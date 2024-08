12 Beste marketingbureau software in 2024

Een goede digitale marketingsoftware in de gereedschapskist van je bureau is noodzakelijk in de huidige digitaal gedreven wereld, en er zijn meer opties beschikbaar dan ooit.

Marketing software en zakelijke tools kunnen krachtige opties zijn om je agentschap te helpen een groter publiek te bereiken met minder moeite. We hebben het over software die een grote invloed heeft op je workflow, een grote ROI oplevert en helpt zelfs bij het maken van inhoud.

Dus hoe beslis je welke software geschikt is voor jou en je bedrijf? marketingteam ?

Om je te helpen de best geïnformeerde beslissing te nemen, hebben we 12 van de beste software op de markt van dit moment voor je op een rijtje gezet. Lees meer over de beste functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen van elke tool!

Wat is marketingbureau software?

Software voor marketingbureaus biedt marketingteams diensten van hoge kwaliteit, of het nu gaat om branding het instellen van KPI's, of content- of projectbeheer. Deze tools helpen hen bij het plannen en volgen van projecten of bij het analyseren van de marketinggegevens van hun campagne om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Simpel gezegd is marketingsoftware een van de gemakkelijkste manieren om ervoor te zorgen dat je team zijn beste beentje voorzet en laat zien dat het dat ook doet inhoud te creëren voor de marketinginspanningen van elke klant, of het nu gaat om de lancering van nieuwe marketingcampagnes nieuwe sociale-mediaplatforms uitproberen of klanttrajecten analyseren.

Voordelen van het gebruik van marketingbureau software

In zijn Rapport over trends in marketing 2020 hubSpot ontdekte dat 91% van de marketeers zich "enigszins zelfverzekerd" of "zeer zelfverzekerd" voelde bij het investeren in producten die de inkomsten beïnvloedden. Bijna 25% van de marketeers rapporteerde echter niet hoe hun campagnes de inkomsten beïnvloedden.

Marketing software helpt deze punten te verbinden door essentiële gegevens te leveren over de campagnes die leiden tot klantenwerving, helpen bij zoekmachine optimalisatie (SEO) en workflow management verbeteren.

Daarnaast zijn hier nog enkele andere belangrijke voordelen van het gebruik van marketingtools voor uw bureau:

Beheer meerdere projecten en klanten met unieke campagnes

Automatiseer en stroomlijn uw workflowprocessen

Flexibiliteit en geavanceerde functies om u te helpen marketingcampagnes te lanceren en beheren

Zorg voor waardevolle prestatiegegevens en inzichten uit marketingcampagnes

U het vertrouwen geven om beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen

Krijg toegang tot sjablonen voorhet beheren van campagnekalenders,campagne volgenen meer

De Campagne Kalender Sjabloon van ClickUp biedt een georganiseerd systeem voor het beheren van verschillende campagnes in een enkele, deelbare ruimte

Maar dat is nog niet alles.

Stelt u zich eens voor hoe rommelig het zou kunnen worden als marketingteams geen toegang hadden tot tools zoals software voor projectbeheer om projecten draaiende te houden. Of hoe vervelend het is om handmatig e-mailmarketingnieuwsbrieven te maken en te versturen, landingspagina's op te zetten of nieuwe merkcontent te genereren.

Laten we het dus eens hebben over hoe en wat je kunt verbeteren door projectbeheer en digitale marketingtools te implementeren om je marketinginspanningen op een hoger plan te brengen en meer klanten binnen te halen.

12 Beste marketingbureau software voor uw bedrijf in 2024

Laten we eens kijken naar 12 van de beste marketing software voor agentschapsbeheer vandaag beschikbaar!

1. ClickUp

Beste voor projectbeheer en teamsamenwerking

Elk niveau van ClickUp geeft u meer flexibiliteit en controle om alles te organiseren wat u nodig hebt

Wat ClickUp tot een van de beste projectmanagementsoftware voor marketingbureaus maakt, is zijn samenwerkingsfuncties . Het zit boordevol functies zoals ClickUp Docs , Whiteboards toegewezen opmerkingen, aangepaste statussen, ingebouwde chatweergave, controle en aantekeningen en nog veel meer om uw interne teams en klanten in staat te stellen de communicatie gestroomlijnd te houden en het feedbackproces te versnellen.

En dankzij de privacy-, machtigings- en deelcontrole kunnen marketingbureaus klanten als gast uitnodigen in ClickUp en instellen wat ze mogen zien in uw werkruimte en ervoor zorgen dat gevoelige informatie privé blijft.

ClickUp integreert ook met meer dan 1000 werktools. Verbind uw belangrijkste marketingtools met elkaar om uw workflow te vereenvoudigen en eenvoudig meerdere klanten en projecten te beheren.

Beste functies

Snel belangrijke gegevens opvragen op één scherm met Dashboards in ClickUp

Beperkingen

Leercurve door het aantal beschikbare functies

Geen tabelweergave in de mobiele app

Prijzen

Gratis voor altijd : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $7 per maand/gebruiker

: $7 per maand/gebruiker Zakelijk : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (4.780+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (4.780+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.070+ beoordelingen)

Probeer ClickUp gratis uit

2. HubSpot

Beste voor CRM en inbound marketing

HubSpot staat bekend om zijn CRM-tools, maar biedt ook een marketingautomatiseringstool die bijna alles aankan.

HubSpot houdt al je marketingactiviteiten met elkaar verbonden en georganiseerd per klant, waardoor het perfect geschikt is voor bureaus. Vanaf het moment dat een klant een formulier invult op je website tot hun laatste telefoontje met de klantenservice - HubSpot geeft je inzicht in hoe en met wie je contact hebt gehad met je team.

De marketingtools variëren van manieren om je te helpen formulieren en e-mails te maken campagnebeheer tot andere tools voor het bijhouden van conversiepercentages en interacties voor de campagnes van uw klant.

Beste functies

CMS systeem met ingebouwde SEO-aanbevelingen

Analytics-tools voor e-mailcampagnes, landingspagina's en ander bereik

Gratis blogmaker plus maak andere websites met hun drag-and-drop bouwer

Integraties met duizenden andere apps en programma's

Een drag-and-dropwebsitebouwer Beperkingen

De gratis versie bevat HubSpot branding op bepaalde functies

Veel verschillende tools, maar minder aanpassingen als compromis

Prijzen

Gratis basistools zijn beschikbaar

Marketing Hub Professional: begint bij $890 per maand Onderneming : Begint bij $3.600 per maand



Klantbeoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (9.180+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (9.180+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (5.272+ beoordelingen)

Bekijk deze_ branding sjablonen !

3. Semrush

Het beste voor SEO-optimalisatie en het onderzoeken van ideeën voor inhoud

Dashboard via GA4 Google Analytics Google Analytics is een andere marketingoplossing die al jaren bestaat. Het kan bedrieglijk eenvoudig zijn, maar het biedt honderden unieke rapporten en inzichten in een breed scala aan gegevens. Je kunt de prestaties van de website van een klant volgen, en ook hun inbound marketing in de gaten houden.

De echte ster zijn echter de Google-advertentierapporten. Je kunt zien hoe de betaalde zoekopdrachten van je klant presteren, bijhouden hoe ze zich verhouden tot andere kanalen, hoeveel inkomsten ze opleveren en andere nuttige gegevens.

Beste functies

Uitgaven voor Google-advertenties bijhouden

Aanpasbare rapporten bekijken op basis van je statistieken

Uitsplitsen naar land, apparaat, tijd van engagement en meer

Beperkingen

Het kan moeilijk zijn om aan de slag te gaan en door alle verschillende dashboards te navigeren

Hogere leercurve; sommige gebruikers vinden de interface moeilijk te gebruiken

Prijzen

Gratis

Klantbeoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (5.949+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (5.949+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (7.335+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk deze onroerend goed marketingtools !

6. NapoleonCat

De prestaties van sociale media bijhouden via NapoleonCat NapoleonCat is een beheerplatform voor sociale media. Het helpt je om het engagement en de social media-omzet van een klant bij te houden, hun verschillende accounts te analyseren en hun abonnees vanuit één inbox op te volgen.

U kunt de prestaties van klanten volgen op belangrijke platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn en rapporten genereren op basis van deze gegevens.

Beste functies

Meerdere accounts koppelen aan één inbox

Antwoorden en berichten op sociale media automatiseren

Individuele berichten volgen en vergelijken met eerdere engagementniveaus

Beperkingen

Kan soms verbindingen met specifieke pagina's op accounts verliezen

Beschikbare gegevens verschillen per social mediaplatform

Prijzen

Gratis 14 dagen proberen

Standaard : $25,82 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $25,82 per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $63,31 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $63,31 per maand, jaarlijks gefactureerd Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.8 van 5 (58+ beoordelingen)

: 4.8 van 5 (58+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (45+ beoordelingen)

7. Canva

Beste voor grafisch ontwerp

Via Canva Canva maakt het gemakkelijk om unieke en gepersonaliseerde inhoud te maken. Met de drag-and-drop editor kun je afbeeldingen voor sociale media, infographics en video's maken of kiezen uit honderden andere sjablonen voor je agentschap.

Met Canva kun je er zeker van zijn dat al je afbeeldingen de juiste grootte hebben, je werk gemakkelijk op maat houden voor elke klant en zelfs samenwerken met anderen met de teamfunctie. Dat is vooral geweldig als je klanten de voorkeur geven aan een meer hands-on aanpak.

Beste functies

Slepen-en-neerzetten-editor

Een bibliotheek met gebruiksvriendelijke en aanpasbare sjablonen

Nodig medewerkers en klanten uit voor je account en werk samen aan projecten

Beperkingen

Beperkte ontwerpopties in het gratis plan, vooral voor videobewerking

Exportopties zijn beperkt

Prijzen

Canva Gratis : Gratis

: Gratis Canva Pro : $119,99 per jaar voor één persoon

: $119,99 per jaar voor één persoon Canva voor Teams: $149,90 per jaar voor de eerste vijf personen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (3.796+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (3.796+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (10.826+ beoordelingen) Canva alternatieven ### 8. Sociaal sprout

Beste voor social media management

Dashboard met belangrijkste prestatiecijfers via Sprout Social Sociaal via Sprout is een andere geweldige social media-gerichte marketingsoftware met meer nadruk op het stimuleren van verkoop. Het helpt je om de prestaties van je klanten op verschillende platforms te volgen en te analyseren welke van deze sites het meeste verkeer, inkomsten en een grotere betrokkenheid opleveren.

Het helpt je ook om uit te zoeken wat het beste moment is om inhoud op hun platforms te plaatsen om het grootste publiek te bereiken, te meten hoe het presteert en biedt netwerkoverschrijdende analyses en krachtige segmentatie voor elk platform.

Beste eigenschappen

Betaalde promotieanalyse

Een van de weinige opties met TikTok-tools

Focus op inkomsten, niet alleen op gebruikersbetrokkenheid

Beperkingen

Kan tegen fouten aanlopen als de regels van het ene platform niet overeenkomen met die van het andere (bijv. maximale tekens op Twitter vs. Instagram)

Extra gebruikers toevoegen kan moeilijk zijn

Prijzen

Gratis 30 dagen proberen

Standaard : $249 per maand (elke extra gebruiker + $199 per maand)

: $249 per maand (elke extra gebruiker + $199 per maand) Professioneel : $399 per maand (elke extra gebruiker + $299 per maand)

: $399 per maand (elke extra gebruiker + $299 per maand) Geavanceerd : $499 per maand (elke extra gebruiker + $349 per maand)

: $499 per maand (elke extra gebruiker + $349 per maand) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.3 van 5 (2.043+ beoordelingen)

: 4.3 van 5 (2.043+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (524+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Sprout Social alternatieven !

9. AdStage (TapClicks)

Beste voor platformoverschrijdend advertentiebeheer

Klikken per netwerkdashboard via AdStage AdStage adStage, onlangs overgenomen door TapClicks, is uw one-stop bron voor al uw advertentieanalyses. De marketingsoftware vergelijkt de campagnes van uw klanten op de meeste topadvertentienetwerken, waaronder Google, Facebook, Spotify en Bing.

AdStage helpt je ook om je advertenties te automatiseren. Je kunt regels, advertentieroulatie en schema's instellen in het programma.

Beste functies

Integreert met de meeste grote advertentienetwerken

Kan gegevens exporteren naar meerdere tools, waaronder Google Books

Eenvoudig gegevens vergelijken tussen netwerken op één plek

Beperkingen

Kan een beetje traag zijn om alle gegevens van derden te verzamelen

Ondersteuning voor kleinere netwerken is beperkt

Prijzen

Gratis 14 dagen proberen

Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.3 van 5 (95+ beoordelingen)

: 4.3 van 5 (95+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (13+ beoordelingen)

10. ZoomInfo VerkoopOS

Beste voor leadgeneratie

Potentiële klanten beheren via ZoomInfo SalesOS ZoomInfo SalesOS is een B2B-gericht marketingplatform dat je helpt de beste leads voor je klanten te identificeren. Je kunt bezoekers op hun websites volgen, zien welke concurrenten hun bezoekers bekijken en hun outreach voor hen automatiseren.

De automatisering helpt hen om leads te kwalificeren en alleen die leads te bereiken die de meeste kans maken om te converteren. ZoomInfo integreert ook met je CRM, zodat je je gegevens up-to-date kunt houden en bestaande klanten in de gaten kunt houden die misschien klaar zijn om opnieuw te converteren.

Beste eigenschappen

Lead traceren en kwalificeren

Geautomatiseerd benaderen op basis van aanpasbare workflows

Kan worden geïntegreerd met veel CRM's enandere communicatietools Beperkingen

De beschikbare informatie voor kleinere of nieuwe bedrijven kan beperkt zijn

Contactgegevens worden soms herhaald of zijn verouderd

Prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (6.280+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (6.280+ beoordelingen) Capterra: 4.2 van 5 (233+ beoordelingen)

Bekijk deze_ ZoomInfo alternatieven !

11. Jager

Beste voor oplossingen voor e-mailzoeken, outreach en leadgeneratie

E-mailadressen zoeken via Hunter Hunter is een e-mailzoeker en cold outreach-oplossing die helpt met alles van het vinden en verifiëren van e-mailadressen tot het verzenden van gepersonaliseerde e-mails en het bijhouden van campagneprestaties.

Haal het meeste uit uw outreach inspanningen door Hunter te gebruiken om u te helpen uw koude sequenties te automatiseren en betere resultaten te behalen door slimme personalisatie. De functies voor bulktaken besparen tijd, zodat jij en je klanten e-mailadressen uit enorme lijsten kunnen vinden en verifiëren.

Beste functies

Helpt bij het vinden en verifiëren van e-mailadressen

Stelt je in staat om op grote schaal gepersonaliseerde e-mailcampagnes te versturen

De functie voor bulktaken helpt je om te gaan met e-maillijsten

Beperkingen

Je hebt een domein-gebaseerd e-mailadres nodig om toegang te krijgen tot de tool

E-mails worden soms geweigerd

Prijzen

Gratis versie met beperkte credits

Starter : $49 per maand

: $49 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.4 van 5 (462+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (462+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (557+ beoordelingen)

12. Papiervorm

Beste voor workflowautomatisering en leadgeneratie

Enquêtes maken en inzendingen bekijken via Paperform-formulierbouwer Paperform is meer dan een formulierenbouwer. Het is een digitaal Zwitsers zakmes voor kleine bedrijven met de ideale balans van schoonheid en hersens.

Je kunt het gebruiken om leadgeneratieformulieren en enquêtes te ontwerpen, maar je kunt ook landingspagina's op maat maken, pop-ups met leadmagneten en zelfs speciale apps bouwen voor de bedrijven van je klanten.

Paperform stelt je in staat om een reeks geautomatiseerde workflows te maken. Bovendien integreert het met duizenden tools zoals Google Drive, Slack, Dropbox, monday.com en Notion. Met een intuïtieve interface en veelzijdige functies is Paperform een van de meest flexibele workflow apps op de markt.

Beste functies

Bouw geautomatiseerde, merkeigen workflows, enquêtes en formulieren

Integreert met duizenden tools, zodat je betalingen kunt accepteren of automatisch vergaderingen kunt plannen

Gebruiksvriendelijke editor met sjablonen en de mogelijkheid om de meeste functies aan te passen

Beperkingen

Hoewel je veel kunt aanpassen, kun je deze wijzigingen niet automatisch toepassen op al je formulieren

Beperkte directe integratie met andere platforms

Prijzen

Gratis 14 dagen proberen

Essentials : $20 per maand

: $20 per maand Pro : $40 per maand

: $40 per maand Agency: $135 per maand

Klantbeoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (41+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (41+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van 5 (84+ beoordelingen)

Verbeter de processen van uw bureau met marketingsoftware

Marketing software kan helpen bij veel verschillende onderdelen van de processen van uw agentschap marketingproces . Voordat we in de beste marketingsoftware voor bureaus duiken, zijn hier enkele gebieden waar je een speciale softwareoplossing kunt vinden:

Projectbeheer : Deze tools helpen u bij het definiëren van het doel van een campagne, het beheren van het hele team dat bij het project betrokken is, het bijhouden van de verschillende workflows in een campagne en het maken van contact met medewerkers van verschillende afdelingen en tijdzones

Klantenservice : Dit omvat tools zoals chatbots voor klantondersteuning, kenniscentra en helpdeskautomatisering. Een goede klantenservice kan de klantretentie verbeteren en zorgen voor terugkerende klanten, vooral als deze is geïntegreerd met een CRM (software voor klantrelatiebeheer)

: Dit omvat tools zoals chatbots voor klantondersteuning, kenniscentra en helpdeskautomatisering. Een goede klantenservice kan de klantretentie verbeteren en zorgen voor terugkerende klanten, vooral als deze is geïntegreerd met een CRM (software voor klantrelatiebeheer) Contentcreatie : Of het nu gaat om een nieuwe website, e-mailnieuwsbrief, post op sociale media of demonstratievideo, inhoud is van vitaal belang voor de merken van uw klanten. Sterker nog, deInstituut voor Contentmarketing ontdekt dat 81% van de respondenten content ziet als een belangrijke bedrijfsstrategie. Creëer consistent inhoud en houd bij hoe deze presteert met marketingsoftware

: Of het nu gaat om een nieuwe website, e-mailnieuwsbrief, post op sociale media of demonstratievideo, inhoud is van vitaal belang voor de merken van uw klanten. Sterker nog, deInstituut voor Contentmarketing ontdekt dat 81% van de respondenten content ziet als een belangrijke bedrijfsstrategie. Creëer consistent inhoud en houd bij hoe deze presteert met marketingsoftware Beheer sociale media : Wilt u meer controle over wanneer uw berichten op sociale media worden gepubliceerd? Heb je een manier nodig om interacties met een klein bedrijf van een klant bij te houden? Tools voor sociale-mediabeheer kunnen u helpen de vele kanalen van uw agentschap te beheren

: Wilt u meer controle over wanneer uw berichten op sociale media worden gepubliceerd? Heb je een manier nodig om interacties met een klein bedrijf van een klant bij te houden? Tools voor sociale-mediabeheer kunnen u helpen de vele kanalen van uw agentschap te beheren Advertenties : TerwijlIntelligentie van insiders een lichte vertraging in de digitale advertentie-uitgaven voorspelt, voorspelt het nog steeds dat de digitale advertentie-uitgaven wereldwijd in 2022 meer dan $ 567 miljard zullen bedragen. Deze enorme, sterk concurrerende markt vereist bijna constante aandacht en tracking om ervoor te zorgen dat uw advertentiedollars het beste rendement opleveren

: TerwijlIntelligentie van insiders een lichte vertraging in de digitale advertentie-uitgaven voorspelt, voorspelt het nog steeds dat de digitale advertentie-uitgaven wereldwijd in 2022 meer dan $ 567 miljard zullen bedragen. Deze enorme, sterk concurrerende markt vereist bijna constante aandacht en tracking om ervoor te zorgen dat uw advertentiedollars het beste rendement opleveren Zoekmachineoptimalisatie (SEO): Een ander veelbesproken onderwerp, SEO, is een belangrijk aandachtspunt voor veel merken. Je kunt de juiste tools vinden om je te helpen met SEO voor websites of sociale-mediamarketing en deze gebruiken om je klanten te bereikenmarketingdoelen *Het genereren van leads: Deze kan iets lastiger zijn. Leadgeneratie kan tracking omvatten click-through rate (CTR) van e-mails, toegang tot klantgegevens, website-interacties, verbindingen met sociale media en andere hulpmiddelen voor leadbeheer

Het vinden van de juiste marketingsoftware voor uw marketingbureau kan een uitdaging zijn, maar uitgebreide tools kunnen helpen bij het lanceren, volgen en analyseren van uw campagnes.

De bovenstaande tools hebben allemaal unieke functies en kunnen helpen met verschillende aspecten van marketing, dus experimenteer met een paar verschillende tools tot je een goede match en combinatie vindt.

En als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing, dan is ClickUp iets voor jou.

Met zijn volledig aanpasbare platform, projectbeheerfuncties en samenwerkingstools zijn u en uw team volledig uitgerust om al uw projecten, campagnes, conversaties en meer op één plaats af te handelen.

Het biedt ook een bibliotheek met marketingsjablonen en integreert met enkele van de beste marketingbeheertools zoals Hubspot om je workflow te stroomlijnen en efficiënt te werken.

Het is om mee te beginnen - probeer het zelf uit en haal het meeste uit je marketinginspanningen, vandaag en in de toekomst! Gastschrijver:_

herfstwitter is afgestudeerd aan de illustere Howard University, is een Associate Marketing Manager en SEO Strateeg in HubSpot's Link Building team.