14 Beste software voor agentschapsbeheer in 2024

Veel bureaus worden voortdurend geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van agency management. Van het beheren van meerdere projecten, klanten en tijdlijnen tot het produceren van kwaliteitswerk en het bijhouden van de voortgang terwijl er tegelijkertijd gezocht wordt naar nieuwe zakelijke kansen - bureaus hebben er hun handen vol aan.

Geef je creatieve teams de ondersteuning die ze nodig hebben om te slagen en een burn-out te voorkomen door de juiste software voor agency management te gebruiken om te helpen met resourceplanning, projectbeheer en teamsamenwerking, klantenbeheer en meer.

We hebben 14 van de beste software voor agentschapsbeheer van dit moment voor je op een rijtje gezet, samen met hun beste functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen van klanten, zodat je de juiste kunt kiezen voor jouw behoeften!

Wat is software voor agentschapsbeheer?

Bureaubeheersoftware, of bureaubeheersysteem, is een complete oplossing voor het beheren van processen en het stroomlijnen van workflows. Met andere woorden, het is een tool die activiteiten stroomlijnt en processen verbetert om u te helpen uw bedrijf uit te breiden.

Het vinden van de juiste agency software voor jouw team vereist echter onderzoek en een zorgvuldige afweging, want niet alle agency management tools zijn hetzelfde! Sommige zijn het beste voor projectbeheer, terwijl andere het beste zijn voor het plannen van afspraken, het verzamelen van feedback van klanten, pijplijnbeheer, enz.

Ongeacht in welke branche je actief bent, software voor agencybeheer kan je helpen om de stimulans en ondersteuning te krijgen die je nodig hebt om elk onderdeel van je bedrijf te beheren.

14 Beste software voor agentschapsbeheer

En nu zijn we er. We hebben 14 van de beste software voor digitale marketingbureaus voor reclamebureaus, merken, PR, webdesign en andere. Bekijk ze allemaal om te begrijpen waarvoor je ze kunt gebruiken, welke tool je kunt toevoegen aan je technische stapel of misschien welke tool alles dekt wat je team nodig heeft.

1. ClickUp

Beste voor projectbeheer en teamsamenwerking

Een overzicht op hoog niveau van de voortgang van uw project in Dashboards in ClickUp

Voor teamsamenwerking kunnen digitale bureaus nu ook profiteren van samenwerkingsfuncties zoals ClickUp Whiteboards waar teams kunnen brainstormen en visuele draaiboeken kunnen maken, en ClickUp Docs voor het uitstippelen van strategieën, het documenteren van SOP's en meer. Er is ook een ingebouwde chatfunctie waarmee teams en klanten in realtime berichten kunnen uitwisselen en ClickUp's e-mail management functie waarmee u e-mails kunt verzenden en ontvangen zonder ClickUp te verlaten.

Bespaar tijd en stroomlijn e-mailbeheer - e-mails verzenden en ontvangen in ClickUp

En met de instellingen voor delen en machtigingen kunnen digitale bureaus eenvoudig documenten en taken delen met hun klanten of hen uitnodigen voor hun Workspace om de communicatie tussen teams en klanten te stroomlijnen. Om het feedback- en reviewproces te versnellen, gebruikt u eenvoudigweg de functie Proofing and Annotation waarmee teams en klanten commentaar kunnen geven in een bijlage.

Dit zijn slechts een paar belangrijke functies. Kijk ook eens naar een paar andere functies die de activiteiten van je agentschap kunnen helpen.

Beste functies

Aangepaste weergaven : Kies uit 15+ weergaven om verschillende taken en projecten te beheren

: Kies uit 15+ weergaven om verschillende taken en projecten te beheren Gebouwde en aangepaste automatisering : Creëer efficiënte en consistente processen en zet handmatig werk op de automatische piloot metautomatisering in ClickUp *Collaborative Whiteboards: Stelt teams in staat om in realtime samen te werken aan projecten en onderscheidt ClickUp van andere tools voor agencybeheer

: Creëer efficiënte en consistente processen en zet handmatig werk op de automatische piloot metautomatisering in ClickUp *Collaborative Whiteboards: Stelt teams in staat om in realtime samen te werken aan projecten en onderscheidt ClickUp van andere tools voor agencybeheer Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools, waaronder enkele apps die in deze roundup worden genoemd (Calendly,Maak)

: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools, waaronder enkele apps die in deze roundup worden genoemd (Calendly,Maak) Aanpasbare sjablonen: Krijg toegang tot een bibliotheek met sjablonen voor elk gebruik, inclusief eenSjabloon voor marketingbureau door ClickUp

De Marketing Agency Template van ClickUp kan bureaus helpen meerdere klanten te beheren, campagnes te plannen en meer op één plek

Beperkingen

Hoewel ClickUp een groot aantal functies biedt en in hoge mate aanpasbaar is, kan het een beetje leerachtig zijn om uit te vinden hoe u ze efficiënt kunt gebruiken om de productiviteit te verhogen

Prijzen

Voor altijd gratis : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Unlimited : $5 per maand/gebruiker

: $5 per maand/gebruiker Zakelijk : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Zakelijk Plus : $19 per maand/gebruiker

: $19 per maand/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (4.780+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (4.780+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.070+ beoordelingen)

Lees hoe andere digitale bureaus, zoals Zenpilot, clickUp gebruiken om hun workflow te optimaliseren_Probeer ClickUp gratis uit

2. Calendly

Beste voor plannen en boeken

Vergaderingen plannen met Calendly Calendly is een tool voor agentschapsbeheer die helpt bij het behouden van klanten , de wervingspijplijn en alles daartussen door talloze manieren te bieden om taken te automatiseren en tijd te besparen.

Het beschikt over geautomatiseerde kwalificatie en planning direct op je website, wat het veel gemakkelijker maakt om gesprekken met potentiële klanten te boeken, of het nu via Zoom, Google Meet, of een zakelijk telefoonsysteem . Het maakt ook ruimte vrij voor werknemers zodat ze kunnen werken aan taken met een hoge prioriteit.

Calendly stuurt ook automatisch e-mailvragenlijsten en follow-ups voor en na het gesprek, waardoor bureaus nog professioneler overkomen en sterkere klantrelaties kunnen opbouwen.

Beste functies

Helpt teams hun vergaderingen op een eenvoudige en efficiënte manier te plannen

Zeer eenvoudig te gebruiken met een schone en intuïtieve interface en een keurig instellingsproces

Veel integraties en de optie om te synchroniseren met verschillende agenda-apps

Geschikt voor teams en startups die het op hun website kunnen zetten en zelfs kunnen gebruiken om geld te vragen voor adviesdiensten

Beperkingen

De prestaties van Calendly zijn geoptimaliseerd wanneer het geïntegreerd is met Google Agenda. Er zijn meldingen van inconsistenties bij de integratie met Outlook

Er is geen trainingshandleiding of ondersteuningspagina beschikbaar

Prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Essentials : $8 per seat/maand

: $8 per seat/maand Professioneel : $12 per stoel/maand

: $12 per stoel/maand Teams : $16 per seat/maand

: $16 per seat/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (1.470+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (1.470+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (2.590+ beoordelingen)

3. Wanding

Beste voor het visualiseren, organiseren en delen van ideeën

Ideeën organiseren en delen in de Walling-app voor werkbeheer Walling is een tool voor werkbeheer die ideeën, taken en projecten op een visuele en vooral creatieve manier organiseert.

Het geeft een compleet overzicht van alles wat er op dat moment wordt gedaan en biedt meerdere opties voor visualisatie - moodboards, Kanban-borden, kalenders, enz.

Walling zit vol met realtime functies voor teamsamenwerking, die het veel gemakkelijker maken om zowel interne als klanttaken uit te voeren en op tijd af te leveren.

Beste functies

Het is een app voor het maken van notities met een bijzondere focus op het visuele gedeelte (muren stenen)

Een breed scala aan platforms om teams op weg te helpen

Geschikt voor creatieve teams die betrokken zijn bij design/marketingindustrieën of -afdelingen

Beperkingen

Walling's methode om gegevens te structureren heeft een leercurve en vereist begrip om de flexibiliteit effectief te gebruiken

Prijzen

Gratis plan

Premium : $5 per lid/maand

: $5 per lid/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

Product Hunt : 5 uit 5 (100+ beoordelingen)

: 5 uit 5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8 uit 5 (25+ beoordelingen)

4. TeamGantt

Beste voor taakbeheer

Triggers en voorwaarden instellen om de workflow te automatiseren met Make Make is een werkstroom zonder code automatiseringssoftware die alles wat je bouwt en creëert op een visueel aantrekkelijke manier weergeeft. Deze tool is geweldig voor bureaus die workflowbeheer willen verbeteren en verhoog de productiviteit in alle teams.

Make kan helpen met al die dingen waar bureaus mee worstelen, zoals effectieve leadgeneratie, leadrouting, contractbeheer en alles daartussenin wat nodig is om sneller meer deals te sluiten. Het is verbonden met duizenden apps, inclusief ClickUp, en maakt het gemakkelijk om alles wat belangrijk is naar één platform te brengen.

Beste functies

Eindeloos veel app-integratiescenario's en veel deelbare kant-en-klare sjablonen

Zowel de UI als de UX zijn goed ontworpen, met een uitstekende geschiedenis van zoekopties

Zeer effectiefteambeheer automatisering, en het is mogelijk om voor elk team/afdeling een aparte automatisering in te stellen

Make's API maakt het geschikt voor automation servicebureaus

Beperkingen

Ontworpen voor Unix-gebaseerde systemen, waardoor de platformondersteuning beperkt is

Complexe syntaxis voor het definiëren van automatiseringstaken, waardoor het moeilijk te gebruiken is voor beginners

Prijzen

Gratis

Core : $10,59 per maand

: $10,59 per maand Pro : $18,82 per maand

: $18,82 per maand Teams : $34,12 per maand

: $34,12 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (180+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (290+ beoordelingen)

6. Stuurblauw

Beste voor e-mailmarketing, digitale marketingcampagnes en marketingautomatisering

Maak en ontwerp strakke e-mailberichten in Sendinblue Sendinblue is een tool boordevol functies, gebouwd voor de behoeften van bureaus die hun bedrijf willen voorzien van de juiste verkoop- en marketingtools.

Met deze software kunnen bureaus overtuigende e-mails, sms'jes of WhatsApp berichten voor tijdgevoelige aanbiedingen en berichten segmenteren naar verschillende doelgroepen en verschillende soorten klanten om de retentie te verhogen en sterkere klantrelaties op te bouwen.

Het is ook mogelijk om alle contactgegevens van klanten op één plek op te slaan, elke fase van de pijplijn te volgen en gegevens en prestaties te controleren om verbeterpunten te ontdekken.

Beste eigenschappen

Alles-in-één marketingplatform waarmee gebruikers e-mail- en sms-marketingcampagnes kunnen lanceren, automatisering kunnen instellen, encontacten beheren via een ingebouwd CRM-systeem

Automatiseringen zijn beschikbaar in alle plannen

Op website integreerbare chatopties op de website

Geautomatiseerde campagnes en functies voor marketingsegmentering

Beperkingen

Meerdere gebruikers hebben beperkingen gemeld met de automatiseringsfuncties

Sendinblue's e-mail template opties zijn beperkt en niet erg aanpasbaar

Prijzen

Gratis

Starter : Vanaf $25 per maand

: Vanaf $25 per maand Zakelijk : Vanaf $65 per maand

: Vanaf $65 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (1530+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (1530+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (1540+ beoordelingen)

7. Trafft

Beste voor het boeken en plannen van afspraken

Accepteer online boekingen en betalingen, beheer teams en klanten en meer met Trafft

Je agentschap georganiseerd houden is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dankzij Trafft kun je nu je agentschap beheren en je merk laten groeien. De software houdt al je afspraken in lijn, je klanten georganiseerd en je bedrijf bloeiend.

Trafft is de oplossing voor agentschappen die hun boekingservaring willen stroomlijnen voor zowel hun teamleden als hun klanten.

Deze boekingssoftware regelt alles in het boekingsproces en stuurt zelfs geautomatiseerde e-mails of sms-herinneringen naar je klanten.

Beste eigenschappen

Zakelijk dashboard om al je afspraken of evenementen te volgen

Klantbeheerpaneel voor gedetailleerde informatie over je klanten

Slimme kalender en planning

Je kunt een reserveringspagina maken zonder kennis van codering

Online betalingen, facturatie en belastingbeheer kunnen rechtstreeks vanuit de app worden afgehandeld

Beperkingen

Trafft biedt niet de mogelijkheid om evenementen te plannen die over meerdere dagen plaatsvinden

Trafft is niet geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten

Prijzen

Individueel Basis : $12 per maand Pro : $39 per maand Expert : $59 per maand

Bedrijf Starter : $69 per maand Scaling : $150 per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen



Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (16+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (16+ beoordelingen) Capterra: 5 van 5 (34+ beoordelingen)

8. Sprout Sociaal

Beste voor sociale-mediamarketing

Het dashboard met de belangrijkste prestatiecijfers bekijken in Sprout Social Sprout Social is een uitgebreide tool die door veel sociale media- en marketingteams wordt gebruikt. Met Sprout Social kunnen bureaus hun klanten en het publiek van hun klanten beter begrijpen en deze gegevens gebruiken om hun bedrijfs- en marketingstrategieën op maat te maken.

Bovendien helpt het met alles wat met content te maken heeft, zoals plannen, publiceren, betrokkenheid stimuleren en de reactiesnelheid verbeteren. Tot slot kunnen bureaus die Sprout Social gebruiken toegang krijgen tot dashboards met veel gegevens en meer strategische beslissingen nemen om hun eigen bedrijf en dat van hun klanten te laten groeien.

Beste eigenschappen

Helpt bij het beheren van sociale media-activiteiten en communicatie op meerdere platforms

Zorgvuldige analyses stellen gebruikers in staat om controles uit te voeren op concurrenten en gegevens probleemloos te exporteren om toekomstige effectieve social media-campagnes te garanderen

Kosteneffectief voor middelgrote bedrijven en teams die hun digitale aanwezigheid willen maximaliseren door middel van een gegevensgerichte aanpak

Beperkingen

Het platform heeft een leercurve en kan overweldigend zijn voor gebruikers die niet bekend zijn metbeheertools voor sociale media* De prijs is relatief hoog, waardoor het voor starters moeilijk kan zijn om het aan te schaffen en de kosten oplopen wanneer meerdere teamleden toegang nodig hebben

Prijzen

Standaard : $249 per maand (elke extra gebruiker + $199 per maand)

: $249 per maand (elke extra gebruiker + $199 per maand) Professioneel : $399 per maand (elke extra gebruiker + $299 per maand)

: $399 per maand (elke extra gebruiker + $299 per maand) Geavanceerd : $499 per maand (elke extra gebruiker + $349 per maand)

: $499 per maand (elke extra gebruiker + $349 per maand) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.3 van 5 (2.050+ beoordelingen)

: 4.3 van 5 (2.050+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (520+ beoordelingen)

9. Cirkel

Beste voor een alles-in-één communityplatform voor makers en merken

Combineer het spannende, interactieve karakter van een community met je content - alles in één naadloze ervaring met Circle Cirkel is het soort tool dat bureaus nodig hebben voor community- en teambuildingactiviteiten. Deze interactieve software biedt een naadloze ervaring van groepschats, livestreams en evenementen, om er maar een paar te noemen.

De robuuste functies voor betrokkenheid maken het echt mogelijk om een bruisende sfeer te creëren binnen uw agentschap en leden van verschillende teams te laten samenwerken aan één enkele, verenigde visie. Aan de andere kant kunnen bureaus met Circle hun klanten helpen met merkbekendheid en in contact komen met andere bouwers en makers in de ruimte.

Beste eigenschappen

Maakt het mogelijk om communityforums, onderwerpen en threads te maken om het publiek te betrekken bij open discussies

Stelt bedrijven in het algemeen in staat om hun klantenbinding hoog te houden door de betrokkenheid en het heen-en-weer gepraat tussen de leden van de community te vereenvoudigen

Gebruikers kunnen evenementen hosten en organiseren op het platform zelf, waar leden kunnen posten en interacteren. Het is ook mogelijk om livestreams te maken en de instellingen voor delen aan te passen.

Beperkingen

Het is niet geschikt voor makers van cursussen omdat het geen speciale afrekenpagina heeft en een onhandige paywall-functie die conversies beïnvloedt

De optie om een cursus te maken is alleen beschikbaar op de plannen Professional en Enterprise

Prijzen

Basis : $49 per maand

: $49 per maand Professioneel : $99 per maand

: $99 per maand Enterprise: $399 per maand

Klantbeoordelingen

App Store : 4.8 van 5 (2.200+ beoordelingen)

: 4.8 van 5 (2.200+ beoordelingen) ProductHunt: 3.6 van 5 (40+ beoordelingen)

10. Canny

Beste tool voor klantenbeheer en klantenfeedback

Productfeedback vastleggen, organiseren en analyseren in Canny

Bureaus hebben feedback van klanten nodig om hun diensten te verbeteren en natuurlijk om hun winstpotentieel te maximaliseren. Canny is een van de beste software voor relatiebeheer waarmee je moeiteloos feedback verzamelt, organiseert en analyseert.

Niet alleen feedback van klanten kan worden verzameld, maar ook feedback van teamgenoten. Op deze manier kunnen bureaus ervoor zorgen dat de beste ideeën niet door de mazen van het net glippen en hun tijd op de meest efficiënte manier gebruiken - om de meest gevraagde functies te bouwen, hun services te diversifiëren of hun inspanningen alleen op een bepaald type service te richten.

Beste functies

Moeiteloos feedback van klanten verzamelen en analyseren

Eenvoudig te integreren met verschillende externe platforms

Maakt het mogelijk een feedbacksysteem op te zetten door het in te sluiten op een website of te gebruiken als subdomein

Beperkingen

Canny's stemkastje is erg nuttig, maar kan onbedoeld een vertekend beeld geven van de feedback als het niet goed geconfigureerd is, wat de effectiviteit van de verzamelde feedback kan beperken

Prijzen

Gratis

Groei : $400 per maand

: $400 per maand Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

ProductHunt : 4.3 van 5 (45+ beoordelingen)

: 4.3 van 5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van de 5 (35+ beoordelingen)

11. Getuigenis

Beste voor het verzamelen van testimonials van klanten

Testimonials van klanten verzamelen met Testimonial Testimonial is, zoals de naam al doet vermoeden, software voor het verzamelen van getuigenissen van klanten. Bureaus kunnen gemakkelijk video- en tekstgetuigenissen op hun websites opnemen en zelfs speciale landingspagina's maken in ongeveer 2 minuten zonder ontwikkelaars in te huren

Als testimonials effectief worden gebruikt, kunnen ze de business van elk bureau omhoog stuwen. Bureaus kunnen niet alleen getuigenissen en sociaal bewijs uploaden zonder te coderen, maar ze kunnen ook de prestaties van elke getuigenis monitoren en bijhouden, ze allemaal op een dashboard weergeven en zelfs de best presterende getuigenissen promoten om meer klanten aan te trekken, wat een enorme inkomstenbron is.

Beste eigenschappen

Verzamel en toon lofbetuigingen, in tekstformaat of video, en laat ze zien aan prospects

Testimonialvideo's kunnen worden gedeeld op sociale media en ingesloten op websites, terwijl ze ook kunnen worden gebruikt in marketingcampagnes

Automatisering met testimonials is mogelijk met apps van derden zoals Make

Beperkingen

Het biedt geen ingebouwde tools voor het bewerken en aanpassen van video's van klanten

Klanten krijgen beperkte instructies voor het maken van video's van hoge kwaliteit

Prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Premium : $50 per maand

: $50 per maand Ultimate : $150 per maand

: $150 per maand Agency: Vanaf $300 per maand

Klantenbeoordelingen

ProductHunt: 4.2 van 5 (15+ beoordelingen)

12. Coda

Beste voor document- en bestandsbeheer

Ideeën beheren in de Coda document editor Coda is een alles-in-één oplossing voor het beheren van documenten, taken, to-do lijsten en gegevens op een eenvoudige maar interactieve en boeiende manier. Bureaus gebruiken het om de besluitvormingsprocessen en efficiënter samenwerken met de interne mensen.

Het is volledig aanpasbaar aan de behoeften van verschillende bureaus en kan eenvoudig worden aangepast naarmate bureaus groeien. Coda geeft gegevens weer op een manier die gemakkelijk te consumeren is, terwijl dashboards het gemakkelijk maken om de voortgang en updates van het werk van de klant bij te houden.

Beste eigenschappen

Een alles-in-één document dat documenten en tabellen samenvoegt om het beheren van taken en interactieve samenwerking en coördinatie zo soepel mogelijk te laten verlopen

De functie "Packs" is op maat gemaakt voor integratiedoeleinden met andere applicaties

Geschikt voor ontwikkelteams van apps (onder andere) die een eenvoudig raamwerk voor bedrijfsorganisatie willen bouwen dat de toegang tot documenten en gegevens vergemakkelijkt

Beperkingen

Coda's interface-ontwerp wordt beschouwd als gedateerd en minder visueel aantrekkelijk

Van tijd tot tijd wordt de documentstructuur in Coda ongeorganiseerd.

prijzen ####

Gratis

**Pro: $10 per maand/Doc Maker

Team : $30 per maand/Doc Maker

: $30 per maand/Doc Maker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (380+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (80+ beoordelingen)

Bonus: Coda vs. Airtable

13. Tally

Beste voor het maken van formulieren

Bouw je eigen online formulier en verzamel elk type gegevens met de Tally Form Builder Tally is nog zo'n geweldige no-code software voor agentschapsbeheer. Deze formulierenbouwer gaat verder dan alleen het maken van formulieren, maar ondersteunt ook formulierlogica, rekenmachines, aangepaste gesloten berichten, bestandsuploads en het verzamelen van betalingen, om maar een paar van de geweldige functies te noemen.

Met Tally kunnen bureaus heel veel gegevens verzamelen, analyseren of exporteren en organiseren per project of teamlid (die verder kunnen samenwerken aan formulieren en formulierresultaten kunnen delen in gedeelde werkruimten).

Beste functies

Formulierenbouwer met unieke UX en UI waarmee binnen enkele minuten een onbeperkt aantal formulieren en polls kan worden gemaakt

Eindeloze aanpassingsopties

Verzamelen van betalingen, berekeningen, formulierlogica en antwoordpiping zijn enkele van de beste functies van deze software

Kan worden geïntegreerd met vrijwel elk product op de markt

Beperkingen

Tally's gebrek aan functies zoals voorwaardelijke logica en gegevensintegratie maakt het minder geschikt voor meer geavanceerde soorten formulieren en kan de algehele functionaliteit verminderen

Prijzen

Gratis plan

Tally Pro: $29 per maand

Klantenbeoordelingen

ProductHunt: 4.9 van 5 (70+ beoordelingen)

14. Standplaats

Beste software voor presentatiesamenwerking

Maak prachtige presentaties in enkele minuten met Pitch Pitch is presentatiesoftware met duizenden aanpasbare, professioneel ontworpen sjablonen die bureaus kunnen gebruiken om hun diensten en projectplannen aan klanten te presenteren.

Met deze tool kun je eenvoudig keynotes voor conferenties en presentaties voor teamvergaderingen voorbereiden en werk en updates mooi en creatief delen. Tot slot beschikt Pitch over functies voor teamsamenwerking en vereenvoudigt het presenteren van ideeën, het delen van feedback en het nemen van beslissingen.

Beste functies

Teamgericht presentatieplatform voor samenwerking met een superschone gebruikersinterface

De krachtige live chatfunctie helpt teamleden in realtime samen te werken aan presentaties met een mooie optie voor sprekerweergave

Een heleboel geweldige sjablonen om mee aan de slag te gaan

Teamleden kunnen de status van hun werk en de gegevens volgen via een Google Analytics-integratie

Beperkingen

Beperkte beschikbaarheid van kant-en-klare sjablonen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker

Prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Pro : $8 per lid/maand

: $8 per lid/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

ProductHunt : 4.9 van 5 (120+ beoordelingen)

: 4.9 van 5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (25+ beoordelingen)

De juiste beheersoftware voor uw agentschap kiezen

Er zijn veel agentschapsbeheersystemen op de markt en dat is goed voor u. Het is nu zaak om de tools te vinden die flexibiliteit bieden om uw agentschap te ondersteunen als het groter wordt. Het gaat er nu om de tools te vinden die flexibiliteit bieden om je agentschap te ondersteunen als het groter wordt, die je kunnen helpen met resourceplanning en die naadloos samenwerken met andere werktools om je workflow onder controle te houden.

Zoals al eerder vermeld, is ClickUp een alles-in-één tool voor projectbeheer en productiviteit die een volledig aanpasbaar platform biedt, zodat uw bureau ClickUp kan configureren voor uw workflow en complexe projecten en uw team kan ondersteunen terwijl uw bedrijf zich uitbreidt. Alleen daarom al is het een van de beste software voor agentschapsbeheer die er op dit moment is.

En omdat bureaus soms meerdere apps nodig hebben om hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren, kunt u eenvoudig synchroniseren en clickUp met andere werkinstrumenten verbinden om al uw werk op één plaats te brengen.

Aan de slag gaan met ClickUp is eenvoudig en gratis. Het is tijd om slimmer te werken met de juiste agentschapsbeheersoftware in uw gereedschapskist. 👌 Gastschrijver:_

alladdine Djaidani is een internet marketeer en oprichter van Hustler Ethos . Hij helpt bedrijven graag hun positie op Google te verbeteren en groei te stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van de bank._