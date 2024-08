10 beste AI SEO softwaretools in 2024

Als voorspellende AI onze toekomstige geschiedenisboeken schrijft, wordt 2024 misschien wel het jaar waarin generatieve kunstmatige intelligentie mainstream werd en mensen het in het bedrijfsleven begonnen te gebruiken.

Terwijl veel mensen debatteren over waar ze deze nieuwe mogelijkheden het beste kunnen gebruiken, zijn SEO-professionals hals over kop gedoken in het gebruik van AI SEO om zoekmachine rankings te verbeteren.

De vraag is wat de beste AI SEO-tools zijn om content van hoge kwaliteit te produceren Wij hebben de antwoorden. Laten we eens kijken naar de 10 beste AI SEO tools, inclusief hun voor- en nadelen, prijzen en wat duizenden gebruikers te zeggen hebben.

De meeste SEO tools hebben een schat aan functies om mogelijkheden te identificeren om hoger te scoren op de pagina's met zoekmachineresultaten van Bing of Google (SERP's). Maar ze moeten meer doen dan dat.

Wat AI-gestuurde SEO-tools bieden is:

Machine learning neemt gegevens en statistieken door meerdere iteraties om te bepalen welke content zoekmachine algoritmen hoger scoren

Natuurlijke taalverwerking (NLP) om uw content te "lezen" en vervolgens suggesties te doen om deze te verbeteren

AI-tekst genereren die rekening houdt met SEO en zoekvriendelijke content creëert

AI aangedreven trefwoordonderzoek om u te helpen onderwerpen te vinden die zeker goed scoren in zoekmachines

AI SEO-tools nemen het meeste giswerk weg en vervangen het door weloverwogen ideeën voor content. Ze kunnen uw SEO Taken automatiseren en uw organische zoekresultaten verbeteren terwijl u wordt geholpen bij het maken van content van hoge kwaliteit die uw digitale marketingstrategie ondersteunt.

Beschouw deze functies als je op zoek bent naar AI SEO tools :

Hoe goed de AI SEO tools integreren met uw huidigecontent aanmaken werkstroom,productiviteitoplossingen voor projectmanagement

De datasets waaruit de AI SEO-tools putten om suggesties te doen en content te genereren

Of de SEO-tool tijdrovende en repetitieve taken automatiseert

Hoe het platform je door het proces leidt om een steile leercurve of proefversie te voorkomen

Of de AI SEO tools passen in eenwerkomgeving ## De 10 beste AI SEO-tools om te gebruiken in 2024

Gebruikers hebben AI SEO tools nodig die niet alleen helpen bij content marketing inspanningen - ze hebben efficiënte software nodig die gemakkelijk kan integreren met hun bestaande workflow. De meeste AI-tools op onze lijst maken gebruik van dezelfde modellen en algoritmen van OpenAI, de bibliotheken achter ChatGPT .

Let op hoe de modellen en algoritmen beschikbaar worden gemaakt voor gebruikers. AI hebben op zich betekent niet veel, het gaat erom hoe het platform AI gebruikt.

Gebruik ClickUp AI om content in Documenten te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

Zou het niet geweldig zijn als u een krachtige set SEO-gerichte AI-tools voor het aanmaken van content had ingebouwd in een uniform en flexibel platform voor projectmanagement en samenwerking? Dat is precies wat ClickUp AI levert.

Samen met constante upgrades die gebruik maken van de nieuwste verbeteringen in kunstmatige intelligentie, krijg je alles wat je nodig hebt voor het aanmaken van content en projectmanagement. Wat ClickUp AI onderscheidt van andere AI SEO-tools zijn de aanwijzingen voor verschillende afdelingen, die niet alleen beperkt zijn tot SEO-optimalisatie.

ClickUp heeft echter wel specifieke aanwijzingen om teams te helpen met hun algehele SEO-strategie door middel van tools voor het aanmaken van beknopte informatie, trefwoordonderzoek, contentoptimalisatie en -samenvatting en concurrentieanalyse.

ClickUp beste functies

AI SEO-tools ingebouwd in een krachtig alles-in-één platform voor samenwerking en projectmanagement

Maakt gebruik van het nieuwste op het gebied van natuurlijke taalverwerking voor AI-gegenereerde content die anticipeert op de zoekintentie van de lezer

AI-schrijver die de behoeften van SEO-optimalisatie begrijpt direct ingebouwd in een uitgebreide set vancopywriting en contentoptimalisatie tools SEO trefwoord onderzoek tool voor suggesties en eenSEO sjabloon voor projecten Grote bibliotheek met SEO-aanwijzingen die het gebruik van kunstmatige intelligentie efficiënter maakt

Maakt het mogelijk om zoekmachineoptimalisatie eenvoudig op te nemen in uwmarketing abonnement* Kan worden geïntegreerd met toonaangevende programma's, waaronder andere SEO-tools

ClickUp limieten

Traditionele SEO Taken kunnen andere SEO content tools vereisen

Beperkte gespecialiseerde tools voor het bijhouden van zoekmachineprestaties in de loop der tijd en linkbuilding

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.800+ beoordelingen)

4.7/5 (6.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. SEO surfer

Via SurferSEO Surfer SEO noemt zichzelf een content intelligence tool. Het combineert contentstrategie, aanmaken en optimaliseren in één toolset om organisch verkeer te verhogen en merken te laten groeien. Het platform heeft de nieuwste generatieve AI SEO-tools om gebruikers te helpen bij het schetsen, genereren en optimaliseren van content.

Surfer SEO beste functies

Gericht op SEO-strategieën voor het plaatsen van zoekwoorden en het optimaliseren van content

Sterke zoekmachine resultaat pagina tools

AI-content en contourgeneratoren om te helpen ranken in zoekmachines

AI-gegenereerde Taken voor het verbeteren van uw SEO-strategie

Volledig pakket traditionele SEO-tools

Surfer SEO limieten

Steile leercurve voor mensen die nieuw zijn in SEO

Mist voorgedefinieerde aanwijzingen om de SEO tool effectiever te gebruiken

Sommige gebruikers vinden de functie voor zoekwoordonderzoek limiet vergeleken met andere SEO tools

Beperkte tools voor samenwerking of projectmanagement

Surfer SEO prijzen

Lite: $29/maand voor één gebruiker

$29/maand voor één gebruiker Essential: $89/maand voor twee gebruikers

$89/maand voor twee gebruikers Geavanceerd: $179/maand voor vijf gebruikers

$179/maand voor vijf gebruikers Max: $299/maand voor 10 gebruikers, alle add-ons inbegrepen

$299/maand voor 10 gebruikers, alle add-ons inbegrepen Extra kosten voor add-ons

Surfer SEO beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (450+ beoordelingen)

4.8/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (375+ beoordelingen)

3. WordLift

Via WordLift WordLift is een relatief nieuwe SEO-tool die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. Het beweert de toekomst van SEO te zijn en genereert gestructureerde gegevens met een AI-gebaseerde aangepaste kennisgrafiektool.

Met andere woorden, WordLift voegt tekst toe aan de meta beschrijvingen in het HTML bestand dat zoekmachines crawlen. Bovendien stelt het wijzigingen in de content voor die de bezoekers van uw website een betere gebruikerservaring geven.

WordLift beste functies

Afgestemd om e-commerce sites beter te laten scoren in zoekmachines

Richt zich op het creëren van gestructureerde gegevens voor zoekmachines voor meer organisch verkeer

Helpt gebruikers content te organiseren zodat deze beter wordt weergegeven in Google Shopping

Een van de beste AI SEO-tools in deze lijst omdat het is gebouwd op meerdere AI-platforms, niet alleen OpenAI

Gebruikt machine learning naast de functies voor natuurlijke taalprocessor en generatieve AI die de meeste oplossingen bieden

Biedt een gratis proefversie om te vergelijken met andere AI SEO tools

WordLift beperkingen

Mist schrijftools voor het aanmaken van meer algemene content

Installatie kan ingewikkeld worden bij het verbinden van complexe sites met veel interne koppelingen

Ondersteunt niet alle soorten gestructureerde gegevens

Geen gemakkelijke integratie met niet-WordPress sites

WordLift prijzen

Starter: ~$63 ( €59)/maand voor één website

~$63 €59)/maand voor één website Professioneel: ~$106 ( €99)/maand voor twee websites

~$106 €99)/maand voor twee websites Business + E-commerce: ▶$266 ( €249)/maand voor vijf websites

▶$266 €249)/maand voor vijf websites Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WordLift beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

4. Jasper

Via JasperJasper is een hulpmiddel voor het aanmaken van content met een AI-engine die getraind is om creatieve en originele content te genereren voor websiteteksten, posts op sociale media en blogartikelen. Het AI-gegenereerde contentsysteem produceert content die de merkstem van uw bedrijf weerspiegelt en tegelijkertijd de positie op de website verbetert.

Bovendien is Jasper de beste AI SEO tool voor het maken van content prompts, zodat je tekst specifiek is afgestemd op je werk en target publiek.

Jasper beste functies

AI-engine kan worden getraind op de merkstem van een bedrijf om de merkboodschap te versterken

Ondersteunt het aanmaken van zowel korte als lange content, van berichten op sociale media tot boeken

Biedt voorkeuren genaamd Copywriting Skills die specifieke soorten content produceren, zoals inleidingen of storytelling

Integreert met SurferSEO voor zoekmachineoptimalisatie

Ondersteunt AI-schrijven in 25 verschillende talen

Jasper limieten

Voor volledige SEO-mogelijkheden is een hulpmiddel van derden nodig

Geen sterke tools voor samenwerking of projectmanagement

Geen ingebouwde plagiaatcontrole

Kan repetitieve content produceren

Jasper-prijzen

7 dagen gratis proefversie

Maker: $49/maand voor één zetel

$49/maand voor één zetel Teams: $125/maand voor drie zettels

$125/maand voor drie zettels Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

5. NitroPack

Via NitroPack NitroPack verbetert de zoekresultaten van een site door de snelheid van de website te verhogen. Het bevat een geavanceerd cachingmechanisme en hulpmiddelen om het laden van afbeeldingen te versnellen. Het kan ook de prestaties van HTML, CSS en JavaScript verbeteren en ondersteunt WordPress, OpenCart, WooCommerce en Magento websites.

NitroPack beste functies

Verkort de laadtijden van pagina's tot toonaangevende snelheden

Uitgebreide tools voor beeldoptimalisatie, inclusief automatische conversie naar WebP format

Plugins maken implementatie eenvoudig

Benadert snelheidsoptimalisatie met meerdere functies

NitroPack beperkingen

Doet alleen het laden van webpagina's sneller maken, geen andere aspecten van SEO

Ondersteunt een beperkt aantal web content management systemen

Niet compatibel met sommige plugins

NitroPack prijzen

Business: $21/maand voor één website

$21/maand voor één website Groei: $51/maand voor één website

$51/maand voor één website Schaal: $176/maand voor één website

$176/maand voor één website Aangepast: Neem contact op voor prijzen

NitroPack beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Alli AI

Via Alli AI Alli AI biedt een oplossing voor optimalisatie, automatisering en implementatie in één enkel platform. Het is ontworpen voor agentschappen, ondernemingen en grotere e-commercesites.

Alli AI controleert en biedt suggesties voor code en content op grotere websites door software aan de site toe te voegen, waardoor on-page SEO mogelijk wordt en real-time inzet mogelijk wordt. Kunstmatige intelligentie bewaakt voortdurend en verbetert automatisch je site.

Alli AI beste functies

Automatisering code is ingebed in uw web pagina's

Past codewijzigingen toe op een hele site of op afzonderlijke pagina's

Bewerking van content wordt on-page gedaan en niet in een aparte tool

Genereert automatisch paginatitels voor de hele site met geautomatiseerde A/B-tests

Inclusief optimalisatie van sitesnelheid

Alli AI limieten

Optimalisatiesuggesties kunnen overweldigend zijn zonder tools om ze te beheren

Analyse van een site kan lang duren

Mist een aantal belangrijke functies die andere SEO tools wel bieden, zoals trefwoordonderzoek en concurrentieanalyse

Sommige suggesties verbeteren SEO, maar kunnen de gebruikerservaring negatief beïnvloeden

Alli AI prijzen

Consultant: $249/maand voor 10 sites en gebruikers

$249/maand voor 10 sites en gebruikers Agentschap: $499/maand voor 25 sites en gebruikers

$499/maand voor 25 sites en gebruikers Enterprise: $999/maand voor onbeperkte sites en gebruikers

$999/maand voor onbeperkte sites en gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Alli AI beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5+ beoordelingen)

4.3/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

7. Bijwoord

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Byword.jpg Bijwoord /%img/

Via Bijwoord Bijwoord is een AI generator van content gericht op het aanmaken van SEO-artikels. Gebruikers voeren target zoekwoorden in en definiëren een schrijfstijl, en het programma doet de rest. Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en machine-learning algoritmen om content te genereren.

Byword beste functies

Gemaakt om informatieve artikelen te genereren die geoptimaliseerd zijn voor plaatsing in zoekmachines

Geavanceerde algoritmen omzeilen de meeste AI detectoren

Ondersteunt negen talen

Stelt gebruikers in staat om een schrijfstijl te definiëren

Ondersteunt achtergrondproces, waardoor meerdere artikelen tegelijk worden gegenereerd

Byword beperkingen

Het genereren van een korte social media post kost evenveel als een lang artikel

Geen andere tools voor SEO dan AI-tekstgeneratie

Geen goede oplossing voor niet-feitelijke content

Geen tools voor samenwerking of projectmanagement

Byword prijzen

Het genereren van één verhaal kost één krediet.

Starter: $99 voor 25 kredieten/maand

$99 voor 25 kredieten/maand Standaard: $299 voor 80 kredieten/maand

$299 voor 80 kredieten/maand Schaal: $999 voor 300 kredieten/maand

$999 voor 300 kredieten/maand Unlimited: $2.499 voor onbeperkt aantal kredieten

Byword beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. MarketMuse

Via MarketMuse MarketMuse biedt een reeks tools voor content intelligence en SEO-strategiebeheer. Het biedt input voor afzonderlijke pagina's en voor "contentclusters", waarbij de kwaliteit van de content en de autoriteit van het onderwerp op groepen pagina's worden beoordeeld.

Gebruikers kunnen MarketMuse gebruiken om content te abonneren, content te groeperen in clusters, concurrerende contentanalyses uit te voeren, contentbriefings te beoordelen en content te optimaliseren.

MarketMuse beste functies

Uitgebreide SERP-analyse

Content Brief Generator geeft suggesties om de zoekkwaliteit van bestaande artikelen te verbeteren of om richtlijnen te geven voor nieuwe artikelen

De tools voor het plannen van content geven prioriteit aan voorgestelde wijzigingen en laten bijhouden toe

MarketMuse beperkingen

Implementatie kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers

Steile leercurve

Content editor is eenvoudig

Beperkte tools voor samenwerking en projectmanagement naast abonnementen

MarketMuse prijzen

Free: $0 voor 10 query's/maand

$0 voor 10 query's/maand Standaard: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Teams: $399/maand drie gebruikers

$399/maand drie gebruikers Premium: Neem contact op voor prijzen

MarketMuse beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

9. Frase

Via Vrase Frase adverteert zichzelf met het gebruik van slimme AI om de gemakkelijkste en snelste manier te bieden om de positie van uw content in Google te verbeteren. Het biedt tools om content briefings te maken en vervolgens content te schrijven, optimaliseren en analyseren. De tools van Frase voor het genereren van content maken gebruik van AI-sjablonen om tekst vorm te geven zodat deze voldoet aan specifieke behoeften.

Frase beste functies

SEO-analyse die gemakkelijk toegankelijk is

Eenvoudigtools voor concurrentieanalyse* Sterke mogelijkheden om content aan te maken

Gebruikersinterface is doordacht en intuïtief

Frase beperkingen

Beperkte tools voor zoekwoordenonderzoek

Geen integratie met gangbare content management systemen

Geen tools voor projectmanagement

Content briefing en outline proces kan omslachtig zijn om te leren

Frase prijzen

Solo: $14,99/maand per gebruiker, vier artikelen

$14,99/maand per gebruiker, vier artikelen Basis: $44,99/maand per gebruiker, 30 artikelen

$44,99/maand per gebruiker, 30 artikelen Team: $114.99/maand drie gebruikers, onbeperkt aantal artikelen

$114.99/maand drie gebruikers, onbeperkt aantal artikelen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (275+ beoordelingen)

4.9/5 (275+ beoordelingen) Capterra: 4.8./5 (300+ beoordelingen)

10. SchrijverZen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/WriterZen.jpg AI SEO: WriterZen /%img/

Via SchrijverZen WriterZen is een workflow-centrisch platform voor het aanmaken van content voor websites, geoptimaliseerd voor zoekmachineranking. Het bevat modules voor het ontdekken van onderwerpen, trefwoordrangschikking en bewerking van content, inclusief AI-tekstgeneratie en plagiaatcontrole.

WriterZen beste functies

De tool voor het ontdekken van onderwerpen maakt onderwerpclusters om meerdere gekoppelde pagina's te helpen genereren

Breed trefwoordonderzoek en aanbevelingstool, inclusief scores voor de moeilijkheidsgraad van trefwoorden

Content editor bevat gegevens over concurrerende sites

Teamsamenwerkingstools

WriterZen limieten

De gebruikersinterface van het trefwoordhulpmiddel kan omslachtig zijn voor sommige SEO-strategieën

Content editor gebruikersinterface is druk en uitdagend voor het creëren van content ideeën

Sommige SEO functies ontbreken, zoals link building en backlink controle

Beperkt projectmanagement en samenwerkingstools om mee te taggen met je SEO inspanningen

WriterZen prijzen

Lite: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Plus: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Pro: $219/maand per gebruiker

$219/maand per gebruiker Ultra: $399/maand per gebruiker

WriterZen beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

De dagen van werken door middel van een checklist van kleine SEO-veranderingen zullen het niet meer doen. Uw zoekwoorden in koppen zetten zal uw zoekvolume of organisch verkeer niet verhogen, en iemand betalen om linkbuilding te doen zal u niet hoger brengen op de pagina's met zoekmachineresultaten.

Of u nu een blogger bent, een klein bedrijf, een internationale onderneming of een grote marketingbureau clickUp is een uitgebreid productiviteitsplatform met AI-verbeteringen die uw output nu een boost kunnen geven.

Als je de beste AI SEO tool wilt met eindeloze functies voor productiviteit en samenwerking, dan is ClickUp een fantastische optie. Het integreert met je andere marketingtools om het werk nog sneller en beter te doen, terwijl het ook samenwerking en projectmanagement mogelijk maakt. ✍️

U hoeft niet meer in te loggen op de Google zoekconsole om te zien of uw concurrenten u voorbijstreven. Het is tijd om je processen onder controle te krijgen en een stapje harder te lopen. Ga aan de slag door u aan te melden voor een gratis proefversie van ClickUp AI of meld u aan voor onze Free Forever versie nu!