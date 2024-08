10 Beste Copy AI Alternatieven en Concurrenten 2024

Copy AI is een technisch hulpmiddel waarmee content teams tijd laat besparen en produceren ze content met een hogere conversie. Zoals bij de meeste andere AI-schrijftools op de markt zijn, zijn ze vrij nieuw in het spel, maar ze hebben al naam gemaakt.

Gebruikers vinden het geweldig dat Copy AI het makkelijk maakt om te brainstormen over de tagline van een bedrijf, om koude e-mails te vereenvoudigen en om programmatische SEO-blogposts op te stellen. Een van de beste functies zijn de tools voor het genereren van ideeën, waarmee je een blok aan het been van een schrijver kunt overwinnen en in een handomdraai nieuwe ideeën voor content kunt schetsen.

Copy AI is nuttig, maar valt tegen als je graag tonnen informatie in je AI-prompts invoert. De beperkte invoermogelijkheden maken het minder nuttig voor thought leadership posts en diepgaande research content.

Maar ze zijn niet de enige in de stad. 👀

In deze gids worden de beste alternatieven voor Copy AI besproken, inclusief details over de belangrijkste functies, limieten, prijzen en recensies van elke concurrent, zodat je de beste tool voor jouw team kunt kiezen.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Copy AI?

Kiezen AI tools voor het aanmaken van content is een van de snelste manieren om productiviteit te verhogen, maar het is niet altijd eenvoudig om erachter te komen welke optie het beste bij de stijl van je team past. De juiste functies vinden en tegelijkertijd je budget in balans houden maakt het proces lastig. Vereenvoudig het proces door jezelf af te vragen:

Is de gratis versie van de tool voor het genereren van content aan mijn behoeften? Moet ik upgraden naar een hoger niveau en wat is de invloed daarvan op mijn budget?

Gaat het hele bedrijf AI-schrijftools gebruiken? Slechts een paar afdelingen? Slechts een paar leden van een team?

Welke types content wil je met de tool genereren? Heb je integraties nodig met andere apps en producten die van vitaal belang zijn voor je bedrijf?

Biedt de potentiële tool functies die het belangrijkst zijn voor je doelen op het gebied van content?

De beste Copy.ai alternatieven zijn afhankelijk van uw prioriteiten, de manier waarop u de tools gebruikt in uw dagelijkse werkzaamheden en uw budget. Lees verder voor een overzicht van de beste Copy AI concurrenten om je beslissing makkelijker (en sneller!) te maken.🙌

De 10 beste Copy AI alternatieven om te gebruiken in 2024

Klaar? Ingesteld? Go! Hier zijn de beste Copy AI-alternatieven om de productiviteit te verhogen en je werkbijen nog succesvoller te maken. 🐝

gebruik ClickUp's AI schrijfassistent_ _om je inhoud te bewerken, samen te vatten en te verbeteren

Wij zijn natuurlijk dol op ClickUp, maar we zijn niet de enigen! Onze AI-tools laten de korf gonzen, met zakelijke nieuwsmagazines als Fast Company met lof voor de functies en productiviteit die onze tools bieden.

En het is geen verrassing waarom. ClickUp AI is een schrijfassistent die door een groot bereik aan afdelingen wordt gebruikt om content te creëren die business stimuleert. Sales teams zullen de tool graag gebruiken om e-mails op te stellen, terwijl product- en engineering teams het gebruiken om testabonnementen te maken en gebruikersstudies. Marketingteams besparen tijd door briefings te maken voor schrijvers en casestudy's op te stellen om marketingcampagnes te ondersteunen.

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Of het nu gaat om het genereren van ideeën, het schrijven van teksten voor landingspagina's of het creëren van long-form content voor uw target doelgroep, ClickUp AI's schrijfassistent maakt u efficiënter. In plaats van 30 minuten te besteden aan het bedenken van ideeën, kun je een paar zinnen invoeren en binnen een paar seconden heb je nieuwe inzichten. Zo maak je tijd vrij om je op andere taken te concentreren.📚

ClickUp beste functies

Betalende gebruikers hebben toegang tot meer dan 100 op onderzoek gebaseerde tools die zijn afgestemd op specifieke afdelingen binnen het bedrijf. Nadat u een keuze hebt gemaakt uit de verschillende afdelingstools, kunt u dropdowns kiezen voor tone of voice en inputs om het type content te creëren dat u nodig hebt

Gemakkelijk toegang tot deAI-tool door /AI in te typen en begin direct met het genereren van ideeën en het schrijven van content over een specifiek onderwerp

Genereer actie-items om eenvoudig taken toe te wijzen aan andere leden van het team en stroomlijn uw korte of lange content aanmaakproces

Gebruik de ClickUp AI werkbalk om uw schrijfwerk te verbeteren door simpelweg een willekeurige tekst in ClickUp te markeren. De tool werkt binnen enkele seconden en biedt suggesties om de tekst korter of langer te maken of de spelling en grammatica te verbeterenAI tekst genereren !

3. Copysmith

via Copysmith Copysmith is een e-commerce software voor copywriting tool die je helpt je verkoop te stimuleren met content van hoge kwaliteit. De AI-schrijver gebruikt GPT-3-technologie om geschreven materiaal te genereren bereik van content in lange vorm zoals SEO-geoptimaliseerde blogartikelen tot marketingteksten zoals e-mails en presentaties.

Met de functies van Copysmith kun je laten zien wie je bent als bedrijf op de manier die jij wilt. Met een paar klikken genereer je content met de tone of voice van je merk. Maak het vervolgens nog persoonlijker door dit AI-kopiealternatief te vragen content te maken die specifiek is afgestemd op je publiek op basis van locatie, engagementpercentage en interesses.

Copysmith beste functies

Copysmith biedt tientallen integraties met populaire tools, waaronder Shopify, Zapier, Magento, Amazon en meer

Dankzij hun API-integratie kun je je eigen oplossingen ontwikkelen voorproductiviteit te hacken en uw business te stimuleren

Hun focus op e-commerce copywriting maakt het gemakkelijk voor eigenaren van bedrijven om bulk productbeschrijvingen, FAQ's en product briefings te maken in slechts enkele minuten

Gebruik de merkstem enAI SEO-tools om je producten te optimaliseren voor verkoop op je eigen Shopify site of affiliate sites zoals Amazon

Intuïtieve interface is gestroomlijnd en eenvoudig te navigeren zodat er geen steile leercurve is om het product te gebruiken

Copysmith limieten

Het Starter abonnement limiet gebruikers tot 20.000 gegenereerde woorden per maand, en bulk generatie van product content is alleen beschikbaar op het Pro prijsniveau

Er is geen gratis abonnement, maar er is wel een optie voor een gratis proefversie

Sommige gebruikers ondervinden bugs waarbij de AI-tool hun zoekwoorden of prompts niet correct interpreteert

De tool is goed in het produceren van creatieve content, maar vereist nog steeds een strenge factchecking

Copysmith prijzen

Starter: $19/maand

$19/maand Pro: $49/maand

$49/maand Enterprise : Aangepaste prijzen

Copysmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

**7 Free Content Writing Templates for Faster Content Creation

4. Writesonic

via Schrijftonic Writesonic's AI-schrijfplatform versnelt uitvoering van projecten door de tijd te verminderen die je nodig hebt om ideeën te bedenken en content te schrijven. Met GPT-4 voor alle betaalde abonnementen heb je de nieuwste technologie binnen handbereik.✨

Hun functies zijn onderverdeeld om zich te richten op marketingteams, e-commercesites, ondernemers en schrijvers. Of u nu een landingspagina maakt om gebruikers te helpen uw bedrijf te begrijpen, de voordelen van een specifiek product belicht of een blogbericht opstelt om complexe concepten uit te leggen, de tool van Writesonic bespaart tijd en maakt uw team efficiënter.

Writesonic beste functies

Met meer dan 100 functies, waaronder een plagiaat checker, spraakopdrachten en tekst-naar-tekst mogelijkheden, zijn er tientallen manieren om uw content te verbeteren

GPT-4 technologie laat je schrijven over actuele gebeurtenissen, die niet up-to-date waren met vorige versies zoals GPT-3

Dankzij extensies voor Google Chrome en integraties met Twitter, LinkedIn en meer is het nog nooit zo makkelijk geweest om je content opnieuw te gebruiken voor verschillende kanalen

Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen bevat zo ongeveer elk type content dat je wilt maken, waardoor je meer tijd bespaart als het gaat om schetsen en lay-outs

Writesonic limieten

De gratis proefversie is beperkt tot één gebruiker

Je moet kredieten gebruiken voor elk type content dat je maakt, waardoor het moeilijk is om vooruit te plannen voor grote hoeveelheden content (bekijk deze Writesonic alternatieven!)

Writesonic prijzen

Gratis proefversie: Eén gebruiker mag tot 10.000 woorden gebruiken

Eén gebruiker mag tot 10.000 woorden gebruiken Lang formulier: Vanaf $12.67/maand voor één gebruiker tot 60.000 woorden

Vanaf $12.67/maand voor één gebruiker tot 60.000 woorden Aangepast: Speciale prijzen voor teams en bedrijven

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

4.7/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

5. Elk woord

via Elk woord Anyword is een AI-schrijftool ontworpen voor bloggers en marketeers. Deze tool maakt het eenvoudig om content voor performance marketing te creëren, zoals PPC-campagnes, maar ook traditionele content marketingstukken zoals blogs, landingspagina's en e-mails.

Deze tool is een meer beperkt Copy AI-alternatief en is ideaal voor kleine bedrijven en particulieren die zich richten op het gebruik van door kunstmatige intelligentie gegenereerde content om verkeer en conversies te stimuleren. De eenvoudige tool wordt niet belemmerd door honderden integraties en speciale functies. Het is een eenvoudige aanpak voor het genereren van marketinggerichte content.

Anyword beste functies

Met de scoringstool van Anyword kun je titels, productbeschrijvingen, alinea's en onderwerpregels evalueren om eenvoudig de regel te selecteren die waarschijnlijk de beste prestaties levert

Vier verschillende modi - waaronder AIDA, PAS, Lijst en Creatief - maken het gemakkelijk om content te bedenken en te structureren zoals jij dat wilt

De overzichtelijke interface is makkelijk te gebruiken, zelfs voor beginners die nog nooit met een AI-schrijver hebben gespeeld

Anyword beperkingen

De tool is creatief maar vereist veel fact-checking

Sommige gebruikers vonden de functie voor plagiaatcontrole niet altijd accuraat en er was toezicht nodig

Er zijn geen onbeperkte prijsabonnementen

Anyword prijzen

Starter: Vanaf $24/maand

Vanaf $24/maand Gegevensgestuurd: Vanaf $83/maand

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.100+ beoordelingen)

4.8/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (360+ beoordelingen)

6. Nichesss

via Nichesss Nichesss is een schrijftool met AI-technologie, ontworpen voor content marketeers en social media managers om hun productiviteit te verhogen. De tool voor machinaal leren biedt 150 sjablonen om alles te maken, van blogberichten in lange formaten en metabeschrijvingen tot Google Ads en content briefings.

Voeg deze content tool toe aan je automatisering van werkstromen om tijd vrij te maken om aan andere projecten te werken en sneller content te produceren.🛠️

Nichesss beste functies

Niche rapportages onderscheiden deze AI tool van de rest. Gebruik deze functie om potentiële klanten te vinden en verschillende segmenten van je target doelgroep te identificeren om de meest informatieve content te maken

Blader op bedrijfstype om verschillende soorten content te identificeren en waar gebruikers in die doelgroepen naar op zoek zijn

Met de editor voor lange content kun je in een paar seconden grote blogposts maken

Nichesss limieten

Het algoritme verwerkt gegevens niet zo goed als een mens, dus je moet nog te doen revisies en fact-checking op elk stuk van de inhoud

Gebruikers vonden dat ze een plagiaatcontrole van derden moesten gebruiken om er zeker van te zijn dat de content origineel was

De gratis proefversie kan een beetje limiet zijn

Nichesss prijzen

Beginners: $19/maand

$19/maand Gemiddeld: $39/maand

$39/maand Pro: $99/maand

Nichesss beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4 beoordelingen)

4.5/5 (4 beoordelingen) Capterra: NA

7. Pepertype

via Peppertype Deze AI-schrijfassistent van Peppertype is ontworpen voor freelancers en kleine teams die content schrijven, maar wordt ook gebruikt door grotere teams die content produceren. Pak het blok van de schrijver aan en kom binnen een paar minuten met nieuwe ideeën. Gebruik dit AI-alternatief voor kopiëren om content op te stellen voor socialemediaposts, blogs, productbeschrijvingen en meer.

Peppertype beste functies

Met de plagiaatcontrole, grammaticatool en style editor kun je informatieve, leuk leesbare content maken zonder veel gedoe

Engagementmetingen en geautomatiseerde audits laten je zien welke stukken content goed presteren om conversies te stimuleren en je content boeiender te maken

Integraties met WordPress maken het publiceren van lange content een fluitje van een cent wanneer je er klaar voor bent

De ROI van content bijhouden envoldoen aan KPI's in het intuïtieve dashboard

Peppertype beperkingen

Abonnementen zijn duurder dan andere Copy.ai alternatieven (maar er is wel een gratis proefversie)

Er zijn beperkingen voor content, en er is geensucces voor klanten manager om extra ondersteuning te bieden

Peppertype prijzen

Premium: $399/maand inclusief drie gebruikers, daarna $49/maand per extra gebruiker

$399/maand inclusief drie gebruikers, daarna $49/maand per extra gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen voor grotere ondernemingen

Peppertype beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

8. Dashword

via Dashword Dashword is een AI-contentgenerator die gebruikers in staat stelt briefings te maken, content te optimaliseren en succes te controleren, allemaal op één plek. Net als andere AI-tekstschrijftools dit Copy AI-alternatief is het meest geschikt voor teams die blogberichten en SEO-content in lange formaten willen maken. Het beschikt over een eenvoudig dashboard en interface, zonder fancy add-on's en functies die freelancers en bloggers niet nodig hebben.

Dashword beste functies

De Content Brief Builder toont contouren, trefwoorden en FAQ's van concurrenten om content ideeën en lay-outs te ontwikkelen

Optimalisatie is makkelijker en sneller dan ooit omdat je real-time feedback krijgt over SEO zoekwoorden en content kwaliteit direct in de app

Identificeer slecht presterende posts en houd trefwoordranglijsten bij na publicatie met de Content Monitoring tool

Dashword beperkingen

Er zijn slechts twee abonnementen, dus er is geen ruimte voor aanpassingen voor teams

De eenvoud van de tool is een voordeel voor sommigen, maar beperkt teams die content willen creëren naast long-form content blog posts

Dashword prijzen

Starters: $99/maand

$99/maand Business: Vanaf $349/maand

Dashword beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Rytr

via Rytr Rytr biedt een AI-schrijftool die al door meer dan 5 miljoen mensen wordt gebruikt, waaronder tekstschrijvers, ondernemers en particulieren. De interface is snel en eenvoudig te gebruiken.

Begin met het maken van een use case, zoals een blogpost, sjabloon voor sociale media of reclame e-mail. Voeg vervolgens wat contextuele input of een prompt toe en laat dit Copy AI-alternatief uw content in enkele seconden schrijven.

Rytr beste functies

Meer dan 40 use-cases en sjablonen maken het gemakkelijk om een breed bereik aan content voor verschillende doelgroepen te maken

Spreek je eigen tone of voice uit dankzij 20+ stemopties

Gebruik formules voor copywriting zoals PAS en AIDA om content te genereren die minder bewerking van je team nodig heeft

De AI-schrijftool heeft 30 verschillende talen voor het schrijven van long form content voor een publiek in binnen- en buitenland 🌏

Rytr beperkingen

Teken limieten betekenen dat je niet zoveel content kunt maken als je zou willen

Het Unlimited-abonnement staat maar één gebruiker toe

De tool maakt geen webbeschrijvingen of e-mailcampagnes

Rytr prijzen

Gratis Plan

Saver: $9/maand

$9/maand Unlimited: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9 beoordelingen)

10. SluitingenKopie

via ClosersCopy ClosersCopy is een AI-schrijftool die is ontworpen voor marketeers en contentschrijvers die SEO-blogberichten en andere marketingteksten willen schrijven. Dit Copy AI-alternatief gebruikt zijn eigen kunstmatige intelligentie om content te genereren, wat betekent dat je waarschijnlijk andere resultaten krijgt dan wanneer je een tool gebruikt die getraind is op GPT. Met meer dan 700 frameworks zijn je opties bijna eindeloos voor het maken van unieke content voor je lezers.

ClosersCopy beste functies

Met de grote bibliotheek van 50+ sjablonen in 127 talen kun je in enkele minuten verschillende soorten content maken

In plaats van GPT-3 gebruiken ze hun eigen AI-algoritme om unieke content te maken (geweldig voor productbeschrijvingen en om advertentieteksten te genereren) die je niet op andere sites zult vinden

SluitersKopie limieten

De functie inzichten is limiet, waardoor het moeilijk is om een diepgaand overzicht te krijgen van hoe content presteert

Geen controle op grammatica of plagiaat betekent dat je zelf meer moet doen als het op bewerking aankomt

ClosersCopy prijzen

Power: $49.99/maand

$49.99/maand SuperPower: $79.99/maand

$79.99/maand Super Power Squad: $99,99/maand

ClosersCopy beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (7 beoordelingen)

3.8/5 (7 beoordelingen) Capterra: NA

Bespaar tijd terwijl je geweldige content schrijft met het beste alternatief voor Copy AI

Dankzij AI-tekstschrijfsoftware is het schrijven van geweldige content niet meer zo moeilijk als vroeger. Met deze tools voor machinaal leren schrijft u meer content, sneller, waardoor u uw bereik vergroot en conversies op uw site stimuleert.

Let er bij het kiezen van een AI Copy alternatief op dat het functies heeft die je productiviteit zeker zullen verhogen. Download de ClickUp app vandaag nog en begin met het maken van kwaliteitscontent in een fractie van de tijd met onze AI-schrijfassistent.