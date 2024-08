10 gratis sjablonen voor samenvattingen in Word, Slides en ClickUp

Samenvattingen zijn een belangrijk onderdeel van elk ondernemingsplan en er hangt veel af van hun succes!

Ondanks het feit dat ze een klein onderdeel zijn van een groter voorstel, dienen samenvattingen een groot doel in projectmanagement en zullen worden gelezen door elke belanghebbende, hogere functionaris of investeerder op wie je indruk hoopt te maken. Ze moeten dus met zorg worden behandeld.

Je samenvatting moet kort en bondig zijn, maar moet ook indruk maken. Anders dan een samenvatting geeft de samenvatting een beknopte variant van wat je projectvoorstel in de lengte uitlegt. Zie het als een samenvatting of SparkNotes-versie van je projectvoorstel meer gedetailleerde projectdocumenten .

Het punt is dat samenvattingen alles te maken hebben met strategie. Ze mogen dan kort zijn, maar ze zijn wel doelbewust! En er is een geheim om telkens weer de perfecte samenvatting voor je voorstel te maken: sjablonen. šŸ™‚

Sjablonen voor samenvattingen zijn de enige manier om er zeker van te zijn dat je elke keer de belangrijkste punten raakt. Bovendien helpen ze je tijd te besparen en maakt het algehele proces aanzienlijk minder stressvol en formeler.

Volg deze handleiding om meer te leren over sjablonen voor samenvattingen en de belangrijkste kenmerken waar je op moet letten voordat je ze downloadt. Krijg zelfs toegang tot 10 van de beste gratis sjablonen voor samenvattingen voor elk type voorstel! Of je nu ClickUp, Word, PowerPoint of iets dergelijks gebruikt, wij hebben een sjabloon om je samenvattingen aanzienlijk eenvoudiger te maken. šŸ™ŒšŸ¼

Wat is een sjabloon voor een samenvatting?

Eerst dit: wat is een samenvatting?

Een samenvatting vat de belangrijkste punten uit een groter rapport of voorstel samen in een kort en makkelijk verteerbaar document. Deze samenvatting geeft de lezer een goed beeld van wat er komen gaat en bevat de belangrijkste punten uit het grotere geheel, waaronder de volgende punten projectplan het probleem dat het wil oplossen, de projectomvang kostenuitsplitsingen, OKR's en meer.

De lengte van je samenvatting zal variƫren afhankelijk van de complexiteit van je project, maar een goede vuistregel is om het te zien als een "sectie" in plaats van een volwaardig document.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiƫnter te werken

Als het gaat om samenvattingen in projectmanagement, zijn hier de vijf belangrijkste punten die je in je samenvatting moet behandelen:

Projectbeschrijving: Dit is hoe je je lezer aan de haak gaat slaan! Houd het bij twee of drie zinnen die het project en het doel ervan samenvatten. Het probleem dat je oplost: Waarom maak je dit product? Gebruik deze gelegenheid om in te gaan op de redenen waarom mensen deze oplossing nodig hebben. Marktanalyse: Dit omvat je doelgroep, onderzoek dat je hebt gedaan en gegevens die helpen ondersteunen waarom je product succesvol zal zijn. Het proces: Zonder al te diep in te gaan op de workflow, wat is er nodig om dit project van de grond te krijgen? Beschrijf de middelen, het budget, de mensen en de tijd die nodig zijn om je project mogelijk te maken. Toekomstprojecties en volgende stappen: Wat heeft de lezer eraan? Hoe zal dit project winst opleveren voor de betrokkenen en hoe zien de volgende stappen eruit om het project te realiseren? doel van het project ?

Dat klinkt als veel om te onthouden, toch?

Dus neem wat van de druk van je samenvattingsproces weg door je tijd productiever te investeren in een aanpasbare sjabloon voor een samenvatting die gegarandeerd resultaat oplevert! Zie je sjabloon voor een samenvatting als trainingswieltjes op een fiets of bumpers op de bowlingbaan - behalve dat iedereen ze gebruikt, zelfs de meest doorgewinterde projectmanagers in het spel!

Net als andere sjablonen voor projectbeheer deze kant-en-klare documenten zullen u in de juiste richting leiden, ongeacht uw budget of projecttype! De beste sjablonen zijn gemakkelijk te gebruiken, te delen en vormen een aanvulling op uw projectmanagementsoftware . Op die manier kunnen je projectvoorstel, samenvatting, workflow en voortgang allemaal op hetzelfde platform bestaan. Dit bespaart je niet alleen tijd, maar is ook cruciaal voor het stroomlijnen van processen en het op Ć©Ć©n lijn houden van je managementteam.

Maar wat moet je nog meer zoeken in een sjabloon voor een samenvatting?

Topfuncties waarnaar u moet zoeken in sjablonen voor samenvattingen

We hebben de vijf grote onderdelen van elke succesvolle samenvatting besproken, maar naar welke kenmerken moet je zoeken in de eigenlijke sjabloon?

Zeer visueel: Als mensen aan samenvattingen denken, is het makkelijk om aan een lege pagina te denken. In plaats daarvan moet je je samenvatting zien als een presentatiehulpmiddel. Hoe visueler, boeiender en interessanter je samenvatting eruitziet, hoe makkelijker belanghebbenden deze zullen begrijpen. Probeer de volgende keer dat je een nieuw document opent eens te kijken naar software voor digitale schoolborden om je samenvatting verder te brengen.

Samenwerking tools: Live bewerken, commentaar, @mentions en scherm delen zijn enorme voordelen voor uw sjabloon. De samenvatting zal alleen maar sterker worden met meer ogen op het ontwerp, en samenwerkingsfuncties zullen het team helpen om samen te werken en naast elkaar te presenteren zonder overlap!

Meerdere teamleden bewerken tegelijkertijd een document in ClickUp Docs

Delen en machtigingen: Zorg ervoor dat uw samenvatting toegankelijk is! Niet iedereen zal dezelfde projectmanagementsoftware gebruiken als uw team, maar aangepaste opties voor delen en toestemmingen geven u de macht om te kiezen wie uw werk mag bewerken, bekijken en verspreiden.

Integraties: Meer integraties geven je de mogelijkheid om meer context toe te voegen aan je samenvatting en maken het op de lange termijn waardevoller. Vooral insluiten! Door belangrijke gegevens, media, grafieken en links toe te voegen, betekent je samenvatting zoveel meer dan een eenvoudig document.

10 gratis sjablonen voor samenvattingen die je moet proberen

Samenvattingen zijn bedrieglijk kort!

Ze mogen dan kort zijn, er gaat veel werk, strategie en denkwerk in zitten om ze tot een succes te maken. En aangezien de samenvatting door alle betrokkenen wordt bekeken en soms het eerste is wat ze zien, is het cruciaal dat ze elke keer weer goed wordt gemaakt.

Dus voordat je je nog een seconde in het zweet werkt voor je voorstel van meerdere pagina's, kun je terecht bij een van deze 10 gratis voorbeelden van samenvattingen om je strategische berichtgeving een kickstart te geven.

1. ClickUp Samenvatting Doc Sjabloon

ClickUp Samenvatting Doc Sjabloon

Dit is de ClickUp Samenvatting Doc Sjabloon om u te helpen bij het schrijven van een overtuigende teaser voor uw projectvoorstel. U weet precies wat u moet toevoegen met behulp van een leidende vraag bovenaan elke sectie. Als je klaar bent, kun je de vragen verwijderen voor een schoner document! šŸ¤©

Je kunt de waardepropositie van je voorstel uitleggen aan je publiek (zoals potentiƫle investeerders) met de interactieve functies van deze sjabloon. Geef details over je businessplan of projectvoorstel, inclusief de missie van het bedrijf, doelen, projectdoelstellingen , producten en doelmarkt.

Het document verdeelt de belangrijkste onderwerpen in secties, zodat je geen extra tijd hoeft te besteden aan de opmaak! De hoogtepunten van de sjablonen zijn onder andere:

Projectoverzicht : Een korte beschrijving van je voorgestelde project

: Een korte beschrijving van je voorgestelde project Gericht Probleem : De feedback van de klant of het probleem dat het project wil oplossen

: De feedback van de klant of het probleem dat het project wil oplossen Hoogtepunten van het project : Resultaten van de marktanalyse en sterke punten van het project

: Resultaten van de marktanalyse en sterke punten van het project Financiƫn: Financiƫle projecties en vereisten

Pro tip: Pas uw sjabloon voor samenvattingen aan met uw merknaam en basisinformatie. Sla de sjabloon vervolgens op en pas deze toe op toekomstige samenvattingen, zodat je altijd toegang hebt tot vooraf ingevulde documenten! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Whiteboard Samenvatting Sjabloon

ClickUp Whiteboard Samenvatting Sjabloon

ClickUp's Whiteboard Samenvatting Sjabloon is een perfect hulpmiddel voor projectmanagers die willen dat hun samenvatting een interactieve ervaring is die de aandacht van de lezer vasthoudt gedurende je pitch.

Met een digitaal whiteboard kunt u uw ideeĆ«n visueel overbrengen en een blijvende indruk maken op uw publiek. Je hebt ook een set productiviteitstools om je gedachten te ordenen, grafieken te maken, afbeeldingen te annoteren en uitvoerbare taken toe te wijzen. šŸŽÆ

Invoeren: ClickUp Whiteboards !

Door ClickUp's Whiteboard te gebruiken als hulpmiddel voor een samenvatting, kan uw inhoud van begin tot einde dienen als een werkdoek en een boeiende presentatie.

ClickUp Whiteboards bieden inbedding, bewerking van rijke tekst, koppeling van bronnen en nog veel meer om het ontwerpen van samenvattingen gemakkelijker te maken. In zijn basisvorm bestaan Whiteboards uit deze krachtige elementen:

ClickUp Cards (taken) die u aan het Whiteboard kunt toevoegen terwijl u uw ideeƫn uitwerkt

(taken) die u aan het Whiteboard kunt toevoegen terwijl u uw ideeƫn uitwerkt Objecten (vormen, plakbriefjes, afbeeldingen)

(vormen, plakbriefjes, afbeeldingen) Verbindingselementen (pijlen, lijnen)

Weet u niet zeker welke stappen u eerst moet nemen op uw Whiteboard? We hebben voor je een Aan de slag-handleiding in de sjabloon! Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Executive Memo Sjabloon

ClickUp Executive Memo Sjabloon

Net als samenvattingen, executive memo's zijn korte documenten met de meest recente projectinformatie voor de belangrijkste belanghebbenden. Het doel van een executive memo is om belangrijke informatie over te brengen aan het beoogde publiek, zoals de status van een project, het beleid of cross-functionele procedures en processen in het bedrijf.

Afhankelijk van hoe vaak je publiek een executive memo in hun inbox verwacht, moet je beginnen met het maken van een centrale wiki waar al je memo's worden opgeslagen voor archiveringsdoeleinden.

De realiteit is dat planningen, deliverables, belanghebbenden en medewerkers voor een bepaald project waarschijnlijk op een gegeven moment zullen veranderen. In sommige gevallen verzanden we zo in het werk dat we dagen of weken vergeten om documentatie bij te werken. šŸ—“

ClickUp Docs integreren naadloos in uw taken en projecten. U bent slechts een paar klikken verwijderd van het ophalen van alle documentatie die u wilt raadplegen of bijwerken binnen het platform.

Probeer het vandaag nog gratis uit! Verbind de ClickUp Executive Memo Sjabloon aan workflows door geneste subpagina's te maken voor elke memo in de sjabloon en de subpagina's aan de memo's te koppelen. Uw stakeholders zullen het digitale spoor waarderen! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Programma Samenvatting Sjabloon

ClickUp Programma Samenvatting Sjabloon

De duur van een programma kan variĆ«ren van maanden tot zelfs jaren. In tegenstelling tot projecten gaan ze over de voordelen, transformatie en verandering van de organisatie. Voor dit type voorstel kunnen we geen standaardsjabloon voor een samenvatting gebruiken! ClickUp's sjabloon voor programmaoverzichten biedt u een one-stop-shop voor het maken van een overzicht op hoog niveau van de programma's die u uitvoert in de organisatie. āš”ļø

Je programmaoverzichtsdocument moet de volgende onderdelen bevatten om het zo effectief mogelijk te maken:

Naam en doel van het programma : Vermeld duidelijk de naam en geef een korte beschrijving van het doel en de doelstellingen

: Vermeld duidelijk de naam en geef een korte beschrijving van het doel en de doelstellingen Doelgroep of begunstigden : Identificeer de doelgroep of begunstigden van het programma of initiatief (en eventuele relevante demografische informatie)

: Identificeer de doelgroep of begunstigden van het programma of initiatief (en eventuele relevante demografische informatie) Key activities and mijlpalen van het project : Geef een overzicht van de tijdlijn, inclusief de begin- en einddatum en de belangrijkste fasen

mijlpalen van het project : Geef een overzicht van de tijdlijn, inclusief de begin- en einddatum en de belangrijkste fasen Meetbare resultaten en impact : Identificeer de meetbare resultaten of impact die het programma naar verwachting zal bereiken en hoe het zal worden geƫvalueerd

: Identificeer de meetbare resultaten of impact die het programma naar verwachting zal bereiken en hoe het zal worden geƫvalueerd Financiering en partners: Geef informatie over de financieringsbron en eventuele partners of medewerkers die betrokken zijn bij het programma of initiatief Deze sjabloon downloaden Bekijk onze gedetailleerde_ gids voor programmabeheer voor tips, voorbeelden en kenmerken voor een succesvol programma!

5. ClickUp samenvattingsrapport sjabloon

via Microsoft Het eenvoudige schema in dit Word-document helpt je bij het schrijven van een samenvatting. Het bevat secties over bedrijfsdoelstellingen, doelgroepen, concurrentie, risico's en kansen, die je zullen begeleiden bij het maken van je document.

Visuals zoals grafieken, diagrammen en afbeeldingen betrekken je publiek beter dan elk ander type inhoud, dus vergeet ze niet op te nemen in je document. šŸŽØ

We weten dat het maken van visuals in Word een tijdrovende klus is, dus hier zijn een paar gidsen om je te helpen het meeste uit je visuele content te halen!

via DiaModel Een lijst met presentatiesjablonen zou niet compleet zijn zonder de PowerPoint Executive Summary Template! Het is een ontwerp met drie lijsten dat wordt gebruikt voor het presenteren van bedrijfsdoelstellingen op een dia van Ć©Ć©n pagina.

Samenvattingen vereenvoudigen de inhoud van je projectvoorstel, maar je wilt nog steeds zoveel mogelijk informatie geven aan je publiek, zodat ze het grote geheel zien.

Deze sjabloon is perfect om te gebruiken voor investeerders of belanghebbenden die belangrijke informatie in Ć©Ć©n momentopname willen hebben. šŸ“ø

Pro tip: Een visueel alternatief is nummer 2 op deze lijst: de ClickUp Whiteboard Executive Summary Template. Als presentator met een Whiteboard heb je de vrijheid om je presentatie van statisch naar interactief te transformeren met vormen en afbeeldingen! Deze sjabloon downloaden

10. Samenvatting Google Slides Sjabloon

via Google Google Slides is een krachtig presentatiehulpmiddel met een groot aantal functies en mogelijkheden. Werk in realtime samen met anderen, voeg multimedia toe en voeg animaties en overgangen toe! Het integreert met andere Google-producten, zoals Google Drive, waardoor het gemakkelijk is om presentaties te openen en te delen. šŸ”—

Het Google Slides-sjabloon voor een samenvatting geeft een basisoverzicht voor het maken van een samenvatting. Gebruik de bijgeleverde secties of maak een lijst van de belangrijke punten die je naar voren wilt brengen behandelen tijdens een vergadering . Deze lijst kan zo eenvoudig zijn als de bedrijfsbeschrijving, producten of diensten, marktanalyse, concurrentievoordeel en financiƫle informatie. Deze sjabloon downloaden

Wie heeft er baat bij het gebruik van een sjabloon voor een samenvatting?

Ondernemers: Startende en kleine bedrijven kunnen een samenvatting gebruiken om potentiƫle investeerders, partners en klanten aan te trekken. Met de samenvatting kunnen ze hun bedrijfsmodel, strategieƫn, doelen en algemene plan uitgebreid presenteren zonder in te gaan op de kleinste details, waardoor ze tijd besparen en toch interesse wekken.

Investeerders: Een samenvatting is een waardevol hulpmiddel voor investeerders om een bedrijf of potentiĆ«le investeringskans te begrijpen met een minimale tijdsbesteding. Het belicht de belangrijkste elementen van een zakelijk voorstel of plan en helpt hen om efficiĆ«nte, geĆÆnformeerde beslissingen te nemen.

Kies een sjabloon voor een samenvatting door ClickUp

Uw samenvatting moet een aanvulling zijn op uw grotere zakelijke voorstel of rapport, net zoals uw sjabloon voor een samenvatting een aanvulling moet zijn op uw projectmanagementsoftware!

Met ClickUp-relaties is het eenvoudig om taken en documenten vanuit de werkruimte te koppelen

Als u uw samenvatting maakt met een sjabloon die is ontworpen om uw productiviteit te verhogen, zullen uw inspanningen, team en project op de lange termijn verder gaan. Bovendien bespaart het u veel tijd tijdens het planningsproces.

Gebruiken ClickUp Documenten , zijn Kanban-achtige Bestuursweergave en Whiteboards zijn slechts een paar van de vele manieren waarop je je samenvatting tot leven kunt brengen en sjablonen maken de ervaring nog vlotter! Maar het beste deel? Je kunt je volgende stappen direct vanuit de samenvatting zelf zetten, waardoor je hele document waardevoller wordt gedurende het hele projectproces.

Converteer eenvoudig items binnen een ClickUp Whiteboard naar taken

ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om al uw werk in verschillende apps samen te brengen in ƩƩn gecentraliseerde hub. Met meer dan 15 zeer visuele manieren om uw workflow op te bouwen, een rijke set functies over 1.000 integraties en honderden aanpasbare sjablonen voor elke use case, creƫert ClickUp oplossingen voor teams van elke grootte en elk prijsplan .

Toegang tot ClickUp Docs, Whiteboards, Board View, onbeperkte taken en zoveel meer wanneer u u aanmeldt voor ClickUp vandaag.