijks gefactureerd Max: $249/maand voor tien zetels, jaarlijks gefactureerd

$249/maand voor tien zetels, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SurferSEO beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (460+ beoordelingen)

4.8/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (370+ beoordelingen)

7. Rytr

Via Rytr Rytr is een AI-schrijfprogramma dat gespecialiseerd is in copywriting. Om het te gebruiken, maak je een selectie uit 40 use cases, voeg je wat context toe en Rytr doet de rest. Als je een marketeer of verkoper bent, is dit de content tool voor jou.

Gebruik de Blog Idea & Outline use case om toegang te krijgen tot een kant-en-klaar raamwerk voor je content in slechts een paar klikken. Selecteer uw taal, tone of voice, use case en trefwoorden om onmiddellijk een overzicht te genereren.

Ryter biedt ook een extensie voor de browser. Stop met bladeren door verschillende platforms: gebruik Rytr in je e-mail inbox, Facebook Messenger, Google Documenten, WordPress en social media accounts.

Rytr beste functies

Rytr gebruikt formules voor copywriting zoals AIDA om foutloze tekst te genereren

Maak je tekst presentatieklaar met Rytr formatteren

Voeg medewerkers toe aan je account om teksten op één plek te beheren

Rytr beperkingen

Rytr is niet in staat om long-form content te genereren (bijv. blogposts)

De SEO-tools zijn niet zo sterk als andere AI-schrijvers

Sommige gebruikers houden niet van de eenvoud van de Ryter-interface

Rytr prijzen

Gratis

Saver: $9/maand, jaarlijks gefactureerd

$9/maand, jaarlijks gefactureerd Unlimited: $29/maand, jaarlijks gefactureerd

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (760+ beoordelingen)

4.7/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (16 beoordelingen)

8. Clearscope

Via Clearscope Clearscope is de duurste tool op deze lijst, maar je krijgt veel voor je geld. Net als Surfer is Clearscope vooral een tool voor het optimaliseren van content voor SEO.

Om Clearscope te gebruiken, voer je een zoekwoord in en wacht je tot het platform een rapport genereert. Ga naar het tabblad Outline om verschillende opties voor het schetsen van content in één keer te bekijken.

Je moet de blog nog steeds zelf structureren, maar Clearscope doet veel van het werk voor je. Het tabblad Onderzoek geeft ook een lijst met veelvoorkomende thema's en vragen die betrekking hebben op uw target trefwoord, zodat u meer pit aan de tekst kunt geven als het tijd is om te schrijven. ✨

Clearscope beste functies

Optimaliseer uw content voor SEO met de juiste kopteksten, trefwoorden en woordaantallen

Snel content briefings en blog post outline documenten genereren

Begrijp de content van blogposts van concurrenten in één weergave

Clearscope limieten

De $170/maand prijs tag van Clearscope is duur, vooral voor amateur makers of studenten

Het kan een paar minuten duren voordat Clearscope een rapport genereert

Clearscope prijzen

Essentials: $170/maand voor één zetel

$170/maand voor één zetel Business: Vijf zetels, neem contact op voor prijzen

Vijf zetels, neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Clearscope beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (80+ beoordelingen)

4.9/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (60 beoordelingen)

9. StoryLab.ai

Via StoryLab.ai StoryLab.ai is het donker paard op onze lijst van top outline generator tools, maar laat je niet misleiden door zijn bescheiden ontwerp. Deze AI-schrijver kan met gemak contouren, blogberichten, e-mails en betaalde advertenties schrijven.🍃

Voor een blogoverzicht ga je naar de Blogpost generator en selecteer je Outline als optie. In 30 seconden genereert de AI een effectieve outline voor je geselecteerde onderwerp.

Bovendien kun je StoryLab.ai nu gratis gebruiken. Je krijgt drie gratis AI Runs per maand, dus het is geweldig als je af en toe een essay schets generator nodig hebt.

StoryLab.ai beste functies

Genereer betaalde advertentieteksten, e-mails en blogs in slechts een paar klikken

Zet blogs om in aantrekkelijke sociale berichten met de functie Blog to Social Posts (betaald)

Gebruik de betaalde Campaign Builder om ideeën voor content te genereren, tekst in te korten of uit te breiden of de toon van je tekst te veranderen

StoryLab.ai limieten

Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor premium leden

StoryLab.ai mist de geavanceerdheid en complexiteit van andereAI-tools en opties voor het genereren van hoofdlijnen

StoryLab.ai prijzen

Gratis

Pro: $15/maand voor 100 AI Runs

$15/maand voor 100 AI Runs Onbeperkt: $19/maand voor onbeperkte AI Runs

Beoordelingen en beoordelingen van StoryLab.ai

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Schrijftonic

Via SchrijftonicSchrijftonic is een van de meest productieve AI-schrijf- en overzichtgeneratoren ter wereld. Het heeft ongelooflijk veel functies, van AI blog outlining tot website copy tot onroerend goed listings. Het volgt zelfs copywritingraamwerken zoals AIDA en PAS.

Als je afbeeldingen nodig hebt voor je tekst, kan Writesonic dat ook. Vraag de AI gewoon een beetje tekst en hij genereert afbeeldingen in een paar seconden.

Writesonic beste functies

Schrijf blogs van 1500 woorden in een lang formulier met Writesonic

Gebruik de functie Groeiideeën om innovatieve ideeën voor uw business te bedenken

Probeer de functie Listicle Ideas om ideeën te brainstormen voor toekomstige blogs en essays

Writesonic limieten

Sommige gebruikers rapporteren grammaticale fouten in de door AI gegenereerde tekst

Writesonic prijzen

Gratis proefversie

Unlimited: $16/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$16/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $12,67/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12,67/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

4.8/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

Maak de perfecte samenvatting met ClickUp

Er zijn genoeg online tools die essayoverzichten voor schrijfprojecten genereren. Maar zelfs dan moet je schakelen tussen de generator van de outline en je eigenlijke werk.

Wat is daar leuk aan?

Bespaar tijd en stroomlijn je werkstroom met ClickUp. Wij combineren AI schrijftools met alle andere hulpmiddelen die je nodig hebt om optimaal te presteren. 🏆

Maar geloof ons niet op ons woord - zie zelf het verschil. Meld u nu aan voor ClickUp . Het is gratis!