10 Beste AI-tools voor zoekwoordonderzoek in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Trefwoordonderzoek zat vroeger vol mysterie, giswerk en de hoop dat je een verborgen kans vond die nog niemand anders had gezien. Nu hebben we tools voor trefwoordonderzoek met kunstmatige intelligentie (AI) die het proces eenvoudiger, sneller en effectiever maken.

In deze gids zullen we enkele van de beste AI tools voor zoekwoordonderzoek die er zijn verkennen en aanbevelingen doen over welke je zou moeten overwegen te gebruiken in 2024. šŸ”

Wat moet je zoeken in een AI Tool voor zoekwoord onderzoek?

AI tools voor zoekwoord onderzoek vereenvoudigen dit tijdrovende proces, ontdekken kansen op zoekwoorden en maken het makkelijker voor u om content te abonneren, schrijven en publiceren die is ontworpen om het goed te doen in de zoekresultaten.

Als je verschillende AI trefwoordonderzoek tools overweegt, is dit waar je aan moet denken:

Functionaliteit: Helpt deze tool met zoekwoordonderzoek, of is het beter voor een ander deel van het contentproces?

Elk team en elke organisatie zal een iets ander doel hebben, dus denk na over wat je belangrijkste doel is en welke metrics het belangrijkst voor je zijn, en kies een tool die je daar brengt.

Je weet waar je naar moet zoeken, maar wie heeft er tijd om honderden verschillende AI tools voor zoekwoordenonderzoek te onderzoeken, beoordelen en testen? Wij hebben het harde werk voor je gedaan en deze lijst samengesteld van de beste tools voor zoekwoordenonderzoek die je in 2024 kunt proberen šŸ¤“

1. ClickUp #### Beste voor uitgebreid SEO projectmanagement

via SemrushSemrush is een platform voor digitale marketing en zoekmachineoptimalisatie (SEO) met een verzameling SEO-gerichte tools en functies, waaronder trefwoordonderzoek en concurrentieanalyse. Met de trefwoordonderzoekstools van Semrush kunt u in een mum van tijd trefwoordhiaten vinden, concurrerende trefwoorden onderzoeken en lijsten met trefwoorden samenstellen. šŸ™Œ

Semrush beste functies

Bouw lijsten van duizenden long-tail zoekwoorden van een eerste zaad zoekwoord

Vind concurrerende trefwoordkansen en content gaten met concurrentieanalyse

Krijg waardevolle inzichten in het zoekalgoritme, trefwoordranglijst en kruisverwijzinggegevens met Google Analytics

Semrush limieten

De prijsabonnementen van Semrush kunnen het buiten het bereik van kleinere bedrijven en agentschappen brengen

Sommige gebruikers suggereren dat het bereik van functies betekent dat er een leercurve is om te begrijpen hoe de software effectief te gebruiken

Semrush prijzen

Pro: $129,95/maand per gebruiker

$129,95/maand per gebruiker Goeroe: $249,95/maand per gebruiker

$249,95/maand per gebruiker Business: $499.95/maand per gebruiker

Semrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

4.5/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

3. Google Zoekwoordplanner

Beste voor bedrijven die Google Ad-campagnes targetten

via Google Zoekwoordplanner Google Ads Keyword Planner is een onmisbaar hulpmiddel als je Google advertentiecampagnes voert, maar het is ook nuttig op zichzelf. Gebruik de tool om nieuwe zoekwoorden te vinden, inzichten en aanbevelingen te krijgen en laat die kennis je advertentiecampagnes aandrijven. šŸ“Š

Google Zoekwoordplanner beste functies

Stel uw eigen trefwoord abonnement samen voor Google Ads

Bekijk het geprojecteerde zoekverkeer en hoeveel verwachte klikken, vertoningen of conversies u kunt krijgen

Zet uw abonnement om in een functionele Google Ads campagne in een paar klikken

Google Zoekwoordplanner limieten

Omdat dit een Google zoekwoord verkenner tool is, zult u alleen in staat zijn om geprojecteerde organische zoekgegevens voor Google zoektermen te zien

Als u niet van plan bent om Google Ad campagnes te voeren, kan een andere tool met een bredere functieset nuttig zijn

Google Zoekwoordplanner prijzen

Gratis

Google Zoekwoordplanner beoordelingen en reviews

De beoordelingen hieronder zijn voor het algemene Google Ads platform:

G2: 4.3/5 (1.900+ beoordelingen)

4.3/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4. Surfer

Beste voor content aanmaken en auditen met SEO optimalisatie

via Surfer Surfer is een zoekmachineoptimalisatie en AI-tool voor het aanmaken van content waarmee Teams niet alleen zoekwoorden kunnen onderzoeken, maar ook content kunnen genereren en bestaande content kunnen controleren. Naast een AI-gestuurde tekstschrijftool surfer biedt ook een gratis extensie voor Chrome waarmee u alle trefwoorden kunt onderzoeken die u nodig hebt zonder Google te verlaten. šŸ„

Surfer beste functies

Ontdek relevante onderwerpclusters op basis van uw niche

Analyseer zoekintentie, bekijk trefwoordmoeilijkheidsscores en controleer maandelijkse zoekvolumes

Nog te doen zoekwoord onderzoek met de Keyword Surfer extensie

Surfer limieten

Gebruikers suggereren dat u geen onderwerp clusters kunt wijzigen zodra ze zijn aangemaakt

Sommige gebruikers rapporteren dat de keyword onderzoek functie meer basis is dan andere alternatieven

Surfer prijzen

Essential: $69/maand voor maximaal 2 gebruikers

$69/maand voor maximaal 2 gebruikers Essentiƫle AI: $119/maand voor maximaal 2 gebruikers

$119/maand voor maximaal 2 gebruikers Advanced: $149/maand voor maximaal 5 gebruikers

$149/maand voor maximaal 5 gebruikers Geavanceerde AI: $239/maand voor maximaal 5 gebruikers

$239/maand voor maximaal 5 gebruikers Max: $249/maand voor maximaal 10 gebruikers

$249/maand voor maximaal 10 gebruikers Max AI: $419/maand voor maximaal 10 gebruikers

$419/maand voor maximaal 10 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Surfer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

5. Tweelingwoord Ideeƫn

Beste voor targeting van niche-specifieke zoekwoorden en trendanalyse

via ChatGPTChatGPT is een AI-systeem dat gebruikers toegang geeft tot een groot leermodel (LLM) dat bijna alles doet, inclusief het samenstellen van een lijst met relevante trefwoorden voor een content- of websiteproject. šŸ¤–

ChatGPT beste functies

Zoekwoordsuggesties ontdekken op basis van uw aanwijzingen en invoer

Stel de AI chatbot vragen op een meer natuurlijke manier

Gebruik de tool om lijsten met trefwoorden samen te stellen,sjablonen voor marketingplannenen strategieƫn voor content

ChatGPT limieten

Gebruikers die de voorkeur geven aan een meer traditionele onderzoekstool zonder een chatbot-achtige interface kunnen beter kiezen voor een alternatief

Het kan moeilijk zijn om de nauwkeurigheid van ChatGPT's output te bepalen, dus teams gebruiken misschien liever een extra tool om feiten te controleren voordat ze een SEO-strategie bevestigen

ChatGPT prijzen

Gratis

ChatGPT Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

7. Kopiƫren.ai

Beste voor het inzetten van AI-gegenereerde content en zoekwoordenonderzoek op schaal

via KopiĆ«ren.aiKopiĆ«ren.ai is een AI-marketingtool ontworpen voor verkoop- en marketingteams die generatieve AI willen gebruiken om content op schaal te creĆ«ren en in te zetten. Zoals de meeste AI keyword generators, creĆ«ert Copy.ai een lijst met potentiĆ«le keywords met de juiste prompts, zodat teams genoeg hebben om te gebruiken in projecten voor websites. šŸ’»

Copy.ai beste functies

Creƫer trefwoordclusters en ideeƫn voor potentiƫle zinnen om te targetten

Brainstorm content ideeƫn en vorm een content abonnement

Copy.ai gebruiken om een content briefing samen te stellen op basis van uw zoekwoorden

Copy.ai limieten

Omdat het voornamelijk een AI-contentschrijver is, missen sommige teams mogelijk specifieke functies voor zoekwoordenonderzoek

Sommige gebruikers vinden het kopen van kredieten voor het genereren van content frustrerend

Copy.ai prijzen

Gratis voor 1 gebruiker (200 kredieten)

voor 1 gebruiker (200 kredieten) Pro: $36/maand voor maximaal 5 gebruikers (500 kredieten)

$36/maand voor maximaal 5 gebruikers (500 kredieten) Teams: $186/maand voor maximaal 20 gebruikers (3.000 kredieten)

$186/maand voor maximaal 20 gebruikers (3.000 kredieten) Groei: $1.000/maand voor maximaal 75 gebruikers (20.000 kredieten)

$1.000/maand voor maximaal 75 gebruikers (20.000 kredieten) Schaal: $3.000/maand voor maximaal 200 gebruikers (75.000 kredieten)

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

8. Jasper

Beste voor het behouden van merkconsistentie bij het aanmaken van content

via Narrato Narrato is een AI-platform voor samenwerking en het aanmaken van content, ontworpen voor marketingteams die het aanmaken van content willen centraliseren. Als onderdeel van het platform biedt Narrato aanvullende abonnementen en SEO-tools, waaronder zoekwoordenonderzoek. šŸ”Ž

Narrato beste functies

Stel een lijst met relevante zoekwoorden samen met Narrato's AI-schrijver

Voer je eigen trefwoorden in om relevante suggesties en content te genereren

Gebruik de AI-contentassistent om je trefwoorden om te zetten in een SEO-opdracht

Narrato limieten

Narrato voert lijsten met zoekwoordenonderzoek uit als platte tekst in een document, wat het voor teams moeilijker kan maken om ze te exporteren en efficiƫnt te gebruiken

De focus van het platform ligt op het samenwerken en aanmaken van content in plaats van op SEO-zoekwoorden

Narrato prijzen

Single gebruiker: Vanaf $19/maand per gebruiker

Vanaf $19/maand per gebruiker Pro: $36/maand voor maximaal 4 gebruikers

$36/maand voor maximaal 4 gebruikers Business: $76/maand voor maximaal 4 gebruikers

$76/maand voor maximaal 4 gebruikers Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Narrato beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

In de SEO ruimte zijn we altijd op zoek naar manieren om te innoveren, sneller te werken en betere resultaten te behalen. Een van de beste manieren om dat te doen is door AI-tools voor zoekwoordonderzoek te gebruiken om uw proces te stroomlijnen, ongelooflijke kansen te ontdekken en uw onderzoek nog sneller om te zetten in publiceerbare content.

Als het niet alleen uw doel is om de juiste trefwoorden te vinden, maar ook om een content imperium op te bouwen en te beheren, maak ClickUp dan uw go-to platform voor trefwoordonderzoek en SEO management. Ons aanpasbare platform geeft u Ć©Ć©n plek om ideeĆ«n te vinden, geoptimaliseerde content te creĆ«ren en uw voortgang te bewaken. Probeer ClickUp vandaag gratis uit . šŸŒ»