10 gratis podcastsjablonen voor je volgende aflevering

Podcasts variëren van interviews en gesprekken tot non-fictie verhalen. Maar zelfs de meest vrije podcasts hebben meestal een soort podcast script of schets . Het gebruik van podcastsjablonen kan je de vrijheid geven om te variëren met de lengte en structuur van je podcast, terwijl je je toch aan de conventies van de vorm houdt.

Hoewel een podcastscriptsjabloon bovenaan je lijst moet staan, is het net zo belangrijk om een plan te hebben voor andere aspecten van je podcast, zoals je marketingkalender .

Deze 10 gratis podcastscriptsjablonen zorgen ervoor dat je alles onder controle hebt, van het plannen en opnemen tot het publiceren van je eigen podcast.🎙️

Wat is een podcastsjabloon?

Als je naar een ervaren podcasthost luistert, kan het hele podcastproces moeiteloos klinken, toch? Misschien is het een éénpersoonsmonoloog met perfect geplaatste geluidseffecten of een gesprek tussen de host en co-host dat vloeiend lijkt over te gaan van het ene onderwerp naar het andere.

Maar er komt veel meer kijken bij een podcast dan geluidsontwerp en geplaag. Je hebt de intro en outro van de podcast, gesponsorde berichten, audioclips en nog veel meer. Zelfs als het een vrij stromend gesprek is, is de kans groot dat de podcasthost een lijst met gesprekspunten heeft en een plan om van het ene hoofdpunt naar het volgende te gaan.

Een podcastsjabloon is je ticket om een succesvolle aflevering op te nemen. Je kunt een podcastsjabloon gebruiken om elke nieuwe aflevering te schetsen, een beschrijving en aantekeningen voor de show te maken, gedetailleerde podcastscripts te maken of zelfs interviews in te plannen met beïnvloeders op sociale media. 📅

Het gebruik van een podcastsjabloon zorgt ervoor dat je alle beats van een professionele podcastshow haalt, terwijl je nog steeds veel ruimte hebt om je productie aan te passen.

Deze 10 podcastsjablonen begeleiden je door elke stap van het proces van het plannen van een nieuwe podcast tot de postproductie.

Wat maakt een goed podcastsjabloon?

Een goed podcastsjabloon helpt je om je aan een afgesproken podcastformaat te houden en geeft je tegelijkertijd de ruimte om creatief te zijn. Een podcastscript is immers niet zoals een script voor een toneelstuk waarin je elk woord uit je hoofd moet leren.

Net zoals een goede podcastintro kan een goed podcastscript ruimte laten voor ad-libbing en improvisatie.

Meer ervaren podcasthosts kunnen het doen met opsommingstekens, maar beginners kunnen beter een meer diepgaand podcastscript schrijven, tenminste de eerste keer. Dit kan nervositeit voorkomen en ervoor zorgen dat je niet afdwaalt.

Een podcastscript of schema laat je gasten ook weten wat ze kunnen verwachten: wanneer moeten ze klaar zijn om in te spreken en wanneer moeten ze ruimte laten voor een call-to-action (CTA)?

Naast scripts kun je podcastsjablonen op elk punt in je workflow gebruiken om een consistente, gestandaardiseerde aanpak van je podcastproductie te garanderen. Van het plannen van posts op sociale media tot het plannen van de aflevering van volgende week, deze 10 podcastsjablonen helpen je om op schema te blijven.

10 podcastsjablonen voor gebruik in 2024

Of je nu een nieuwe productiviteitspodcast of je wilt je interviewpodcast naar een hoger niveau tillen, gebruik dan een van deze 10 podcastsjablonen om aan de slag te gaan:

1. ClickUp podcastsjabloon

Organiseer je podcast op serie, seizoen en meer met deze handige podcastsjabloon

Deze handige ClickUp podcast sjabloon maakt het gemakkelijk om al je podcastscripts en afleveringen op één plaats bij te houden en ze te sorteren op Serie, Seizoen of andere aangepaste categorieën.

Je kunt publicatiedata, afleveringslinks, audio en meer toevoegen, zodat je niet door meerdere documenten hoeft te zoeken om de inhoud te vinden die je zoekt. Schakel eenvoudig tussen bord- en lijstweergave voor eenvoudige navigatie.

Wijs een host of producent toe aan elke podcast met het Assignee-veld en stel het onderwerp van de aflevering in in het Topic-veld. Je kunt ook statuslabels gebruiken zoals Bewerkt, Gepland, Geplaatst en Opgenomen, zodat je weet waar elke aflevering zich in de productiecyclus bevindt.

Hoewel dit een beginnersvriendelijk podcastsjabloon is, is het uitgebreid genoeg voor grotere producties met meerdere afleveringen en teamleden. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Podcast Kalender Sjabloon

Beheer concepten voor je podcastaflevering, bereik, planning en gasten met de Podcast Kalender Sjabloon van ClickUp

De ClickUp Podcast Kalender Sjabloon helpt u podcastscripts op voorhand te plannen en bij te houden wie er gepland is om te verschijnen of wie uw aankomende podcasttitel is. Kies uit 18 aangepaste velden, waaronder Sponsor, Budget, Gastkopfoto, Podcast Titel, Aflevering Link en Seizoen.

Je kunt kleurcodes gebruiken om aan te geven in welke fase van ontwikkeling een aflevering zich bevindt, zoals Concept, Outreach, Planning, Opname of Transcriptie.

Met deze sjabloon kun je ook schakelen tussen zeven verschillende weergavetypen, waaronder Episodes, Podcast Sponsors, Podcast Shownotes en Podcast Stage.

Lees de Guest Bio voordat je opneemt om je voor te bereiden op de introductie van de gast en gebruik de velden Transcriptiestatus en Verloopdatum om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een transcript aan je podcastwebsite wordt toegevoegd. 📝

Of je nu experts uit de industrie of beïnvloeders van sociale media interviewt, deze sjabloon helpt je om je podcast naar een hoger niveau te tillen en je professionele doelen . Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Podcast Plan Sjabloon

Bekijk de voortgangsstatus van elke podcastaflevering met deze podcastplansjabloon

De ClickUp Podcast Plan Sjabloon is een tussensjabloon dat je helpt om diep in het planningsproces te duiken voor elke nieuwe podcastaflevering.

Aanpasbare statusvelden vertellen je welke afleveringen geannuleerd, in uitvoering of in de wacht staan, terwijl de voortgangsstatusbalk visueel weergeeft hoe dicht je bij de voltooiing van een aflevering bent.

Gebruik het veld Type podcast om aan te geven of een aflevering een gast- of solopodcast is en gebruik het veld Onderwerp om je afleveringen per categorie te labelen, zoals Sociale kwesties of Beeldende kunst. Andere velden zijn Afleveringnummer, Afleveringstitel en Opnamedatum.

Je kunt gebruikmaken van zes verschillende weergavetypen, waaronder Podcastafleveringen en Analytics, en er is zelfs een Onderwerpsformulier om je te helpen ideeën voor een nieuw podcastonderwerp vast te leggen.

Dit onderwerp zal je helpen om je zelfdiscipline en plan vooruit zodat je je show bovenaan de hitlijsten op Spotify of Apple Podcasts kunt krijgen! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Podcast Planningssjabloon

Organiseer je podcast per seizoen met deze diepgaande podcastplanningsjabloon

De ClickUp Podcast Planningssjabloon is een geavanceerde sjabloon die al je podcastafleveringen organiseert in gebruiksvriendelijke mappen. Maak een kale kaart voor elke podcastaflevering en voeg meer details toe naarmate je de fasen Ideeën, Planning, Opname, Productie en Publicatie doorloopt.

Houd de opnamedatum, het afleveringsnummer, de gast, het type podcast en meer bij. Je kunt schakelen tussen afleveringen, totaaloverzicht en gasten en de tool Bijlagen gebruiken om koppelingen te maken naar documenten, audiobestanden en ander relevant materiaal.

De geavanceerde functionaliteit van dit podcastsjabloon maakt het geschikt voor professionele producties, maar ook beginners zullen er veel toepassingen voor vinden. Gebruik het om plannen, plannen, organiseren en prioriteiten stellen komende afleveringen of maak een ruimte voor je podcastoverzicht. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Blanco Podcast Schets Sjabloon

Maak taglines om je podcast op de markt te brengen met deze sjabloon voor podcastbeschrijvingen

Deze ClickUp Podcast Beschrijving Sjabloon kan je helpen bij het beschrijven en marketen van je podcastafleveringen aan luisteraars. Je hoeft hier geen afleveringen te plannen of een podcastscript te schrijven, maar je moet alleen een beknopte tagline maken die boordevol informatie zit.

Begin met het maken van een contentplan voor sociale media om je podcastafleveringen bij je doelpubliek te krijgen. Vat je podcastonderwerp samen voor een LinkedIn-post ("In de aflevering van vandaag.... "), of maak een teaser voor een Instagram Story of YouTube-kanaal.

Elk item op je takenlijst krijgt zijn eigen contactpersoon en deadline, evenals een prioriteitsvlag om je te helpen met projectprioritering .

Door een sjabloon te gebruiken voor je marketingmateriaal, hoef je minder tijd te besteden aan de beschrijving van elke aflevering en heb je meer tijd om de best mogelijke podcast te maken. 🏆 Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Podcast Script Sjabloon

Schets je podcastafleveringen van tevoren met een podcastscriptsjabloon

Deze ClickUp Podcast Script Sjabloon helpt u het hart en de ziel van uw podcast te ontwikkelen. Het is een eenvoudig, beginnersvriendelijk document dat u kunt delen met iedereen die bij de aflevering betrokken is: presentator, gast, producent enzovoort.

Begin met het invullen van de tabel met de naam van de podcast, de titel van de aflevering, de naam van de presentator, de naam van de gast en de sponsor van de aflevering. Als je een soloprogramma opneemt of geen sponsor hebt, kun je deze velden leeg laten.

Ga vervolgens chronologisch door de aflevering heen door een bericht van je sponsor, je intro-muziek of jingle, de inhoud van je aflevering en je outro-muziek toe te voegen.

Onthoud dat het niet de bedoeling is om een woord-voor-woord script te maken, maar om je te helpen een conversatietoon te krijgen terwijl je van het ene onderwerp naar het andere gaat. Maak een lijst met de belangrijkste punten die je wilt behandelen, eventuele ondersteunende punten en je interviewvragen.

Je podcastscript moet dienen als een stappenplan voor de aflevering, dus zorg ervoor dat je gast of co-host het kan inkijken voor je op opnemen drukt! Deze sjabloon downloaden

Werf meer sponsors voor je podcast met een professioneel sponsorvoorstel

Deze ClickUp Podcast Sponsorship Sjabloon is ontworpen om je te helpen sponsors aan te trekken door hen een kort maar informatief overzicht van je podcastshow te geven.

Uw sponsoring verzoek om voorstel moet informatie bevatten over het doelpubliek, de omvang van de gelegenheid (d.w.z. luisterstatistieken) en de bijzonderheden van de campagne. Zorg ervoor dat je je contactgegevens en je logo of podcastcover toevoegt om je sponsorvoorstel een professionelere uitstraling te geven.

Door bedrijven aan te spreken die in lijn liggen met de waarden van je podcast, kan je inkomsten genereren voor je show en merken promoten waar je luisteraars over willen horen. Het is een win-win voor je show en je nieuwe sponsor! 🙌 Deze sjabloon downloaden

9. Gesprek/Interviewshow Podcast Sjabloon van Riverside

via Rivieroever Dit Conversatie/Interviewshow Podcastsjabloon van Riverside biedt een handig schema dat je kunt gebruiken om een script te maken voor een interviewshow. Het is slechts een van de vele voorbeelden van podcastscripts die Riverside aanbiedt, waaronder een minimalistisch script en een soloprogramma.

Het sjabloon voor een gesprek/interview bevat een intro, een sponsorboodschap en themamuziek, gevolgd door een gastintroductie en een reeks interviewvragen. De show eindigt met een outro, een recapitulatie en een oproep tot actie.

Verschillende bulletpoints hebben een lege ruimte voor de duur, waar je de lengte van elk segment kunt opschrijven. Dit is gemakkelijk als je vooraf opgenomen segmenten hebt, zoals de themamuziek en de sponsorboodschap; anders moet je het gewoon schatten en de informatie bijwerken zodra je de show hebt opgenomen.

Probeer het tempo van de show consistent te houden voor elke aflevering, zoals een intro en outro van 60 seconden met 30 minuten conversatie ertussen. Deze sjabloon downloaden

10. Sjabloon non-fictie verhalen vertellen door Ausha

via Ausha Deze Non-Fiction Storytelling Sjabloon van Ausha is voor solopodcasthosts die luisteraars een verhaal willen vertellen in de loop van een aflevering. Dit kan van alles zijn, van een true crime podcast tot een diepe duik in een historisch incident of wetenschappelijke ontdekking.

Het schema begint met de intromuziek en een stappenplan of overzicht van de aflevering. Daarna volgen drie onderwerpsegmenten, een sponsorboodschap en een recapitulatie. Tot slot is er een outro met een call to action en een teaser van de volgende aflevering.

In plaats van een woord-voor-woord script te schrijven deze sjabloon vraagt je om opsommingstekens met belangrijke informatie op te schrijven, zodat je een meer conversationele toon kunt aanslaan. Vergeet niet om de overgang van het ene onderwerp naar het andere te noteren om je op de rails te houden! Deze sjabloon downloaden

Stroomlijn uw storytelling met deze gratis podcastsjablonen

Van het bedenken van ideeën voor een onderwerp tot het maken van een script, er komt heel wat kijken bij elke podcastaflevering. Gelukkig kun je het proces stroomlijnen door deze handige sjablonen te gebruiken, die alles dekken van planning tot marketing.

Podcastsjablonen helpen u tijd besparen door je te laten zien welke informatie je vooraf moet verzamelen, zoals de naam en biografie van een gast, en wat je moet doen nadat de aflevering is opgenomen, zoals het maken van een tagline en een transcript.

Bovendien kunt u, wanneer u een van ClickUp's samenwerkingssjablonen gebruikt, uw podcastscript en shownotities delen met uw medepresentator of podcastgasten. Bezoek de ClickUp Sjabloonbibliotheek om uw volgende podcastsjabloon te vinden!