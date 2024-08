20 beste marketing AI tools om productief te blijven in 2024

Als films en tv-programma's ons één ding hebben doen geloven, dan is het wel dat we nu een hele samenleving van robots zouden moeten hebben om ons drukke werk voor ons te doen.

We worden verondersteld robots te hebben die onze huizen schoonmaken, ons ontbijt klaarmaken en onze telefoon beantwoorden. En sommige van die robots zouden brutaal zijn en met een Brits accent spreken. Maar helaas, we leven in de 21e eeuw en we hebben vandaag nog geen brutale Britse robot gezien. 🤖💂‍♀️

Die toekomst is misschien nog ver weg, maar kunstmatige intelligentie is er nu. Natuurlijk, het zal 's ochtends geen eieren voor ons koken, maar AI-technologie kan ons werk makkelijker maken door sommige van onze dagelijkse marketingtaken te automatiseren . En voor marketing teams de juiste AI-marketingtool kan het werk productiever, creatiever en leuker maken.

Hier zijn de 20 beste AI-marketingtools waar je hele team dol op zal zijn.

Een AI (Artificial Intelligence) Marketingtool verwijst naar de toepassing van kunstmatige intelligentietechnologieën in marketingstrategieën en -inspanningen. Deze tools maken gebruik van machine learning, marketinganalyse en voorspellende algoritmen om verschillende marketingtaken te automatiseren, te optimaliseren en uit te breiden.

Wat moet je zoeken in een AI-marketingtool?

Verschillende AI-marketingtools voeren verschillende functies uit, maar elke tool die je gebruikt moet je leven gemakkelijker maken en niet moeilijker.

We weten wat je denkt: No duh! Maar soms is deze vereiste makkelijker gezegd dan gedaan als je tools kiest. Hier is waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je goed gereedschap krijgt. 🔧

Intuïtieve gebruikerservaring: Deze software is voor je marketingteam, niet voor je IT-team, dus de gebruikersinterface moet eenvoudig te leren en te gebruiken zijn. Aangezien je marketing team design georiënteerd is, zal een beetje schoonheid in de interface ieders ervaring beter maken

Eenvoudige automatiseringen: Het doel van kunstmatige intelligentie is om je werk uit handen te nemen. Dus eenAI-tool moet marketing automatiseringen bieden waarmee je repetitieve processen kunt uitvoeren met een klik op de knop. En je teamleden zouden geen coderingskennis nodig moeten hebben om deze automatiseringen in te stellen

Veel integraties: De meeste Teams hebben meer dan één app nodig om hun werk te doen, maar het wisselen tussen apps kan meer werk en frustratie voor je team opleveren. Zorg ervoor dat de AI-tool die je kiest, integreert met de software waar je al op vertrouwt

Geen overlap: Je kunt je marketingtechnologie stroomlijnen door minder apps te kiezen die nog meer doen. Maar zorg ervoor dat je geen apps kiest met overlappende functies, anders kan het gebeuren dat een deel van je team vertrouwt op de ene app en de anderen op een andere, waardoor je workstroom minder gestroomlijnd wordt in plaats van meer

Hier zijn de 20 beste AI-marketingtools. Hoewel geen van hen Britse accenten of pittige comebacks heeft, zullen deze apps je helpen je target publiek te bereiken, je marketingworkflows stroomlijnen verbeter uw marketing campagne management maak SEO-geoptimaliseerde content en houd uw resultaten bij.

En dat is nog maar het begin.

ClickUp is de app die al uw apps vervangt. Het brengt al uw werk - van Taakbeheer en doelen bijhouden chatten en documenten op één plek. En het wordt geleverd met 's werelds enige rolgebaseerde AI-assistent .

Je kunt ClickUp AI functies voor toon en creativiteit en heeft contentstructuren ingebouwd zodat uw marketingteam het volgende kan doen tijd besparen met uitwerken en formatteren. 📝

ClickUp beste functies

Kopiëren: InClickUp documentenmarkeert u een willekeurig deel van uw tekst en gebruikt u de AI-functies voor bewerking om content te optimaliseren, langer of korter te maken of het schrijven te vereenvoudigen

InClickUp documentenmarkeert u een willekeurig deel van uw tekst en gebruikt u de AI-functies voor bewerking om content te optimaliseren, langer of korter te maken of het schrijven te vereenvoudigen AI-schrijven: Stel uw volgendedruppel e-mail of sociale-mediamarketingcampagne of een blog voor zoekmachines in enkele seconden. En met sjablonen voor reeds opgemaakte content die kopteksten, tabellen en meer bevatten, kunt u tijd besparen op contentmarketinginspanningen

Stel uw volgendedruppel e-mail of sociale-mediamarketingcampagne of een blog voor zoekmachines in enkele seconden. En met sjablonen voor reeds opgemaakte content die kopteksten, tabellen en meer bevatten, kunt u tijd besparen op contentmarketinginspanningen Samenvatten: Gebruik AI-tools om bruikbare inzichten te halen uit elkedocument of post-mortem. De ClickUp AI tool geeft direct een overzicht en schetst de volgende stappen om toe te voegen aan uwmarketingkalenderzodat iedereen een duidelijk overzicht krijgt van een project of uw marketingcampagnes in minder tijd

Gebruik AI-tools om bruikbare inzichten te halen uit elkedocument of post-mortem. De ClickUp AI tool geeft direct een overzicht en schetst de volgende stappen om toe te voegen aan uwmarketingkalenderzodat iedereen een duidelijk overzicht krijgt van een project of uw marketingcampagnes in minder tijd Brainstorming: Krijg inspiratie voor uw volgende creatieve project met door AI gegenereerde functienamen, marketingtaglines, enquêtevragen, strategieën voor marketingcampagnes, ensjablonen voor productmarketing *Integraties: Verbind ClickUp met uw andere favorietentools voor marketingkalenders-inclusief andere AI-marketingtools-metduizenden integraties* AI projectmanagement: Gebruik ClickUp AI om uw projectmanagementprocessen te automatiseren en meer Klaar te krijgen.

Werk samen aan marketingtaken in ClickUp Docs

ClickUp beperkingen

Leercurve: Het enorme aantal functies van ClickUp kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, maar de intuïtieve gebruikersinterface maakt het gemakkelijk om te leren en volledig aan te passen

Het enorme aantal functies van ClickUp kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, maar de intuïtieve gebruikersinterface maakt het gemakkelijk om te leren en volledig aan te passen Kosten: Hoewel ClickUp een Free Forever-abonnement heeft, bevat dit plan geen toegang tot de functies van kunstmatige intelligentie

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Zapier

via ZapierZapier is een automatisering zonder code programma, dat zich onderscheidt van de andere AI-marketingtools in deze lijst. Hiermee kun je elke automatisering ontwerpen die je nodig hebt, met behulp van if-then machine-learning logica.

Zo kun je bijvoorbeeld je e-mailmarketingstrategieën automatiseren door een 'als-dan' te maken die automatisch een welkomstmail stuurt naar potentiële klanten als ze zich aanmelden voor je lijst met e-mailadressen. Of je kunt de betrokkenheid van klanten vergroten door berichten die je ontvangt via Facebook Messenger naar je Slack te laten sturen, zodat je ze eerder ziet en sneller met je target doelgroep kunt praten.

Met Zapier kun je je hele klanttraject automatiseren, zodat elke keer dat een klant verder in je trechter komt, hij precies de communicatie krijgt die hij nodig heeft.

Zapier beste functies

Flexibel automatiseringen : Omdat je je eigen automatiseringen kunt maken op basis van elke als-dan situatie die je maar kunt bedenken, past Zapier direct in je werkstroom

Omdat je je eigen automatiseringen kunt maken op basis van elke als-dan situatie die je maar kunt bedenken, past Zapier direct in je werkstroom Integraties: Er zijn integraties met meer dan 5.000marketingsoftware programma's om je te helpen taken van de ene app naar de andere te sturen, dus als er iets in je CRM gebeurt, kun je het naar je projectmanagement platform sturen, je AI e-mailmarketingtools, enzovoort

Zapier limieten

Beperkte automatisering op het gratis abonnement: Hoewel je op sommige abonnementen van Zapier automatiseringen in meerdere stappen kunt instellen (zie het als "als dit, dan dit en dan dat en dan dat andere"), kun je op het gratis abonnement alleen automatiseringen in één stap instellen (slechts één "dan" per werkstroom)

Hoewel je op sommige abonnementen van Zapier automatiseringen in meerdere stappen kunt instellen (zie het als "als dit, dan dit en dan dat en dan dat andere"), kun je op het gratis abonnement alleen automatiseringen in één stap instellen (slechts één "dan" per werkstroom) Sommige integraties werken soepeler dan andere: Sommige gebruikers rapporteren dat de apps waarmee je Zap integreert de functies kunnen limieten. De API van sommige apps werkt soepeler en geeft je meer opties

Zapier prijzen

Free: Geen kosten, maar maakt automatisering in één stap mogelijk

Geen kosten, maar maakt automatisering in één stap mogelijk Starter: Begint bij $29,99/maand

Begint bij $29,99/maand Professioneel: Begint bij $73,50/maand

Begint bij $73,50/maand Team: Begint bij $103,50/maand

Begint bij $103,50/maand Bedrijf: Neem contact op met verkoop

Zapier beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Jasper.ai

via Jasper Jasper is een AI-tool voor het aanmaken van content die al je inspanningen op het gebied van contentmarketing stroomlijnt. Met sjablonen voor content kan het de tijd die je team besteedt aan eerste concepten met 80% verminderen en het kan zelfs kunst creëren bij je posts.

Het is eenvoudig te gebruiken als een digitale marketingtool om je sociale-mediaposts, landingspagina's, e-mailmarketingcampagnes of je algehele blog contentmarketingstrategie kracht bij te zetten om je zoekmachinerankings te verbeteren. Jasper wordt snel een must-have AI-marketingtool voor de meest productieve bedrijven.

Jasper beste functies

Chatbot : De Jasper chatbot kan vragen beantwoorden, helpen met Taken en onderzoek doen

De Jasper chatbot kan vragen beantwoorden, helpen met Taken en onderzoek doen Schrijfsjablonen voor AI: Met meer dan 50 sjablonen kan Jasper eerste concepten schrijven vanSEO-geoptimaliseerde blogsproductbeschrijvingen van Amazon, koppen van Facebook-advertenties, korte berichten op sociale media en nog veel meer schrijven

Met meer dan 50 sjablonen kan Jasper eerste concepten schrijven vanSEO-geoptimaliseerde blogsproductbeschrijvingen van Amazon, koppen van Facebook-advertenties, korte berichten op sociale media en nog veel meer schrijven Kunst aanmaken: Ontwerp illustraties en afbeeldingen van hoge kwaliteit voor advertenties, blogberichten en landingspagina's. Het enige wat je hoeft te doen is een beschrijving invoeren van de afbeelding die je wilt, en Jasper's AI zal deze creëren

Ontwerp illustraties en afbeeldingen van hoge kwaliteit voor advertenties, blogberichten en landingspagina's. Het enige wat je hoeft te doen is een beschrijving invoeren van de afbeelding die je wilt, en Jasper's AI zal deze creëren Merkstem: Jasper gebruikt machine learning om je stem te achterhalen en ervoor te zorgen dat al je marketingmateriaal on-brand is. Je kunt het je stijlgids, productcatalogus en bedrijfsgeschiedenis leren

Jasper limieten

Feitelijke fouten: Net als de meeste AI-schrijftools moet alles wat Jasper voor je merk schrijft, worden behandeld als een eerste concept. Je hebt iemand nodig om de tekst door te nemen, feitelijke fouten te verwijderen en de tekst bij te werken met sleutelpunten die de app over het hoofd heeft gezien

Net als de meeste AI-schrijftools moet alles wat Jasper voor je merk schrijft, worden behandeld als een eerste concept. Je hebt iemand nodig om de tekst door te nemen, feitelijke fouten te verwijderen en de tekst bij te werken met sleutelpunten die de app over het hoofd heeft gezien Kosten: Jasper heeft geen gratis abonnement en sommige gebruikers klagen dat de prijs veel hoger is dan concurrerende producten

Jasper prijzen

Pro: $69/maand voor maximaal 5 zetels

$69/maand voor maximaal 5 zetels Teams: $49/maand voor 1 zetel

$49/maand voor 1 zetel Business: Aangepaste prijzen voor marketinggroepen van 10 of meer

Jasper beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Grammarly

via Grammarly Lang beschouwd als de ultieme app voor tekstcorrectie, biedt Grammarly ook AI-schrijffuncties. Dus als je vastloopt terwijl je aan een concept werkt, kun je Grammarly behandelen als je AI-assistent die je helpt met het bedenken van dat volgende idee of die volgende alinea met behulp van machine-learning.

Grammarly beste functies

Schrijfverbeteringen: Grammarly is erg goed in het corrigeren van grammatica- en spelfouten en het aanwijzen van woordfouten met de AI-editor

Grammarly is erg goed in het corrigeren van grammatica- en spelfouten en het aanwijzen van woordfouten met de AI-editor AI-schrijven : Het kan je ook helpen bij het maken van eerste concepten van content of verder gaan met het schrijven van content wanneer je kunt bedenken wat je hierna moet schrijven. Je geeft een prompt op en Grammarly geeft je een eerste opzet

Het kan je ook helpen bij het maken van eerste concepten van content of verder gaan met het schrijven van content wanneer je kunt bedenken wat je hierna moet schrijven. Je geeft een prompt op en Grammarly geeft je een eerste opzet Toon selectie: U kunt kiezen of uw tekst een formele of informele toon moet hebben, en u kunt bijvoeglijke naamwoorden selecteren om de gewenste toon in meer detail te beschrijven

U kunt kiezen of uw tekst een formele of informele toon moet hebben, en u kunt bijvoeglijke naamwoorden selecteren om de gewenste toon in meer detail te beschrijven Browser extensie: Met de extensie voor de browser kunt u de functies van Grammarly gebruiken opGoogle Documentene-mails en sociale mediaplatforms zoals LinkedIn en Twitter

Grammarly limieten

Beter op desktop dan mobiel: Sommige gebruikers rapporteren dat de functies van Grammarly niet zo goed integreren met mobiele apps voor digitale marketing als ze doen met desktop-apps

Sommige gebruikers rapporteren dat de functies van Grammarly niet zo goed integreren met mobiele apps voor digitale marketing als ze doen met desktop-apps Kan te formeel zijn: Ondanks de functies voor toon-selectie, rapporteren veel gebruikers dat de AI-tool van Grammarly de correcties op uw content te formeel kan laten klinken

Grammarly prijzen

Gratis

Premium: begint bij $12/maand

begint bij $12/maand Business:begint bij $15/maand per gebruiker

Grammarly beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (6,000+ beoordelingen)

5. Veelchat

via Veelchat We hebben verschillende AI-marketingtools bekeken die je kunnen helpen bij het maken van blogberichten en e-mails, maar deze AI-tool kan daadwerkelijk een gesprek aangaan met je klanten. Manychat biedt een interactieve klantervaring, waarbij natuurlijke taalverwerking wordt gebruikt om te reageren op je klanten in Instagram DM, Facebook Messenger, SMS tekstberichten en WhatsApp.

Manychat beste functies

Interactieve chatbot : Manychat is gebouwd om één ding te doen, en dat doet het goed. Deze chatbot reageert op klanten die je een bericht sturen op sociale mediaplatforms of via tekstberichten

Manychat limieten

Beperkte analyses: Hoewel Manychat analyses aanbiedt bij het betaalde abonnement, melden veel gebruikers dat de analyses niet erg nuttig zijn en geen goed overzicht geven van klantgegevens

Hoewel Manychat analyses aanbiedt bij het betaalde abonnement, melden veel gebruikers dat de analyses niet erg nuttig zijn en geen goed overzicht geven van klantgegevens **Sommige gebruikers melden dat de API met Facebook Messenger soms een vertraging heeft of niet goed laadt en opnieuw moet worden geladen

Prijzen van Manychat

Free: Geen kosten, maar bevat geen sms-berichten

Geen kosten, maar bevat geen sms-berichten Pro: $15/maand

$15/maand Premium: Neem contact op met verkoop

Manychat beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

6. Evolv.ai

via Evolv.ai Evolv AI maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en algoritmen voor machinaal leren om klantervaringen in realtime te verbeteren. Het past zich voortdurend aan aan live klantgedrag op verschillende platforms, van uw e-commercesite tot uw sociale mediaplatforms.

De AI-software doet real-time experimenten om elke klant in uw demografie te sturen naar de ervaring die hen het meest waarschijnlijk verder in uw marketingtrechter en dichter bij een aankoop zal leiden.

Evolv beste functies

Geautomatiseerde klanttrajecten: Evolv kan niet alleen het klanttraject voor elke gebruiker in realtime aanpassen, maar kan ook voortdurend leren van gebruikers en uw klantgegevens om na verloop van tijd het meest effectieve traject te creëren

Evolv kan niet alleen het klanttraject voor elke gebruiker in realtime aanpassen, maar kan ook voortdurend leren van gebruikers en uw klantgegevens om na verloop van tijd het meest effectieve traject te creëren Handmatig en automatisch targeting: U kunt uw eigen doelgroepsegmentatie doen en CX-experimenten uitvoeren via Evolv, maar de AI-tool zal gebruikers ook automatisch segmenteren en kan nieuwe segmenten identificeren en ontwikkelen waarvan u misschien niet wist dat ze bestonden

U kunt uw eigen doelgroepsegmentatie doen en CX-experimenten uitvoeren via Evolv, maar de AI-tool zal gebruikers ook automatisch segmenteren en kan nieuwe segmenten identificeren en ontwikkelen waarvan u misschien niet wist dat ze bestonden Analytics: Evolv biedt duidelijke inzichten in de CX-experimenten die het uitvoert, zodat je kunt begrijpen welke elementen van je klantervaring het meest succesvol zijn en beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Het kan uw go-totool voor webontwerp om te brainstormen over site-updates

Evolv limieten

Leercurve: Evolv is een gecompliceerd stukje AI-technologie, dus het kan tijd kosten om uit te vinden hoe u het in al uw marketingkanalen kunt integreren en met succes kunt gaan gebruiken

Evolv prijzen

Aangepast: Voordat u een offerte kunt krijgen, moet u een demo inplannen en een vergadering met een lid van het team van Evolv plannen

Evolv beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 3.5/5 (1 beoordeling)

3.5/5 (1 beoordeling) Capterra beoordelingen: Nog geen beoordelingen

7. Schrijver

via Schrijver Een andere generatieve AI-marketingtool voor copy is Writer. Deze AI-tool kan content creëren voor elk team in je organisatie, van HR e-mails tot operationele handboeken.

beste functies van Writer

CoWrite: Met de CoWrite-functies van het programma kun je de AI-tool je eigen stem leren gebruiken, zodat je een consistente merktaal krijgt voor al je content

Met de CoWrite-functies van het programma kun je de AI-tool je eigen stem leren gebruiken, zodat je een consistente merktaal krijgt voor al je content Recaps: Hergebruik content voor meerdere marketingkanalen met de functie Recaps. Je kunteen podcast transformeren of gebeurtenis omzetten in een blogpost en een e-mail met één klik op de knop

Hergebruik content voor meerdere marketingkanalen met de functie Recaps. Je kunteen podcast transformeren of gebeurtenis omzetten in een blogpost en een e-mail met één klik op de knop Stijlgids: Als u uw merkstijlgids in Writer bouwt, zal het uw stijlregels afdwingen wanneer iemand van uw team het programma gebruikt om te schrijven

Writer limieten

Kosten: Er is geen gratis abonnement, en het basisabonnement is duurder dan veel concurrenten

Er is geen gratis abonnement, en het basisabonnement is duurder dan veel concurrenten Instellingstijd: Veel gebruikers klagen dat het aanleren van uw stem en stijlgids aan de software veel tijd kan kosten

prijzen #### Writer

Teams: $18/maand per gebruiker voor maximaal vijf gebruikers

$18/maand per gebruiker voor maximaal vijf gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen voor grotere organisaties

Schrijver beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (5+ beoordelingen)

8. SurferSEO

via SurferSEO Als u uw contentstrategie en het aanmaken van content vanuit één app wilt beheren, dan is dit de alles-in-één SEO-tool die u nodig hebt. Surfer biedt functies voor zoekmachineoptimalisatie met bruikbare inzichten voor zoekwoordenonderzoek, zodat u uw schrijfinspanningen kunt optimaliseren en uw nieuwe of bestaande content kunt instellen voor hogere rankings.

SurferSEO beste functies

Zoekwoordonderzoek: Voer zoekwoordonderzoek uit en krijg suggesties voor gerelateerde zoekwoorden als leidraad voor uw content clusters

Voer zoekwoordonderzoek uit en krijg suggesties voor gerelateerde zoekwoorden als leidraad voor uw content clusters Content editor: Bekijk een gedetailleerd artikeloverzicht en krijg suggesties voor zoekwoorden terwijl u schrijft - of het nu gaat om digitale marketingteksten

Bekijk een gedetailleerd artikeloverzicht en krijg suggesties voor zoekwoorden terwijl u schrijft - of het nu gaat om digitale marketingteksten SEO audits: Krijg suggesties voor SEO-optimalisaties die u kunt aanbrengen in uw huidige blogberichten en webpagina's

SurferSEO limieten

Ongerelateerde trefwoorden: Gebruikers klagen dat sommige van de voorgestelde trefwoorden voor content clusters niet zo nauw gerelateerd zijn aan het oorspronkelijke onderwerp als ze zouden willen

Gebruikers klagen dat sommige van de voorgestelde trefwoorden voor content clusters niet zo nauw gerelateerd zijn aan het oorspronkelijke onderwerp als ze zouden willen Kosten: Veel gebruikers vinden de kosten te hoog, waardoor het een moeilijke opdracht ismarketingtool voor kleine bedrijven om te betalen

Veel gebruikers vinden de kosten te hoog, waardoor het een moeilijke opdracht ismarketingtool voor kleine bedrijven om te betalen Geen voltooide AI-tool: Waarschijnlijk niet zo nuttig als je alleen op zoek bent naar een content AI-marketingtool voorhet genereren van geschreven content of bewerking, maar het is een van de krachtigere SEO-tools

SurferSEO prijzen

Essential: $89/maand voor maximaal 30 artikelen

$89/maand voor maximaal 30 artikelen Schaal: $129/maand voor maximaal 100 artikelen

$129/maand voor maximaal 100 artikelen Schaal AI: $219/maand voor maximaal 100 artikelen en 10 AI-artikelen

$219/maand voor maximaal 100 artikelen en 10 AI-artikelen Enterprise: Vanaf 399 dollar per maand. Neem contact op met verkoop voor abonnementen

SurferSEO beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

9. Slim.io

via Slim.io Je denkt misschien dat samenwerking niet kan worden geautomatiseerd, maar Smartly.io is hier om te bewijzen dat het kan. Deze marketingtool is geweldig voor het aanmaken van content en creatieve kopij voor je volgende digitale marketingstrategie.

Smartly.io beste functies

Geautomatiseerde planning: De AI-marketingtool van Smartly.io kan je marketingstrategie voor je plannen en vervolgens automatiseringen gebruiken om de werkstroom te stroomlijnen die je nodig hebt om de strategie uit te voeren

De AI-marketingtool van Smartly.io kan je marketingstrategie voor je plannen en vervolgens automatiseringen gebruiken om de werkstroom te stroomlijnen die je nodig hebt om de strategie uit te voeren Opschaling via meerdere kanalen: Verbeter je social media management. Bekijk uw hele campagne samen om uw teams voor sociale media op één lijn te brengen en bepaal hoe uw strategie eruit zal zien op verschillende marketingkanalen met AI-functies

Verbeter je social media management. Bekijk uw hele campagne samen om uw teams voor sociale media op één lijn te brengen en bepaal hoe uw strategie eruit zal zien op verschillende marketingkanalen met AI-functies Eenvoudiger samenwerken: Bekijk, becommentarieer, bewerk en keur al uw creatieve middelen goed vanaf één plaats

Smartly.io limieten

Leercurve: Veel gebruikers zeggen dat er gespecialiseerde training nodig is voor je team om Smartly.io effectief te leren gebruiken

Veel gebruikers zeggen dat er gespecialiseerde training nodig is voor je team om Smartly.io effectief te leren gebruiken Beperkte integraties:Veel gebruikers zeggen dat Smartly.io goed integreert met Facebook, maar niet zo handig is met andere sociale mediaplatforms

Smartly.io prijzen

Aangepast: U zult een demo moeten plannen en een vergadering met een teamlid moeten bijwonen om een prijs te krijgen

Smartly.io beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

10. Zevende Zintuig

Via Kopiëren.ai Copy.ai heeft in eerste instantie een niche voor zichzelf gecreëerd als een van de pioniers op het gebied van AI-contentgeneratie en blijft evolueren met de technologische vooruitgang. Deze AI-ondersteunde schrijftool is van onschatbare waarde voor marketeers, bloggers en makers van content. Het stelt hen in staat om in versneld tempo content van superieure kwaliteit te produceren voor hun blogs, Facebook- en Google-advertenties, productbeschrijvingen en landingspagina's, allemaal dankzij AI.

Copy.ai beste functies:

Gebruiksvriendelijke interface

Unlimited woorden zonder kredietregeling

Toegang tot 25+ talen met een betaald abonnement

Copy.ai limieten:

Sommige gebruikers vinden dat de output soms creativiteit mist

Sommige gebruikers wensten dat er een betere manier was omprojecten en bestanden te documenteren Copy.ai prijzen:

Gratis abonnement

Pro: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers Team: $249/maand voor 20 gebruikers

$249/maand voor 20 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

12. 10Web

10Web AI Website Builder is een revolutionair hulpmiddel op het gebied van AI-marketing en vormt een nieuwe instelling voor het gemak en de efficiëntie waarmee websites worden aangemaakt. Het maakt gebruik van geavanceerde AI-technologie om het ontwerpproces te automatiseren, waardoor bedrijven en marketeers met minimale inspanning professioneel ogende websites kunnen lanceren. In tegenstelling tot traditionele websitebouwers vereenvoudigt 10Web AI het ontwikkelingsproces door intelligente ontwerpsuggesties, aanpasbare sjablonen en de mogelijkheid om direct websites te genereren.

Hierdoor kunnen gebruikers zich meer richten op hun marketingstrategieën en content, wetende dat hun online aanwezigheid naadloos kan worden opgezet en gelanceerd. Voor diegenen die hun websiteontwikkeling willen versnellen met de kracht van AI, biedt 10Web AI Website Builder een overtuigende oplossing.

10Web beste functies:

Automatiseert het aanmaken van websites met AI, waardoor gebruikers snel volledig functionele websites kunnen lanceren

Biedt een breed bereik aan design sjablonen en aangepaste opties aangedreven door kunstmatige intelligentie, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is voor marketeers die een online aanwezigheid willen vestigen zonder uitgebreide kennis van webontwikkeling.

10Web limieten:

Hoewel het aanmaken van websites wordt gestroomlijnd, kunnen gebruikers met specifieke, complexe aanpassingsbehoeften extra handmatige aanpassingen nodig hebben.

10Web prijzen:

Business Jaar AI Starter: $10/maand AI Premium: $15/maand AI Ultimate: $23/maand

Ecommerce Jaarlijks AI Ecommerce Starter: $11/maand AI Ecommerce Premium: $23/maand Dedicated hosting: $175/maand

Agentschap Jaar Agentschap Starter: $24/maand AI Premium: $60/maand Agentschap Ultimate: Aangepaste prijzen

10Web beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

13. Lexica.Kunst

via Lexica.kunst Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om prachtige afbeeldingen te maken en toe te voegen aan je marketingcampagnes, e-mail nieuwsbrieven of blogs, dan is Lexica.Art de AI-marketingtool bij uitstek.

Je kunt naar afbeeldingen zoeken met specifieke trefwoorden of een geheel nieuwe afbeelding genereren door middel van aanwijzingen om te beschrijven hoe de afbeelding eruit moet zien. Deze AI-gestuurde tool voor het genereren van afbeeldingen is geweldig voor social media-afbeeldingen, blogomslagen en zelfs voor het genereren van productideeën.

Lexica.Art beste functies

Aperture : Produceert een fotorealistische afbeelding die lijkt op levensechte afbeeldingen van onderwerpen alsof ze net op een camera zijn geklikt

: Produceert een fotorealistische afbeelding die lijkt op levensechte afbeeldingen van onderwerpen alsof ze net op een camera zijn geklikt Zoek balk : Voer trefwoorden in die relevant zijn voor de afbeelding die u nodig hebt, en u krijgt in een mum van tijd een brede selectie afbeeldingen op basis van uw tekstinvoer

: Voer trefwoorden in die relevant zijn voor de afbeelding die u nodig hebt, en u krijgt in een mum van tijd een brede selectie afbeeldingen op basis van uw tekstinvoer Aanpassing afbeeldingen: Toont de prompt, grootte en andere details van elke gegenereerde afbeelding. Kopieer de prompt en pas deze aan om soortgelijke afbeeldingen te maken met je eigen draai of verbeelding 3

Lexica.Art limieten

Beperkingen bij het genereren van afbeeldingen: Zoek afbeeldingen gratis, maar u moet een abonnement nemen op Lexica AI's betaalde abonnement om een afbeelding te kunnen 'genereren'

Zoek afbeeldingen gratis, maar u moet een abonnement nemen op Lexica AI's betaalde abonnement om een afbeelding te kunnen 'genereren' Herhaalbaarheid: Omdat het in ontwikkeling is, hangt het af van de diversiteit van de trainingsgegevens. De kans is groot dat de tool na een tijdje repetitieve afbeeldingen genereert, tenzij je je prompts verfijnt en afstemt

Lexica.Art prijzen

Starter : $10 per maand

: $10 per maand Pro: $30 per maand

$30 per maand Max: $60 per maand

Lexica.Art beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

14. Notion AI

via Notion Als je Notion al gebruikt voor projectmanagement, is de ingebouwde AI-assistent van Notion een add-on die je helpt om meer werk snel Klaar te krijgen.

De geïntegreerde AI-schrijftool kan vragen over je werkruimte beantwoorden, je brainstormpartner zijn, je helpen je content te verbeteren en gegevens omzetten in bruikbare inzichten.

De use cases van Notion AI voor marketing zijn onder andere:

Technisch jargon aan iedereen uitleggen

Content vertalen in andere talen

De stem en toon van uw marketingmateriaal bewerken

Genereer volgende stappen uit aantekeningen van vergaderingen, samenvattingen van actie items en resultaten van verkoopgesprekken en onderzoek sessies

Notion AI beste functies

**Stel vragen over je projecten, wiki's, documenten en taken in je Notion werkruimte en de AI-marketingtool van Notion genereert binnen enkele seconden samenvattingen

Autofill data: Extraheer sleutelcijfers, inzichten, resultaten en andere kritieke details uit uw projecten en Taken en zet ze om in duidelijke actie items die zinvol zijn

Extraheer sleutelcijfers, inzichten, resultaten en andere kritieke details uit uw projecten en Taken en zet ze om in duidelijke actie items die zinvol zijn AI sjablonen: Krijg toegang tot vooraf gedefinieerde kaders voor verkooppraatjes, kalenders voor sociale media, videoscripts en meer. Notion AI helpt bij het vooraf invullen van content binnen deze sjablonen

Notion AI limieten

Nauwkeurigheid: Gebruikers rapporteren dat de AI-assistent onbedoeld bepaalde alinea's verwijdert of dupliceert tijdens het schrijven van taken. Dit resulteert er soms in dat schrijvers extra tijd moeten besteden aan het opnieuw creëren of bewerken van de content

Gebruikers rapporteren dat de AI-assistent onbedoeld bepaalde alinea's verwijdert of dupliceert tijdens het schrijven van taken. Dit resulteert er soms in dat schrijvers extra tijd moeten besteden aan het opnieuw creëren of bewerken van de content Steile leercurve: Notion AI heeft meerdere gebruiksmogelijkheden, maar begrijpen hoe je het maximaal kunt benutten is tijdrovend, tenzij je een Notion power gebruiker bent

Notion AI prijzen

Free: $8 per zetel per maand

$8 per zetel per maand Plus: $22 per zetel per maand

$22 per zetel per maand Business : $28 per zetel per maand

: $28 per zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI kan worden toegevoegd aan een werkruimte voor $8 per lid per maand

Notion AI beoordelingen en reviews

G2 beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

15. Userbot.ai

via Gebruikersbot.ai Chatbots hebben talloze voordelen voor verkoop-, ondersteunings-, operationele en marketingteams. Ze automatiseren antwoorden op veelgestelde vragen, bewerken tekst om de stem en toon van het merk te personaliseren en te behouden, en beantwoorden 24/7 vragen via chatten, telefoongesprekken en digitale ondersteuningsagenten.

Het generatieve AI-platform van Userbot biedt conversationele AI-oplossingen om de directe communicatie met uw klanten in realtime via alle kanalen te beheren.

Een opvallende functie van Userbot is Digital Humans, een fotorealistische avatar die elke klantinteractie menselijker maakt. Het integreert met uw digitale kanalen, zodat u een omnichannel klantervaring kunt bieden.

Userbot.ai beste functies

Aangepaste werkstromen : Creëer verschillende gesprekspaden op basis van klantreacties met een eenvoudige drag-and-drop bouwer

: Creëer verschillende gesprekspaden op basis van klantreacties met een eenvoudige drag-and-drop bouwer Gespreksbeheer: Beheer al uw gesprekken met klanten op één platform zodat er niets tussenkomt

Beheer al uw gesprekken met klanten op één platform zodat er niets tussenkomt Bot+AI: No-code AI-bouwer om snel uw aangepaste bot te bouwen

Userbot.ai limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Gebruikers vinden het moeilijk om gedetailleerde werkstromen voor gesprekken op te bouwen, omdat je geen aangepaste gesprekken kunt voeren die verder gaan dan eenvoudige vragen en antwoorden

Gebruikers vinden het moeilijk om gedetailleerde werkstromen voor gesprekken op te bouwen, omdat je geen aangepaste gesprekken kunt voeren die verder gaan dan eenvoudige vragen en antwoorden Gebrek aan nauwkeurigheid: Er wordt gemeld dat het beperkte leermogelijkheden heeft, waardoor het niet altijd accuraat reageert op een query van een klant

Userbot.ai prijzen

Aangepaste prijzen

Userbot.ai beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

16. Hemingway App

via Hemingway Als je marketeer bent, heb je vast al eens de Hemmingway App gebruikt om je documenten te bewerken, het taalgebruik te verfijnen en grammaticale fouten eruit te halen.

Hemingway Editor Plus gebruikt AI om zinnen in je tekst te analyseren en je direct suggesties te geven voor het herschrijven van langdradige zinnen, zwakke zinnen en passieve stem. Het gaat verder dan eenvoudige spellingscontroles en past zich aan jouw toon en woordkeus aan, zodat de herschreven zinnen als jou klinken in plaats van robotachtig.

Hemingway App beste functies

**Zinnen worden gemarkeerd in verschillende kleuren om aan te geven wat er verbeterd kan worden

Hemingway Editor Plus : Geavanceerde toepassing met AI-integratie die content herschrijft in jouw toon en stijl

: Geavanceerde toepassing met AI-integratie die content herschrijft in jouw toon en stijl Target leesniveau instellen: Pas de instelling van de app aan op basis van het doel van uw tekst, bijvoorbeeld een hogere waardering voor academisch of technisch schrijven en een lagere waardering voor een jonger publiek

Hemingway app limieten

Gebrek aan integratie: De gratis Hemingway versie integreert niet met andere tools zoals je e-mail of Google Documenten. Je moet de bewerkte content kopiëren en plakken van de Hemingway Editor naar hun schrijfprogramma, waardoor het tijdrovend is

Hemingway App prijzen

Gratis

Individueel 5K: $10 per maand

$10 per maand Individueel 10K: $15 per maand

$15 per maand Team 10K: $15 per gebruiker per maand

Hemingway App beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

17. Albert.ai

via Albert.ai Albert maakt gebruik van AI om marketeers en bureaus te helpen advertenties te maken die de campagneprestaties optimaliseren. Het omvat zoekwoordonderzoek, platformpubliek, apparaatselectie en biedingen voor zoeken, sociale media, weergave en cross-channel.

Als je elke potentiële parameter die de prestaties beïnvloedt wilt uitsplitsen, stuk voor stuk wilt testen en optimaliseren, dan helpt Albert.ai je daarbij. Gebruik het om specifieke inzichten te krijgen en je advertenties efficiënter te maken.

Wanneer je een advertentiecreatie vernieuwt of vervangt, gebruik dan in plaats van giswerk de AI-tool voor marketing van Albert.ai om een datagestuurde beslissing te nemen waarmee je de KPI's en verwachtingen van de client kunt overtreffen.

Albert.ai beste functies

Cross-channel uitvoering: Zet Albert.ai in op elke betaalde campagne op 90% van de biedplatforms (bijv. Display en Video 360 en Bing Ads) op de markt. Zo kunt u erachter komen welk kanaal het beste werkt voor uw advertenties

Zet Albert.ai in op elke betaalde campagne op 90% van de biedplatforms (bijv. Display en Video 360 en Bing Ads) op de markt. Zo kunt u erachter komen welk kanaal het beste werkt voor uw advertenties A/B-testen:* Test meerdere variaties van zoekwoorden, budgetten, interesses, regio's en andere parameters om uw campagnes voortdurend te verbeteren

Geavanceerde rapportage: Verkrijg gedetailleerde, bruikbare klantinzichten om te begrijpen hoe u uw creatives en berichtgeving kunt aanpassen

Albert.ai limieten

Beperkte uitleg voor bepaalde beslissingen: Albert.ai geeft geen gedetailleerde uitleg over de prestaties van campagnes. Als bijvoorbeeld een bepaalde advertentieset beter presteert dan andere, kan het geen inzicht geven in waarom dat zo is

Prijzen van Albert.ai

Aangepaste prijzen

Albert.ai beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra beoordelingen: Niet genoeg beoordelingen

18. Bladeren.ai

via Bladeren.ai Browse.ai noemt hun robot de 'gemakkelijkste' manier om gegevens van een website te halen.

Je kunt een robot trainen om in te loggen op een website met jouw gegevens. De bot schraapt de website en voert alle verzamelde gegevens in een spreadsheet in. Hiermee kun je het verzamelen van gegevens automatiseren, inclusief productgegevens, prijsdetails, vacatures en meer informatie van een website naar keuze.

Selecteer de informatie die je nodig hebt, label deze en druk op de knop Downloaden. Binnen een paar minuten heb je de informatie die je nodig hebt.

De AI-marketingtool van Browse heeft vooraf gebouwde robots voor populaire use cases en je kunt het integreren met meer dan 7.000 tools in je marketingtechnologie-stack, waaronder Zapier, Airtable, Google Spreadsheets, enz.

Browse.ai beste functies

Gegevens extractie: Haal alle informatie van elke website zonder een regel code. Zet de gegevens klaar in een spreadsheet en deel ze zelfs met je team

Haal alle informatie van elke website zonder een regel code. Zet de gegevens klaar in een spreadsheet en deel ze zelfs met je team Websites monitoren : Stel de robot van Browse.ai in om continu specifieke informatie op een website te monitoren en krijg een melding wanneer er iets verandert. Als u bijvoorbeeld een verkoper bent, kunt u Browse.ai gebruiken om de voorraadgegevens van uw retailers in realtime te monitoren, zodat u uw product proactief bij hen kunt aanvullen

: Stel de robot van Browse.ai in om continu specifieke informatie op een website te monitoren en krijg een melding wanneer er iets verandert. Als u bijvoorbeeld een verkoper bent, kunt u Browse.ai gebruiken om de voorraadgegevens van uw retailers in realtime te monitoren, zodat u uw product proactief bij hen kunt aanvullen Maak van elke website een API: Genereer aangepaste API's voor elke website, zelfs als deze geen bestaande API heeft voor continue gegevensextractie

Browse.ai limieten

Initiële installatie is complex: Browse.ai heeft verschillende nuttige functies, maar de tool is enigszins complex, wat betekent dat de installatie en het leren gebruiken van de volledige potentie enige tijd kan duren

Prijzen van Browse.ai

Free: $0 per maand

$0 per maand Starters: $48.75 per maand

$48.75 per maand Professioneel: $123,75 per maand

$123,75 per maand Teams: $311 per maand

$311 per maand Bedrijf: Aangepaste prijzen

Browse.ai beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50 beoordelingen)

19. Algolia

via Algolia Met Algolia kunt u AI-gestuurd zoeken toevoegen aan uw website. Hiermee kunt u de gebruikerservaring stroomlijnen door klanten in staat te stellen binnen enkele seconden precies te vinden wat ze zoeken.

De applicatie kan grote datasets analyseren om real-time resultaten te geven, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor marketeers om de interactie tussen klanten en hun websites te verbeteren.

Algolia beste functies

Vraagcategorisatie: Algolia's algoritmen voor kunstmatige intelligentie kunnen de context van de query interpreteren en resultaten van de dichtstbijzijnde categorie weergeven, waardoor de relevantie van de resultaten wordt verbeterd. Bijvoorbeeld, het trefwoord bordeauxrood kan een kleur, drank of lippenstift betekenen

Algolia's algoritmen voor kunstmatige intelligentie kunnen de context van de query interpreteren en resultaten van de dichtstbijzijnde categorie weergeven, waardoor de relevantie van de resultaten wordt verbeterd. Bijvoorbeeld, het trefwoord bordeauxrood kan een kleur, drank of lippenstift betekenen Dynamische herrangschikking: Algolia gebruikt AI om te identificeren wat trending is in een bepaalde categorie en geeft voorrang aan de meest recente informatie die aan de klant wordt getoond

Algolia gebruikt AI om te identificeren wat trending is in een bepaalde categorie en geeft voorrang aan de meest recente informatie die aan de klant wordt getoond AI synoniemen: Bij het analyseren van verschillende gebruikersinputs kan Algolia's AI synoniemen detecteren voor een bepaald trefwoord en deze opslaan voor later gebruik. Dit breidt de woordenschat van de applicatie uit, zodat de AI meer query's kan identificeren

Algolia limieten

Moeilijke instelling: Gebruikers kunnen hulp nodig hebben bij het correct implementeren van Algolia. Dit kan leiden tot bugs in uw zoekmachine, met als resultaat dat onjuiste informatie wordt weergegeven aan klanten

Algolia prijzen

Bouw: $0

$0 Groeien : $0 voor tot 10K zoekopdrachten per maand, $0.50 voor elke extra 1000 zoekopdrachten

: $0 voor tot 10K zoekopdrachten per maand, $0.50 voor elke extra 1000 zoekopdrachten Premium : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Elevate: Aangepaste prijzen

Algolia beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.5/5 (300+ reviews)

4.5/5 (300+ reviews) Capterra beoordelingen: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

20. Reply.io

via Antwoord.io Vereenvoudig je bereik via meerdere kanalen en werf sneller nieuwe klanten met het AI-gestuurde platform voor verkoopbetrokkenheid van Reply.io. Je kunt de tool gebruiken om gedetailleerde sequenties te bouwen voor het betrekken van gebruikers via kanalen zoals WhatsApp, LinkedIn en e-mail.

Reply.io kan taken automatiseren zoals het sturen van een verzoek om verbinding met iemand op LinkedIn of het filteren van je berichten om reacties te verwijderen die 'out-of-office' zijn of 'geen interesse' hebben in de e-mail om je tijd te besparen.

Reply.io beste functies

Volgorde via meerdere kanalen: Bouw een geautomatiseerde volgorde van e-mails, LinkedIn-berichten, WhatsApp-berichten en sms-notificaties om prospects effectief te bereiken via het kanaal waaraan zij de voorkeur geven

Bouw een geautomatiseerde volgorde van e-mails, LinkedIn-berichten, WhatsApp-berichten en sms-notificaties om prospects effectief te bereiken via het kanaal waaraan zij de voorkeur geven **Chat van Reply.io integreren met uw kennisbank zodat prospects snel de informatie kunnen krijgen die ze zoeken. Het is ook een geweldige functie om gebruikers te begeleiden bij het uitvoeren van bepaalde acties, zoals het aanmelden voor een gratis proefversie of demo, zodat ze verder komen in de verkooptrechter

Contactbeheer: Segmenteer uw klanten en prospects op basis van verschillende criteria, zodat u precies weet wie u moet benaderen

Reply.io limieten

Geen handleidingen: Gebruikers kunnen moeite hebben met het gebruik van de uitgebreide functies van Reply.io en er zijn geen gedetailleerde gebruikershandleidingen of handleidingen beschikbaar om hen te helpen

Gebruikers kunnen moeite hebben met het gebruik van de uitgebreide functies van Reply.io en er zijn geen gedetailleerde gebruikershandleidingen of handleidingen beschikbaar om hen te helpen Beperkte mogelijkheden om belangrijke informatie te importeren: Momenteel kan Reply.io geen gegevens zoals bedrijfsinformatie importeren. Gebruikers moeten aangepaste velden maken om specifieke details vast te leggen vanwege de beperkte integratie met verkooptools zoals Pipedrive

Reply.io prijzen

Email Volume: $59 per maand

$59 per maand Multichannel : $99 per gebruiker per maand

: $99 per gebruiker per maand Agentschap: $166 per maand

Reply.io beoordelingen en recensies

G2 beoordelingen: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

4.6/5 (1000+ beoordelingen) Capterra beoordelingen: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

AI-tools kunnen marketing verbeteren door klantgedrag te analyseren, gaten in de markt te identificeren en communicatie te personaliseren.

Ze kunnen klanten effectief segmenteren, repetitieve taken automatiseren en de efficiëntie verhogen. AI biedt realtime inzichten uit grote hoeveelheden consumentengegevens, waardoor snel kan worden gereageerd op markttrends. AI kan de prestaties van campagnes verbeteren door te helpen bij verschillende marketingactiviteiten.

AI biedt bedrijven een grote kans om hun marketingstrategieën te optimaliseren.

Of je nu je content-, e-mail- of sociale-mediamarketing probeert te verbeteren, de juiste AI-marketingtools zullen je campagnes succesvoller maken. Je kunt ze gebruiken om foutloze copywriting te maken, de beste onderwerpregels te kiezen of je conversiepercentages in realtime bij te houden.

Al snel zullen je marketinginspanningen minder moeite kosten. Je team zal dus meer denkkracht hebben om mee te nemen naar je volgende creatieve brainstormsessie.

ClickUp AI is specifiek gericht op specifieke teams, of het nu gaat om marketing-, product-, softwareontwikkelings- of verkoopteams. De kant-en-klare sjablonen maken teams productiever met specifieke aanwijzingen die een specifiek team in uw organisatie daadwerkelijk zou gebruiken.

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Bijvoorbeeld, hoeveel sneller zou uw marketing werken met AI-aanwijzingen voor e-mailcampagnes of documenten voor merkbeheer, of om te gebruiken in het proces voor het aanmaken van content?

Wat als diezelfde tool verkoopteams zou kunnen helpen betere e-mails te leveren met beknopte details van een ingebouwde editor, zodat iedereen zijn algemene communicatievaardigheden kan verbeteren?

Het is mogelijk met ClickUp!

Ontdek meer van ClickUp AI functies en creëer gratis uw eerste werkruimte. Onze AI-assistent spreekt misschien niet met een Brits accent, maar helpt wel iedereen in uw team om werk te doen dat specifiek is voor hun rol - een bewijs dat vriendelijke robots dichterbij zijn dan u denkt. 🤖