SEO Projectmanagement – 8 tips om uw workflow te optimaliseren [met sjablonen]

Als SEO-hoofd van ClickUp en een echte productiviteitsenthousiasteling geniet ik bijna net zoveel van het optimaliseren van werkstromen als van het optimaliseren voor zoekopdrachten.

Ik gedij bij de uitdaging om nieuwe manieren te vinden om taken te automatiseren en bestaande processen te verbeteren. Dit maakt niet alleen het werk van mijn teams impactvoller, maar genereert ook extra tijd in de dag voor datgene waar we het meest van houden - SEO! 🔎

Ik deel graag mijn kijk op SEO projectmanagement en 8 tips die bureaus, SEO projectmanagers, en marketing teams hun werkstroom optimaliseren.

Wat is SEO projectmanagement?

SEO Projectmanagement omvat het abonnement, de communicatie en de uitvoering van alle zoekmachineoptimalisatie-inspanningen.

Het gaat om het creëren van een optimale werkstroom voor het beheren van elke fase van een SEO-campagne. Dit omvat alles van het ontwikkelen van een strategie tot de rapportage van de resultaten aan belanghebbenden of clients.

Waarom is projectmanagement belangrijk voor SEO?

Net als andere marketinginspanningen hebben SEO-campagnes baat bij structuur en beginselen van projectmanagement maar toch zijn er maar weinig teams die een toegewijde SEO projectmanager hebben.

In plaats daarvan worden verantwoordelijkheden die normaal gesproken onder de projectmanager zouden vallen, verdeeld onder SEO teamleden met een al volle werklast, wat kan leiden tot een burn-out en productiviteit in de weg kan staan. 😢

Bovendien is het niet ongewoon dat SEO managers de strateeg, technicus en manager spelen op dezelfde dag.

We werken samen met een breed bereik van mensen zoals clients, content schrijvers, ingenieurs, SEM specialisten en account managers. Zonder een SEO projectmanager bent u misschien de contactpersoon voor deze relaties.

Het vermogen om cross-functioneel te communiceren en meerdere SEO projecten in verschillende fases te managen is essentieel. Zonder projectmanagement gaan taken verloren, zijn teams niet op elkaar afgestemd en overschrijden campagnes de oorspronkelijke scope.

Laten we eerlijk zijn, SEO projectmanagement wordt onderschat.

Projectmanagement software is de sleutel 🔑

In de SEO-wereld hebben we tools voor zoekwoordonderzoek, content intelligence, rank bijhouden, analytics en meer. We leven ook in spreadsheets. Tools zoals Google Spreadsheets of Excel zijn vaak de beste keuze voor gegevens en technische toepassingen. En hoewel deze tools niet verdwijnen, zijn ze niet ideaal voor SEO projectmanagement.

Spreadsheets missen belangrijke functies zoals tijdsregistratie, automatisering en relaties tussen taken. Bovendien zijn rapportvisualisaties complex en weinig flexibel. Hebt u geprobeerd een tijdlijn voor een project te maken? Gantt grafiek in Excel ? Auw.

Het laatste wat we willen is meer software toevoegen aan onze technische stapel. Moderne projecttools zijn echter gemaakt om deze pijnpunten op te lossen door je werk op één plaats samen te brengen. Met vergaderingen toenemen met 69,7% en mensen voelen zich meer losgekoppeld van hun collega's er is nog nooit een beter moment geweest om uw oplossingen voor werkbeheer te upgraden.

Fade-in: ✨ Projectmanagement software ✨

Van eenvoudige lijsten met taken tot complexe agile workflows, software voor projectmanagement biedt alle functies die u nodig hebt om SEO-taken te organiseren, samen te werken met uw team en uw campagnes op schema te houden.

Deze tools kunnen ook uw inhuur ondersteunen. Ontwikkel sjablonen voor onboarding-taken sOP's gemakkelijk zichtbaar en creëer een duidelijk communicatiekanaal met je nieuwkomers. Op deze manier kunt u zich richten op de belangrijkere uitdagingen bij het opbouwen van uw ideale SEO team .

Wat is de beste projectmanagement software voor SEO?

Er zijn honderden tool voor projectmanagement maar welke is geschikt voor jou?

Het echte antwoord is een klassieke zin die je wel kent... het hangt ervan af.

SEO-bureaus die clients beheren hebben baat bij software die gedeelde weergaven van gasten en eenaanpasbare hiërarchie voor projecten.

Teams die nauw samenwerken met ontwikkelaars kunnen tools gebruiken die gebouwd zijn voor een agile werkstroom.

Een parttime SEO consultant kan op zoek gaan naar eenvoudigetaakbeheer software om georganiseerd te blijven.

Grotere Teams hebben oplossingen op enterprise-niveau nodig voor opslagruimte en veiligheid.

Maar bovenal vertrouwen de leden van een SEO-team op functieoverschrijdend werken om hun doelen te bereiken.

Mijn beste advies is om een projectmanagement platform te vinden dat niet alleen voor jou het beste werkt, maar ook voor de andere teams waarmee je werkt. Zonder toewijzing over de hele linie zullen nieuwe tools nieuwe silo's creëren en de operationele voordelen die ermee gepaard gaan tenietdoen.

8 tips voor SEO projectmanagement 📝

Nu het goede nieuws.

Hier zijn mijn toptips voor bureaus en interne teams die hun werkstroom beheren in projectmanagementsoftware.

1. Bouw een database voor de content op je site

Een van de eerste dingen die ik doe bij het benaderen van SEO voor een nieuwe website is het maken van een site directory-een spreadsheet met elke pagina op de site gesegmenteerd per submap. Meestal importeer ik deze gegevens uit een programma zoals Ahrefs of Schreeuwende kikker en bevat attributen zoals URL, titel van de pagina, interne links, enz.

Dit heeft vele voordelen, zoals het identificeren van omleidingsmogelijkheden, pagina's zonder interne links of het herkennen van content waar je niets vanaf wist! Dit kan niet alleen de zichtbaarheid van het SEO-team verbeteren, maar ook andere leden van marketingteams of afdelingen zullen profiteren van het feit dat ze een gemakkelijk toegankelijke spreadsheet hebben met al je content op één plek.

maar hoe weten we wat er met al deze content wordt gedaan?

Er zitten veel voordelen aan het maken van een content database binnen je projectmanagement tool. Het creëert zichtbaarheid voor actief werk, toont historische updates en maakt elke pagina snel toegankelijk. Als u automatisering en relaties tussen taken gaat gebruiken om processen te standaardiseren, vindt u voortdurend nieuwe manieren om uw werkstroom te stroomlijnen. Dit helpt je hele organisatie, niet alleen je SEO team.

Bij ClickUp gebruiken we een combinatie van Tabel weergave en aangepaste velden om een centrale locatie te maken voor al onze content geschiedenis en attributen. Elke keer dat een artikel wordt bijgewerkt, wordt die activiteit weergegeven in de bijbehorende Taak.

Hier is een lijst met attributen die je zou kunnen overwegen als aangepaste velden voor je content database:

Aangepaste statussen in ClickUp

Veel tools voor projectmanagement bieden een aangepaste functie voor statussen. Zo niet, dan is een goed alternatief om aangepaste velden te gebruiken om bij te houden in welke "status" een taak zich bevindt.

wat is de betere optie?

TBH, het hangt af van hoe u uw projecten het liefst visualiseert, de betrokken belanghebbenden en uw afhankelijkheid van subtaken.

Hier zijn verschillende lay-outs voor de status, geïnspireerd op enkele van onze werkstromen bij ClickUp.

aangepaste statussen voor SEO projectbeheer | Blog Ontwikkeling | Zoekwoord Onderzoek | Link Bouwen | Blog Database | | ---------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- | | Open | Open | Gepland | | In uitvoering | In ontwikkeling | URL prospectie | In ontwikkeling | | Eerste beoordeling | Beoordeling | E-mailprospectie | Monitoring | | Evaluatie door editor | Content Briefing | Actief bereik | Controle | | Ontwerp | Klaar | Lopende campagne | Update vereist | | Klaar | Gesloten | Campagne Beëindigd | | Planning | | | | | | Geplaatst

4. Gebruik mindmaps om uw onderwerpclusters te visualiseren

Het creëren van content hubs is een populaire SEO strategie om zoekautoriteit op te bouwen rond onderwerpclusters . Voor ons is het vaak nuttig om onze hubs te onderzoeken en visueel in kaart te brengen om te zien hoe onze pijlers en clusters zijn georganiseerd.

Er zijn geweldige SEO-tools zoals Screaming Frog waarmee je site-architectuur en crawlvisualisaties kunt maken. Helaas helpen dit soort tools je nog steeds niet bij het visualiseren van geplande content en hoe deze verbinding maakt met je live pagina's.

Mindmaps of virtuele whiteboards zijn een geweldige oplossing voor dit pijnpunt. Je kunt elk knooppunt behandelen als een pagina met content en de knooppuntverbinding als de interne link. Er zijn tal van hulpmiddelen voor mindmaps die je kunnen helpen om deze visualisaties te maken.

Met ClickUp Whiteboards kunt u niet alleen mindmaps maken, maar u kunt elk knooppunt ook koppelen aan de Taak waar de pagina zich bevindt. Maak een verbinding in twee richtingen tussen uw content database en clusters zodat u altijd maar één klik verwijderd bent van het zien waar elke pagina past in uw onderwerp ecosysteem.

Maak unieke regels voor alle contenttypen met aangepaste velden automatisering in ClickUp

6. Maak een database voor linkbuilding en marketingpartnerschappen

Uw bedrijf gebruikt misschien al CRM-software voor verkoop, ondersteunen, clients, enz .

maar hoe zit het met je marketing team?

De formule voor het verbeteren van SEO-autoriteit is voortdurend in ontwikkeling. Het wordt steeds moeilijker, er worden steeds meer gesprekken gevoerd en er is steeds meer creativiteit voor nodig. Het valt niet te ontkennen dat het vergroten van de aanwezigheid van uw merk via alle kanalen en de impact die dit kan hebben op Google, grote voordelen heeft.

SEO-professionals benaderen deze groei met sociale media, PR **Een van de beste manieren om als team te beginnen met verbeteren op dit gebied is door een database aan te leggen van al jullie co-marketing relaties!

Belangrijkste relaties voor je co-marketingdatabase

Een co-marketingdatabase is een centrale hub voor alle belangrijke mensen en merken waarmee je samenwerkt. Dit kan van alles zijn, van bijdragers aan gastbijdragen tot webinarpartners.

Gastbijdragers

Nu Google steeds beter wordt in het herkennen en belonen van expertise bij het zoeken, zien we dat steeds meer marketingteams het aanmaken van content benaderen met E-A-T in gedachten. Wanneer je een netwerk begint op te bouwen van gasten en thought leaders, ontstaan er mogelijkheden om gezaghebbende content te creëren. Hier zijn een paar voorbeelden:

Citaten van bijdragers

Gastbijdragen

Deelnemers aan gegevensstudies

Feedback over content

Case studies

Samenwerking via podcast en sociale media

Webinars

Linkbuilding

Er zijn tal van traditionele link building campagnes die nog steeds werken .

Als je aan linkbuilding doet, heb je er baat bij om je relaties op orde te houden. Of je nu zware bereikcampagnes beheert of werkt met een link building service of gewoon samenwerkt met vergelijkbare merken, maak een historisch verslag van deze inspanningen in uw projectmanagement tool!

Sociale beïnvloeders

Afhankelijk van het merk of de merken waarmee je werkt, kunnen relaties met beïnvloeders in de sociale media een marketingmotor van sociaal bewijs en versterking zijn. Zijn er verschillende manieren waarop je kunt samenwerken met deze pleitbezorgers? Hebben andere leden van het team zichtbaarheid in deze contacten om mogelijkheden voor content voor te stellen? Voeg ze toe aan uw marketing-CRM weergave!

Klanten

Hopelijk heeft uw bedrijf al een database met klanten. Je gelukkigste en meest succesvolle clients en klanten zullen je grootste pleitbezorgers zijn. zoek je een sleutel bijdrager om te helpen met een content marketing initiatief? _ Zie dit netwerk niet over het hoofd!

Hoe stel je een co-Marketing Lijst op?

Afhankelijk van je team en aandachtsgebieden heb je waarschijnlijk geen full-service CRM-tool nodig voor deze database. Software voor projectmanagement met tabellen en aangepaste velden biedt een eenvoudige manier om je marketingcontacten te organiseren en ze toegankelijk te maken voor je hele team.

Tabelweergave en aangepaste velden in ClickUp maken het voor het hele team gemakkelijk om marketingcontacten te organiseren en te openen

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunt u ervoor kiezen om het eenvoudig te houden en deze informatie in een spreadsheet te organiseren - en u kunt uw sheet later altijd nog importeren in uw projectmanagement tool!

Als je het niet erg vindt om nog een platform aan je technische stapel toe te voegen, kun je een tool als Buzzstream om te dienen als een end-to-end outreach platform voor je link inspanningen. Maar tenzij je hele marketingteam het platform gebruikt, mis je de voordelen van samenwerking en zichtbaarheid.

De grootste takeaway hier is: Don't silo your co-marketing efforts!

7. Deel je projecten met gasten en het publiek

Of je nu clients beheert of werk uitbesteedt software voor projectmanagement kan een veilige stippellijn vormen met mensen buiten uw organisatie. Er zijn eindeloos veel manieren om gebruik te maken van functies voor gasten en gedeelde weergaven voor uw SEO-campagnes.

Hier zijn twee sleutelgebruiksgevallen voor het samenbrengen van externe gebruikers en uw projecten op één plek.

SEO inspanningen Articuleren naar uw clients

SEO is een van de meest ongrijpbare onderdelen van een digitale marketingstrategie. Ook al begrijpen uw klanten de waarde van SEO, het helpt nog steeds om ze duidelijk zichtbaarheid te geven in wat er aan de hand is

Als je het geluk hebt om toegewijde SEO projectmanagers te hebben, heb je misschien al een goed systeem om je clients op de hoogte te houden. Maar uit ervaring weet ik dat zelfs als u tijd vrijmaakt voor deze updates, drukke schema's en conflicterende tijdzones het moeilijk maken om consistente communicatie te onderhouden.

Projectmanagement software kan helpen om een deel van dit werk voor je te doen. Door je clients toegang te geven tot tijdlijnen van projecten of weergaven van specifieke taken, kunnen ze op elk moment een kijkje nemen in de lopende inspanningen en voortgang.

De sleutel is om het eenvoudig te houden. Als uw klanten al toegang hebben tot alles of overweldigd worden door notificaties in hun e-mail, dan doen deze extra toegangspunten meer kwaad dan goed.

Weinig van je clients zullen zich willen verdiepen in individuele Taken om de kleinste details te zien. Geef ze in plaats daarvan een overzicht van wat er gaande is met behulp van een weergave die toegankelijk is via URL. Dit geeft ze gemoedsrust in de wetenschap dat ze gemakkelijk en eenvoudig kunnen zien waar er aan gewerkt wordt, vooral als het maar één of twee klikken van ze verwijderd is.

Voor clients die groter of meer betrokken zijn, kun je overwegen om ze als gast toe te voegen aan je werkruimte. Maar limiet en pas hun weergave aan.

Beter nog, creëer een transparante Taak-omgeving van de kickoff van het project en daarna . Dit voegt vanaf het begin een extra vertrouwenslaag toe en zorgt ervoor dat u meer tijd kunt besteden aan het bereiken van de doelen van uw klant.

Uw uitbesteding beheren

Sommige van de beste campagnes zijn het resultaat van in-house en uitbestede marketeers. Deze teams zouden lang niet zo succesvol zijn zonder SEO projectmanagement en samenwerkingstools. Of het nu gaat om het werken met externe content schrijvers of een link building bureau, kunnen communiceren binnen hetzelfde platform als je interne team bespaart een hoop kopzorgen.

Net als bij het werken met clients kun je een samenwerkingsomgeving creëren met selecte zichtbaarheid in projecten. Op deze manier profiteer je nog steeds van alle functies van de beste software voor projectmanagement zonder gevoelige bedrijfsinformatie in gevaar te brengen.

De beste projectweergaven voor delen van werk

Afgezien van de basislijsten met taken, zijn hier enkele van de beste projectvisualisaties om te delen met mensen buiten uw organisatie.

Gantt grafieken: Ideaal voor campagnes of projecten op een tijdlijn, clients en aannemers kunnen Gantt Charts gebruiken om eenvoudig te zien of lopende initiatieven voortgang boeken en aan de verwachtingen voldoen.

Kanban-bordens: Een bordweergave is geweldig vanwege zijn eenvoud en populariteit. Taken in de wachtrij, in uitvoering en voltooid zien is vaak alles wat een klant nodig heeft. Het geeft snel gemoedsrust dat het werk doorgaat zonder dat je steeds in individuele taken hoeft te duiken.

Dashboardss: Voor complexere campagnes kan een dashboard functie helpen bij het samenbrengen van taken en gegevens van verschillende projecten in één weergave. Met tools zoals ClickUp kunt u zelfs Google Data Studio rapporten en spreadsheets in hetzelfde dashboard opnemen!

Documenten: Van SEO-strategische abonnementen tot verse content, teams brengen veel tijd door in Docs. Je clients of outsourceteams zijn meer vertrouwd met gedeelde documenten, waardoor het een voor de hand liggende kandidaat is voor samenwerking. Of u nu een aparte software gebruikt zoals Google Documenten of uw software voor projectmanagement heeft inheemse documenten zult u zeker vertrouwen op dit handige hulpmiddel.

8. Communiceer doordacht met het juiste medium

In een wereld die met de dag afstandelijker en asynchrooner wordt, kan het kiezen van uw communicatiemethode ontmoedigend zijn. Teams moeten vaak leren om effectief te communiceren via e-mail, rechtstreekse berichten, opmerkingen over taken, virtuele vergaderingen, schermopnames en ga zo maar door. 🥵

Met hoeveel cross-functionele communicatie er gebeurt in SEO projectmanagement, worden we elke dag met deze uitdaging geconfronteerd. Of u nu communiceert met clients of interne teamleden, het kiezen van de beste vorm van communicatie op het juiste moment kan onnodige frustraties en blunders voorkomen.

wat zijn enkele stappen die we kunnen nemen om te verbeteren?

1. Stel bedrijfsbrede richtlijnen op

Een interne communicatiestrategie die in de hele organisatie kan worden geïmplementeerd. Dit helpt iedereen op dezelfde pagina en maakt het gemakkelijker om nieuwe leden van het team in te werken.

2. Maak "Werken met mij"-documenten aan

Hoe nuttig organisatierichtlijnen ook zijn, we zijn geen robots. Iedereen heeft voorkeuren voor hoe ze werken en communiceren . Het maken van een handleiding voor hoe met jou te werken kan zeer waardevol zijn, vooral voor managers.

3. Software voor projectmanagement gebruiken

Maak gebruik van projectmanagement tools met native communicatiefuncties. Ze maken het makkelijker om met je team te werken zonder tussen apps te hoeven schakelen. ClickUp, bijvoorbeeld, heeft native taken , chatten , e-mail , schermopname en meer dan 1.000 integraties . 🤩

Mijn favoriete communicatiefunctie voor SEO projectmanagement

Ik ben dol op schermopnametools.

en niet alleen omdat het past bij mijn persoonlijkheidstype ._

SEO wordt vaak... verkeerd begrepen. Ons vermogen om educatieve feedback te geven aan leidinggevenden of clients is een vaardigheid die we met de tijd verbeteren. Toch hebben veel eenvoudige vragen geen eenvoudige antwoorden, en soms zijn het gewoon de verkeerde vragen om mee te beginnen!

In deze situaties gebruik ik schermopnames. Het is het midden tussen een berg tekst sturen en een virtueel gesprek voeren. Hier zijn een paar sleutelgevallen:

Feedback aan je team of andere afdelingen

Gegevens met clients doornemen

Feedback aan managers en leidinggevenden

SOP's maken

Er zijn genoeg gratis schermopnametools die je hierbij kunnen helpen. Tenzij je projectmanagement software deze functie al heeft. 😉

Met Clip door ClickUp kunt u een opname rechtstreeks in een Taak starten of vanuit de werkbalk, zonder dat u een andere extensie voor Chrome hoeft te downloaden. Je kunt ook een link genereren om je video direct te versturen.

Bonus Tip: Als je de video aflevert, vermeld dan de lengte van de video en een TL;DR of samenvatting in opsommingstekens van wat je behandelt. Dit schept verwachtingen en de ontvanger zal het waarderen!

Omarm je eigen methodologie

Hopelijk kunnen deze SEO projectmanagement tips u helpen tijd te besparen! Er is geen one-size-fits-all voor het beheren van uw SEO Taken. Maak gebruik van aanpasbare projectmanagement software en bouw processen die het meest zinvol zijn voor uw team. Het belangrijkste is blijf uw werkstroom optimaliseren, net zoals u een SEO campagne zou doen.

