10 Beste Google Docs Alternatieven & Concurrenten 2024

is een geweldig hulpmiddel voor het maken van documenten waarmee je in realtime kunt samenwerken met je teamleden. Teams kunnen het gebruiken om notities, ideeën en processen te documenteren om iedereen op dezelfde pagina te houden...letterlijk.

Het mist echter uitgebreide samenwerkingsopties en biedt beperkte offline toegang en rechten.

In plaats van je te dwingen om compromissen te sluiten, helpen we je hier om de beste Google Docs alternatieven te vinden.

In dit artikel bespreken we waarom je een alternatief voor Google Docs en markeer de tien beste tools die je vandaag kunt gebruiken.

Laten we enkele alternatieven documenteren. 📝

10 beste Google Docs alternatieven in 2024

Omdat Google Docs niet echt de beste samenwerkingstool voor documenten is, zijn hier tien uitstekende alternatieven:

Samenwerken bij het detecteren en bewerken, opmerkingen toevoegen en links insluiten in ClickUp Docs

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerdesoftware voor projectbeheer en software voor samenwerking bij documenten gebruikt door verschillende teams in kleine en grote bedrijven.

Van hulp om vooruit te komen met unieke projectsjablonen voor het bijhouden van de tijd die aan taken wordt besteed, is ClickUp de ultieme hulpmiddel voor projectbeheer .

Maar wacht... hoe kan een gratis projectbeheersoftware je helpen bij het beheren van documenten?

Het antwoord ligt in Docs.

Wat zijn documenten in ClickUp? ClickUp Documenten laat u geweldige documenten maken voor alles wat u maar kunt bedenken! 🤩

Krachtige kennisbanken, gebruikershandleidingen, notulen van vergaderingen, SOP's.... als het op Docs aankomt, ligt de wereld aan uw voeten.

Schrijf naar hartenlust met het gelimiteerde aantal pagina's.

En voor eenvoudig bestandsbeheer gebruikt u de functie Relaties van ClickUp Docs om gerelateerde taken en pagina's te koppelen, zodat u niet door meerdere wikipagina's hoeft te bladeren om ze te vinden. Of u kunt Docs taggen voor eenvoudige referentie en doorzoekbaarheid.

Je kunt ook geneste pagina's maken (tot vijf niveaus) in je Documenten en geneste pagina's verplaatsen door ze te slepen.

moet je je document delen met teamgenoten of externe medewerkers?

Gebruik gewoon delen en rechten in ClickUp!

U kunt delen:

Pagina's van het document selecteren

Als privé-link

Als openbare link

Met Google voor indexatie

Je kunt ook de beveiliging verbeteren door je Documenten te beschermen tegen ongewenste bewerkingen. Schakel gewoon de optie Bescherm deze pagina in en voeg context toe voor uw publiek.

wat is er nog meer? ClickUp AI in Docs is een hulpmiddel voor samen schrijven dat mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie bevat. Gebruikers kunnen inhoud direct in hun werkruimte opstellen, bewerken en reviseren en in realtime suggesties doen om hun tekst te optimaliseren. De tool biedt inline commentaar en real-time samenwerking tussen teamleden, waardoor het ideaal is voor teamprojecten.

E-mailmarketing eenvoudig gemaakt met ClickUp AI Samenwerken laat iedereen in jeWorkspace gelijktijdig commentaar geven, bewerken en aan het document werken, zonder overlapping. Je weet ook wie waaraan werkt met realtime Samenwerkingsdetectie in ClickUp .

Je kunt je Docs ook aanpassen aan je behoeften met een groot aantal functies zoals:

Auteur instellingen: toon de maker van het document en de bijdragers

toon de maker van het document en de bijdragers Aangepaste omslagafbeelding: kies uit de galerij, je bureaublad, een link of de Unsplash-bibliotheek

kies uit de galerij, je bureaublad, een link of de Unsplash-bibliotheek Lettergrootte: kies uit klein, normaal of groot voor eenvoudige weergave

kies uit klein, normaal of groot voor eenvoudige weergave Rijke tekst bewerken: creatief zijn met koppen, tabellen, markeringen en meer

Woordenteller: zie hoeveel woorden u in uw document hebt getypt

zie hoeveel woorden u in uw document hebt getypt Inhoudsopgave: geef een overzicht van de inhoud van uw document en laat lezers eenvoudig naar verschillende secties springen

geef een overzicht van de inhoud van uw document en laat lezers eenvoudig naar verschillende secties springen Emoji's: voeg heel veel leuke en handige emoji's toe aan uw document 📝

voeg heel veel leuke en handige emoji's toe aan uw document 📝 Banners: laat belangrijke informatie opvallen met kleurrijke banners

laat belangrijke informatie opvallen met kleurrijke banners Scheidingstekens: helpen lezers onderscheid te maken tussen verschillende secties van uw document

helpen lezers onderscheid te maken tussen verschillende secties van uw document Knoppen: maak uw openbare documenten officieel met kleurrijke knoppen die bij uw merk passen

maak uw openbare documenten officieel met kleurrijke knoppen die bij uw merk passen Embed anything : neem alles wat u wilt op in uw document zonder een seconde te verspillen

: neem alles wat u wilt op in uw document zonder een seconde te verspillen Attachments: voeg schermafbeeldingen, PDF's en andere bestanden toe aan uw document voor snelle referentie

voeg schermafbeeldingen, PDF's en andere bestanden toe aan uw document voor snelle referentie Functies voor het maken van kaarten

Maar dat is nog niet alles.

Andere belangrijke ClickUp functies:

Tag teamleden : trek de aandacht van uw teamleden door ze te vermelden in een Doc

: trek de aandacht van uw teamleden door ze te vermelden in een Doc Documenten vermelden: gebruik @@@ om Documenten te vermelden in een taakbeschrijving of commentaarveld

Doc Relaties: toegang tot uw Documenten op meer plaatsen door uw Documenten onderling of met taken te verbinden

toegang tot uw Documenten op meer plaatsen door uw Documenten onderling of met taken te verbinden Opmerkingen toewijzen: markeer elke tekst in je document om een opmerking toe te voegen en een taak voor een teamgenoot te maken

Integreerbare widgets: voeg widgets voor lijst- en bordweergaven toe en bewerk workflows vanuit je document

Integreerbare widgets: voeg widgets voor lijst- en bordweergaven toe en bewerk workflows vanuit je document ClickUp Dashboards: voeg uw documenten toe aan uw dashboards voor snelle referentie

ClickUp Mindmaps : breng briljante ideeën voor uw volgende document in kaart 💡

ClickUp voordelen

Krachtige gratis versie die onbeperkte gebruikers ondersteunt

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met online en offline modus

Beheer bestanden in populaire cloudopslagsystemen zoalsGoogle Drive,Dropbox enBox* Versnel uw goedkeurings- en feedbackprocessen met proefdrukken en aantekeningen

Voer ongedwongen gesprekken naast uw werk metchatweergave Maak onbeperkt aantekeningen, noteer ideeën of maak checklists metClickUp Kladblok Direct e-mails verzenden en ontvangen binnen een taak metE-mail ClickApp* Gebruiksneltoetsen en snelkoppelingen om met gemak prachtige documenten te maken

Integreert met verschillende software van derden zoalsEvernote,YouTube,Calendlyenmeer* Taken toevoegen en beheren met onze iOS en Androidmobiele apps ClickUp beperkingen

(Nog) geen tabelweergave in de mobiele app

En ontdek alle spannende functies die dit gratis alternatief voor Google Docs voor je in petto heeft!

prijzen #### ClickUp

ClickUp biedt drie betaalde prijsplannen:

Free Forever Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Microsoft-kantoor online

Via Microsoft-kantoorMicrosoft Office Online is een geweldig online samenwerkingsprogramma schrijfgereedschap . Deze kantoorsoftware geeft je gratis toegang tot Microsoft Word agenda, Formulieren en meer.

Je hebt echter geen toegang tot documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd en je kunt geen macro's uitvoeren in een document als je MS Word online gebruikt.

Microsoft Office Online belangrijkste functies

Mede-auteur en mede-bewerker van MS Word-documenten

Wordt geleverd met OneNoteapp voor het maken van notities* De 'vertel me'-functie helpt je navigeren op het platform

Elk Word-document wordt automatisch opgeslagen in Microsoft OneDrive

Microsoft Office Online voordelen

Ondersteunt opmaaktools voor APA-, MLA- en Chicago-stijlen

Gratis sjablonen voor cv's, kalenders, nieuwsbrieven en meer

Kan uw gegevens organiseren met spreadsheets en werkmappen

Microsoft Office Online beperkingen

Functionaliteit voor offline bekijken ontbreekt

Microsoft Word online heeft geen geavanceerde functies voor proeflezen

Kan geen bijschriften, citaten, bibliografieën of inhoudsopgaven maken in Microsoft Word online

Microsoft Office Online prijzen

Microsoft Office Online is een gratis oplossing voor het bewerken van documenten.

Microsoft Office Online klantwaardering

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (11.000+ beoordelingen)

3. Zoho Documenten

Via Zoho Documenten Zoho Docs is een online tool voor het bewerken van documenten met een aantal basisfuncties voor projectbeheer, zoals herinneringen, gebruikersrapporten en een in-app chat.

Essentiële documentbeheer functies zoals bestanden met wachtwoordbeveiliging en het delen van bestanden met niet-gebruikers komt met een prijskaartje.

Zoho Docs belangrijkste functies

Maak een document, spreadsheet of presentatie

Documenten bijvoegen aan een chat en ze gezamenlijk bekijken

Bestanden categoriseren op project, bestandstype of auteur

Integreert met Zoho Office Suite

Zoho Docs voordelen

De gratis versie ondersteunt twee-factor authenticatie

Beschikbaar op iPhone en Android apparaten

Je kunt aan je bestanden werken zonder internetverbinding. Je bewerkingen worden gesynchroniseerd zodra je weer online bent

Zoho Docs beperkingen

Geen enkel prijsplan biedt onbeperkte uploadgrootte van bestanden

Kan moeilijk zijn om bestanden te importeren in de mobiele apps

Kan geen taken toewijzen aan meerdere gebruikers voor geavanceerde samenwerking

Zoho Docs prijzen

Zoho Docs heeft drie prijsplannen:

Gratis plan

Standaard plan : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Premium plan: $6/maand per gebruiker

Zoho Docs klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Dropbox-papier

Via Dropbox-papierDropbox Paper is een hulpmiddel voor het bewerken van documenten met een coole persoonlijke assistentfunctie. Het laat je weten wanneer je een naderende deadline hebt of wanneer iemand een document met je deelt.

Als je de app echter voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken, kun je beter ergens anders kijken.

Je krijgt geen bestandsvergrendeling op de persoonlijke prijsplannen.

Belangrijkste functies Dropbox Paper

Taken toewijzen aan teamgenoten en vervaldatums toevoegen aan taken

Feedbackprocessen verbeteren met aantekeningen

De functie voor het maken van notities geeft je team een persoonlijke planningsruimte

Tag teamleden in opmerkingen zonder het document te verlaten

Dropbox Paper voordelen

Onderweg ideeën noteren of feedback geven op je iOS- of Android-apparaat

Kan documenten met één klik omzetten in presentaties

Ondersteunt sjablonen voorvergadernotities,brainstormcreatieve briefings en meer

Dropbox Papier-beperkingen

Bestanden sorteren en organiseren kan moeilijk zijn

Kan duurder zijn dan andere tools voor het bewerken van documenten

Mist geavanceerdetekstverwerking functies omdat het op markdown is gebaseerd

Dropbox Paper prijzen

Dropbox Paper is een gratis tool.

Dropbox Paper gebruikerswaarderingen

G2: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice Apache OpenOffice is een open-source samenwerkingstool waarmee je documenten, 3D-illustraties, wiskundige vergelijkingen en meer kunt maken.

De Office-app heeft een coole bewerkingsfunctie die automatisch corrigeert, automatisch aanvult en spellingscontroles uitvoert om onderweg fouten te ontdekken.

De UI is echter behoorlijk verouderd in vergelijking met andere tools voor het bewerken van documenten.

Apache OpenOffice belangrijkste functies

Een tekstverwerker die je kunt gebruiken om aantekeningen te maken of een boek te schrijven

Spreadsheets om je te helpen bij het berekenen, analyseren en presenteren van je gegevens in numerieke rapporten

Maak je eigen sjablonen en gebruik sjablonen uit de sjablonenarchief

Deel gratis kopieën met wie u maar wilt

Apache OpenOffice voors

De documenteditor kan meerdere talen aan

Je kunt de app op zoveel pc's installeren als je wilt

De notities functie toont notities en opmerkingen aan de zijkant van het document

Apache OpenOffice beperkingen

Geen app voor iOS mobiele apparaten om onderweg documenten te maken

Bestandsindelingen zoals XLSX en PPTX worden nog niet ondersteund

Geen optie voor opslaan in de cloud beschikbaar

Apache OpenOffice prijzen

Deze tool voor het bewerken van documenten is gratis te downloaden.

Apache OpenOffice klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

6. Obsidiaan

Via ObsidiaanObsidiaan is een krachtig hulpmiddel voor het maken van notities en app voor kennisbeheer vooral bekend om het koppelen van notities en de aanpassingsmogelijkheden, waardoor het een sterke kanshebber is voor het beste alternatief voor Google Docs.

In tegenstelling tot andere apps voor het maken van notities, werkt Obsidian als je "tweede brein" - het geeft je hersenen een pauze van constant werken aan het onthouden van de inhoud van je notities, waar ze zijn opgeslagen, en welke notities gerelateerd zijn. Obsidian kan u helpen om eenvoudig verbanden te leggen tussen notities via backlinks, ze te organiseren op basis van patronen, onderwerpen, relevantie voor elkaar, of elke andere manier die u verkiest voor een betere organisatie van informatie.

Zonder twijfel zullen deze granulariteit en interne contextuele koppelingen uw vaardigheden in het maken van notities verbeteren en de manier waarop u uw documenten beheert voor altijd drastisch veranderen.

Eigenschappen

Backlink- en grafiekweergave helpen gebruikers eenvoudig door hun notities te navigeren

Full-text zoekmogelijkheden

Dagelijkse notities

Sjablonen

Pros

Ondersteunt CommonMark en GitHub Flavored Markdown (GFM) voor draagbaarheid

Aanpasbaar platform; kan plugins toevoegen om een persoonlijke notitie-toolkit te maken

Beschikbaar op Mac, Windows, Linux, web, iOS, Android

Beperkingen

iOS-versie werkt alleen met iCloud (werkt niet met andere Cloud-mappen)

Kan notities niet exporteren naar MS Word (alleen als PDF-bestand)

Nog geen tabelbewerking (beschikbaar als plugin)

Prijzen

Obsidian biedt drie plannen:

Personal: Gratis

Gratis Catalyst: $25+ eenmalige betaling

$25+ eenmalige betaling Commercieel: $50 per gebruiker per jaar

Gebruikersbeoordeling

Product Hunt: 5/5 (195+ beoordelingen)

bonus:_ Obsidian Vs. Notion

7. Evernote

Via Evernote Evernote is een van de meest herkenbare notitie- en taakbeheer apps van dit moment voor de organisatie en toegankelijkheid van notities. Het is ontworpen om het maken van notities, projectplanning en teamsamenwerking te verbeteren door je in staat te stellen je digitale notities eenvoudig vast te leggen, te organiseren en te openen op al je apparaten en ze zelfs offline mobiel te openen.

Gebruik de Home-functie om uw belangrijkste notities allemaal op één dashboard te bekijken, uw notities te organiseren met behulp van notitieblokken, stapels notitieblokken, titels en tags en to-do-lijsten te maken met uw notities om uw ideeën om te zetten in uitvoerbare items. Aangezien Google Docs deze functionaliteit niet heeft, is het een geweldig alternatief voor het maken van notities.

Om meer uit deze app te halen en voor een meer naadloze workflow, integreer je Evernote met je meest gebruikte en favoriete werktools zoals Google Agenda , Slack, (en ClickUp ). 😉

Eigenschappen

Startdashboard met widgets

Geografisch zoeken

Mobiele offline notities

PDF-annotatie

Zoeken in PDF's en Office-documenten

Geschiedenis notities

Taken

Pros

Gebruiksvriendelijke interface

Toegankelijkheid

Mogelijkheden om notities te doorzoeken

Functies voor taakbeheer

Beschikbaar op alle belangrijke platforms

Beperkingen

Beperkt gratis plan beperkt gebruikers tot slechts één notitieblok en 50 notities

Duur premium plan

Prijzen

**Gratis

Persoonlijk: $8,99/maand

$8,99/maand Professioneel: $10,99/maand

$10,99/maand Team: $14,99/gebruiker/maand

Gebruikersbeoordeling

G2 : 4.5/5 (1.965+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.965+ beoordelingen) Vertrouw Radius: 8.3/10 (1.649+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Evernote alternatieven !

8. Coda

Via CodaCoda is een alles-in-één documentbeheeroplossing die al uw woorden, gegevens en teamwerk in één krachtig document samenbrengt.

Teams kunnen bouwstenen combineren om een document te maken, gelijktijdig documenten en spreadsheets maken, bewerken en bekijken, enquêtes en polls maken, aangepaste workflows instellen, meldingen automatiseren en nog veel meer.

Keuze kenmerken

Automatiseringen

Integratie en plug-ins

Coda documentsjablonen

Sjablonen slepen en neerzetten

Geavanceerde documentvergrendeling

Pros

Bevat sleep- en neerzetmogelijkheden

Biedt aanpasbare sjablonen

Real-time samenwerking

Mobiel-vriendelijke app

Beperkingen

Onboarding kan intimiderend zijn; steile leercurve

Problemen met integratie met andere tools

Trage snelheid en prestaties

Prijzen

Gratis

**Pro: $10/maand per Doc Maker

Team : $30/maand per Doc Maker

: $30/maand per Doc Maker Enterprise: Aangepaste prijzen

Gebruikersbeoordeling

G2: 4.5/5 (296+ beoordelingen)

4.5/5 (296+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (73+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Coda alternatieven !

9. Quip

Via Quip Een andere ongelooflijke app die kan worden gebruikt als een Google Doc-alternatief is Quip- een documentbeheer- en software voor teamsamenwerking gemaakt door Salesforce om u te helpen het werk van uw team te centraliseren, organiseren en communiceren binnen dezelfde app.

Met deze tool kunnen gebruikers documenten, spreadsheets, presentatiedia's en takenlijsten maken en delen, en de ingebouwde chatfunctie gebruiken om de discussies van uw team op één plek georganiseerd te houden. De unieke combinatie van communicatie- en schrijffuncties stelt je team in staat om efficiënter samen te werken zonder e-mails - ze kunnen direct ideeën brainstormen en werk bespreken binnen de app en rondom het document.

Key features

Beheer van documenten en workflows

Discussies en forums

Team- of 1-1-chat/ realtime chatten en bewerken

Offline modus

Zoeken

Bestanden delen

Integratiemogelijkheden

Status bijhouden

Mobiele toegang

Pros

Geweldig voor online teamsamenwerking

Organisatie, zichtbaarheid en live bewerken in één app

Functies voor notities maken en projectbeheer

Gebruiksvriendelijke interface

Beperkingen

Basis opmaakgereedschappen

Prijzen

Starter: $10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

$10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Plus: $25/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

$25/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerd: $100/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Gebruikersbeoordeling

G2 : 4/5 (1.602+ beoordelingen)

: 4/5 (1.602+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (182+ beoordelingen) Compare Google Docs to Confluence !

10. Microsoft Word

Via Microsoft Word Een van de beste Google Docs alternatieven en meest gebruikte tekstverwerkers is Microsoft Word. Met de gebruiksvriendelijke en geavanceerde functies kunnen gebruikers documenten van professionele kwaliteit maken, opslaan en exporteren.

Het wordt geleverd met krachtige documentverwerkingsmogelijkheden zoals robuuste tekst- en afbeeldingsopmaakgereedschappen, zodat je je documenten kunt bewerken volgens je voorkeuren of projectbehoeften. Individuen en teams hebben ook toegang tot een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen die ze kunnen gebruiken om de processen consistent te houden, het documenteringsproces te versnellen of gewoon als opmaakhulpmiddel.

Key features

Functie voor automatisch opslaan

Lettertype en tekstopmaak

Ondersteuning voor HTML en afbeeldingen

Gebruiksklare sjablonen

Grammatica- en spellingscontrole

Pros

Krachtige documentverwerkingsmogelijkheden

Gebruiksvriendelijke interface

Offline documenten voorbereiden mogelijk

Integratie met andere tools

Beperkingen

Moet het Microsoft-pakket kopen om toegang te krijgen tot premium functies

Prijzen

Microsoft 365 Persoonlijk (1 persoon): $6,99/maand of $69,99/jaar

Microsoft 365 Familie (tot 6 personen): $9,99/maand of $99,99/jaar

Microsoft Corporation: $159,99

Gebruikersbeoordeling

G2 : 4.5/5 (1.586+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.586+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.007+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Word Alternatieven !

Waarom je een Google Docs Alternatief nodig hebt

Google Docs is een cloudgebaseerd documentbewerkings- en samenwerkingstool waarmee teams kunnen creëren, delen en documenten bewerken op een gecentraliseerde plaats.

Het laat virtuele teams werk eenvoudig samen aan documenten met functies zoals:

Opmerkingen

Gebruiker vermeldingen

Document revisie geschiedenis

Automatisch opslaan

Documenten delen

Op deze manier hoef je niet samen te werken door documenten via e-mail naar elkaar te sturen. Lange e-mail threads betekenen immers alleen maar verloren documenten en stressvolle ervaringen met je team . 😫

Met Google Documenten kunt u ook afbeeldingen toevoegen aan uw Google-document met behulp van de ingebouwde zoekmachine van Google en zelfs andere Google-apps zoals Google Slides gebruiken naast uw werk.

En hoewel dat allemaal cool klinkt, heeft de Google Docs-app een paar opvallende beperkingen:

1. Mist geavanceerde samenwerkingsfuncties

Google Documenten heeft een paar basis functies voor het samenwerken aan inhoud zoals realtime bewerken, documenten delen en cloudopslag. U kunt soort van tijdlijnen maken , Gantt-diagrammen , stroomdiagrammen of agenda's in Google Documenten .

Maar als je een groot project wilt documenteren, is deze Google-app niet genoeg. 💇

Het mist geavanceerde samenwerkingsfuncties zoals voortgang bijhouden, tijdregistratie aangepaste taakstatussen en meer. Deze zijn essentieel als je de prestaties van een project wilt bewaken en die ruimtevisie tot leven wilt brengen.

2. Moeilijk te gebruiken als kennisbanksysteem

Hier zijn drie redenen waarom Google Docs niet de meest uitgebreide is kennisbankoplossing :

A. Bestandsorganisatie

"Ugh, waar is dat document dat ik net geopend heb?"

"Ik herinner me dat een teamgenoot dat document met me deelde, maar ik kan het nergens vinden!"

klinkt bekend?

Een fatsoenlijk archiveringssysteem maken in Google Documenten kan voelen alsof je op trektocht bent.

De reis is lang en de wegen zijn ruig.

Je moet zelfs Google Drive gebruiken om handmatig mappen te maken en je documenten te organiseren op basis van hun projecten.

In plaats daarvan kun je met een alternatief voor Google Documenten die tijd productief besteden!

B. Delen en machtigingen

Delen en machtigingen kunnen erg vervelend zijn in Google Documenten.

Soms vergeet je een teamgenoot toegang te geven en andere keren klik je op de optie "iedereen met link".

Scenario één leidt tot tijdverspilling en verwarring en scenario twee, nou... laten we zeggen dat je je documenten een beetje vrijelijk aan het internet hebt gegeven.

C. Pagina's kunnen niet worden genest

Met Google Documenten kun je geen pagina's nesten (subpagina's maken).

waarom zijn geneste pagina's belangrijk voor kennisbeheer?

Pagina's kunnen nesten betekent dat je een goed gestructureerd document kunt maken waarin bepaalde pagina's zijn opgezet als subpagina's van andere primaire pagina's.

Zonder nesting zijn complexe documenten moeilijk te organiseren.

Vind het beste Google Docs alternatief voor jouw team

Begrijp ons niet verkeerd, Google Docs is een handige software voor het bewerken van documenten.

maar dat is ongeveer **_alles wat het kan._

Gelukkig zijn er andere samenwerkingstools waarmee je door Google Docs. heen kunt slaan

Als je niet weet waar je moet beginnen, waarom begin je dan niet met ClickUp?

Met ClickUp kun je niet alleen in realtime documenten maken en bewerken met je teamgenoten, maar je kunt er ook heel eenvoudig projecten mee beheren.

Van hulp bij het in kaart brengen van ideeën in mindmaps tot het bijhouden van uw deadlines, ClickUp is de beste Google Docs en Microsoft Office-alternatief . Word vandaag nog gratis lid van ClickUp om de ultieme tool voor documentbeheer te ervaren!