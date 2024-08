De 10 beste Speedwrite-alternatieven en concurrenten 2024

Speedwrite is een AI-tool voor het genereren van unieke content. Het werkt door het parafraseren van elk stuk tekst, over elk onderwerp, om 100 procent unieke tekst te creëren. Het volgt de beste schrijfmethoden om lezersvriendelijke content te creëren.

Sinds de start heeft Speedwrite veel gebruikers onder studenten, onderzoekers, content schrijvers, copywriters, SEO- en marketingexperts.

Hoewel Speedwrite in alle accounts een uitstekend hulpmiddel is, heeft het zijn beperkingen en is het misschien niet voor iedereen geschikt. Daarom is het een goed idee om enkele van de beste Speedwrite-alternatieven en concurrenten te leren kennen, ze te vergelijken en een tool te vinden die misschien beter bij jouw behoeften past.

Wat moet je zoeken in Speedwrite-alternatieven?

Er zijn zoveel AI content generators die er zijn en ze lijken allemaal dezelfde of vergelijkbare functies te hebben. Wanneer je hun landingspagina's bekijkt, kan het verwarrend worden omdat ze allemaal veel beloven en het moeilijk kan zijn om uit te maken wat echt belangrijk is en wat niet. Moet je op zoek gaan naar snelheid, originaliteit of samenwerkingstools? Is een mobiele app een essentiële functie? Er zijn ook gratis Speedwrite-alternatieven beschikbaar, maar zijn die ook goed? Laten we eens kijken op welke functies je moet letten.

Gebruiksgemak: Als je op zoek bent naar Speedwrite-alternatieven, wil je zeker een gebruiksvriendelijke oplossing. AI schrijftools moet moeiteloos en aangenaam zijn, en een intuïtieve en schone gebruikersinterface is een van de voorwaarden daarvoor.

Grammatica en spellingscontrole: Het hele doel van AI-schrijfprogramma's is om ze het werk voor je te laten doen. Als je je tijd moet verspillen aan het controleren van de grammatica en de spelling van de uitvoer, kun je het net zo goed helemaal zelf schrijven.

Geavanceerde functies voor bewerking: Idealiter zou de tekstgenerator die je kiest niet moeten limieten tot alleen maar tekst. Hij moet functies bieden om je schrijven zo efficiënt mogelijk te maken. Deze functies kunnen zijn: natuurlijke taalverwerking, een woordenteller, een leesbaarheidsscore met analyse en suggesties, synoniemen, toon- en stemformaten, enzovoort.

Integratie en exporteren: Als je je tekstgenerator gaat gebruiken voor werk, of het nu marketing, verkoop of productontwikkeling hebt u misschien samenwerkingstools nodig, evenals exportopties waarmee u de gegenereerde tekst naadloos kunt integreren in uw samenwerkingstool of tekstverwerker die u gebruikt. Integratie met cloud opslagruimte is ook een pluspunt.

De 10 beste Speedwrite-alternatieven voor gebruik in 2024

Nu is het tijd om je een overzicht te geven van de beste content spinners, AI-herschrijvers en andere Speedwrite-alternatieven die momenteel op de markt zijn.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

U hebt waarschijnlijk al veel over ClickUp gehoord, maar wist u dat dit uitgebreide productiviteitsplatform ook een AI-schrijftool heeft? ClickUp AI is een functie die is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van al uw teams - van verkoop tot marketing, klantenservice en productbeheer. U kunt het gebruiken voor projectdocumentatie casestudies, rapporten, e-mails voor outreach, PRD's, agenda's voor vergaderingen en nog veel meer.

Sterker nog, de tool gebruikt zorgvuldig onderzochte en zorgvuldig gemaakte AI-prompts voor vrijwel elke rol en elk doel, georganiseerd in handige sjablonen.

Als je bijvoorbeeld je technisch schrijven spel, ClickUp heeft een uitstekende Sjabloon ChatGPT-prompts voor technisch schrijven om je daarbij te helpen, en er zijn een aantal sjablonen voor onderzoeksplannen vooral nuttig voor teams.

probeer deze chatGPT alternatieven_ !_

ClickUp beste functies

Ideaal voor projectbriefings, rapportages, productbeschrijvingen, outreach- en promotiemails, content voor websites, enz

ClickUp Automatiseringen helpen u sneller te werken door veel van de meest vervelende Taken te automatiseren

Een rijkeSjabloonbibliotheek met kant-en-klare aanwijzingen voor een breed bereik aan processen en Taken

Genereren van projectsamenvattingen voor opmerkingen, aantekeningen of andere content die samengevat moet worden

Voorgestructureerde content met kopteksten, opsommingstekens, tabellen, enz

ClickUp beperkingen

Beperkte gespreksmogelijkheden met de AI, dus u kunt er niet mee discussiëren of heen en weer gaan zoals u met sommige andere tools kunt

Het kan een beetje overweldigend zijn om met ClickUp te beginnen omdat het zoveel functies heeft; er is een leercurve (maar het is het waard!)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met ClickUp voor prijzen

Neem contact op met ClickUp voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Kopiëren.ai

via Kopiëren.aiCopy.ai is een andere uitstekende AI tekstgenerator dat een waardig Speedwrite-alternatief kan zijn.

Copy.ai is voornamelijk ontworpen voor copywriting en het aanmaken van content en werkt door het verwerken van gebruikersprompts (die samen met wat context moeten worden aangeleverd voor de beste resultaten) om unieke blogposts, e-mails, verkoopteksten, advertentieteksten en social media content te maken die converteren.

In e-commerce kan het een boost geven aan online verkoop door overtuigende productbeschrijvingen te maken.

Net als ClickUp wordt het ook geleverd met kant-en-klare sjablonen voor content, hoewel niet zo veel en niet zo rijk als die van ClickUp.

Copy.ai is een meertalige tool die momenteel teksten genereert in meer dan 29 talen.

Copy.ai beste functies

Kan content in verschillende stijlen en tonen produceren

90+ tools en sjablonen

Uitstekend ondersteunings- en helpcentrum

Schone en intuïtieve gebruikersinterface

Copy.ai limieten

Kan fact-checking vereisen

Soms traag

Niet ideaal voor long-form content

De output van content van hoge kwaliteit is niet consistent

Copy.ai prijzen

Gratis

Pro : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Copy.ai voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (170+ beoordelingen)

: 4.8/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (55+ beoordelingen)

Probeer deze Copy.ai alternatieven !

3. Schrijftonic

via Schrijftonic Als u op zoek bent naar een automatische tekstgenerator gericht op marketingbehoeften, kijk dan niet verder dan WriteSonic.

Deze AI-gestuurde copywriting tool maakt SEO-klare en plagiaatvrije content voor blogs, promotie- en outreach e-mails, social media posts, advertenties en productbeschrijvingen. Het wordt aangedreven door GPT-4 en ondersteunt momenteel 24 talen.

Dankzij de Surfer SEO-integratie is je output automatisch geoptimaliseerd voor trefwoorden en gemakkelijk aan te passen indien nodig. Plus, als je geen ideeën meer hebt voor content, heeft Writesonic een tool om je te inspireren en je op weg te helpen.

Writesonic beste functies

Krachtige parafraseringstool voor herschrijvingen die uniek en beter zijn dan het origineel

Tekst expander voor als je moeite hebt om de vereiste aantal woorden te halen

Sjablonen voor Facebook- en Google-advertenties

Content summarizer voor het direct samenvatten van artikelen met een lang formulier

Naadloze Zapier-integratie

Writesonic limieten

Tekst kan een grammaticacontrole nodig hebben

Kennislimiet verhindert het schrijven over de nieuwste onderwerpen

Niet een van de goedkoopste tools, in vergelijking met veleWritesonic alternatieven Prijzen van Writesonic

Gratis proefversie

Pro: Tussen $12.67/maand en $666/maand op basis van het aantal gebruikers en het aantal woorden dat per maand wordt gegenereerd

Tussen $12.67/maand en $666/maand op basis van het aantal gebruikers en het aantal woorden dat per maand wordt gegenereerd Enterprise: Neem contact op met Writesonic voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Writesonic

G2: 4.7/5 (1.810+ beoordelingen)

4.7/5 (1.810+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.790+ beoordelingen)

4. Narrato

via Narrato Voor tekstschrijvers en makers van content is Narrato een naam die geen introductie nodig heeft. Dit platform en deze marktplaats voor freelance schrijvers maakt sinds kort gebruik van AI en voegt een contentgenerator toe aan zijn functies.

Naast de AI-contentassistent kunnen teams en individuen ook hun hele workstroom op één plek beheren, direct op het platform, en heeft het uitgebreide tools voor teambeheer en samenwerking om het proces voor het aanmaken van content zo efficiënt mogelijk te maken. De AI-tools besparen enorm veel tijd door content briefings te genereren die managers vervolgens kunnen toewijzen aan schrijvers en de hele workflow via het platform kunnen beheren. Het is een geweldige aanwinst voor elk team dat streeft naar productiever te zijn .

Narrato beste functies

Taken eenvoudig toewijzen en bijhouden, met notificaties, bulkacties en opslagplaats voor content

AI-tool genereert ideeën en instructies voor content

Narrato genereert SEO-klare en hoogwaardige content

Ingebouwde plagiaatcontrole

Suggesties voor leesbaarheid, grammatica en tekststructuur

Narrato limieten

De functies voor sociale media zijn nogal basaal

Rapportage moet worden verbeterd

Narrato zou meer integraties kunnen hebben om echt een one-stop oplossing te worden

Narrato prijzen

Pro: $45/maand

$45/maand Business : $95/maand

: $95/maand Aangepast: Neem contact op met Narrato voor prijzen

Narrato beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30 beoordelingen)

4.8/5 (30 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (15 beoordelingen)

5. WordAi

via WordAi Dit is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk hulpprogramma dat is ontworpen om uw content te optimaliseren door gebruik te maken van machinaal leren en kunstmatige intelligentie om tekst te maken die net zo goed is als door mensen gemaakte tekst, zo niet beter. Het is gebaseerd op functies voor herformuleren, herschrijven en herstructureren, wat betekent dat het het beste werkt als je een heel stuk tekst geeft om op te werken.

Dit hulpprogramma kan ook je originele content verbeteren door manieren voor te stellen om deze leesbaarder te maken, de duidelijkheid te verbeteren en tekst op te splitsen in kortere, beknoptere zinnen.

WordAi beste functies

Gegarandeerd geen dubbele content of AI-detectie

Uitstekende doorlooptijd

Dankzij native API kunt u uw rewrites gemakkelijk integreren in uw werkstroom

WordAi beperkingen

Het is een content-spinning tool, niet geschikt voor het aanmaken van originele content van hoge kwaliteit

Zeer eenvoudige functies voor het bewerken van content

WordAi prijzen

Maandelijks: $57/maand

$57/maand Jaarlijks: $27/maand

$27/maand Enterprise: Vraag Word.Ai naar de prijzen

WordAi beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (18 beoordelingen)

3.8/5 (18 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (13 beoordelingen)

6. QuillBot

via QuillBot QuillBot is een andere tool die je niet zal helpen bij het creëren van nieuwe, unieke content, maar als je op zoek bent naar een oplossing om je herschrijven te versnellen of stukken soortgelijke content te produceren, kan het een interessant Speedwrite-alternatief zijn dat je aandacht waard is.

Naast de Paraphraser tool heeft deze artikel herschrijver ook een grammatica checker, plagiaat checker, co-writing tool en content samenvatten. De Citation generator is een interessante functie die kan helpen bij het toevoegen van accurate, geverifieerde citaten in een mum van tijd.

QuillBot is een webtool en heeft een extensie voor Chrome, wat zeker handig is. Kleurcodering van de geparafraseerde content helpt bij het bijhouden van je wijzigingen, zodat je jezelf niet herhaalt tijdens het schrijfproces.

QuillBot beste functies

Heeft verschillende modi, van formeel tot creatief, inclusief vloeiendheid

Werkt in meer dan 23 talen

Ingebouwde thesaurus om dingen aan te passen met synoniemen

Ondersteunt meerdere talen

Extensie voor Chrome werkt op Google Documenten

QuillBot beperkingen

Zoals veelQuillBot alternatievencreëert het geen originele content

Beperkte output, zelfs met betaalde abonnementen (bijv. 6.000 woorden in de Summarizer, 4 synoniemen)

Kan haperen

Een van de weinige gratis tools op deze lijst

QuillBot prijzen

Basis: Gratis abonnement

Gratis abonnement Premium: $9.95/maand

Beoordelingen en beoordelingen van QuillBot

Capterra: 4.6/5 (118 beoordelingen)

4.6/5 (118 beoordelingen) Trustpilot: 3.2/5 (96 beoordelingen)

7. Parafraser.io

via Parafraser.io Paraphraser.io is een andere eenvoudige, ongecompliceerde oplossing voor het maken van originele, plagiaatvrije content op basis van wat je het geeft. Dit gratis Speedwrite-alternatief kan elke soort tekst in slechts enkele seconden nauwkeurig parafraseren en kan van pas komen als je een eenvoudige en snelle content spinner nodig hebt.

Het is heel gemakkelijk te gebruiken, heeft een intuïtieve online interface en belooft dubbele content te helpen voorkomen.

De parafrase generator heeft zes modi: Vloeiend, Standaard, Creatief, Woordwisselaar, Verkorten en Slimmer, waardoor je veel flexibiliteit hebt wat betreft de toon van de output.

Paraphraser.io beste functies

Snel, goedkoop en gemakkelijk hulpmiddel voor het parafraseren van content om unieke tekst te creëren

Heeft API's zonder opslagruimte aan hun kant en 24/7 ondersteuning

Belooft parafraseren op menselijk niveau

Een van de weinige gratis Speedwrite alternatieven op deze lijst

Paraphraser.io beperkingen

Zware gebruikersinterface met advertenties

Niet altijd betrouwbaar in termen van originaliteit

Zeer beperkt gratis abonnement op de schrijftools

Niet genoeg feedback of recensies van gebruikers

Paraphraser.io prijzen

Gratis

Wekelijks : $7/week

: $7/week Maandelijks : $20/maand

: $20/maand Jaarlijks: $60/jaar

Paraphraser.io beoordelingen en recensies

Trustpilot: 3.7/5 (8 beoordelingen)

3.7/5 (8 beoordelingen) Geen G2 of Capterra beoordelingen beschikbaar

8. SpinBot

via SpinBot Onder de gratis Speedwrite-alternatieven onderscheidt SpinBot zich van de concurrentie door zijn eenvoud. SpinBot is ontwikkeld om precies te doen wat de naam doet vermoeden en helpt je om je output snel te verhogen door je tekst opnieuw te formuleren of te draaien.

Het is een goede keuze voor merken en bedrijven die zichtbaarheid op het web willen opbouwen door middel van content marketing, en het kan ook nuttig zijn voor studenten en onderzoekers.

SpinBot beste functies

Recent toegevoegde Summarizer functie

Heeft een aparte Grammaticacontrole en suggesties voor synoniemen

Werkt zeer snel en kan meerdere talen verwerken

Gratis abonnement onderscheidt het van sommige andere Speedwrite alternatieve parafraseringstools

SpinBot beperkingen

De tool is erg eenvoudig vergeleken metde meeste Spinbot alternatieven en kan geen creatieve of originele content produceren

De gegenereerde tekst moet mogelijk worden gecontroleerd op plagiaat met de hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie

Hoewel er geen limiet is aan sessies, mag de aangeleverde tekst niet meer dan 10.000 woorden bevatten

SpinBot prijzen

Gratis

SpinBot beoordelingen en recensies

Trustpilot: 4/5 (6 beoordelingen)

4/5 (6 beoordelingen) Geen G2 of Capterra beoordelingen beschikbaar

9. Uitschrijven

via Uitschrijven Hoewel het niet echt een tekstgeneratieprogramma is, maar eerder een schrijfassistent met kunstmatige intelligentie is Outwrite nog steeds een goed betaald of gratis Speedwrite-alternatief voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van machinaal leren om hun schrijven te verbeteren.

Deze Grammarly-achtige oplossing heeft een functie voor parafraseren en een grammatica- en spellingscontrole en kan ook helpen met stijl en structureren. De gratis versie is vrij eenvoudig en helpt alleen met grammatica en spelling, terwijl betaalde abonnementen meer functies bieden, waaronder structuur- en stijlsuggesties en plagiaatcontrole.

Outwrite beste functies

Integreert in elke tekstverwerker (Google Documenten, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Ondersteunt Engels, Frans en Spaans

Inzicht in leesbaarheid en stijl

Parafraseringstools beschikbaar in dit Speedwrite-alternatief

Outwrite limieten

Premium functies zijn vrij duur

Enkele problemen met inconsistentie

Klachten over de klantenservice

Outwrite prijzen

Gratis

Pro: $8.95/maand per gebruiker

$8.95/maand per gebruiker Teams: $7.95/maand per gebruiker

Outwrite Beoordelingen en Reviews

G2: 4.3/5 (15 beoordelingen)

4.3/5 (15 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (22 beoordelingen)

10. Frase

Via Frase Frase.io is een innovatieve AI-tool ontworpen om het aanmaken van content en de zoekmachineoptimalisatiestrategie te optimaliseren. Het biedt diepgaande content briefings, beantwoordt vragen over je content en geeft je bruikbare inzichten om je SEO ranking te verbeteren.

Met de mogelijkheid om goed presterende webcontent te analyseren, is Frase.io van onschatbare waarde parafraseringstool en artikel herschrijver voor het maken van content die aanslaat bij je target publiek. Het wordt geleverd met een grammaticacontrole en is een van de populairdere Speedwrite-alternatieven aan het worden.

Frase beste functies

Ingebouwde parafraseringstool die drie verschillende stijlen gebruikt om content te schrijven

De AI-schrijftools kunnen ook secties of fragmenten van kopij genereren, die alles kunnen bevatten vanprojectvoorstellen tot FAQ secties op uw website

Eenvoudig delen van een alleen-lezen document PDF of een volledig document via het platform (geen noodzaak voor Microsoft Word of Google Documenten)

Frase beperkingen

Voor het genereren van meer dan 4.000 woorden heeft de Pro Add-on een maandelijks abonnement van $35

De tool zou zijn nauwkeurigheid kunnen verbeteren bij het genereren van SEO zoekwoorden en SERP gebaseerde aanbevelingen

In tegenstelling tot sommige andere AI-tools is er geen echt gratis versie

De article rewriter kan in meerdere talen werken, maar werkt het beste in het Engels

Frase prijzen

Solo: $14,99 per gebruiker per maand

$14,99 per gebruiker per maand Basis: $44,99 per gebruiker per maand

$44,99 per gebruiker per maand Team: $114,99 (3 gebruikers, en $25 per maand voor extra leden van het team)

Frase klantbeoordelingen

G2: 4.9/5 (280+ beoordelingen)

4.9/5 (280+ beoordelingen) Capterra: N/A

ClickUp: De ultieme tool voor parafraseren en herschrijven

Nu we onze verkenning van Speedwrite-alternatieven hebben afgerond, is er één hulpmiddel dat zich duidelijk onderscheidt van de rest: ClickUp.

ClickUp is het beste Speedwrite-alternatief omdat het het schrijvers van content gemakkelijk maakt om frisse ideeën te genereren, gelijke tred te houden met de contentoutput van grotere concurrenten en toch hun contentkalenders overzichtelijk te houden. De dagen van worstelen met redundantie en herhaling zijn voorbij; met ClickUp AI produceert u consistent nieuwe, boeiende content.

Probeer ClickUp vandaag nog om uit te vinden waarom het niet alleen een alternatief is voor Speedwrite; het is uw volgende stap op weg naar superieure efficiëntie en effectiviteit van content.