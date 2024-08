10 Beste SEO Agency Software om uw organisch verkeer te vergroten in 2024

Probeer je het ene oog te houden op klantenwerving, het andere op relatiebeheer met bestaande klanten, weer een ander op SEO projecten beheren en teams, en nog een over hoe je je bureau in de toekomst naar een hoger niveau kunt tillen?

Het runnen van een effectief SEO-bureau is geen eenvoudige taak. Er zijn meer SERP functies, zoekmachines, client verwachtingen en algoritme updates om aan te voldoen dan ooit tevoren.

Alleen al de hoeveelheid werk kan overweldigend zijn en zelfs de meest doorgewinterde SEO-professionals afleiden van wat echt belangrijk is. Bovendien kun je het niet allemaal handmatig doen, ongeacht de grootte van je team.

Daarom heb je de beste SEO Bureau software in uw technische stapel. Laten we de beste tools voor SEO-bureaus bekijken om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en uw bureau naar nieuwe hoogten te tillen. 🚀

Wat is SEO Agency Software?

SEO agency software is een term die wordt gebruikt om SEO tools te beschrijven die u kunnen helpen uw bureau te runnen als een goed geoliede machine, zoekmachine-informatie te verzamelen, effectieve samenwerking tussen teams te bevorderen en SEO projecten voor uw clients te beheren. Het is essentieel voor het laten groeien van een zeer effectief bureaubedrijf. 👌

Het runnen van een SEO bureau draait niet alleen om SEO vaardigheden of expertise. Net als bij elk ander bedrijf, moet u ook uw team organiseren, Samenwerken in real-time of asynchroon en voortgang bijhouden.

Het is zelfs vrij gebruikelijk voor SEO bureau leiders en managers om dagelijks vele petten op te zetten. 🧢

Ze auditeren, strategiseren, onderzoeken, schrijven, optimaliseren en communiceren cross-functioneel binnen hun organisatie en met externe teams en clients.

Het vermogen om Werk te automatiseren zo vaak mogelijk automatiseren en toch tijd vrijmaken voor een menselijke ervaring voor clients is cruciaal.

Dit is waar software voor SEO-bureaus het gat vult.

Deze platforms vereenvoudigen en automatiseren de interne en externe inspanningen van SEO bureaus.

Met andere woorden, ze laten u:

✅ Efficiënte werkstromen bouwen om SEO-campagnes te beheren

✅ Beheren Content kalenders meerdere campagnes bijhouden

beweeg clients door de verkooptrechter

project scopes beheren

✅ Samenwerking tussen teams verbeteren

...en nog veel meer.

10 Beste SEO Agency Software in 2024

Van zoekwoordonderzoek en optimalisatie tot rapportage en projectmanagement, laten we eens kijken naar de software die je kan helpen je SEO bureau te runnen als een pro. 🧑‍💻⚡️

1. ClickUp

Beste voor SEO projectmanagement

Wanneer uw SEO bedrijf begint uit te breiden, zal uw team dat ook doen. En de beste manier om een groeiend SEO team en clientèle te managen is effectief Projectmanagement .

Misschien heeft u al een aantal verouderde en dure SEO-tools die u in uw begindagen hebt gebruikt, maar die misschien niet het meest geschikt zijn voor een snel groeiend SEO-bureau. U hebt een Tool voor projectmanagement om al je marketinginitiatieven bij te houden, je werkstroom te stroomlijnen en je teams te laten samenwerken, zelfs als je op afstand werkt.

Dit is waar ClickUp voor is. ClickUp is een alles-in-één projectmanagement en samenwerkingstool boordevol geavanceerde en flexibele functies om u te geven wat u nodig hebt om een succesvol SEO bureau te runnen.

Dus waarom is deze tool nuttig voor SEO bureaus? Hier zijn een paar redenen waarom:

1️⃣ Projectmanagement: Het biedt een reeks functies voor projectmanagement zoals ClickUp documenten voor wiki's, SOP's content briefings en andere documentatiebehoeften. Gebruik Collaboratieve whiteboards voor brainstormen en het plannen van strategieën zoals linkbuilding en SEO-strategie, en kies uit meer dan 15 Aangepaste weergaven om uw projecten te visualiseren, inclusief de lijstweergave voor het beheren van taken voor trefwoordonderzoek, blog, contentoptimalisatie en meer.

2️⃣ SEO content management: Het laat je team op één plek samenkomen om abonnementen te maken, te beheren en te beheren SEO content bijhouden uw redactionele kalender visualiseren in ClickUp's kalenderweergave en meer.

3️⃣ Volledig aanpasbaar platform: Het hele platform is aanpasbaar, zodat u ClickUp kunt aanpassen aan uw unieke behoeften en u georganiseerd kunt houden - vooral bij het beheren en bijhouden van meerdere campagnes, projecten en clients tegelijk.

Deze flexibiliteit is precies wat u nodig hebt als uw bedrijf groeit, waardoor ClickUp een topkeuze is voor digitale marketingbureaus die hun inspanningen willen opschalen. 📈

4️⃣ Bibliotheek met sjablonen: Als u hulp nodig hebt bij het opstarten of geïnteresseerd bent in het upgraden van uw proces, biedt ClickUp een verscheidenheid aan Sjablonen voor projectmanagement voor elke toepassing om een soepele werkstroom te creëren en de activiteiten van uw agentschap te verbeteren.

Bijvoorbeeld de Sjabloon voor SEO-onderzoek en -beheer door ClickUp kunt u deadlines toewijzen, ETA's instellen en SERP rankings bijhouden vanuit één weergave, terwijl de SEO projectmanagement sjabloon van ClickUp kan u helpen SEO projecten van begin tot eind te beheren.

En om ervoor te zorgen dat er geen cruciale SEO Taken door de mazen van het net glippen, kunt u de SEO checklist sjabloon van ClickUp om u bovenop uw lijst met taken te houden, van de juiste instelling van de titels tot het controleren op gebroken links en meer.

SEO vereist veel bewegende delen en bijdragers. Met ClickUp kunt u eenvoudig deadlines, statussen en tijdsinschattingen instellen en uw rankings bijhouden en beheren - alles op één plek

SEO-taken organiseren en beheren in lijstweergave met de SEO Project Management Template van ClickUp-taak

Beste functies

Aangepaste weergaven : 15+ aangepaste weergaven om uw werk op uw manier te visualiseren, inclusief Embed-weergave

: 15+ aangepaste weergaven om uw werk op uw manier te visualiseren, inclusief Embed-weergave Embed weergave : Krijg een duidelijke weergave in vogelvlucht door verschillende databronnen samen te brengen. Met deWeergave insluitenkunt u bijvoorbeeld inzichten uit Google Spreadsheets, Miro Whiteboards of Google Data Studio rechtstreeks in ClickUp ophalen. Dit helpt uw team om het grote geheel te zien en nieuwe kansen te ontdekken.

: Krijg een duidelijke weergave in vogelvlucht door verschillende databronnen samen te brengen. Met deWeergave insluitenkunt u bijvoorbeeld inzichten uit Google Spreadsheets, Miro Whiteboards of Google Data Studio rechtstreeks in ClickUp ophalen. Dit helpt uw team om het grote geheel te zien en nieuwe kansen te ontdekken. ClickUp Doelen : Blijf op schema om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bijhouden

: Blijf op schema om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bijhouden Aangepaste automatisering : Maak aangepaste automatisering of gebruik kant-en-klare recepten in ClickUp om handmatige en repetitieve taken op de automatische piloot te zetten

: Maak aangepaste automatisering of gebruik kant-en-klare recepten in ClickUp om handmatige en repetitieve taken op de automatische piloot te zetten Aangepaste velden : Voeg aangepaste velden toe om belangrijke informatie altijd zichtbaar te houden

: Voeg aangepaste velden toe om belangrijke informatie altijd zichtbaar te houden Terugkerende taken : Bespaar tijd die anders wordt besteed aan veel routinematige dagelijkse taken. Met deTerugkerende functies in ClickUp kunt u bijvoorbeeld een dagelijkse instelling hebben om Feedly te controleren op SEO-updates. Of een wekelijkse taak om SEO-rankings voor een website te controleren

: Bespaar tijd die anders wordt besteed aan veel routinematige dagelijkse taken. Met deTerugkerende functies in ClickUp kunt u bijvoorbeeld een dagelijkse instelling hebben om Feedly te controleren op SEO-updates. Of een wekelijkse taak om SEO-rankings voor een website te controleren Taak afhankelijkheid : MetTaak afhankelijkhedenkun je ervoor zorgen dat bepaalde taken in een bepaalde bestelling worden uitgevoerd. Als een pagina bijvoorbeeld nog niet live is, kun je voorkomen dat leden van het team ernaar linken vanaf de andere pagina's waaraan ze werken

: MetTaak afhankelijkhedenkun je ervoor zorgen dat bepaalde taken in een bepaalde bestelling worden uitgevoerd. Als een pagina bijvoorbeeld nog niet live is, kun je voorkomen dat leden van het team ernaar linken vanaf de andere pagina's waaraan ze werken Aangepaste dashboards met real-time rapportage : Stel je ideale dashboard samen om een overzicht op hoog niveau te krijgen van je Taken, voortgang en meer

: Stel je ideale dashboard samen om een overzicht op hoog niveau te krijgen van je Taken, voortgang en meer Mobiele app : Altijd en overal toegang tot ClickUp

: Altijd en overal toegang tot ClickUp Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 andere werktools om al uw werk naar één plek te brengen en uw werk te stroomlijnen

: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 andere werktools om al uw werk naar één plek te brengen en uw werk te stroomlijnen ClickUp AI: GebruikAI als een SEO tool voor zoekwoordonderzoek, contentoptimalisatie en meer

Limieten

Het kan even duren om te wennen aan het brede bereik van functies

Dashboards kunnen niet worden geëxporteerd

Sommige weergaven zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Prijzen

Free Forever : Gratis abonnement met veel functies

: Gratis abonnement met veel functies Onbeperkt : $5 per maand/gebruiker

: $5 per maand/gebruiker Business : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Business Plus : $19 per maand/gebruiker

: $19 per maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (5.680+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (5.680+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.540+ beoordelingen)

2. Ahrefs

Beste voor SEO-analyse

Laat het zoekverkeer groeien en optimaliseer websites met Ahrefs Ahrefs is een alles-in-één zoekmachineoptimalisatiesoftware met een uitgebreid bereik aan functies zoals concurrentieaudits, trefwoordonderzoek, linkbuilding en rang bijhouden.

Het crawlt voortdurend over het web om een grote hoeveelheid gegevens over nieuwe en bestaande websites te controleren en te verzamelen.

Beste functies

Site Explorer : Deze tool integreert drie SEO-rapporten om de websiteprestaties in één weergave weer te geven, inclusief backlinkanalyse, verkeer van betaalde promoties en organische bezoeken

: Deze tool integreert drie SEO-rapporten om de websiteprestaties in één weergave weer te geven, inclusief backlinkanalyse, verkeer van betaalde promoties en organische bezoeken Trefwoordenverkenner : Dit hulpmiddel voor zoekwoorden is uitstekend voor het identificeren van zoekwoorden, omdat u hiermee zoekwoordsuggesties kunt verkennen, de moeilijkheidsgraad van hun ranking kunt beoordelen en een schatting kunt maken van het verkeer dat ze kunnen opleveren

: Dit hulpmiddel voor zoekwoorden is uitstekend voor het identificeren van zoekwoorden, omdat u hiermee zoekwoordsuggesties kunt verkennen, de moeilijkheidsgraad van hun ranking kunt beoordelen en een schatting kunt maken van het verkeer dat ze kunnen opleveren Website Audit : Met de functie Site Audit kunt u de on-page SEO van een website onderzoeken om problemen op te sporen die kunnen voorkomen dat de website hoger in de SERP's scoort

: Met de functie Site Audit kunt u de on-page SEO van een website onderzoeken om problemen op te sporen die kunnen voorkomen dat de website hoger in de SERP's scoort Visualisatie : Met deze functie kun je de SERP-prestaties van een website visueel weergeven. U kunt statistieken weergeven zoals de gemiddelde rang, het aantal bezoeken en de verdeling van de ranking

: Met deze functie kun je de SERP-prestaties van een website visueel weergeven. U kunt statistieken weergeven zoals de gemiddelde rang, het aantal bezoeken en de verdeling van de ranking Concurrentieonderzoek: Vergelijk de SEO voortgang van de websites van je client met die van de tegenstanders over een periode

Limieten

Recente prijswijzigingen hebben Ahrefs SEO software duurder gemaakt dan voorheen

Sommige essentiële tools, zoals lokale SEO, ontbreken

Keyword onderzoek en suggesties zouden beter en uitgebreider kunnen zijn dan concurrenten

Trefwoord rankings en zoekvolumes worden niet dagelijks bijgewerkt

Prijzen

Lite : $83 per maand

: $83 per maand Standaard : $166 per maand

: $166 per maand Geavanceerd : $333 per maand

: $333 per maand Agency: $833 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.6 van 5 (450+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (480+ beoordelingen)

3. Google Search Console

Beste voor technische SEO

Meet de prestaties en het verkeer van uw website en behoud de aanwezigheid van uw site met Google Search Console (Afbeelding via Software Advice)

Een van de eerste stappen voor elk SEO project is ervoor zorgen dat zoekmachines de website van uw client kunnen vinden en indexeren. Dit valt onder basis technische SEO en omvat factoren zoals interne koppelingen, meta tags, en Sitemaps .

En de kans is groot dat je al weet waar je het beste kunt beginnen: Google Zoekconsole . Met behulp van deze gratis SEO-software van Google kunt u zien of de website van uw client wordt gecrawld of problemen ondervindt.

Beste functies

Prestatieanalyse : Deze functie biedt waardevolle gegevens over hoe uw site het doet bij Google-zoekopdrachten, inclusief uitsplitsing van verkeer naar land, query's en pagina's

: Deze functie biedt waardevolle gegevens over hoe uw site het doet bij Google-zoekopdrachten, inclusief uitsplitsing van verkeer naar land, query's en pagina's Website verzenden : Sitemaps indienen en URL's in. Controleer bovendien de dekking van de index om er zeker van te zijn dat Google het meest actuele overzicht heeft van de website van uw client

: Sitemaps indienen en URL's in. Controleer bovendien de dekking van de index om er zeker van te zijn dat Google het meest actuele overzicht heeft van de website van uw client E-mail notificaties : Ontvang waarschuwingen wanneer Google problemen identificeert op de website van uw client, zodat u deze snel kunt oplossen

: Ontvang waarschuwingen wanneer Google problemen identificeert op de website van uw client, zodat u deze snel kunt oplossen URL-inspectietool : Verkrijg uitgebreide inzichten in crawling en indexering van de pagina's van uw client, inclusief gestructureerde gegevens, AMP en video

: Verkrijg uitgebreide inzichten in crawling en indexering van de pagina's van uw client, inclusief gestructureerde gegevens, AMP en video Mobiele bruikbaarheidsanalyse: Met dit rapport kun je de mobiele responsiviteit van je website evalueren en verbeteren met analysegegevens op maat

Limieten

De interface kan verwarrend zijn voor beginners omdat deze gevuld is met een breed bereik aan functies en SEO-jargon

Het biedt geen realtime informatie waardoor gebruikers minimaal een dag moeten wachten om de statusrapporten van de website te verkrijgen

De gegevens zijn beperkt tot 1000 rijen. Je hebt betaalde plugins nodig om meer informatie te verkrijgen

prijzen ####

Gratis

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (150+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (140+ beoordelingen)

4. Schreeuwende kikker

Beste voor SEO-audits

Optimaliseer je content om verkeer naar je website te leiden met Clearscope

Zoals u weet, heeft goede SEO goede content nodig. Maar het ontwikkelen van dergelijke content is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het analyseren van de top 10 zoekresultaten om te zien waarom ze zo hoog staan of om te identificeren wat u nog beter zou kunnen doen.

Gelukkig zijn er tools zoals Clearscope . Het is een op AI gebaseerde software voor SEO-bureaus waarmee u elk stuk content dat u creëert, kunt optimaliseren.

Van zoekwoordenonderzoek en het aantal woorden tot het schetsen en voltooien van uw concept, het helpt u bij de weergave hoe uw content zich verhoudt tot de top 10 van Google zoekresultaten.

En het doet ook aanbevelingen over welke woorden of zinnen u in uw stuk moet opnemen.

Beste functies

Woordrapportering : Voer een trefwoord in en krijg een volledige analyse van de top 10 en de volgende 20 zoekresultaten voor het trefwoord in Google

: Voer een trefwoord in en krijg een volledige analyse van de top 10 en de volgende 20 zoekresultaten voor het trefwoord in Google Tekst editor : Gebruik een intuïtieve editor die uw content beoordeelt op SEO, leesbaarheid, aantal woorden en meer

: Gebruik een intuïtieve editor die uw content beoordeelt op SEO, leesbaarheid, aantal woorden en meer Briefing en outlining : Maak SEO-gerichte briefings en schetsen om op de juiste voet te beginnen en deel duidelijke verwachtingen met schrijvers en andere betrokkenen

: Maak SEO-gerichte briefings en schetsen om op de juiste voet te beginnen en deel duidelijke verwachtingen met schrijvers en andere betrokkenen Integraties : U kunt Clearscope gemakkelijk in uw huidige werkstroom inpassen met functies zoals een Google Documenten add-on, gedeelde rapporten en een WordPress-plugin

: U kunt Clearscope gemakkelijk in uw huidige werkstroom inpassen met functies zoals een Google Documenten add-on, gedeelde rapporten en een WordPress-plugin Zoekintentieanalyse: Ontdek nieuwe zoekwoorden en hun zoekresultaten om de intentie van elk zoekwoord te begrijpen en pas uw content abonnement hierop aan

Limieten

Dure abonnementen. Zelfs het goedkoopste abonnement is niet betaalbaar voor kleine bedrijven

De UI kan er vaak toe leiden dat je per ongeluk een rapport genereert terwijl je eigenlijk alleen een trefwoord wilt controleren

Prijzen

Essentials: $170 per maand voor één gebruiker

$170 per maand voor één gebruiker Business: Aangepaste prijzen voor vijf gebruikers

Aangepaste prijzen voor vijf gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.9 van 5 (80+ beoordelingen)

: 4.9 van 5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.9 van 5 (55+ beoordelingen)

6. BuzzSumo

Beste voor informatie over content

Krijg direct toegang tot wereldwijde trending stories en ontdek de best presterende content met BuzzSumo

Een van de beste manieren om hoog te scoren in zoekmachines is het identificeren van onderwerpen en invalshoeken die waarschijnlijk de meeste backlinks en sociale signalen opleveren. Dat is waar BuzzSumo komt binnen.

Deze tool is waardevol voor linkbuilding omdat je er gemakkelijk ideeën mee kunt vinden die al buzz genereren in de niche van de client.

Bovendien krijg je inzicht in de bestaande content van je client of zijn concurrenten, zoals welke titels de meeste sociale media-aandacht krijgen.

Beste functies

Content ontdekken : Met deze functie kunnen SEO-bureaus de onderwerpen en trends vinden die het meest aansluiten bij het publiek van hun client

: Met deze functie kunnen SEO-bureaus de onderwerpen en trends vinden die het meest aansluiten bij het publiek van hun client Content onderzoek : Verkrijg waardevolle inzichten over de best presterende content, zoals delen van sociale media, verkeer en backlinks

: Verkrijg waardevolle inzichten over de best presterende content, zoals delen van sociale media, verkeer en backlinks Vind beïnvloeders : Ontdek de topbeïnvloeders en journalisten in een niche waarvan de kans het grootst is dat ze naar uw content linken of deze delen via sociale media

: Ontdek de topbeïnvloeders en journalisten in een niche waarvan de kans het grootst is dat ze naar uw content linken of deze delen via sociale media Brand Monitoring : Houd bij wanneer uw client, een concurrent of een belangrijke gebeurtenis op internet wordt vermeld. Zo kunt u inspelen op kansen om hun publiek te betrekken of een crisis afhandelen voordat deze zich verder verspreidt

: Houd bij wanneer uw client, een concurrent of een belangrijke gebeurtenis op internet wordt vermeld. Zo kunt u inspelen op kansen om hun publiek te betrekken of een crisis afhandelen voordat deze zich verder verspreidt Informatie over concurrenten: Monitor wat werkt voor de concurrenten van je client en steel hun strategie voor het aanmaken of verdelen van content of verbeter wat zij doen

Limieten

Afhankelijk van uw vereisten kan het duur worden

De interface kan moeilijk te gebruiken en overweldigend zijn voor beginners

De gegevens zijn vaak niet zo relevant als verwacht en vereisen veel filteren

Prijzen

Basic : $95 per maand voor één gebruiker

: $95 per maand voor één gebruiker Content aanmaken : $199 per maand voor vijf gebruikers

: $199 per maand voor vijf gebruikers PR & Communicatie : $199 per maand voor vijf gebruikers

: $199 per maand voor vijf gebruikers Suite : $319 per maand voor 10 gebruikers

: $319 per maand voor 10 gebruikers Enterprise: $999 per maand voor 30 gebruikers

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (90+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (135+ beoordelingen)

7. Mailshake

Beste voor link building outreach

Verzend op grote schaal gepersonaliseerde e-mails en beheer E-mail campagnes met Mailshake

Het heeft geen zin om geweldige content te maken als niemand het te zien krijgt. En om het aan een breed publiek te laten zien, heb je een E-mail en link building tool. Dat is wat Mailshake is - een platform voor koude e-mails om uw SEO content te promoten.

Met Mailshake kunt u gepersonaliseerde mail samenvoegen campagnes uitvoeren met automatische follow-up e-mails. Daarnaast kunt u ook telefoongesprekken voeren en het publiek van uw client betrekken bij sociale media.

Beste functies

Gepersonaliseerde aflevering van e-mails : Naast e-mailadressen kun je persoonlijke gegevens van je contactpersonen uploaden, zoals naam, website, enzovoort, om je e-mails een menselijk tintje te geven

: Naast e-mailadressen kun je persoonlijke gegevens van je contactpersonen uploaden, zoals naam, website, enzovoort, om je e-mails een menselijk tintje te geven Automatische follow-ups : Maak en plan eenmalig vervolgberichten voor uw campagne, en Mailshake blijft ze namens u versturen totdat u een reactie krijgt

: Maak en plan eenmalig vervolgberichten voor uw campagne, en Mailshake blijft ze namens u versturen totdat u een reactie krijgt Gegevensanalyse : U kunt statistieken zoals open- en antwoordpercentages weergeven om te zien en te vergelijken hoe al uw e-mailcampagnes presteren

: U kunt statistieken zoals open- en antwoordpercentages weergeven om te zien en te vergelijken hoe al uw e-mailcampagnes presteren Live campagnebeheer : Dit betekent dat u de instellingen van uw campagne kunt aanpassen terwijl deze loopt om eventuele fouten te herstellen of verbeteringen toe te passen

: Dit betekent dat u de instellingen van uw campagne kunt aanpassen terwijl deze loopt om eventuele fouten te herstellen of verbeteringen toe te passen Pre-written sjablonen: Mailshake heeft een uitgebreide bibliotheek met bewezen berichten voor verschillende use cases die je out of the box kunt gebruiken

Limieten

De bestaande versie ondersteunt alleen G Suite en Gmail inboxen

Het is een beetje duurder dan andere vergelijkbare software

Prijzen

Email Outreach abonnement : $58 per maand/gebruiker

: $58 per maand/gebruiker Verkoopabonnement: $83 per maand/gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van klanten

G2 : 4.7 van 5 (200+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (99+ beoordelingen)

8. BrightLocal

Beste voor lokale SEO

Overal samenwerken met teams en clients met Zoom

Afhankelijk van de concurrentie kan het maanden tot jaren duren voordat een succesvolle SEO strategie resultaat oplevert. Daarom is het cruciaal voor SEO-bedrijven om constant contact te houden met hun partners. Zoom is een van de meest bekende keuzes voor het kiezen van een betrouwbaar videoconferentieplatform voor uw agentschap.

Zoom biedt verschillende functies voor cloud-gebaseerde video-vergaderingen, zoals high-definition video en voice functies, een telefoonkiezer en Zoom Rooms. Zoom biedt ook onbeperkte VOIP met gratis bellen in meer dan 60 landen.

Beste functies

Audio transcripties : Als je liever een schriftelijk verslag bijhoudt van de besprekingen van een vergadering, dan kan de functie Transcribe van Zoom een schriftelijk verslag maken van de stemmen van je conferentie en dit opslaan als een .VTT-bestand

: Als je liever een schriftelijk verslag bijhoudt van de besprekingen van een vergadering, dan kan de functie Transcribe van Zoom een schriftelijk verslag maken van de stemmen van je conferentie en dit opslaan als een .VTT-bestand Virtuele achtergrond : Selecteer uit een collectie van ingebouwde achtergronden of gebruik uw eigen achtergrondafbeeldingen om een professionele indruk te geven

: Selecteer uit een collectie van ingebouwde achtergronden of gebruik uw eigen achtergrondafbeeldingen om een professionele indruk te geven Scherm delen : U kunt deelnemen aan vergaderingen met twee of grotere teams en uw scherm uitzenden. Als u een presentatie geeft, kunt u ook uw hele scherm of specifieke vensters laten zien

: U kunt deelnemen aan vergaderingen met twee of grotere teams en uw scherm uitzenden. Als u een presentatie geeft, kunt u ook uw hele scherm of specifieke vensters laten zien Opnemen : U kunt vergaderingen opnemen voor latere referentie. En de opnames kunnen lokaal of in de cloud worden opgeslagen

: U kunt vergaderingen opnemen voor latere referentie. En de opnames kunnen lokaal of in de cloud worden opgeslagen Aanmelden : Met de functie voor eenmalige aanmelding wordt aanmelden bij vergaderingen een naadloos en consistent proces voor alle medewerkers van uw bedrijf

: Met de functie voor eenmalige aanmelding wordt aanmelden bij vergaderingen een naadloos en consistent proces voor alle medewerkers van uw bedrijf Whiteboards: Zoom biedt een deelbaar whiteboard waarmee de beheerder en, met geautoriseerde toegang, deelnemers aantekeningen kunnen maken. Deze functie is perfect voor groepsdiscussies en samenwerken aan projecten

Limieten

Mobiele app is niet zo gebruiksvriendelijk als de webapplicatie

Af en toe zijn er vertragingen en onderbrekingen in de audio en video

Enigszins verouderde gebruikersinterface

Prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $149,90 per jaar/gebruiker

: $149,90 per jaar/gebruiker Business : $199,90 per jaar/gebruiker

: $199,90 per jaar/gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (52.500+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (52.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (13.400+ beoordelingen)

10. Voorstellen

Beste voor het maken van SEO-voorstellen

Krijg toegang tot vooraf goedgekeurde content en maak prachtige voorstellen met Proposify

Het maken en delen van voorstellen is een van de meest bewerkelijke delen van de verkoopcyclus van een SEO bureau. Proposify kan u te hulp schieten. Hiermee kunnen verkoopprofessionals contracten, overeenkomsten en voorstellen produceren, leveren, controleren en elektronisch ondertekenen.

Met deze software voor SEO-bureaus kunt u waardevolle gegevens verzamelen om uw werkstroom te optimaliseren, snelle interacties uit te voeren, nauwkeurige voorspellingen te doen en uw clients een soepele ondertekeningservaring te bieden.

Het resultaat is dat uw medewerkers vele uren kunnen besparen die anders besteed zouden worden aan vervelende activiteiten en zich kunnen richten op hun kerntaak: het sluiten van deals.

Beste functies

Content bibliotheek : Dit platform biedt een opslagplaats van kant-en-klare voorbeelden, afbeeldingen en andere content. Gebruikers kunnen productsamenvattingen, succesverhalen, segmenten en visuals ordenen via mappen en filters, zodat iedereen er moeiteloos toegang toe heeft

: Dit platform biedt een opslagplaats van kant-en-klare voorbeelden, afbeeldingen en andere content. Gebruikers kunnen productsamenvattingen, succesverhalen, segmenten en visuals ordenen via mappen en filters, zodat iedereen er moeiteloos toegang toe heeft Design Editor : Met deze functie kunt u uw voorstellen de eigen huisstijl en het eigen ontwerp van uw bureau geven. Van lettertypes tot foto's en video's, je identiteit blijft consistent en klaar om indruk te maken

: Met deze functie kunt u uw voorstellen de eigen huisstijl en het eigen ontwerp van uw bureau geven. Van lettertypes tot foto's en video's, je identiteit blijft consistent en klaar om indruk te maken Rolbeheer : Geef alleen toestemming voor de benodigde informatie, zodat agenten sneller deals kunnen voorbereiden en het risico op dure fouten aanzienlijk wordt verkleind.

: Geef alleen toestemming voor de benodigde informatie, zodat agenten sneller deals kunnen voorbereiden en het risico op dure fouten aanzienlijk wordt verkleind. Metrics : Verkrijg waardevolle gegevens over de betrokkenheid van potentiële klanten bij uw contracten en identificeer mogelijke obstakels die een succesvolle deal in de weg staan. Bepaal welke segmenten van uw voorstel de meeste aandacht krijgen en welke nog verbetering nodig hebben

: Verkrijg waardevolle gegevens over de betrokkenheid van potentiële klanten bij uw contracten en identificeer mogelijke obstakels die een succesvolle deal in de weg staan. Bepaal welke segmenten van uw voorstel de meeste aandacht krijgen en welke nog verbetering nodig hebben Notificaties en herinneringen: Ontvang realtime notificaties wanneer je voorstel meer engagement krijgt, zodat je het optimale moment voor je volgende stap kunt bepalen. U kunt updates krijgen over de verwerking van betalingen, handtekeningen, weergaven, enzovoort

Limieten

Er zijn vaak problemen metHet bewerken en opslaan van documenten. De interface kan soms onhandig en pietluttig aanvoelen

Het dupliceren van specifieke delen, zoals het kopiëren en plakken van tabellen, kan moeilijk zijn

Prijzen

Team abonnement : $49 per gebruiker/maand

: $49 per gebruiker/maand Business-abonnement: Begint bij $590 per maand voor 10 gebruikers

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.6 van 5 (900+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (260+ beoordelingen)

Zoekmachine optimalisatie (SEO) kan zeer tijdrovend en moeilijk te beheren zijn als u met meerdere clients tegelijk werkt.

Maar het goede nieuws is dat u kunt kiezen uit de bovenstaande opties en de SEO agency software kunt gebruiken die het meest geschikt is voor uw team.

Door deze tools te gebruiken om uw werkstroom te stroomlijnen, uw voortgang bij te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwste best practices, kunt u betere resultaten leveren Resultaten leveren en laat uw agentschap groeien.

En als je op zoek bent naar een oplossing om al je clients en interne projecten op één plaats te beheren, ClickUp kan u helpen dat en nog veel meer te doen.

Het is een krachtig hulpmiddel om uw teams te helpen eenvoudig projecten van begin tot eind te beheren en de algehele productiviteit te verbeteren. Het is gratis om mee te beginnen - geef ClickUp en zie het verschil dat het kan maken voor uw SEO bureau. 🧑‍💻⚡️

Gastschrijver:_

Hitesh Sahni is marketingconsultant, copywriter en oprichter van Smemark is een bekroond bureau voor contentmarketing, SEO en PPC voor merken in de B2B/SaaS-ruimte.